YCQM Aug. 9, 2020
BURLINGTON, Vt. (WCAX) - >> DARREN: GOOD MORNING EVERYONE, I’M DARREN PERRON. RIGHT NOW ON “YOU CAN QUOTE ME,” THE VERMONT PRIMARY IS JUST TWO DAYS AWAY. THIS MORNING WE’RE GOING TO LOOK AT SOME OF THE KEY RACES, WHO IS RUNNING, THEIR VISION FOR VERMONT AND HOW MUCH MONEY THEY RAISED IN THE RACE TO THE PRIMARY, PLUS WE’LL GET ANALYSIS FROM TWO POLITICAL EXPERTS. THAT’S LATER IN THE BROADCAST. FIRST, VERMONT HOSPITALS WANT MORE REVENUE AND BIGGER BUDGETS. >> HOSPITALS ARE BLEEDING MONEY AND COVID-19 OPENED THE WOUND EVEN MORE. NOW THREE ARE ASKING FOR RATE INCREASES TO HELP OFFSET SOME OF THE LOSSES. THE THREE UNDER THE U.V.M. NETWORK IS U.V.M. MEDICAL CENTER WHICH WANTS 8%. CENTRAL VERMONT MEDICAL CENTER WANTS 8.5%. AND PORTER HOSPITAL IS SEEKING A 5.7% RATE INCREASE. TO TALK ABOUT WHY AND THE HOSPITAL’S FUTURES I’M JOINED NOW BY JOHN BRUMSTED, C.E.O. AND PRESIDENT OF THE U.V.M. HEALTH NETWORK. THANK YOU FOR BEING HERE. >> JOHN: THANK YOU DARREN FOR THE OPPORTUNITY TO DISCUSS THESE IMPORTANT ISSUES WITH VERMONTERS. >> DARREN: YOU BET. FIRST LET’S START WITH THE LATEST NUMBERS. WHAT ARE THE PROJECTED LOSSES AT THE HOSPITALS NOW?
>> JOHN: BACK IN THE EARLY COVID-19 TIMES,
WE WERE PROJECTING JUST FOR VERMONT
HOSPITALS, $115 MILLION LOSS PLUS FOR
THIS YEAR.
BECAUSE OF TAKING ADVANTAGE OF EXTERNAL
SOURCES FROM THE FEDERAL GOVERNMENT, A
LOT OF COST CUTTING MEASURES, WE'VE BEEN
ABLE TO WHITTLE THAT DOWN SO THAT WE WILL
HAVE A LOSS BUT IT WILL BE SUBSTANTIALLY
LESS.
>> DARREN: ANY IDEA ON A NUMBER?
>> JOHN: IT'S TOUGH TO PREDICT BECAUSE
WE HAVE A COUPLE MORE MONTHS TO GO IN
THE FISCAL YEAR BUT IT WILL BE IN THE
5 MILLION TO 10 MILLION RANGE.
>> DARREN: IT SOUNDS LIKE COVID WAS REALLY
THE STRAW BECAUSE YOU GAVE A LONG LIST
OF WHY HOSPITALS ARE IN THE RED.
EXPLAIN HOW WE GOT HERE.
>> JOHN: WELL, WE GOT HERE OVER A NUMBER
OF YEARS WITH EXPENSES GROWING, JUST YEAR
OVER YEAR RAPIDLY.
THOSE EXPENSES LARGELY ARE THE COST OF
STAFFING OUR HOSPITALS AND OUR CLINICS
AND PHARMACEUTICALS AND THOSE COSTS HAVE
BEEN GROWING FASTER THAN THE ALLOWABLE
REVENUE COMING INTO THE SYSTEM.
EVERYBODY KNOWS FROM THEIR CHECKBOOK AT
HOME IF YOUR EXPENSES ARE GREATER THAN
THE MONEY THAT IS COMING IN AND YOUR
PAYCHECK OR IN YOUR REVENUES, YEAR OVER
YEAR, EVENTUALLY IT WILL CATCH UP.
