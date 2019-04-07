YCQM April 7, 2019

BURLINGTON, Vt. >>> GOOD MORNING, I'M DARREN
PERRON.
RIGHT NOW ON "YOU CAN QUOTE
ME"
Captioning provided by
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captionassociates.com
>> Darren: GOOD MORNING, I'M
DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON "YOU CAN QUOTE
ME," THE MAURA MURRAY MYSTERY.
A NEW SEARCH FOR THE MISSING
WOMAN LEADS TO MORE HEARTBREAK
FOR HER FAMILY.
WE EXAMINE THE COLD CASE.
ALSO, NEW MENTAL HEALTH
FACILITIES AND PLANS FOR
PRISONS.
SOME OF THE WAYS THE STATE IS
LOOKING TO SPEND YOUR MONEY.
DETAILS ON THE NEW CAPITAL
BILL.
AND THE MAYOR'S VISION FOR
BURLINGTON.
WHAT HE SAYS ABOUT THE STATE
OF THE CITY.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
MAYOR MIRO WEINBERGER RECENTLY
OUTLINED WHAT THE CITY IS
DOING WELL, AND WHERE IT NEEDS
IMPROVEMENT.
HE LAID OUT AN AMBITIOUS PLAN
DURING HIS STATE OF THE CITY
ADDRESS.
THE DEMOCRAT OUTLINED SEVERAL
KEY POINTS, INCLUDING FISCAL
RESPONSIBILITY, CLIMATE
CHANGE, THE HOUSING CRISIS,
AND THE OPIOID EPIDEMIC.
AND TO DIVE DEEPER INTO THOSE
ISSUES, THE MAYOR JOINS ME
NOW.
GOOD MORNING TO YOU.
>> GOOD MORNING, DARREN.
THANKS FOR HAVING ME IN.
>> THANKS FOR BEING HERE.
LET'S BEGIN WITH THE OPIOID
CRISIS, SINCE THIS WAS A PLAN
THAT YOU SAID WOULD TAKE
IMMEDIATE EFFECT, BASICALLY IT
INCREASES ACCESS TO TREATMENT
FOR PEOPLE WHO ARE SUFFERING
FROM SUBSTANCE ABUSE ISSUES.
WHAT IS THIS PLAN, WHAT DOES
IT DO?
>> EXACTLY RIGHT.
WE ARE TRYING TO DOUBLE DOWN
ON THE STRATEGIES WE'VE BEEN
ROLLING OUT THE LAST COUPLE
YEARS THAT HAVE EXPANDED
ACCESS AND WE THINK HAVE
CONTRIBUTED TO BRINGING DOWN
OPIOID DEATHS BY 50% IN 2018,
COMPARED TO THE YEAR BEFORE.
THIS SPECIFIC STRATEGY IS
HAPPENING NOW, NOW, AT OUR
POLICE DEPARTMENT, WHERE EVERY
TIME SOMEBODY IS ARRESTED
BEFORE THEY ARE RELEASED, WE
ARE GOING TO SCREEN THEM FOR
OPIOID USE ADDICTION, AND IF
THEY SCREEN POSITIVE, WE ARE
GOING TO GIVE THEM RESOURCES
AND TRY TO GIVE THEM A ROUTE
INTO IMMEDIATE MEDICALLY
ASSISTED TREATMENT IF THEY ARE
READY TO DO IT.
WE'VE BEEN DOING THIS A FEW
DAYS NOW, AND THE EARLY
RESULTS ARE PROMISING.
WEARE' HOPEFUL THIS COULD --
WE'RE HOPEFUL THIS COULD BE
OVER TIME A WAY THAT REALLY
DOZENS, MAYBE HUNDREDS OF
VERMONTERS GET INTO TREATMENT
THAT HAS ELUDED THEM UP UNTIL
NOW.
>> Darren: SO SOME PEOPLE HAVE
ALREADY BEEN TAKING PART IN
THIS NEW PROGRAM?
>> YEP.
IT'S JUST BEEN A FEW DAYS, BUT
IN THE FIRST COUPLE DAYS WE
HAVE SCREENED A NUMBER OF
PEOPLE, AND WE DID FIND
DEFINITELY A COUPLE EXAMPLES
OF PEOPLE WHO WERE ADDICTED,
AND WE WERE NOT ABLE TO GET
THEM IMMEDIATELY INTO
TREATMENT THIS WEEK, BUT WE
DID GIVE THEM RESOURCES,
FENTANYL TEST STRINGS, AND
NALAXONE KITS.
THEY NOW KNOW HOW TO FOLLOW UP
AND GET INTO TREATMENT IF THEY
WANT.
SO, YOU KNOW, NOT EVERYTHING
WE HAVE TRIED HAS WORKED.
THIS IS A PILOT.
WE'LL SEE WHERE IT GOES.
BUT OVERALL, I AM PROUD OF THE
WORK THAT THE BURLINGTON
POLICE DEPARTMENT HAS LED, AND
THAT WE'VE HELPED GALVANIZE
FOR THE WHOLE COUNTY.
TIMELY AN INDICATION WE ARE
TURNING THE CORNER AND HEADED
IN THE RIGHT DIRECTION.
>> Darren: LET'S SWITCH GEARS
TO MONEY.
THE CITY ABLE TO SELL
BURLINGTON TELECOM, THAT MEANS
$7 MILLION COMING BACK TO THE
CITY.
WHAT'S THAT MONEY GOING TO BE
USED FOR?
>> YEAH.
SO, YEAH, WE -- WE WERE ABLE
TO COMPLETE THE TRANSACTION.
I THINK IT IS IMPORTANT TO
REMEMBER WE SAVED BURLINGTON
TELECOM, IT WAS ON THE BRINK V
GOING UNDER, AND THE FIBER
OPTIC RESOURCES BEING LOST TO
THE COMMUNITY.
IT IS NOW ON STABLE FOOTING.
PART OF THAT IS A RETURN OF
APPROXIMATELY $7 MILLION TO
THE CITY, AND WHAT I PROPOSED
IN THE SPEECH, AND THE CITY
COUNCIL WILL HAVE TO AGREE TO
THIS, SNA WE TAKE A -- IS THAT
WE TAKE A COUPLE MILLION
DOLLARS OF THAT 7 AND USE IT
IN WAYS TO BENEFIT TAXPAYERS.
WE CAN, EVEN THOUGH VOTERS
SUPPORTED A TAX INCREASE AT
THE POLLS THIS PAST MARCH, I'M
PROPOSING WE NOT EXERCISE THAT
INCREASE.
I ALSO THINK WE HAVE AN
OPPORTUNITY TO REPLACE OUR
VERY OLD FLEET OF SIDEWALK
PLOWS THAT SPEND A LOT OF TIME
IN THE SHOP THIS PAST TOUGH
WINTER SO WE CAN IMPROVE OUR
RESPONSE TO FUTURE STORMS.
BEYOND THAT, THERE'S A
SUBSTANTIAL AMOUNT OF
ADDITIONAL DOLLARS WE ARE
COMMITTED TO GO THROUGH A
PROCESS WITH THE COUNCIL AND
THE PUBLIC TO DECIDE WHAT TO
DO WITH THAT, INCLUDING WE MAY
CHOOSE TO INVEST SOME OF IT
BACK INTO THE NEW BT.
THAT'S A DECISION FOR THE
FUTURE.
>> YOU TALKED ABOUT CUTTING
CARBON AND YOU WANT TO EXPAND
THE WALK/BITE MASTER PLAN --
WALK/BIKE MASTER PLAN.
EXPLAIN WHAT THAT IS AND WHAT
YOU ENVISION IN GETTING CARS
OFF ROAD.
>> GREAT.
WE HAVE HAD A WALK/BIKE MASTER
PLAN FOR SEVERAL YEARS THAT WE
ARE CHIPPING AWAY AT
IMPLEMENTING.
IT INVOLVES EVERYTHING FROM
IMPROVING INTERSECTIONS,
PUTTING MORE MONEY INTO
SIDEWALK REPAIRS, SO THAT
PEOPLE CHOOSE WALKING OVER
OTHER OPTIONS MORE FREQUENTLY
AND ARE SAFE WHEN THEY DO
THAT.
IT ALSO DOES -- INCLUDE TRYING
TO BUILD A TRUE NETWORK OF
INTERCONNECTED BIKE LANES.
IF YOU LOOK AT THE DATA, YOU
DON'T GET WIDESPREAD BIKE USE
UNTIL YOU HAVE DEDICATED BIKE
LANES THAT CONNECT TO EACH
OTHER.
MANY PEOPLE DON'T FEEL SAFE
USING BIKE ON THE ROADWAY
UNLESS YOU HAVE DEDICATED
RESOURCES.
WE HAVE TWO ROUTES INTO THE
DOWNTOWN THAT HAVE THOSE
DEDICATED RESOURCES NOW, NORTH
AVENUE AND COLCHESTER AVENUE,
AND IN THE SPEECH I SAID WE
GOT TO CHIP AWAY AT ADDING
THOSE TO PINE STREET, WHICH IS
GOING TO HAPPEN WHEN WE GET
INTO CONSTRUCTION ON THE
CHAMPLAIN PARKWAY, AND WE'RE
STUDYING A COUPLE OTHER
ROUTES.
I THINK IT IS IMPORTANT TO SAY
IT'S NOT JUST ABOUT WALKING
AND BIKING, ELECTRIFICATION OF
OUR VEHICLES IS ANOTHER BIG
ROUTE FOR BRINGING DOWN
EMISSIONS FROM TRANSPORTATION.
BECAUSE WE OWN OUR OWN
UTILITY, THE BURLINGTON
ELECTRIC DEPARTMENT, WE ARE
ABLE TO OFFER INCENTIVES TO
BURLINGTON CUSTOMERS TO SWITCH
FROM GAS VEHICLES TO ELECTRIC
VEHICLES.
WE ANNOUNCED A NEW INCENTIVE
IN MY SPEECH TO INCREASE THAT
INCENTIVE, AND RIGHT NOW, IF
YOU LIVE IN BURLINGTON, AND
YOU CHARGE YOUR CAR DURING
OFF-PEAK HOURS, YOU CAN
RECHARGE YOUR CAR FOR THE
EQUIVALENT OF GOING TO A GAS
TANK AND REFUELING IT AT 60
CENTS A GALLON.
SO WE DO SEE THIS AS BECOMING
MORE AND MORE VIABLE, AND
THAT'S GOING TO HAVE A BIG
IMPACT.
>> Darren: YOU BROUGHT UP THE
HOUSING CRISIS THAT YOU SAY
REALLY NEEDS TO BE ADDRESSED
IN ORDER TO BRING MORE
FAMILIES AND MORE BUSINESS TO
THE CITY, BUT YOU DIDN'T
REALLY OFFER ANY SOLUTIONS.
YOU SAY THERE'S A SUMMIT
UPCOMING TO REALLY TALK ABOUT
THAT.
BUT WHAT DO YOU THINK NEEDS TO
BE DONE TO ADDRESS THE HOUSING
CRISIS?
>> YEAH.
WELL, I THINK THE SOLUTION IS
CREATING MORE HOMES, BUILDING
MORE HOMES.
WE GOT AWAY FROM THAT IN MANY
WAYS FOR A LONG TIME.
ONE OF THE THINGS I MENTIONED
IN THE SPEECH, WE KIND OF
COMPARED THE LAST SEVEN YEARS
TO THE PRIOR PERIOD FROM 2006
TO 2011, WE ONLY BUILT 67
HOMES DOUG THAT WHOLE PERIOD
OF TIME IN BURLINGTON: WE
BUILT ALMOST 600 HOMES THE
LAST SEVEN YEARS.
SO WE HAVE BEEN OFFERING
SOLUTIONS AND MAKING REAL
PROGRESS.
MY POINT WAS WE GOT TO DOUBLE
DOWN ON THESE STRATEGIES THAT
INCREASE SUPPLY.
WE WILL SPECIFICALLY AT THE
SUMMIT IN MAY BE TALKING ABOUT
MAKING ACCESSORY DWELLING
UNITS AN OPTION FOR FAR MORE
HOMEOWNERS THAN IT IS NOW.
>> BY CHANGING REGULATIONS?
>> CHANGE PARKING REGULATIONS,
LOT COVERAGE REGULATIONS AND
OTHERS TO ESSENTIALLY MAKE IT
LEGAL FOR PEOPLE TO ADD AN
APARTMENT ON TOP OF THEIR
GARAGE, FOR EXAMPLE.
>> Darren: GOTCHA.
>> WE I THINK HAVE PARKING
REGULATIONS IN THE DOWNTOWN
THAT ARE TOO STRICT AND ARE
GETTING IN THE WAY OF HOMES
BEING CREATED IN THE DOWNTOWN.
I THINK WE NEED TO LOOK AT
POTENTIALLY INCREASING FUNDING
INTO OUR HOUSING TRUST FUND AS
WELL, WHICH IS OUR LOCAL
SOURCE FOR INVESTING IN
--
PERMANENTLY AFFORDABLE
HOUSING.
IT IS NOT JUST A SUMMIT TO
TALK, WHAT I COMMITTED TO IS
BY THE FALL WE TRANSLATE THOSE
SUMMIT PROPOSALS INTO ACTUALLY
DRAFT ORDINANCES THAT THE
COUNCIL CAN ACT ON THIS FALL.
SO THIS IS VERY MUCH INTENDED
TO BE ACTION-ORIENTED,
DOUBLING DOWN ON OUR SUCCESSES
OF THE LAST SEVEN YEARS, AND
KEEPING THIS A HIGH PRIORITY.
>> Darren: IT'S POTHOLE SEASON
AS YOU KNOW.
YOU DRIVE AROUND THE CITY,
FRANKLY ANYWHERE IN VERMONT.
>> I APPRECIATE YOU POINTING
THAT OUT.
IT IS NOT JUST A BURLINGTON
PHENOMENA.
>> ROADS IN THE KINGDOM QUITE
A BIT.
LET'S TALK ABOUT THE GAME PLAN
FOR FIXING THE ROADS.
>> YEAH.
WELL, WE DID HAVE A TOUGH
WINTER.
IT WAS TOUGH IN THE SENSE THAT
WE -- OUR STREET CREWS WERE
OUT THERE.
THEY DID EXTRA SHIFTS ON MORE
THAN 60 DAYS THIS PAST WINTER
WITH ALL THE SNOW THAT WE HAD.
THAT SAME CREW IS NOW OUT
THERE USING COLD PATCH AND HOT
MIX AND FILLING AS MANY
POTHOLES AS THEY CAN,
LITERALLY SHOVELING BY HAND
TONS OF MATERIAL EVERY WEEK
INTO THE STREETS.
THAT HELPS A LITTLE BIT, BUT I
THINK WE ALL KNOW YOU DON'T
REALLY ADDRESS THE ISSUE UNTIL
YOU CAN -- UNTIL THE ASPHALT
PLANTS ARE BACK OPEN AND YOU
CAN DO SUBSTANTIAL PAVING.
FORTUNATELY WE HAVE THE THIRD
YEAR OF THIS SUSTAINABLE
INFRASTRUCTURE FUND, THESE
FUNDS FLOWING FROM THE BIG
BOND THAT WAS PASSED BY 75% OF
BURLINGTONIANS IN 2016.
WE HAVE ANOTHER YEAR THIS
SUMMER WHERE WE REPAVE ALMOST
TWICE THE NUMBER OF ROADS AS
WE WOULD IN A TYPICAL YEAR.
WE'RE GOING TO, AGAIN, REPLACE
ABOUT THREE TIMES THE AMOUNT
OF SIDEWALKS THAT WE DO IN A
TYPICAL YEAR.
WE'RE FORTUNATE TO BE IN A
PERIOD WHERE THE VOTERS HAVE
SUPPORTED SUBSTANTIAL
INVESTMENTS IN OUR
INFRASTRUCTURE.
