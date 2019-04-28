YCQM April 28, 2019

BURLINGTON, Vt. Darren: GOOD MORNING, EVERYONE.
RIGHT NOW, ON "YOU CAN QUOTE
ME," VERMONT'S HUB AND SPOKE
SYSTEM UNDER THE MICROSCOPE.
WE EXAMINE IF IT'S WORKING TO
GET PEOPLE SUFFERING FROM
ADDICTION OFF WAITING LISTS AND
INTO TREATMENT.
>>> THE NAVY'S NEWEST SECRET
WEAPON, AN UPDATE ON THE USS
VERMONT AND ITS CONNECTION TO
LAKE CHAMPLAIN.
PLUS AN EXTENDED INTERVIEW WITH
A FORMER SUBMARINER FROM
VERMONT.
>>> AND WCAX GOES GREEN.
THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
YOU MIGHT HAVE SEEN THE PROMO,
WCAX JUST MADE HISTORY.
>> WCAX, THE ORIGINAL TV
STATION, NOW WITH AMERICA'S
FIRST TRANSMITTER POWERED BY
SOLAR, DOING WHAT'S BEST FOR OUR
WORLD.
WCAX CHANNEL 3, ORIGINAL, BEST,
FIRST IN NEWS.
>> Darren: AND TO TALK MORE
ABOUT IT, THE GENERAL MANAGER
HERE AT WCAX, JAY BARTON JOINS
ME NOW.
GOOD MORNING TO YOU.
>> Jay: GOOD MORNING TO YOU.
THANKS FOR HAVING ME.
>> Darren: YOU BET.
EXPLAIN TO PEOPLE HOW THIS
WORKS.
WE DON'T SEE SOLAR PANELS AT THE
TOP OF THE MOUNTAIN.
>> Jay: THAT'S RIGHT AND YOU
COME TO THE OFFICE, YOU WON'T
SEE THEM HERE EITHER.
WE'RE TRYING TO TAKE ADVANTAGE
OF SOME OF THE OPPORTUNITIES
THAT EXIST IN VERMONT
SPECIFICALLY AROUND NET METERS
AND WE PARTNERED WITH A COMPANY
CALLED GREEN LANTERN SOLAR WHO
GOES IN AND MAKES THE
CONSTRUCTION OF THE SOLAR FARM
POSSIBLE, AND THEN WHAT WE'VE
DONE IS WE'VE CONTRACTED TO TAKE
ALL THE POWER FROM THAT SOLAR
FARM AND USE IT TO POWER OUR
TRANSMITTER.
THIS SHOULD PROVIDE ABOUT HALF
OF THE POWER THAT WE USE ON THE
MOUNTAIN AND THAT WE'VE USED
TRADITIONALLY ON THE MOUNTAIN.
WE'LL ULTIMATELY BE SOLAR OVER
THE NEXT 20 YEARS.
>> Darren: SO THIS ISN'T
ARIZONA, WINTERS ARE LONG.
HOW IS THIS WORKING AND WE MAKE
SURE WE STAY ON THE AIR?
>> Jay: THE THING THAT'S
INTERESTING ABOUT THE WAY THIS
WORKS IS WE'RE CONSTANTLY TAKING
OUR POWER.
WE WORK WITH STILL ELECTRIC AT
THE TRANSMITTER SITE ON MOUNT
MANSFIELD, AND JUST FOR EVERYONE
FOLLOWING ALONG AT HOME, THIS IS
REALLY WONKY A LITTLE BIT, BUT
WHAT WE DO IS TAKE THAT FOUR
FROM STOWE AND THE POWER WE'RE
TAKING FROM THE SOLAR FARM, WE
GIVE BACK TO STOWE ELECTRIC.
THAT WAY WE GET CONSISTENT FOUR
AND KEEPS US ON THE AIR 24/7 AS
IT ALWAYS HAS, BUT AT THE SAME
TIME, WE'RE CURBING THE CARBON
FOOT PRINCE OF WHAT THAT POWER
TAKES TO BE CREATED.
>> Darren: WAS THIS A PRICEY
THING FOR WCAX TO DO?
AND HOW LONG DO YOU AND TIS
PARTICIPATE WE CONTINUING TO DO
THIS ROUTE?
>> Jay: THE MODEL THEY USE IS
REALLY INTERESTING BECAUSE IT
GIVES US THE CAPACITY TO DECIDE
TO BE A SOLAR-POWERED COMPANY AT
LEAST IN PART WITHOUT
NECESSARILY HAVING TO GO IN AND
SPEND THE MILLIONS OF DOLLARS
NECESSARY TO BUILD THE ACTUAL
EQUIPMENT.
THEY BUILD THE EQUIPMENT AND
THEN WE AGREE TO TAKE THE POWER
FROM THEM.
WE AGREE EXCLUSIVELY TO TAKE THE
POWER FROM THEM FOR THE NEXT 20
YEARS.