IT HAS CAUGHT UP WITH US AND OUR MARGINS,
OUR ABILITY TO INVEST BACK INTO OUR PEOPLE
AND PROGRAMS DETERIORATED TO THE LEVEL
THAT WE WERE LOSING MONEY BEFORE COVID
EVEN HIT.
>> DARREN: AND THEN COVID HIT.
THEN TELL US WHAT HAPPENED.
>> JOHN: COVID HIT AND THEN WE HAD TO
STOP ALL OUR NON-ESSENTIAL SERVICES AND
THE REVENUES PLUMMETED EVEN FURTHER AND
THE EXPENSES HAD TO CONTINUE BECAUSE WE
NEED TO TAKE CARE OF FOLKS IF THEY NEEDED
US FOR COVID OR OTHER NECESSARY SERVICES.
SO WITHOUT REVENUES, OUR HOLE GOT DEEPER
AND DEEPER.
THAT'S WHERE YOU END UP POTENTIALLY
LOSING $115 MILLION IN A YEAR, IN AN
ORGANIZATION THAT USUALLY IS RUN VERY,
VERY TIGHTLY.
>> DARREN: SO U.V.M. HEALTH NETWORK ALONE,
THE LARGEST IN THE NETWORK.
WE SEEN CUTS AND MANY WERE FURLOUGHED.
WHAT DID THAT SAVE AND SHOULD EMPLOYEES
EXPECT MORE OF THAT AT U.V.M. OR
ELSEWHERE?
>> JOHN: WE SAVED LOTS OF EXPENSE BY
HAVING SENIOR EXECUTIVES TAKE PAY CUTS,
HALTING SOME RETIREMENT BENEFITS.
WHEN WE FURLOUGHED PEOPLE, WE WERE VERY
CAREFUL TO USE THOSE DOLLARS TO OFFSET
THE COST OF CONTINUING TO PROVIDE
BENEFITS AND SOME SALARY DOLLARS FOR
PEOPLE WHO WERE FURLOUGHED.
WE ALSO VERY EARLY ON IN THE PANDEMIC
PAID AN EXTRA WEEK'S PAY TO THOSE THAT
WERE MOST FINANCIALLY VULNERABLE, THOSE
WHO MADE UNDER $99,000 A YEAR.
>> DARREN: SO ANYMORE CUTS EXPECTED
THERE?
>> JOHN: WELL, YOU KNOW, THERE IS A LOT
OF UNCERTAINTY IN THE WORLD RIGHT NOW.
IT DEPENDS SOME ON WHAT HAPPENS WITH THE
PANDEMIC GOING FORWARD.
I WOULD SAY THAT WE'RE IN A TREMENDOUSLY
BETTER PLACE THAN WE WERE LAST MARCH WHEN
THIS CAME ON SO ABRUPTLY.
WE HAVE REALLY FIGURED OUT WAYS TO SAFELY
PROVIDE THAT CARE, REGARDLESS OF WHETHER
IT'S SEMI ELECTIVE OR NOT.
SO, I AM NOT EXPECTING THAT WE WILL HAVE
TO TAKE THE DRAMATIC STEPS THAT WE HAVE
THIS YEAR, NEXT YEAR EVEN IF THERE IS
AN UP SURGE IN COVID, BUT AT THE END OF
THE DAY IT DEPENDS WHAT HAPPENS.
WE'RE AS PREPARED AS WE CAN BE FOR MORE
CASES AND EVEN MORE PREPARED THAN ANYBODY
ELSE IN THE COUNTRY RIGHT NOW.
>> DARREN: SO LET'S TALK ABOUT CBPH.
IT'S NOT PART OF THE RATE INCREASE REQUEST,
BUT CHANNEL 3 NEWS REPORTED HOW THE
HOSPITAL UNDER THE NETWORK IS WORKING
ON A REDESIGNED PLAN AND NURSES THERE
ARE SCARED.
THEY FEEL LIKE THEY WENT FROM A "HERO
TO A ZERO" DURING THE PANDEMIC.
