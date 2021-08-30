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YCQM Aug. 29, 2021

By WCAX News Team
Published: Aug. 30, 2021 at 4:54 PM EDT|Updated: 10 minutes ago
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BURLINGTON, Vt. (WCAX) - JOIN US FOR A SPECIAL YOU CAN QUOTE ME THIS SUNDAY MORNING, ‘REMEMBERING IRENE.’

TEN YEARS AGO MUCH OF VERMONT WAS UNDERWATER WHEN TROPICAL STORM IRENE DEVASTATED COMMUNITIES ACROSS THE STATE. OUR PHOTOGRAPHERS CAPTURED UNBELIEVABLE IMAGES AND SUNDAY MORNING THEY PUT WORDS TO THEIR VIDEO. PLUS WE’LL VISIT TOWNS THAT NEEDED TO REBUILD LIKE WILMINGTON AND WATERBURY, WHERE MUCH OF STATE GOVERNMENT WAS WASHED OUT. BUT IRENE BROUGHT LESSONS TOO LIKE HOW TO BUILD BETTER AND GAVE US THE MOTTO, “VERMONT STRONG.” WE’LL TALK TO THE FORMER IRENE RECOVERY OFFICER NEALE LUNDERVILLE ABOUT THAT. AND WE ASKED, YOU CALLED. VERMONTERS SHARE THEIR PERSONAL STORIES ABOUT THE STORM.

HOST: DARREN PERRON

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