THIS IS SOMETHING THAT'S A LONG
GAME FOR THEM AND FOR US, BUT
IT'S REALLY GOOD, I THINK, FOR
EVERYBODY INVOLVED, BOTH
FINANCIALLY, DOESN'T REALLY COST
US MUCH MORE THAN IT WOULD HAVE
COST US TO BUY THE POWER IN THE
FIRST PLACE, BUT WE'RE BUYING
BETTER POWER.
>> Darren: SO EXPLAIN FOR FOLKS
WHO DON'T KNOW HOW THE
TRANSMITTER WORKS AND HOW THIS
ACTUALLY PROVIDES REALLY A FREE
SERVICE TO FOLKS IN OUR REGION.
>> Jay: RIGHT.
A LOT OF PEOPLE THINK OF
TELEVISION, THEY THINK ABOUT
PERHAPS THEY SUBSCRIBE TO CABLE,
SUBSCRIBE TO SATELLITE COMPANY,
FOR INSTANCE, OR EVEN TAKE TV
OVER THE INTERNET.
OUR TRANSMITTER IS UP ON THE TOP
OF THE MOUNTAIN SO THAT WE CAN
BROADCAST OUR SIGNAL, THIS SHOW,
ALL THE NEWS WE DO, ALL THE
ENTERTAINMENT WE PROVIDE FROM
CBS AND SPORTS AND SO FORTH, FOR
FREE TO ANYBODY WHO HAS AN
ANTENNA AND IS WITHIN RANGE.
BEING ON THE TALLEST MOUNTAIN IN
THE STATE, WE HAVE THE LARGEST
RANGE WE CAN POSSIBLY HAVE AND
WE ALSO HAVE A REPEATER IN
RUTLAND.
IF YOU HAVE AN ANTENNA, WHICH
YOU CAN TO WALMART, BEST BUY,
ANY PLACE THEY TELL ELECTRONICS,
YOU CAN BUY AN ANTENNA AND TAKE
US OFF THE AIR FOR FREE.
THIS IS SOMETHING WE'VE DONE
24/7 SINCE 1954, OUR 66th YEAR
BROADCASTING AND IN THE OLD
DAYS, YOU THINK ABOUT MESSING
WITH THE RABBIT EARS.
THAT'S OVER.
WHEN YOU --
>> Darren: DAD CLIMBING UP THERE
TO TRY TO TUNE THE ANTENNA.
>> Jay: EXACTLY.
YOU'RE WATCHING SOMETHING,
THERE'S A GHOST AND TWO IMAGES
OF THE PERSON WALKING ACROSS THE
SCREEN.
ALL THAT DOESN'T EXIST ANYMORE.
YOU EITHER SEE US OR YOU DON'T
AND WHEN YOU SEE US, YOU'RE
GETTING THE BEST VERSION OF THE
TELEVISION PICTURE AND SOUND
THAT YOU CAN POSSIBLY GET.
IT HASN'T BEEN RECOMPRESSED TO
BE DELIVERED SOME OTHER WAY AND
THIS IS WHAT MAKES US
BROADCASTERS.
ONLY A HANDFUL OF PEOPLE
LOCALLY, WHETHER IT'S LOCAL
RADIO STATION OR LOCAL TV
STATION LIKE WCAX, ONLY THREE OR
FOUR OR FIVE PEOPLE IN OUR
REGION ARE TRULY BROADCASTING
LOCALLY FOR FREE.
EVERYTHING ELSE YOU HAVE TO PAY
FOR, BUT NOT US.
WE'RE ACTUALLY FREE WHEN YOU
TAKE US DIRECTLY FROM OUR
TRANSMITTER.
>> Darren: THIS MOVE FOR WCAX TO
REALLY KIND OF GO GREEN HERE
FITS IN WITH THE VERMONT WAY OF
LIFE IN MY PERSPECTIVE ANYWAY.
>> Jay: I HOPE SO.
THAT'S WHAT I THOUGHT.
WHAT I LOVE ABOUT VERMONT IS
THAT WE'RE REALISTIC ABOUT THE
WAY THE WORLD WORKS, RIGHT?
LIKE I UNDERSTAND, I UNDERSTAND
THAT CHICKENS DON'T COME -- OR
EGGS DON'T COME FROM THE
SUPERMARKET, THEY COME FROM
CHICKENS, RIGHT?
SO I HAVE THAT PRACTICAL
UNDERSTANDING WHEN I'M A
VERMONTER, BUT I ALSO CARE ABOUT
THE WORLD I LIVE IN AND I
UNDERSTAND THE WAY IT WORLD
WORKS, BUT I ALSO UNDERSTAND
THAT I'M RESPONSIBLE FOR LEAVING
THE CAMPSITE BETTER THAN I FOUND
IT, LIKE THE BOY SCOUTS MIGHT
SAY.