ARE JOB CUTS COMING THERE?
>> JOHN: I'M VERY SORRY THAT SOMEBODY
THAT IS A VALUED EMPLOYEE -- OUR NURSES
ARE CLEARLY VALUED, WOULD FEEL THAT WAY.
WE DO HAVE FINANCIAL AND CLINICAL AND
OPERATIONAL REALITIES.
WE NEED TO PROVIDE SERVICES FOR THAT
COMMUNITY.
WE'RE WORKING VERY HARD TO MAKE SURE THAT
WE CAN BE FINANCIALLY VIABLE IN ALL OF
OUR AFFILIATE ORGANIZATIONS, INCLUDING
CBPH.
THEY'RE SUBJECT TO THE SAME PROBLEMS WITH
EXPENSES GROWING YEAR OVER YEAR AND
NEEDING TO MAKE ADJUSTMENTS TO BE ABLE
TO LIVE WITHIN THAT EXPENSE GROWTH.
>> DARREN: SO ARE JOB CUTS COMING?
>> JOHN: MY UNDERSTANDING IS THAT
EVERYBODY WILL BE OFFERED A POSITION THAT
HAS A POSITION NOW.
THERE ARE SOME VACANT POSITIONS THAT WILL
GO AWAY.
THERE MAY BE SOME PEOPLE THAT DO NOT WANT
POSITIONS THAT ARE OFFERED WHO WILL SEEK
EMPLOYMENT ELSEWHERE.
>> DARREN: SO IS PATIENT CARE, THIS IS
THE BIG QUESTION, IS PATIENT CARE IN
JEOPARDY BECAUSE OF CUTS OR BECAUSE OF
THESE HUGE DEFICITS?
>> JOHN: THE BUDGETS THAT WE HAVE PUT
TOGETHER AND THE WAY WE HAVE MANAGED OUR
ORGANIZATIONS, I AM INCREDIBLY PROUD TO
SAY WE WILL BE THERE DAY IN AND DAY OUT
TO PROVIDE PEOPLE OF OUR REGION THE
SERVICES THAT THEY DESERVE AND HAVE
EXPECTED FROM US.
THAT IS -- THAT STATEMENT I JUST MADE
IS PREDICATED ON THE GREEN MOUNTAIN CARE
BOARD APPROVING OUR BUDGET AS SUBMITTED.
IF THE BUDGETS ARE CUT, WE'LL HAVE TO
GO BACK TO THE DRAWING BOARD AND SEE WHAT
THE IMPACTS ON SERVICES IN EXCESS WILL
BE.
>> DARREN: YOU'RE ASKING PATIENTS TO PAY
MORE, BUT OF COURSE MANY OF THEM ALSO
STRUGGLING RIGHT NOW TO LOST JOBS, TO
THEIR LOST REVENUES.
HOW DO YOU JUSTIFY THIS ASK?
>> JOHN: WELL, IT'S TOUGH.
WE DONE EVERYTHING WE POSSIBLY CAN TO
MAINTAIN SERVICES AND TO MAKE THOSE ASKS
OF COMMERCIAL INSURANCE AS LOW AS WE CAN.
MANY OF OUR PATIENTS HAVE MEDICAID, HAVE
THEIR CARE PROVIDED AND PAID FOR THROUGH
MEDICARE.
THOSE INCREASES ARE SET BY THE STATE AND
BY THE FEDERAL GOVERNMENT.
WE REALLY HAVE NO CONTROL OVER THOSE,
WHICH PUTS A BURDEN ON THE COMMERCIAL
PAYERS.
WE'RE SENSITIVE TO THAT AND WE DONE
EVERYTHING WE CAN TO MINIMIZE THE IMPACT
ON VERMONTERS.
WE'RE ALL ABOUT MAKING HEALTHCARE AS
AFFORDABLE AS WE POSSIBLY CAN.
WE HAVE TO BE THERE TO PROVIDE THE
SERVICES AND AGAIN AS I SAID, THOSE
PHARMACEUTICAL EXPENSES, THE EXPENSES
FOR FINDING, HIRING, AND RETAINING THE
BEST STAFF KEEPS MARCHING ON.
