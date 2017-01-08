YCQM: January 8, 2017

>> Darren: GOOD MORNING,
EVERYONE.
I'M DARREN PERRON.
A TRANSITION IN MONTPELIER WHERE
GOVERNOR PETER SHUMLIN GAVE HIS
LAST FORMAL ADDRESS, AND WHERE
GOVERNOR PHIL SCOTT GAVE HIS
INAUGURAL ADDRESS.
THIS MORNING, A LOOK AT BOTH
SPEECHES AND ANALYSIS.
WE BEGIN WITH KYLE MIDURA WHO
HAS MORE ON SHUMLIN'S LEGACY AND
HIS MESSAGE AS HE GOES FROM
GOVERNOR TO PRIVATE CITIZEN.
>> Reporter: SHORTLY BEFORE THE
UNVEILING OF GOVERNOR PETER
SHUMLIN'S PORTRAIT, THE STATE'S
OUTGOING CHIEF EXECUTIVE PAINTED
A BLUE PICTURE OF THE GOVERNMENT
HE INHERITED.
HE SPOKE OF VERMONTERS DESPERATE
FOR HOUSING AND HEALTHCARE,
CRUMBLING ROADS AND OUTDATED
COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE, A
BUDGET IN THE RED, AND A
POPULATION STRUGGLING TO PAY THE
BILLS.
>> Gov. Shumlin: SIX YEARS
LATER, THIS STATE IS A VASTLY
DIFFERENT PLACE, THANKS TO OUR
WORK TOGETHER.
>> Reporter: SHUMLIN CALLED ON
THE LEGISLATURE TO CONTINUE
FIGHTING OPIATE ADDICTION,
CLEANING LAKE CHAMPLAIN, AND
MENDING THE STATE'S AILING ONLINE
HEALTH INSURANCE MARKETPLACE.
>> Gov. Shumlin: STICK WITH IT.
IT WILL MAKE A DIFFERENCE.
>> Reporter: THE GOVERNOR
PRAISED THE STATE FOR ITS
WILLINGNESS TO GO FIRST, LIKE IT
DID ON MARRIAGE EQUALITY WHILE
HE WAS IN THE SENATE AND ON GMO
LABELING.
THE END OF LIFE CHOICES BILL
DIRECTLY IMPACTED HIS FAMILY.
>> Gov. Shumlin: I NEVER THOUGHT
MY OWN DAD, SUFFERING FROM A
MISERABLE TERMINAL CANCER, WOULD
BE ABLE TO DIE WITH DIGNITY IN
HIS OWN STATE, SO THANK YOU FROM
MY FAMILY.
>> Reporter: THE FORMER STATE
SENATOR AND REPRESENTATIVE SAID
BY THURSDAY AFTERNOON, HE WON'T
BE GOVERNOR, BUT WILL REMAIN A
VERMONTER WHO CONTINUES TO
DEMAND THAT HIS STATE STANDS
FIRM FOR THE VALUES THAT MAKE
THE STATE GREAT.
>> Gov. Shumlin: THAT'S WHY I'M
LEAVING THIS CHAMBER TODAY WITH
THE SAME ENTHUSIASM, HOPE, AND
OPTIMISM THAT I HAD 30 YEARS AGO
WHEN I FIRST ARRIVED.
FAREWELL AND THANK YOU.
[ APPLAUSE ]
>> Reporter: HOW LAWMAKERS
REACTED ON THE SPEECH LARGELY
DEPENDED UPON WHICH SIDE OF THE
AISLE THEY OCCUPIED.
>> YOU LOSE SIGHT OF HOW MUCH
PROGRESS WE HAVE MADE.
YOU GET INTO A CAMPAIGN MODE
AND, YOU KNOW, EVERYTHING IS
DOWN, AND I THINK IT WAS -- I
THINK IT WAS A GOOD ADDRESS.
>> I THINK THE GOVERNOR HAD AN
OPPORTUNITY TO TRY TO MAKE HIS
STATEMENT FOR WHAT HIS LEGACY
SHOULD BE.
MY OPINION ON HIS LEGACY HAS
BEEN A LOT OF BIG BIG DREAMS, A
LOT OF FAILED EXPERIMENTS THAT
HAVE COST VERMONTERS MILLIONS OF
DOLLARS.
>> Reporter: REGARDLESS OF THEIR
OPINION OF THE GOVERNOR,
LAWMAKERS WILL HAVE A CONSTANT
REMINDER OF HIS TIME HERE EVERY
TIME.
>> Darren: CHANNEL 3'S EVA
McCANN SAT DOWN REQUEST OUR
POLITICAL ANALYSTS TO DISCUSS
THE SPEECH.
>> WHAT WOULD YOU SAY WAS THE
TONE OF THAT SPEECH?
>> FROM MY PERSPECTIVE, IT DID
SEEM TO ME IT HAD A LITTLE EDGE,
BUT I THINK HE WAS ALSO TRYING
TO SEND SOME PRETTY STRONG
MESSAGES.
ONE, HE WANTED TO REMIND
VERMONTERS WHAT HE HAS
ACCOMPLISHED IN HIS SIX YEARS.