IN THIS CASE, THAT'S THE WAY I
FEEL ABOUT IT IS THAT VERMONT AT
LARGE CARES ABOUT THE
ENVIRONMENT AND WCAX CARES ABOUT
VERMONT, CARES ABOUT NEW YORK,
CARES ABOUT NEW HAMPSHIRE, AND
SO WE SHOULD BE LEADING THE WAY,
SETTING THE EXAMPLE FOR HOW TO
CONDUCT BUSINESS IN A MORE
SENSIBLE, MORE SENSITIVE WAY TO
THE ENVIRONMENT.
>> Darren: I'M EXCITED ABOUT IT.
JAY BARTON, THANK YOU VERY MUCH.
>> Jay: THANK YOU, I APPRECIATE
THE TIME.
>> Darren: COMING UP NEXT, NEW
OVERDOSE NUMBERS.
ARE WE MAKING PROGRESS IN
FIGHTING ODs?
WE TAKE A LOOK.
>>> AND NEXT, THE USS VERMONT
AND THE NEW SUB'S CONNECTION TO
LAKE CHAMPLAIN.
YOU'RE WATCHING CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME."
WE'RE BACK IN A MOMENT.
>> Darren: THE NAVY'S NEWEST
NUCLEAR-POWERED SUBMARINE IS NOW
IN THE WATER, AND CHANNEL 3 NEWS
GOT EXCLUSIVE DETAILS ABOUT IT
AND IMAGES OF THE BOAT.
THE USS VERMONT WAS MANUFACTURED
IN THE COASTAL COMMUNITY OF
GROTON, CONNECTICUT, ALONG THE
SHORES OF THE THAMES RIVER.
BUT THIS STORY BEGINS 2 28 MILES
NORTH ON THE -- 282 MILES NORTH
ON THE SHORES OF LAKE CHAMPLAIN.
SOME OF LAKE CHAMPLAIN'S RICH
MILITARY HISTORY IS HIDDEN BELOW
THE SURFACE.
>> THERE IT IS.
>> Darren: INCLUDING ITS
BEST-KEPT SECRET, A SUNKEN
REVOLUTIONARY WAR GUN BOAT LYING
ON THE BOTTOM FOR NEARLY 250
YEARS.
THE SPITFIRE WAS PART OF
BENEDICT ARNOLD'S FLEET WHILE HE
WAS STILL A COMMANDER FOR THE
COLONIES.
RESEARCHERS STILL WON'T SAY
EXACTLY WHERE IT IS TO PROTECT
IT FROM DIVERS.
AND SOON, A WARBOAT WITH
VERMONT'S NAMESAKE WILL
DISAPPEAR UNDER WATER, TOO.
THIS TIME, ON PURPOSE, IN THE
ATLANTIC OCEAN.
BUT IN CEREMONIOUS FASHION, THE
FIRST WATER THE USS VERMONT
SUBMARINE WILL EVER TOUCH WILL
BE VERMONT WATER.
14 GALLONS COLLECTED FROM LAKE
CHAMPLAIN.
>> THE SIGNIFICANCE OF 14
GALLONS IS BECAUSE VERMONT WAS
THE 14th STATE TO JOIN THE
UNION.
>> Darren: BILL MATTOON AS
RETIRED SUBMARINER AND RETIRED
CHIEF WARRANT OFFICER WITH THE
COAST GUARD.
HE TRUCKED THE LAKE CHAMPLAIN
WATER DOWN TO CONNECTICUT WHERE
THE USS VERMONT WAS BUILT.
>> Mattoon: TO HAVE A SUBMARINE
NAMED VERMONT, IT CAN'T GET MUCH
BETTER.
AS A VERMONTER, IT REALLY MAKES
YOU PROUD OF OUR STATE.
>> Darren: THE WATER CERTIFIED
BY THE COAST GUARD AND POURED
OVER THE BOAT'S BOW BY THE SURE
MARINE SPONSOR AND CREW MEMBERS.
>> SUPPOSED TO BRING GOOD LUCK
AND HOPEFULLY IT DOES.
THAT'S THE FIRST WATER IT EVER
TOUCHED THE BOAT AND TO BE A
PART OF THAT WAS VERY SPECIAL.
>> Darren: AND THESE ARE THE
FIRST IMAGES OF THE USS VERMONT
BEING MOVED TO A CHAMBER THAT'S
FLOODED WITH OCEAN WATER AS PART
OF ITS FIRST BIG INTERNAL TEST
CALLED THE FLOAT-OFF.
IT LOOKED LIKE THIS.
THE USS VERMONT WILL NOW UNDERGO
MONTHS OF UNDERWATER TESTING
BEFORE IT'S COMMISSIONED FOR
DUTY IN THE SPRING OR SUMMER OF
NEXT YEAR.
>> I'M SUPER EXCITED ABOUT BEING
ABLE TO COMMISSION AND GO OUT
FOR SEA TRIAL.
>> Darren: THE USS VERMONT IS
STAFFED, QUIET, AND NEARLY
INVISIBLE UNDER WATER,
UNDETECTABLE TO THE NATION'S
ADVERSARIES, TECHNOLOGY THAT'S
SO TOP SECRET, CHANNEL 3 NEWS
WAS THE ONLY MEDIA ALLOWED TO
SEE INSIDE.
>> OUR ABILITY TO DEFEND THE
NATION DEMANDS THAT KIND OF
SECRECY.
>> Darren: IT'S EQUIPPED WITH
TORPEDOS, MISSILES AND PAYLOAD
TUBES TO TAKE OUT ENEMY SHIPS
AND SUBS, AND TO SUPPORT SPECIAL
FORCES ON SHORE.
>> WHO ARE WE?
>> Darren: THE USS VERMONT IS
377 FEET LONG, 34 FEET IN
DIAMETER, AND TOOK GENERAL
DYNAMICS ELECTRIC BOAT FIVE
YEARS TO BUILD.
IT COMES WITH A NEARLY
$3 BILLION PRICE TAG.
>> BEING THE FIRST GROUP OF
SUBMARINERS TO ACTUALLY GO OUT
ON THIS BOAT, NOT MANY PEOPLE
GET A CHANCE TO DO IN THEIR
CAREER.
>> Darren: DEVON LEMON IS PART
OF THE FIRST CREW ABOARD THE USS
VERMONT, WHAT THE NAVY CALLS A
PLANK OWNER.
WHEN IT LAUNCHES, HE'LL RUN
SONAR TECHNOLOGY ON HIS FIRST
TOUR EVER.
>> SOMETHING I CAN SHOW MY
GRANDKIDS.
>> Darren: THE SUBIS THE THIRD
NAVY VESSEL TO BEAR THE NAME USS
VERMONT AND MATTOON IS THRILLED
HE GOT TO SEE IT IN HIS LIFETIME
AND BE PART OF ITS
COMMISSIONING.
>> Mattoon: THE LAST ONE TO BE
NAMED VERMONT WAS OVER 100 YEARS
AGO.
I SPENT 30-SOME-ODD YEARS
BETWEEN THE NAVY AND THE COAST
GUARD AND BEING ASKED TO BE ON
THE COMMISSION IS AN ULTIMATE
HIGH IN MY LIFETIME AND MY
CAREER.
>> Darren: HOW DID THE IDEA OF
USING 14 GALLONS OF WATER FROM
LAKE CHAMPLAIN COME ABOUT?
I ASKED BILL MATTOON ABOUT THAT
AND VERMONT'S RICH NAVAL
HISTORY.
SO BILL, LET'S TALK ABOUT THE
SIGNIFICANCE OF COLLECTING 14,
SPECIFICALLY 14 GALLONS OF LAKE
CHAMPLAIN.
>> Mattoon: WELL, I STOLE THE
IDEA FROM THE SOUTH DAKOTA,
POURING WATER -- BEING THE FIRST
WATER TO GO OVER THE BOW OF THE
SHIP IN VERMONT, IT OUGHT TO BE
VERMONT WATER.
I HAD AN INKLING OF GOING AROUND
TO ALL THE RIVERS AND GATHERING
WATER FROM ALL THE RIVERS IN
VERMONT, BUT THAT JUST BECAME
LOGISTICALLY TOO MUCH OF A
CHALLENGE.
I SAID, WAIT A MINUTE, LAKE
CHAMPLAIN HAD HAD SUCH A
SIGNIFICANCE IN OUR NAVAL
HISTORY AND VERMONT, GOT A COAST
GUARD STATION UP IN BURLINGTON,
SO I CONTACTED THE OFFICER IN
CHARGE THIS BURLINGTON.
HE WAS ON BOARD TO HELP ME
GATHER SOME WATER.
THE SIGNIFICANCE OF 14 GALLONS
IS BECAUSE VERMONT WAS THE 14th
STATE TO JOIN THE UNION.
SO THAT'S WHAT WE GATHERED.
AND GET TO WATER DOWN THERE TO
GROTON TO THE CHIEF OF THE BOAT
AND THEY HAVE POURED IT OVER THE
BOW AS SHE WAS BEING FLOATED.
>> Darren: BUT WHY WAS THAT
IMPORTANT TO HAVE VERMONT WATER
BE THE FIRST TO TOUCH IT?
>> Mattoon: IT'S PROBABLY A
HISTORICAL TYPE OF THING OR JUST
A SIGNIFICANCE OF HAVING A
VERMONT CONNECTION.
HAVING A SUBMARINE NAMED VERMONT
AND ONLY THE THIRD ONE TO EVER
BE NAMED IN THE NAVAL HISTORY
AND TO A SUBMARINE SAILOR,
THAT'S THE ULTIMATE.
HAVING THAT WATER BEING VERMONT
WATER TO BE THE VERY FIRST WATER
TO GO OVER THE BOW IS, YOU KNOW,
JUST AWESOME TO ME.
>> Darren: SO SORT OF FOLLOWING
UP ON THAT, AS A FORMER
SUBMARINER, IT BEARS THE NAME
USS VERMONT.
ONLY TWO OTHER NAVAL VESSELS, AS
YOU MENTIONED, BEAR THAT NAME.
HOW AWESOME IS THIS?
HOW IMPORTANT IS THIS AS A
FORMER SUBMARINER?
>> Mattoon: TO HAVE A BOAT, YOU
KNOW, A BOAT -- SUBMARINES ARE
CALLED BOATS.
JUST, YOU KNOW, AS I SAID, NOT
EVERY STATE HAS A SHIP NAMED
AFTER IT, AND THE LAST ONE TO BE
NAMED VERMONT WAS OVER 100 YEARS
AGO, BATTLESHIP 20, BB-20, PART
OF THE GREAT WHITE FLEET AND TO
HAVE A SUBMARINE NAMED VERMONT
AND BEING A SUBMARINE SAILOR, IS
THE ULTIMATE HIGH.
IT MAKES YOU PROUD OF OUR STATE,
MAKES YOU PROUD OF THE SUBMARINE
SERVICE, WHICH IS AN
ALL-VOLUNTEER SERVICE, YOU'RE
NOT DRAFTED TO GO ON THOSE
THINGS.
IT'S STRICTLY VOLUNTEER.
AND THEY SAY THEY DON'T TALK A
LOT ABOUT WHAT THEY DO, JUST THE
NAME SILENT SERVICE, AND
SUBMARINES HAVE PLAYED A
SIGNIFICANT PART IN OUR HISTORY
DURING WORLD WAR II, WORLD WAR
I, AND THEY WERE, YOU KNOW,
REALLY ON THE FRONT LINE OF
DETERRENCE OF PROTECTING OUR
COUNTRY.
SO HAVING A SUBMARINE NAMED
VERMONT, HEY, IT CAN'T GET MUCH
BETTER AS A VERMONTER.
>> Darren: YOU HAVE A PRETTY
STRONG CONNECTION TO THE NAVAL
SERVICE AND THE COAST GUARD, BUT
FOR SOME FOLKS WHO ARE NOT AS
FAMILIAR, MAYBE DESCRIBE WHAT
IT'S LIKE, HOW PROUD YOU ARE TO
BE IN THIS POSITION AND TO SEE
THIS, AND IN ABOUT A YEAR, TAKE
ITS FIRST DIVE.
>> Mattoon: I WISH I COULD TAKE
ITS FIRST DIVE.
BEING A SUBMARINER, IT'S ONE OF
THOSE THINGS YOU GO THROUGH A
VERY RIGOROUS TRAINING PROGRAM.
THE QUALIFICATIONS TO BECOME A
SUBMARINER, BE ACCEPTED AND TO
WEAR THE DOLPHINS, IS A
SIGNIFICANT ACHIEVEMENT IN ONE'S
LIFE.
NOT EVERYBODY IS OUT THERE.
THEY'RE A VERY SMALL PART OF THE
NAVAL SERVICE, BUT A VERY
PROUD -- YOU KNOW, VERY
CLOSE-KNIT GROUP.
A LOT OF THEM GO FROM BOAT TO
BOAT, BACK TO BOAT, AND AS I
SAID, THAT THE -- HAVING SPENT
30-SOME-ODD YEARS BETWEEN THE
NAVY AND THE COAST GUARD, BEING
ASKED TO BE ON THE COMMISSION IS
AN ULTIMATE HIGH IN MY LIFETIME,
IN MY CAREER.
YOU CAN'T GET MUCH BETTER, I
DON'T THINK, TO BE A PART AND
SEE A SHIP BUILT AND COME ALIVE
AND PERFORM ITS DUTY, WHAT IT'S
INTENDED FOR.
>> Darren: THE USS VERMONT'S
MISSIONS, WHAT IT WILL DO, AND
WHERE ALSO TOP SECRET.
OFFICIALS WON'T SAY.
IT WILL DEPLOY AN ESTIMATED 15
TIMES OVER THE NEXT 33 YEARS.
>>> UP NEXT, IS THE STATE'S
SYSTEM TO BATTLE OPIOID ABUSE
WORKING?
WE FIND OUT.
>> Darren: IS THE STATE'S BATTLE
AGAINST ODs WORKING?
DESPITE MANY EFFORTS, THE DEATH
TOLL CONTINUES TO RISE.
PRELIMINARY DATA FROM THE
VERMONT HEALTH DEPARTMENT SHOWS
OPIOID OVERDOSE DEATHS GENERALLY
DID NOT CHANGE FROM 2017 TO
2018.