WE HAVE TO HAVE THE FINANCIAL RESOURCES
TO COVER THAT EXPENSE GROWTH.
>> DARREN: JOHN BRUMSTED, THANK YOU.
STAY WELL.
>> JOHN: THANK YOU VERY MUCH DARREN FOR
THE OPPORTUNITY AND YOU STAY WELL ALSO.
>> DARREN: STILL AHEAD, PRIMARY PREVIEW,
MEET THE CANDIDATES HOPING TO SCORE YOUR
VOTE.
>> AND WE MAKE SENSE OF THE CAMPAIGN
DOLLARS THEY RAKED IN.
YOU'RE WATCHING "YOU CAN QUOTE ME."
WE'RE BACK IN A MOMENT.
[]
>> DARREN: PRESIDENT TRUMP SIGNED AN
EXECUTIVE ORDER TO EFFECTIVELY BAN THE
USE OF TIKTOK, A CHINESE OWNED SOCIAL
MEDIA APP AND TO TALK ABOUT THAT AND OTHER
NATIONAL HEADLINES MARGARET BRENNAN.
THE MODERATOR OF FACE THE NATION IS HERE.
THANK YOU FOR JOINING US.
>> GREAT TO BE WITH YOU DARREN.
>> DARREN: THANK YOU.
WHAT ARE THE CONCERNS OVER THIS APP?
>> WELL, THIS IS INTERESTING.
TIKTOK IS A SOCIAL MEDIA PLATFORM OWNED
BY A CHINESE ENTITY.
THE TRUMP ADMINISTRATION IS SAYING IT'S
BASICALLY AT RISK OF BEING USED AS A
NATIONAL SECURITY THREAT, COLLECTING
INFORMATION ON ITS USERS FOR ACCESS TO
THE CHINESE GOVERNMENT POTENTIALLY.
SO THIS IS ONE OF THE MOST RECENT EXAMPLES
OF THE TRUMP ADMINISTRATION TAKING
ACTION AGAINST CHINA.
THE HARD LINE POSITION FROM THE TRUMP
ADMINISTRATION AS THEY HELD OFF HOPING
TO GET THE TRADE DEAL THAT PRESIDENT TRUMP
CAMPAIGNED ON BROKERED.
THAT HAS NOW FALLEN BY THE WAIST SIDE.
IT HAS BEEN AN ESCALATION TENSION IN THE
LAST FEW WEEKS AND TREMENDOUS NEWS ON
FRIDAY FROM THE U.S. INTELLIGENCE
COMMUNITY IN ACTUALLY MAKING PUBLIC
THEIR ASSESSMENT THAT CHINA, THEY
BELIEVE, IS TRYING TO HELP THE OPPONENT
TO DONALD TRUMP WIN THE ELECTION,
ESSENTIALLY BY HURTING DONALD TRUMP.
CHINA'S PREFERENCE IS THAT DONALD TRUMP
NOT WIN IN 2020 ACCORDING TO THE U.S.
INTELLIGENCE COMMUNITY.
WE'RE GOING TO TALK TO NATIONAL SECURITY
ADVISOR ROBERT O'BRIEN ABOUT THAT.
>> DARREN: LET'S TALK ABOUT JOBLESS
NUMBERS.
THE U.S. JOBLESS RATE WENT DOWN TO 10%.
WHAT'S THE LATEST ON WHETHER JOBLESS
BENEFITS WILL BE EXTENDED.
>> THAT IS A BIG QUESTION MARK.
CONGRESS HAS NOT BEEN ABLE TO COME TO
DEFINITIVE AGREEMENT ON THE AMOUNT OF
MONEY THAT WOULD BE ADDED ON TO
UNEMPLOYMENT BENEFITS.
IT HAD BEEN THAT $600 AMOUNT AND THAT
EXPIRED ON JULY 31ST.
REPUBLICANS HAVE BEEN ARGUING FOR A
SMALLER AMOUNT.
