YCQM April 19, 2020

BURLINGTON, Vt. GOOD MORNING, EVERYONE, I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3 "YOU CAN QUOTE ME," GOWNS FOR GOOD. MEET A UVM MEDICAL
PROFESSIONAL TURNING
GRADUATION GOWNS INTO PERSONAL
PROTECTIVE GEAR FOR HOSPITAL
WORKERS DURING THE PANDEMIC.
ALSO, WHO HAS THE POWER TO
REOPEN THE STATE'S ECONOMY?
PLUS, CONGRESSMAN PETER WELCH
GIVES AN UPDATE ON INCREASING
FEDERAL RELIEF AID TO
BUSINESSES, AND THREE VERMONT
COLLEGE CAMPUSES EXPECTED TO
CLOSE.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
CHANNEL 3 NEWS LEARNED THAT
CHANCELLOR JEB SPAULDING IS
RECOMMENDING THE CLOSURE OF
MDU JOHNSON AND LYNDON AND THE
VTC CAMPUS IN RANDOLPH.
I SPOKE WITH THE CHANCELLOR
ABOUT THE MOVE.
CHANCELLOR SPAULDING, THANKS
FOR JOINING US.
>> NICE TO BE WITH YOU, I
THINK.
>> Darren: THANK YOU, WE
APPRECIATE THAT.
WALK US THROUGH WHAT LED TO
THIS.
>> WELL, VERMONT STATE
COLLEGES, LIKE MANY COLLEGES
AND UNIVERSITIES IN RURAL
AMERICA, HAVE BEEN STRUGGLING
WITH SOME BIG CHALLENGES.
WE OUTLINED THOSE LAST SUMMER
AND FALL, AND WE ARE WORKING
HARD TO COME UP WITH PLANS TO
OFFSET THE DECLINING
DEMOGRAPHICS, THE PRICING
PRESSURE, THE CHANGING STUDENT
PREFERENCES, THE COMPETITION
FROM ONLINE AND OTHER REMOTE
DELIVERY SYSTEMS, AND THAT
WAS, YOU KNOW, CHALLENGING
ENOUGH, BUT COVID-19 REALLY
CHANGED THE WORLD ON US, AND,
YOU KNOW, WE HAD TO TAKE
ACTION DESPITE THE PAIN THAT
WE WILL BE CAUSING, YOU KNOW,
HUNDREDS AND HUNDREDS OF
VERMONTERS TO ENSURE THAT WE
CAN CONTINUE TO PROVIDE OUR
MISSION AND NOT HAVE THE
ENTIRE CORPORATION GO UNDER.
SO, YOU KNOW, I DON'T WANT TO
UNDERESTIMATE THE AMOUNT OF
PAIN THIS IS GOING TO CAUTION,
BUT -- THIS IS GOING TO
CAUTION.
THE POSITIVE PART, WE'LL HAVE
A FUTURE WHERE WE CAN CONTINUE
OUR MISSION TO SERVE
VERMONTERS' POST-SECONDARY
NEEDS.
>> Darren: DECLINING
ENROLLMENT, COMPETITION,
HIGHER OPERATING COSTS,
COVID-19, DID A LACK OF STATE
FUNDS ALSO PLAY A ROLE?
>> WELL, LACK OF STATE FUNDS
CERTAINLY PUT US IN THAT
PRECARIOUS POSITION BEFORE
KIND COVID-19, YES.
WE HAVE THE LOWEST AMOUNT OF
STATE FUNDING IN THE COUNTRY,
I DON'T WANT TO UNDERESTIMATE
THAT.
WHEN WE LOOK FORWARD WITH THE
HUGE REVENUE LOSSES FROM THE
STATE, WE COULDN'T WAIT AND
SEE WHETHER, YOU KNOW, WE
COULD MAYBE GET THEM TO
INCREASE OUR APPROPRIATION BY
$20 MILLION A YEAR EVERY YEAR,
AND SO WE DECIDED WE BETTER
TAKE ACTION TO ENSURE THE
SURVIVAL OF THE CORPORATION.
IT'S A REAL LOSS FOR THE
NORTHEAST KINGDOM AND NORTHERN
VERMONT AS A WHOLE.
A LOSS FOR ORANGE COUNTY.
BUT IT WILL ALLOW US TO SERVE
VERMONTERS ON A STATEWIDE
BASIS THROUGH A STRONG
COMMUNITY COLLEGE, TO SUSTAIN
THE IMPORTANT PROGRAMS FROM
VERMONT TECHNICAL COLLEGE, AND
TO CONSOLIDATE OUR THREE
CAREER-BASED LIBERAL ARTS
CAMPUSES ON ONE CAMPUS.
>> Darren: LET'S TALK ABOUT
COVID-19 A LITTLE MORE.
EXPLAIN TO FOLKS THAT THEY
DON'T KNOW HOW THAT
AFFECTED -- WE ARE TALKING
ABOUT REIMBURSING, RIGHT?
>> YES.
WELL, THERE IS A VARIETY OF
FACTORS.
