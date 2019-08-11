YCQM Aug. 11, 2019

BURLINGTON, Vt. Captioning provided by
Caption Associates, LLC
captionassociates.com
>> Darren: GOOD MORNING, I'M
DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," AN F-35 PILOT
TRIES TO RELIEVE FEARS ABOUT
THE FIGHTER JETS SET TO LAND
HERE IN JUST ONE MONTH.
ALSO, PLANNED PARENTHOOD
RESPONDS TO THE GAG ORDER ON
TITLE TEN PREVENTING PROVIDERS
FROM EVEN MENTIONING ABORTION.
PLUS, FINANCING YOUR FUTURE.
HOW THE STOCK MARKET AND
INTEREST RATES AFFECT YOUR
WALLET AND WHAT YOU NEED TO
SAVE NOW TO RETIRE
COMFORTABLY.
THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
AS EXPECTED, THE FEDERAL
RESERVE CUT INTEREST RATES BY
A QUARTER OF A PERCENT, WHILE
SAVERS JEERED, BORROWERS
CHEERED.
HERE'S JOE SCHLESSINGER.
>> THOSE CARRYING A CREDIT
CARD BALANCE COULD FEEL AN
IMMEDIATE IMPACT WHICH WILL BE
A RELIEF TO THE 44% OF CREDIT
ACCOUNT HOLDERS THAT DO NOT
PAY OFF THEIR BALANCES IN FULL
EACH MONTH.
IF YOU PLAN TO PURCHASE A CAR
WITH BORROWED MONEY, THE CUT
WILL SHAVE A FEW DOLLARS A
MONTH ON A $25,000 LOAN.
FOR HOMEOWNERS WITH ADJUSTABLE
RATE MORTGAGES, OR HOME EQUITY
LINES OF CREDIT, THE RATE CUT
WILL IMPACT YOUR PAYMENT
EITHER IMMEDIATELY, OR WHEN
THE LOAN NEXT ADJUSTS.
IF YOU ARE LOOKING TO BUY A
HOME WITH A 15-OR 30-YEAR
FIXED RATE MORTGAGE OR REEF
FINANCE AN EXISTING ONE, THOSE
RATES KEY OFF THE 10-YEAR
TREASURY BOND, WHICH THE FED
DOES NOT CONTROL.
THE GOOD NEWS IS THAT
LONGER-TERM MORTGAGE RATES ARE
HOVERING NEAR THREE-YEAR LOWS.
FEDERAL STUDENT LOANS ARE
ALREADY LOCKED IN FOR THE
UPCOMING ACADEMIC YEAR, SO NO
IMPACT THERE.
BUT SOME PRIVATE EDUCATION
LOANS ARE VARIABLE, SO THERE
COULD BE SOME RELIEF WITH THAT
RATE CUT.
>> Darren: AND GEORGE EWINS,
THE SENIOR VICE PRESIDENT OF
INVESTMENTS AT RAYMOND JAMES
JOINS ME IT TALK MORE ABOUT
THIS, AND TO REALLY MAKE SENSE
OF IT ALL.
GOOD MORNING TO YOU.
>> GOOD MORNING.
THANKS FOR HAVING ME.
>> Darren: THANKS FOR BEING
HERE.
SO THE PRESIDENT HAD CALMED
FOR THIS INTEREST RATE CUT.
IN FACT, HE WANTS TO SEE EVEN
MORE.
THAT IS EXPECTED BY SOME
ANALYSTS, BUT REALLY IT IS NOT
THE PRESIDENT'S CALL.
EXPLAIN HOW THIS WORKS.
>> YEAH.
EXACTLY RIGHT, IT IS NOT THE
PRESIDENT'S CALL.
IT IS THE CALL AS THE CHAIRMAN
OF THE FEDERAL RESERVE BANK OF
THE UNITED STATES.
AND THIS IS ARGUABLY THE MOST
POWERFUL FINANCIAL INSTITUTION
ON THE PLANET.
AND THEY ARE BASICALLY THE
PARENT OF ALL THE BANKS IN OUR
COUNTRY.
SO I SAY THAT METAPHORICALLY.
THEY ARE TELLING THE BANKS HOW
MUCH THEY CAN LEND AGAINST THE
MONEY THAT THEY HAVE ON THEIR
CUSTOMERS' DEPOSITS.
THEY ARE SETTING KEY INTEREST
RATES THAT ALL OTHER INTEREST
RATES KEY OFF OF.
AND THEY ARE IN CHARGE OF KIND
OF SMOOTHING OUT THE ECONOMIC
CYCLES.
>> Darren: WHAT IS THE BEST
WAY THAT PEOPLE CAN TAKE
ADVANTAGE OF A LOWER INTEREST
RATE?
>> YEAH.
WELL, IN ANY ENVIRONMENT THERE
IS GREAT THINGS YOU CAN DO.
SO HIGH RATES, LOW RATES.
LOW RATES RIGHT NOW WILL
BENEFIT ASSET PRICES.
SO IF YOU ARE INVESTED IN
STOCKS, YOUR STOCK MARKET
PORTFOLIO YOU HAVE PROBABLY
SEEN RISE QUITE A BIT.
TALKING TO SOME OF OUR CLIENTS
ABOUT TAKING OF THE GAINS IN
THEIR PORTFOLIO, ACCELERATING
PAY DOWN OF HIGHER INTEREST
MORTGAGE, REFINANCING THEIR
MORTGAGE IF THEY CAN, PAYING
DOWN CREDIT CARDS.
YOU KNOW, RATES ARE LOW, BUT
THE CREDIT CARD COMPANIES
DIDN'T GET THE MEMO.
>> Darren: NO KIDDING.
