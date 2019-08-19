YCQM Aug. 18, 2019

BURLINGTON, Vt. CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
\M\M
>> Cat: GOOD MORNING, EVERYONE.
THANK YOU FOR JOINING US FOR
THIS SUNDAY EDITION OF YOU CAN
QUOTE ME.
I'M CAT VIGLIENZONI IN FOR
DARREN THIS MORNING.
COMING UP, WE'RE HEADING
OUTDOORS TO FIND OUT WHY THE
STATE NEEDS YOUR HELP PLANNING
HOW TO SUPPORT RECREATION IN
VERMONT AND WE'LL TELL YOU WHAT
TRENDS THE DEPARTMENT OF
FORESTS, PARKS AND RECREATION IS
SEEING THESE DAYS.
AND THEN WE'LL HEAD OUT TO THE
YUMP VALLEY TO FIND OUT WHY IT'S
SUCH A BANNER YEAR FOR MONARCH
BUTTERFLIES, BUT FIRST, WE'RE
FOLLOWING ISSUES THAT AFFECT
SENIORS IN VERMONT.
THIS WEEK TOLD YOU THE STATE OF
VERMONT IS REACHING OUT TO THE
FEDERAL GOVERNMENT TO TRY TO
SPEED UP THE PROCESS OF GETTING
PRESCRIPTION DRUGS FROM CANADA
HERE.
THE GOAL, TO BRING DOWN PRICES.
I SAT DOWN WITH GREG MARCHILDON,
THE STATE'S AARP DIRECTOR,
EARLIER THIS WEEK TO FIND OUT
WHY THEY'RE EAGERLY AWAITING THE
ANSWER.
LET'S START WITH PRESCRIPTION
PRICES.
HOW ENCOURAGED OR NOT ARE YOU
WITH WHAT'S BEING PROPOSED ON
THE NATIONAL LEVEL?
>> Marchildon: I'M MORE
ENCOURAGED THAN I HAVE BEEN IN
THE LAST MAYBE 20 OR 25 YEARS.
THERE IS SOME REAL EXCITEMENT
GENERATING AROUND THE ISSUE OF
PRESCRIPTION DRUG PRICE REFORM,
BUT THERE'S STILL A LONG WAY TO
GO HERE.
WHAT SEEMS TO BE HAPPENING IS
THAT THERE'S SOME BIPARTISAN
AGREEMENT, BOTH REPUBLICANS AND
DEMOCRATS IN THE HOUSE AND THE
SENATE, THAT IT IS TIME TO DO
SOMETHING ABOUT THE SKYROCKETING
COST OF PRESCRIPTION DRUGS.
FOR MANY YEARS, DEMOCRATS WOULD
PUT FORWARD IDEAS AND THE
REPUBLICANS DIDN'T GO FOR IT IS,
SOMETIMES IT LANG WISHED, THERE
WOULD BE A LOT OF TALK ABOUT IT,
BUT NOTHING WAS DEVELOPED.
THE SENATE FINANCE COMMITTEE HAS
PASSED THROUGH A PACKAGE OF
PRESCRIPTION DRUG REFORM
LEGISLATION JUST A COUPLE WEEKS
AGO.
THE HOUSE WILL BE ANNOUNCING
THEIR PACKAGE SHORTLY AFTER
LABOR DAY.
OUR VIEW IS WE HAVE BETWEEN
LABOR DAY AND THANKSGIVING TO
GET THE JOB DONE AND THERE'S
REAL SUBSTANTIVE STUFF THEY'RE
TALKING ABOUT, REAL PRICE
REDUCTION REFORM, LOOKING AT
CUTTING COSTS, SUPPORTING STATE
ACTIVITY.
FOR EXAMPLE, VERMONT IS ONE OF
FOUR STATES THAT PASSED A STATE
LAW THAT ALLOWS DRUGS TO BE
REIMPORTED FROM CANNES BACK TO
VERMONT.
THEY'RE MUCH CHEAPER, DRIVE TO
MONTREAL AND LOOKING FOR
INSULIN, IT'S PROBABLY 50 TO 70
TO 90% CHEAPER THAN ANY PHARMACY
HERE IN BURLINGTON OR ANYWHERE
ACROSS THE STATE.
THERE SEEMS TO BE A MOMENT
DEVELOPMENT AND PRESIDENT TRUMP
HAS SIGNALED A MANY OCCASIONS
DURING HIS CAMPAIGN AND AS
PRESIDENT AND WHAT HE'S
INSTRUCTED HIS DEPARTMENT OF
HEALTH AND HUMAN SERVICES TO DO
IS GET THIS DONE.
SO IT HAS BEEN A LONG TIME SINCE
WE'VE SEEN THE EXECUTIVE BRANCH
AND THE LEGISLATIVE BRANCH
REALLY PUT FORWARD SOME SERIOUS
ACTION ON THIS.
HOWEVER, FOR OUR LISTENERS OUT
THERE, CALL YOUR
REPRESENTATIVES, CALL SENATOR
LEAHY, CALL SENATOR SANDERS,
CONGRESSMAN WELCH.
THEY'RE ALL GOOD ON THE ISSUE,
BUT CALL THEM AND TELL THEM TO
WORK WITH THE REPUBLICANS IN THE
SENATE AND THE HOUSE TO GET THIS
DONE.
>> Cat: SO THIS IS EXPECTED TO
FACE CHALLENGES FROM PHARMA
MANUFACTURERS.
DO YOU THINK THOSE CHALLENGES
ARE THINGS THAT WE WILL BE ABLE
TO SURMOUNT, THE LAWMAKERS, I
SHOULD SAY?
>> Marchildon: I HOPE SO, BUT
LET'S MAKE SURE ALL YOUR VIEWERS
UNDERSTAND THE PLAYING FIELD.