WE ARE GOING TO KEEP
IMPLEMENTING THAT THIS SUMMER.
>> Darren: MAYOR, THANK YOU
FOR JOINING ME.
NICE TO SEE YOU.
>> DARREN, NICE TO SEE YOU.
THANK YOU.
>> Darren: STILL AHEAD, HOW
THE STATE WANTS TO SPEND YOUR
MONEY, AND NEXT, INVESTIGATORS
DIG UP PART OF A BASEMENT IN
THE SEARCH OF A MISSING WOMAN.
WHAT BROUGHT THEM THERE.
AND WHAT'S NEXT IN THE
INVESTIGATION?
WE LOOK INTO IT.
>> Darren: HOPES FOR ANSWERS
TO A 15-YEAR MYSTERY DASHED.
MAURA MURRAY STILL MISSING.
HER FAMILY BELIEVED HER
REMAINS WERE BURIED IN A NEW
HAMPSHIRE FARMHOUSE.
THEY CONVINCED AUTHORITIES TO
FOCUS THE SEARCH THERE.
ADAM SULLIVAN WAS ON THE SCENE
WHEN AUTHORITIES REVEALED THEY
DID NOT FIND HER.
>> I THOUGHT WE FINALLY HAD
IT.
THIS HURTS.
>> THERE WAS NOTICEABLE PAIN
IN FRED MURRAY'S VOICE AS HE
ADDRESSED MEMBERS OF THE MEDIA
FROM ACROSS NEW ENGLAND
REGARDING THE LATEST TWIST IN
THE DISAPPEARANCE OF HIS
DAUGHTER.
MAURA MURRAY VANISHED 15 YEARS
AGO AFTER CRASHING HER CAR ON
A RURAL ROAD IN NORTH
HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE.
>> THIS IS WORSE THAN THE
OTHER FALSE ALARMS OR
DEAD-ENDS.
I WAS PRETTY SURE, YOU KNOW.
>> WEDNESDAY, STATE AND
FEDERAL AUTHORITIES SCOURED A
HOME JUST A FEW HUNDRED YARDS
FROM WHERE MAURA WAS LAST
SEEN.
THEY WERE THERE BECAUSE
PRIVATE INVESTIGATORS HAD
RECENTLY BROUGHT CADAVER DOGS
INTO THE HOME WHICH ALERTED
THEM TO A SPOT IN THE BASEMENT
WHERE THERE COULD BE HUMAN
REMAINS BURIED.
THE CEMENT WAS CUT OUT
WEDNESDAY, BUT POLICE SAY NO
EVIDENCE WAS FOUND IN
CONNECTION WITH THE CASE.
>> SHE WANTS TO COME HOME AND
BE BURIED IN HER HOMETOWN, AND
SHE CAN'T.
SHE'S BURIED UP HERE.
AND I NEED HELP.
>> THE FBI ASSISTED IN
WEDNESDAY'S SEARCH.
AUTHORITIES SAY THEY WILL
CONTINUE TO WORK THE CASE,
WHICH IS CURRENTLY CLASSIFIED
AS A MISSING PERSONS
INVESTIGATION.
>> JEFF, WHAT IS THE MESSAGE
TO THE MURRAY FAMILY?
>> THE MESSAGE IS THE SAME,
WHICH IS THAT EVERYBODY
INVOLVED REMAINS COMMITTED TO
FOLLOWING EVERY LEAD THAT'S
OUT THERE, TO TRY TO GET
ANSWERS TO WHAT HAPPENED TO
MAURA.
>> Darren: WE TAKE YOU BEYOND
THE HEADLINES.
HERE IS A LOOK AT HOW THE
MYSTERY BEGAN.
>> FOR HER NOT TO CALL MEANS
IT ME THAT SHE IS NOT ABLE TO.
FOR WHATEVER REASON, SHE IS
UNABLE TO CALL ME.
[ PHONE RINGING ]
THAT FRIGHTENS ME.
>> THE NIGHTMARE FOR MURRAY'S
FAMILY BEGAN FEBRUARY 9TH,
2004.
THE UMASS NURSING STUDENT
CRASHED ON ROUTE 112 IN
HAVERHILL, NEW HAMPSHIRE.
HER CAR FOUND, BUT SHE HAD
VANISHED.
MURRAY HAD LOOKED ONLINE FOR
HOTELS IN THE BURLINGTON AREA,
JUST BEFORE THE MINOR
ACCIDENT.
NO SIGN OF HER THERE, EITHER.
INITIALLY POLICE FOUND NO
EVIDENCE OF FOUL PLAY, BUT
TIME PASSED, AND POLICE BEGAN
TO SUSPECT SOMETHING WEPT
WRONG.
-- WENT WRONG.
BUT WHAT?
THEY UNCOVERED VERY FEW CLUES
AT THE SCENE.
AND ONGOING SEARCHES BY
AUTHORITIES, FAMILY, AND
FRIENDS, TURNED UP NOTHING
OVER THE LAST 15 YEARS.
>> WE'RE STILL HOPEFUL AND
WE'RE STILL PRAYING FOR MAURA
TO BE FOUND.
>> Darren: HER FAMILY THOUGHT
THIS LATEST SEARCH WOULD BE
THE CLOSURE THEY SO
DESPERATELY WANTED, BUT THE
MYSTERY INTO MURRAY'S
DISAPPEARANCE CONTINUES.