SOME WERE IMMEDIATE COSTS,
LIKE THE COST OF, YOU KNOW,
REFUNDS OF ROOM AND BOARD,
WHICH WERE IN THE REALM OF
$5.6 MILLION THAT WE DIDN'T
HAVE.
WE WERE ALREADY PROJECTING A
MULTI-MILLION DOLLAR OPERATING
DEFICIT FOR THE FISCAL YEAR,
SO YOU HAVE THE 5.6, AND SOME
OTHER COSTS, LIKE CANCELLED
EVENTS AND OTHER REVENUE
SOURCES THAT ARE NOT ABLE TO
RUN AT LEAST IN THE FIRST PART
OF THE SUMMERTIME.
AND THEN YOU NET OUT THE
FEDERAL ASSISTANCE THAT WE ARE
EXPECTING, AND WE ARE STILL
LOOKING AT A LOSS OF BETWEEN 7
AND $10 MILLION FOR THIS
FISCAL YEAR, WHICH, YOU KNOW,
WOULD HAVE PUT US INTO OUR
VERY LIMITED RESERVES IN A BIG
WAY, AND WHEN WE LOOK FORWARD,
YOU KNOW, MOST EXPERTS AROUND
THE COUNTRY ARE PREDICTING
THAT ENROLLMENT THIS FALL WILL
GO DOWN BETWEEN,
OPTIMISTICALLY, 10% FROM WHAT
IT WOULD HAVE OTHERWISE BEEN,
TO 30%.
AND THAT'S A BIG REVENUE HIT
FOR US.
SO WE FELT LIKE, OKAY, IF WE
JUST WAIT AROUND, WE ARE MUCH
MORE LIKELY NOT TO BE IN A
POSITION TO SUSTAIN THE
CORPORATION.
WITH THESE CHANGES WE SHOULD
BE ABLE TO HAVE A VERY VIBRANT
COMMUNITY COLLEGE, THE GREAT
PROGRAMS AT VERMONT TECH
IMPORTANT TO THE STATEMENT,
AND A THRIVING CASTLETON
UNIVERSITY.
YOU KNOW, DARREN, YOU ASKED
THE QUESTION WHETHER CASTLETON
COULD HANDLE ALL THE NEW
STUDENTS.
AND, YOU KNOW, WE WILL BE
ENCOURAGING AS MANY STUDENTS
FROM NVU TO HAVE A SEAMLESS
TRANSFER TO CASTLETON IF THEY
ARE INTERESTED.
AND, YOU KNOW, I KNOW
CASTLETON WILL BE DOING
EVERYTHING THEY CAN TO MAKE
THAT EASY FOR STUDENTS, MAKE
THE TUITION, YOU KNOW, THE
AMOUNT THEY ARE PAYING
EQUIVALENT AT CASTLETON AS IT
IS CURRENTLY AT NVU.
SO WE WILL DO OUR BEST TO MAKE
IT EASY.
WE WILL ALSO PROBABLY HAVE TO
DEVELOP SOME PARTNERSHIPS OR
TRANSFER AGREEMENTS WITH OTHER
INSTITUTIONS THAT HAVE
CAPACITY, EITHER IN VERMONT,
OR OUT OF STATE THAT HAVE
SIMILAR PROGRAMS THAT
CASTLETON MAY NOT OFFER.
>> Darren: GO AHEAD.
>> I WOULD LIKE TO MAKE A
POINT THAT, YOU KNOW, IT IS
NOT JUST A CLOSURE OF NORTHERN
VERMONT UNIVERSITY CAMPUSES
AND BRING STUDENTS DOWN TO THE
EXISTING CASTLETON.
YES, IT IS THE BEAUTIFUL
EXISTING CASTLETON CAMPUS, BUT
SOME OF THE STRONG PROGRAMS
THAT ARE IN HIGH DEMAND THAT
ARE CURRENTLY AT NVU ARE
LIKELY TO MAKE THEIR WAY TO
CASTLETON, TOO.
SO WE'RE HOPING THAT THIS IS
GOING TO BE, YOU KNOW, NOT
JUST STATUS QUO AT CASTLETON,
BUT A CHANCE TO REALLY REVIEW
THE CURRENT PROGRAMS THAT MAKE
SENSE AT CASTLETON AND MAKE
ROOM FOR SOME NEW PROGRAMS
THAT ARE HIGHLY NEEDED, AND IN
HIGH DEMAND.
>> Darren: I WAS GOING TO ASK
YOU ABOUT THAT.
A, HOW MANY STUDENTS TOTAL ARE
AFFECTED BY THIS, AND CAN THEY
MAJOR IN WHAT THEY WERE
MAJORING IN?
>> WELL, MANY OF THEM CAN, AND
IF THEY CAN'T, AND WE ARE NOT
GOING TO MOVE THAT PROGRAM, WE
WOULD BE WORKING WITH OTHER
INSTITUTIONS WITHIN THE REGION
THAT HAVE THOSE PROGRAMS,
WHETHER THAT'S IN STATE OR
WHETHER IT'S IN NEIGHBORING
NEW HAMPSHIRE, YOU KNOW, WE
NEED TO LOOK AT WAYS THAT WE
CAN MAKE SURE THAT THE
STUDENTS' NEEDS ARE MET.