THIS HAS REALLY HELD UP ANY KIND OF
AGREEMENT FOR WEEKS NOW.
PRESIDENT TRUMP'S THREAT TO USE
EXECUTIVE ORDER TO EXTEND THOSE IS ON
THE TABLE, BUT THAT RUNS YOU INTO OTHER
LEGAL COMPLICATIONS AND REALLY THERE'S
A REAL WORLD COST FOR THE LACK OF
AGREEMENT AMONG THESE LAWMAKERS.
THAT IS PEOPLE AT HOME WHO ARE REALLY
COUNTING ON THESE PAYCHECKS DON'T KNOW
HOW MUCH THEY CAN BUDGET FOR BECAUSE
THEY'RE UNCLEAR IF THE AMOUNT THEY
RECEIVE FROM THE STATE WILL HAVE AN
INCREASE OF WHAT SIZE TO GO ALONG WITH
IT.
FOR THE MOMENT, THOSE BENEFITS REMAIN
EXPIRED.
>> DARREN: MARGARET, ALWAYS NICE TO SEE
YOU.
WE'LL SEE YOU LATER THIS MORNING.
THANK YOU SO MUCH.
>> THANKS DARREN.
>> DARREN: NEXT, THE PANDEMIC IS CHANGING
HOW CANDIDATES CAMPAIGN.
WE LOOK AT HOW COVID-19 IS SHAPING THE
2020 VERMONT PRIMARY.
>> AND GET ANALYSIS OF THE TOP RACES.
DON'T GO AWAY.
[]
>> DARREN: TUESDAY IS PRIMARY DAY IN
VERMONT.
THERE ARE FOUR DEMOCRATS IN THE RACE FOR
GOVERNOR.
FAMILIAR FACES FOR VERMONTERS WHO FOLLOW
POLITICS, AS WELL AS RELATIVE NEWCOMERS.
>> I'M NOT --
>> REPORTER: HE'S AN OUTSIDER TO STATE
GOVERNMENT AND THE LEGISLATURE.
HE SAYS HE WILL BRING A FRESH PERSPECTIVE
AND REPRESENT THE INTEREST OF SOUTHERN
VERMONT.
HE SUPPORTS A COMPREHENSIVE PAID FAMILY
LEAVE PLAN AND INCREASING THE MINIMUM
WAGE.
>> I WILL BRING THE PERSPECTIVE TO THE
OFFICE AND THAT'S A PERSPECTIVE THAT MY
OPPONENTS DON'T HAVE.
THEY HAVE BEEN IN GOVERNMENT.
>> REPORTER: REBECCA HOLCOMBE IS NO
STRANGER TO STATE GOVERNMENT.
>> I'M THE ONLY CANDIDATE WITH EXECUTIVE
EXPERIENCE MANAGING INSTITUTIONS LIKE
THIS.
>> REPORTER: SHE SERVED AS SECRETARY OF
EDUCATION UNDER GOVERNOR SHUMLIN AND
SCOTT BUT SPLIT WITH SCOTT IN 2018 AFTER
DISAGREEMENTS WITH ACT 46.
SHE SAYS HER TOP PRIORITIES ARE
INCREASING EQUITY FOR VERMONTERS ACROSS
HEALTHCARE, EDUCATION, AND THE ECONOMY.
>> WE HAVE WHAT IT TAKES TO MAKE THE STATE
A STAINABLE -- SUSTAINABLE PLACE AND WE
NEED SOMEONE TO COORDINATE THAT EFFORT.
THAT'S WHAT I'M LOOKING TO DO.
>> REPORTER: DAVID ZUCKERMAN IS A LONG
TIME FARMER AND POLITICIAN.
HE IS ENDORSED BY SENATOR BERNIE SANDERS.
HIS PRIORITY IS RAISING THE MINIMUM WAGE,
EXPANDING ACCESS TO HEALTHCARE AND
TACKLING CLIMATE CHANGE.
