YCQM FEB. 16, 2020

BURLINGTON, Vt. >> Cat: GOOD MORNING, EVERYONE.
I'M CAT VIGLIENZONI IN FOR
DARREN THIS MORNING.
COMING UP ON "YOU CAN QUOTE ME,"
SOLAR STRUGGLES.
VERMONT HAS AMBITIOUS GOALS TO
CLEAN ENERGY, BUT NEW
INSTALLATIONS OF PANS ARE
LAGGING.
WE'RE JOINED IN THE STUDIO BY A
LEAD AUTHOR OF A REPORT TO BREAK
DOWN THE GOOD AND BAD.
>>> PLUS, KEEPING VERMONT'S HEMP
INDUSTRY SECURE.
A VERMONT-BASED COMPANY NETS A
PARTNERSHIP WITH THE AGENCY OF
AGRICULTURE.
THEY'LL EXPLAIN WHY IT'S NEEDED
AND WHAT'S NEXT FOR THE GROWING
INDUSTRY.
>>> AND A BIG WEEK ON THE
CAMPAIGN TRIAL.
THE FIELD OF DEMOCRATIC
CANDIDATES IS A BIT SMALLER THIS
MORNING AFTER THE FIRST IN THE
NATION PRIMARY IN NEW HAMPSHIRE.
WE'LL RECAP WHAT YOU MISSED AND
I'LL BE JOINED BY CHANNEL 3'S
ADAM SULLIVAN WHO'S BEEN
COVERING THE CAMPAIGN.
THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
CANDIDATES VYING FOR THE WHITE
HOUSE ARE FOCUSING ENERGY ON
NEVADA AND SOUTH CAROLINA, THIS
AFTER NEW HAMPSHIRE'S PRIMARY
WHICH SOLIDIFIED THE LEADERS AND
ENDED CAMPAIGNS FOR OTHERS.
BERNIE SANDERS WON THAT PRIMARY,
BUT CHANNEL 3'S KYLE MIDURA
SHOWS YOU WHY THIS COULD STILL
BE ANYONE'S RACE.
>> Kyle: AFTER THE NATION'S
FIRST PRIMARY, IT'S ALSO CLEAR
THAT THE RACE IS FAR FROM OVER.
NEXT STOP, THE NEVADA CAUCUSES.
>> THANK YOU, NEW HAMPSHIRE!
>> Kyle: AFTER GRANITE STATE
VOTERS GAVE VERMONT STATE
SENATOR BERNIE SANDERS A NARROW
BUT CLEAR VICTORY TUESDAY NIGHT.
NOW LEADING THE NATIONAL POLLS,
HE'S JUST BEHIND SOUTH BEND,
INDIANA, MAYOR PETE BUTTIGIEG IN
THE DEMOCRATIC PARTY'S FORMULA.
>> WE HAVE MORE WORK TO DO TO
DEMONSTRATE THE BREADTH OF OUR
SUPPORT.
>> Kyle: MINNESOTA SENATOR AMY
KLOBUCHAR TIPPED TO GAIN
MOMENTUM.
MEANWHILE, FORMER VICE PRESIDENT
JOE BIDEN LEFT EARLY, GETTING A
JUMP ON THE PRIMARY CALENDAR,
CAMPAIGNING IN SOUTH CAROLINA.
>> WE'RE TALKING ABOUT 2% OF THE
DELEGATES.
THEY'RE GOOD PEOPLE, A LOT OF
GOOD FRIEND, BUT THEY ARE NOT --
THAT'S NOT THE BEGINNING.
THAT'S JUST THE -- NOT JUST THE
INNING, THE FIRST BATTER.
>> Kyle: NO DEMOCRATIC NOMINEE
HAS OVERCOME AN EARLY DEFICIT
LIKE THE ONE HE FACES.
MEANWHILE, A CANDIDATE WHO WON'T
APPEAR ON A CANDIDATE UNTIL
MARCH IS TAPPING HIS PERSONAL
FORTUNE TO BUY A LATE ENTRY INTO
THE RACE.
>> I THINK MAYOR BLOOMBERG HAS A
REAL CHANCE TO HAVE A BIG IMPACT
IN THE LATER PRIMARIES.