ONE OF THE REASONS WHY WE
WANTED TO MAKE A DECISION NOW,
DARREN, BECAUSE, YOU KNOW, IF
YOU WAITED AND THEN FOUND OUT
IN JULY AND AUGUST YOU WEREN'T
GOING TO BE ABLE TO CONTINUE
BECAUSE THE REVENUES WERE
DOWN, AND YOU DIDN'T HAVE THE
RESERVES, THEN YOU ARE REALLY
LEAVING STUDENTS IN THE LURCH.
SO WE WANTED TO MAKE A
DECISION EARLY ENOUGH IN THE
PROCESS THAT WE CAN WORK WITH
THOSE STUDENTS, SUPPORT THEM
IN THEIR TRANSITION PLAN,
EITHER TO CASTLE TON OR
WHEREVER, AND ALSO, YOU KNOW,
PROVIDE SOME ASSISTANCE FOR
OUR EMPLOYEES.
>> Darren: AND HOW MANY
STUDENTS?
>> THERE ARE, ROUGHLY IF YOU
ADD THEM BOTH TOGETHER,
PROBABLY ABOUT 2,000.
>> Darren: THIS DECISION OF
COURSE COMES ON THE MERGER,
AFTER THE MERGER OF JOHNSON
AND LYNDON, SO THAT DIDN'T
WORK?
>> IT WORKED IN MANY WAYS.
FIRST OF ALL, IT CUT OUR
EXPENDITURES A LOT, AND IT HAS
INCREASED STUDENT
OPPORTUNITIES, BUT THE FORCES
THAT HAVE BEEN AFFECTING
HIGHER EDUCATION HAVE DONE
NOTHING BUT INTENSIFY.
THERE ARE FEWER VERMONTERS
BORN NOW THAN ON AN ANNUAL
BASIS THAN BEFORE THE CIVIL
WAR.
THE NUMBER OF HIGH SCHOOL
GRADUATES HAS GONE DOWN BY
25%.
THE PRICING COMPETITION, THE
WAY THAT THE PRIVATE COLLEGES
AND OTHER PUBLICS ARE
COMPETING FOR A SHRINKING
MARKET IS BY CUTTING THEIR
PRICES TO UNSUSTAINABLE
LEVELS.
SO IT'S A WHOLE VARIETY OF
THINGS THAT HAVE CAUSED THIS
ISSUE, AND IT'S INTENSIFIED
SINCE WE UNIFIED JOHNSON AND
LINDEN INTO NORTHERN VERMONT
UNIVERSITY.
WAS IT ENOUGH TO OVERCOME ALL
THOSE CHALLENGES?
NO.
WAS IT SUCCESSFUL ON ITS OWN?
I BELIEVE SO.
>> Darren: HOW MANY EMPLOYEES
ARE WE TALKING ABOUT HERE?
>> WELL, IF YOU ADD ALL UP,
FULL- AND PART-TIME EMPLOYEES
FOR THE THREE CAMPUSES THAT
WILL BE AFFECTED, IT COULD BE
AS MANY AS 500 EMPLOYEES, OR
IN THE BALLPARK OF 500
EMPLOYEES.
>> Darren: THAT'S GOING TO BE
A HUGE ECONOMIC CHALLENGE FOR
PARTS OF THE STATE, AS YOU
ALLUDED TO, PARTICULARLY THE
NORTHEAST KINGDOM.
>> IT IS A GUT PUNCH TO THE
NORTHEAST KINGDOM.
THERE IS NO WAY AROUND IT.
A LOT OF PEOPLE'S LIVES WILL
BE UP-ENDED.
TAKING NO ACTION WAS LIKELY,
YOU KNOW, TO REALLY PUT MANY
MORE JOBS IN JEOPARDY, AND,
YOU KNOW, PERMANENTLY
ELIMINATE THE ACCESS FOR
VERMONTERS TO A POST-SECONDARY
EDUCATION THAT THEY NEED.
>> Darren: WHAT HAPPENS TO THE
PROPERTIES AND THE BUILDINGS?
>> WE BUILT THAT INTO OUR
BUDGET PROJECTIONS, WE'LL
MAINTAIN THEM.
WE WILL BE BE WORKING WITH THE
STATE REGION AND COMMUNITY
FOLKS TO FIND WAYS THOSE
CAMPUSES CAN BE REPURPOSED.
>> Darren: THE NEXT STEP, OF
COURSE, IS THIS HAS TO BE
PROPOSED TO THE BOARD OF
TRUSTEES.
THAT'S HAPPENING MONDAY.
IS THIS PLAN LIKELY TO BE
APPROVED?
>> I HOPE SO.
BECAUSE IF IT'S NOT APPROVED,
WE ARE ON A TRACK WHERE WE ARE
GOING TO BE, YOU KNOW, HAVING
OPERATING LOSSES AND 12, 15
MILLION A YEAR EVERY YEAR.
THAT'S TOTALLY UNSUSTAINABLE.
OUR RESERVES COULD NOT HANDLE
THAT VERY LONG.