ADAM SULLIVAN JOINS ME NOW
FROM OUR NEW HAMPSHIRE BUREAU
TO TALK MORE ABOUT THIS COLD
CASE.
ADAM, GOOD MORNING.
>> HI, DARREN.
>> Darren: WHY THIS HOUSE?
WHY THE SEARCH THERE?
>> WELL, THIS HOUSE HAD BEEN
THE FOCUS OF THE
INVESTIGATION, OR PART OF THE
INVESTIGATION, I SHOULD SAY,
FROM THE VERY BEGINNING.
POLICE WERE AROUND THAT HOUSE,
BUT THEY HAD NEVER GONE INSIDE
BECAUSE THEY SIMPLY SAID THERE
WAS NOT ENOUGH PROBABLE CAUSE
TO DO SO.
HOWEVER, MAURA MURRAY'S
FAMILY, THEY FELT THAT THAT
HOUSE SHOULD BE LOOKED AT
CLOSER, AND OVER THE YEARS, 15
YEARS, SINCE SHE FIRST WENT
MISSING, THEY REPEATEDLY TRIED
TO GET INTO THAT HOUSE.
HOWEVER, THE OWNERS AT THE
TIME DENIED THOSE REQUESTS.
IT WASN'T UNTIL JUST RECENTLY
THAT THE HOUSE WAS SOLD, AND
THE NEW OWNERS ALLOWED THE
MURRAY FAMILY TO GO IN AT
WHICH TIME THEY WENT IN WITH
DOGS.
THOSE DOGS ALERTED POLICE, OR
EXCUSE ME, ALERTED THE PRIVATE
INVESTIGATORS TO A SPOT IN THE
BASEMENT.
THEY ALSO USED
GROUND-PENETRATING RADAR IN
THAT BASEMENT, WHICH ALSO
ALERTED THEM TO SOME SORT OF
IRREGULARITY IN THE BASEMENT,
AND THAT'S WHAT BROUGHT US TO
THE POLICE SEARCH, WHICH
HAPPENED WEDNESDAY.
DARREN?
>> Darren: SO WHAT YOU'RE
TALKING ABOUT HERE IS THE
FAMILY TELLING US THAT CADAVER
DOGS PICKED UP ON SOMETHING
BEFORE THE SEARCH.
DID INVESTIGATORS SAY WHAT
THAT COULD HAVE BEEN, OR DID
THEY DISCOUNT THAT ALTOGETHER?
>> WELL, ON WEDNESDAY, WHEN
THEY WENT IN AND THEY
LITERALLY CUT THROUGH THE
CEMENT FLOOR BECAUSE OF THOSE
PRIVATE INVESTIGATIONS, THEY
SAID THAT THEY DID FIND WHAT
APPEARED TO BE OLD PIECES OF
POTTERY, MAYBE SOME PIPING AS
WELL.
THEY ALSO SAID THAT THEY
ESSENTIALLY WENT INTO THE
HOUSE NOT BECAUSE OF ANY NEW
CREDIBLE EVIDENCE, NOT ENOUGH
EVIDENCE THEY FELT WAS
PROBABLE CAUSE TO EVEN GET A
WARRANT TO SEARCH THE HOUSE,
BUT THEY WENT IN SIMPLY TO
CHECK ANOTHER BOX OFF IN THE
INVESTIGATION.
THEY ACTUALLY WENT IN WITHOUT
THE WARRANT BECAUSE, AS I
SAID, THE NEW HOMEOWNERS OF
THAT PROPERTY ALLOWED POLICE
TO GO IN WITHOUT A WARRANT.
THEY ALSO ALLOWED THE PRIVATE
INVESTIGATORS TO GO IN WITHOUT
A WARRANT, WHICH, AGAIN, THEY
WENT IN WITH CADAVER DOGS AND
THOSE DOGS ALERTED THEM TO
SOMETHING IN THE BASEMENT, BUT
WHEN STATE POLICE AND FBI
AGENTS, YOU KNOW, DRESSED IN
FULL CRIMINAL GEAR, WHEN THEY
WENT IN ON WEDNESDAY, THEY
FOUND NOTHING RELATED TO THE
ONGOING INVESTIGATION OF THE
DISAPPEARANCE.
>> Darren: THIS IS STILL
CLASSIFIED AS A MISSING
PERSONS CASE.
IS IT CONSIDERED A CRIMINAL
CASE AS WELL NOW?
>> WELL, THIS CASE OVER THE
YEARS, DARREN, AS YOU WELL
KNOW, HAVING COVERED IT FOR AS
MANY YEARS AS I HAVE, HAS
RECEIVED A LOT OF ATTENTION.
THERE HAS BEEN NATIONAL
STORIES ON THIS CASE.
MAURA MURRAY IS FROM THE
BOSTON AREA, SO BOSTON PRESS
HAS BEEN ALL OVER THIS CASE.
SO I THINK BECAUSE OF THAT
HIGH-PROFILE NATURE OF THIS
CASE, IT IS A MISSING PERSONS
CASE, BUT POLICE ARE ALSO
TREATING IT AS A CRIMINAL
INVESTIGATION.