PHARMA IS ONE OF THE MOST
POWERFUL LOBBIES IN THE ENTIRE
COUNTRY.
THEY HAVE MORE LOBBYISTS ON
CAPITOL HILL THAN THERE ARE
MEMBERS OF CONGRESS, LAWYERS,
MONEY.
THEY HAVE EVERYTHING THAT IT
TAKES TO BLOCK PIECES OF
LEGISLATION, WHICH THEY'VE BEEN
DOING SUCCESSFULLY NOW FOR MANY
YEARS.
THEIR INTEREST IS VERY SIMPLE.
THEY WANT TO MAKE LOTS OF MONEY
FOR THEMSELVES AND FOR THEIR
SHAREHOLDERS.
IT'S SIMPLY GREED, AND I THINK
THAT IS FINALLY STARTING TO
PENETRATE WITH MEMBERS OF
CONGRESS.
IT'S CERTAINLY PENETRATED WITH
THE AMERICAN PUBLIC.
ANYBODY THAT'S HAD TO PAY A FULL
RETAIL PRICE FOR A PRESCRIPTION
AT ANY PHARMACY ANYWHERE IN THIS
COUNTRY KNOWS WHAT'S HAPPENING.
DRUG PRICES CONTINUALLY GO UP
GREATER THAN THE RATE OF
INFLATION YEAR IN AND YEAR OUT
AND IF YOU'RE A SENIOR CITIZEN,
MANY OF WHOM I REPRESENT HERE IN
VERMONT AND YOU'RE LIVING ON A
FIXED INCOME, LET'S SAY SOCIAL
SECURITY AND A SMALL PENSION,
BUT A VERY FIXED INCOME, IN YOUR
DRUG PRICES CONTINUE TO GO UP,
YOU'RE FORCED TO MAKE HORRIBLE
CHOICES ABOUT WHAT YOU CAN PAY
FOR.
PAY YOUR WRENS, BUY YOUR
PRESCRIPTIONS, PAY YOUR HEATING
BILL OR ELECTRIC BILL, BUY YOUR
PRESCRIPTIONS.
WE DON'T THINK ANY VERMONT
FAMILIES OR OLDER PEOPLE SHOULD
HAVE TO MAKE THAT CHOICE.
>> Cat: ARE THERE ANY CONCERNS
WITH BRINGING DRUGS INTO THE
U.S.?
>> Marchildon: FARM MA WOULD
TELL YOU THERE'S A LOT OF
CONCERNS.
THESE DRUGS ARE RESEARCHED AND
DEVELOPED HERE IN THE UNITED
STATES, FIRST OF ALL, THROUGH
TAXPAYER MONEY AT THE NATIONAL
INSTITUTES OF HEALTH.
THEN THEY'RE OFFLOADED FOR THE
REST OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
PROCESS WITH PRESCRIPTION DRUG
COMPANIES WHO DO INVEST A LOT OF
MONEY IN THERE TO BRING THOSE
DRUGS TO MARKET, BUT THOSE DRUGS
ARE RESEARCHED HERE AND
DEVELOPED HERE AND MANUFACTURED
HERE AND THEN WE PUT THEM ON AN
AIRPLANE TO TORONTO OR MONTREAL
AND WHAT THE DRUG COMPANIES ARE
TELLING YOU IS IF WE BRING THEM
BACK, SOMEHOW IN SOME SORT OF
WEIRD OR MIRACULOUS WAY, THEY
BECOME NOT SAFE.
IT'S JUST A LUDICROUS ARGUMENT
ON THEIR END.
ALL THE DRUGS ARE RESEARCHED,
DEVELOPED AND MANUFACTURED HERE.
NOTHING HAPPENS TO THEM WHEN
THEY REACH A PHARMACY IN
MONTREAL OTHER THAN THEY STAY IN
THE BOTTLE AND IF WE BRING THEM
BACK HERE AT CANADIAN PRICES, WE
CAN SELL THEM MUCH CHEAPER.
THEY WILL DO ANYTHING AND SAY
ANYTHING TO KEEP THEIR
SHAREHOLDERS HAPPY.
THAT'S WHAT IT'S ABOUT.
>> Cat: YOU SAID YOUR VIEW IS
FROM LABOR DAY UNTIL ABOUT
THANKSGIVING WAS YOUR GO TIME IN
GETTING THERE DONE.
WHY IS THAT?
>> Marchildon: WE'RE ENTERING
WHAT A LOT OF US AGREE IS AN
INCREDIBLY INTENSE AND
CONTENTIOUS POLITICAL YEAR, SO
LABOR DAY -- I MEAN THANKSGIVING
OF 2020 SORT OF WOULD BE THE
UNISHL START TO THE --
UNOFFICIAL START TO THE
PRESIDENTIAL CAMPAIGN,
CONGRESSIONAL CAMPAIGNS IN
VERMONT, OUR ENTIRE LEGISLATURE
IS UP, THERE'S A GOVERNOR'S RACE
AND ONCE POLITICS AND
POLITICKING BECOMES WHAT
HAPPENS, ALL SORTS OF GOOD
THINGS DON'T HAPPEN.
WE HAVE A SHORT WINDOW, AN
APPROPRIATELY SIZED WINDOW, BUT
SHORT IN ORDER TO GET THIS DONE.
>> Cat: SWING TOPICS NOW TO THE
OTHER TOPIC I BROUGHT YOU HERE,
FOR YOU GUYS PUT OUT A CALL FOR
TAX AIDS.
WHAT IS A TAX AIDE AND WHY ARE
WE TALKING ABOUT TAXES WHEN YOU
HAVEN'T EVEN HIT LABOR DAY?
>> Marchildon: TAX AIDE IS ONE
OF THE LONGEST STANDING
COMMUNITY SERVICE PROGRAMS THAT
AARP OFFERS.