I THINK THERE WAS -- HAS BEEN A
FEELING THAT THE MEDIA IN
VERMONT HAS NOT, PERHAPS,
ACCURATELY OR TALKED ABOUT THE
CONTEXT OF HOW HE FOUND WHAT HE
SAYS VERMONT, WHEN HE BECAME
GOVERNOR, AND HE TRIED TO DRAW
THAT CONTRAST.
>> MIKE, WOULD YOU AGREE WITH
STEVE ABOUT THE EDGINESS?
>> I THOUGHT THERE WAS AN
EDGINESS, BUT I WOULD DESCRIBE
IT MORE AS A DEFENSIVE SPEECH,
ALMOST ANGRY.
THAT'S WHERE I SAW THE EDGINESS.
I THINK SAYING OR TRYING TO SAY
WAS, LOOK, YOU VERMONTERS DON'T
UNDERSTAND WHAT I'VE DONE FOR
YOU AND IF YOU'RE IN THAT
POSITION, THAT'S OFTENTIMES THE
WRONG POSITION YOU WANT TO BE,
IN THE WRONG FRAME OF MIND YOU
WANT TO BE IN IN THESE
EXPERIENCE.
THESE SPEECHES ARE NOT AS ANGRY,
NOT AS DEFENSIVE USUALLY AS WE
SAW IN THIS SPEECH.
>> WAS IT THE WAY TO GO TO TRY
TO SET THE RECORD STRAIGHT?
SHOULD THAT HAVE BEEN HIS GOAL?
>> I THINK IT INCUMBENT ON ANY
GOVERNOR WHO WANTS TO TRY TO
ESTABLISH WHAT HIS OR HER RECORD
WAS.
I REMEMBER, MIKE, YOUR BOSS, JIM
DOUGLAS ACTUALLY PUBLISHED A
LITTLE BOOK ON THE LAST DAY THAT
HE WAS GOVERNOR OR CLOSE TO LAST
DAY, TO HELP ESTABLISH WHAT WAS
ACCOMPLISHED, AND FROM THAT
PERSPECTIVE, I THINK THAT
GOVERNOR SHUMLIN WAS IN THAT
SPIRIT.
>> VERMONTERS HAVE ALREADY MADE
UP THEIR MIND WHATEVER THEY
THINK ABOUT GOVERNOR SHUMLIN.
WHAT HE SAYS TODAY IS NOT GOING
TO MAKE ANY DIFFERENCE, NOT
GOING TO CHANGE HIS POPULARITY,
NOT GOING TO CHANGE PEOPLE'S
OPINIONS ON WHAT IT WAS.
I THINK IT WAS A MISTAKE IN MY
OPINION TO COME OUT WITH SUCH A
DEFENSIVE AND EDGY SPEECH, AS
STEVE SAYS, AND I SAY SORT OF AN
ANGRY SPEECH, THAT HE DIDN'T GET
A FAIR SHAKE WITH THE MEDIA,
DIDN'T GET A FAIR SHAKE WITH
VERMONTERS.
I THOUGHT THAT WAS THE WRONG
APPROACH, SET THE WRONG TONE FOR
A SPEECH AS YOU'RE LEAVING.
>> I DO, EVA, THINK THIS THOUGH.
I THINK THAT HISTORY WILL LOOK
AT HIS SIX YEARS AND IT MAY TAKE
A FEW YEARS TO GET THIS
PERSPECTIVE, BUT I THINK HE'LL
HAVE TWO STRONG, REALLY,
ACCOMPLISHMENTS.
ONE WHICH HE DIDN'T, ODDLY, TALK
ABOUT MUCH AT ALL WAS THE STATE
RESPONSE TO IRENE, WHICH HE
PERSONALLY LED, AND HE WAS
REWARDED HANDSOMELY BY THE
VOTERS THE NEXT TIME HE RAN.
>> YEAH, THAT WAS ODD THAT HE
DIDN'T MENTION THAT.
>> YEAH, AND THE OTHER IS THE
OPIOID ISSUE.
HE DID MAKE THE ARGUMENT -- AND
I THINK ACCURATELY -- THAT HE
STARTED THE NATIONAL
CONVERSATION IN A VERY VIGOROUS
ON THAT, AND I THINK THAT IS,
OVER TIME, MAY BE REMEMBERED
MORE THAN THE IMMEDIATE
DISAPPOINTMENTS HE HAD, EVEN AS
HIS SPEECH WAS BEGINNING,
APPARENTLY.
>> I AGREE WITH YOU, STEVE.
I THINK THE OPIATE ISSUE AND HIS
RESPONSE TO IRENE WAS THE HIGH
POINTS OF THIS ADMINISTRATION,
BUT ALL OF THAT, ALL OF THAT WAS
UNDERCUT BY SORT OF THIS LACK OF
TRUST THAT VERMONTERS HAD IN
HIM, AND THAT'S GOING TO TAKE
TIME TO BUILD BACK IN TERMS OF
HIS RECORD.
HE LOST TRUST BECAUSE PEOPLE
LOST CONFIDENCE IN HIS ABILITY
OF TELLING THEM THE STRAIGHT
SCOOP.
YOU TAKE VERMONT HEALTH CONNECT
FOR EXAMPLE, YOU TAKE THE SINGLE
PAYOR AS ANOTHER EXAMPLE.
