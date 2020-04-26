YCQM April 26, 2020

BURLINGTON, Vt. Darren: AND GOOD MORNING, EVERYONE.
I'M DARREN PERRON. RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," THREE VERMONT
COLLEGE CAMPUSES SAVED, FOR NOW.
THIS MORNING, I TALK TO
CHANCELLOR JEB SPAULDING ABOUT
WITHDRAWING HIS RECOMMENDATION
TO CLOSE VTC RANDOLPH, NVU
JOHNSON, AND NVU LYNDON.
TESTING AND TREATMENT FOR
CORONAVIRUS, COVERED.
OR IS IT?
IF YOU'VE GOT COVID-19, YOU MAY
GET A SURPRISE MEDICAL BILL TOO.
AND TESTS UNDER THE MICROSCOPE.
STAFF AT A VERMONT HOSPITAL ARE
USING ANTIBODY TESTS TO SEE HOW
WELL THEY WORK.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
A VERMONT HOSPITAL IS PART OF AN
EXPERIMENT THAT COULD HELP
HEALTHCARE WORKERS QUICKLY
FIGURE OUT WHETHER SOMEONE
ALREADY HAD CORONAVIRUS AND
RECOVERED.
CAT VIGLIENZONI EXPLAINS WHAT
THEY'RE WORKING ON IN LAMOILLE
COUNTY.
>> Cat: AT COPLEY HOSPITAL IN
MORRISVILLE, THEY'RE DOING
COVID-19 TESTING.
THE USUAL DRIVE-UP TESTING FOR
PEOPLE WHO ARE REFERRED WITH
STOPS, BUT INSIDE THE HOSPITAL,
THEY'RE ALSO DOING ANOTHER KIND
OF TEST ON THEIR STAFF.
THIS ONE WILL HOPEFULLY LEAD TO
A BETTER DIAGNOSTIC TOOL.
TUESDAY, HOSPITAL STAFF
VOLUNTEERED TO GET THEIR FINGERS
PRICKED TO SEE IF THEY HAD
ANTIBODIES FOR COVID-19.
MIRANDA WAS AMONG THEM.
>> HOPING THAT I DO.
THAT WOULD BE NICE.
>> Cat: SHE HASN'T HAD ANY
SYMPTOMS, BUT ALSO KNOWS SHE
COULD HAVE BEEN INFECTED AND NOT
KNOWN IT.
>> IT WOULD EASE MY MIND IF I
DID.
NOT THAT I'M -- I DON'T EVER
WANT IT, BUT IF I'VE HAD IT
ALREADY, THAT'S GREAT.
>> Cat: RESULTS SHOW UP IN ABOUT
TEN MINUTES.
THE HOSPITAL IS SEEING HOW
ACCURATE THESE TESTS ARE IN
IDENTIFYING TWO KINDS OF
ANTIBODIES.
THE ONES YOU HAVE WHILE YOU'RE
INFECTED AND THE ONE FOUND IN
YOUR BODY AFTER YOU RECOVER.
>> WE'RE ESSENTIALLY TESTING THE
TEST.
>> Cat: THE CHIEF MEDICAL
OFFICER SAYS BECAUSE OF THE
FDA'S EMERGENCY AUTHORIZATION,
THEY'RE ALLOWED TO RUN TESTS
THAT HAVEN'T UNDERGONE THE
NORMAL LEVELS OF SCIENTIFIC
SCRUTINY.
THE COMPANY ALSO WANTS FEEDBACK
ON HOW WELL THE TESTS WORK.
THAT'S WHY THEY'RE USED ON
HOSPITAL STAFF, NOT THE PUBLIC.
>> WE DON'T WANT TO SEEM LIKE
WE'RE GIVING DIAGNOSTIC
INFORMATION TO PATIENTS BEFORE
WE KNOW WE'RE GIVING USEFUL
INFORMATION TO PATIENTS.
>> Cat: I VOLUNTEERED TO GET ONE
OF THE ANTIBODY TESTS AND
THEORETICALLY SINCE I'VE HAD NO
SYMPTOMS, WE SHOULD NOT SEE A
RESULT FROM ME ON THE POSITIVE
SIDE.
HOWEVER, ONE OF THE REASONS TO
DO THESE TESTS IS TO FIGURE OUT
WHETHER PEOPLE MIGHT HAVE BEEN
ASYMPTOMATIC AND BEEN CARRIERS
WITHOUT KNOWING IT.
MINE WAS NECESSARILY, BUT WE
ALSO TEST ADD KNOWN COVID-19
CASE.
MY WORK PARTNER, PHOTOGRAPHER
SHELLY HOLT-ALLEN, WHO HAS
RECOVERED.
>> I'D SAY IT'S BECOMING
POSITIVE AS WE'RE LOOKING AT IT.
