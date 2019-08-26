YCQM: August 25, 2019

BURLINGTON, Vt. (WCAX) Darren: AND THANKS FOR
JOINING US ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME."
I'M DARREN PERRON.
THIS MORNING, ONE-ON-ONE WITH
BISHOP CHRISTOPHER COYNE.
NOW THAT A TEN-MONTH
INVESTIGATION INTO POTENTIAL
PEDOPHILE PRIESTS IS DONE.
IT REVEALS DECADES OF ABUSE BY
40 PRIESTS.
>> I'M 66 YEARS OLD.
THIS INDIVIDUAL HAD AN ELEVATED
PLACE IN MY FAMILY'S LIFE.
SO NO, I NEVER TOLD MY PARENTS.
>> Darren: HE DIDN'T TELL THEM
THAT HE WAS REPEATEDLY ABUSED BY
A PRIEST STARTING IN 8th GRADE.
DON MAHONEY KEPT THE SECRET
UNTIL NOW.
>> I'VE BEEN WANTING THIS FOR A
LONG TIME.
THERE MAY BE SOME SMALL
CONSOLATION THAT THE WORLD KNOWS
THIS PERSON'S NAME.
>> Darren: THAT NAME IS FATHER
EDWARD FOSTER, THE FORMER
BURLINGTON PRIEST IS ONE OF 40
ACCUSED OF CHILD SEX ABUSE IN A
NEW REPORT COMMISSIONED BY THE
CATHOLIC DIOCESE AND BISHOP
CHRISTOPHER COYNE.
>> Coyne: WE NEEDED TO DO THIS.
WE NEED TO GET THE FAMILY
SECRETS COMPLETELY OUT THERE.
>> Darren: THE BISHOP CREATED A
SEVEN-MEMBER COMMITTEE MADE UP
OF LAY PEOPLE TO POUR OVER
THOUSANDS OF DOCUMENTS, THE
FILES OF MORE THAN 50 PEDOPHILE
PRIESTS.
>> Coyne: IF THAT WAS ONE
SUBSTANTIAL ALLEGATION, IT WAS
ENOUGH TO PLACE HIS NAME ON THE
LIST.
>> Darren: BUT IN MANY CASES,
THERE WERE MULTIPLE ALLEGATIONS.
SOME FAMILIES WERE PAID TO KEEP
QUIET AND PRIESTS WERE MOVED
FROM PARISH TO PARISH.
>> Darren: DID THE CHURCH FAIL
THESE CHILDREN?
>> Coyne: DEFINITELY, WE FAILED
THESE CHILDREN.
WE FAILED THE CHILDREN, THE
TEENAGERS, THE FAMILIES.
THESE ACTIONS WERE CRIMINAL,
SINFUL, IMMORAL.
THEY WEREN'T DEALT WITH WELL.
THERE'S NO EXCUSES FOR WHAT WE
DID.
>> Darren: THE COMMITTEE'S
REPORT ON THE ABUSE TOOK ABOUT
TEN MONTHS TO COMPLETE.
>> THE FILES, SOME OF THEM WERE
A THOUSAND PAGES OR MORE AND WE
WANTED TO MAKE SURE WE GOT IT
RIGHT.
>> Darren: JOURNALIST MIKE
DONOGHUE IS ON THE COMMITTEE.
>> WE EXPECT THERE WILL BE
PEOPLE COMING FORWARD.
>> Darren: DONOGHUE EXPECTS MORE
ALLEGATIONS ONCE THE LIST OF
PRIESTS IS PUBLISHED AND SAYS
THE COMMITTEE IS STILL REVIEWING
SOME FILES, SO MORE NAMES COULD
BE ADDED TO THE 40.
>> IT'S A SAD NUMBER, IT'S AN
AWFUL NUMBER.
>> Darren: BUT BISHOP COYNE
POINTS OUT ALL BUT ONE OF THE
ALLEGATIONS HAPPENED BEFORE
2000.
THE ONE SINCE IS AGAINST FORMER
PRIEST STEPHEN NICHOLS.
THE BISHOP SAYS PROTOCOLS LIKE
BACKGROUND CHECKS, ONGOING
TRAINING TO SPOT ABUSE ABUSERS,
AUDITS AND MANDATORY REPORTING
TO POLICE ARE HELPING TO PROTECT
VERMONT KIDS NOW.
>> Coyne: THERE'S ABSOLUTELY NO
PRIEST WORKING ON THE DIOCESE OF
BURLINGTON THAT PLACES CHILDREN
AT RISK.
>> Darren: DID IT PUT MORE KIDS
AT RISK BY NOT RELEASING THIS
INFORMATION SOONER?
>> Coyne: NO, I REALLY WANT TO
MAKE -- PUT THAT CONCERN TO REST
BECAUSE NONE OF THESE PEOPLE
HAVE BEEN IN MINISTRY SINCE
2000.
>> TOOK WAY TOO LONG.
