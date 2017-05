Mark Elvidge and Teisha Thibault of Vermont Nut Free Chocolates share the recipe for Double-Chocolate Skipper Cookies.

Double-Chocolate Skipper Cookies

Ingredients:

1 cup butter

1 1/4 cup sugar

2 eggs

1/2 cup Vermont Nut Free cocoa powder

2 1/4 cups flour

1 tsp baking soda

1 cup Vermont Nut Free chocolate chips

1 cup Vermont Nut Free skippers

1/4 tsp salt

Instructions: