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YCQM Nov. 7, 2021

By WCAX News Team
Published: Nov. 7, 2021 at 7:38 PM EST|Updated: 1 hours ago
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BURLINGTON, Vt. (WCAX) - THIS SUNDAY ON YOU CAN QUOTE ME VERMONT’S CLIMATOLOGIST LESLEY-ANN DUPIGNY-GIROUX JOINS US WITH WHAT SHE TOLD WORLD LEADERS AT THE U.N. CLIMATE CHANGE CONFERENCE. THE U.S. EDUCATION SECRETARY MIGUEL CARDONA JOINS US TO DISCUSS MASK MANDATES, CRITICAL RACE THEORY AND WHAT THE BUILD BACK BETTER BILL WILL DO FOR YOUR KIDS. FORMER BURLINGTON POLICE COMMISSION CHAIR JERRY O’NEILL DISCUSSES BROADENING THE COMMISSION’S AUTHORITY AND WHAT A SEPARATE COMMISSION WOULD HAVE MEANT FOR RECRUITING AND RETAINING POLICE OFFICERS IN THE QUEEN CITY. AND A SOBERING DEFEAT FOR DEMOCRATS IN VIRGINIA’S GOVERNOR’S RACE. IS THIS A SIGN THAT DEMOCRATS’ SLIM CONGRESSIONAL MAJORITIES MIGHT BE IN DANGER IN NEXT YEAR’S MIDTERM ELECTIONS? CBS NEWS CHIEF WASHINGTON CORROSPONDENT MAJOR GARRETT JOINS US WITH ELECTION ANALYSIS.

HOST: DARREN PERRON

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