>> HIT THOSE QUICKLY, PAY THEM
DOWN.
SOME OF THOSE COMPANIES WILL
LET YOU REFINANCE, GET YOU ON
A PLAN WHERE YOU CAN PAY LESS,
OR LOWER RATE BY ENGAGING WITH
THEM.
SO CALL YOUR CREDIT CARD
COMPANY AND SEE IF YOU CAN
WORK SOMETHING OUT.
>> Darren: LET'S GET TO
FINANCING YOUR FUTURE.
MOST PEOPLE ARE NOT TRAINED TO
UNDERSTAND RETIREMENT
ACCOUNTS, OR KNOW WHAT TO LOOK
FOR.
THE BIG QUESTION IS, WILL YOU
HAVE ENOUGH SAVED BY THE TIME
YOU DO RETIRE.
RACHEL DEPOMPA INVESTIGATES
WHAT YOU SHOULD HAVE STASHED
AWAY AT 30, 40, 50 AND 60.
>> HEAR THAT SOUND?
IT'S TIME ESCAPING YOU.
YOU ARE GETTING CLOSER AND
CLOSER TO THE DAY YOU STOP
WORKING.
>> I'M TRYING TO RETIRE MAYBE
AROUND 60, IF I CAN POSSIBLY
BE ABLE TO DO THAT.
>> WE CAN'T STOP TIME, OR
RESTART IT, BUT WE CAN START
SAVING AT ANY AGE.
>> DON'T PANIC.
>> EVERY YEAR WE HEAR THE
NUMBERS, THE AMOUNT OF MONEY
YOU NEED TO RETIRE.
FIDELITY, T. ROWE PRICE, ALL
THE BIG BROKAGES PUT OUT GUIDE
LINES.
ARIEL O'SHEA WRITES ABOUT THIS
TOPIC ALL THE TIME.
THE FINANCE EXPERT FOR
NERDWALLET SAYS YOU HAVE TO
REMEMBER ONE THING.
>> THESE ARE GOALS, YES, AND
YOU SHOULD NOT PANIC IF YOU
HAVE NOT MET THESE GOALS,
BECAUSE THEY ARE PRETTY, YOU
KNOW, THEY ARE STRETCH GOALS.
>> LET'S TALK ABOUT THOSE
GOALS.
BY AGE 30, YOU SHOULD HAVE ONE
TO TWO TIMES YOUR ANNUAL
SALARY SAVED UP.
THAT DOESN'T MEAN IN A SAVINGS
ACCOUNT.
THAT'S INCLUDING YOUR 401k'S
OR IRAS.
IN YOUR 40s YOU SHOULD HAVE
TWO TO THREE TIMES YOUR ANNUAL
SALARY SAVED.
AND BY 50, IT JUMPS TO SIX
TIMES YOUR ANNUAL SALARY.
>> BECAUSE YOU ARE GETTING
CLOSE TO RETIREMENT, AND THOSE
ARE SOME PEAK EARNING YEARS.
>> BY THE TIME YOU RETIRE AT
AGE 65, 66, OR 67, YOU WANT TO
HAVE EIGHT TO TEN TIMES YOUR
ANNUAL SAL RIP SAVED UP.
-- SALARY SAVED UP.
>> IF I'M SITTING HERE GOING
WAIT A MINUTE, I'M 35 AND
THERE'S NO WAY I HAVE ONE TO
TWO TIMES MY SALARY SAVED, SO
YOU REAL WILL I WANT TO LOOK
AT YOUR LIFE, YOUR SPENDING,
YOUR SAVING AND MAKE SURE YOU
ARE DOING EVERYTHING THAT YOU
CAN BE DOING TO SAVE ENOUGH
FOR RETIREMENT.
>> THAT'S GETTING YOUR 401k
COMPANY MATCH, IF YOU HAVE
ONE.
BANKING ALL OF THE EXTRA MONEY
THAT COMES YOUR WAY.
AND CONSISTENTLY CONTRIBUTING
TO RETIREMENT ACCOUNTS, LIKE
AN IRA.
RACHEL DEPOMPA, CHANNEL 3
NEWS.
>> Darren: SO WHAT'S THE BEST
WAY TO MEET THESE GOALS, AND
ARE THEY EVEN REALISTIC?
>> YEAH.
THEY SEEM DAUNTING.
MOST AMERICANS DON'T HAVE ALL
THAT STUFF SET ASIDE.
IT IS A GOOD QUESTION.
I THINK SAVINGS IS ONE
COMPONENT OF THINGS.
THE GREAT INVESTOR, SIR JOHN
TEMPLETON SAID HE HAS ONE OF
TWO PEOPLE WORKING FOR HIM,
HIMSELF AND HIS CAPITAL.
ONCE I SAVED IT, WHAT AM I
GOING TO DO WITH IT?
IF I JUST PUT IN A SAVINGS
ACCOUNT, I AM GOING TO EARN
1%.
EVERYBODY OUT THERE SHOULD
KNOW ABOUT THE RULE OF 72.
THAT BASICALLY SAYS THE TIME
IT TAKES TO DOUBLE YOUR MONEY,
IT IS A MATH TRICK, VERY
ACCURATE, SO IT'S 72 DIVIDE BY
1% SAVINGS RATE, YOU ARE GOING
TO DOUBLE THAT SAVINGS ACCOUNT
IN 72 YEARS.
NOT GOING TO CUT IT FOR MOST
PEOPLE, RIGHT?
HOW ABOUT A CD?
2%, 2 GOES INTO 72, 36 YEARS
TO DOUBLE THAT MONEY.
IF WE TAKE THE AVERAGE
HISTORIC IN STOCKS, 10%, 10
GOES INTO 72, 7.2 GLAERS
YEARS -- YEARS, DOUBLE YOUR
MONEY EVERY 7.2 YEARS.
IF YOU'RE DOUBLING CAPITAL
EVERY 7.2 YEARS, THESE NUMBERS
LOOK MORE FEASIBLE.
>> Darren: SHOULD YOU DIVIDE
IT OUT, A LITTLE IN CD, SOME
IN STOCKS, SOME IN SAVINGS.
>> YES.
BATCH YOUR SAVINGS TO THE GOAL
IT IS.
LIKE GETTING IN THE FAST LANE.
IF YOU ARE GOING TO DRIVE FROM
HERE TO A NOOSE SKI, YOU DON'T
NT WHAT WANT TO GET IN THE
FAST LANE.
STOCKS ARE THE FAST LANE FOR
FURTHER OUT GOALS.
>> Darren: DOES YOUR PROPERTY
COUNT?
DOES YOUR HOME IB
INVESTIGATIONMENT AND --
INVESTMENT AND THE EQUITY YOU
HAVE IN YOUR HOUSE COUNT
TOWARDS THE END GAME?
>> THE REALITY IS FOR MOST
AMERICANS, THEIR MOST VALUABLE
ASSET IS THEIR HOUSE.
AND EVERYBODY IS TRYING TO
FIGURE OUT HOW TO PAY THE
HOUSE DOWN.
IT PLAYS AN IMPORTANT ROLE.
ESPECIALLY WHEN YOU CONSIDER
DOWNSIZING, OR WE SEE PEOPLE
MOVING SOUTH AND BUYING
HOUSING CHEAPER, OR TO WARMER
CLIMES.
IT CAN PAY A PART.
>> WHAT ABOUT THE BIG SLIDES
ON WALL STREET.
SHOULD PEOPLE MAN PANIC, MOVE
THEIR STUFF?
>> THERE'S ALWAYS GOING TO BE
FLUCTUATION ON WALL STREET.
METAPHORICALLY YOU ARE TALKING
ABOUT INVESTING, SO THIS IS A
GREAT TIME, WHAT WE'RE DOING
WITH OUR CLIENTS, WE ARE
AVENUE CHECKING IN, WE'RE
REFORECASTING THE PLAN, WE'RE
STRESS-TESTING THE PLAN AND
SAYING BASED ON THAT, DOES IT
STILL WORK OR DO WE NEED TO
MAKE ADJUSTMENTS.
I WOULD SAY IF YOU DON'T HAVE
A PLAN, GET ONE.
MOST PEOPLE SPEND MORE TIME
PLANNING THEIR VACATION THAN
THEY DO THEIR FUTURE.
SO THIS IS A GREAT TIME TO DO
SO, BECAUSE THERE'S LOTS OF
OPPORTUNITY, AND YOU CAN MAKE
SURE YOU ARE ON TRACK.
>> Darren: GEORGE EWINS, NICE
TO SEE YOU.
STILL AHEAD, PLANNED
PARENTHOOD SAID TO FIGHT A GAG
RULE, IT WON'T BE MUM ABOUT
ABORTION AS AN OPTION FOR
PATIENTS.
NEXT, A VERMONT AIR GUARD
PILOT DISCUSSES THE
SOON-TO-LAND F-35 AND WHY HE
SAYS RESIDENTS SHOULDN'T
WORRY.
YOU'RE WATCHING CHANNEL 3'S
"YOU CAN QUOTE ME."
WE'RE BACK IN AN MOMENT.
>> Darren: WE ARE JUST ONE
MONTH AWAY FROM THE ARRIVAL OF
THE F-35 FIGHTER JETS IN
VERMONT.
TWO OF THEM ARE UNDERGOING
INITIAL FLIGHT TESTS IN TEXAS
RIGHT NOW.
THE F-35 IS TOUTED AS THE
FUTURE OF COMBAT AVIATION,
VIRTUALLY INVISIBLE TO ENEMY
RADAR.
IT COMBINES THOSE STEALTH
CAPABILITIES WITH SUPERSONIC
SPEED.
IT'S THE MOST EXPENSIVE
WEAPONS PROGRAM IN HISTORY.
EACH JET ALONE COSTS MORE THAN
$89 MILLION.
ARTWORK ON THE NEW PLANES IS
LIMITED, SO NOT TO INTERFERE
WITH ITS STEALTH TECHNOLOGY.
THE JETS WON'T ARRIVE ALL AT
ONCE.
RIGHT NOW THE PLAN IS FOR TWO
TO ARRIVE EACH MONTH FOR THE
NEXT TEN MONTHS.
THEY ARE COMING, BUT THE
PROTESTS CONTINUE.
INCLUDING ONE LAST SUNDAY,
WHERE DEMONSTRATORS GATHERED
OUTSIDE THE BURLINGTON
AIRPORT, DEMANDING THEY BE
STOPPED.
THEY SAY THEY ARE TOO LOUD,
TOO EXPENSIVE, AND PUT THE
BURLINGTON AREA IN DANGER.
BUT THE VERMONT AIR GUARD
WANTS PEOPLE TO DECIDE FOR
THEMSELVES ONCE THEY
TOUCHDOWN.
I SPOKE WITH LIEUTENANT
COLONEL NATE GRABER ABOUT
THAT.
HE'S A PILOT WHO WILL BE
FLYING ONE OF THE FIGHTER
JETS.
YOU'VE FLOWN THE F-35.
HOW DOES IT COMPARE TO THE
F-16?
>> WELL, IT FLIES ACTUALLY
QUITE SIMILARLY TO THE F-16.
SAME MANUFACTURER, LOCKHEED
MARTIN.