IT'S BEEN AROUND FOR 35 OR YEAR.
WHAT IT IS, TENS OF THOUSANDS OF
TRAINED VOLUNTEERS ACROSS THE
COUNTRY PROVIDING FREE TAX
ASSISTANCE.
IN VERMONT LAST YEAR, WE FILLED
OUT ALMOST 10,000 TAX RETURNS
FOR LOW AND MIDDLE INCOME
FAMILIES FOR FREE.
INSTEAD OF HAVING TO TAKE YOUR
RETURNS TO AN H&R BLOCK OR
EXPENSIVE ACCOUNTANT, WE'RE ABLE
TO PROVIDE THESE TAX FILING
RESOURCES FOR FREE.
THE REASON WHY WE NEED
VOLUNTEERS TO DO THIS IS BECAUSE
IT'S A REAL PROCESS.
WE DO THESE IN CHURCH BASEMENTS
AND SENIOR CENTERS AND ALL
THROUGHOUT THE STATE AND IT IS A
VOLUNTEER-RUN PROGRAM.
SO WE BEGIN RECRUITING FOR THAT
WAY AHEAD OF THE TAX SEASON
BECAUSE AROUND NOVEMBER, WE
START TO BRING VOLUNTEERS
TOGETHER.
THERE'S MEETINGS THAT WE DO HERE
AT OUR OFFICES IN BURLINGTON AND
ACROSS THE STATE, TRAINING
VOLUNTEERS, GETTING THEM UP TO
SPEED ON NEW TAX REGULATIONS,
AND GETTING THEM READY TO FILE
RETURNS FOR PEOPLE ALL ACROSS
THE STATE.
YOU DON'T HAVE TO BE AN AARP
MEMBER TO VOLUNTEER AND YOU
DON'T HAVE TO BE AN AARP MEMBER
TO GET ONE OF THESE BENEFITS.
WHEN YOU GO TO A CHURCH BASEMENT
OR SENIOR CENTER TO HAVE YOUR
TAXES FILLED OUT, BUT IT'S VERY
COMPLICATE AND FILING THE TAXES
APPROPRIATELY AND DOING IT WELL
IS PARAMOUNT, SO THERE'S A
CONSIDERABLE AMOUNT OF TRAINING
ON THE FRONT END.
SO IT'S A GREAT OPPORTUNITY TO
COME ON YOUR PROGRAM AND BE ABLE
TO TALK TO THE COMMUNITIES
ACROSS THE STATE AND SAY WE NEED
VOLUNTEERS.
WE FIND RETIRED ACCOUNTANTS AND
LAWYERS AND TEACHERS FIT THIS
KIND OF A VOLUNTEER OPPORTUNITY
REALLY WELL.
IT STARTS GOING FROM A LITTLE
AFTER JANUARY 1st AND RUNS
THROUGH TAX DAY, SO IT'S A
FINITE PERIOD OF TIME AND WE
FIND WHEN WE POLL OUR VOLUNTEERS
AFTER THE TAX SEASON, IT'S JUST
A TREMENDOUS SATISFACTION THEY
RECEIVE FROM HELPING PEOPLE WHO
REALLY MIGHT HAVE TROUBLE
HELPING THEMSELVES.
AND IT'S A GREAT PROGRAM, WE'RE
VERY PROUD OF IT.
>> Cat: ABSOLUTELY.
THANK YOU FOR YOUR TIME THIS
MORNING.
>> Marchildon: THANKS SO MUCH
FOR HAVING ME.
>> Cat: TO LEARN MORE ABOUT HOW
YOU CAN VOLUNTEER TO BE A STACKS
AID OR OTHER OPPORTUNITIES TO
SHARE YOUR TALENTS WITH
VERMONT'S SENIOR COMMUNE, YOU
CAN VISIT THE AARP FOUNDATION'S
WEBSITE OR CALL THE NUMBER ON
YOUR SCREEN.
>>> HOW DO YOU LIKE TO SPEND
YOUR TIME OUTDOORS IN VERMONT?
NEXT, WE'LL TELL YOU HOW YOU CAN
WEIGH IN ON THE STATE'S OUTDOOR
RECREATION PLAN.
THANK YOU FOR STARTING YOUR
SUNDAY MORNING WITH US HERE ON
"YOU CAN QUOTE ME."
>> Cat: WELCOME BACK.
WEEKENDS ARE A GREAT TIME TO GET
OUTDOORS AND ENJOY WHAT
VERMONT'S NAPE HAS TO OFFER.
THE STATE OF VERMONT WANTS TO
HEAR FROM YOU WHAT YOU LIKE TO
DO FOR OUTDOOR RECREATION.
THE DEPARTMENT OF FORESTS, PARKS
AND RECREATION AND THE CENTER
FOR RURAL STUDS AT THE
UNIVERSITY OF VERMONT ARE DOING
TO SURVEY TO DEVELOP THE NEXT
STATEWIDE COMPREHENSIVE OUTDOOR
RECREATION PLAN.
PEOPLE WEEK SPOKE TO THIS WEEK
LOVE VERMONT.
>> I LOVE THE DIVERSITY BETWEEN
THE MOUNTAINS, LAKE AND
RECREATION ACTIVITIES.
>> IT'S WONDERFUL AND THERE'S
LOTS OF CHILDREN AND DOGS AND
PEOPLE LIVING AND ENJOYING BEING
IN THE FRESH AIR.
>> IT HAS A LOT TO OFFER.
ALL KINDS OF STATE PARKS AND
GREAT PLACES, ACCESS FOR THE
LITTLE ONES AND ALL AGES.