>> Kyle: TALKING WITH VOTERS
ACROSS THE STATE, THEY TELL ME
THEY CARE ABOUT THE ISSUES, LIKE
HEALTHCARE, CRIMINAL JUSTICE
REFORM, AND DEALING WITH WEALTH
INEQUALITY, BUT LIKE THEIR PEERS
ACROSS THE COUNTRY, THEY TELL ME
THE NUMBER ONE FACTOR THEY VOTED
ON WAS WHO THEY BELIEVE COULD BE
THE BEST POSITION IN BEAT
PRESIDENT TRUMP IN NOVEMBER.
IN MAN CHESTER, NEW HAMPSHIRE,
KYLE MIDURA, CHANNEL 3 NEWS.
>> Cat: KYLE WAS IN NEW
HAMPSHIRE FOR US COVERING THE
PRIMARY, BUT SO WAS CHANNEL 3'S
ADAM SULLIVAN.
ADAM HAS FOLLOWING THE CAMPAIGN
FOR US IN IOWA AND NEW HAMPSHIRE
AND JOINS US NOW.
THANKS FOR BEING HERE, ADAM.
>> Adam: ALL RIGHT, CAT, GOOD
MORNING.
>> Cat: LET'S START.
SANDERS WON NOT BY AS LARGE A
MARGIN AS SOME EXPECTED.
WHO ELSE REALLY WON THIS TIME
AROUND?
>> Adam: YEAH, JUST UNDER 4,000
VOTES AND IT REALLY WAS A
MUST-WIN FOR SANDERS, BUT I
THINK THERE WERE TWO OTHER BIG
WINNERS.
OBVIOUSLY PETE BUTTIGIEG PROVED
HE COULD WIN NOT ONLY OUT IN
IOWA IN THE MIDWEST, BUT ALSO IN
NEW ENGLAND, SO HE DEFINITELY
HAS MOMENTUM MOVING ON TO NEVADA
AND SOUTH CAROLINA, AND THEN
SUPER TUESDAY WHERE VERMONT
VOTES ON MARCH 3rd.
BUT ALSO, I REALLY THINK THE BIG
WINNER WAS AMY KLOBUCHAR.
SHE HAD A GREAT DEBATE
PERFORMANCE AT ST. AMSELM
COLLEGE JUST A COUPLE DAYS
BEFORE THE TUESDAY PRIMARY.
SHE ALSO, AS KYLE REPORTED, HAD
A PRETTY STRONG SHOWING OUT WEST
IN IOWA, AND THEN SHE CAME IN
REALLY OUT OF NOWHERE TO PLACE
THIRD, BEATING HER FELLOW
COLLEAGUE ELIZABETH WARREN, SO I
THINK AMY KLOBUCHAR ALSO HAD A
BIG NIGHT AND LOT OF MOMENTUM.
>> Cat: YOU MENTIONED ELIZABETH
WARREN.
LET'S TALK ABOUT WHO DIDN'T HAVE
A STRONG SHOWING AND WHO KIND OF
REALLY LOST IN NEW HAMPSHIRE.
>> Adam: I THINK YOU HAVE TO
START WITH ELIZABETH WARREN.
A FOURTH PLACE FINISH FROM
SOMEONE WHO WAS REALLY
CAMPAIGNING IN HER BACKYARD.
YOU KNOW, MASSACHUSETTS BORDERS
NEW HAMPSHIRE.
MANCHESTER, IN THE SOUTHERN PART
OF THE STATE, IS THE STATE'S
LARGEST CITY, AND ELIZABETH
WARREN, QUITE FRANKLY, WAS
CAMPAIGNING HARD IN NEW
HAMPSHIRE AND SHE WAS HERE
OFTEN.
SHE AT ONE POINT LED IN THE
POLLS AND WAS EXPECTED TO DO
WELL.
SO IT REALLY CAME AS A BLOW, IT
MUST HAVE, I SHOULD SAY, COME AS
A BLOW TO HER CAMPAIGN AND
SUPPORTERS THAT SHE FINISHED A
DISTANT FOURTH AND BEING
SURPASSED BY AMY KLOBUCHAR.