THERE IS A LIST OF VARIOUS
THINGS.
I THINK PEOPLE REALLY LOST TRUST
IN THIS GOVERNOR, AND THAT
OVERSHADOWED, I THINK, SOME OF
THE THINGS THAT YOU HAVE JUST
TALKED ABOUT THAT WERE
ACCOMPLISHMENTS, WHETHER IT'S
TROPICAL STORM IRENE OR THE
OPIATE CRISIS.
>> HE IDENTIFIED HIS VICTORIES
AS BEING STRONG ON THE ECONOMY,
SOLAR ENERGY AND LOWER
INCARCERATION RATES.
DO YOU THINK THOSE THAT THOSE
WOULD BE VIEWED AS VICTORIES IN
THE EYES OF VERMONTERS?
>> I DON'T THINK THERE IS ANY
DEBATE OVER THE FACT THAT HIS
EMPHASIS ON RENEWABLE ENERGY
HELPED STIMULATE NEW JOB GROWTH
IN VERMONT.
NOW, A LOT OF IT WAS AS A RESULT
OF BOTH FEDERAL AND STATE
POLICY, BUT IT BECAME A, A FOCAL
POINT.
I NOTICED, MIKE, THAT HE ALSO
MADE A SPECIAL POINT, I THOUGHT,
TO REMIND PEOPLE HE STILL THINKS
WIND ENERGY, WHICH IS QUITE
CONTROVERSIAL WITH THIS NEW
GOVERNOR AND MANY VERMONTERS, IS
STILL THE MOST EFFICIENT FORM.
WELL, THAT IS THE PERSONALITY OF
PETER SHUMLIN, AND THAT WAS AT
PLAY THERE.
>> SOME OF THE ISSUES THAT YOU
MENTIONED, EVA, THAT I THINK ARE
IMPORTANT, VERMONTERS EXPECT A
GOVERNOR TO BALANCE THEIR
BUDGET.
YOU KNOW, IF YOU DIDN'T BALANCE
THE BUDGET, THAT WOULD BE A
PROBLEM.
>> YOU DON'T GET A PAT ON THE
BACK FOR THAT?
>> YOU DON'T GET A PAT ON THE
BACK FOR THAT.
THEY EXPECT THEIR GOVERNOR TO DO
THAT.
>> GOVERNOR SHUMLIN VERY
DIFFERENT FROM GOVERNOR ELECT
PHIL SCOTT.
DO YOU THINK THAT PERSONALITY,
THAT GRAVITAS, DO YOU THINK THAT
HELPED OR HURT HIM DURING HIS
TIME AS GOVERNOR?
>> WELL, IT CLEARLY WAS A MIXED
BLESSING, LET'S FACE IT, EVEN AS
A SUPPORTER OF HIS.
A LOT OF PEOPLE WHO WERE
DEMOCRAT SUPPORTERS WERE
SOMETIMES WIND AT THE WORDS --
WINCE AT THE WORDS THAT HE WOULD
USE, BUT HE WAS, IN HIS OWN
WORDS, FEARLESS.
HE SAID HE HAD NO FEAR GENE,
WHICH I KNOW YOU'VE TALKED
ABOUT, BUT HE WOULD NEVER WANT
TO STOP.
I MEAN, EVEN RIGHT AFTER HIS
SPEECH, ONE OF THE THINGS HE WAS
GOING TO DO WAS TO SWEAR IN A
NEW STATE'S ATTORNEY FOR ADDISON
COUNTY, AND AS WE KNOW, HE WAS
HOPING TO SWEAR IN A NEW JUDGE,
BUT MOMENTS MAYBE DURING HIS
SPEECH OR MAYBE BEFORE, THE
SUPREME COURT RULED 5-0 AGAINST
HIM, WHICH IS VERY, VERY
SURPRISING.
>> YOU KNOW, ONE OF THE THINGS I
THINK GOVERNOR SHUMLIN, IN TERMS
OF THIS PERSONALITY THAT
YOU'VE -- HE OFTEN OVERPROMISED
AND UNDERDELIVERED, AND THIS WAS
JUST UP UNTIL A COUPLE OF WEEKS
AGO WHEN HE SAID THAT VERMONT
HEALTH CONNECT, THE HEALTHCARE
EXCHANGE IN THIS STATE, IS THE
BEST IN THE COUNTRY.
IF HE WOULD HAVE SAID, LOOK,
WE'VE CORRECTED SOME OF THE
PROBLEMS THAT WE HAVE HERE,
WE'VE CHANGED THINGS, IT'S
RUNNING BETTER, VERMONTERS WOULD
SAY, OKAY, WE UNDERSTAND THAT.
BUT WHEN YOU SAY THAT IT'S THE
BEST HEALTH EXCHANGE IN THE
COUNTRY, MOST SCOFF AT THAT.
AND THEN SECONDLY, THERE WAS AN
INDEPENDENT REPORT THAT CAME OUT
A WEEK LATER THAT CONTRADICTED
THAT, SO I THINK WHAT GOVERNOR
SHUMLIN OFTEN DID, AND IT WAS
TOO HIS DETRIMENT, WAS -- TO HIS
DETRIMENT, WAS OVERPROMISE AND
THEN UNDERDELIVER AND I THINK
THAT WAS A PROBLEM HE HAD
THROUGHOUT HIS ADMINISTRATION.