>> Cat: I WANTED TO KNOW HOW
YOUR INPUT WOULD HELP THEM MAKE
DECISIONS, SO I SPOKE WITH THE
DEPARTMENT OF FORESTS, PARKS AND
RECREATION PROGRAM MANAGER
JESSICA SAVAGE TO LEARN MORE.
WHY DO WE NEED THIS SURVEY?
>> Savage: THE PURPOSE OF THE
SURVEY IS TO HELP US WRITE OUR
STATEWIDE COMPREHENSIVE OUTDOOR
RECREATION PLAN, AND IT HELPS US
PLAN TO HOW WE MEET THE NEEDS OF
VERMONTERS AND HOW THEY RECREATE
IN THE OUTDOORS.
WE WANT TO KNOW WHAT THEY'RE
DOING AND HOW FREQUENTLY AND IF
THE FACILITIES WE HAVE ARE
MEETING THEIR NEEDS, BECAUSE
THIS PLAN IS HOW WE GET FEDERAL
DOLLARS FOR PROVIDING OUTDOOR
RECREATION, PARKS, POOLS AND
PLAYGROUNDS ALL AROUND THE
STATE.
>> Cat: ABSOLUTELY.
AND SO WHAT ARE YOU HOPING TO
HEAR FROM PEOPLE?
>> Savage: WELL, WE REALLY DO
WANT TO KNOT FREQUENCY OF THE
ACTIVITIES THAT THEY'RE DOING.
WE CERTAINLY HEAR TELL THAT IT'S
A BIG TIME IN THE WORLD OF
OUTDOOR RECREATION AND WE CAN
TELL PEOPLE ARE DOING IT A LOT,
BUT WE WANT TO KNOW WHAT THEY'RE
DOING, WHEN THEY'RE DOING IT,
AND AGAIN, WHEN THEY GO TO
FACILITIES TO DO THESE
ACTIVITIES, ARE THOSE FACILITIES
MEETING THEIR NEEDS AND THEIR
FAMILY'S NEEDS.
AND WE ALSO WANT TO KNOW, YOU
KNOW, PRIORITIES AROUND SOMEFUL
BIGGER PICTURE STUFF, HOW SHOULD
WE BE THINKING ABOUT OUR OUTDOOR
RECREATION POLICIES AND
PROGRAMS.
ARE WE GIVING PEOPLE THE RIGHT
INFORMATION?
COMMUNICATION-WISE, MAPS AND
ONLINE INFORMATION, ARE WE
TAKING GOOD CARE OF THE PLACES
THEY LIKE TO RECREATE?
SHOULD WE BE FOCUSING MORE ON
STEWARDSHIP AND ECONOMIC
VITALITY AND COMMUNITY
CONNECTIONS?
SO BIG THEMES WE REALLY WANT TO
HEAR FROM VERMONTERS ABOUT HOW
THEY FEEL ABOUT THOSE THINGS.
>> Cat: AND HOW DOES THE DATA
GET USED?
ONCE YOU GET IT, WHAT HAPPENS?
>> Savage: THE CENTER FOR RUR
STUDIES AT UVM WILL CHURCH THE
NEIGHBORS WITH THE SURVEY --
CRUNCH THE NUMBERS WITH THE
SURVEY AND WE'RE ALSO DOING A
PROVIDER SURVEY, PEOPLE THAT
HELP US GET RECREATION WE LIKE,
THEY'LL TELL US ABOUT THEIR
PERSPECTIVE AS WELL.
WE PUT THOSE TOGETHER AND CREATE
KEY FINDINGS AND DESIRED
CONDITIONS, SO BASICALLY THE BIG
IDEAS AND ACTIONS WE TAKE TO GET
THERE.
GIVE IT TO THE NATIONAL PARK
SERVICE, THEY REVIEW IT, BLESS
IT, AND THEY CONTINUE TO GIVE US
LAND AND WATER CONSERVATION FUND
DOLLARS AND RECREATIONAL TRAIL
PROGRAM DOLLARS.
>> Cat: HOW MUCH MONEY EACH YEAR
GOES INTO THIS?
>> Savage: WE GET A MILLION
DOLLARS IN RECREATIONAL TRAIL
PROGRAM DOLLARS HERE EACH IN
VERMONT AND LAND AND WATER
CONSERVATION FUND HAS VARIED.
IT'S BEEN INCREASING RECENTLY,
WHICH IS GREAT.
EVERY YEAR WE GET BETWEEN 500,
$800,000 WORTH OF DOLLARS.
>> Cat: AND YOU MENTIONED THIS
IS SOMEWHAT OF A NEW APPROACH?
>> Savage: YES, THE LAST TIME WE
DID THE SURVEY, WHICH WAS TEN
YEARS AGO, EVEN THOUGH THE PLAN
IS ONLY FIVE YEARS OLD, WE DID
IT AS A HOUSEHOLD SURVEY, A
MAIL-IN SURVEY.
THE WORLD HAS CHANGED.
PEOPLE DON'T SAKE SURVEYS LIKE
THAT -- TAKE SURVEYS LIKE THAT
ANYWHERE, SO WE'RE DOING
COMPLETELY ONLINE, SO I REALLY
APPRECIATE YOU GETTING THE WORD
OUT BECAUSE THAT'S WHAT WE NEED.
WE NEED PEOPLE TO GO ONLINE AND
TAKE THE SURVEY AND MAKE SURE
WE'RE HEARING FROM AS BROAD A
SWATH OF VERMONTERS AS WE CAN.
>> Cat: SO IF THE SURVEY IS
BEING DONE NOW, WHEN DOES THE
PLAN ACTUALLY COME OUT?
>> Savage: IT'S A VERY QUICK
TURNAROUND TIME, SO IT'S COMING
OUT IN SEPTEMBER.
WE WILL HAVE SOME ELEMENTS THAT
WILL BE ADDED TO IT THROUGH THE
REST OF THE FALL.
