YCQM: Jan. 31, 2021
Published: Jan. 31, 2021 at 2:18 PM EST|Updated: 1 hour ago
BURLINGTON, Vt. (WCAX) - THIS SUNDAY ON YOU CAN QUOTE ME, REMEMBERING THE KING OF THE INTERVIEW, BROADCAST LEGEND LARRY KING. HIS FORMER EXECUTIVE PRODUCER TOM FARMER JOINS US TO TALK ABOUT KING’S LEGACY AND WHAT HE WAS LIKE OFF CAMERA. ALSO, WHAT’S THE FIX FOR VERMONT’S CHILDCARE PROBLEMS? AND WHAT’S THE PRICETAG? WE’RE DIGGING INTO THE NUMBERS WITH LET’S GROW KIDS CEO ALY RICHARDS. PLUS, A PROGRESS REPORT ON THE POLICE REFORM IN BURLINGTON WITH KYLE DODSON, THE DIRECTOR OF POLICE TRANSFORMATION.
Host: Darren Perron
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