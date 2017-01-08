Quantcast

YCQM: January 8, 2017 - WCAX.COM Local Vermont News, Weather and Sports-

YCQM: January 8, 2017

Posted: Updated:
BURLINGTON, Vt. -

>> Darren: GOOD MORNING, 
EVERYONE.
I'M DARREN PERRON.
A TRANSITION IN MONTPELIER WHERE 
GOVERNOR PETER SHUMLIN GAVE HIS 
LAST FORMAL ADDRESS, AND WHERE 
GOVERNOR PHIL SCOTT GAVE HIS 
INAUGURAL ADDRESS.
THIS MORNING, A LOOK AT BOTH 
SPEECHES AND ANALYSIS.
WE BEGIN WITH KYLE MIDURA WHO 
HAS MORE ON SHUMLIN'S LEGACY AND 
HIS MESSAGE AS HE GOES FROM 
GOVERNOR TO PRIVATE CITIZEN.
>> Reporter: SHORTLY BEFORE THE 
UNVEILING OF GOVERNOR PETER 
SHUMLIN'S PORTRAIT, THE STATE'S 
OUTGOING CHIEF EXECUTIVE PAINTED 
A BLUE PICTURE OF THE GOVERNMENT 
HE INHERITED.
HE SPOKE OF VERMONTERS DESPERATE 
FOR HOUSING AND HEALTHCARE, 
CRUMBLING ROADS AND OUTDATED 
COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE, A 
BUDGET IN THE RED, AND A 
POPULATION STRUGGLING TO PAY THE 
BILLS.
>> Gov. Shumlin: SIX YEARS 
LATER, THIS STATE IS A VASTLY 
DIFFERENT PLACE, THANKS TO OUR 
WORK TOGETHER.
>> Reporter: SHUMLIN CALLED ON 
THE LEGISLATURE TO CONTINUE 
FIGHTING OPIATE ADDICTION, 
CLEANING LAKE CHAMPLAIN, AND 
MENDING THE STATE'S AILING ONLINE 
HEALTH INSURANCE MARKETPLACE.
>> Gov. Shumlin: STICK WITH IT.
IT WILL MAKE A DIFFERENCE.
>> Reporter: THE GOVERNOR 
PRAISED THE STATE FOR ITS 
WILLINGNESS TO GO FIRST, LIKE IT 
DID ON MARRIAGE EQUALITY WHILE 
HE WAS IN THE SENATE AND ON GMO 
LABELING.
THE END OF LIFE CHOICES BILL 
DIRECTLY IMPACTED HIS FAMILY.
>> Gov. Shumlin: I NEVER THOUGHT 
MY OWN DAD, SUFFERING FROM A 
MISERABLE TERMINAL CANCER, WOULD 
BE ABLE TO DIE WITH DIGNITY IN 
HIS OWN STATE, SO THANK YOU FROM 
MY FAMILY.
>> Reporter: THE FORMER STATE 
SENATOR AND REPRESENTATIVE SAID 
BY THURSDAY AFTERNOON, HE WON'T 
BE GOVERNOR, BUT WILL REMAIN A 
VERMONTER WHO CONTINUES TO 
DEMAND THAT HIS STATE STANDS 
FIRM FOR THE VALUES THAT MAKE 
THE STATE GREAT.
>> Gov. Shumlin: THAT'S WHY I'M 
LEAVING THIS CHAMBER TODAY WITH 
THE SAME ENTHUSIASM, HOPE, AND 
OPTIMISM THAT I HAD 30 YEARS AGO 
WHEN I FIRST ARRIVED.
FAREWELL AND THANK YOU.
[ APPLAUSE ]
>> Reporter: HOW LAWMAKERS 
REACTED ON THE SPEECH LARGELY 
DEPENDED UPON WHICH SIDE OF THE 
AISLE THEY OCCUPIED.
>> YOU LOSE SIGHT OF HOW MUCH 
PROGRESS WE HAVE MADE.
YOU GET INTO A CAMPAIGN MODE 
AND, YOU KNOW, EVERYTHING IS 
DOWN, AND I THINK IT WAS -- I 
THINK IT WAS A GOOD ADDRESS.
>> I THINK THE GOVERNOR HAD AN 
OPPORTUNITY TO TRY TO MAKE HIS 
STATEMENT FOR WHAT HIS LEGACY 
SHOULD BE.
MY OPINION ON HIS LEGACY HAS 
BEEN A LOT OF BIG BIG DREAMS, A 
LOT OF FAILED EXPERIMENTS THAT 
HAVE COST VERMONTERS MILLIONS OF 
DOLLARS.
>> Reporter: REGARDLESS OF THEIR 
OPINION OF THE GOVERNOR, 
LAWMAKERS WILL HAVE A CONSTANT 
REMINDER OF HIS TIME HERE EVERY 
TIME.
>> Darren: CHANNEL 3'S EVA 
McCANN SAT DOWN REQUEST OUR 
POLITICAL ANALYSTS TO DISCUSS 
THE SPEECH.
>> WHAT WOULD YOU SAY WAS THE 
TONE OF THAT SPEECH?
>> FROM MY PERSPECTIVE, IT DID 
SEEM TO ME IT HAD A LITTLE EDGE, 
BUT I THINK HE WAS ALSO TRYING 
TO SEND SOME PRETTY STRONG 
MESSAGES.