>> AND I THINK THAT'S WHERE HE
WOULD DISAGREE WITH MIKE AND A
LOT OF HIS, OF HIS IMMEDIATE
CRITICS ON THAT WHO WILL ARGUE
THAT HIS STYLE GOT IN THE WAY OF
HIS PERFORMANCE.
HE WOULD SAY, LOOK, THE ONLY
REASON THAT I WAS ABLE TO HAVE
WHAT VICTORIES I DID IS BECAUSE
OF MY PERSONALITY, WHICH IS THE
PUSH, PUSH, PUSH.
>> FIVE, TEN, 15 YEARS FROM NOW,
DO YOU THINK THAT HISTORY WILL
BE KIND TO GOVERNOR SHUMLIN?
>> I THINK IT WILL BE KINDER
THAN PERHAPS IT IS AS OF THIS
DAY, YES.
>> IT'S ALWAYS KINDER IN THE
LONG RUN AND I THINK IT WILL BE
KINDER FOR HIM.
I MEAN, IT'S GOING TO TAKE A
WHILE.
IT'S GOING TO TAKE A LONGER
PERIOD, 15 YEARS OR SO, BEFORE
IT DOES TURN KINDER, BUT IT WILL
TURN KINDER.
>> THANK YOU BOTH FOR YOUR
ANALYSIS.
>> THANK YOU.
>> Darren: AND UP NEXT, A NEW
GOVERNOR FOR VERMONT.
PHIL SCOTT SWORN IN.
THE REPUBLICAN'S PLAN FOR THE
STATE, PLUS ANALYSIS ON THAT IN
JUST A MOMENT.
>> Darren: A BIG DAY FOR THE
STATE AND FOR PHIL SCOTT
PERSONALLY ON INAUGURATION DAY.
\M\M
>> Darren: THE AMERICAN FLAG
FLEW OUTSIDE THE STATEHOUSE, THE
SAME ONE THAT DRAPED THE CASKET
OF PHIL SCOTT'S FATHER.
HOWARD SCOTT DIED WHEN THE
GOVERNOR WAS JUST 11 YEARS OLD.
AFTER HIS ADDRESS A SOMBER
CEREMONY AS THAT FLAG WAS
LOWERED.
THE GOVERNOR TALKED ABOUT HIS
DAD IN HIS INAUGURAL ADDRESS.
HE ALSO LAID OUT THE CHALLENGES
AND HIS VISION FOR THE STATE.
HERE ARE SOME OF THE HIGHLIGHTS.
>> Gov. Scott: MANY HAVE SHARED
THE SACRIFICE MADE BY OUR
SERVICE MEN AND WOMEN.
MY FATHER, HOWARD SCOTT, BORN IN
A SMALL VERMONT TOWN OF
WASHINGTON, A TRUCK DRIVER BY
TRADE, WAS CALLED TO SERVE IN
WORLD WAR II IN THE D-DAY
INVASION OF NORMANDY.
DURING HIS SERVICE E SEVERELY
INJURED WHEN HIS TANK HIT A LAND
NINE AND HE SPENT THE NEXT TWO
YEARS RECOVERING AT WALTER REED
HOSPITAL IN WASHINGTON, D.C.
RETURNING TO VERMONT AS A DOUBLE
AMPUTEE, HE MET MY MOM AND THEY
WENT ON TO HAVE THREE BOYS.
HE PASSED AWAY FROM THOSE
INJURIES WHEN I WAS 11.
MY MOM SUDDENLY BECAME A SINGLE
PARENT.
IT WASN'T AN EASY TIME FOR HER
OR US, BUT THANKS TO HER
COURAGE, OUR FAMILY, FRIENDS,
AND THE COMMUNITY THAT UNITED
AROUND US, WE FOUND THE STRENGTH
TO MOVE FORWARD.
I'VE NEVER FORGOTTEN MY FATHER
ARE A THE -- OR THE LESSONS HE
TAUGHT ME.
MY FAMILY IS PROUD TO HONOR HIS
MEMORY AS THE AMERICAN FLAG THAT
DRAPED HIS CASSETTE FLIES IN
FRONT -- CASKET FLIES IN FRONT
OF THE STATE HOUSE TODAY.
TO THIS GENERAL ASSEMBLY,
ALTHOUGH WE COME FROM DIFFERENT
COMMUNITIES AND DIFFERENT
BACKGROUNDS, I BELIEVE WE SHARE
A COMMITMENT TO A MORE
PROSPEROUS FUTURE FOR ALL
VERMONTERS, BUT WE MUST
ACKNOWLEDGE THAT OUR DEMOGRAPHIC
AND WORKFORCE CHALLENGES ARE
AFFECTING OUR ABILITY TO ACHIEVE
THAT VISION.
FROM 2000 TO 2010, THE NUMBER OF
25 TO 45-YEAR-OLDS IN VERMONT
DECREASED BY 30,000.
THAT'S ENOUGH PEOPLE TO FILL
THIS CHAMBER 60 TIMES OVER.