WE'RE ALSO DOING THIS BIG GIS
ANALYSIS PIECE AND WE CAN SPEND
SOME TIME TALKING MORE ABOUT
THAT AT ANOTHER TIME, BUT YES,
IN THE FALL WE'RE GOING TO HAVE
A PLAN THAT WE GIVE TO THE
NATIONAL PARK SERVICE.
>> Cat: AND I THINK PEOPLE SAY,
OH, YOU KNOW, SURVEY, SOME
INFORMATION, WHY DO I NEED TO DO
IT.
TANGIBLY, WHAT COMES OF THIS FOR
PEOPLE -- IN THEIR EVERYDAY,
THEY LOVE HIKING OR SNOWBOARDING
OR BOATING OR SOMETHING LIKE
THAT.
>> Savage: SURE.
I BET YOUR VIEWERS HAVE GONE TO
A PARK IN THEIR COMMUNITY
PROBABLY THIS MORNING.
YOU WENT TO A PARK, I HEARD, AND
THAT PARK WAS FUNDED,
DEVELOPMENTS AT THAT PARK WERE
FUNDED WITH THIS LAND AND WATER
CONSERVATION FUND MONEY.
OVER 650 PROJECTS AROUND THE
STATE, SO IT DIRECTLY BENEFITS
HOW WE INTERACT WITH OUR
COMMUNITIES.
AND MORE SO, OUR DEPARTMENT AT
DEPARTMENT OF FORESTS, PARKS AND
RECREATION, WE USE THAT TO GUIDE
OUR POLICY.
IF WE HEAR THERE'S A TON MORE
PEOPLE REALLY INTERESTED IN FAT
BIKING OR DOWNHILL MOUNTAIN
BIKING, WE'RE GOING TO INVEST
MORE IN PROVIDING FACILITIES TO
THOSE TYPES OF ACTIVITIES.
IT HAS A DIRECT BENEFIT TO WHAT
PEOPLE SEE IN THEIR PUBLIC
SPACES.
>> Cat: AND SPEAKING OF FAT
BIKING OR MOUNTAIN BIKING, ARE
THOSE A COUPLE OF TRENDS YOU'VE
NOTICED DIFFERENCES IN?
>> Savage: YES, CERTAINLY A BIG
EXPLOSION WITH THE INTEREST IN
MOUNTAIN BIKING EVEN IN THE PAST
TEN YEARS.
THE EQUIPMENT'S CHANGED AND
GOTTEN MORE ACCESSIBLE AND
LIGHTER AND FASTER AND FUNNER,
SO PEOPLE ARE DOING IT MORE.
FAT BIKING, SAME THING.
WE'RE REALLY SEEING -- IT'S A
REAL DEDICATED CROWD.
THEY REALLY GET INTO IT, EVEN IF
THEY CAN'T DO IT ALL THE TIME,
ALL WINTER LONG.
THEY'RE VERY BIG.
>> Cat: ABSOLUTELY.
SO SURVEY IS DUE IN SEPTEMBER.
THE PLAN GETS TURNED AROUND
SHORTLY AFTER THAT.
>> Savage: YES.
>> Cat: WHEN DO PEOPLE GET TO
HEAR HOW THE MONEY IS BEING
SPEND?
>> Savage: AH.
SO WE'RE GOING TO BE DOING A
ROUND OF RECREATIONAL TRAIL
PROGRAM GRANTS THIS FALL AS
WELL, SO THAT YOU'LL -- PEOPLE
WILL BE ABLE TO APPLY TO THAT
PROGRAM.
WE WILL DO A ROUND OF LAND AND
WATER CONSERVATION FUND GRANTS
NEXT YEAR.
WE DO THEM EVERY OTHER YEAR AS A
PUBLIC GRANT ROUND, SO WE CAN
HAVE MORE DOLLARS TO GIVE OUT TO
OUR COMMUNITIES BECAUSE IT'S A
BIG GRANT -- IT'S A BIG FEDERAL
GRANT PROGRAM AND WE WANT PEOPLE
TO MAKE IT WORTH THEIR WHILE TO
GET THESE GRANTS.
WE'LL HAVE MORE NEWS NEXT YEAR
ABOUT THIS.
>> Cat: PERFECT.
THANKS FOR YOUR TIME TODAY.
>> Savage: YEAH, THANK YOU.
>> Cat: AND WE'LL HAVE A LINK TO
THAT SURVEY ON OUR WEBSITE,
WCAX.COM.
AND ALSO INFORMATION ABOUT HOW
TO GET A PAPER COPY IF YOU NEED
THAT INSTEAD.
IT'S AVAILABLE NOW UNTIL
SEPTEMBER 9th.
THERE ARE ALSO TWO OPEN HOUSES
WHERE YOU CAN WEIGH IN, ONE
TOMORROW IN BRATTLEBORO AND THE
OTHER ONE ON THE 27th IN
WATERBURY.
>>> UP NEXT, WE'RE MAD ABOUT
MONARCHS.
WE'RE GOING TO GO CHASING
BUTTERFLIES WITH BIOLOGISTS AND
FIND OUT WHY THIS YEAR HAS BEEN
SUCH A GOOD ONE IN VERMONT.
>> Cat: WELCOME BACK.
YOU MIGHT HAVE NOTICED MORMON
MARK BUTTERFLIES IN YOUR
BACKYARDS THIS YEAR.
TURN OUT IT'S BEEN A GREAT YEAR
FOR THE PRETTY POLLINATORS.
I HEADED OUT TO THE FIELDS TO
FIND OUT WHY.
>> McFarland: AH, FOUND ONE, A
LITTLE GUY!
>> Cat: IF YOU'RE GOING TO PICK
SOMEONE TO CHASE BUTTERFLIES
WITH, PICK SOMEONE AS
ENTHUSIASTIC AS KENT McFARLAND.