ONE, HE WANTED TO REMIND 
VERMONTERS WHAT HE HAS 
ACCOMPLISHED IN HIS SIX YEARS.
I THINK THERE WAS -- HAS BEEN A 
FEELING THAT THE MEDIA IN 
VERMONT HAS NOT, PERHAPS, 
ACCURATELY OR TALKED ABOUT THE 
CONTEXT OF HOW HE FOUND WHAT HE 
SAYS VERMONT, WHEN HE BECAME 
GOVERNOR, AND HE TRIED TO DRAW 
THAT CONTRAST.
>> MIKE, WOULD YOU AGREE WITH 
STEVE ABOUT THE EDGINESS?
>> I THOUGHT THERE WAS AN 
EDGINESS, BUT I WOULD DESCRIBE 
IT MORE AS A DEFENSIVE SPEECH, 
ALMOST ANGRY.
THAT'S WHERE I SAW THE EDGINESS.
I THINK SAYING OR TRYING TO SAY 
WAS, LOOK, YOU VERMONTERS DON'T 
UNDERSTAND WHAT I'VE DONE FOR 
YOU AND IF YOU'RE IN THAT 
POSITION, THAT'S OFTENTIMES THE 
WRONG POSITION YOU WANT TO BE, 
IN THE WRONG FRAME OF MIND YOU 
WANT TO BE IN IN THESE 
EXPERIENCE.
THESE SPEECHES ARE NOT AS ANGRY, 
NOT AS DEFENSIVE USUALLY AS WE 
SAW IN THIS SPEECH. 
>> WAS IT THE WAY TO GO TO TRY 
TO SET THE RECORD STRAIGHT?
SHOULD THAT HAVE BEEN HIS GOAL?
>> I THINK IT INCUMBENT ON ANY 
GOVERNOR WHO WANTS TO TRY TO 
ESTABLISH WHAT HIS OR HER RECORD 
WAS.
I REMEMBER, MIKE, YOUR BOSS, JIM 
DOUGLAS ACTUALLY PUBLISHED A 
LITTLE BOOK ON THE LAST DAY THAT 
HE WAS GOVERNOR OR CLOSE TO LAST 
DAY, TO HELP ESTABLISH WHAT WAS 
ACCOMPLISHED, AND FROM THAT 
PERSPECTIVE, I THINK THAT 
GOVERNOR SHUMLIN WAS IN THAT 
SPIRIT.
>> VERMONTERS HAVE ALREADY MADE 
UP THEIR MIND WHATEVER THEY 
THINK ABOUT GOVERNOR SHUMLIN.
WHAT HE SAYS TODAY IS NOT GOING 
TO MAKE ANY DIFFERENCE, NOT 
GOING TO CHANGE HIS POPULARITY, 
NOT GOING TO CHANGE PEOPLE'S 
OPINIONS ON WHAT IT WAS.
I THINK IT WAS A MISTAKE IN MY 
OPINION TO COME OUT WITH SUCH A 
DEFENSIVE AND EDGY SPEECH, AS 
STEVE SAYS, AND I SAY SORT OF AN 
ANGRY SPEECH, THAT HE DIDN'T GET 
A FAIR SHAKE WITH THE MEDIA, 
DIDN'T GET A FAIR SHAKE WITH 
VERMONTERS.
I THOUGHT THAT WAS THE WRONG 
APPROACH, SET THE WRONG TONE FOR 
A SPEECH AS YOU'RE LEAVING. 
>> I DO, EVA, THINK THIS THOUGH.
I THINK THAT HISTORY WILL LOOK 
AT HIS SIX YEARS AND IT MAY TAKE 
A FEW YEARS TO GET THIS 
PERSPECTIVE, BUT I THINK HE'LL 
HAVE TWO STRONG, REALLY, 
ACCOMPLISHMENTS.
ONE WHICH HE DIDN'T, ODDLY, TALK 
ABOUT MUCH AT ALL WAS THE STATE 
RESPONSE TO IRENE, WHICH HE 
PERSONALLY LED, AND HE WAS 
REWARDED HANDSOMELY BY THE 
VOTERS THE NEXT TIME HE RAN. 
>> YEAH, THAT WAS ODD THAT HE 
DIDN'T MENTION THAT.
>> YEAH, AND THE OTHER IS THE 
OPIOID ISSUE.
HE DID MAKE THE ARGUMENT -- AND 
I THINK ACCURATELY -- THAT HE 
STARTED THE NATIONAL 
CONVERSATION IN A VERY VIGOROUS 
ON THAT, AND I THINK THAT IS, 
OVER TIME, MAY BE REMEMBERED 
MORE THAN THE IMMEDIATE 
DISAPPOINTMENTS HE HAD, EVEN AS 
HIS SPEECH WAS BEGINNING, 
APPARENTLY. 
>> I AGREE WITH YOU, STEVE.
I THINK THE OPIATE ISSUE AND HIS 
RESPONSE TO IRENE WAS THE HIGH 
POINTS OF THIS ADMINISTRATION, 
BUT ALL OF THAT, ALL OF THAT WAS 
UNDERCUT BY SORT OF THIS LACK OF 
TRUST THAT VERMONTERS HAD IN 
HIM, AND THAT'S GOING TO TAKE 
TIME TO BUILD BACK IN TERMS OF 
HIS RECORD.