THAT IS OUR WORKING CLASS, THE
FOLKS WHO BUY HOMES, HAVE
CHILDREN IN SCHOOLS, PAY TAXES
AND DRIVE OUR ECONOMY.
THIS IS COMPOUNDED BY OUR
SHRINKING WORKFORCE.
SINCE 2010, WE'VE LOST 16,000
WORKERS, AND THAT DOWNWARD TREND
CONTINUES.
WE'RE LOSING 2300 MORE EVERY
YEAR, WHICH MEANS BY TOMORROW,
WE'LL HAVE SIX FEWER WORKERS
THAN WE HAVE TODAY.
THOSE LOSSES SHRINK OUR TAX BASE
AND DETER BUSINESSES FROM
OPENING HERE, MAKING VERMONT
LESS AND LESS AFFORDABLE FOR
THOSE WHO REMAIN.
IT'S A COMPLEX PROBLEM AND IT
WILL NOT BE SOLVED OVERNIGHT.
BUT WE LITERALLY CANNOT AFFORD
TO IGNORE THIS ISSUE ANYMORE.
TODAY, I WILL SIGN AN EXECUTIVE
ORDER WHICH DIRECTS EVERY STATE
AGENCY AND DEPARTMENT TO FOCUS
ON THREE STRATEGIC PRIORITIES:
STRENGTHENING THE ECONOMY,
MAKING VERMONT MORE AFFORDABLE,
AND PROTECTING THE MOST
VULNERABLE.
I'LL ALSO ESTABLISH A GOVERNMENT
MODERNIZATION AND EFFICIENCY
TEAM WHICH WILL LEAD THIS CHARGE
TOWARD A MORE EFFECTIVE AND
PRODUCTIVE STATE GOVERNMENT.
IT WILL WORK TO MAXIMIZE THE
EFFORTS OF OUR EMPLOYEES AND THE
IMPACT OF STATE SERVICES.
WE NEED TO FOCUS ON FOUR MAJOR
POLICY AREAS.
FIRST, WE WILL CONTINUE TO
COMBAT THE OPIATE EPIDEMIC WITH
THE URGENCY WE WOULD ANY OTHER
HEALTH CRISIS.
SECOND, WE'RE GOING TO
REVITALIZE OUR APPROACH TO
ECONOMIC DEVELOPMENT.
THIRD, WE MUST TRANSFORM OUR
EDUCATION SYSTEM.
FINALLY, WE HAVE TO BUILD
SUSTAINABLE BUDGETS THAT END ABE
US TO ACHIEVE THESE GOALS.
I'LL ESTABLISH A DIRECTOR OF
DRUG ABUSE PREVENTION AND AN
OPIOID COORDINATION COUNCIL, AND
THIS YEAR, WE'LL CONVENE A STATE
CONVENTION ON DRUG ABUSE
PREVENTION.
WE MUST FOCUS ON CREATING MORE
ECONOMIC OPPORTUNITY FOR ALL
VERMONTERS.
MY ADMINISTRATION WILL WORK TO
SIGNIFICANTLY RESHAPE OUR
APPROACH TO ECONOMIC
DEVELOPMENT, TITLE MORE DIRECTLY
TO OUR WORKFORCE EXPANSION
EFFORTS.
I WILL PRESENT THE DETAILS OF
THIS EFFORT IN THE COMING DAYS.
IT WILL BE A SIGNIFICANT
REALIGNMENT OF OUR ECONOMIC
DEVELOPMENT TOOLS.
THERE IS NO BETTER WAY TO GROW
OUR ECONOMY AND CREATE MORE
OPPORTUNITY THAN THROUGH OUR
SCHOOLS.
WE SPEND $1.6 BILLION ANNUALLY
ON K-12 EDUCATION.
ABOUT $19,000 PER STUDENT, WHICH
IS ONE OF THE HIGHEST IN THE
COUNTRY.
HOWEVER, WE'RE NOT YET AN
EDUCATION DESTINATION FOR YOUNG
FAMILIES.
IF WE WANT A SYSTEM THAT DRAWS
PEOPLE TO VERMONT, WE CAN'T BE
PARALYZED BY FEAR OF CHANGE, AND
WE HAVE BEEN.
WE WILL UPHOLD OUR OBLIGATIONS,
BUT WE WILL NOT FILL THIS GAP
BUY RAISING TAXES AND FEES.
VERMONTERS DO NOT --
[ APPLAUSE ]
VERMONTERS DO NOT HAVE THE
CAPACITY TO PAY MORE.
INSTEAD, MY ADMINISTRATION WILL
ESTABLISH MORE SUSTAINABLE
BUDGETING POLICIES WHICH ADDRESS
FUNDAMENTAL COST DRIVERS ACROSS
STATE GOVERNMENT.
WE WILL MODERNIZE AND RETHINK
GOVERNMENT TO FIND EFFICIENCIES
AND BUDGET MORE STRATEGICALLY,
AND WE WILL MAKE NECESSARY
INVESTMENTS TO GROW OUR
WORKFORCE AND OUR ECONOMY.