>> Darren: FOR ABOUT 20 YEARS,
ATTORNEY JERRY O'NEAL HIGH
SCHOOL REPRESENTED MORE THAN 50
ABUSE -- HAS REPRESENTED MORE
THAN 50 ABUSE VICTIMS, SUING THE
CHURCH WHICH HAS NOW FADE OUT
$31.5 MILLION AND SIX CASES ARE
STILL PENNING.
HE SAYS HE TRIED DURING
SETTLEMENT PROCEEDINGS TO GET
THE DIOCESE TO RELEASE THE FILES
FOR 16 YEARS AND SAYS NOT DOING
SO STILL PUT KIDS AT RISK
OUTSIDE THE CHURCH.
>> IF THEY HAD RELEASED THE
FILES SOONER, THERE WAS A MUCH
GREATER LIKELIHOOD OF PROTECTING
CHILDREN THAT SOME OF THESE
PERPETRATORS CLEARLY IDENTIFIED
COULD HAVE BEEN MOLESTING IN THE
MEANTIME.
NOT WITHIN THE CHURCH, BUT
OUTSIDE THE CHURCH IN OTHER
CONTEXT.
THEY'RE STILL PERPETRATORS.
SO MANY OF THE SURVIVORS ARE
FURIOUS BECAUSE HOW LONG IT'S
TAKEN THE CHURCH IN THIS
PARTICULAR DIOCESE TO IDENTIFY
THE PEOPLE.
>> Darren: MAHONEY'S ABUSER,
FATHER FOSTER, DIED IN 2007.
HE WISHES HE WAS STILL AROUND TO
SEE HIS NAME ON THE LIST.
>> IT'S ALMOST SURREAL THAT IT'S
FINALLY HAPPENING.
I THINK I'M LOOKING FORWARD TO
PUTTING THE PSYCHIC ENERGY THAT
I PUT INTO THIS, TO PUTTING THAT
BEHIND ME.
>> Darren: MAHONEY JOINED THE
COMMITTEE LOOKING INTO THE
PRIEST FILES.
THE BISHOP ADMITS REVEALING THE
LIST OF PRIESTS COULD OPEN THE
DIOCESE UP TO EVEN MORE
LAWSUITS, BUT HE SAYS THE CHURCH
CAN NO LONGER COVER UP THE SINS
OF ITS PAST.
MANY OF THE PRIESTS HAVE SINCE
DIED, BUT THERE ARE AT LEAST 13
WHO ARE STILL ALIVE.
THE COMMITTEE BEHIND THE REPORT
SAYS THEY USED OTHER DIOCESE
GUIDELINES WHEN DETERMINING IF
ALLEGATIONS WERE CREDIBLE.
BISHOP COYNE IS HOW URGING ANY
OTHER VICTIMS TO COME FORWARD.
WHAT HE'S SAYING AND HOW VICTIMS
CAN REPORT THEIR ABUSE NEXT.
>> Darren: THE BURLINGTON
CATHOLIC DIOCESE IS URGING
VIMTION OF PRIEST SEX ABUSE TO
COME FORWARD FOLLOWING ITS
RELEASE OF A NEW REPORT NAMING
40 PRIESTS ACCUSED OF
MOLESTATION.
YOU CAN CALM THE STATE POLICE,
THE -- CALL THE STATE POLICE,
THE DEPARTMENT FOR CHILDREN AND
FAMILIES, THE ATTORNEY GENERAL'S
OFFICE, THE CHURCH'S VICTIM
ASSISTANCE COORDINATOR, OR SAFE
ENVIRONMENT OFFICE, AND WE HAVE
ALL OF THOSE NUMBERS ON OUR
WEBSITE, WCAX.COM.
THERE IS ALSO A LINK TO THE LIST
OF PRIESTS' NAMES AND THAT FULL
REPORT ON OUR WEBSITE.
THE VERMONT ATTORNEY GENERAL
ALSO HAS THE LIST.
THE BISHOP TELLS ME HE WAS
HESITANT AT FIRST TO RELEASE THE
LIST, BUT A VICTIM HELPED CHANGE
HIS MIND.
I ALSO ASKED HIM HOW THIS WAS
ALLOWED TO HAPPEN IN THE CHURCH.
HERE NOW IS OUR ENTIRE
INTERVIEW.
BISHOP COYNE, LET'S TALK ABOUT
THIS COMMISSIONED REPORT.
WHY DID THE CHURCH DECIDE TO
FORM A COMMITTEE THAT COULD TAKE
A LOOK AT THESE FILES?
>> Coyne: WELL, SINCE I ARRIVED
IN THE DIOCESE OF BURLINGTON,
IT'S BEEN MY EFFORT TO KIND OF
BE AS OPEN AND TRANSPARENT ABOUT
ALL WORKS OF THE DIOCESE AND ALL
THE CATHOLIC CHURCH DOES WITHIN
THE STATE OF VERMONT, MOST
ESPECIALLY ABOUT THE WAY WE'VE
HANDLED ABUSE CLAIMS AGAINST
PRIESTS IN THE PAST.
