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YCQM OCT. 10, 2021

By WCAX News Team
Published: Oct. 10, 2021 at 3:25 PM EDT|Updated: 7 minutes ago
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BURLINGTON, Vt. (WCAX) - THIS SUNDAY ON YOU CAN QUOTE ME RECORD RENAISSANCE. VERMONT’S ROLE IN BRINGING TURN-TABLES BACK INTO FASHION.  IKE BENDAVID JOINS US TO DIVE DEEPER INTO VINYL’S COMEBACK.

PLUS, CONGRESSMAN PETER WELCH JOINS US TO TALK ABOUT THE PRESIDENT’S PUSH TO BRING DEMOCRATS TOGETHER ON HIS SOCIAL SPENDING PLAN. AND A VIOLENT SEX OFFENDER WILL SOON BE A FREE MAN.  WHAT A LEAD INVESTIGATOR AND A FORENSIC PSYCHOLOGIST WANT YOU TO KNOW ABOUT CRAIG YANDOW’S RELEASE.  CHRISTINA GUESSFERD JOINS US WITH WHAT SHE LEARNED ABOUT THE RISK TO THE COMMUNITY.

HOST: DARREN PERRON

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