AND THEN OBVIOUSLY JOE BIDEN.
I MEAN, JOE BIDEN, AS KYLE
REPORTED AGAIN, LEFT THE STATE
BEFORE THE POLLS EVEN CLOSED ON
TUESDAY.
HE'S FOCUSED ON SOUTH CAROLINA.
BIDEN OBVIOUSLY IS TRYING TO
DOWNPLAY THE SIGNIFICANCE OF
IOWA AND NEW HAMPSHIRE WHERE HE
DIDN'T FARE WELL, BUT REALLY
BIDEN AND WARREN, THEY HAVE A
LOT OF GROUND TO MAKE UP IF THEY
WANT TO REMAIN VIABLE IN THE
PRIMARY ELECTION.
>> Cat: AND PERHAPS NOT A BIG
SURPRISE, ADAM.
ANDREW YANG DROPPED OUT AFTER
THE SHOWING OF -- I IMAGINE NO
ONE YOU SPOKE WITH WAS SUPER
SURPRISED TO HEAR THAT?
>> Adam: YEAH, YOU KNOW, I HEARD
ANDREW YANG'S CONCESSION SPEECH
AND HE SAID HE'S A MATH GUY AND
HE LOOKED AT THE NUMBERS AND THE
NUMBERS JUST WEREN'T GOING TO
WORK OUT, SO HE WASN'T GOING TO
CONTINUE TO ASK FOR SUPPORT ON
THE CAMPAIGN TRAIL.
BUT ANDREW YANG REALLY, THIS
CAMPAIGN CAME OUT OF NOWHERE AND
HE WAS ABLE TO GET HIS MESSAGE
HEARD, NOT ONLY LOCALLY IN NEW
HAMPSHIRE, BUT ALSO REALLY
ACROSS THE COUNTRY.
THE ACRONYM MATH, MAKE AMERICA
THINK HARDER, YANG'S -- REALLY,
HIS MAIN FOCUS ON THE CAMPAIGN
TRAIL IS SORT OF PREPARING FOR
THE NEXT GENERATION ECONOMY
WHICH WE'LL BE FACING, MORE
AUTOMATION, MORE ROBOTS, LESS
JOBS FOR AMERICANS, AND I THINK
HE REALLY WAS ABLE TO GET THAT
MESSAGE OUT.
SO EVEN THOUGH HIS CAMPAIGN IS
NO LONGER MOVING FORWARD, I
THINK HIS MESSAGE WILL CARRY ON
AND I ALSO THINK IT WILL BE
INTERESTING TO SEE WHO YANG
SUPPORTS.
HE HA -- HE HAD THAT UNIVERSAL
BASIC INCOME PLAN TO GIVE
EVERYONE A THOUSAND DOLLARS A
MONTH, WHICH ARE THE SO OF HAS A
TINGE OF SOCIALIST VALUES THERE.
HE, OF COURSE, SAYS IT'S
CAPITALISM, BUT IT WILL BE
INTERESTING TO SEE WHO HE BACKS
FURTHER DOWN THE ROAD.
>> Cat: ARE THESE CANDIDATES
WORRIED ABOUT MICHAEL BLOOMBERG?
IT'S A TINY TOWN, BUT HE DID WIN
THE REPUBLICAN AND DEMOCRATIC
VOTE IN ONE AREA AND WASN'T EVEN
ON THE TICKET.
>> Adam: I GET A CHUCKLE OUT OF
THAT.
YOU KNOW, THREE NEW HAMPSHIRE
VOTERS MADE NATIONAL HEADLINES
FOR AN ENTIRE NEWS CYCLE AFTER
BLOOMBERG CAME IN FIRST THERE IN
DICKSVILLE NOTCH, BUT I THINK
THE BIGGER STORY WITH GLERG IS
THE IMPACT HE POTENTIALLY --
WITH BLOOMBERG IS THE IMPACT HE
POTENTIALLY COULD HAVE ON THE
RACE.