>> Cat: HER TEST, AS EXPECTED,
CAME BACK POSITIVE FOR THE TYPE
OF ANTIBODIES YOUR BODY HAS
AFTER YOU GET BETTER, BUT WHAT
ASSISTANCE STILL HASN'T PROVEN
FOR COVID-19 IS HOW MUCH
PROTECTION THOSE ANTIBODIES WILL
GIVE HER DOWN THE LINE.
>> I CERTAINLY HOPE IT'S A
SHIELD AGAINST GETTING THE VIRUS
AGAIN, BUT IT'S -- WE DON'T
REALLY KNOW THAT YET.
AND WE DON'T -- AND EVEN IF
THAT'S TRUE, WE'RE NOT SURE HOW
LONG THAT WILL LAST FOR.
>> Darren: CAT AND SHELLY JOIN
ME NOW.
GOOD MORNING TO BOTH OF YOU.
>> GOOD MORNING.
>> GOOD MORNING.
>> Darren: SHELLY, FIRST OF ALL,
HOW YOU DOING?
>> Shelly: I AM FINE.
I HAVE MADE A FULL RECOVERY,
THANK GOODNESS.
>> Darren: GLAD TO HEAR THAT.
YOU'RE ONE OF FOUR EMPLOYEES
HERE AT WCAX TO TEST POSITIVE
FOR COVID-19.
OBVIOUSLY SYMPTOMS VARY FOR
EVERYONE.
WHAT WAS IT LIKE FOR YOU?
>> Shelly: I THINK JUST VERY
TIRED, LOW-GRADE FEVER THAT
SEEMED TO GO ON FOREVER, BUT
THEN WOULD BREAK AND THEN I
WOULD THINK, OH, I'M GETTING
BETTER, AND THEN IT WOULD COME
BACK.
AND THEN I DEVELOPED THE COUGH.
AND THE COUGH WAS THE THING THAT
CONCERNED ME THE MOST BECAUSE
IT -- I HAD FLU, THE REGULAR FLU
LAST YEAR, EVEN THOUGH I'D HAD
MY SHOT, AND I WAS -- I FELT
SICKER LAST YEAR, BUT THE WAY MY
LUNGS FELT WHEN I STARTED TO
DEVELOP THIS COUGH, IT WAS LIKE
WHEN I STOOD UP, THEY FELT HEAVY
IN MY BODY.
IT WAS KIND OF AN ODD FEELING
AND THAT'S WHAT FINALLY MADE ME
SAY, LOOK, I'M GOING TO GET A
TEST.
>> Darren: AND WAS IT EASY FOR
YOU TO GET A TEST?
>> Shelly: NO, NO.
I KEPT CALLING MY NORMAL DOCTOR
AND I KEPT BEING TOLD, YOU DON'T
HAVE SEVERE ENOUGH SYMPTOMS.
YOU KNOW, YOU'RE NOT SICK
ENOUGH, AND FINALLY I WAS LIKE,
WELL, I WANT TO KNOW WHAT I'VE
GOT, IF I HAVE IT OR NOT BECAUSE
I -- IF I DON'T HAVE IT, AS SOON
AS I START FEELING BETTER, I CAN
GO BACK TO WORK.
SO I DID WHAT I WAS TOLD NOT TO
DO AND I WENT TO THE EMERGENCY
ROOM AND I WAS THE ONLY PERSON
THERE WHEN I WENT, AND THEY WERE
GREAT UP THERE.
THEY GOT ME RIGHT IN, DID ALL
MY -- YOU KNOW, ALL THE BLOOD
PRESSURE, PULSE-OX, TEMPERATURE,
ALL THAT.
THEN THEY DID THE SWAB WHICH
WASN'T THE MOST FUN I'VE EVER
HAD, BUT IT WASN'T PAINFUL.
IT JUST WAS UNCOMFORTABLE, AND
THEN THEY DID AN ULTRASOUND OF
MY LUNGS WITH A THING THAT LOOKS
LIKE A CELL PHONE AND THEY SAID,
YOU KNOW, WE'RE GOING TO SEND
YOU HOME AND IF YOU FEEL WORSE,
COME BACK.
TWO DAYS LATER I GOT MY RESULTS
AND IT WAS POSITIVE THAT --
>> Darren: AND THERE IS ANY
TREATMENT RIGHT NOW?
WHAT DID THEY GIVE YOU FOR
MEDICATION?
>> Shelly: THEY GAVE ME NOTHING.
THEY TOLD ME TO TAKE TYLENOL OR
ADVIL FOR THE FEVER AND THEY DID
TELL ME TO TAKE A COUGH
SUPPRESSANT FOR THE COUGH AND
THAT ACTUALLY HELPED.
IT MADE ME FEEL A LITTLE LESS
KIND OF OOEY-GOOEY, BUT YADA WE
SHOULD KNOW THAT WCAX TOOK
MEASURES HERE TO ISOLATE PEOPLE.
NEARLY ALL THE STAFF, AS YOU
GUYS KNOW, WORKING REMOTELY
RIGHT NOW AND THE STATION WAS
DISINFECTED.
CAT, LET'S GET BACK TO THESE
TESTS AT COPLEY.