>> WHEN YOU WORK WITH VERMONTERS WHERE
THEY ARE, YOU CAN GET A BREATH OF SUPPORT
FOR LEGISLATION, WHICH ALSO MEANS WHEN
IT PASSES IT HAS MUCH MORE SUPPORT TO
BE IMPLEMENTED WELL.
THAT'S WHAT I WILL BRING TO BEING
GOVERNOR.
>> REPORTER: RALPH CORVO IS ALSO RUNNING.
>> DARREN: THERE ARE TWO PROGRESSIVES
RUNNING FOR GOVERNOR.
FIVE REPUBLICANS ARE RUNNING FOR
GOVERNOR, PHIL SCOTT FACES CHALLENGES
FROM DOUG, JOHN, BERNARD, AND EMILY.
SCOTT HAS RECEIVED HIGH MARKS FOR HIS
HANDLING OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC.
IN A JUNE SURVEY FROM SEVERAL MAJOR
UNIVERSITIES, INCLUDING HARVARD, HE WAS
ONE OF JUST FOUR GOVERNORS WITH AN
APPROVAL RATING OF 70% OR MORE.
THE PANDEMIC HAS PREVENTED THE GOVERNOR
FROM RUNNING A TRADITIONAL CAMPAIGN, BUT
FREQUENT PRESS CONFERENCES HAVE ADDED
TO HIS VISIBILITY.
RUNNING TO THE RIGHT OF THE GOVERNOR IS
JOHN CARR, THE FORMER TAX ATTORNEY WHO
WANTS TO FOCUS ON VERMONT'S SCHOOLS,
OPIOID ABUSE, AND THE ECONOMY.
HE SAYS HE'S RUNNING TO STAND UP FOR
VERMONT'S CONSERVATIVE BASE, WHICH HE
SAYS HAS BEEN LEFT IN THE DARK BY PHIL
SCOTT'S POLICIES.
>> WE NEED A LITTLE BIT MORE FRUGALITY
OUT OF OUR GOVERNMENT, NOT JUST OUR
CITIZENS.
WE CAN'T JUST KEEP TIGHTENING OUR BELTS
WHILE THE BUREAUCRACY GROWS.
>> DARREN: RUNNING UNDER THE
AG-REPUBLICAN TICKET, THEY HOPE TO BRING
MORE REPUBLICAN LAWMAKERS TO THE SENATE.
THEY HAVE 30 CANDIDATES RUNNING ON THE
TICKET.
HE SAYS THEIR CORE PRINCIPLE IS
GOVERNMENT MUST SPEND WITHIN ITS MEANS.
>>> VERMONT'S LIEUTENANT GOVERNOR
PRESIDES OVER THE SENATE AND STEPS UP
TO LEAD IF SOMETHING WERE TO HAPPEN TO
THE GOVERNOR.
TIM ASHE, MOLLY GRAY, DEBBIE INGRAM AND
BRENDA SEE GAL, WHICH FINISHED 3RD IN
THE 2018 PRIMARY FOR GOVERNOR.
FIVE REPUBLICANS ARE RUNNING FOR
LIEUTENANT GOVERNOR, DANA, JIM, SCOTT,
AND DWAYNE TUCKER.