RIGHT NOW THE CANDIDATES ARE NOT
FOCUSED ON HIM, THEY HAVEN'T
REALLY TALKED ABOUT HIM, BUT
AGAIN, HE WASN'T DOING THAT WELL
IN THE POLLS AND WASN'T
COMPETING IN IOWA AND NEW
HAMPSHIRE, BUT HE HAS BEEN OUT
ON THE AIR WAVES, HE'S
CAMPAIGNING AS FAR AS
ADVERTISEMENTS GOES ACROSS THE
COUNTRY, SO AS HIS POLL NUMBERS
INCREASE, WHICH INEVITABLY THEY
WILL AND THEY HAVE BEEN, YOU CAN
BET THE CANDIDATES WILL BEGIN
ATTACKING HIM, ESPECIALLY BERNIE
SANDERS.
I MEAN, SANDERS' MESSAGE ABOUT
WEALTH INEQUALITY AND REALLY
GOING AFTER THE BILLIONAIRE
CLASS IS SOMETHING THAT'S
EMBEDDED INTO HIS STUMP SPEECH
AND HERE YOU HAVE A
SELF-FINANCED BILLIONAIRE WHO
POTENTIALLY COULD MAKE A RUN FOR
THE WHITE HOUSE HIMSELF WITHOUT
EVEN COMPETING IN THE FIRST TWO
STATES, SO YOU CAN GET THAT AS
BLOOMBERG RISES IN THE POLLS,
THE ATTACKS ON HIM WILL BECOME
STRONGER, ESPECIALLY COMING FROM
BERNIE SANDERS WHO, AS YOU KNOW,
CAT, IS NOT AFRAID OF GOING
AFTER THE BILLIONAIRE CLASS.
>> Cat: NO, NOT AT ALL.
SO ADAM, I WANT TO GET TO ONE
MORE QUESTION HERE, WHICH IS YOU
HAVE COVERED SEVERAL PRIMARIES.
WHAT STOOD OUT TO YOU THIS YEAR
THAT WAS MAYBE DIFFERENT IN SOME
OF THE YEARS PAST?
>> Adam: WELL, IT'S ACTUALLY
WHAT STOOD OUT WAS ACTUALLY A
SIMILARITY BETWEEN 2020 AND
2016.
IN 2020, YOU HAD A LOT OF VIABLE
SMART DEMOCRATS, REALLY TALENTED
POLITICIANS IN THE RACE AND A
FEW NONPOLITICIANS LIKE, FOR
INSTANCE, ANDREW YANG, WHICH WAS
VERY SIMILAR TO 2016, BUT ON THE
REPUBLICAN SIDE.
A LOT OF TALENTED REPUBLICANS IN
THE 2016 RACE AND, OF COURSE, WE
KNOW WHAT HAPPENED THERE.
DONALD TRUMP ULTIMATELY WENT ON
TO WIN THE WHITE HOUSE, BUT
BECAUSE OF THAT, BECAUSE THERE
ARE SO MANY CANDIDATES IN THE
RACE, THEY WERE REALLY
CRISSCROSSING THE STATE, HOLDING
TOWN HALLS, REALLY TRYING TO GET
THEIR NAME AND MESSAGE OUT
THERE, INTERACTING WITH THE
VOTERS, WHICH MADE FOR A VERY
EXCITING CAMPAIGN SEASON ONCE
AGAIN HERE IN NEW HAMPSHIRE,
FIRST IN THE NATION PRIMARY
STATE.
>> Cat: ADAM SULLIVAN LIVE FROM
OUR UPPER VALLEY BUREAU.
THANKS SO MUCH FOR JOINING US
THIS MORNING.
>>> COMING UP, A VERMONT COMPANY
AIMS TO KEEP THE HEMP INDUSTRY
SAFE FROM HACKERS.
WE'LL SHOW YOU HOW NEXT.
>> Cat: VERMONT IS ABOUT TO
BECOME THE FIRST STATE IN THE
NATION TO FULLY TRACK ITS HEMP
CROP.
THE VERMONT-BASED COMPANY TRACE
HAS DEVELOPED A SYSTEM THAT WILL
ALLOW GROWERS, PROCESSORS AND
CERTIFIED LABS TO REGISTER
ONLINE.
THE STATE AG INDUSTRY WILL USE
THAT SYSTEM TO MONITOR AND TRACK
HEMP FROM SOIL TO SHELF TO
ENSURE CONSUMER PROTECTION AND
QUALITY CONTROL.