WHAT IS NEXT FOR THOSE TESTS?
>> Cat: RIGHT.
SO IF SOMEONE COMES UP WITH ONE
OF THOSE POSITIVE TESTS FOR
ANTIBODIES, THERE ARE TWO TYPES
OF ANTIBODIES THAT THEY
MENTIONED IN MY PIECE.
THE ANTIBODIES YOU BUILD WHILE
YOU'RE STILL FIGHTING THE VIRUS
AND THERE'S THE ANTIBODIES YOU
WOULD HAVE AFTER YOU'VE ALREADY
FOUGHT THE VIRUS AND YOU'VE
RECOVERED.
THEY TEST FOR BOTH OF THOSE.
IF YOU TEST POSITIVE FOR THE
ANTIBODIES THAT SAY YOU MIGHT
STILL BE FIGHTING THAT VIRUS,
THEY CAN CONFIRM IF YOU HAVE THE
VIRUS WITH THAT SWAB THAT SHELLY
MENTIONED, THE NOSE AND THROAT
SWAB, WHICH IS CALLED PCR TEST.
THAT'S FOR ONE TYPE.
FOR THE TYPE OF ANTIBODIES YOU
HAVE AFTER THE FACT, THEY NEED
TO DO A PLASMA TEST TO CONFIRM
THAT YOU IN FACT HAD THE VIRUS.
FOR SHELLY'S, WHICH CAME BACK
POSITIVE, THE NEXT STEP FOR HER
WOULD BE THAT PLASMA TEST TO
CONFIRM THAT SHE DID IN FACT
HAVE THE VIRUS.
GIVEN THAT YOU ALREADY TESTED
POSITIVE, THEY MIGHT NOT NEED TO
DO THAT ON YOURS BECAUSE WE'VE
KNOWN THAT YOU HAD THE VIRUS,
BUT FOR SOMEONE ELSE WHO MIGHT
HAVE BEEN A POSITIVE CARRIER AND
NOT KNOWN THEY HAD THE VIRUS,
THEY WOULD NEED TO DO THAT
DOUBLE-CHECKING TEST TO CONFIRM
WHETHER YOU HAD THE VIRUS.
>> Darren: AND WHAT'S INVOLVED
WITH TAKING PLASMA?
>> Shelly: I'LL TAKE THIS ONE.
IT'S BASICALLY YOU DO ALMOST
LIKE A BLOOD DRAW AND YOU WOULD
SIPHON OUT THE PLASMA PART OF
THE BLOOD AND SEND THAT TO
SOMEONE LIKE THE CDC FOR
TESTING.
I OFFERED TO GIVE MY PLASMA TO
COPLEY.
I HAVE NOT HEARD ANYTHING BACK
FROM THEM, BUT IF THEY CALL, I
WILL CERTAINLY GIVE UP MY VEIN.
>> Darren: SO THE HEALTH
COMMISSIONER, DR. MARK LEVINE,
SAYS ANTIBODY TESTS AREN'T
ACCURATE ENOUGH TO USE TO
DIAGNOSE WHETHER SOMEONE MAY BE
IMMUNE TO COVID-19.
EXPLAIN HIS CONCLUSION, CAT.
>> Cat: RIGHT.
SO THERE'S A COUPLE PARTS OF
THAT.
FIRST, AND IT'S IMPORTANT TO
NOTE, EVERY HEALTH PROFESSIONAL
I'VE SPOKEN WITH, INCLUDING THE
HEALTH COMMISSIONER AND
INCLUDING THE STAFF AT COPLEY,
THEY DON'T QUITE KNOW YET HOW
THIS ANTIBODY IMMUNITY IN YOUR
BLOODSTREAM, ONCE YOU'VE HAD IT,
ACTUALLY PROTECTS YOU FROM THE
CORONAVIRUS DOWN THE LINE.
SO IT COULD BE MAYBE YOU GET A
MILDER VERSION OF IT OR IT COULD
BE YOU NOT GET IT AT ALL.
THEY DON'T KNOW THAT YET.
THAT'S STILL THIS UNDETERMINED
AREA THAT, BECAUSE THE VIRUS IS
SO NEW, THEY HAVEN'T FIGURED
THAT OUT YET.
AND THE SECOND THING THAT THE
HEALTH COMMISSIONER IS CONCERNED
ABOUT IS THAT SOME OF THESE
TESTS, GIVEN ALL BUT ONE OF
THEM, HAVE HIT THE MARKET
WITHOUT FDA APPROVAL, THEY MIGHT
NOT ACTUALLY BE GIVING ACCURATE
RESULTS OUT TO PEOPLE AND THAT'S
PART OF WHAT COPLEY'S MISSION
WAS AS WE MENTIONED IN THE
PIECE, TO TEST WHETHER THESE ARE
ACCURATE AND HOW ACCURATE THEY
MIGHT BE.