SO THEY USED A LOT OF THE
FLYING CHARACTERISTICS OF THE
F-16 IN THE F-35.
IN MANY WAYS IT'S EASIER TO
FLY, SINCE I'M PRETTY NEW AT
FLYING THE F-35, IT IS A
LITTLE HARDER FOR ME TO
EMPLOY, AS COMPARED TO MY TIME
IN THE F-16, BUT IT'S A REAL
DREAM TO FLY.
>> Darren: TELL ME WHY.
WHAT MAKES IT SO DIFFERENT,
AND, YOU KNOW, IT'S
CUTTING-EDGE TECH FLOM NOL JI.
WHY SO?
>> THE CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
IS THE STEALTH
CHARACTERISTICS.
IN COMBAT THAT'S THE KEY TO
WINNING, BEING ABLE TO SEE
SOMEBODY ELSE FIRST.
IN MANY CASES THE F-35, THEY
ARE NEVER ABLE TO SEE YOU.
FROM A PILOT PERSPECTIVE, WHAT
THE F-35 CAN DO, WE CALL IT A
FIFTH-GENERATION AIRCRAFT.
IT HAS FLIGHT CHARACTERISTICS
OF F-16 DIDN'T HAVE.
IT CAN MANEUVER IN DIFFERENT
WAYS THAT THE F-16 CAN'T.
BUT MORE SAFETY RELATED
THINGS, BETTER AUTOPILOT.
A LOT OF THINGS HAVE BEEN
INCORPORATED INTO THE F-35
THAT THE F-16 DIDN'T HAVE THAT
MAKES IT SAFER FOR ME TO FLY,
AND REALLY MAKES IT EASIER FOR
ME TO EMPLOY TACTICALLY.
>> Darren: WAS THE F-16 JUST
SIMPLY OUTDATED, HAD IT RUN
ITS COURSE?
>> WELL, IT'S STILL HAS A LOT
OF USEFUL CHARACTERISTICS IN
THE F-16.
IT'S KIND OF DEPENDENT ON
POTENTIAL ENEMIES.
SO WHAT WE CALL DENIED AIR
SPACE, THE F-16 DOESN'T REALLY
EXCEL THERE ANYMORE.
THERE IS A LOT OF
SURFACE-TO-AIR MISSILE
SYSTEMS, MAYBE YOU HEARD ABOUT
THE TURKISH IT S-400 SYSTEM
THEY ARE BUYING FROM RUSSIA.
THOSE TYPES OF SYSTEMS ARE NOT
REALLY, THE F-16 CANNOT
OPERATE ANY MORE.
IT IS NOT A VIABLE PLATFORM.
THE F-35 STEPS IN IN THOSE
ROLES, WITH ITS STEALTH
CHARACTERISTICS, ABLE TO KIND
OF OPEN UP THE BATTLEFIELD, OR
THE AIR SPACE BATTLEFIELD FOR
WHAT WE CALL LEGACY FIGHTERS
NOW, THE F-16 OR F-15.
>> DID YOU FEEL SAFE WHEN YOU
WERE FLYING IT?
>> ABSOLUTELY.
OH, YEAH.
FROM DAY ONE.
I'VE NEVER BEEN IN AN AIRPLANE
SO EASY TO LAND.
I AM AN AIRLINE PILOT, TOO.
IT ALMOST LANDS ITSELF.
I THINK FROM THAT PERSPECTIVE
IT WILL BE A REALLY EASY PLANE
TO GET USED TO.
>> Darren: TALK ABOUT ITS
ARRIVAL.
I MEAN, WE'RE JUST ABOUT A
MONTH OUT FOR THE FIRST TO TWO
TO ARRIVE.
HOW EXCITING IS THIS FOR THE
VERMONT AIR NATIONAL GUARD?
>> IT IS EXTREMELY EXCITING,
NO DOUBT ABOUT IT.
EVERYTHING IS A FEVER PITCH
HERE, WITH THE LAST MONTH, THE
LAST PREPARATION COMING IN, WE
JUST HAD MULTIPLE SHIPMENTS OF
SUPPORT EQUIPMENT, THE GROUND
EQUIPMENT THAT HELPS TO
MAINTAIN AND START THE
AIRCRAFT ON DAY-TO-DAY
OPERATIONS.
REALLY HAPPENING FROM THAT
PERSPECTIVE.
AND THE MEN AND WOMEN OF THE
AIR GUARD GET TO SEE THAT
EQUIPMENT ON BASE, AND THEY
SEE THAT OUR FIRST AIRCRAFT
HAS FLOWN ONE OF ITS FIRST
TEST FLIGHTS DOWN AT THE
FACTORY IN FT. WORTH, TEXAS,
AND THE EXCITEMENT IS OFF THE
CHARTS.
YOU SEE IT IN PEOPLE'S FACES,
SMILES ARE THERE WITH
ANTICIPATION.
>> Darren: YOU MENTIONED THERE
IS A FEVER PITCH, AND THERE'S
OBVIOUSLY A TON OF
CONSTRUCTION STILL ONGOING.
ARE YOU GUYS GOING TO BE
READY?
>> WE ARE GOING TO BE READY.
WE ALREADY HAD FOUR FACILITY
PRODUCTS ON OUR CRITICAL PATH.
ONE WAS THE RAMP.
WE NEEDED TO HAVE APRONS AND
TAXIWAYS READY TO GO TO
RECEIVE THE F-35'S.
THAT WAS KIND OF AN
F-16-DRIVEN XIT COMMITMENT AND
PROJECT.
NOW WE WILL USE IT FOR THE
F-35.
NEXT WAS THIS BUILDING HERE,
OPERATIONS BUILDING.