WE CANNOT CONTINUE PASSING
BUDGETS THAT GROW FASTER THAN
THE ECONOMY OR WAGES OF WORKING
VERMONTERS.
I THANK YOU SO MUCH FOR THIS
INCREDIBLE PRIVILEGE AND I LOOK
FORWARD TO WORKING WITH YOU IN
THE MONTHS AHEAD.
THANK YOU VERY MUCH.
[ APPLAUSE ]
>> Darren: KEITH McGILVERY
TALKED TO POLITICAL SCIENTIST
ERIC DAVIS ABOUT THE NEW
GOVERNOR'S MESSAGE TO
VERMONTERS.
>> YOU HAVE BEEN FOLLOWING
VERMONT POLITICS FOR QUITE SOME
TIME AND YOU WATCH THE ADDRESS
TODAY AND HAD A FEW TAKEAWAYS.
FIRST YOU TALK ABOUT HIS
APPROACH TO ECONOMICS AND WHAT
HE HAD TO SAY THERE.
>> YES, THE GOVERNOR PUT THE
CHALLENGES, THE ECONOMIC VERMONT
FACES IN THE CONTEXT OF THE
DEMOGRAPHIC CHALLENGES THE STATE
FACES.
THERE'S BEEN A SUBSTANTIAL
DECLINE IN THE WORKING AGE
POPULATION, WHICH HE DEFINED AS
25 TO 45-YEAR-OLD, OVER THE LAST
TWO DECADES.
THE GOVERNOR'S ARGUMENT IS IF WE
WANT THE VERMONT ECONOMY TO
GROW, IF WE WANT THE RESOURCES
TO STAY EVEN TO SUPPORT NEW
PROGRAMS AND WANT TO DO IT
WITHOUT HAVING TO RAISE TAXES OR
FEES, THE WAY TO DO THAT IS BY
INCREASING THE NUMBERS OF
WORKING AGE PEOPLE IN VERMONT,
WHICH MEANS MORE JOBS, MORE
POPULATION, AND MORE HOUSING,
AND ALL OF THOSE ARE CHALLENGES
AND THE GOVERNOR ADDRESSED THEM
BRIEFLY IN HIS REMARKS THIS
AFTERNOON AND HE'LL HAVE MORE TO
SAY IN ALL THESE SUBJECTS IN HIS
BUDGET ADDRESS LATER MT. NO.
>> SO THOSE EXACT QUESTIONS WERE
QUESTIONS WE ASKED ON CHANNEL 3
YEARS AGO WHEN RANDY BROCK AND
GOVERNOR SHUMLIN DEBATED.
CAN PHIL SCOTT MOVE THE NEEDLE
ON THIS IN WAYS THAT OTHERS HAVE
NOT BEEN ABLE TO?
>> HE MIGHT BE.
FIRST OF ALL, THE TRENDS ARE
GOING ON LONG ENOUGH NOW THAT I
DON'T THINK ANYBODY CAN SAY
THEY'RE SHORT-TERM THINGS.
THEY'RE DEEP-SEATED TRENDS IN
VERMONT.
VERMONT IS ONE OF THE OLDEST
STATES IN THE COUNTRY.
WE HAVE A PROBLEM OF YOUNG
PEOPLE LEAVING THE STATE, AND I
THINK A GREATER RECOGNITION THAT
THIS IS AN ISSUE.
WHAT I DID FIND INTERESTING IN
THE GOVERNOR'S REMARKS THIS
AFTERNOON, THOUGH, IS IN
ADDITION TO TALKING JUST ABOUT
POPULATION AND JOBS, HE ALSO
TALKED ABOUT HOUSING AND NOTED
THAT HOUSING BOTH FOR WORKERS
AND YOUNG PROFESSIONALS IS
INCREASINGLY A CHALLENGE IN
VERMONT.
ONE OF THE THINGS THE
ADMINISTRATION AND THE
LEGISLATURE NEED TO FIGURE OUT
IS HOW TO INCREASE THE AMOUNT OF
AVAILABLE AND AFFORDABLE HOUSING
IN VERMONT WITHOUT PERCEIVING --
WITHOUT DAMAGING THE PERCEIVED
STRENGTHS OF THE VERMONT BRAND,
WHICH ARE A LOT OF OPEN SPACES,
VISTAS, GREEN SPACES IN THE
WINTER, SNOW- -- IN THE SUMMER,
SNOW-COVERED SPACES IN THE
WINTER AND THAT'S GOING TO BE A
CHALLENGE.
SO THAT'S A BIG AGENDA ITEM AND
IT'S NOT SOMETHING THAT CAN BE
DONE IN JUST TWO YEARS.
IT'S GOING TO REQUIRE LONGER
TIME THAN THAT.
>> ANOTHER BULLET THAT REALLY
STRUCK YOU WAS THE TALK ABOUT
EDUCATION IN HIS SPEECH, BOTH
K-12 AND HIGHER ED.
>> I THINK PHIL SCOTT WOULD VERY
MUCH LIKE TO BE A REFORMER WHEN
IT COMES TO EDUCATION IN
VERMONT, AND THAT'S NOT JUST
K-12.