>> McFarland: GUESS WHAT?
THIS IS BONUS, A LITTLE EGG.
IT'S LIKE A LITTLE GEM.
>> Cat: HE SHOWS US THE LITTLE
CIRCLES ON MILKWEED LEAVES TO
LET YOU KNOW A MONARCH
CATERPILLAR HATCHED AND MUNCHED
HERE.
THIS PLANT HE FOUND IN WOODSTOCK
IS FULL OF THEM.
>> McFarland: THAT IS AN AWESOME
PLANT.
ONE EGG, THREE LARVAE.
TWO ADULTS.
ALL RIGHT, NOW WE'RE COOKING.
LET'S LOOK SOME MORE.
>> Cat: IT'S FUN, BUT THAT'S NOT
THE ONLY REASON A CONSERVATION
BIOLOGIST WITH THE VERMONT
CENTER TO ECOSTUDIES SPENDS HIS
MORNING AND FRIDAY AFTERNOON
LOOKING UNDER LEAVES FOR LITTLE
SIGNS OF LIFE.
HE'S BEEN TRACKING MONARCH
NUMBERS IN VERMONT FOR YEARS.
>> McFarland: THIS IS PROBABLY
THE BEST YEAR IN 20 YEARS.
IT'S INCREDIBLE THIS YEAR.
>> Cat: McFARLAND SAYS PART OF
THAT IS LIKELY DUE TO THE
WEATHER.
IT DIDN'T START PROMISING WITH A
COLD WET SPRING.
>> McFarland: I WAS WORRIED THAT
IT WOULD BE PRETTY HORRIBLE FOR
MONARCHS AND OTHER BUTTERFLIES,
BUT THEN SUDDENLY SUMMER HIT US
AND IT'S GOTTEN GREAT.
>> Cat: HE GUESSES WARM DRY
WEATHER AND A GOOD MILKWEED CROP
ARE BEHIND THE BANNER BUTTERFLY
YEAR.
THE ONES GROWING NOW ARE
DESTINED FOR MEXICO.
SIX YEARS AGO BUTTERFLY
POPULATIONS OVERWINTERING THERE
WERE DANGEROUSLY LOW.
>> McFarland: WE WERE DOWN TO A
CRITICAL LEVEL WHERE WE STARTED
THINKING THEY WOULD STOP
MIGRATING AND WE WOULDN'T HAVE
ENOUGH.
>> Cat: BUT EFFORTS TO PROTECT
BUTTERFLIES HERE AND IN THE WEST
AND MIDWEST HAVE BEEN HELPING.
DESPITE THE SUCCESSES HERE,
McFARLAND SAYS OUR MONARCHS ARE
ONLY A SMALL FRACTION OF THE
BUTTERFLIES THAT FOLLOW THE
SOUTHERN WINDS TO MEXICO.
>> McFarland: WE COULD HAVE A
GOOD YEAR AND STILL MIGHT NOT BE
GOOD IN MEXICO, BUT IF WE
PRODUCE 10 OR 15%, WE'LL TAKE
IT.
>> Cat: I ALSO ASKED HIM ABOUT
THE TRENDS THEY'RE NOTICING IN
MONARCH MIGRATIONS AND HOW THE
POPULATION IS A WHOLE IS DOING.
HE TOLD ME WEATHER PLAYED A BIG
FACTOR THIS YEAR HERE, BUT IN
OTHER SPOTS IN THE COUNTRY, IT
HAS NOT BEEN AS FAVORABLE FOR
THE BUTTERFLIES.
YOU WERE TELLING ME WHY YOU ARE
NOT SURE THIS IS A GREAT YEAR
FOR MONARCHS.
WHY DON'T WE KNOW WHETHER IT'S A
GOOD YEAR?
>> McFarland: WELL, NORTH
AMERICA IS HUGE SO WE DON'T KNOW
WHAT HAPPENS WITH THE WHOLE
LIFECYCLE.
IT STARTS IN THE SPRING AT THE
GULF COAST, MOVES NORTHWARD, SO
YOU HAVE TO HAVE A PICTURE OF
ALL OF NORTH AMERICA TO
UNDERSTAND WHY MONARCHS ARE
DOING WELL RIGHT NOW.
WE NEED PEOPLE TO HELP US GET
DATA AND WE NEED TO FIGURE OUT
WHAT'S GOING ON EVERYWHERE AND
IT TAKES YEARS AND YEARS OF
EXPERIMENTATION AND STUDY TO
FIGURE IT OUT.
WE HAVE A LOT OF GOOD IDEAS,
THOUGH, AND A LOT HAS TO DO WITH
WEATHER.
IF YOU HAVE A REALLY GOOD SPRING
DOWN ON THE GULF COAST, AND BY A
GOOD SPRING, THAT WOULD MEAN A
LOT OF MOISTURE SO THE MILKWEED
IS GROWING WELL AND IT'S REALLY
LUSH, THE MONARCHS COMING IN
FROM MEXICO ARE LAYING EGGS AND
HAVE VERY SUCCESSFUL
CATERPILLARS, THAT PRODUCES A
GREAT GENERATION TO ZOOM
NORTHWARD UP TO PLACES LIKE HERE
IN VERMONT.
IT WAS PROBABLY A GREAT YEAR IN
THE SPRING DOWN ON THE GULF
COAST AND THEN I GOT WORRIED
ABOUT THE SPRING HERE IN
VERMONT.