BECAUSE IF YOU'RE GIVING SOMEONE
INFORMATION AND IT'S NOT GOOD
INFORMATION, YOU KNOW, THAT IT'S
A FALSE POSITIVE OR FALSE
NEGATIVE, YOU'VE JUST GIVEN THEM
A PIECE OF INFORMATION THAT THEY
MIGHT USE TO MAKE DECISIONS
ABOUT HOW THEY BEHAVE IN THEIR
LIFE THAT, YOU KNOW, COULD BE
INACCURATE.
SO THE HEALTH COMMISSIONER'S
WORKING GROUP BASICALLY SAID
THEY DON'T FEEL LIKE THE TESTS
ARE AT A POINT WHERE YOU CAN USE
THEM TO RELY -- RELIABLY
DIAGNOSE WHETHER PEOPLE HAVE HAD
COVID-19, BUT YOU CAN USE THEM
TO FIGURE OUT WHAT GENERAL
PERCENT OF THE POPULATION MIGHT
HAVE BEEN EXPOSED TO THE VIRUS
AND MIGHT HAVE IMMUNITY AND GET
A MORE BROAD PICTURE.
I THINK THAT'S THE DIRECTION HE
INDICATED THEY WOULD BE GOING IN
WITH SEROLOGY TESTING.
IT'S STILL A QUESTION OF WHEN
AND HOW THEY ROLL THAT OUT AND
I'VE HAD SO MANY PEOPLE WITH
QUESTIONS AFTER SEEING THE STORY
ON TESTING, I WANT ONE OF THOSE.
BELIEVE ME, I UNDERSTAND THAT
CURIOSITY WHERE YOU HEAR ABOUT A
VIRUS WHERE PEOPLE COULD BE
CARRIERS AND NOT KNOWN IT,
YOU'RE LIKE, WAS I ONE?
I WANT TO KNOW THAT.
THE WORKING GROUP IS MEETING
WITHIN THE NEXT MONTH TO TRY TO
ANSWER SOME OF THE QUESTIONS.
>> Darren: STAY RIGHT THERE.
I WANT TO TALK TO YOU BOTH ABOUT
POTENTIAL BILLING FOR COVID-19.
PEOPLE BEING CHARGED WHEN
THEY'RE NOT SUPPOSED TO BE.
THAT'S RIGHT AFTER THIS QUICK
BREAK.
>> Darren: IF YOU'VE BEEN TESTED
OR TREATED FOR COVID-19, CHECK
YOUR BILLS.
WE FOUND CHARGES THAT SHOULD
HAVE BEEN COVERED GOING OUT TO
PATIENTS.
IT SET OFF RED FLAGS FOR US
BECAUSE WE'VE BEEN TOLD PATIENTS
WOULDN'T GET BUILD FOR COVID
TESTING OR TREATMENT.
SO WE SET OUT TO GET ANSWERS IN
CASE THIS HAPPENS TO YOU.
HERE AGAIN IS CAT VIGLIENZONI.
>> Cat: $162.90.
THAT'S WHAT CIGNA TOLD WCAX
PHOTOGRAPHER SHELLY HOLT-ALLEN
SHE OWED FOR HER UVM MEDICAL
CENTER E.R. VISIT ON MARCH 25th
WHERE SHE TESTED POSITIVE FOR
COVID-19.
BUT ACCORDING TO THE STATE'S
DIRECTIVE TO INSURORS BACK IN
MARCH AND ALSO EARLIER THIS
MONTH, SHE SHOULDN'T HAVE OWED
ANYTHING AT ALL.
>> I BELIEVE THIS SHOULD BE
WAIVED.
>> Cat: WHEN SHE CALL CIGNA TO
ASK WHY, SHE WAS TOLD IT WAS
LIKELY A MISTAKE.
>> I DO APOLOGIZE.
WITH ALL THE CLAIMS COMING
THROUGH AND THE DIFFERENT
BILLINGS, POLICIES ARE PUTTING
OUT SOME CLAIMS.
>> Shelly: SO AS A COVID
PATIENT, I SHOULD HAVE ZERO
DOLLARS THAT I SHOULD HAVE TO
PAY.
>> CORRECT.
>> Cat: V DEPARTMENT OF
FINANCIAL REGULATION CONFIRMED
TO US TUESDAY AFTERNOON THAT
TESTING AND TREATMENT FOR THE
CORONAVIRUS SHOULD HAVE COVERED
BY FULLY FUNDED HEALTH INSURANCE
PLANS, LIKE THE ONES YOU GET ON
THE EXCHANGE OR FROM LARGE GROUP
EMPLOYERS.
THAT'S BECAUSE THE STATE WANTS
TO MAKE SURE THERE AREN'T ANY
FINANCIAL BARRIERS TO VERMONTERS
SEEKING TREATMENT FOR THE VIRUS.
SO IF YOU'RE CHARGED WITH
COVID-RELATED CARE, DON'T PULL
OUT YOUR POCKETBOOK.
>> IF YOU GET A BILL FOR TESTING
OR IF YOU GET A BILL FOR
TREATMENT, YOU SHOULD REACH OUT
TO OUR DEPARTMENT.