SO, YOU KNOW, IN ORDER TO EVEN
ACQUIRE SOME BRIDGE FINANCING,
I MEAN, WE ARE MAKING A
REQUEST TO THE STATE FOR ALL
THE EMERGENCY FUNDING WE CAN.
WE ARE REALLY MAKING A CASE
THAT IN ORDER TO SUSTAIN THE
VERMONT STATE COLLEGES, SOME
OF THE $1.25 BILLION COMING
INTO THE STATE SHOULD BE USED,
YOU KNOW, CERTAINLY THE
COVID-19 PANDEMIC HAS CAUSED
GREAT STRESSES FOR NOT ONLY
THE VERMONT STATE COLLEGES
SYSTEM, BUT COLLEGES IN
GENERAL, AND, YOU KNOW, WE
NEED THE HELP.
BUT IF WE HAD NOT MADE THE
DECISION, WE WOULD HAVE
JEOPARDIZED MORE EMPLOYEES AND
A LOT MORE STUDENT OPPORTUNITY
AND THE ECONOMIC VITALITY OF A
BIGGER PORTION OF THE STATE.
AND, BY THE WAY, DARREN, YOU
KNOW, WE HAVE NO INTENTION OF
ABANDONING THE NORTHERN PART
OF THE STATE.
AS YOU KNOW, COMMUNITY COLLEGE
VERMONT HAS LOCATIONS IN
MORRISVILLE AND LINDEN AND
NEWPORT, AND CCV WILL BE
WORKING HARD TO MEET THE NEEDS
OF STUDENTS AND DEVELOP
PARTNERSHIPS AND OVER TIME,
CASTLE TON UNIVERSITY, WE
WOULD HOPE THAT OTHER
INSTITUTIONS LIKE THE
UNIVERSITY OF VERMONT AND
OTHERS, CAN FIND WAYS TO
DELIVER TWO PLUS TWO, YOU
KNOW, ASSOCIATES, BACHELOR'S
PROGRAMS, OR BACHELOR'S
PROGRAMS AT CCV OR SHARED
SITES IN THE REGION.
IT JUST WOULDN'T BE
RESIDENTIAL COMPONENT.
YOU KNOW, WE HAVE 620,000
PEOPLE IN THE STATE OF
VERMONT, AND A SHRINKING
NUMBER OF TRADITIONAL
COLLEGE-AGE STUDENTS, WHICH
ARE THE ONES THAT TEND TO GO
TO RESIDENTIAL COLLEGES.
AND THAT'S A LOT OF CAMPUSES
THAT ARE AGING CAMPUSES FOR A
SMALL POPULATION.
YOU KNOW, WE FEEL LIKE BY
CONSOLIDATING OUR RESOURCES
AND FOCUSING ON THE CASTLETON
CAMPUS FOR OUR CAREER-BASED
LIBERAL ARTS INSTITUTION, IT'S
GOING TO MAKE THAT PLACE HUM,
AND THE SAME WITH VERMONT TECH
AT ITS WILSON CAMPUS, AND THEN
WORKING ON A DISPERSED BASIS
WITH, LIKE THEY DO WITH THE
NURSING PROGRAMS AROUND THE
STATE, AND WITH INCREASINGLY
WITH OTHER PARTNERS, WHETHER
TECH CENTERS OR OTHER
DISPERSED DELIVERY LOCATIONS.
>> Darren: JEB SPAULDING,
THANK YOU FOR YOUR TIME.
>> DARREN, THANK YOU.
I KNOW IT'S A VERY TOUGH DAY
IN MANY WAYS.
AND I CANNOT UNDERESTIMATE THE
FACT THAT, YOU KNOW, WE CANNOT
FEEL THE PAIN DIRECTLY AS MANY
HUNDREDS OF VERMONTERS ARE
GOING TO FEEL, BUT PLEASE KNOW
THAT WE ARE ABSOLUTELY INTENT
ON ENSURING THAT THE VERMONT
STATE COLLEGES SYSTEM CAN
CONTINUE ITS MISSION FOR THE
BENEFIT OF VERMONT.
>> Darren: THANK YOU.
NEXT, WILL FEDERAL MONEY BE
ADDED TO HELP EMPLOYERS MAKE
PAYROLL?
LATER, CANCELLED COMMENTSMENTS
LEADS TO AN OPPORTUNITY --
COMMENCEMENTS LEADS TO AN
OPPORTUNITY TO HAVE HELP HELP
HEALTHCARE WORKERS GET THE
GOWNS THEY NEED.
>> Darren: A NEW TWIST IN THE
DEBATE OVER WHO GETS TO OPEN
STATE'S ECONOMIES.
>> AND I JUST DON'T SEE HOW
ONE BODY IN WASHINGTON CAN
DETERMINE WHEN WE OPEN THIS
UP.
>> Darren: GOVERNOR PHIL SCOTT
REITERATING THAT STATES SHOULD
DECIDE WHEN TO END
STAY-AT-HOME MEASURES AND GET
THE ECONOMY GOING AGAIN.
>> EVERY STATE IS DIFFERENT.
EVERY REGION IS DIFFERENT.
