Advertisement

YCQM: Feb. 7, 2021

By WCAX News Team
Published: Feb. 7, 2021 at 4:21 PM EST|Updated: 12 hours ago
Email This Link
Share on Pinterest
Share on LinkedIn

BURLINGTON, Vt. (WCAX) - THIS SUNDAY ON YOU CAN QUOTE ME, NORWICH UNIVERSITY PRESIDENT MARK ANARUMO JOINS US FOR AN UPDATE ON THE COVID-19 OUTBREAK ON CAMPUS, CHAMPLAIN COLLEGE DIGITAL FORENSICS EXPERT JUDY BOYD DISCUSSES THE LABOR DEPARTMENT’S MAILING MISTAKE THAT EXPOSED VERMONTERS PERSONAL INFORMATION TO POTENTIAL FRAUD, AND VT. LAW SCHOOL’S JARED CARTER TALKS ABOUT OPENING ARGUMENTS AT FORMER PRESIDENT TRUMP’S IMPEACHMENT TRIAL.

Host: Darren Perron

Copyright 2021 WCAX. All rights reserved.

Most Read

FILE
Fatal snowmobiling accident
Troy, Vermont
Landmark covered bridge collapses from fire damage
On Saturday, 50 New Americans in the Champlain Valley got their first dose of the COVID-19...
Vt. Health Dept. vaccinating New American families
The Vermont Parent Child Center Network is the next organization to benefit from Sanders’s...
Sen. Bernie Sanders donates $100,000 of mitten meme money to local organization
FILE
NH man who “chugged” wine during Capitol riot charged

Latest News

Troy
Troy residents react to the loss of iconic covered bridge
Burlington
Downsizing Super Bowl Sunday celebrations
The Sen. Bernie Sanders sculpture is one of nine that local artists scattered around the Onion...
Local artists sculpt Sen. Bernie Sanders snowman in Winooski
The Sen. Bernie Sanders sculpture is one of nine that local artists scattered around the Onion...
Local artists sculpt Sen. Bernie Sanders snowman in Winooski
Paul Christiance, 64, of St. Albans
Police investigating St. Albans man for sexual harassment