IN 2017, THE HEALTH DEPARTMENT
REPORTED 108 AND IN 2018, THERE
WERE 110.
AND THAT'S TRIPLE THE NUMBER
SINCE 2010 WHEN 37 WERE
REPORTED.
LET'S BREAK THERE DOWN FURTHER
BY SUBSTANCE.
DEATHS INVOLVING FENTANYL HAVE
ALSO INCREASED.
FENTANYL IS ALSO AN OPIOID.
IT'S 50 TIMES MORE POWERFUL THAN
HEROIN AND USERS OFTEN DON'T
KNOW THAT IT'S MIXED IN WITH
HEROIN.
IN 2018, 83 VERMONTERS OVERDOSED
ON FENTANYL.
THAT'S 75% OF ALL OPIOID
OVERDOSES.
IN 2010, ONLY FOUR DEATHS WERE
ATTRIBUTED TO FENTANYL.
ALSO INCREASING ARE THE
OVERDOSES INVOLVING HEROIN.
60 DEATHS LAST YEAR COMPARED TO
ONE IN 2010.
STILL, VERMONT SAYS IT'S MAKING
PROGRESS.
CHANNEL 3'S DOM AMATO SPOKE WITH
VERMONT'S HEALTH COMMISSIONER
AND A WOMAN WHO HAS BEEN THROUGH
THE SYSTEM TO GET CLEAN.
>> IT DOESN'T MATTER THAT IT'S
BEEN FIVE YEARS.
I KNOW WHAT IT FEELS LIKE JUST
LIKE IT WAS YESTERDAY.
>> Dom: JENNIFER IS TALKING
ABOUT WHAT IT'S LIKE TO BE
ADDICTED AND NOT USING.
DEALING WITH SICKNESS EVERY DAY.
NOT BEING ABLE TO GET OUT OF
BED, AND NOT BEING ABLE TO CARE
FOR HER CHILDREN UNLESS SHE WAS
HIGH.
>> IT'S NOT ANY KIND OF THING
THAT ANYONE WOULD EVER WANT TO
GO THROUGH.
>> Dom: SHE STARTED USING
OXYCONTIN AT 17 AFTER HER FIRST
CHILD WAS BORN, BUT TURNED TO
HEROIN BECAUSE IT WAS CHEAPER.
SHE HIT A POINT SHE KNEW SHE
NEEDED HELP AND GOT IT IN THE
BRALTBORO RETREAT, BUT
TRANSPORTATION WAS AN ISSUE FROM
RUTLAND COUNTY.
>> I COULDN'T KEEP GETTING BACK
AND FORTH AND ENDED UP GOING
BACK TO USING AGAIN.
>> Dom: THE CYCLE STARTED AGAIN.
SHE TRIED STAYING CLEAN, BUT IT
WAS TOO HARD.
SHE DECIDED TO CALL THE CLINIC
IN CHITTENDEN COT TO GET HELP.
>> IT WAS A REALLY LONG LIST.
IT TOOK A FEW MONTHS BEFORE I
GOT A CALL BACK.
>> Dom: THAT WAS ABOUT FIVE
YEARS AGO.
DATA FROM THE DEPARTMENT OF
HEALTH SHOWED OVER 500 PEOPLE
WERE WAITING FOR TREATMENT AT
SOME POINT IN 2014.
THAT HAS SINCE CHANGED.
>> THERE'S MULTIPLE WAYS TO
ACCESS THE SYSTEM.
>> Dom: VERMONT'S HEALTH
COMMISSIONER, DR. MARK LEVINE,
SAYS THERE IS NOW NO WAIT LIST
TO ACCESS MEDICATION-ASSISTED
TREATMENT.
>> THAT IS THE FIRST LINE
BECAUSE THAT'S WHERE THE MEDICAL
EVIDENCE LIES THAT THAT'S THE
MOST SUCCESSFUL.
>> Dom: MEDICATION-ASSISTED
TREATMENT IS THE MOST COMMON
FORM OF TREATMENT IN VERMONT.
THOSE STRUGGLING WITH AN OPIATE
ADDICTION CAN BE PRESCRIBED
METHADONE, BUPRENORPHRINE,
SUBOXONE, OR VIVITROL.
THAT IS WIDELY AVAILABLE IN
VERMONT AND CAN BE ACCESSED
ALMOST ON DEMAND.
>> CERTAINLY WITHIN 72 HOURS,
BUT HOPEFULLY QUICKER.
>> Dom: THIS IS PART OF
VERMONT'S HUB AND SPOKE SYSTEM.
THERE ARE NINE HUBS IN VERMONT
WHICH ARE REGIONAL OPIOID
TREATMENT PROGRAMS STAFFED BY
ADDICTION MEDICINE SPECIALISTS.