ACROSS ALL THE RACES FOR STATEWIDE OFFICE,
COVID-19 HAS UP ENDED TRADITIONAL CAMPAIGN FUNDRAISING AND VOTING. CHANNEL 3′S CALVIN CUTLER LOOKS AT HOW THE DEMOCRACY WORKS. >> REPORTER: A PRIMARY ELECTION LIKE NO OTHERS AMID CALLS FOR RACIAL JUSTICE. >> YOU’RE VOTING FOR THE LINEUP FOR THE NOVEMBER ELECTION. >> REPORTER: A FORMER LONG TIME CAPITAL BUREAU CHIEF FOR THE ASSOCIATED PRESS, IN THE PRIMARY ELECTION, REPUBLICANS, DEMOCRATS, AND PROGRESSIVES EACH HAVE THEIR OWN BALLOT. THAT MEANS IN THE PRIMARY, A VOTER CAN’T PICK REPUBLICAN PHIL SCOTT AND BRENDA SEAGAL. >> YOU CAN’T DO THAT. YOU HAVE TO VOTE BY PARTY. >> REPORTER: ACROSS VERMONT’S POLITICAL SPECTRUM, DOZENS OF CANDIDATES ARE VYING FOR OFFICE FOR JOHN CARR, PHIL SCOTT, TO DAVID ZUCKERMAN. MANY CAST THEMSELVES AS POLITICAL OUTSIDERS. POLICY, COMMUNITY OUTREACH AND ENDORSEMENT MASSACHUSETTS AN IMPACT. VERMONTERS TEND TO VOTE BASED ON CHARACTER. >> THIS IS WHY PHIL SCOTT HAS DONE VERY WELL. PEOPLE MAY NOT AGREE WITH ALL OF HIS POSITIONS, BUT THEY REALLY RESPECT AND ADMIRE HIM AS A PERSON. >> REPORTER: IN THE PANDEMIC, IT’S TOUGH TO SHOW VERMONTERS WHO YOU ARE AND WHAT YOU STAND FOR. NO MEET AND GREETS, NO DOOR KNOCKINGS, NO RALLIES. THAT FORCED CANDIDATES TO RELY ON NAME RECOGNITIONS OR BIG ENDORSEMENTS. POLITICAL NEWCOMER MOLLY GRAY, WHO HAS RACKED UP HIGH PROFILE ENDORSEMENT IS UP AGAINST TIM ASHE WHO RECEIVED 44,000 VOTES IN 2018. >> REPORTER: HOW DO YOU BALANCE THAT NAME RECOGNITION?
WE VOTED FOR TIM ASHE FOR SO LONG OR HEY, HERE’S MOLLY GRAY, SOMEBODY NEW, DIFFERENT, YOUNG, WHO HAS ENDORSEMENTS FROM A LOT OF ESTABLISHED POLITICIANS. >> REPORTER: LEADING UP TO THE GENERAL ELECTION IN NOVEMBER, THERE COULD BE HURDLES FOR THE VERMONT G.O.P. MANY THOUGHT SCOTT WOULD BREEZE TO VICTORY. POLITICAL SCIENTISTS SAY THIS YEAR THE R. NEXT TO SCOTT’S NAME COULD HURT HIM IN THE GENERAL ELECTION. >> MANY VERMONTERS WILL VOTE AGAINST DONALD TRUMP, SO THAT’S THE ADVANTAGE THAT DEMOCRATS HAVE AND THAT PHIL SCOTT WILL HAVE TO FIGHT AGAINST. IT’S THE IMPULSE FOR A STRAIGHT DEMOCRATIC TICKET. >> REPORTER: SCOT WHO HAS NOT BEEN ACTIVELY CAMPAIGNING SAYS HE HOPES TO GET BACK ON THE CAMPAIGN TRAIL AFTER THE PRIMARY. >> I WOULD LIKE TO BE ABLE TO CAMPAIGN MORE, MAYBE IN A MORE TRADITIONAL SENSE UH BUT AGAIN THE PANDEMIC COMES FIRST. MY DAY JOB COMES FIRST. >> REPORTER: WHETHER IT’S SCOTT OR ANOTHER CANDIDATE, IT’S A JOB WHICH HUNDREDS OF THOUSANDS OF VERMONTERS WILL TURN TO THROUGHOUT AND AFTER THE PANDEMIC. REPORTING IN MONTPELIER. >> DARREN: ACCORDING TO HER LATEST FILING WITH THE SECRETARY OF STATE, HOLCOMBE HAS RAISED 546,000 TO LEAD THE DEMOCRATIC FIELD.