I'VE ALSO SPOKE WITH A NUMBER OF
VICTIMS, ONE OF WHOM ENDED UP ON
THE COMMITTEE, AS A MATTER OF
FACT, WHO DESIRED THAT I PUT OUT
A LIST.
THEY SAID, YOU KNOW, BISHOP,
PEOPLE AREN'T GOING TO REALLY
HEAL, NOBODY'S GOING TO EVER
REALLY MOVE FORWARD UNTIL YOU
PUT THE LIST OUT THAT YOU HAVE
OF PEOPLE WHO HAVE ALLEGATIONS
AGAINST THEM.
I WAS HESITANT.
I WAS HESITANT BECAUSE WHAT I
SAW WHEN LISTS HAVE BEEN
PUBLISHED, NOBODY IS REALLY
HAPPY WITH THEM.
PEOPLE STEP FORWARD AND SAY WHY
IS THIS MAN'S NAME ON IT, WHO
WAS ON THE COMMITTEEING BUT AS
TIME WENT ON, IT BECAME CLEAR
THAT WE NEED TO DO THIS.
PEOPLE CAN TRUST IS AND KNOW
THAT WE REVEALED ALL THAT WE
HAVE AND WE'RE NOT HIDING
ANYTHING AND THERE'S PEOPLE OUT
THERE WHO HAVE BEEN HURT WHO
HAVEN'T COME FORWARD, WE WANT TO
HELP THEM.
>> Darren: BUT THE CHURCH HAD
ALL OF THIS INFORMATION BEFORE,
FOR 15, 16 YEARS, IF NOT LONGER.
WHAT TOOK SO LONG TO RELEASE IT?
WHY NOT RELEASE IT PUBLICLY
BEFORE GETTING A COMMISSION TO
DO IT?
>> Coyne: PART OF IT WAS BECAUSE
WE WERE INVOLVED IN LEGAL
ACTIONS AGAINST US AND THE
CATHOLIC CHURCH AND THE DIOCESE
OF BURLINGTON, LIKE A LOT OF
OTHER PLACES, WAS IN DEFENSIVE
MODE IN THAT, YOU KNOW, TO
RELEASE A LIST OF PRIESTS WHO
HAVE BEEN -- WHO HAD HAD
SUBSTANTIATED ALLEGATIONS
AGAINST THEM WAS TO INVITE MORE
LAWSUITS AND THAT'S THE CASE NOW
IN THE SENSE THAT WE ARE
VULNERABLE BECAUSE OF THE
STATUTE OF LIMITATIONS BEING
REMOVED, BUT I THINK WE NEED TO
DO IT AND THAT WE'LL TAKE --
WE'LL FACE THESE THINGS AS THEY
COME.
BUT MAINLY IT WAS BECAUSE UP
UNTIL JUST ABOUT FIVE OR SIX
YEARS AGO, WE -- CASES WEREN'T
SETTLED AND TO PUT OUT A LIST
WAS TO PLACE YOURSELF IN AN EVEN
MORE VULNERABLE LEGAL POSITION.
>> Darren: WHEN YOU TALKED TO
SOME OF THESE VICTIMS, AS I
HAVE, WHAT DO YOU THINK
RELEASING THIS DOES FOR THEM?
>> Coyne: WELL, IN A NEGATIVE
WAY, I THINK THERE'S GOING TO BE
SOME RETRAUMATIZATION FOR SOME
PEOPLE, THAT WHEN THEY SEE THE
LIST OUT THERE AND THEY SEE THE
NUMBER OF PRIESTS WHO ARE ON THE
LIST AND THEY SEE THE NAME OF
THEIR VICTIMIZER ON THE LIST
THAT, THEY WILL FEEL THE NEW --
THOSE PAST EXPERIENCES OF HURT
AND ANGER ARE GOING TO COME
FORWARD, SO ANYBODY WHO IS A
SURVIVOR WHO IS BEING
TRAUMATIZED, I REALLY WANT TO
ENCOURAGE THEM TO COME TO US AND
GET THE HELP THAT THEY NEED.
IF YOU KNOW SOMEONE WHO IS A
SURVIVOR, REACH OUT TO THEM AND,
YOU KNOW, IF -- THOSE SILENT
SURVIVORS WHO HASN'T COME
FORWARD, NOW IS THE TIME TO COME
FORWARD AND TALK TO PEOPLE AND
GET THE HELP THAT WE CAN OFFER
TO HELP YOU HOPEFULLY HEAL.
>> Darren: DID THE CHURCH FAIL
THESE CHILDREN?
>> Coyne: OH, DEFINITELY.
OH, WE FAILED THESE CHILDREN.
WE FAILED THE CHILDREN, THE
TEENAGERS, THE FAMILIES.
THESE ACTIONS ARE CRIMINAL.
THEY WERE SINFUL, THEY WERE
IMMORAL.
THEY WEREN'T DEALT WITH WELL.