DOWNSTAIRS IN THE OPERATIONS
BUILDING, THERE IS A SECURE
FACILITY THAT HOUSES KIND OF
THE BRAINS OF THE F-35 PROGRAM
CALLED ALICE, WHICH IS A
LOGISTICS SYSTEM, THAT HELPS
US OPERATE THE AIRCRAFT MORE
EE FISH EVENTLY.
NEXT WAS THE FULL MISSION
SIMULATOR NEXT DOOR.
FOUR COCKPITS THAT THE PILOTS
CURRENTLY CHECKED OUT, AND
WILL BE CHECKED OUT SOON, WE
FLY THAT ON A DAILY
PROCESSION.
THE LAST PIECE, WHAT WE CALL
HANGAR 3, MAIN MAINTENANCE
HANGAR.
THAT WILL BE READY, TOO.
THAT WAS THE NAILBITER, WOULD
IT BE REREADY -- READY BY THE
TIME THE AIRCRAFT GOT THERE.
IT WILL BE NOT COMPLETE, BUT
WE CAN USE IT WHEN THE
AIRCRAFT ARRIVES.
YOU WILL SEE CONSTRUCTION
PROJECTS CONTINUING FOR
ANOTHER YEAR.
THAT WAS PART OF OUR PLAN.
WE'LL EITHER WORK AROUND IF
THERE ARE DELAYED BUILDINGS
OR, YEAH, WE WILL BE ABLE TO
EXECUTE THE MISSION IN
BURLINGTON.
>> Darren: WHEN I ASKED YOU
ABOUT FLYING THE F-35, YOUR
FACE JUST KIND OF LIGHTS UP.
>> YEAH.
>> Darren: YOU GET THIS
TWINKLE IN YOUR EYE ABOUT THE
F-35.
WHY?
>> WELL, FOR ME PERSONALLY,
I'M PROBABLY ONE OF THE OLDER
PILOTS IN THE SQUADRON NOW, SO
IT'S REALLY, I VIEW IT AS AN
OPPORTUNITY IN THE TWILIGHT OF
MY CAREER PERSONALLY.
BUT THEN IF I LOOK AT THE
OPPORTUNITY THAT THE YOUNGER
PILOTS ARE GOING TO HAVE TO
GROW UP IN THIS PLANE AND
DEVELOP IT, SO COMPARISON, YOU
LOOK AT THE F-16, WHERE IT
STARTED AT THE LATE 70s AND
WHERE IT ENDS UP IN 2017 WHEN
THE VERMONT AIR GUARD STOPPED
FLYING IT, IT WAS ALMOST A
DIFFERENT AIRCRAFT.
THAT'S GOING TO HAPPEN WITH
THE F-35, TOO.
THE IMPROVEMENTS THEY ALREADY
HAVE ON THE BOOKS AND PLANNED
FOR THE F-35 ON WHAT'S ALREADY
A GREAT AIRPLANE, YOU JUST
KNOW THAT, I MEAN, THE FUTURE
IS LOOKING SO GREAT FOR THIS
AIRPLANE.
AND REALLY THE YOUNG PILOTS
THAT ARE GOING TO GET TO FLY
IT FOR THE NEXT 20, 30,
HOWEVER MANY DECADES IN
BURLINGTON.
>> Darren: EXPLAIN TO FOLKS
THE TESTING SYSTEM THAT'S
HAPPENING.
I KNOW THAT ONE OF OUR PLANES
ALREADY IN THE AIR.
>> YES.
>> Darren: SEEMS TO BE GOING
WELL THUS FAR.
WALK US THROUGH HOW THE
TESTING WORKS.
>> SURE.
SO AFTER THE PLANES COME OFF
THE ASSEMBLY LINE, LET'S SAY
IT TAKES AN ENTIRE YEAR TO
BUILD AN F-35 FROM THE LOWEST
MANUFACTURER PARTS, UNTIL IT
COMES OFF THE ASSEMBLY LINE IN
FT. WORTH, IT WILL GO THROUGH
A SERIES OF ACCEPTANCE
FLIGHTS.
IT'S THREE CONTRACTOR, IF YOU
WILL, OR THE COMPANY OF
LOCKHEED MARTIN PILOTS THAT
WILL FLY THESE FLIGHTS, AND
THEN THREE FLIGHTS FLOWN BY
MILITARY CHECK PILOTS.
AN ACCEPTANCE PROCESS BEFORE
THE GOVERNMENT EVEN TAKES
POSSESSION OF THAT AIRCRAFT.
SO, YEAH, WE HAVE OUR FIRST
TWO THAT ARE IN THAT
ACCEPTANCE PHASE RIGHT NOW.
THEY WILL GO THROUGH A SERIES
OF THOSE SIX FLIGHTS, AND THEN
PILOTS FROM VERMONT AIR GUARD
WILL GO DOWN, PICK UP THE
AIRPLANES AND FLY THEM BACK TO
BURLINGTON.
>> Darren: ARE WE STILL ON
TIME FOR THE MONTH OUT OR SO?
>> WE ARE.
SO WE ARE LOOKING ANYWHERE
FROM THE WEEK AFTER LABOR DAY
UP UNTIL MID-SEPTEMBER, IS
KIND OF OUR TARGET FRAME RIGHT
NOW.
SO WE DON'T WANT TO COMMIT TO
ANYTHING TOO EARLY, HAVE
PEOPLE START MAKING PLANS,
ONLY TO HAVE THE DATE CHANGED.
OF ALL THE THINGS WE HAVE
PLANNED COMING UP IN THE
FUTURE, WE HAVE A FORMAL
ARRIVAL CEREMONY SCHEDULED FOR
SOMETIME PROBABLY IN OCTOBER.