HEMP HAS SURGED IN VERMONT.
HERE TO TALK ABOUT THAT
PARTNERSHIP IS CARY GIGUERE WITH
THE AGENCY OF AGRICULTURE AND
TRACE COFOUNDER AND CEO JOSHUA
DECATEUR.
THANK YOU FOR BEING HERE THIS
MORNING.
JOSH, I'M GOING TO START WITH
YOU.
I PROFILED TRACE AND YOU LAST
YEAR WHEN YOU WERE JUST
LAUNCHING YOUR PLATFORM.
HOW HAS IT GROWN SINCE THEN?
>> Decateur: IT'S BROKEN A LOT.
WE NOW HAVE CREATED SIX LOCAL
JOBS, CONTINUE TO DEVELOP OUR
SOFTWARE.
WE'VE NOW RECEIVED TWO PATENTS
FOR OUR WORK ON THAT FRONT.
ARE IN PARTNERSHIP WITH THE
AGENCY OF AG NOW WORKING TO HELP
MODERNIZE THE HEMP INDUSTRY HERE
AND COULDN'T BE PROUDER OF THE
WORK WE'VE DONE.
>> Cat: YOU'RE HOW OLD NOW AS A
COMPANY?
>> Decateur: JUST ABOUT TWO
YEARS.
COMING UP ON OUR TWO-YEAR
ANNIVERSARY, SO WHEN YOU'RE A
STARTUP AND YOU'RE THIS YOUNG,
EVERY WEEK IS LIKE A MONTH AND
EVERY MONTH IS LIKE A YEAR, SO
IT FEELS LIKE IT'S BEEN A LOT
LONGER THAN THAT AND FEELS LIKE
IT'S GONE A LOT QUICKER.
ANYWAY, WE'RE PROUD TO BE HERE
AND DOING THIS GOOD WORK.
>> Cat: CARY, WHAT STOOD OUT
ABOUT THEIR APPLICATION TO THE
AGENCY BECAUSE I IMAGINE THEY
WEREN'T THE ONLY ONES.
>> Cary: THEY WEREN'T THE ONLY
ONES, AND USING THIS BRAND NEW
TECHNOLOGY, BLOCKCHAIN.
I NEVER HEARD OF BLOCKCHAIN
BEFORE THE FOLKS AT TRACE
INTRODUCED IT TO US AND IT WAS A
GOOD FIT.
IT WAS A GRAND NEW INDUSTRY, A
LOT OF NEW TECHNOLOGY, AND THE
VERMONT INDUSTRY WAS REALLY,
REALLY EMPHASIZED, WANTING
QUALITY CONTROL, CONSUMER
PROTECTION PIECE, AND IT ALL
JUST FIT TOGETHER.
>> Cat: SO CARY, WHY DOES THE AG
INDUSTRY NEED THIS LEVEL OF DATA
ON THE HEMP INDUSTRY?
>> Cary: WE'RE BEING ASKED BY
LOTS OF FEDERAL AGENCIES TO
TRACK LOTS OF THINGS, HEMP IN
PARTICULAR.
USDA IS ASKING US TO BE VERY
TRANSPARENT AND TRACK A LOT OF
DIFFERENT POINTS, HOPEFULLY TO
AVOID DIVERSION OF HEMP AND HIGH
THC CANNABIS, BUT JUST TO ENSURE
THAT IT IS HEMP, ALL THESE
POINTS ARE REQUIRED BY THE
FEDERAL GOVERNMENT.
>> Cat: SO JOSH, LET'S TALK
ABOUT SECURITY.
WE'RE SEEING THE APP RIGHT NOW
ON OUR SCREEN.
IT USES BLOCKCHAIN TECH TO KEEP
HACKERS OUT.
CAN YOU EXPLAIN BEST YOU CAN, I
KNOW IT'S COMPLICATED, WHAT THAT
IS AND WHY IT WORKS.
>> Decateur: IT'S NOT TOO
COMPLICATED.
THINK OF BLOCKCHAIN LIKE DIGITAL
PEN RATHER THAN DIGITAL PENCIL.
