YCQM Dec. 27, 2020
Published: Dec. 27, 2020 at 3:46 PM EST|Updated: 27 minutes ago
BURLINGTON, Vt. (WCAX) - THIS SUNDAY ON YOU CAN QUOTE ME, MONTPELIER’S NEW TOP COP MAKES HISTORY, BECOMING THE CITY’S FIRST BLACK POLICE CHIEF. WE’LL TALK TO CHIEF BRIAN PEETE ABOUT THAT, RACE RELATIONS, AND HIS VISION FOR THE CAPITAL CITY. ALSO, PHARMACISTS ARE NOW ON THE FOREFRONT OF THE COVID FIGHT. THEY’RE VACCINATING PEOPLE IN LONGTERM CARE FACILILITIES. WE’LL TALK TO ONE OF THOSE PHARMACISTS, MIKE BORQUE. PLUS, AN UPDATE ON HOW VACCINATIONS ARE GOING AT HOSPITALS. JEFF TIEMAN, THE PRESIDENT AND CEO OF THE VERMONT ASSOCIATION OF HOSPITALS AND HEALTH SYSTEMS JOINS US.
Host: Darren Perron
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