BUT THE ORIGINAL, OR THIS
FIRST ARRIVAL IS THE MOST
SAFETY-DRIVEN, IF YOU WILL.
DEPENDENT ON WEATHER,
DEPENDENT ON THE AIRPLANE
BEING FULLY FUNCTIONAL.
SO WE DON'T WANT TO RUSH THAT.
WE DON'T WANT TO MAKE A
COMMITMENT AND THEN FEEL LIKE
WE HAVE TO GET THE PLANE HERE
IN A POSITION WHERE WE
SHOULDN'T BE FLYING IT IN.
WE WILL MAKE SURE WE HAVE ALL
OF OUR BOXES CHECKED AS WE
SAY, BEFORE WE FLY THE PLANE
UP FROM TEXAS.
>> Darren: JUST TO CLARIFY,
BECAUSE YOU'VE FLOWN AN F-35.
THAT WAS NOT ONE OF THE
VERMONT PLANES?
>> NO, NO.
THE ONLY PEOPLE WHO HAVE
FLOWN -- IT'S ONLY THE FIRST
TAIL, AS WE CALL IT, DOWN AT
LOCKHEED MARTIN IN FT. WORTH.
IT'S BEEN A LOCKHEED MARTIN
CHECK PILOT THAT'S FLOWN THAT.
I'VE FLOWN DOWN IN FLORIDA.
SEVERAL OTHER BASES AROUND THE
COUNTRY, ARIZONA, SALT LAKE
CITY, U HAUGH, OUT -- UTAH,
EDWARDS AIR FORCE BASE IN
CALIFORNIA.
PLENTY OF PLACES ARE FLYING
F-35'S.
THAT'S WHERE OUR PILOTS THAT
HAVE BEEN CHECKED OUT IN IT,
THEY FLY WITH THOSE SISTER
UNITS AND KEEP CURRENT AND
PROFICIENT.
>> Darren: LET'S TALK ABOUT
THE PATCH WORK GOING ON THE
PLANES.
SORT OF PARED DOWN FROM WHAT
YOU WERE TELLING ME.
WHAT WILL WE SEE AND WHAT IS
THE SIGNIFICANCE OF THAT?
>> OKAY.
SO ON THE AIRCRAFT WE HAVE A
LITTLE BIT MORE LIMITED AIR
WORK, IF YOU WILL, WE WILL WE
ARE ABLE TO PUT ON AIR PLAINS.
IF YOU REMEMBER THE OLD
VERMONT TAILS USED TO HAVE THE
ETHAN ALLEN ON THE TAIL FLASH.
WE WERE NOT ABLE TO DO THAT.
WHAT WE WERE ABLE TO HAVE, ON
ONE SIDE IS OUR FIGHTER WING
PATCH, WITH I IS GREAT.
AND THEN ON THE OTHER SIDE, L
ALMOST LIKE A HERITAGE NOSE
ARC, WE HAVE THE 530 FIGHTER
SQUADRON, KNOWN AS THE YELLOW
SCORPIONS.
THEY FLEW IN WORLD WAR II IN
THE CBI THEATRE.
PRIMARILY CHINA-BURMA-INDIA.
THEY WERE THE PRECURSOR TO THE
134TH FIGHTER SQUAD, SO IN THE
DRAW-DOWN IN WORLD WAR II, THE
VERMONT AIR GUARD SPRANG FROM
THE 530 FIGHTER SQUADRON,
BECAME THE 134TH FIGHTER
SQUADRON.
IT IS OUR TRIBUTE TO THE
PILOTS AND TO THE MEN AND
WOMEN OF THE GREATEST
GENERATION TO SAY WE HAVEN'T
FORGOTTEN WHAT YOU DID FOR US
BACK THEN AND WE WILL CARRY IT
INTO THE FUTURE ON THE WORLD'S
GREATEST FIFTH GEN FIGHTER.
WE ARE PRETTY EXCITED TO HAVE
IT ON THERE.
>> Darren: THIS PLANE HAS BEEN
CONTROVERSIAL, AS YOU KNOW.
A LOT MUCH FOLKS HAVE RAISED
CONCERNS ABOUT NOISE, THEY'VE
RAISED CONCERNS ABOUT THE
SAFETY OF THESE PLANES.
>> SURE.
>> Darren: THE VERMONT AIR
NATIONAL GUARD, VERMONT GUARD
IN GENERAL HAS AN EXCELLENT
REPUTATION, I DARESAY, IN THE
STATE OF VERMONT, PROBABLY
ASIDE FROM FARMERS, THE MOST
REVERED FOLKS WHO LIVE HERE.
>> SURE.
DAY DARE IS THERE ANY
CONCERN --
>> Darren: IS THERE ANY
CONCERN THAT ONCE THESE PLANES
ARRIVE THAT THE REPUTATION OF
THE GUARD COULD BE IN JEOPARDY
IF THEY ARE, IN FACT, LOUDER,
AND IF THE GOVERNMENT DOESN'T
STEP IN SOON ENOUGH TO DO ANY
OF THIS NOISE REMEDIATION
FAST?
>> SURE.
I CAN'T SPEAK TO THE NOISE
REMEDIATION POLICY THAT WE
HAVE TAKEN BY THE FAA OR THE
OTHER SIDE OF THE AIRPORT, BUT
WHAT I CAN SAY, I THINK THAT
THERE'S PROBABLY A LOT OF
ANXIETY THAT HAS BEEN BUILT UP
IN THE COMMUNITY THAT IS, I
WOULDN'T SAY COMPLETELY
UNWARRANTED, BUT WHAT I WOULD
ASK IS THAT WHEN THE PLANES
ARRIVE, THAT YOU LISTEN WITH
YOUR OWN EARS AND YOU USE YOUR
OWN JUDGMENT AS TO WHETHER OR
NOT YOU THINK THAT THIS PLANE
IS THAT MUCH LOUDER THAN MAYBE
IT'S BEEN TOUTED BY SOME IN
THE COMMUNITY.