>> Darren: HE AND SEVERAL
OTHER GOVERNORS PUSHED BACK
AGAINST THE PRESIDENT WHO
INITIALLY DECLARED HE WOULD
MAKE THE DECISION, SAYING HE
HAD TOTAL AUTHORITY.
THE RESISTANCE SEEMED TO WORK.
THE PRESIDENT WALKING BACK
THAT POSITION NOW.
>> I WILL THEN BE AUTHORIZING
EACH INDIVIDUAL GOVERNOR OF
EACH INDIVIDUAL STATE TO
IMPLEMENT A REOPENING.
>> WE DO HAVE TO TALK ABOUT
REOPENING THE ECONOMY.
THAT NOW IS THE TIME WE HAVE
TO PLAN HOW TO DO THAT.
>> Darren: SOME MEMBERS OF
CONGRESS, INCLUDING VERMONT
REPRESENTATIVE PETER WELCH,
ARE NOW PITCHING FEDERAL
LEGISLATION CALLED THE "REOPEN
AMERICA ACT" TO GET STATES
BACK IN BUSINESS.
>> AND I WANT GOVERNOR SCOTT
AND OTHER GOVERNORS TO KNOW
THAT WE BELIEVE IN WASHINGTON
THAT'S OUR JOB.
YOU'RE DOING THE HARD WORK OF
IMPLEMENTATION AT THE STATE
LEVEL, THE FEDERAL GOVERNMENT
HAS TO HAVE YOUR BACK.
>> Darren: IT WOULD CREATE A
FEDERAL-STATE COLLABORATION.
WELCH SAYS STATES WOULD TAKE
THE LEAD; THE FEDS PONY UP THE
CASH.
STATES WOULD SUBMIT PLANS TO
REOPEN TO HEALTH AND HUMAN
SERVICES FOR APPROVAL.
GET MONEY TO IMPLEMENT THOSE
PLANS, PLUS MONEY FOR TESTING,
TRACING, AND QUARANTINING.
AND PROVE THEY HAVE LOWERED
INFECTION RATES.
THE RAA ALSO INCREASES
PRODUCTION OF TESTS,
PROTECTIVE EQUIPMENT,
VENTILATORS AND TREATMENTS.
>> THE FEDERAL GOVERNMENT HAS
GOT TO BACK UP THE OTHER
STATES WHEN THEY ARE DOING
THAT IMPLEMENTATION PLAN TO
SAFELY AND SUSTAINABLY REOPEN
THEIR ECONOMY.
THE FEDERAL GOVERNMENT IS THE
ONLY GOVERNMENTAL ENTITY THAT
HAS THE CAPACITY, LARGE AS IT
IS, TO PAY FOR THE COVID
EMERGENCY.
WE CAN'T IMPOSE THAT BURDEN ON
THE STATES.
>> Darren: GOVERNOR SCOTT SAID
SCIENCE AND HEALTH DATA WILL
LEAD HIS DECISION-MAKING, NOT
CONGRESS.
>> I MEAN, WE DIDN'T HAVE
THEIR INPUT IN SOME RESPECTS
WHEN WE GOT INTO THIS, AND WE
DON'T NEED THEIR PERSPECTIVE,
WHILE WE WILL TAKE THEIR
ADVICE, BUT WE DON'T NEED THEM
TELLING US HOW TO GET
OURSELVES OUT OF THIS, EITHER.
>> Darren: CONGRESSMAN WELCH
MAINTAINS THAT ANY DECISIONS
MADE WILL BE BASED ON SCIENCE,
AND SAFEGUARDS TO STOP
TRANSMISSION.
RIGHT NOW, FIVE DEMOCRATS ARE
INTRODUCING THE LEGISLATION,
NO REPUBLICANS.
BUT WELCH SAID HE HOPES THE
LEGISLATION WILL GET
BIPARTISAN SUPPORT.
CONGRESSMAN WELCH IS ALSO
PUSHING TO GET MORE FEDERAL
MONEY TO HOSPITALS AND STATE
GOVERNMENTS.
IT IS A HANGUP IN WASHINGTON.
THE NEW SMALL BUSINESS LOAN
PROGRAM MEANT TO HELP
STRUGGLING BUSINESSES DURING
THE PANDEMIC RAN OUT OF MONEY
MIDWEEK.
THE PAYCHECK PROTECTION
PROGRAM REACHED ITS $349
BILLION LENDING LIMIT.
IT ALLOWS EMPLOYERS TO KEEP
PAYING WORKERS, BUT THE POT
RAN DRY, AND IT'S ALREADY
CAUSING SOME PROBLEMS FOR
VERMONTERS.
>> LORI IS A NEW SMALL
BUSINESS OWNER IN VERMONT.
HER DOGGIE DAYCARE AND
TRAINING FACILITY, DOGS ROCK
VERMONT IN ESSEX JUNCTION HAD
ITS GRAND OPENING AT THE
BEGINNING OF MARCH.
>> WE HAD ALL OF OUR CLASSES
FULL AND OUR DAYCARE PROGRAM
WAS MOVING INTO THE DIRECTION
IN WHICH IT WOULD HAVE BEEN AT
FULL CAPACITY.
