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YCQM: FEB. 14, 2021

By WCAX News Team
Published: Feb. 14, 2021 at 3:33 PM EST|Updated: 11 minutes ago
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BURLINGTON, Vt. (WCAX) - THIS SUNDAY ON YOU CAN QUOTE ME, ONE-ON-ONE WITH THE COUNTRY’S NEW TRANSPORTATION SECRETARY. PETE BUTTIGIEG GIVES CHANNEL 3 NEWS THE ROADMAP TO HIS INFRASTRUCTURE PLANS. ALSO, A HISTORY-MAKING PORTRAIT OF A HISTORY-MAKING LAWMAKER TO BE INSTALLED AT THE STATE HOUSE. VERMONT STATE CURATOR DAVID SCHUTZ JOINS US TO TALK ABOUT ALEXANDER TWILIGHT.

PLUS, AN IMPEACHMENT EXPERT IS TEACHING A CLASS AT UVM ABOUT DONALD TRUMP’S TRIAL. WE’LL TALK TO FORMER UVM PRESIDENT TOM SULLIVAN.

AND OUR WASHINGTON CORRESPONDENT KYLE MIDURA WILL PROVIDE ANALYSIS OF THE TRIAL AND SENATOR LEAHY’S ROLE.

Host: Darren Perron

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