NOW, MAURA MURRAY'S FAMILY,
THEY SAY THEY WILL CONTINUE TO
SEARCH FOR THEIR LOVED ONE,
AND CONTINUE THEIR EFFORT TO
BRING HER HOME, DESPITE
WEDNESDAY'S SET BACK, FAMILY
OF MAURA MURRAY TOLD ME THEY
REALLY WERE HOPING THAT THIS
MAY BE THE BREAK THAT THEY
WERE LOOKING FOR, AND THEY
SAID, YOU KNOW, THE
DISAPPOINTMENT REALLY, DARREN,
ON WEDNESDAY, WAS JUST
PALPABLE FROM THE FAMILY AS
ONCE AGAIN A POSSIBLE LEAD IN
THE CASE TURNED UP TO BE A
DEAD-END.
DARREN?
>> Darren: MURRAY WENT MISSING
AROUND THE SAME TIME AS
ANOTHER YOUNG WOMAN, BRIANNA
MATELAND OF FRANKLIN COUNTY.
HER CAR ALSO FOUND CRASHED AND
ABANDONED, BUT POLICE NEVER
CONNECTED THE TWO
DISAPPEARANCES.
WAS THAT BROUGHT UP AT ALL?
>> DARREN, THAT CASE WAS NOT
BROUGHT UP.
AGAIN, IT'S AN ONGOING MISSING
PERSONS INVESTIGATION IN NEW
HAMPSHIRE, OBVIOUSLY THERE ARE
OTHER MISSING PERSONS CASES
AROUND THE REGION, BUT ON
WEDNESDAY, WHEN STATE POLICE
INVESTIGATORS, UNITED
STATES -- EXCUSE ME, NEW
HAMPSHIRE ATTORNEY GENERAL,
AND THE FBI, WHEN THEY
ADDRESSED THE MEDIA, THAT CASE
WAS NOT BROUGHT UP.
THE SOLEIL TENSION AND --
SOLE ATTENTION AND FOCUS ON
THAT PRESS CONFERENCE WAS THE
ONGOING SEARCH FOR MAURA
MURRAY.
>> Darren: THE FAMILY OVER THE
YEARS EXPRESSED FRUSTRATION
WITH POLICE AND THEIR
INVESTIGATION, EVEN SUING TO
TRY TO GET DETAILS ABOUT THEIR
INVESTIGATION RELEASED.
DID THEY INDICATE IF THEY WERE
SATISFIED WITH THE SEARCH AT
THIS HOME ON WEDNESDAY?
>> YEAH, DARREN, IT APPEARS
THEY ARE NOT SATISFIED.
IT IS A LITTLE -- I MEAN, YOU
CAN IMAGINE THE FRUSTRATION OF
FRED MURRAY, MAURA MURRAY'S
FATHER, WHO HAS BEEN SEARCHING
FOR HIS DAUGHTER FOR THE PAST
15 YEARS.
I THINK ANYONE WITH KIDS WOULD
SORT OF SHARE THE PAIN THAT HE
IS GOING THROUGH.
SO IT WAS APPARENT ON
WEDNESDAY DURING THE PRESS
CONFERENCE THAT HE REALLY
WASN'T SATISFIED WITH THE
RESULTS OF THAT SEARCH IN THE
HOUSE.
HE EVEN SAID AS MUCH TO THE
MEDIA THAT HE FEELS THAT MAYBE
THEY SHOULD HAVE DUG A LITTLE
BIT MORE.
AND WE DON'T KNOW, DARREN, IF
THAT'S REALLY FRUSTRATION, OR
IF IT'S JUST THE PAIN THAT HIS
FAMILY HAS BEEN GOING THROUGH
FOR THE LAST 15 YEARS.
I ALSO SPOKE WITH MAURA
MURRAY'S BROTHER, WHO TOLD ME
THAT HE REALLY WAS OPTIMISTIC
THAT THIS COULD BE THE END OF
THE CASE, THAT HER REMAINS
COULD BE FOUND, OR WOULD BE
FOUND IN THAT HOUSE, AND THEY
COULD ULTIMATELY BRING HER
HOME.
BUT, AGAIN, THAT'S NOT THE
CASE WITH THE FAMILY TOLD ME
THAT THEY ARE GOING TO
CONTINUE TO SEARCH FOR HER TO
DO, NO MATTER WHAT IT TAKES,
UNTIL MAURA IS BROUGHT HOME.
DARREN?
>> LET'S GO BACK 15 YEARS.
ANY NEW DETAILS ABOUT WHERE
SHE WAS HEADING THE DAY SHE
DISAPPEARED?
AS I MENTIONED, SHE HAD
SEARCHED ONLINE FOR HOTELS IN
BURLINGTON.
ALSO, SHE TOLD HER PROFESSORS
AND HER BOSS THAT SHE NEEDED
TO TAKE SOME TIME OFF FOR A
FAMILY MATTER JUST BEFORE SHE
DROVE NORTH.
NICK NEW ON THAT?
-- ANYTHING NEW ON THAT?
>> YEAH, DARREN, REALLY
NOTHING NEW.
AGAIN, THIS IS EVIDENCE FROM
15 YEARS AGO, SHE REPORTEDLY
TOLD THE PROFESSORS AT SCHOOL
THAT SHE WAS LEAVING FOR A,
QUOTE, DEATH IN THE FAMILY.
HOWEVER, IT'S UNCLEAR, REALLY,
IF SHE WAS TELLING THE TRUTH
THERE.
BUT WE DON'T KNOW WHY.
WE DON'T KNOW WHY SHE WAS
HEADED NORTH.
SHE HAD STAYED WITH HER FAMILY
IN BARTLETT IN THE PAST.