JUST IN FEBRUARY, HUBS AROUND
VERMONT SAW ALMOST 4,000
CLIENTS.
MORE THAN HALF ARE PRESCRIBED
METHADONE AND ABOUT A THIRD GET
BUPONORPHRINE.
>> YOU CAN GET A PRESCRIPTION,
INTERACT WITH THE PHYSICIAN,
NURSE, THE BEHAVIORAL HEALTH
SPECIALIST.
>> Dom: A SPOKE IS USUALLY A
PRIMARY CARE PHYSICIAN'S OFFICE.
SOME BEGIN TREATMENT AT A SPOKE
OR OTHERS TRANSITION TO A SPOKE
AFTER GETTING RECOVERY IN A HUB.
>> RECOVERY IS DIFFERENT FOR
EVERYBODY.
>> Dom: WHEN JENNIFER WAS FIRST
WAITING FOR THE CALL FOR
TREATMENT FIVE YEARS, SHE SAID
SHE HAD NO CHOICE TO CONTINUE
USING.
NOW SHE'S STILL TAKING METHADONE
AND IS SLOWLY LOWERING THE
DOSAGE.
SHE WORKS AT THE TURNING POINT
CENTER IN WHICH IT TEN DENY,
PARTLY AS A RECOVERY COACH
HELPING PEOPLE IN THE SAME
SITUATION SHE WAS IN FIVE YEARS
AGO.
>> YOU CAN STILL HAVE A LIFE.
IT DOESN'T MEAN YOUR LIFE IS
OVER.
IT'S JUST A LITTLE PART OF IT.
YOU CAN MOVE ON IT, IT DOESN'T
DEFINE WHO YOU ARE OR MAKE YOU A
BAD PERSON.
>> Darren: DOM JOINS ME NOW.
GOOD MORNING TO YOU.
>> Dom: GOOD MORNING, DARREN.
>> Darren: THE EVIDENCE SHOWS
THAT MEDICATION ASSISTED
TREATMENT IS WHAT'S WORKING
BEST, BUT DID DR. LEVINE ADDRESS
INPATIENT TREATMENT AND HOW
THAT'S WORKING AND IF THERE ARE
WAITING LISTS FOR THAT?
>> Dom: HE DID AND THERE ARE
MANY TREATMENT OPTIONS AVAILABLE
AND IN-PATIENT TREATMENT IS ONE
OF THEM AS YOU MENTIONED.
HE SAID IT'S BEST FOR THOSE IN A
SEVERE SITUATION WHO NEED TO
LEAVE THE ENVIRONMENT THEY'RE IN
TO GET THE BEST TREATMENT
POSSIBLE, HE SAID BEDS ARE OPEN
IN THOSE FACILITIES, BUT NONE
ARE IMMEDIATELY READY TO ADMIT
SOMEONE IN AN EMERGENCY
SITUATION.
IT HAS TO BE THE RIGHT PERSON
AND THE RIGHT TYPE OF BED
HAPPENS TO BE OPEN AT THAT TIME.
DR. LEVINE SAYS THERE'S USUALLY
A WAIT TO GET INTO A TREATMENT
FACILITY BECAUSE BEDS ARE
RESERVED FOR ADOLESCENTS OR
WOMEN ONLY.
>> Darren: AND WHAT CAUSED THESE
WAIT LISTS TO BEGIN WITH?
>> Dom: THERE ARE NINE HUBS IN
VERMONT LIKE I MENTIONED IN THE
STORY AND THOSE HUBS ARE IN
BURLINGTON, SOUTH BURLINGTON,
NEWPORT, ST. JOHNSBURY, RUTLAND,
TWO IN BRATTLEBORO, AND ONE IN
ST. ALBANS AND DR. LEVINE SAYS
THAT THE ST. ALBANS HUB OPENED
IN JULY OF 2017.
BEFORE THAT, HE SAYS MANY WHO
LIVED NORTH AND EAST OF CHIT TEN
TEN COUNTY OFTEN JUST CAME TO
BURLINGTON FOR THEIR TREATMENT,
WHICH LED TO THE CHITTENDEN
COUNTY HAVING THE BIGGEST
WAITING LIST OF ALL THE HUBS IN
THE STATE AND AT SOME POINT IN
2014 AND 2015, THERE WERE 500 OR
600 PEOPLE WAITING TO GET AN
APPOINTMENT AT THE HUB.
WITH THE ST. ALBANS HUB OPENING
UP, THAT WAIT LIST SLOWLY
DROPPED TO NONE AT ALL.
>> Darren: AND MEDICATION
ASSISTED TREATMENT IS NOT THE
ONLY OPTION, RIGHT?
>> Dom: RIGHT, THERE ARE A MANY
OPTIONS AVAILABLE.