HE LOST TRUST BECAUSE PEOPLE 
LOST CONFIDENCE IN HIS ABILITY 
OF TELLING THEM THE STRAIGHT 
SCOOP.
YOU TAKE VERMONT HEALTH CONNECT 
FOR EXAMPLE, YOU TAKE THE SINGLE 
PAYOR AS ANOTHER EXAMPLE.
THERE IS A LIST OF VARIOUS 
THINGS.
I THINK PEOPLE REALLY LOST TRUST 
IN THIS GOVERNOR, AND THAT 
OVERSHADOWED, I THINK, SOME OF 
THE THINGS THAT YOU HAVE JUST 
TALKED ABOUT THAT WERE 
ACCOMPLISHMENTS, WHETHER IT'S 
TROPICAL STORM IRENE OR THE 
OPIATE CRISIS.
>> HE IDENTIFIED HIS VICTORIES 
AS BEING STRONG ON THE ECONOMY, 
SOLAR ENERGY AND LOWER 
INCARCERATION RATES.
DO YOU THINK THOSE THAT THOSE 
WOULD BE VIEWED AS VICTORIES IN 
THE EYES OF VERMONTERS?
>> I DON'T THINK THERE IS ANY 
DEBATE OVER THE FACT THAT HIS 
EMPHASIS ON RENEWABLE ENERGY 
HELPED STIMULATE NEW JOB GROWTH 
IN VERMONT.
NOW, A LOT OF IT WAS AS A RESULT 
OF BOTH FEDERAL AND STATE 
POLICY, BUT IT BECAME A, A FOCAL 
POINT.
I NOTICED, MIKE, THAT HE ALSO 
MADE A SPECIAL POINT, I THOUGHT, 
TO REMIND PEOPLE HE STILL THINKS 
WIND ENERGY, WHICH IS QUITE 
CONTROVERSIAL WITH THIS NEW 
GOVERNOR AND MANY VERMONTERS, IS 
STILL THE MOST EFFICIENT FORM.
WELL, THAT IS THE PERSONALITY OF 
PETER SHUMLIN, AND THAT WAS AT 
PLAY THERE.
>> SOME OF THE ISSUES THAT YOU 
MENTIONED, EVA, THAT I THINK ARE 
IMPORTANT, VERMONTERS EXPECT A 
GOVERNOR TO BALANCE THEIR 
BUDGET.
YOU KNOW, IF YOU DIDN'T BALANCE 
THE BUDGET, THAT WOULD BE A 
PROBLEM. 
>> YOU DON'T GET A PAT ON THE 
BACK FOR THAT?
>> YOU DON'T GET A PAT ON THE 
BACK FOR THAT.
THEY EXPECT THEIR GOVERNOR TO DO 
THAT. 
>> GOVERNOR SHUMLIN VERY 
DIFFERENT FROM GOVERNOR ELECT 
PHIL SCOTT.
DO YOU THINK THAT PERSONALITY, 
THAT GRAVITAS, DO YOU THINK THAT 
HELPED OR HURT HIM DURING HIS 
TIME AS GOVERNOR?
>> WELL, IT CLEARLY WAS A MIXED 
BLESSING, LET'S FACE IT, EVEN AS 
A SUPPORTER OF HIS.
A LOT OF PEOPLE WHO WERE 
DEMOCRAT SUPPORTERS WERE 
SOMETIMES WIND AT THE WORDS -- 
WINCE AT THE WORDS THAT HE WOULD 
USE, BUT HE WAS, IN HIS OWN 
WORDS, FEARLESS.
HE SAID HE HAD NO FEAR GENE, 
WHICH I KNOW YOU'VE TALKED 
ABOUT, BUT HE WOULD NEVER WANT 
TO STOP.
I MEAN, EVEN RIGHT AFTER HIS 
SPEECH, ONE OF THE THINGS HE WAS 
GOING TO DO WAS TO SWEAR IN A 
NEW STATE'S ATTORNEY FOR ADDISON 
COUNTY, AND AS WE KNOW, HE WAS 
HOPING TO SWEAR IN A NEW JUDGE, 
BUT MOMENTS MAYBE DURING HIS 
SPEECH OR MAYBE BEFORE, THE 
SUPREME COURT RULED 5-0 AGAINST 
HIM, WHICH IS VERY, VERY 
SURPRISING.
>> YOU KNOW, ONE OF THE THINGS I 
THINK GOVERNOR SHUMLIN, IN TERMS 
OF THIS PERSONALITY THAT 
YOU'VE -- HE OFTEN OVERPROMISED 
AND UNDERDELIVERED, AND THIS WAS 
JUST UP UNTIL A COUPLE OF WEEKS 
AGO WHEN HE SAID THAT VERMONT 
HEALTH CONNECT, THE HEALTHCARE 
EXCHANGE IN THIS STATE, IS THE 
BEST IN THE COUNTRY.
IF HE WOULD HAVE SAID, LOOK, 
WE'VE CORRECTED SOME OF THE 
PROBLEMS THAT WE HAVE HERE, 
WE'VE CHANGED THINGS, IT'S 
RUNNING BETTER, VERMONTERS WOULD 
SAY, OKAY, WE UNDERSTAND THAT.