I HAVE HEARD IT, I'VE SEEN IT.
I CAN'T MAKE A DISTINGUISHABLE
COMMENT BETWEEN THE F-16 AND
THE F-35.
YOU KNOW, WE WILL DO
EVERYTHING WE CAN AS PILOTS
AND VR OPERATING PROCEDURES TO
ALLEVIATE THE NOISE ISSUE, WE
CALL THAT NOISE MITIGATION.
WE WILL DO ALL THAT, BECAUSE
WE KNOW WE ARE INCH EX-TRIB
TRICKABLY -- INEXTRICABLY
BOUND TO THIS COMMUNITY.
WE LIVE IN THE COMMUNITIES,
AND, YOU KNOW, MY NEIGHBORS
ASK ME ABOUT IT ALL THE TIME,
IS GOING TO BE THAT MUCH
LOUDER?
AND ITCH TO TELL YOU -- I HAVE
TO TELL YOU, THE WAY WE ARE
GOING TO OPERATE IT, I DON'T
THINK PEOPLE WILL SEE A
NOTICEABLE DIFFERENCE.
>> Darren: THERE IS SOME --
>> THERE IS SOME ANXIETY, WE
WORRY WHAT OUR NEIGHBORS THINK
ABOUT US, AND WE WORRY ABOUT
OUR INFLUENTIAL ON THE
COMMUNITY, AND A I THINK ONCE
THE AIRPLANE GETS HERE A LOT
OF THOSE ANXIETIES WILL BE
DISPELLED, WILL BE RELIEVED,
AND WE'LL GET BACK TO FLYING
FIGHTERS HERE IN TOWN AND
PEOPLE WILL UNDERSTAND THAT
THIS IS ANOTHER AIRCRAFT, AND
IT IS A GREAT THING FOR THE
STATE OF VERMONT.
>> Darren: UP NEXT, PLANNED
PARENTHOOD FIGHTS A GAG ORDER
STAFFING THE ORGANIZATION
FROM -- STOPPING THE
ORGANIZATION FROM DISCUSSING
ABORTION WITH PATIENTS.
>> Darren: PLANNED PARENTHOOD
WILL LOSE MONEY AS A TRUMP
ADMINISTRATION RULE TAKES
EFFECT.
THAT RULE CUTS FUNDING FOR
ORGANIZATIONS OFFERING
ABORTIONS.
THAT INCLUDES HERE IN VERMONT.
TITLE TEN IS A FEDERAL PROGRAM
THAT FUNDS BIRTH CONTROL AND
REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES
FOR LOW-INCOME FAMILIES.
IT DOES NOT PAY FOR ABORTIONS.
A NEW GAG RULE PLACED ON TITLE
TEN PREVENTS MEDICAL PROVIDERS
FROM EVEN TALKING TO PATIENTS
ABOUT ABORTIONS.
PLANNED PARENTHOOD REFUSEDS TO
TELL THEIR -- REFUSES TO TELL
THEIR MEDICAL PROVIDERS TO
LIMIT OR LIE ABOUT THE FULL
RANGE OF OPTIONS SO IT WILL NO
LONGER RECEIVE ANY FEDERAL
FUNDING.
IN THE PAST, TITLE TEN FUNDS
CONTRIBUTED TO ABOUT A MILLION
DOLLARS WORTH OF CARE TO MORE
THAN 10,000 LOW-INCOME
VERMONTERS.
WITHOUT THESE FUNDS, PLANNED
PARENTHOOD IS DIPPING INTO
EMERGENCY FUNDS TO SERVE
PEOPLE IN NEED.
AND JOINING ME NOW TO TALK
ABOUT IT IS LUCY LERICHE OF
PLANNED PARENTHOOD OF NORTHERN
NEW ENGLAND.
GOOD MORNING TO YOU.
>> GOOD MORNING, DARREN.
>> Darren: TELL US ABOUT THIS
GAG RULE, AND HOW IT CAME
ABOUT.
>> YES.
THE TRUMP ADMINISTRATION PUT
FORWARD THIS NEW RULE TO THE
TITLE TEN PROGRAM.
TITLE TEN WAS CREATED IN 1970,
IT IS A FAMILY PLANNING, BASIC
REPRODUCTIVE HEALTHCARE
PROGRAM TO HELP LOW-INCOME
PEOPLE.
THEY PUT FORWARD THIS IDEA OF
A GAG RULE TO PROHIBIT ANY
HEALTHCARE PROVIDER WHO IS
RECEIVING FEDERAL FUNDS FROM
EVEN UTTERING THE
WORD "ABORTION," OR REFERRING
FOR ABORTION.
SO YOU CAN IMAGINE, DARREN, IF
YOU HAD CANCER, OR IF YOU HAD
SOME OTHER -- IF YOU HAD AN
ILLNESS, OR YOU ARE TALKING TO
YOUR DOCTOR ABOUT A CONDITION,
WOULD YOU NOT WANT TO KNOW
ABOUT YOUR FULL RANGE OF
OPTIONS?
IT REALLY IS OFFENSIVE TO THE
HEALTHCARE COMMUNITY.
IT'S REALLY OFFENSIVE TO US,
AND IT FEELS LIKE AN ATTACK.
>> Darren: AS I MENTIONED AT
THE TOP, THIS MONEY IS NOT
USED FOR ABORTION.