NO, THERE'S NO EXCUSES FOR WHAT
WE DID.
>> Darren: DID THE COMMITTEE'S
REPORT REVEAL ANYTHING YOU DID
NOT KNOW?
>> Coyne: NO, I -- I THINK THE
WORK OF THE INDEPENDENT
COMMITTEE AND THE REPORT THAT I
RECEIVED IS -- WAS SUBSTANTIAL.
I THINK THEY -- FROM THE TIME
THAT THEY STARTED TO THE TIME
THAT THEY DELIVER THE REPORT TO
ME JUST LAST WEEK, THEY WERE
SERIOUS PEOPLE WHO WERE
COMMITTED TO GETTING IT RIGHT
AND MAKING SURE THAT BOTH THE
RIGHTS OF THE ACCUSED AND THE
ACCUSER WERE MAINTAINED, AND I
CAN'T BEGIN TO THANK THEM ENOUGH
FOR ALL THE WORK THAT THEY DID.
>> Darren: WHAT DID THE REPORT
REVEAL?
>> Coyne: THE REPORT REVEALED
THAT FROM 1950 ON, 40 PRIESTS
WHO MIN STERZ IN THE DIOCESE --
MINISTERED IN THE DIOCESE OF
BURLINGTON HAD, ACCORDING TO OUR
RECORDS, SUBSTANTIATED
ALLEGATIONS OF ABUSE OF MINORS
MADE AGAINST THEM.
THAT'S A FAIRLY LARGE
PROPORTION.
IN THE CASE OF THE 430 PRIESTS
ASSIGNED OR ACTIVE IN THE
DIOCESE DURING THAT TIME.
IT'S A SAD NUMBER, IT'S AN AWFUL
NUMBER, AND THAT -- YOU KNOW, UP
TILL 2000 FORWARD, THIS BEHAVIOR
AS ALLOWED TO GO ON FOR ALL
KINDS OF DIFFERENT REASONS, BUT
SINCE THEN, FOR THE PAST
GENERATION, WE HAVEN'T HAD --
EXCEPT FOR ONE ALLEGATION, WE
HAVEN'T HAD THESE CASES
CONTINUE.
>> Darren: WHEN WAS THAT LAST
ALLEGATION AND IS THAT PRIEST
STILL ACTIVE?
>> Coyne: NO, HE'S NOT.
THERE'S NO ACTIVE PRIEST IN THE
DIOCESE OF BURLINGTON -- THEY'RE
EITHER NO LONGER PRIESTS OR THEY
HAVE NO FACULTIES WHATSOEVER.
THERE'S ABSOLUTELY NO PRIEST
WORKING IN THE DIOCESE OF
BURLINGTON THAT PLACES CHILDREN
AT RISK.
WE DIDN'T HAVE TO REMOVE
ANYBODY.
WHEN THE COMMITTEE FINISHED ITS
WORK AND THEY PRESENTED THE
LIST, NONE OF THE PRIESTS NAMES
ON THERE WERE PRIESTS IN ACTIVE
MINISTRY OR ALIVE, SO I THINK
FAMILIES CAN BE AT REST THAT,
AGAIN, FOR THE PAST 20 YEARS,
THE CHURCH HAS CLEANED UP ITS
ACT.
>> Darren: WHEN AGAIN WAS THE
LAST ALLEGATION?
>> I THINK IT WAS 2008, 2009,
AND IT INVOLVED SOMEONE WHO HAD
JUST TURNED 18.
>> Darren: WHEN THE CHURCH LOOKS
BACK AT ITS HISTORY, WHAT DO YOU
THINK THE TAKEAWAY FROM ALL OF
THESE REPORTS, NOT JUST HERE IN
BURLINGTON, BUT ACROSS THE
UNITED STATES, REALLY ACROSS THE
WORLD AT THIS POINT, WHEN THEY
LOOK AT THE CHURCH, WHAT DO YOU
THINK PEOPLE ARE SEEING?
WHAT DO YOU HOPE THEY SEE?
>> Coyne: WELL, AT LEAST I HOPE
HERE IN THE UNITED STATES AND
THE DIOCESE OF BURLINGTON, THAT
THEY SEE MEN AND WOMEN WHO WORK
FOR THE CHURCH WHO ARE ORDAINED
FOR THE CHURCH, WHO GET IT, WHO
ARE COMMITTED TO MAKING SURE
THIS NEVER HAPPENS AGAIN, WHO
ARE PEOPLE WHO ARE COMMITTED TO
THEIR FAITH, WHO RECOGNIZE THAT
THE MOST IMPORTANT THING ALWAYS
IS THAT WE MUST PROTECT OUR
CHILDREN AND OUR FAMILIES FROM
ANY KIND OF ABUSE, HARASSMENT,
BULLYING, WHATEVER IT MAY BE,
THAT WE ARE COMMITTED TO BEING
POSITIVE BEARERS OF GOOD NEWS TO
PEOPLE AND IN A CULTURE AND
COMMUNITY THAT NEEDS TO HEAR IT.