SHE HAS SPENT 490,000 AND HAS ABOUT 55,000 LEFT IN THE BANK. COMPARE THAT TO DAVID ZUCKERMAN. HIS TOTAL OF 349,000 IS ABOUT 200,000 LESS THAN HOLCOMBE. ZUCKERMAN HAS SPENT MOST OF WHAT HE’S RAISED. HE DID HAVE A LITTLE LEFTOVER FROM HIS LIEUTENANT GOVERNOR CAMPAIGN. WINBURN RAISED MONEY ALMOST ENTIRELY FROM HIS BANK ACCOUNT. HE HAS SPENT ALL OF THAT LEAVING A SMALL DEFICIT AS THE PRIMARY CAMPAIGN WINDS DOWN.
LET’S LOOK AT THE REPUBLICAN CONTEST NOW AS YOU HEARD GOVERNOR PHIL SCOTT HASN’T DONE MUCH CAMPAIGNING OR FUNDRAISING. THE INCUMBENT AND RAISED $98,000. HE SPENT $137,000. HE STILL HAS $67,000 CASH ON HAND BECAUSE OF MONEY CARRIED OVER FROM PREVIOUS CAMPAIGNS. ONLY ONE OF THE GOVERNOR’S PRIMARY OPPONENTS HAS RAISED ENOUGH MONEY TO FILE A CAMPAIGN FINANCE REPORT, JOHN CARR HAS RAISED $37,000. THREE CANDIDATES ARE ON THE BALLOT VYING FOR THE NOMINATION OF STATE AUDITOR. THE POSITION THAT AVOIDS THE POLITICAL LIMELIGHT IS TASKED WITH AUDITING THE PERFORMANCE OF GOVERNMENT, BASICALLY A FINANCIAL WATCHDOG LOOKING FOR FRAUD AND WASTE WITHIN STATE GOVERNMENT AND THEN MAKES RECOMMENDATIONS ON HOW TO SAVE MONEY TO LAWMAKERS. DOUG HOFFER HAS HELD THE POSITION SINCE 2013. FOR THE FIRST TIME HE IS BEING CHALLENGED BY ANOTHER DEMOCRAT IN THE PRIMARY, LINDA SULLIVAN. >> WHATEVER THE FACTS SAY IS WHAT I’M GOING TO TELL YOU. THE ONLY THING WE HAVE TO WORK WITH IS OUR REPUTATION.
>> I WOULD CHANGE THE DEFINITION OF HOW THAT OFFICE WAS RUN AND MAKE IT LESS POLICY AND FOLLOW THE STANDARDS THAT ARE REQUIRED.
DARREN: WHOEVER WINS WILL HAVE A MOUNTAIN OF TAXPAYER FUNDS TO KEEP TRACK OF. VERMONT IS SPENDING OVER $1 BILLION IN FEDERAL RELIEF CASH. HOFFER AND SULLIVAN AGREES THAT WHOEVER WIN WILL HAVE TO MAKE SURE THE CASH IS BEING SPENT CORRECTLY OR ELSE THE FEDS WILL MAKE VERMONT PAY IT BACK. CHRIS ERICKSON IS ALSO RUNNING FOR AUDITOR.
MANY OF YOU ALREADY VOTED, A RECORD NUMBER OF VERMONTERS REQUESTED ABSENTEE BALLOTS. MORE THAN 151,000 AS OF THIS BROADCAST AND MORE THAN 91,000 VERMONTERS HAVE ALREADY VOTED AND RETURNED THOSE BALLOTS. IF YOU WANT TO VOTE IN PERSON BUT AREN’T SURE WHERE YOUR POLLING PLACE IS, YOU CAN VISIT MDP.VERMONT.GOV. YOU CAN FIND THAT LINK ON OUR WEBSITE, WCAX.COM. POLLING PLACES WILL BE OPEN UNTIL 7:00 P.M. ON TUESDAY.
TOWN CLERKS HAVE BEEN SUPPLIED WITH P.P.E. KEEP YOUR DISTANCE WHEN YOU’RE THERE AND REMEMBER TO WEAR A MASK. THE STATEWIDE MANDATE IS IN EFFECT. THANK YOU FOR JOINING US THIS SUNDAY MORNING. BE SAFE, STAY WELL, AND WE’LL SEE YOU SOON.
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