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YCQM JAN. 16, 2022

By WCAX News Team
Published: Jan. 16, 2022 at 6:59 PM EST|Updated: 13 minutes ago
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BURLINGTON, Vt. (WCAX) - THIS WEEK ON YOU CAN QUOTE ME, WCAX REPORTER CHRISTINA GUESSFERD MET WITH A FAMILY RECOVERING FROM COVID-19, INCLUDING THEIR 4-MONTH-OLD INFANT LILAH. ALSO A NORTH COUNTRY PRISON GET’S THE BUDGET AX. WE INVESTIGATE WHAT COULD BE NEXT FOR MORIAH SHOCK AND BRING YOU THE PRISON’S HISTORY. IF YOU’RE LOOKING TO MAKE A CAREER CHANGE OR WANT TO ASK YOUR CURRENT BOSS FOR BETTER PERKS.

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