WHAT SPECIFICALLY IS THIS
MONEY USED FOR?
>> YEAH.
THE FUNDS ARE USED FOR BASIC
BIRTH CONTROL, TO HELP PEOPLE
WITH THEIR FAMILY PLANNING.
IT ALSO PAYS FOR CANCER
SCREENINGS, LIFE-SAVING,
SOMETIMES, CANCER SCREENINGS,
FOR SCREENING FOR SEXUALLY
TRANSMITTED DISEASES, AS WELL
AS TREATMENT FOR STI -- STD'S.
IT IS REALLY ABOUT BASIC
PRIMARY HEALTHCARE.
>> Darren: YOUR PROVIDERS ARE
NOT SUPPOSED TO BE UTTERING
THE WORD "ABORTION" IF YOU ARE
GETTING THIS MONEY.
YOU SAID DO NOT DO THIS,
CONTINUE STATUS QUO.
RIGHT?
>> THAT'S RIGHT.
WE DECIDED THAT WE CANNOT
OPERATE WITHIN THIS
RESTRICTIVE ENVIRONMENT, BUT
WE CANNOT -- WE CANNOT IN ALL
CONSCIENCE ASK HEALTHCARE
PROVIDERS TO LIE TO PATIENTS.
THAT'S ESSENTIALLY WHAT THE
GAG ORDER, THAT THIS GAG RULE
WILL DO.
IT WILL FORCE HEALTHCARE
PROVIDERS TO LIE TO THEIR
PATIENTS, TO NOT DISCLOSE THE
FULL RANGE OF OPTIONS THAT ARE
AVAILABLE TO THEM IN THE CASE
OF A PREGNANCY.
>> Darren: WHAT DOES THIS MEAN
FOR THE ORGANIZATION IF YOU
ARE NOT GETTING THIS MONEY?
>> WELL, IT MEANS THAT WE HAVE
TO WORK HARDER TO COME UP WITH
EMERGENCY FUNDS TO BE SURE
THAT WE CAN CONTINUE TO TAKE
CARE OF OUR PATIENTS.
FOR US, OUR PATIENTS ARE
NUMBER ONE, THEY COME FIRST,
AND WE WILL DO EVERYTHING IN
OUR POWER TO MAKE SURE THAT WE
CAN CONTINUE TO SERVE OUR
PATIENTS.
RIGHT NOW WE ARE USING
EMERGENCY FUNDS SO THAT WE CAN
CONTINUE SERVING THE 10,000
VERMONTERS WHO RELY ON TITLE
TEN FUNDING.
>> Darren: ARE YOU PLANNING TO
CONTINUE THE FIGHT AGAINST
THIS GAG ORDER, AND ARE YOU
GOING AT IT WITH OTHER
ORGANIZATIONS?
>> ABSOLUTELY.
SO WE ARE FIGHTING IT IN THE
COURTS, AND I CAN SAY THAT
VIRTUALLY THE ENTIRE
HEALTHCARE COMMUNITY, BOTH IN
VERMONT, AS WELL AS
NATIONALLY, THE AMERICAN
MEDICAL ASSOCIATION, ALL THE
BIG PLAYERS, ALL OF THE MAJOR
MEDICAL, REPUTABLE MEDICAL
ORGANIZATIONS, ALL OPPOSE THIS
GAG RULE.
THE ACLU, THE AMERICAN CIVIL
LIBERTIES UNION, IS ALSO IN
OPPOSITION, AND IS PARTNERING
WITH US ON THIS.
SO WE DEFINITELY HAVE -- WE
HAVE THE RIGHT PEOPLE IN OUR
CORNER TO FIGHT IT.
WE ARE DOING SO THROUGH
LITIGATION, AND WE'RE ALSO
WORKING WITH OUR CONGRESSIONAL
DELEGATION TO TRY TO COME UP
WITH SOME KIND OF FIX THROUGH
CONGRESS.
>> Darren: PLANNED PARENTHOOD
BILLS ITSELF AS A NON-PARTISAN
ORGANIZATION, BUT IT SEEMS AS
THOUGH THIS HAS NOW BECOME
POLITICAL.
>> YEAH.
IT'S -- IT'S ASTOUNDING TO US.
THIS IS HEALTHCARE.
THIS IS AN ATTACK ON POOR
PEOPLE'S HEALTHCARE.
WE REALLY -- THIS IS REALLY
HARD TO WRAP YOUR MIND AROUND,
THAT THIS PROGRAM COULD BECOME
POLITICIZED IN THIS WAY IS
REALLY BEYOND OUR
COMPREHENSION.
>> Darren: WHAT'S NEXT?
>> WHAT'S NEXT, WE ARE GOING
TO CONTINUE WORKING THROUGH
THE COURTS, AND TRYING TO FIND
RELIEF THAT WAY.
WE EXPECT KIND OF A LONG ROAD
AHEAD OF US THERE, AND WE WILL
CONTINUE WORKING WITH OUR
CONGRESSIONAL DELEGATION TO
SEE IF A FIX CAN BE PLACED IN
U.S. STATUTE TO CLARIFY HOW
THIS -- WHAT THIS PROGRAM IS
FOR, AND TO PROHIBIT THESE
KINDS OF RESTRICTIONS FROM
TAKING EFFECT.
>> Darren: LUCY LERICHE, THANK
YOU SO MUCH.
>> THANK YOU, SO MUCH, DARREN.
>> Darren: THANK YOU FOR
WATCHING.
CHANNEL 3 NEWS CONTINUES RIGHT
NEXT ON THE WEEKEND.
TAKE CARE, EVERYBODY.
HAVE A GOOD SUNDAY.
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