>> THE CORONAVIRUS HALTED
BUSINESS, CLIENTS GOT CREDITS
FOR CLASSES, AND LAWLESS HAD
TO DIP INTO EMERGENCY FUNDS TO
KEEP HER EMPLOYEES' JOBS.
>> WE'VE TAKEN A HUGE HICHLT
WE HAD TO CEASE DAYCARE
OPERATIONS, WHICH IS A BIG
PART OF OUR INCOME REVENUE.
>> SHE APPLIED FOR THE
PAYCHECK PROTECTION PROGRAM AS
SOON AS SHE COULD, IT AND HAS
BEEN WAITING FOR THAT MONEY
FOR TWO WEEKS.
ON WEDNESDAY, SHE WAS TOLD SHE
WAS APPROVED, AND CALLED THE
BANK TODAY TO FIND OUT THAT
MONEY WAS ALREADY GONE.
>>
>> WHAT WAS THE MOMENT LIKE?
YOU HAVE BEEN WAITING FOR
THIS.
>> DEVASTATING.
I TOLD ALL OF MY EMPLOYEES
YESTERDAY I WOULD BE ABLE TO
PUT THEM BACK AT THEIR NORMAL
HOURS.
>> LAWLESS UNDERSTANDS THE
FED'S ROLE IN HELPING WITH THE
CRISIS, BUT WISHES VERMONT
STATE LEADERS COULD HELP, TOO.
>> IT'S REALLY OUR COMMUNITY
HERE IN VERMONT THAT'S BEING
AFFECTED BY THIS, AND I WOULD
LOVE TO SEE THE STATE STEP UP
AND DO A LITTLE BIT MORE FOR
US.
>> WE KNEW THE PROGRAM WAS
GOING TO RUN DOWN PRETTY
QUICKLY.
>> CHRISTOPHER FROM THE
VERMONT BANKERS ASSOCIATION
SAID AS OF MONDAY, 4,886
VERMONT APPLICATIONS SUBMITTED
TO THE PPP PROGRAM HAD BEEN
APPROVED.
853.7 MILLION DOLLARS OUT OF
ABOUT $350 BILLION HAS BEEN
COMMITTED TO SMALL BUSINESSES
THROUGHOUT VERMONT.
HE SAYS MORE APPLICANTS HAVE
COME THROUGH, AND SAYS IT'S UP
TO THE FEDS TO OFFER MORE
RELIEF.
>> THIS REALLY RESTS WITH
CONGRESS RIGHT NOW.
THEY'VE GOT TO GET IT DONE,
AND WE'RE HOPEFUL THEY WILL.
>> Darren: BUT THERE IS A
STALEMATE IN CONGRESS OVER A
PLAN TO ADD $250 BILLION TO
THAT PROGRAM.
DEMOCRATS, INCLUDING VERMONT'S
PETER WELCH, WANT REPUBLICANS
TO AGREE TO FUND SOME OTHER
INITIATIVES AS WELL.
WELCH SAYS HE HOPES DEMOCRATIC
AND REPUBLICAN LEADERS CAN
REACH A COMPROMISE THAT WILL
PUT SUPPORT FOR BOTH
BUSINESSES AND GOVERNMENT IN
THAT BILL.
OUR KYLE MIDURA ASKS ABOUT
GETTING MORE MONEY OUT OF
WASHINGTON.
>> REPUBLICANS HAVE SAID WE
NEED TO PUT MORE IN, AND THEY
SAY THAT THE DEMOCRATS AND THE
HOUSE, LIKE YOURSELF, HAVE
PREVENTED THAT FROM HAPPENING
IN A DESIRE TO GET OTHER WISH
LIST ITEMS, SUCH AS, YOU KNOW,
VOTE BY MAIL PROVISIONS, THOSE
SORTS OF THINGS, IN.
RIGHT NOW IT APPEARS THE HOUSE
IS DUE TO COME BACK MAY 4TH.
ARE THOSE OTHER ITEMS
NECESSARY TO GETTING -- DO
THEY NEED TO BE IN PHASE 4,
ARE YOU CONCERNED THAT THE
SMALL BUSINESS MONEY IS ABOUT
TO RUN OUT, AND THAT THERE'S
NOT ANOTHER AGREEMENT IN PLACE
YET?
>> WELL, I AM.
AND OF COURSE I SUPPORTED
STRONGLY THE SMALL BUSINESS
MONEY, AND I SUPPORT PUTTING
MORE MONEY IN.
BUT JUST THINK ABOUT VERMONT,
OUR HOSPITALS ARE GETTING
HAMMERED.
WE NEED SOME MORE MONEY TO
HELP OUR HOSPITALS.
NUMBER TWO, OUR STATE BUDGET
IS GETTING ABSOLUTELY
CLOBBERED.
EXPENSES ARE UP AND REVENUES
PLUNGED.
WE WOULD WOULD LIKE TO SEE
MORE MONEY TO HELP OUR STATES.