I THINK ONE INTERESTING THING
FROM THE ACTUAL SCENE OF THE
CRASH BACK IN FEBRUARY OF 2004
IS THAT THE DOORS TO HER
VEHICLE WERE LOCKED.
NOW, I'M NOT AN INVESTIGATOR,
DARREN, BUT, YOU KNOW, JUST
LOOKING AT IT FROM MY
PERSPECTIVE, IF HER VEHICLE
WAS LOCKED, THAT, TO ME, SAYS
THAT MAYBE SHE LEFT THE
VEHICLE.
SHE WASN'T THERE ON THE
ROADSIDE WHEN SHE WENT
MISSING, SHE -- MAYBE SHE
LOCKED THE DOORS AND THEN
WALKED.
APPARENTLY THE FAMILY BELIEVES
SHE MAY HAVE WALKED TO THIS
NEIGHBOR'S HOUSE THAT WAS
SEARCHED ON WEDNESDAY, AND,
AGAIN, THAT WAS ONE OF THE
REASONS, OF SEVERAL REASONS,
THAT FRED MURRAY SAID THEY
WERE FOCUSED ON THIS HOUSE,
BUT OBVIOUSLY AFTER WEDNESDAY
AND AFTER STATE POLICE AND FBI
AGENTS FOUND NOTHING AT THE
HOUSE, THE SEARCH FOR MAURA
MURRAY CONTINUES.
>> Darren: WHAT HAPPENS NOW,
ADAM?
>> WELL, I ASKED THE ASSISTANT
NEW HAMPSHIRE ATTORNEY GENERAL
THAT ASKED QUESTION, WHAT --
THAT EXACT QUESTION.
WHAT IS THE MESSAGE TO THE
FAMILY.
HE TOLD ME THE MESSAGE TO THE
FAMILY IS THE SAME MESSAGE
THAT THEY REALLY HAVE BEEN
SAYING FOR THE PAST 15 YEARS.
THEY ARE GOING TO CONTINUE
SEARCHING FOR MAURA MURRAY,
THEY ARE GOING TO CONTINUE
WITH THE INVESTIGATION, THEY
ARE GOING TO CONTINUE TO
FOLLOW LEADS.
THEY ALSO TOLD THE PUBLIC THAT
THEY CAN'T DO IT ALONE.
THEY NEED THE PUBLIC'S HELP.
THEY NEED THE PUBLIC TO COME
FORWARD WITH ANY INFORMATION,
AND ANYONE WHO MAY HAVE
INFORMATION ABOUT THIS CASE IS
ASKED TO CONTACT POLICE.
DARREN?
>> ADAM SULLIVAN, THANK YOU.
>> Darren: NEXT, THE PLAN TO
REPLACE THE STATE'S WOMEN'S
PRISON, AND IMPROVE HOUSING
FOR PEOPLE WITH MENTAL
ILLNESS.
DON'T GO AWAY.
>> Darren: THE VERMONT HOUSE
HAS PASSED A TWO-YEAR CAPITAL
BILL THAT WILL HELP THE STATE
REPLACE AGING FACILITIES.
IT'S A $124 MILLION SPENDING
PLAN.
THE BILL INCLUDES MONEY FOR A
NEW MENTAL HEALTH FACILITY,
AND PLANNING FOR NEW PRISONS.
CHANNEL 3'S POLITICAL REPORTER
NEAL GOSWAMI HAS THE DETAILS
ON HOW YOUR MONEY WILL BE
SPENT.
>> IT'S A HUGE STEP FORWARD
FOR MENTAL HEALTH TREATMENT IN
THE STATE.
>> THE RESIDENTIAL TREATMENT
FACILITY IN MIDDLESEX WAS
BUILT AFTER TROPICAL STORM
IRENE DECIMATED THE VERMONT
STATE HOSPITAL IN 2011.
THE FEDS ARE THREATENING TO
CUT OFF FUNDING FOR IT BECAUSE
IT WAS ONLY SUPPOSED TO BE
TEMPORARY.
HUMAN SERVICES
SECRETARIAL ALGO BAY HOPES THE
LINE IN THE CAPITAL ITEM
SHOULD CONVINCE THE FEDS THE
STATE IS TAKING ACTION.
>> WE HAVE A PLAN.
IT WILL TAKE ABOUT THREE YEARS
TO BE ABLE TO BUILD A NEW
MIDDLESEX AND SO WE WOULD
EXPECT WITH THIS MONEY TO
BEGIN, YOU KNOW, THE PROCESS
OF DESIGN PRETTY QUICKLY.
>> REPRESENTATIVE BUTCH SHAW
SAID THE TRAILERS USED FOR THE
MIDDLESEX FACILITY HAVE
EXCEEDED THEIR LIFE SPAP --
SPAN.
>> CURRENTLY THE CONDITION OF
A FIVE OR SIX-YEAR-OLD MOBILE
HOME THAT HAS BEEN USED
EXTENSIVELY.
>> THE STEP TO BUILDING A NEW
PERMANENT FACILITY IS FINDING
THE RIGHT LOCATION.
>> WE ARE TALKING TO PROPERTY
OWNERS, AND TRYING TO FIGURE
OUT WHAT LOCATION WOULD BE
VIABLE FOR THIS.