>> Cat: SO IF SOMEONE GETS A
BILL TO COVID TESTING, THEY
SHOULDN'T JUST WRITE A CHECK AND
SEND IT.
>> ABSOLUTELY NOT.
COME TO OUR DEPARTMENT AND CHECK
IN FIRST.
>> Cat: HE SAYS REPRESENTATIVES
CAN WALK YOU THROUGH WHETHER THE
CHARGE SHOULD BE THERE AND TALK
TO YOUR INSUROR IF THERE'S AN
ISSUE.
HE SAYS BILLS LIKE THE CONSHELLY
GOT ARE LIKELY A
MISUNDERSTANDING SINCE INSURORS
ARE ALSO NAVIGATING NEW
TERRITORY WITH COVID-19, TOO.
>> THEY'RE TRYING TO IMPLEMENT
THINGS, POLICY INITIATIVES THAT
WE'RE TELLING THEM TO IMPLEMENT
ON THE FLY, VERY QUICKLY, SO
THEY DON'T ALWAYS CATCH EVERY
SINGLE, YOU KNOW, ITEM.
>> Darren: ALL RIGHT, CAT, WHAT
DO YOU DO IF YOU FIND THESE
CHARGES?
>> Cat: RIGHT.
SO IF YOU GET A BILL LIKE THAT,
THE BIG THING IS DON'T AUTOMATIC
JUST PAY IT.
A LOT OF US LIKE TO BE PROACTIVE
ABOUT OUR BILLS AND THEY COME
IN, YOU WRITE A CHECK AND SEND
IT OUT.
DON'T DO THAT BECAUSE THE BIG
MESSAGE HERE, AND YOU HEARD IT
FROM THE COMMISSIONER, THAT YOU
PROBABLY WON'T HAVE TO PAY THAT
BILL IF YOU GET ONE.
SO THEY WANT YOU TO REACH OUT TO
THE DEPARTMENT OF FINANCIAL
REGULATION AND TALK TO THEN
ABOUT WHAT YOU SAW ON YOUR BILL
OR YOU CAN DO LIKE WE DID,
CONTACT YOUR INSURANCE COMPANY
DIRECTLY AND SEE IF YOU CAN GET
IT RESOLVED WITH THEM AND THAT
WAY, YOU KNOW, THEY MIGHT JUST
TELL YOU WHAT THEY TOLD US,
WHICH WAS, YOU KNOW, IT WAS
PROBABLY A MISTAKE.
BUT EITHER WAY, THERE ARE SOME
AVENUES FOR PEOPLE THAT YOU CAN
GET QUESTIONS ANSWERED WITHOUT
PAYING THAT BILL FIRST.
SO IT'S KIND OF A BIG TAKEAWAY
FOR PEOPLE WITH COVID.
AT LEAST COVID TESTING.
NOT EVERY MEDICAL BILL, YOU'RE
GOING TO GET.
THIS IS COVID AND
CORONAVIRUS-RELATED TREATMENT
AND TESTING.
>> Darren: AND WE'LL MAKE SURE
THE PHONE NUMBERS ARE UP ON OUR
WEBSITE AS WELL.
SHELLY, WHAT WAS YOUR REACTION
WHEN YOU SAW THE BILL?
>> Shelly: WELL, WHEN I OPENED
IT UP, I WAS LIKE, I COULD HAVE
SWORN THE GOVERNOR SAID WE
WOULDN'T HAVE TO PAY THESE, SO I
TOLD CAT ABOUT IT, AND WE DID A
STORY AND I CALLED THE
INSURANCE -- MY INSURANCE
COMPANY AND THEY WERE GREAT.
THEY HANDLED IT VERY WELL.
THEY SAID, OH, YEAH, WE DON'T
THINK THIS IS RIGHT.
THE GOOD NEWS IS LAST NIGHT I
GOT A CALL AND THEY TOLD ME
THAT, YES, THEY HAD LOOKED INTO
IT AND IT DEFINITELY SHOULD NOT
HAVE BEEN BUILD TO -- HAVE BEEN
BILLED TO ME AND IT WAS GOING TO
BE TAKEN CARE OF.
>> Darren: SO EASY FIX FOR YOU
THEN.
>> Shelly: IT WAS.
I THINK IT HELPS THAT I WAS WITH
ONE OF THE MAJOR INSURANCE
CARRIERS IN THE STATE.
>> Cat: THERE'S SOME CAVEATS TO
THIS.
FOR INSTANCE, THIS APPLIES TO
ALL THE INSURORS THAT THE STATE
HAS THE AUTHORITY TO, YOU KNOW,
SAY THIS IS WHAT YOU'RE COVERING
WITH REGARD TO COVID.