IF WE'RE GOING TO GET OUT OF
THIS, IT'S NOT JUST SMALL
BUSINESS, THAT'S REALLY
IMPORTANT, BUT IT IS OUR
STATES, IT'S OUR HOSPITALS,
IT'S OUR INDIVIDUAL CITIZENS.
SO THOSE ARE COMMON
CHALLENGES, AND MY HOPE IS
THAT REALLY IT IS THE SPEAKER
AND IT'S SENATOR McCONNELL,
THE TWO PRINCIPAL NEGOTIATORS,
WITH THE PRESIDENT WOULD REACH
AN AGREEMENT ON THIS.
>> Darren: GOT A GRADUATION
GOWN LYING AROUND?
IT COULD BE USED TO HELP
HEALTHCARE PROFESSIONALS ON
THE FRONT LINES OF THE COVID
FIGHT.
SEE HOW NEXT.
>> Darren: COMMENCEMENT
CEREMONIES CANCELED ACROSS OUR
REGION, A DISAPPOINTMENT FOR
GRADUATES, BUT THAN MOORE SAW
IT AS AN OPPORTUNITY TO HELP
HIS FELLOW HEALTHCARE
PROFESSIONALS.
HE'S A PHYSICIAN'S ASSISTANT
AT UVM MEDICAL CENTER.
HE THOUGHT, WHY NOT PUT THOSE
GRADUATION GOWNS TO GOOD USE
ANS TRANSFORM THEM INTO
MEDICAL GOWNS, WHICH ARE IN
SHORT SUPPLY AT MANY
HOSPITALS.
THAN MOORE, THANKS FOR JOINING
US.
>> THANKS SO MUCH FOR HAVING
ME.
>> YOU BET.
THIS SEEMS LIKE A GREAT IDEA.
I MEAN, WITH SO MANY
GRADUATION CEREMONIES
CANCELLED, SO MANY HOSPITALS
NEEDING GOWNS.
BUT HOW DID YOU GO ABOUT
GETTING STARTED?
>> ABSOLUTELY.
SO I WORK AS A PHYSICIAN'S
ASSISTANT IN THE EMERGENCY
DEPARTMENT AT THE UNIVERSITY
OF VERMONT MEDICAL CENTER, AND
FOR ME, YOU KNOW, WORKING
EVERY DAY, AND SEEING COVID
PATIENTS, AND USING A LOT OF
OUR PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT MYSELF, PPE, I HAVE
BEEN LEARNING AND HEARING
STORIES OF COLLEAGUES THAT ARE
IN OTHER MEDICAL FACILITIES
THAT ARE GOING WITHOUT, AND IT
HAS JUST STRUCK TO THINK OF
THE IMAGE OF SEEING PATIENTS
WITHOUT BEING PROTECTED.
ONE, TO PROTECT YOURSELF AS A
HEALTHCARE WORKER, BUT TWO, TO
PREVENT THE TRANSMISSION OF
DISEASE FROM ONE PATIENT TO
THE NEXT.
SO IN TRYING TO FORMULATE A
SOLUTION TO HELP, YOU KNOW,
MITIGATE THE LACK OF PPE THAT
SO MANY HEALTHCARE WORKERS ARE
GOING THROUGH, THE COMBINATION
OF GRADUATIONS GETTING
CANCELLED AND ALL THESE GOWNS
GOING UNUSED, AND THEN ALSO
SITTING HOME IN FOLKS'
CLOSETS, TO THE LACK OF
PPE THAT ARE OUT THERE, TO
CONNECT THE DOTS IS JUST A
GREAT OPPORTUNITY, AND AN IDEA
TO RUN WITH AND SEE IF WE CAN
ACTUALLY MAKE A DIFFERENCE.
>> Darren: SO HOW DO YOU GO
ABOUT REPURPOSING THESE GOWNS?
BECAUSE OBVIOUSLY THEY ARE
DIFFERENT THAN THE ONES THAT
ARE USED IN HOSPITALS, RIGHT?
>> RIGHT.
SO IN TERMS OF LENGTH, THEY
ARE ACTUALLY NOT THAT
DIFFERENT THAN A NORMAL GOWN
IN THE HOSPITAL.
SO WE ARE TELLING FOLKS TO
WEAR THEM BACKWARDS, WHICH
WILL RID OF THE DEEP
V NECKLINE IN A LOT OF THESE
GOWNS.
THEN THEY HAVE A HIGH
NECKLINE.
WE COMPARE IT TO THE
ALTERNATIVE FORMS THAT PEOPLE
ARE USING.
THEY ARE USING TRASH BAGS,
WHICH LACKS COVERAGE BELOW THE
WAISTLINE.
BY WEARING THESE BACKWARDS, BY
STILL PUTTING YOUR GLOVES ON,
YOUR MASK, FACE SHIELD AND
CAP, THEY CAN ACTUALLY PROVIDE
ADEQUATE PROTECTION, AND WE
DON'T NEED TO ALTER THEM IN
ANY FORM.
>> Darren: AS YOU MENTIONED
YOU WORK AT UVM MEDICAL
CENTER.
ARE YOU SEEING THOSE KIND OF
SHORTAGES THERE?
