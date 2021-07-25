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YCQM July 25, 2021

By WCAX News Team
Published: Jul. 25, 2021 at 3:46 PM EDT|Updated: 1 hour ago
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BURLINGTON, Vt. (WCAX) - THIS SUNDAY ON YOU CAN QUOTE ME AN UPDATE ON THE MISSIONS OF THE USS VERMONT WITH USS VERMONT SUPPORT GROUP PRESIDENT GARY FRYMIRE AND USS VERMONT COMMISSIONING CO-CHAIRS DEBRA AND STEVE MARTIN. PLUS, DETAILS ABOUT AN UPCOMING CEREMONY AND HOW YOU CAN TOUR THE SUBMARINE. PLUS, UVM MEDICAL CENTER WANTS MORE SURGERY SPACE. WE’LL TALK TO THE HOSPITAL’S PRESIDENT DR. STEPHEN LEFFLER ABOUT THE PLAN. AND PROTECTING JOURNALISTS AND THEIR SOURCES. THE NATION’S TOP LAW ENFORCEMENT OFFICER ISSUES A BAN ON SEIZING REPORTERS PHONE RECORDS, NOTES AND MORE. WE’LL TALK ABOUT SO-CALLED SHIELD LAWS WITH JUSTIN SILVERMAN, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE NEW ENGLAND FIRST AMENDMENT COALITION.

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