BUT WHEN YOU SAY THAT IT'S THE 
BEST HEALTH EXCHANGE IN THE 
COUNTRY, MOST SCOFF AT THAT.
AND THEN SECONDLY, THERE WAS AN 
INDEPENDENT REPORT THAT CAME OUT 
A WEEK LATER THAT CONTRADICTED 
THAT, SO I THINK WHAT GOVERNOR 
SHUMLIN OFTEN DID, AND IT WAS 
TOO HIS DETRIMENT, WAS -- TO HIS 
DETRIMENT, WAS OVERPROMISE AND 
THEN UNDERDELIVER AND I THINK 
THAT WAS A PROBLEM HE HAD 
THROUGHOUT HIS ADMINISTRATION. 
>> AND I THINK THAT'S WHERE HE 
WOULD DISAGREE WITH MIKE AND A 
LOT OF HIS, OF HIS IMMEDIATE 
CRITICS ON THAT WHO WILL ARGUE 
THAT HIS STYLE GOT IN THE WAY OF 
HIS PERFORMANCE.
HE WOULD SAY, LOOK, THE ONLY 
REASON THAT I WAS ABLE TO HAVE 
WHAT VICTORIES I DID IS BECAUSE 
OF MY PERSONALITY, WHICH IS THE 
PUSH, PUSH, PUSH. 
>> FIVE, TEN, 15 YEARS FROM NOW, 
DO YOU THINK THAT HISTORY WILL 
BE KIND TO GOVERNOR SHUMLIN?
>> I THINK IT WILL BE KINDER 
THAN PERHAPS IT IS AS OF THIS 
DAY, YES.
>> IT'S ALWAYS KINDER IN THE 
LONG RUN AND I THINK IT WILL BE 
KINDER FOR HIM.
I MEAN, IT'S GOING TO TAKE A 
WHILE.
IT'S GOING TO TAKE A LONGER 
PERIOD, 15 YEARS OR SO, BEFORE 
IT DOES TURN KINDER, BUT IT WILL 
TURN KINDER. 
>> THANK YOU BOTH FOR YOUR 
ANALYSIS.
>> THANK YOU.
>> Darren: AND UP NEXT, A NEW 
GOVERNOR FOR VERMONT.
PHIL SCOTT SWORN IN.
THE REPUBLICAN'S PLAN FOR THE 
STATE, PLUS ANALYSIS ON THAT IN 
JUST A MOMENT.
>> Darren: A BIG DAY FOR THE 
STATE AND FOR PHIL SCOTT 
PERSONALLY ON INAUGURATION DAY.
\M\M
>> Darren: THE AMERICAN FLAG 
FLEW OUTSIDE THE STATEHOUSE, THE 
SAME ONE THAT DRAPED THE CASKET 
OF PHIL SCOTT'S FATHER.
HOWARD SCOTT DIED WHEN THE 
GOVERNOR WAS JUST 11 YEARS OLD.
AFTER HIS ADDRESS A SOMBER 
CEREMONY AS THAT FLAG WAS 
LOWERED.
THE GOVERNOR TALKED ABOUT HIS 
DAD IN HIS INAUGURAL ADDRESS.
HE ALSO LAID OUT THE CHALLENGES 
AND HIS VISION FOR THE STATE.
HERE ARE SOME OF THE HIGHLIGHTS.
>> Gov. Scott: MANY HAVE SHARED 
THE SACRIFICE MADE BY OUR 
SERVICE MEN AND WOMEN.
MY FATHER, HOWARD SCOTT, BORN IN 
A SMALL VERMONT TOWN OF 
WASHINGTON, A TRUCK DRIVER BY 
TRADE, WAS CALLED TO SERVE IN 
WORLD WAR II IN THE D-DAY 
INVASION OF NORMANDY.
DURING HIS SERVICE E SEVERELY 
INJURED WHEN HIS TANK HIT A LAND 
NINE AND HE SPENT THE NEXT TWO 
YEARS RECOVERING AT WALTER REED 
HOSPITAL IN WASHINGTON, D.C.
RETURNING TO VERMONT AS A DOUBLE 
AMPUTEE, HE MET MY MOM AND THEY 
WENT ON TO HAVE THREE BOYS.
HE PASSED AWAY FROM THOSE 
INJURIES WHEN I WAS 11.
MY MOM SUDDENLY BECAME A SINGLE 
PARENT.
IT WASN'T AN EASY TIME FOR HER 
OR US, BUT THANKS TO HER 
COURAGE, OUR FAMILY, FRIENDS, 
AND THE COMMUNITY THAT UNITED 
AROUND US, WE FOUND THE STRENGTH 
TO MOVE FORWARD.
I'VE NEVER FORGOTTEN MY FATHER 
ARE A THE -- OR THE LESSONS HE 
TAUGHT ME.
MY FAMILY IS PROUD TO HONOR HIS 
MEMORY AS THE AMERICAN FLAG THAT 
DRAPED HIS CASSETTE FLIES IN 
FRONT -- CASKET FLIES IN FRONT 
OF THE STATE HOUSE TODAY.