CAN'T CONTINUE OVER AND OVER
AGAIN TO APOLOGIZE TO FAMILIES
AND VICTIM SURVIVORS FOR WHAT
HAPPENED.
CAN'T SAY -- CAN'T DO ENOUGH,
CAN'T SAY ENOUGH.
JUST TRY AND SAY I'M SORRY.
YOU KNOW, I THINK THEY CAN ALSO
RECOGNIZE -- I THINK THE FACT OF
THE MATTER IS THAT THE VAST
MAJORITY OF IT'S ABOUT IN THE
UNITED STATES, OVER 80% OF US,
WERE POST-2000 AND WE HAD
NOTHING TO DO WITH ANY OF THESE
ALLEGATIONS OR COVER-UPS AND WE
GET IT.
WE WERE PRIESTS WHO UNDER THE
ZERO TOLERANCE.
WE HAD OUR FILES REVIEWED.
WE WERE JUST AS VULNERABLE AS
MANY -- ANY OTHER PRIEST FOR AN
ALLEGATION, AND SO THAT AT LEAST
IS ONE THING TO RECOGNIZE, IS
THAT THIS IS GENERATIONAL NOW.
BUT, BUT MEN AND WOMEN OF MY AGE
AND EVEN OLDER AND SOME EVEN
YOUNGER WERE VICTIMIZED AND AS
LONG AS THOSE VICTIMS, SURVIVORS
ARE AROUND AND AS LONG AS THEIR
FAMILIES ARE STILL BEARING THE
RESIDUE OF THE ABUSE, WE WILL DO
WHATEVER WE CAN TO HELP.
>> Darren: BUT YOU MUST
RECOGNIZE THAT THE IMAGE OF THE
CHURCH HAS BEEN TARNISHED BY ALL
OF THESE ALLEGATIONS.
>> Coyne: YES.
>> Darren: AS A BISHOP, WHAT
DOES THAT DO TO YOU?
HOW DO YOU FEEL ABOUT THIS?
>> Coyne: WELL, AGAIN, MOVING
FORWARD, ALL I CAN DO IS DO THE
RIGHT THING FOR THE RIGHT REASON
NOW.
ONE PERSON AT A TIME, ONE ACT OF
GOODNESS AND KINDNESS, ONE ACT
OF APOLOGY, ONE ACT OF REACHING
OUT AT A TIME.
FOR ALL THE YEARS THAT THIS WENT
ON, IT'S GOING TO TAKE AS MANY
YEARS TO FINALLY REGAIN TRUST
WITH PEOPLE AND TO TRY --
FINALLY -- THERE ARE PEOPLE WHO
ARE NEVER GOING TO TRUST US AND
THAT'S UNDERSTANDABLE.
IT'S SAD, BUT IT'S A SAD RESULT
OF WHAT WE DID, YOU KNOW.
IT'S AN OUTCOME THAT IS
ABSOLUTELY NORMAL AND HUMAN.
BUT I THINK THERE ARE MANY
PEOPLE WHO RECOGNIZE THAT THE
CHURCH IN THE UNITED STATES, AS
IT IS PRESENT, IS ONE THAT'S
COMMITTED TO MAKING SURE THIS
NEVER HAPPENS AGAIN.
>> Darren: YOU SAID 40 PRIESTS
ARE NAMED IN THIS REPORT.
ARE SEVERAL OF THEM -- HOW WOULD
YOU DESCRIBE THIS -- REPEAT
OFFENDERS OR --
>> Coyne: YES.
>> Darren: I MEAN, IS IT ONE
INSTANCE?
>> Coyne: I DON'T REALLY HAVE
ALL THE DETAILS, BUT OBVIOUSLY
IN TERMS OF THE CASES MADE
PUBLIC HERE IN VERMONT, THERE
ARE NUMEROUS CASES WHICH
INVOLVED NUMEROUS VICTIMS,
NUMEROUS ALLEGATIONS, AND
NUMEROUS CASES OF WHICH CHILDREN
WERE ABUSED BY PRIESTS.
OTHERS, YOU KNOW, SOME OF
THEM -- THE COMMITTEE DIDN'T SO
MUCH GIVE ME THE -- DOESN'T SO
MUCH GIVE THE DETAILS OF ONE
TIME, TWO TIMES, SO MANY
VICTIMS, BECAUSE WE WANT TO MAKE
SURE THAT THE VICTIMS'
CONFIDENTIALITY IS MAINTAINED,
BUT IF THERE WAS ONE
SUBSTANTIATED AND CREDIBLE
ALLEGATION AGAINST A PRIEST,
THAT WAS ENOUGH FOR HIS NAME TO
BE PLACED ON THE LIST.
>> Darren: YOU MENTIONED
COVER-UP.
WHAT DID THAT LOOK LIKE?
WHAT WAS GOING ON IN THE CHURCH
TO WARRANT YOU CALLING IT A
COVER-UP?