THE COMMISSIONER, WHEN I SPOKE
WITH HIM, INDICATED THERE MIGHT
BE SOME SMALLER INSURORS THAT
THEY DON'T OVERSEE DUE TO
REGULATIONS, BUT EVEN THEN, HE
INDICATED BASICALLY THAT WHEN
THE DEPARTMENT REACHES OUT TO
THOSE, USUALLY THEY'RE PRETTY
GOOD ABOUT GETTING A RESOLUTION,
BUT JUST SO PEOPLE KNOW THAT NOT
EVERY SINGLE INSUROR MIGHT
HANDLE IT THE SAME WAY.
BUT IF YOU GET YOUR INSURANCE ON
THE EXCHANGE OR YOU HAVE ONE OF
THE MAJOR INSURORS, YOU SHOULD
BE NOT HAVING TO PAY FOR TESTING
AND TREATMENT.
THAT'S LIKE THE BOTTOM LINE.
THE VAST MAJORITY OF PEOPLE WILL
NOT HAVE TO PAY FOR TESTING AND
TREATMENT IN VERMONT BECAUSE,
AGAIN, THEY DON'T WANT THAT
FINANCIAL BARRIER FOR PEOPLE TO
DO WHAT SHELLY DID AND GO SEEK
TREATMENT WHEN THEY'RE NOT
FEELING WELL AND FIND OUT IF
THEY HAVE COVID.
THEY WANT PEOPLE TO SAY, I WOULD
LIKE TO KNOW AND GEE, I'VE GOT
THIS COUGH AND MY LUNGS FEEL
REALLY TIGHT AND I FEEL LIKE I'M
SICK, BUT I DON'T WANT THAT E.R.
BILL OR I DON'T WANT THAT
DOCTOR'S OFFICE VISIT, I CAN'T
AFFORD THAT, ESPECIALLY BECAUSE
I LOST MY JOB TO COVID.
THEY WANT TO MAKE SURE THAT
VERMONTERS CAN HAVE ACCESS TO
THAT.
>> Darren: CAT, ANY INDICATION
HOW MANY VERMONTERS MIGHT HAVE
BEEN MISTAKENLY BILLED FOR
TESTING OR TREATMENT FOR COVID?
>> Cat: NO.
SOMETIMES WHEN I DO A STORY, I
TEND TO HEAR FROM PEOPLE WHO
SAY, YES, THAT HAPPENED TO ME
TOO.
ACTUALLY I DIDN'T HEAR FROM
ANYONE.
HOPEFULLY THAT MEANS ARE
INSURORS ARE CATCHING THOSE
MISTAKES BEFORE THEY GO OUT AND
NOT CHARGING PEOPLE, BUT WE FELT
IT WAS IMPORTANT TO DO THE STORY
ANYWAY BECAUSE IF SOMEONE GOT
THAT BILL AND DIDN'T REALIZE,
HADN'T HEARD THE GOVERNOR'S
ANNOUNCEMENT THAT THEY WOULDN'T
HAVE TO PAY THAT OR HADN'T
REALIZED THAT THE STATE HAD
STEPPED IN ON THEIR BEHALF AND
SAID TO INSURORS, THAT YOU HAVE
TO COVER THIS, THAT THEY MIGHT
WRITE THAT CHECK AND SEND IT OUT
AND POTENTIALLY NOT GET THAT
MONEY BACK AND UPDATE PAYING
$163 THAT THEY WOULDN'T HAVE TO
PAY.
>> Darren: CAT, SHELLY, NICE TO
SEE YOU BOTH.
THANK YOU VERY MUCH.
>> Cat: HAVE A GOOD ONE.
>> Darren: NEXT, THREE COLLEGE
CAMPUSES SAVED FROM THE
IMMEDIATE CHOPPING BLOCK.
WHY THE PROPOSAL IS OFF THE
TABLE, AND WHAT NOW FOR THE
STRUGGLING SCHOOLS.
I'LL ASK THE CHANCELLOR AFTER
THE BREAK.
>> Darren: WELL, WHAT A
DIFFERENCE A WEEK MAKES.
CHANCELLOR JEB SPAULDING
WITHDREW HIS RECOMMENDATION TO
THE VERMONT STATE COLLEGES BOARD
OF TRUSTEES TO CLOSE NORTHERN
VERMONT UNIVERSITY JOHNSON, AND
NVU LYNDON, AS WELL AS THE VTC
CAMPUS IN RANDOLPH.
JUST DAYS AFTER HE PITCHED IT.
HIS DECISION TO CLOSE THE
SCHOOLS DREW BACKLASH FROM
COMMUNITIES, PROTESTS, AND EVEN
LED TO NO CONFIDENCE VOTES FROM
FACULTIES.
LAWMAKERS AND THE GOVERNOR ALSO
WANTED THE VOTE DELAYED.
IT WAS.
THEN SPAULDING PULL HIS
RECOMMENDATION ALTOGETHER.
I ASKED HIM WHY AND WHAT NOW.
CHANCELLOR JEB SPAULDING JOINS
ME NOW.
THANKS FOR JOINING US.
>> Spaulding: I'M GLAD TO BE
HERE AND I APPRECIATE THE
OPPORTUNITY.
>> Darren: THANK YOU.