TO THIS GENERAL ASSEMBLY, 
ALTHOUGH WE COME FROM DIFFERENT 
COMMUNITIES AND DIFFERENT 
BACKGROUNDS, I BELIEVE WE SHARE 
A COMMITMENT TO A MORE 
PROSPEROUS FUTURE FOR ALL 
VERMONTERS, BUT WE MUST 
ACKNOWLEDGE THAT OUR DEMOGRAPHIC 
AND WORKFORCE CHALLENGES ARE 
AFFECTING OUR ABILITY TO ACHIEVE 
THAT VISION.
FROM 2000 TO 2010, THE NUMBER OF 
25 TO 45-YEAR-OLDS IN VERMONT 
DECREASED BY 30,000.
THAT'S ENOUGH PEOPLE TO FILL 
THIS CHAMBER 60 TIMES OVER.
THAT IS OUR WORKING CLASS, THE 
FOLKS WHO BUY HOMES, HAVE 
CHILDREN IN SCHOOLS, PAY TAXES 
AND DRIVE OUR ECONOMY.
THIS IS COMPOUNDED BY OUR 
SHRINKING WORKFORCE.
SINCE 2010, WE'VE LOST 16,000 
WORKERS, AND THAT DOWNWARD TREND 
CONTINUES.
WE'RE LOSING 2300 MORE EVERY 
YEAR, WHICH MEANS BY TOMORROW, 
WE'LL HAVE SIX FEWER WORKERS 
THAN WE HAVE TODAY.
THOSE LOSSES SHRINK OUR TAX BASE 
AND DETER BUSINESSES FROM 
OPENING HERE, MAKING VERMONT 
LESS AND LESS AFFORDABLE FOR 
THOSE WHO REMAIN.
IT'S A COMPLEX PROBLEM AND IT 
WILL NOT BE SOLVED OVERNIGHT.
BUT WE LITERALLY CANNOT AFFORD 
TO IGNORE THIS ISSUE ANYMORE.
TODAY, I WILL SIGN AN EXECUTIVE 
ORDER WHICH DIRECTS EVERY STATE 
AGENCY AND DEPARTMENT TO FOCUS 
ON THREE STRATEGIC PRIORITIES: 
STRENGTHENING THE ECONOMY, 
MAKING VERMONT MORE AFFORDABLE, 
AND PROTECTING THE MOST 
VULNERABLE.
I'LL ALSO ESTABLISH A GOVERNMENT 
MODERNIZATION AND EFFICIENCY 
TEAM WHICH WILL LEAD THIS CHARGE 
TOWARD A MORE EFFECTIVE AND 
PRODUCTIVE STATE GOVERNMENT.
IT WILL WORK TO MAXIMIZE THE 
EFFORTS OF OUR EMPLOYEES AND THE 
IMPACT OF STATE SERVICES.
WE NEED TO FOCUS ON FOUR MAJOR 
POLICY AREAS.
FIRST, WE WILL CONTINUE TO 
COMBAT THE OPIATE EPIDEMIC WITH 
THE URGENCY WE WOULD ANY OTHER 
HEALTH CRISIS.
SECOND, WE'RE GOING TO 
REVITALIZE OUR APPROACH TO 
ECONOMIC DEVELOPMENT.
THIRD, WE MUST TRANSFORM OUR 
EDUCATION SYSTEM.
FINALLY, WE HAVE TO BUILD 
SUSTAINABLE BUDGETS THAT END ABE 
US TO ACHIEVE THESE GOALS.
I'LL ESTABLISH A DIRECTOR OF 
DRUG ABUSE PREVENTION AND AN 
OPIOID COORDINATION COUNCIL, AND 
THIS YEAR, WE'LL CONVENE A STATE 
CONVENTION ON DRUG ABUSE 
PREVENTION.
WE MUST FOCUS ON CREATING MORE 
ECONOMIC OPPORTUNITY FOR ALL 
VERMONTERS.
MY ADMINISTRATION WILL WORK TO 
SIGNIFICANTLY RESHAPE OUR 
APPROACH TO ECONOMIC 
DEVELOPMENT, TITLE MORE DIRECTLY 
TO OUR WORKFORCE EXPANSION 
EFFORTS.
I WILL PRESENT THE DETAILS OF 
THIS EFFORT IN THE COMING DAYS.
IT WILL BE A SIGNIFICANT 
REALIGNMENT OF OUR ECONOMIC 
DEVELOPMENT TOOLS.
THERE IS NO BETTER WAY TO GROW 
OUR ECONOMY AND CREATE MORE 
OPPORTUNITY THAN THROUGH OUR 
SCHOOLS.
WE SPEND $1.6 BILLION ANNUALLY 
ON K-12 EDUCATION.
ABOUT $19,000 PER STUDENT, WHICH 
IS ONE OF THE HIGHEST IN THE 
COUNTRY.
HOWEVER, WE'RE NOT YET AN 
EDUCATION DESTINATION FOR YOUNG 
FAMILIES.
IF WE WANT A SYSTEM THAT DRAWS 
PEOPLE TO VERMONT, WE CAN'T BE 
PARALYZED BY FEAR OF CHANGE, AND 
WE HAVE BEEN.
WE WILL UPHOLD OUR OBLIGATIONS, 
BUT WE WILL NOT FILL THIS GAP 
BUY RAISING TAXES AND FEES.
VERMONTERS DO NOT -- 
[ APPLAUSE ]
VERMONTERS DO NOT HAVE THE 
CAPACITY TO PAY MORE.