IT WAS COLD AND NOT VERY FUN AND
A LOT OF PEOPLE WERE COMPLAINING
ABOUT THE WEATHER AND I'M SURE
IF THE MONARCHS WERE TO ARRIVE,
THEY WOULD COMPLAIN ABOUT THE
WEATHER, BUT ALL OF A SUDDEN IT
BROKE AND IN JUNE, WE GOT REALLY
GOOD WEATHER RIGHT WHEN THE
MONARCHS WERE ARRIVING FROM THE
SOUTH, SO THAT WAS A SPECTACULAR
MOMENT FOR THEM TO LAY A LOT OF
EGGS AND BE REALLY SUCCESSFUL
AND I THINK THAT'S PROBABLY WHAT
IT IS ALL ABOUT.
IT'S ABOUT A GREAT WEATHER YEAR,
A GREAT CLIMATE YEAR FOR
MONARCHS.
>> Cat: AND RUN PEOPLE THROUGH
THE LIFECYCLE OF A MONARCH
BECAUSE I THINK A LOT OF PEOPLE
DON'T UNDERSTAND HOW MANY
GENERATIONS IT TAKES TO GET TO
THE ONES THAT EVENTUALLY GO BACK
TO MEXICO.
>> McFarland: IT'S CRAZY WHAT
HAPPENS.
YOU THINK ABOUT LAST WINTER, THE
MONARCHS WERE DOWN IN ONE AREA
IN MEXICO IN THE TRANSVOLCANIC
MOUNTAIN RANGE OUTSIDE OF MEXICO
CITY, UP REALLY HIGH.
THE MOUNTAINS LOOK LIKE THE
GREEN MOUNTAINS AND THEY HAVE
FUR TREES ON THEM AND THE
MONARCHS GO THERE AND HANG OUT
AND SIT THERE ALL WINTER LONG.
IT'S COOL, PERFECT CLIMATE FOR
THEM TO JUST CHILL OUT.
THEN COME MARCH, THEY GET SORT
OF A MIGRATORY ITCH AND THEY
TAKE OFF AND FLY TO THE GULF
COAST WHERE THEY MATE, LAY LOTS
OF EGGS, AND THEY -- MOST OF
THEM PROBABLY JUST DIE THERE.
AND SO THEN THAT GENERATION, THE
FIRST GENERATION REMOVED, GOES
FURTHER NORTH.
SOMETIMES THEY MIGHT ARRIVE THE
WHOLE WAY UP HERE TO VERMONT AND
THAT GENERATION COMES HERE IN
SAY, MAYBE JUNE, LAYS A WHOLE
BUNCH OF NEGS A FIELD LIKE THIS
AND WE HAVE ONE SUMMER
GENERATION HERE IN VERMONT IN
THE NORTH THAT ONLY LIVES IN
VERMONT.
MAYBE THEY LIVE FOR A MONTH, BUT
THEY HOPEFULLY WILL PRODUCE A
REALLY GREAT FOURTH GENERATION,
WHICH IS THE CATERPILLARS WE'RE
SEEING TODAY AND THAT FOURTH
GENERATION I LIKE TO CALL THE
SUPER GENERATION THE SUPER
MONARCHS.
THEY GET TO LIVE A LONG TIME, UP
TO EIGHT MONTHS, AND THEY'RE
GOING TO TAKE OFF STARTING RIGHT
NOW AND THEY'LL FLY THE WHOLE
WAY TO MEXICO AND OVERWINTER
DOWN THERE AND START THE WHOLE
PROCESS ALL OVER AGAIN.
SO WE'RE TALKING ABOUT THE
GREAT, GREAT GRANDCHILDREN OF
LAST WINTER'S MONARCHS IN MEXICO
ARE HERE READY TO GO BACK.
>> Cat: AND IT'S CRAZY BECAUSE
WE DON'T KNOW EXACTLY WHY THEY
HAVE THAT INSTINCT, RIGHT?
>> McFarland: NOT REALLY.
THERE'S BEEN A LOT OF GREAT WORK
LOOKING AT GENETICS AND WE
UNDERSTAND THE ACTUAL GENES THAT
MAKE THEM DO THIS, BUT HOW IT
GOT GOING AND STARTED IS A GREAT
MYSTERY.
IT'S GREAT TO THINK THEY HAVE
WE'VE KIND OF MYSTERIES OUT HERE
THAT WE CAN'T SOLVE.
THE NEED THING ABOUT THEM, WE
SUH A COUPLE MONARCHS FLYING
AROUND TODAY THAT ARE REALLY
CRISP AND THEY'RE DEFINITELY
MIGRATING TO MEXICO ANYTIME NOW.
THE NEXT GOOD COLD FRONT THAT
COMES THROUGH, THEY'LL START
PUSHING SOUTH SOUTHWARD.
THAT'S THE COOL THING ABOUT
THESE, THEY DON'T USE A LOT OF
ENERGY TO GET THERE.
THEY GO THE DISTANCE BY GLIDING.
THEY WAIT FOR GREAT WINDS OUT OF
THE NORTH, JUST LIKE THE HAWKS
DO AND OTHER BIRDS, THEY WAIT
FOR THE GREAT WINDS ZOOMING OUT
OF THE NORTH AND THEY RIDE THEM.
YOU'LL BE ON MOUNTAINTOPS, IF
YOU'RE HIKING A LONG TRAIL IN
SEPTEMBER, IF IT'S A NORTH WIND
COMING DOWN THE GREEN MOUNTAINS,
LOOK OUT, YOU'LL SEE MONARCHS
GLIDING ALONG AND THEY'RE JUST
GLIDING ALONG ON THE WIND, NOT
USING ANY ENERGY AS ALL.
JUST GOING AS FAR AS THEY CAN ON
THE WINDS.
WHEN THE WINDS DIE DOWN, THEY'LL
STOP AND THEY HAVE TO FIND
FLOWERS TO GET MORE ENERGY TO
NECTAR.
UNLIKE BIRDS, THE COOL THING
ABOUT THEM IS THEY'RE THE
LIGHTEST THEY'RE EVER GOING TO
BE RIGHT NOW.