>> SPULT FORTUNATELY RIGHT
NOW, OUR VOLUMES HAVE BEEN
RATHER CONSISTENT, AND WE HAVE
ADEQUATE PPE.
THAT SAID, IT IS SO HARD TO
PREDICT IN THIS DAY AND AGE
WHAT IS TO COME AND WHEN OUR
SURGE IS GOING TO BE.
WE ARE DOING ALL WE CAN TO
RAMP UP AND HAVE PROTOCOLS IN
PLACE FOR WHEN WE DO HAVE AN
INCREASE IN OUR VOLUMES, BUT
WE ARE STILL SEEING
COVID-POSITIVE PATIENTS AND
DOING OUR BEST TO PROTECT
OURSELVES AND OUR PATIENTS.
>> Darren: ARE YOU WORKING
WITH COVID PATIENTS?
>> I AM, YES, SEEING COVID
PATIENTS DAILY.
>> Darren: HOW ARE YOU DOING?
ARE YOU WORRIED ABOUT YOUR
SAFETY?
>> TO SAY THAT I AM NOT
NERVOUS GOING INTO THE
HOSPITAL FOR MY SHIFT WOULD BE
PROBABLY BE FALSE.
IT'S DEFINITELY SLIGHTLY
SCARIER GOING IN AND THINKING
ABOUT, YOU KNOW, THE STORIES
YOU ARE HEARING AND THE
PATIENTS THAT YOU ARE SEEING,
AND SOME OF THESE ADVERSE
OUTCOMES.
IT IS JUST DEVASTATING TO HEAR
WHAT THIS VIRUS HAS BEEN
DOING.
SO DEFINITELY, IT IS A SECOND
THOUGHT WHEN GOING TO WORK AND
JUST BEING VERY DILIGENT AT
DONNING AND DOFFING
APPROPRIATE PPE FOR EVERY
PATIENT THAT I POSSIBLY CAN.
>> Darren: LET'S TALK ABOUT
HOW CRUCIAL THIS PROTECTIVE
GEAR IS, AND HOW MANY MEDICAL
PROFESSIONALS HAVE REACHED OUT
TO GET THEM.
>> ABSOLUTELY.
SO THE PROTECTIVE GEAR IS
CRUCIAL, ONE FOR THE
HEALTHCARE WORKER, SO THEY
STAY SAFE, AND TWO, FOR THE
PATIENT, SO YOU ARE NOT
TRANSMITTING IT IN BETWEEN
FROM ROOM TO ROOM.
WE HAVE HAD AN OUTPOURING OF
SUPPORT FROM DONORS.
WE RECEIVED, YOU KNOW,
THOUSANDS OF GOWNS DONATED
FROM INDIVIDUALS HERE, EITHER
GRADUATING OR ALUMS.
WE RECEIVED GOWNS FROM SCHOOLS
AND FROM OTHER INSTITUTIONS,
JUST TO SEND OUT TO THESE
HEALTHCARE WORKERS, AND THEN
ON THE FLIPSIDE, WHERE WE ARE
STRUGGLING IS TO MEET DEMAND.
SO WE HAVE THOUSANDS, OVER
10,000 GOWN REQUESTS THAT ARE
OUT THERE, AND THEY ARE FROM
MEDICAL FACILITIES, FROM NOT
JUST HERE IN VERMONT, BUT FROM
ALL OVER THE STATES AND SOME
INTERNATIONAL HOSPITALS AS
WELL.
SO THE DEMAND IS GROWING
DAILY, AND WE'RE JUST REALLY
ASKING FOR THOSE FOLKS THAT
HAVE ACCESS TO THESE GOWNS TO
HELP US COORDINATE AND PUT
THEM IN THE HANDS OF OUR
HEALTHCARE WORKERS.
>> Darren: ONCE YOU GET THESE
GOWNS, HOW DO THEY GET TO
WHERE THEY NEED TO GO?
>> ABSOLUTELY.
SMALLER ORDERS ARE BEING
SHIPPED THROUGH US HERE IN
VERMONT TO BE DISTRIBUTED
ELSEWHERE.
LARGER ORDERS WE ARE HOPING TO
HAVE DIRECTLY SHIPPED TO THE
MEDICAL FACILITIES IN NEED.
>> Darren: THAN MOORE, THANK
YOU SO MUCH.
SEEING PEOPLE IN OUR COMMUNITY
STEP UP LIKE THIS HAS JUST
BEEN AWESOME.
WE SO APPRECIATE IT.
THANK YOU FOR YOUR WORK ON THE
FRONT LINES AS WELL.
STAY HEALTHY.
>> THANKS SO MUCH.
AND STAY HEALTHY, SAFE AND
HOME AND STRONG AS WELL.
>> Darren: THANK YOU.
WE'VE GOT A LINK TO
GOWNS4GOODEN ON OUR WEBSITE,
WCAX.COM.
TAKE CARE OF YOURSELF.
AND EACH OTHER.
SEE YOU SOON.
Captioning provided by
Caption Associates, LLC
captionassociates.com
YCQM April 19, 2020
BURLINGTON, Vt. GOOD MORNING, EVERYONE, I'M DARREN PERRON.