THE STATE HAS WORK TO GET A
NUMBER OF GRANTS AND THEY WERE
SELECTED AS A PILOT PROJECT TO
MOST EFFECTIVELY GET HELP TO
THOSE SEEKING IT AND WE'VE
COVERED MANY OF THESE, INCLUDING
THE FENTANYL TEST KITS AND
EMERGENCY DEPARTMENTS AT
SPECIFIC HOSPITALS AND RAPID
ACCESS TO MEDICATION ASSISTED
TREATMENT.
SOMEONE LOOKING TO GET CLEAN CAN
ACTUALLY GO TO THE EMERGENCY
DEPARTMENT AT THOSE HOSPITALS
AND GET AN EVALUATION TO GET A
TEMPORARY DOSAGE OF METHADONE OR
ANOTHER MEDICATION ON THE SPOT
AND BE REFERRED TO A HUB TO
CONTINUE THAT TREATMENT.
DR. LEVINE SAYS THEIR WORK IS
NOT DONE HELPING THOSE
STRUGGLING WITH ADDICTION.
HE SAYS THERE'S A PLAN FOR FOCUS
ON PREVENTION NEXT FOR THE
YOUNGER GENERATION.
>> Darren: DID THE COMMISSIONER
ADDRESS AT ALL THAT A LOT OF
ADVOCATES ARE PUSHING FOR BUP TO
BE MORE ACCESSIBLE AND AVAILABLE
TO PEOPLE SEEKING TREATMENT?
>> Dom: HE HAS AND THERE HAVE
BEEN MANY SAYING THAT BUPE
SHOULD BE MORE WIDELY AVAILABLE
FOR THOSE IN VERMONT, BUT
DR. LEVINE WASN'T QUITE SURE
ABOUT THAT.
HE SAID SOME STATES HAD SEEN
SUCCESS IN ALLOWING IT TO KIND
OF FLOOD THE STREETS, AS HE
CALLED IT, BUT HE SAYS THERE'S
LONG WAIT LISTS FOR TREATMENT IN
THOSE STATES AND SAYS THERE
ISN'T CLEAR TAET IF PEOPLE
ARE -- DATA IF PEOPLE ARE
ABUSING IT OR NOT.
HE SAID BUPE IS A POWERFUL
OPIOID AND SINCE THERE'S NO WAIT
TO GET TREATMENT HERE, HE'D
RATHER HAVE VERMONTERS IN A
STRUCTURED TREATMENT SYSTEM.
HE SAYS STRUCTURE IS USUALLY
WHAT MANY WHO ARE STRUGGLING
WITH AN OPIATE ADDICTION ARE
LACKING.
>> Darren: ALL RIGHT.
BEFORE YOU GO, THANK YOU, FIRST
OF ALL, FOR LOOKING INTO ALL
THIS.
>> Dom: OF COURSE, OF COURSE.
>> Darren: BUT BEFORE YOU GO, I
WANT TO SAY CONGRATULATIONS.
WE'RE HAPPY TO ANNOUNCE THAT DOM
IS GOING TO BE SEEN LATER
TONIGHT ON THE CHANNEL 3 NEWS AT
6:00.
HE GOT A PROMOTION, MY FRIEND.
>> Dom: YES, I'VE ACCEPTED THE
CHANNEL 3 WEEKEND EVENING NEWS
ANCHOR POSITION.
I'M VERY EXCITED.
I'M HONORED TO BE A PART OF THE
HISTORY OF TALENTED AND
HARD-WORKING ANCHORS HERE AT
WCAX.
WE HAVE A VERY YOUNG TEAM TO THE
WEEKEND EVENING SHOW, BUT THE
REPORTERS ARE HUNGRY FOR SUCCESS
AS I AM, AND WE PLAN TO BRING
THE MOST IMPORTANT STORIES TO
YOU, THE VIEWER, AND WHAT YOU
NEED TO KNOW BEFORE HEADING OUT
THE DOOR, HEADING OUT FOR THE
EVENING, ANY WEATHER EVENTS
GOING ON, AND, OF COURSE, SHOW
YOU WHAT'S FUN GOING ON AROUND
THE STATE AS WELL DURING THE
WEEKEND.
AGAIN, I'M HONORED AND VERY
EXCITED TO START THIS JOURNEY.
>> Darren: IT'S SUPER
WELL-DESERVED, MY FRIEND.
I'M LOOKING FORWARD TO WATCHING
AS I'M SURE THE FOLKS AT HOME
ARE AS WELL.
CONGRATULATIONS.
TUNE IN TONIGHT AT 6:00.
>> Dom: THANK YOU.
>> Darren: FIRST, UP NEXT, SCOTT
FLEISHMAN IS STANDING BY AS THE
CHANNEL 3 NEWS CONTINUES HERE ON
THE WEEKEND.
TAKE CARE, EVERYBODY.
HAVE A GOOD SUNDAY.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
YCQM April 28, 2019
BURLINGTON, Vt. Darren: GOOD MORNING, EVERYONE.