WHAT WENT INTO YOUR DECISION TO
WITHDRAW YOUR PROPOSAL TO CLOSE
THESE THREE CAMPUSES?
>> Spaulding: WELL, IT WAS THE
REACTION OF THE THOUSANDS OF
EMAILS AND PEOPLE WEIGHING IN
WITH OUR BOARD OF TRUSTEES AND
WITH THE CHANCELLOR AND WITH
REACTION OF THE ELECTED LEADERS
IN THE STATE THAT REALLY FELT
THAT THE PROPOSAL WAS MOTIVATED
BY REAL FACTORS, BUT WAS GOING
TO BE TOO DEVASTATING IN TOO
MANY WAYS AND THAT WE SHOULD
WITHDRAW IT.
AND BOTTOM LINE WAS MY BOARD OF
TRUSTEES WOULD NOT ACCEPT THAT
PROPOSAL AND I UNDERSTAND WHY,
AND I ACCEPT THAT.
AND, YOU KNOW, ANOTHER FACTOR
THAT WENT INTO IT WAS THERE'S AT
LEAST POSITIVE INDICATORS THAT
THE LEGISLATURE UNDERSTANDS THAT
WE NEED SOME ASSISTANCE IN THE
SHORT TERM HERE TO ALLOW US TO
RECONFIGURE.
THERE WAS SOME SUGGESTIONS MADE
THAT THE LEGISLATURE AND OTHERS
SHOULD BE INVOLVED IN THE
PROCESS OF DETERMINING WHAT THE
PROPER REDESIGN OF THE COLLEGES
SHOULD BE AND WE'LL BE DOING
THAT IN THE COMING MONTHS.
TRYING TO HAVE IT BE INCLUSIVE,
AND RECOGNIZING THAT THE FACTORS
THAT WERE PRESSING ON ALL
COLLEGES AND UNIVERSITIES BEFORE
COVID-19 AND WERE GREATLY
MAGNIFIED BECAUSE OF COVID-19
AND WILL LIKELY BE CONTINUING TO
BE MAGNIFIED FOR MONTHS AND
YEARS TO COME, ARE STILL THERE
AND WE NEED TO FIND A WAY TO,
YOU KNOW, REDESIGN, POTENTIALLY
RECONFIGURE, BUT DO IT IN A MORE
DELIBERATE FASHION AND THAT'S
GOING TO TAKE A LITTLE TIME.
>> Darren: SO JUST TO CLARIFY,
OBVIOUSLY YOU'RE ALLUDING TO
THIS, YOU AND THE TRUSTEES TOOK
A LOT OF HEAT, BACKLASH AT THIS
PROPOSAL.
WAS THE BOARD PLANNING TO VOTE
TO CLOSE AND ONLY DELAYED A VOTE
BECAUSE OF OPPOSITION FROM THE
PUBLIC?
OR DID THE TRUSTEES OPPOSE YOUR
RECOMMENDATIONS FROM THE GET-GO?
>> Spaulding: WELL, THEY DIDN'T
OPPOSE THE RECOMMENDATIONS FROM
THE GET-GO, BUT THEY CERTAINLY
THOUGHT THEY DIDN'T HAVE A LOT
OF TIME TO REACT TO THEM AND I
KNEW -- OR WE KNEW, WE HAD
INFORMED THE MEMBERS THAT WE
WERE IN A SITUATION WHERE WE
NEEDED TO TAKE ACTION AND SOME
MEMBERS WERE AWARE OF THE KINDS
OF ACTIONS WE WERE CONSIDERING,
BUT THE BOARD AS A WHOLE HAD
NOT, YOU KNOW, FULLY
INTERNALIZED WHAT WAS BEING
PROPOSED AND HAD NOT HEARD, YOU
KNOW, UNDERSTOOD -- HAD NOT
KNOWN IN ADVANCE WHAT THE
TURMOIL AND REAL DEVASTATION
WOULD BE ON SOME OF OUR REGIONS
OF THE STATE.
>> Darren: BUT THE MONEY PROBLEM
IS STILL THERE.
THE ENROLLMENT PROBLEM IS STILL
THERE.
THE COMPETITION PROBLEM IS STILL
THERE.
SO NOW WHAT?
WHAT OTHER PROPOSALS ARE YOU
CONSIDERING?
>> Spaulding: WELL, WE'RE GOING
TO BE SPEAKING WITH THE
LEGISLATIVE LEADERS AND, YOU
KNOW, LOOKING FOR WHAT PROCESS
WOULD MAKE SENSE OVER THE COMING
MONTHS, AND, YOU KNOW, WE WANT
TO MAKE SURE THAT PEOPLE KNOW
THAT WE DO INTEND TO HAVE OUR
CAMPUSES OPEN THIS FALL.