>> Coyne: I THINK WAY BACK WHEN,
IN THE CULTURE OF CLERICALISM,
WHICH EXISTED THEN, THERE WAS
THIS FEELING THAT THERE WERE A
NUMBER OF VALUES.
THE VALUE WAS NO SCANDAL FOR THE
CHURCH, KEEP IT IN THE HOUSE,
LET'S NOT -- AND ALSO PEOPLE
WOULD SAY, YOU KNOW, THEY WOULD
PREY UPON FAMILIES AND SAY YOU
REALLY DON'T WANT YOUR CHILD'S
NAME TO GET OUT THERE, SO WE
SHOULD KIND OF KEEP THIS QUIET.
SO A LOT OF TIMES THESE THINGS
WERE HANDLED IN BACK ROOMS WITH
PAYOFFS TO FAMILIES TO MAKE
RESTITUTION, BUT WITH -- I
DON'T -- GAG ORDERS SO THE
FAMILY WASN'T ALLOWED TO TALK
ABOUT THESE THINGS.
SO I THINK THERE WERE THESE
VALUES IN WHICH THEY SAID, YOU
KNOW, WE NEED TO PROTECT THE
CHURCH, WE NEED TO PROTECT --
AND WE NEED TO PROTECT THE
PRIEST.
WE ALSO NEED TO PROTECT THE
FAMILY AND THE CHILD WITHOUT
RECOGNIZING THAT THAT LAST
VALUE, PROTECTING THE CHILD,
SHOULD OVERCOME EVERYTHING ELSE.
BUT, YOU KNOW, BACK THEN -- AND
I'M NOT TRYING TO MAKE EXCUSES,
REALLY.
THE PROBLEM IS WHEN I START TO
TALK ABOUT THIS, IT LOOKS LIKE
I'M MAKING EXCUSES.
THERE WERE TIMES WHEN THEY
REALLY THOUGHT THEY COULD, YOU
KNOW, THEY COULD CURE THESE
GUYS.
YOU KNOW, A GUY GO AWAY FOR
TREATMENT AND HE'D COME BACK AND
THEY SAY HE'S NOT GOING TO DO IT
AGAIN, HE'S FINE, YOU KNOW.
NOW LATER ON, 25, 30 YEARS
LATER, WE RECOGNIZE THAT'S NOT
THE CASE, BUT BACK THEN, THEY
WERE GIVEN THOSE KINDS OF
DIAGNOSES AND THEN THE MALE IS
PUT BACK IN AND HE OFFENDED
AGAIN.
THEN THERE WERE TIMES HE
OFFENDED A THIRD TIME AND YOU'D
SAY WHEN ARE YOU GOING TO GET
THIS RIGHT?
YOU JUST CAN'T HAVE THE MAN NEAR
CHILDREN.
>> Darren: MORE OF MY
CONVERSATION WITH THE BISHOP
NEXT.
>> Darren: A RENEWED SEX ABUSE
INVESTIGATION NAMES 40 ALLEGED
PEDOPHILE PRIESTS, BUT WHAT WAS
NOT INCLUDED IN THE REPORT WERE
THE NAMES OF BISHOPS ACCUSED OF
MOVING PROBLEM PRIESTS FROM
PARISH TO PARISH, OR BISHOPS WHO
KNOWINGLY EXCEPTED THEM.
JERRY O'NEAL, THE LAWYER
REPRESENTING VICTIMS,
SPECIFICALLY POINTED TO BISHOP
JOYCE AND BISHOP MARSHALL WHO
SAYS WAS THE WORST OFFENDER AND
HE SAID BISHOP ANGEL FOR MORE
THAN ONE PRIEST.
HERE'S MORE OF MY CONVERSATION
WITH BISHOP COYNE WHO BECAME
BURLINGTON'S TENTH BISHOP IN
2014, SO HE WASN'T AROUND WHEN
ALL OF THIS HAPPENED.
WERE BISHOPS NAMED IN THIS
REPORT AS HAVING SHIFTED THESE
PROBLEM PRIESTS, IF YOU WILL,
AROUND TO DIFFERENT PARISHES?
>> Coyne: NO, THE SCOPE OF THE
REPORT IS JUST TO LOOK AT THE
PRIESTS THEMSELVES AND WHETHER
THERE WAS A SUBSTANTIAL AND
CREDIBLE ALLEGATION AGAINST THEM
AND THAT'S ALL THAT'S BASICALLY
IN THIS REPORT.
AS TO WHAT MY PREDECESSORS DID
AND DID NOT DO, THAT'S A MATTER
OF PUBLIC RECORD AND THAT'S BEEN
ADJUDICATED IN ALL KINDS OF
OTHER PLACES AND TIMES.
>> Darren: WERE THOSE PRIESTS
SHIFTED AROUND?
>> Coyne: YEAH.
I MEAN, THERE WERE CASES --
THERE'S A CASE WHERE A GUY WAS
SHIFTED FROM STATE TO STATE AND
HE WAS -- THE PRIEST WAS ALLOWED
TO COME IN HERE AND MINISTER.
