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YCQM: Jan. 24, 2021

By WCAX News Team
Published: Jan. 24, 2021 at 2:57 PM EST|Updated: 49 minutes ago
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BURLINGTON, Vt. (WCAX) - THIS SUNDAY ON YOU CAN QUOTE ME, HIGHLIGHTS FROM PRESIDENT BIDEN’S INAUGURATION. WE TALK TO DARCIE JOHNSTON, A VERMONTER WHO WORKED FOR PRESIDENT TRUMP. CATHOLIC BISHOP CHRISTOPHER COYNE JOINS US TO DISCUSS WHAT IT MEANS TO HAVE JUST THE SECOND CATHOLIC LEADING THE NATION. WE SPEAK WITH SECTRETARY OF STATE JIM CONDOS, WHO WILL OUTLINE A NEW LAW THAT GIVES MUNICIPALITIES MORE CONTROL OVER TOWN MEETING DAY. WE ALSO SHOW YOU HOW PEOPLE BECAME SMITTEN WITH BERNIE’S MITTENS. PLUS, HEAR WHAT THE SENATOR SAID ABOUT HIS FASHION CHOICES.

HOST: DARREN PERRON

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