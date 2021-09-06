Advertisement

YCQM Sept. 5, 2021

By WCAX News Team
Published: Sep. 5, 2021 at 8:01 PM EDT|Updated: 1 hour ago
Email This Link
Share on Pinterest
Share on LinkedIn

BURLINGTON, Vt. (WCAX) - GUEST THIS WEEK ARE U-S LABOR SECRETARY MARTY WALSH, DOM AMATO SPOKE WITH A UVM MEDICAL CENTER DOCTOR TIM LAHEY ABOUT THE USE OF ALTERNATIVE COVID TREATMENTS. WE SPEAK WITH FINANCIAL REGULATION COMMISSIONER MICHAEL PIECIAK ABOUT THE UPTICK IN CRYPTO TRADING IN VERMONT. AND TAKING A CLOSER LOOK AT PRONOUNS. CAT VIGLIENZONI TALKED WITH THE PRIDE CENTER’S DIRECTOR OF HEALTH AND WELLNESS, TAYLOR SMALL TO LEARN MORE ABOUT THIS GROWING CONVERSATION.

Copyright 2021 WCAX. All rights reserved.

Most Read

File photo
Plainfield wedding leads to major COVID outbreak
Farewell Celine!
Goodbye Celine!
Brian Davidson, 39 on the run after leaving drug rehab facility
New Haven man discharges himself from drug rehab facility
FILE
Man dies after crashing car through tree in Middlesex
2 dead after fatal crash in Beekmantown

Latest News

Mayo Street, Winooski
One dead after fire at Winooski home
Closing the pool for the winter
Closing your pool for the season
Sugarbush Polo Club benefit match
Polo match raising money for a good cause
YCQM
YCQM Sept. 5, 2021