THINGS CAN GET CROSSED OUT AND
REWRITTEN, BUT THEY CAN'T
NECESSARILY BE TOTALLY ERASED.
THAT'S REALLY WHERE THE SECURITY
COMES FROM AND OUR FOCUS REALLY
IS ON ENSURING QUALITY OF
PRODUCT, ENSURING CONSUMER
PROTECTION AND HELPING VERMONT
FARMS AND PRODUCTS STAND OUT ON
THE SHELVES AS WELL AS STAY
COMPLIANT, SO BLOCKCHAIN
PROVIDES A LOT OF TRUST ACROSS
THE ECOSYSTEM BECAUSE PEOPLE
KNOW THAT THE SOURCE OF THE DATA
IS WHERE THEY'RE GETTING THAT
DATA FROM.
THERE'S NO MIDDLEMAN, NO
INTERMEDIARIES.
YOU DON'T NECESSARILY NEED TO
TRUST US OR THE AGENCY.
IT'S ON THE PEOPLE WHO ARE
ATTESTING THEIR DATA TO KEEP IT
ACCURATE.
>> Darren: AND HARDER FOR
LACKERS TO --
>> Cat: AND HARDER FOR LACKERS
TO GET INTO.
>> Decateur: AS OF NOW HARD TO
GET INTO THE BLOCKCHAIN.
WE'RE BUILT ON SOMETHING CALLED
A THEOREM, SO IT'S MUCH MORE
SECURE THAN OTHERS OUT THERE.
>> Cat: WHAT WAS THE COST FOR
THIS PARTNERSHIP FOR THE STATE?
>> Cary: THIS WENT OUT AS A
SIMPLIFIED BID AND IT WAS
$200,000 OVER A FIVE-YEAR
PERIOD.
>> Cat: AND THAT'S PRETTY GOOD
FOR TECHNOLOGY?
>> Cary: IT'S THE CHEAPEST OF
THE I.T. INFRASTRUCTURE PROGRAMS
THAT WE HAVE AT THE AGENCY.
>> Cat: SO COST EFFECTIVE THEN.
>> Cary: COST EFFECTIVE.
>> Cat: JOSH, I REMEMBER YOU
TELLING ME THAT COULD ALSO BE
USED FOR MARIJUANA TOO.
ARE YOU SEEING USERS ON YOUR
APPS FROM OTHER STATES WHERE IT
IS LEGAL TO BUY AND SELL, USING
THIS TO DO MARIJUANA CROP
TRACKING LIKE WE DO HERE WITH
HEMP IN VERMONT?
>> Decateur: WE FOCUSED ON THE
HEMP INDUSTRY RIGHT NOW
EXCLUSIVELY.
IT DEFINITELY HAS IMPLICATIONS
FOR ALL CANNABIS INDUSTRIES AND
OTHER REGULATED SUPPLY CHAINS AS
WELL.
THIS IS A FIRST CASE TO OUR
KNOWLEDGE OF BLOCKCHAIN BEING
USED IN AN OFFICIAL CAPACITY TO
TRACK A SUPPLY CHAIN OF ANY
COMMODITY, SO WE LOOK FORWARD TO
CONTINUE BEING LEADERS
NATIONALLY IN THAT SPACE OUT OF
VERMONT, AND MODERNIZING SUPPLY
CHAINS IN ALL INDUSTRIES IN THE
FUTURE.
BUT RIGHT NOW, HEMP IS OUR MAIN
FOCUS AND WHERE A LOT OF THESE
PROBLEMS EXIST AND WHERE OUR
TECHNOLOGY IS BUILT TO APPLY TO
FIRST.
>> Cat: SO FOLLOW-UP QUESTION TO
THAT THEN.
ARE YOU LOOKING TO EXPAND YOUR
APP IN THE FUTURE OR IS IT GOING
TO REMAIN ON THE SAME KIND OF
HEMP-FOCUSED PLATFORM?
>> Decateur: WELL, THE
HEMP-FOCUSED FOR THE FORESEEABLE
FUTURE, BUT IT'S INNOVATIVE FOR
ANY INDUSTRY, NOT JUST FOR HEMP,
THE STUFF WE'RE DOING WITH THE
AGENCY.