INSTEAD, MY ADMINISTRATION WILL 
ESTABLISH MORE SUSTAINABLE 
BUDGETING POLICIES WHICH ADDRESS 
FUNDAMENTAL COST DRIVERS ACROSS 
STATE GOVERNMENT.
WE WILL MODERNIZE AND RETHINK 
GOVERNMENT TO FIND EFFICIENCIES 
AND BUDGET MORE STRATEGICALLY, 
AND WE WILL MAKE NECESSARY 
INVESTMENTS TO GROW OUR 
WORKFORCE AND OUR ECONOMY.
WE CANNOT CONTINUE PASSING 
BUDGETS THAT GROW FASTER THAN 
THE ECONOMY OR WAGES OF WORKING 
VERMONTERS.
I THANK YOU SO MUCH FOR THIS 
INCREDIBLE PRIVILEGE AND I LOOK 
FORWARD TO WORKING WITH YOU IN 
THE MONTHS AHEAD.
THANK YOU VERY MUCH.
[ APPLAUSE ]
>> Darren: KEITH McGILVERY 
TALKED TO POLITICAL SCIENTIST 
ERIC DAVIS ABOUT THE NEW 
GOVERNOR'S MESSAGE TO 
VERMONTERS.
>> YOU HAVE BEEN FOLLOWING 
VERMONT POLITICS FOR QUITE SOME 
TIME AND YOU WATCH THE ADDRESS 
TODAY AND HAD A FEW TAKEAWAYS.
FIRST YOU TALK ABOUT HIS 
APPROACH TO ECONOMICS AND WHAT 
HE HAD TO SAY THERE. 
>> YES, THE GOVERNOR PUT THE 
CHALLENGES, THE ECONOMIC VERMONT 
FACES IN THE CONTEXT OF THE 
DEMOGRAPHIC CHALLENGES THE STATE 
FACES.
THERE'S BEEN A SUBSTANTIAL 
DECLINE IN THE WORKING AGE 
POPULATION, WHICH HE DEFINED AS 
25 TO 45-YEAR-OLD, OVER THE LAST 
TWO DECADES.
THE GOVERNOR'S ARGUMENT IS IF WE 
WANT THE VERMONT ECONOMY TO 
GROW, IF WE WANT THE RESOURCES 
TO STAY EVEN TO SUPPORT NEW 
PROGRAMS AND WANT TO DO IT 
WITHOUT HAVING TO RAISE TAXES OR 
FEES, THE WAY TO DO THAT IS BY 
INCREASING THE NUMBERS OF 
WORKING AGE PEOPLE IN VERMONT, 
WHICH MEANS MORE JOBS, MORE 
POPULATION, AND MORE HOUSING, 
AND ALL OF THOSE ARE CHALLENGES 
AND THE GOVERNOR ADDRESSED THEM 
BRIEFLY IN HIS REMARKS THIS 
AFTERNOON AND HE'LL HAVE MORE TO 
SAY IN ALL THESE SUBJECTS IN HIS 
BUDGET ADDRESS LATER MT. NO. 
>> SO THOSE EXACT QUESTIONS WERE 
QUESTIONS WE ASKED ON CHANNEL 3 
YEARS AGO WHEN RANDY BROCK AND 
GOVERNOR SHUMLIN DEBATED.
CAN PHIL SCOTT MOVE THE NEEDLE 
ON THIS IN WAYS THAT OTHERS HAVE 
NOT BEEN ABLE TO?
>> HE MIGHT BE.
FIRST OF ALL, THE TRENDS ARE 
GOING ON LONG ENOUGH NOW THAT I 
DON'T THINK ANYBODY CAN SAY 
THEY'RE SHORT-TERM THINGS.
THEY'RE DEEP-SEATED TRENDS IN 
VERMONT.
VERMONT IS ONE OF THE OLDEST 
STATES IN THE COUNTRY.
WE HAVE A PROBLEM OF YOUNG 
PEOPLE LEAVING THE STATE, AND I 
THINK A GREATER RECOGNITION THAT 
THIS IS AN ISSUE.
WHAT I DID FIND INTERESTING IN 
THE GOVERNOR'S REMARKS THIS 
AFTERNOON, THOUGH, IS IN 
ADDITION TO TALKING JUST ABOUT 
POPULATION AND JOBS, HE ALSO 
TALKED ABOUT HOUSING AND NOTED 
THAT HOUSING BOTH FOR WORKERS 
AND YOUNG PROFESSIONALS IS 
INCREASINGLY A CHALLENGE IN 
VERMONT.
ONE OF THE THINGS THE 
ADMINISTRATION AND THE 
LEGISLATURE NEED TO FIGURE OUT 
IS HOW TO INCREASE THE AMOUNT OF 
AVAILABLE AND AFFORDABLE HOUSING 
IN VERMONT WITHOUT PERCEIVING -- 
WITHOUT DAMAGING THE PERCEIVED 
STRENGTHS OF THE VERMONT BRAND, 
WHICH ARE A LOT OF OPEN SPACES, 
VISTAS, GREEN SPACES IN THE 
WINTER, SNOW- -- IN THE SUMMER, 
SNOW-COVERED SPACES IN THE 
WINTER AND THAT'S GOING TO BE A 
CHALLENGE.