WHEN THEY GET TO MEXICO, THEY'RE
GOING TO BE THE HEAVIEST THEY'LL
EVER BE.
THEY ACTUALLY GET FATTER AND
FATTER AS THEY GO SOUTH.
BIRDS OF THE OPPOSITE.
THEY EAT A WHOLE LOT HERE, PUT A
LOT OF FAT ON THEMSELVES AND
FLAP THEIR WAY DOWN SOUTH AND
BURN ALL THEIR ENERGY.
BUT MONARCHS NEED TO ARRIVE IN
MEXICO WITH FAT TO BURN.
THEY'LL PUT FAT ON THEIR BELLIES
SO WHEN THEY GET TO MEXICO, THEY
NEED IT TO SLOWLY BURN AS THEY
HANG IN THE TREES.
SO IT'S REALLY IMPORTANT ALONG
THE WAY AS THEY'RE MIGRATING,
WHEN THEY DO STOP, THEY NEED TO
STOP AND NECTAR, VISIT
WILDFLOWERS LIKE WE SEE AROUND
US HERE AND EAT AS MUCH NECTAR
AS THEY CAN AND ALL THAT SUGARY
STUFF GETS DOWN INTO THEM AND
MAKES FAT, SO WHEN THEY GET TO
NEGOTIATION, THEY'RE HEALS AND
RED -- TO MEXICO, THEY'RE
HEALTHY AND READY TO HANG OUT
ALL WINTER.
>> Cat: YOU MENTIONED THERE ARE
POPULATIONS OF MONARCHS THAT
DON'T MIGRATE AT ALL.
>> McFarland: IF YOU GO TO SOUTH
FLORIDA, THERE'S MONARCHS YEAR
ROUND THERE.
SOME OF THE BUTTERFLIES,
MONARCHS THAT LEAVE HERE WILL
ACCIDENTALLY GO TO FLORIDA AND
ASSIMILATE THEMSELVES INTO THAT
POPULATION AND THEY DON'T SEEM
TO COME BACK OUT.
THERE'S POPULATIONS THERE,
POPULATIONS IN CUBA THAT ARE
THIS YEAR ROUND AND EVEN IN
DOMINICAN REPUBLIC IN THE
MOUNTAINS WHERE I'VE DONE BIRD
WORK BEFORE, THERE'S LOTS OF
MONARCH IN THE MOUNTAINS THERE,
BUT THEY DON'T MIGRATE.
WE HAVE THIS SPECIAL POPULATION
HERE IN THE EAST THAT GOES TO
MEXICO AND OUT IN CALIFORNIA,
THERE'S ANOTHER POPULATION OF
WESTERN MONARCHS THAT GO BACK
AND FORTH BETWEEN SOUTHERN
CALIFORNIA AND THE PACIFIC
NORTHWEST.
WE HAVE THESE TWO UNIQUE
POPULATIONS THAT DO THIS CRAZY
MIGRATION.
>> Cat: YOU MENTIONED THERE'S
OTHER POPULATIONS ON THE WEST
COAST NOT DOING AS WELL.
>> McFarland: NO, THEY'RE NOT.
THERE'S BEEN OVER A 90 PERCENT
DECLINE IN THE POPULATIONS IN
CALIFORNIA, SO THEY'RE IN BIG
TROUBLE AND THERE'S A LOT OF
CONCERN AMONGST BUTTERFLY
CONSERVATIONISTS AND OTHERS
TRYING TO FIGURE OUT WHAT WE CAN
DO ABOUT THAT.
UNFORTUNATELY, IT'S PROBABLY
PARTLY DUE TO CLIMATE CHANGE.
DRY WEATHER OUT IN THE WEST IS
NOT GOOD FOR MONARCHS.
YOU DON'T GET A LOT OF GOOD MILK
WHEEZE, SO IT HAS TO DO --
MILKWEED, SO IT HAS TO DO WITH
CLIMATE AND OTHER THINGS GOING
TO IN THE WEST.
IN SOME YEARS HERE, IN 2013, WE
HAD THE LOWEST POPULATION EVER.
WE HAD ABOUT HALF A HECTARE OF
MONARCHS COVERING THE TREES, SO
IN 2013, WE WERE AT A LOW POINT
FOR THE EASTERN POPULATION TOO.
>> Cat: I REMEMBER THAT.
>> McFarland: IT WAS A BIG
CONCERN AND LAST YEAR WE HAD SIX
HECK TERS, WHICH IS THE TARGET
RIGHT NOW.
WE TO HAVE AT LEAST SIX EVERY
YEAR COVERING THE TREES DOWN
THERE AND LAST YEAR WAS A GREAT
YEAR AND THIS YEAR, BY WHAT
WE'RE FINDING IN THE FIELD
TODAY, I HOPE IT'S ANOTHER GREAT
YEAR IN MEXICO TOO.
>> Cat: ABSOLUTELY.
THANK YOU SO MUCH.
IF YOU SPOT MONARCHS IN YOUR OWN
BACKYARD, YOU CAN HELP
RESEARCHERS TRACK THEIR
MIGRATIONS.
ENTER THE SIGHTINGS INTO A
COUPLE DIFFERENT SITES, JOURNEY
NORTH AND MISSION MONARCH.
THAT WILL DO IT FOR US THIS
MORNING ON "YOU CAN QUOTE ME."
THANK YOU FOR SPENDING YOUR
MORNING WITH US AND STAY TUNED.
AFTER THE BREAK, CHANNEL 3'S
SCOTT FLEISHMAN AND DAVE BUSHER
ARE IN WITH YOUR MORNING NEWS
AND WEATHER.
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CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
YCQM Aug. 18, 2019
BURLINGTON, Vt. CAPTIONING PROVIDED BY