HE'S BEEN ACCUSED OF ABUSING
CHILDREN IN TWO DIFFERENT
STATES.
HE SHOWED UP IN VERMONT, WAS
ALLOWED TO BE A PRIEST HERE, AND
SURE ENOUGH, HE TURNED AROUND
AND ABUSED CHILDREN, SO THERE
WERE CASES, YES.
>> Darren: SOME FOLKS MAY BE
WONDERING IF YOU HAD ANY KIND OF
VOFLT IN THIS INVESTIGATION --
INVOLVEMENT IN THIS
INVESTIGATION, THE COMMITTEE
THAT PUT FORTH THIS REPORT.
>> Coyne: SURE.
>> Darren: WHAT WOULD YOU SAY?
>> Coyne: THE ONLY INVOLVEMENT I
HAD WAS AT THE VERY BEGINNING, I
ASKED PRIESTS AND PENAL IN THE
DIOCESE, CAN YOU -- AND PEOPLE
IN THE DIOCESE, CAN YOU GIVE ME
THE NAMES OF PEOPLE THAT I MIGHT
APPROACH TO SERVE ON THIS
INDEPENDENT COMMITTEE.
THEY GAVE ME THE NAME OF A
COUPLE FOLKS.
I SPOKE TO THOSE PEOPLE, THEY
SAID THEY'D BE IN THE COMMITTEE.
I SAID WOULD YOU MAKE ANY
RECOMMENDATIONS?
THEY SAID, YEAH, YOU MIGHT WANT
TO APPROACH THIS PERSON.
SO I, WORKING WITH THE
RECOMMENDATIONS FROM OTHER LAY
PEOPLE AND LAY PEOPLE AROUND THE
DIOCESE, I ASKED SEVEN PEOPLE TO
SERVE ON THE COMMITTEE, THREE
WOMEN, FOUR MEN.
THEY ALL AGREED TO DO SO.
I MET WITH THEM AT THE VERY
BEGINNING, THANKED THEM TO
COMING, GAVE THEM A MANDATE,
WE'LL GIVE YOU ALL THE FILES YOU
WANT AND WHEN YOU FINISH THE
REPORT, WHILE PUBLISH IT WITHOUT
ME EDITING, WHICH WE'RE DOING,
AND I THANKED THEM AT THE END
FOR THEIR WORK.
>> Darren: GOING BACK TO THE
FACT THAT THE CHURCH HAD ALL
THIS INFORMATION ALL ALONG, BUT
DIDN'T RELEASE IT, FEAR OF
LITIGATION, CONTINUING
LITIGATION, IN THE MEANTIME,
THOUGH, DID IT PUT MORE KIDS AT
RISK BY NOT RELEASING THIS
INFORMATION SOONER?
>> Coyne: NO, I REALLY WANT TO
MAKE -- PUT THAT CONCERN TO REST
BECAUSE NONE OF THESE PEOPLE
HAVE BEEN IN MINISTRY SINCE 2000
OR SINCE THEY WERE REMOVED.
THERE'S -- THERE'S NO NEW NAMES
ON THE LIST.
THERE'S NO PRIEST WHO'S BEEN
REMOVED BECAUSE HIS NAME SHOWED
UP ON THE LIST.
WHEN AN ALLEGATION WAS MADE
AGAINST A PRIEST 2003, 2004,
THEY WERE REMOVED AND TAKEN OFF
MINISTRY, HAVE NO FACULTIES,
THEY CAN'T SERVE AS PRIESTS.
MOST OF THEM HAVE BEEN RELEASED,
NO LONGER CLERGY.
NO, THERE ARE NO CHILDREN AT
RISK BECAUSE OF THE TARDINESS
PERHAPS OF PUBLISHING THIS LIST.
>> Darren: OF THE PRIESTS ON
THIS LIST, ARE ANY STILL AROUND?
ARE ANY STILL ALIVE?
>> Coyne: THE LIST ITSELF
CLEARLY SAYS WHETHER THEY'RE
ALIFE OR DECEASED AND THE VAST
MAJORITY, IF NOT 90% OF THEM,
ARE DECEASED.
THOSE WHO ARE ALIVE AND THEIR
NAME'S ON THE LIST, I'VE CALLED
THEM, THEY KNOW THAT THEY'RE
BEING PUBLISHED, BUT MOST OF
THEM ARE NAMES THAT ARE OUT
THERE ALREADY AND PEOPLE ARE
AWARE THAT THE PRIESTS HAD AN
ALLEGATION AGAINST THEM.
>> Darren: CAN CRIMINAL CHARGES
BE BROUGHT AGAINST --
>> Coyne: I DON'T KNOW.
I MEAN, I DON'T THINK SO BECAUSE
MOST OF THEM -- AS FAR AS I CAN
SEE, THEY'RE BEYOND THE STATUTE
OF LIMITATIONS, BUT THAT'S NOT
MY CALL.