SO THAT'S A BIG AGENDA ITEM AND 
IT'S NOT SOMETHING THAT CAN BE 
DONE IN JUST TWO YEARS.
IT'S GOING TO REQUIRE LONGER 
TIME THAN THAT. 
>> ANOTHER BULLET THAT REALLY 
STRUCK YOU WAS THE TALK ABOUT 
EDUCATION IN HIS SPEECH, BOTH 
K-12 AND HIGHER ED. 
>> I THINK PHIL SCOTT WOULD VERY 
MUCH LIKE TO BE A REFORMER WHEN 
IT COMES TO EDUCATION IN 
VERMONT, AND THAT'S NOT JUST 
K-12.
HE WAS TALKING EDUCATION TODAY 
AS SOMETHING THAT BEGINS WITH 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND 
ENDS WITH EITHER HIGHER 
EDUCATION IN THE FORMAL SENSE OR 
EVEN WORKFORCE TRAINING AND 
DEVELOPMENT.
AND ONE OF HIS ARGUMENTS WAS 
THAT VERMONT SPENDS A LOT OF 
MONEY ON K-12 EDUCATION, ONE OF 
THE HIGHEST AMOUNTS PER PUPIL IN 
THE COUNTRY, BUT WE SPEND 
RELATIVELY LITTLE ON EARLY 
CHILDHOOD EDUCATION AND POST 
SECONDARY EDUCATION, AND AGAIN 
THE GOVERNOR ALLUDED TO 
PROPOSALS THAT WILL BE COMING 
LATER ON THAT MIGHT TRY TO SHIFT 
SOME OF THE RESOURCES WITHIN 
THIS BROADER EDUCATION SECTOR, 
BUT WHAT I FOUND IN THE REMARKS 
THIS AFTERNOON AND IT'S 
SOMETHING THAT I THINK IS VERY, 
VERY IMPORTANT, IS LOOKING AT 
EDUCATION NOT JUST AS WHAT 
HAPPENS WITH THE 5-YEAR-OLDS TO 
THE 18-YEAR-OLDS, BUT FROM THE 
2-YEAR-OLDS TO THE PEOPLE IN 
THEIR 20s AND EARLY 30s, AND 
LOOK AT EDUCATION HOLISTICALLY.
LOOK AT EARLY CHILDHOOD, K-12, 
HIGHER EDUCATION, WORKFORCE 
DEVELOPMENT AND TRAINING, ALL AS 
PART OF A CONTINUUM.
AND THAT'S GOING TO REQUIRE SOME 
WORK ACROSS SILO LINES, ACROSS 
TRADITIONAL INSTITUTIONAL AND 
ADMINISTRATIVE BOUNDARIES IN THE 
STATE WORKFORCE, BUT IF THE 
GOVERNOR IS SOMEONE REALLY 
COMMITTED TO A REFORM APPROACH 
IN THIS WAY, AGAIN, HE CAN DO A 
LOT BY PROVIDING THAT SORT OF 
LEADERSHIP FROM THE TOP. 
>> I KNOW YOU SPENT A CAREER IN 
HIGHER ED AND CERTAINLY 
MIDDLEBURY A PRIVATE 
INSTITUTION, BUT I TOURED 
VERMONT'S STATE COLLEGES AND 
UNIVERSITIES AS EDUCATION 
REPORTER, AND OVER AND OVER AND 
OVER AGAIN, THE COLLEGE 
PRESIDENTS TOLD ME WE'RE NOT 
GETTING THE SUPPORT WE NEED.
SCOTT SAYS HE CAN MAKE PROGRESS 
HERE.
DO YOU THINK HE'LL DO IT?
>> IT'S GOING TO REQUIRE REDOING 
THINGS BUDGETARILY AND ALSO TO 
TRY TO GET MORE VERMONT STUDENTS 
WHO GO OUT OF STATE TO COLLEGES 
AND UNIVERSITIES ELSEWHERE TO 
STAY HERE IN VERMONT.
I MEAN, VERMONT LOSES A LOT OF 
STUDENTS TO THE PUBLIC 
INSTITUTIONS IN NEIGHBORING 
STATES.
UNH, UMASS, UCONN.
THERE'S A LARGE NUMBER OF 
VERMONT STUDENTS AT ALL THOSE 
INSTITUTIONS AND ONE OF THE 
CHALLENGES, I KNOW THE 
PRESIDENTS ARE VERY MUCH 
THINKING IN THESE WAYS, IS TO 
INCREASE THE NUMBER OF VERMONT 
STUDENTS AT VERMONT 
INSTITUTIONS.
I KNOW THE PRESIDENT OF UVM AND 
IN THE STATE COLLEGES ARE 
THINKING ABOUT IT ALSO. 
>> PHIL SCOTT SEEMED TO PICK UP 
THE MANTLE THIS AFTERNOON IN 
GOVERNOR SHUMLIN'S WAR ON 
VERMONT'S OPIATE CRISIS. 
>> I THINK WE'LL SEE RESPONSE TO 
THE ABUSE EPIDEMIC, A 
CONTINUATION AND ENHANCEMENT OF 
MANY OF THE INITIATIVES BEGAN IN 
THE LAST FEW YEARS.