HE WAS TALKING EDUCATION TODAY
AS SOMETHING THAT BEGINS WITH
EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND
ENDS WITH EITHER HIGHER
EDUCATION IN THE FORMAL SENSE OR
EVEN WORKFORCE TRAINING AND
DEVELOPMENT.
AND ONE OF HIS ARGUMENTS WAS
THAT VERMONT SPENDS A LOT OF
MONEY ON K-12 EDUCATION, ONE OF
THE HIGHEST AMOUNTS PER PUPIL IN
THE COUNTRY, BUT WE SPEND
RELATIVELY LITTLE ON EARLY
CHILDHOOD EDUCATION AND POST
SECONDARY EDUCATION, AND AGAIN
THE GOVERNOR ALLUDED TO
PROPOSALS THAT WILL BE COMING
LATER ON THAT MIGHT TRY TO SHIFT
SOME OF THE RESOURCES WITHIN
THIS BROADER EDUCATION SECTOR,
BUT WHAT I FOUND IN THE REMARKS
THIS AFTERNOON AND IT'S
SOMETHING THAT I THINK IS VERY,
VERY IMPORTANT, IS LOOKING AT
EDUCATION NOT JUST AS WHAT
HAPPENS WITH THE 5-YEAR-OLDS TO
THE 18-YEAR-OLDS, BUT FROM THE
2-YEAR-OLDS TO THE PEOPLE IN
THEIR 20s AND EARLY 30s, AND
LOOK AT EDUCATION HOLISTICALLY.
LOOK AT EARLY CHILDHOOD, K-12,
HIGHER EDUCATION, WORKFORCE
DEVELOPMENT AND TRAINING, ALL AS
PART OF A CONTINUUM.
AND THAT'S GOING TO REQUIRE SOME
WORK ACROSS SILO LINES, ACROSS
TRADITIONAL INSTITUTIONAL AND
ADMINISTRATIVE BOUNDARIES IN THE
STATE WORKFORCE, BUT IF THE
GOVERNOR IS SOMEONE REALLY
COMMITTED TO A REFORM APPROACH
IN THIS WAY, AGAIN, HE CAN DO A
LOT BY PROVIDING THAT SORT OF
LEADERSHIP FROM THE TOP.
>> I KNOW YOU SPENT A CAREER IN
HIGHER ED AND CERTAINLY
MIDDLEBURY A PRIVATE
INSTITUTION, BUT I TOURED
VERMONT'S STATE COLLEGES AND
UNIVERSITIES AS EDUCATION
REPORTER, AND OVER AND OVER AND
OVER AGAIN, THE COLLEGE
PRESIDENTS TOLD ME WE'RE NOT
GETTING THE SUPPORT WE NEED.
SCOTT SAYS HE CAN MAKE PROGRESS
HERE.
DO YOU THINK HE'LL DO IT?
>> IT'S GOING TO REQUIRE REDOING
THINGS BUDGETARILY AND ALSO TO
TRY TO GET MORE VERMONT STUDENTS
WHO GO OUT OF STATE TO COLLEGES
AND UNIVERSITIES ELSEWHERE TO
STAY HERE IN VERMONT.
I MEAN, VERMONT LOSES A LOT OF
STUDENTS TO THE PUBLIC
INSTITUTIONS IN NEIGHBORING
STATES.
UNH, UMASS, UCONN.
THERE'S A LARGE NUMBER OF
VERMONT STUDENTS AT ALL THOSE
INSTITUTIONS AND ONE OF THE
CHALLENGES, I KNOW THE
PRESIDENTS ARE VERY MUCH
THINKING IN THESE WAYS, IS TO
INCREASE THE NUMBER OF VERMONT
STUDENTS AT VERMONT
INSTITUTIONS.
I KNOW THE PRESIDENT OF UVM AND
IN THE STATE COLLEGES ARE
THINKING ABOUT IT ALSO.
>> PHIL SCOTT SEEMED TO PICK UP
THE MANTLE THIS AFTERNOON IN
GOVERNOR SHUMLIN'S WAR ON
VERMONT'S OPIATE CRISIS.
>> I THINK WE'LL SEE RESPONSE TO
THE ABUSE EPIDEMIC, A
CONTINUATION AND ENHANCEMENT OF
MANY OF THE INITIATIVES BEGAN IN
THE LAST FEW YEARS.
MANY OF THE PEOPLE WHO WERE
INVOLVED IN THOSE INITIATIVES IN
THE SHUMLIN ADMINISTRATION WILL
BE STAYING ON IN THE SCOTT
ADMINISTRATION, PERHAPS IN A
DIFFERENT JOB, BUT THERE IS A
BASE OF EXPERTISE THERE TO BEGIN
WITH.
THE NEW ATTORNEY GENERAL, P.J.
DONOVAN, IS VERY INTERESTED IN
WORKING ON THIS ISSUE AND DOING
WHAT HE CAN FROM THE LAW
ENFORCEMENT SIDE OF THINGS.
SO I THINK WHAT WE'RE GOING TO
BE SEEING IN TERMS OF THE OPIOID
ISSUE IS A CONTINUATION AND
ENHANCEMENT OF WHAT'S ALREADY
BEEN DONE.