THEY WILL NEED TO TAKE
ADDITIONAL ACTIONS TO TRY TO
LIVE WITHIN AVAILABLE MEANS, BUT
CLOSING THE CAMPUSES IS NOT
SOMETHING THAT PEOPLE WERE READY
FOR AND WE WANT TO MAKE SURE
THAT WE WORK WITH PEOPLE TO MAKE
SURE THAT WHATEVER THE FUTURE
DESIGN IS, IS WELL UNDERSTOOD
AND IS IN A PLACE WHERE IT CAN
MOVE FORWARD WITH MINIMAL
DISRUPTION.
>> Darren: YOU'VE BEEN TALKING,
THOUGH, ABOUT THESE PROBLEMS FOR
YEARS, TRYING TO GET THE STATE
TO PONY UP MORE CASH FOR
COLLEGES.
WAS YOUR ANNOUNCEMENT TO CLOSE
THE SCHOOLS A STRATEGIC MOVE TO
FORCE THE STATE'S HAND TO
FINALLY ADDRESS THE MONEY
PROBLEMS AT THESE SCHOOLS?
>> Spaulding: IT MOST CERTAINLY
WAS NOT.
THAT WOULD BE ABSOLUTELY
REPREHENSIBLE IF SOMEBODY HAD
DONE IT FOR THAT REASON, KNOWING
THAT THE -- THIS WAS NOT LIKE I
DIDN'T UNDERSTAND THE AMOUNT OF,
YOU KNOW, ABSOLUTE FEAR,
FRUSTRATION, STRESS, CONFUSION
ONE PLACED ON MANY PEOPLE AND WE
WOULD NEVER USE -- AND I WOULD
NEVER USE REAL PEOPLE AS PAWNS
IN THAT KIND OF A GAME.
THAT WAS -- IT WAS MADE AS A
RECOGNITION THAT WE WANT TO
ENSURE THAT THE VERMONT STATE
COLLEGES SYSTEM AS AN ENTITY CAN
CONTINUE AND IT WAS INTENDED TO
MAKE SURE THAT WE HAD A ROBUST
COMMUNITY COLLEGE, THAT WE HAD A
RESIDENTIAL LIBERAL ARTS
CAREER-BASED CAMPUS, AND THAT WE
COULD PROTECT THE IMPORTANT
PROGRAMS AT VERMONT TECHNICAL
COLLEGES.
SO THAT'S WHY WE MADE THE
PROPOSAL AND, YOU KNOW, IT WAS
CLEAR THAT IT WAS NOT GOING TO
BE ACCEPTABLE TO THE LEADERS OF
THE STATE.
IT WAS NOT GOING TO BE
ACCEPTABLE AT THE LOCAL LEVEL.
AND THE TRUSTEES LISTENED TO
THAT.
>> Darren: SO DO STUDENTS WHO
PLAN TO APPLY TO THESE THREE
SCHOOLS DO SO?
AND SHOULD STUDENTS WHO ALREADY
INTENDED TO GO TO THESE SCHOOLS
PLAN TO DO SO?
>> Spaulding: YES.
>> Darren: ALL RIGHT.
AND WHAT'S NEXT?
WHO DO YOU ASK, WHERE DO YOU GO
FROM HERE, JEB SPAULDING?
>> Spaulding: WELL, THAT'S GOING
TO TAKE SOME WEEKS TO DETERMINE,
DARREN.
WE NEED TO BE LISTENING AND
CONFERRING WITH LEGISLATIVE
LEADERS, SEEING WHAT THEY CAN DO
FOR US, WHAT THEIR SUGGESTIONS
ARE, AND THEN WE'LL DEVISE A
PROCESS THAT LEADS TO A REDESIGN
OF THE STATE COLLEGE SYSTEM,
PERHAPS A REDESIGN OF PUBLIC
HIGHER EDUCATION ACROSS THE
STATE.
>> Darren: NOW, THE GOVERNOR HAD
MENTIONED THAT WE SHOULDN'T BE
THROWING MONEY AT THE SCHOOL
SYSTEM IF, SAY, DOWN THE ROAD
WE'RE GOING TO BE BACK IN THIS
SCENARIO AGAIN.
WHAT DO YOU SAY TO HIM?
>> Spaulding: IT WOULDN'T BE
THROWING MONEY AWAY.
IT WOULD BE PRESERVING ACCESS IN
PARTS OF THE STATE WHERE, IF WE
DIDN'T HAVE THAT ACCESS, THEY
WOULD BE ECONOMICALLY,
CULTURALLY AND SOCIALLY REALLY
DAMAGED.
>> Darren: JEB SPAULDING, THANK
YOU.
>> Spaulding: THANK YOU.
>> Darren: AND STAY WITH WCAX AS
WE CONTINUE TO COVER THIS STORY.
THAT WILL DO IT FOR CHANNEL 3'S
"YOU CAN QUOTE ME."
THANK YOU FOR JOINING US AND
STAY TUNED FOR THE CHANNEL 3
NEWS THIS MORNING.
IT'S COMING UP NEXT.
TAKE CARE.
HAVE A GREAT SUNDAY, EVERYBODY.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
YCQM April 26, 2020
BURLINGTON, Vt. Darren: AND GOOD MORNING, EVERYONE.