>> MEANWHILE, SHAW SAYS THE
STATE-OWNED PARKING GARAGE ON
CHERRY STREET IN DOWNTOWN
BURLINGTON IS GETTING $10
MILLION TO SHORE UP THE
FOUNDATION.
>> IT IS AN INVESTMENT TO MAKE
SURE WE HAVE A GOOD FOUNDATION
UNDERNEATH THE BUILDING.
>> CHITTENDEN REGIONAL
CORRECTION FACILITY IN SOUTH
BURLINGTON FOR WOMEN NEEDS
REPLACE BEING.
THE HOUSE PROVIDED MONEY FOR A
NEW SITE.
>> THERE'S $40 MILLION IT
START THE PROCESS.
>> DESPITE THE SPENDING, SHAW
SAID MANY PROJECTION DID NOT
MAKE THE CUT.
>> THERE'S ALWAYS THINGS LEFT
OFF THE LIST.
WE DID A QUICK TOTAL OF THE
NEED, TOTAL PROJECT NEEDS IN
THIS YEAR'S BILL.
IT WAS OVER $600 MILLION.
>> Darren: AND NEAL JOINS ME
NOW.
NEAL, THIS BILL IS NOW WITH
THE SENATE FOR ITS REVIEW.
IT WAS MENTIONED THAT PLENTY
OF PROJECTS DIDN'T MAKE THE
CUT.
WHAT WAS LEFT OUT THIS YEAR?
>> HEY, DARREN.
ONE OF THE MAJOR
INFRASTRUCTURE NEEDS THE STATE
HAS IS THE PRISON SYSTEM.
THERE'S A QUARTER MILLION
DOLLARS IN THE CAPITAL BILL
THIS YEAR TO BEGIN PLANNING
THE REPLACEMENT OF THE WOMEN'S
FACILITY IN SOUTH BURLINGTON.
BUT OTHER AIMING PRISONS WILL
NEED TO BE -- AGING PRISONS
WILL NEED TO BE REPLACED, AND
THERE'S NO MONEY FOR THAT.
SCOTT ADMINISTRATION, OF
COURSE, PITCHED A NEW PRISON
COMPLEX LAST YEAR THAT
LAWMAKERS CONTINUE TO DISCUSS.
SO FAR THERE'S BEEN NO ACTIN
0 -- ACTION ON IT.
>> Darren: THE RESIDENTIAL
TREATMENT FACILITY IN
MIDDLESEX WILL BE REPLACED.
HOW MUCH PRESSURE IS THE STATE
UNDER TO DO THAT, AND WHERE
WILL ITS REPLACEMENT BE
LOCATED?
>> SURE.
WELL, THE FACILITY IS
BASICALLY SEVERAL MOBILE
TRAILERS PROVIDED BY FEMA.
THEY WERE ONLY SUPPOSED TO BE
USED FOR A FEW YEARS.
SEVERAL YEARS AFTER THAT
DEADLINE NOW, THE FEDS SAY
FUNDING WILL BE CUT OFF UNLESS
SUBSTANTIAL PROGRESS IS MADE
TOWARD REPLACING IT.
HUMAN SERVICES
SECRETARY ALGO BAY SAID THE
$4.5 MILLION IN THE CAPITAL
BILL IS MORE THAN ENOUGH TO
SHOW PROGRESS, AND HE SAYS THE
STATE IS CURRENTLY SCOURING
THE CENTRAL VERMONT AREA FOR
SUITABLE SITE.
SO FAR NO POTENTIAL SITES HAVE
BEEN PUBLICLY NAMED.
>> Darren: THE STATE HAS
SIGNIFICANT CAPITAL NEEDS, BUT
IT WILL HAVE LESS CAPACITY TO
TACKLE THEM IN THE COMING
YEARS.
EXPLAIN THIS, NEAL.
>> WELL, SO THE STATE HAS BOND
CAPACITY THIS YEAR TO COVER
ABOUT $124 MILLION IN THE
CAPITAL BILL FOR ITS NEEDS
OVER THE NEXT COUPLE YEARS.
THE STATE'S BONDING CAPACITY
IS BASED ON SEVERAL FACTORS,
LIKE REVENUES, DEMOGRAPHICS,
DEBT, OVER THE NEXT SEVEN
YEARS, DEBT CAPACITY IS
EXPECTED TO SHRINK BY MORE
THAN 10%.
THAT MEANS LAWMAKERS WILL HAVE
A DIFFICULT TIME, EVEN MORE
DIFFICULT TIME MAKING
DECISIONS ABOUT WHAT TO
PRIORITIZE, AND PLENTY MORE
THINGS WILL BE LEFT OFF THE
LIST.
>> Darren: NEAL GOSWAMI IN THE
NEWSROOM, THANK YOU.
>> THANKS, DARREN.
>> Darren: THE CAPITAL BILL
NOW GOES TO THE SENATE WHERE
LAWMAKERS IN THAT BODY COULD
MAKE SOME CHANGES BEFORE IT IS
SENT TO THE GOVERNOR FOR
APPROVAL.
THAT WILL DO IT FOR "YOU CAN
QUOTE ME," THE CHANNEL 3 NEWS
CONTINUES NEXT, RIGHT HERE ON
THE WEEKEND.
TAKE CARE, EVERYBODY.
HAVE A GOOD SUNDAY.
Captioning provided by
Caption Associates, LLC
captionassociates.com
YCQM April 7, 2019
BURLINGTON, Vt. >>> GOOD MORNING, I'M DARREN