MANY OF THE PEOPLE WHO WERE 
INVOLVED IN THOSE INITIATIVES IN 
THE SHUMLIN ADMINISTRATION WILL 
BE STAYING ON IN THE SCOTT 
ADMINISTRATION, PERHAPS IN A 
DIFFERENT JOB, BUT THERE IS A 
BASE OF EXPERTISE THERE TO BEGIN 
WITH.
THE NEW ATTORNEY GENERAL, P.J. 
DONOVAN, IS VERY INTERESTED IN 
WORKING ON THIS ISSUE AND DOING 
WHAT HE CAN FROM THE LAW 
ENFORCEMENT SIDE OF THINGS.
SO I THINK WHAT WE'RE GOING TO 
BE SEEING IN TERMS OF THE OPIOID 
ISSUE IS A CONTINUATION AND 
ENHANCEMENT OF WHAT'S ALREADY 
BEEN DONE.
AND A RECOGNITION THAT THIS IS A 
CONTINUING PROBLEM IN THE STATE 
AND IT'S NOT SOMETHING THAT IS 
GOING TO BE SOLVED WITHIN THE 
TIME OF ONE ADMINISTRATION.
>> WE TALKED ABOUT AFFORDABLE 
HOUSING, WE'VE TALKED ABOUT 
EDUCATION.
NOW OPIATES.
YET, PHIL SCOTT SAYS HE WANTS TO 
HOLD THE LINE WHEN IT COMES TO 
SPENDING AND FOLKS AT HOME MAY 
SAY TO THEMSELVES, HOW DO YOU DO 
BOTH?
>> THAT'S A BIG CHAEVENLG AND I 
THINK ONE -- BIG CHALLENGE AND 
ONE OF THE BIGGEST CHALLENGES 
HE'S GOING TO FACE.
PART OF IT WILL DEPEND ON HOW 
THE NATIONAL ECONOMY RESPOND 
STOP WHATEVER INITIATIVES 
PRESIDENT TRUMP AND THE 
REPUBLICAN CONGRESS MIGHT COME 
UP WITH OVER THE NEXT YEAR OR 
SO.
THE FINANCIAL MARKETS THINK 
GROWTH WILL BE A LITTLE BIT MORE 
THAN IT MIGHT HAVE BEEN BEFORE 
THE ELECTION, BUT ALSO INTEREST 
RATES AND INFLATION MIGHT BE 
MORE THAN BEFORE THE ELECTION, 
SO HOW ALL THOSE THINGS TRICKLE 
DOWN, SO TO SPEAK, FROM 
WASHINGTON TO VERMONT AND AFFECT 
THE AMOUNT OF MONEY THE STATE 
CAN RAISE THROUGH VARIOUS TAXES 
AND FEES, THE JOB SITUATION IN 
VERMONT, THE BUSINESS CLIMATE IN 
VERMONT, THAT'S A LOT OF 
UNCERTAINTY AND THE GOVERNOR 
ALLUDED TO THAT.
AGAIN, HE SAID ONE OF THE THINGS 
HE WANTED TO DO WAS LOOK AT 
DIFFERENT WAYS OF DOING 
BUDGETING AND HE TALKED IN THE 
FAST ON THE CAMPAIGN TRAIL ARE 
TRYING LOOK AT THE BUDGET IN A 
MULTI-YEAR FRAMEWORK RATHER THAN 
ONE YEAR AT A TIME AND THERE MAY 
BE OTHER INITIATIVES HE COMES UP 
WITH TOO, BUT BALANCING THE 
DEMAND FOR PROGRAMS AGAINST WHAT 
HE SAYS IS THE LIMITED CAPACITY 
OF VERMONT AS CURRENTLY 
CONSTITUTED TO SUPPORT 
ADDITIONAL TAXES AND FEES IS 
GOING TO BE ONE OF HIS BIGGEST 
CHALLENGES AND HE'S SPEAKING 
BEFORE A LEGISLATURE WHERE OF 
THE 180 LAWMAKERS BEFORE HIM, 
ROUGHLY 110 OR SO ARE DEMOCRATS 
AND ANOTHER HALF DOZEN OR SO 
PROGRESSIVES WHO MAY NOT LOOK AT 
THE BUDGET AND TAX AND SPENDING 
ISSUES IN THE EXACT SAME WAY 
THAT THE GOVERNOR DOES. 
>> CERTAINLY SOME INTERESTING 
INSIGHT THERE.
GOVERNOR PHIL SCOTT'S ENTIRE 
ADDRESS IS ON OUR WEBSITE AT 
WCAX.COM.
WE APPRECIATE YOU BEING HERE. 
>> MY PLEASURE. 
>> Darren: AND THAT WILL DO IT 
FOR US.
THE NEWS CONTINUES NEXT RIGHT 
HERE ON THE WEEKEND.
JULIE IS STANDING BY.
THANKS FOR JOINING US, 
EVERYBODY.
TAKE CARE AND HAVE A GOOD DAY.
CAPTIONING PROVIDED BY 
CAPTION ASSOCIATES, LLC 

Powered by Frankly

News

Weather

Featured

Quick Links

WCAX-TV

PO Box 4508
Burlington, VT 05406-4508
Primary Phone: 802-652-6300
Primary email: channel3@wcax.com

All content © Copyright 2000 - 2017 WCAX. All Rights Reserved. For more information on this site, please read our Privacy Policy, and Terms of Service, and Ad Choices.