AND A RECOGNITION THAT THIS IS A
CONTINUING PROBLEM IN THE STATE
AND IT'S NOT SOMETHING THAT IS
GOING TO BE SOLVED WITHIN THE
TIME OF ONE ADMINISTRATION.
>> WE TALKED ABOUT AFFORDABLE
HOUSING, WE'VE TALKED ABOUT
EDUCATION.
NOW OPIATES.
YET, PHIL SCOTT SAYS HE WANTS TO
HOLD THE LINE WHEN IT COMES TO
SPENDING AND FOLKS AT HOME MAY
SAY TO THEMSELVES, HOW DO YOU DO
BOTH?
>> THAT'S A BIG CHAEVENLG AND I
THINK ONE -- BIG CHALLENGE AND
ONE OF THE BIGGEST CHALLENGES
HE'S GOING TO FACE.
PART OF IT WILL DEPEND ON HOW
THE NATIONAL ECONOMY RESPOND
STOP WHATEVER INITIATIVES
PRESIDENT TRUMP AND THE
REPUBLICAN CONGRESS MIGHT COME
UP WITH OVER THE NEXT YEAR OR
SO.
THE FINANCIAL MARKETS THINK
GROWTH WILL BE A LITTLE BIT MORE
THAN IT MIGHT HAVE BEEN BEFORE
THE ELECTION, BUT ALSO INTEREST
RATES AND INFLATION MIGHT BE
MORE THAN BEFORE THE ELECTION,
SO HOW ALL THOSE THINGS TRICKLE
DOWN, SO TO SPEAK, FROM
WASHINGTON TO VERMONT AND AFFECT
THE AMOUNT OF MONEY THE STATE
CAN RAISE THROUGH VARIOUS TAXES
AND FEES, THE JOB SITUATION IN
VERMONT, THE BUSINESS CLIMATE IN
VERMONT, THAT'S A LOT OF
UNCERTAINTY AND THE GOVERNOR
ALLUDED TO THAT.
AGAIN, HE SAID ONE OF THE THINGS
HE WANTED TO DO WAS LOOK AT
DIFFERENT WAYS OF DOING
BUDGETING AND HE TALKED IN THE
FAST ON THE CAMPAIGN TRAIL ARE
TRYING LOOK AT THE BUDGET IN A
MULTI-YEAR FRAMEWORK RATHER THAN
ONE YEAR AT A TIME AND THERE MAY
BE OTHER INITIATIVES HE COMES UP
WITH TOO, BUT BALANCING THE
DEMAND FOR PROGRAMS AGAINST WHAT
HE SAYS IS THE LIMITED CAPACITY
OF VERMONT AS CURRENTLY
CONSTITUTED TO SUPPORT
ADDITIONAL TAXES AND FEES IS
GOING TO BE ONE OF HIS BIGGEST
CHALLENGES AND HE'S SPEAKING
BEFORE A LEGISLATURE WHERE OF
THE 180 LAWMAKERS BEFORE HIM,
ROUGHLY 110 OR SO ARE DEMOCRATS
AND ANOTHER HALF DOZEN OR SO
PROGRESSIVES WHO MAY NOT LOOK AT
THE BUDGET AND TAX AND SPENDING
ISSUES IN THE EXACT SAME WAY
THAT THE GOVERNOR DOES.
>> CERTAINLY SOME INTERESTING
INSIGHT THERE.
GOVERNOR PHIL SCOTT'S ENTIRE
ADDRESS IS ON OUR WEBSITE AT
WCAX.COM.
WE APPRECIATE YOU BEING HERE.
>> MY PLEASURE.
>> Darren: AND THAT WILL DO IT
FOR US.
THE NEWS CONTINUES NEXT RIGHT
HERE ON THE WEEKEND.
JULIE IS STANDING BY.
THANKS FOR JOINING US,
EVERYBODY.
TAKE CARE AND HAVE A GOOD DAY.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
A Vermont farmer needs your help finding her stolen goats.
A Vermont farmer needs your help finding her stolen goats.
A Middlebury man is charged with masturbating in Bristol on the edge of a river.
A Middlebury man is charged with masturbating in Bristol on the edge of a river.
Vermont State Police say a Barre woman found dead in Middlesex was the victim of a homicide.
Vermont State Police say a Barre woman found dead in Middlesex was the victim of a homicide.
A New York man has been charged with strangling his 95-year-old grandmother inside the rural upstate home they shared.
A New York man has been charged with strangling his 95-year-old grandmother inside the rural upstate home they shared.
A Northern New York man is behind bars accused of sexually abusing a child.
A Northern New York man is behind bars accused of sexually abusing a child.
The accuser took the stand in the sex crimes trial of former Vermont state senator Norm McAllister Thursday.
The accuser took the stand in the sex crimes trial of former Vermont state senator Norm McAllister Thursday.
Funeral arrangements are set for an upstate New York woman allegedly slain by her soldier husband, who's also accused of fatally shooting a state trooper.
Funeral arrangements are set for an upstate New York woman allegedly slain by her soldier husband, who's also accused of fatally shooting a state trooper.
New Hampshire authorities have identified the three officers from the Keene Police Department involved in a July 10 shooting that injured a man.
New Hampshire authorities have identified the three officers from the Keene Police Department involved in a July 10 shooting that injured a man.