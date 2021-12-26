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YCQM DEC. 26, 2021

By WCAX News Team
Published: Dec. 26, 2021 at 5:56 PM EST|Updated: 27 minutes ago
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BURLINGTON, Vt. (WCAX) - A PEEK INSIDE THE MIND OF A 9 YEAR-OLD NAVIGATING THE PANDEMIC. WHAT SHE ASKED SANTA TO DO THIS CHRISTMAS.

PLUS, THE STATE MAY BE SITTING ON SOME OF YOUR CASH. HOW TO CLAIM IT? WE INTERVIEW VT STATE TREASURER BETH PEARCE.

ALSO BUILD BACK BETTER DEALT A MAJOR BLOW. OUR WASHINGTON CORROSPONDENT JON DECKER JOINS US WITH ANALYSIS. WHAT HAPPENS TO THE SOCIAL SPENDING PLAN NOW?

AND NATURAL DISASTERS HAVE FORCED SOME PEOPLE TO LEAVE THEIR HOMES AND START OVER. CHANNEL 3′S KEVIN GAISS JOINS US WITH HIS INVESTIGATION INTO CLIMATE MIGRANTS MOVING TO VERMONT. AND A CRACKDOWN ON EXTREMISTS IN THE MILITARY.

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