THAT'S UP TO, YOU KNOW, POLICE,
STATE'S ATTORNEY GENERAL,
WHOEVER.
>> Darren: ARE YOU WORRIED AT
ALL BY RELEASING THIS LIST, THAT
IT COULD DO MORE DAMAGE TO THE
CHURCH?
>> Coyne: NO, NO, I'M NOT
WORRIED BECAUSE I THINK THERE'S
SO MUCH MORE POSITIVE THINGS
THAT ARE COMING OUT OF THIS.
THE FACT THAT WE FINALLY ARE
DOING EVERYTHING WE CAN TO AIR
OUR FAMILY SECRETS AND JUST TO
SAY TO PEOPLE, WE DON'T HAVE
ANYTHING TO HIDE.
IF THERE'S A NAME THAT'S NOT ON
THE LIST, IT'S BECAUSE WE DIDN'T
HAVE ANYTHING IN OUR FILES ON
THEM AND IF A NAME COMES
FORWARD, IT'S NOT BECAUSE I'M
TRYING TO COVER UP.
IT SERVES ME AND SERVES THE
CHURCH NO GOOD TO CONTINUE TO
COVER UP AND NOT HAVE NAMES ON
THERE.
I WANTED THE MOST COMPLETE LIST
OF PRIESTS THAT WE COULD HAVE SO
THAT CHARGE COULD NOT BE MADE.
I THINK THE POSITIVE NATURE OF
ALL THIS IS THAT WE JUST
HOPEFULLY CAN BEGIN TO -- THOSE
VICTIMS THAT ARE OUT THERE THAT
HAVE BEEN SILENT, THOSE PEOPLE
OUT THERE WHO FELT LIKE NOBODY
WOULD LISTEN TO THEM BECAUSE THE
FAMILY SECRET WAS HUSH HUSHED,
AND THE POSITIVE NATURE OF THESE
THINGS THAT NEED TO BE DONE FOR
THEM FAR OUTWEIGHS THE
POSSIBILITY OF ANY FUTURE HARM
TO THE CHURCH.
>> Darren: DID THE COMMITTEE
LOOK AT ALL ST. JOSEPH'S
ORPHANAGE AND THE ALLEGATIONS
THAT HAVE RECENTLY COME TO
LIGHT?
>> Coyne: NO, THE WORK OF THE
COMMITTEE WAS VERY LIMITED TO
DEAL WITH CLERGY ASSIGNED TO
WORK IN THE DIOCESE OF
BURLINGTON SINCE 1950 AND WHERE
THEY LOOKED AT ANY CLERGY
INVOLVED WITH THE ORPHANAGE, IT
WAS BECAUSE OF THEY HAD THEIR
FILE, SO THE NAMES WERE TREATED
LIKE ANY OTHER PRIEST.
BUT NO, THE TASK FORCE INVOLVED
ON THE INVESTIGATION OF THE
ORPHANAGE, THAT'S A COMPLETELY
SEPARATE, DIFFERENT MATTER FROM
US AND THAT'S NOT OUR WORK.
>> Darren: WHAT'S THE HOPE FROM
HERE, BISHOP?
>> Coyne: WELL, I THINK THIS IS
GOING TO BE A TOUGH STORY.
I THINK PEOPLE ARE GOING TO SEE
SOME NAMES ON THE LIST OF
PRIESTS THAT THEY KNEW AND
THEY'RE GOING TO BE SADDENED AND
SCANDALIZED TO SEE SOME OF THE
NAMES.
MY HOPE IS THAT THIS WORK IN
PROGRESS WILL CONTINUE TO
EVOLVE, THAT IF THERE WERE OTHER
NAMES OUT THERE THAT WE DON'T
KNOW OF, THAT -- AND WERE FOUND
LATER ON TO BE -- HAVE EVIDENCE
OF IT BEING SUBSTANTIAL
ALLEGATIONS, THAT WE COULD ADD
TO THE LIST.
BUT I'M HOPING WE'RE GETTING IT
RIGHT NOW.
I'M HOPING THERE'S NOT GOING TO
BE TOO MUCH ADDED TO IT.
I'M HOPING PEOPLE WILL SEE US AS
TRYING TO DO THE RIGHT THINGS
FOR THE RIGHT REASON, THAT I'M
NOT COVERING UP AND IT MAKES NO
SENSE TO ME TO COVER UP BECAUSE
EVERYTHING WILL SOON -- ANYTHING
THAT'S HIDDEN WILL SEE THE LIGHT
OF DAY EVENTUALLY AND THAT'S MY
GOAL IS TO JUST SAY, WE'RE
GIVING YOU WHAT WE HAVE.
>> Darren: BISHOP COYNE, THANK
YOU.
>> Coyne: YOU'RE WELCOME.
>> Darren: THAT WILL DO TO IT
CHANNEL 3'S "YOU CAN QUOTE ME."
THE CHANNEL 3 NEWS CONTINUES
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STAY WITH US AND WE'LL SEE YOU
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YCQM: August 25, 2019
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