HOPEFULLY IT CAN CREATE A LOT OF
GOOD FOR VERMONT BUSINESSES AND
VERMONT FARMERS AS WELL AS
REGULATORS WHO ARE TRYING TO
MAKE GOOD RULES THAT HELP
EVERYONE IN THE INDUSTRY AND
KEEP CONSUMERS SAFE.
>> Cat: HOW MANY FARMS DO YOU
HAVE SIGNED UP ON YOURS RIGHT
NOW?
>> Decateur: WELL, WE HAVE A
LITTLE OVER 250 FARMS SIGNED UP
USING IT IN VARIOUS DIFFERENT
CAPACITIES AND RIGHT NOW WE'RE
REALLY FOCUSED ON OTHER WAYS WE
CAN ADD VALUE TO THE SUPPLY
CHAIN ON TOP OF COMPLIANCE TOOLS
AS WELL.
SO WE'RE HERE TO BE OF SERVICE
TO THE WHOLE INDUSTRY.
>> Cat: AND ARE YOU SEEING
INTEREST FROM OTHER, LIKE OTHER
TECH GROUPS IN THE COUNTRY THAT,
YOU KNOW, SAY HEY, THEY'RE DOING
THIS COOL THING IN VERMONT,
MAYBE WE SHOULD TRY THIS TOO,
EXCEPT IN OUR INDUSTRY?
>> Decateur: YEAH, DEFINITELY,
AND I THINK PEOPLE ARE JUST KIND
OF CATCHING O I THINK, TO THE
INNOVATIVE THINKING.
OBVIOUSLY WE'RE A VERMONT
COMPANY.
IT'S A LITTLE CORNER OF THE
GLOBE, BUT THINGS OUT OF VERMONT
HAVE ALWAYS CAUSED MASSIVE
RIPPLES ACROSS THE COUNTRY AND
IT JUST TAKES A LITTLE BIT OF
TIME, SO I THINK NOW THAT WE'RE
GOING PUBLIC WITH THIS, NOW THAT
WE'RE GETTING OUR FEET
UNDERNEATH OURSELVES AS A
COMPANY A LITTLE BIT MORE, WE'RE
STARTING TO SEE MORE OF A
RESPONSE FROM THE TECH COMMUNITY
ACROSS THE COUNTRY.
>> Cat: AND SO CARY, IS THE
AGENCY PREPARING FOR THE
POSSIBILITY THAT THE LEGISLATURE
COULD LEGALIZE COMMERCIAL SALES
OF MARIJUANA THIS YEAR, AND IF
SO, WOULD THERE BE SIMILAR KINDS
OF TRACKING?
>> Cary: SO I -- THE AGENCY DOES
NOT YET HAVE A DEFINED ROLE IN
THAT.
THAT WOULD BE UP TO THE CANNABIS
COMMISSION TO DECIDE, BUT WHILE
WE SORT OF BUILD THIS VERMONT
BRAND IN THE HEMP INDUSTRY, I'M
SURE IT WILL BE ABLE TO BE
TRANSFERRED INTO ANY CANNABIS
INDUSTRY.
BUT WE'RE STILL WAITING TO
SEE -- EVERYBODY'S WAITING TO
SEE WHAT THE LEGISLATURE DOES.
>> Cat: ABSOLUTELY.
LET'S GO TO HEMP THEN.
FOR HEMP, ARE MORE FARMS TAKING
THIS ON OR HAVE WE REACHED KIND
OF THE POINT WHERE THE FARMS
THAT WERE INTERESTED HAVE
DECIDED TO SWITCH OVER THEIR
CROPS TO THIS AND NOW WE'RE NOT
SEEING TOO MUCH MORE?
>> Cary: I THINK THERE IS ROOM
FOR THE INDUSTRY TO BE REFINED
AND REDEFINED, ACTUALLY.
SO YET TO BE SEEN.
THERE'S A BIG HEMP CONFERENCE
NEXT WEEK THAT WE'RE WORKING ON
WITH UVM.
WE'LL SEE WHAT THE ATTENDANCE IS
THERE.
LAST YEAR IT WAS WELL-ATTENDED
AND WE'LL SEE WHAT IT IS THIS
YEAR.
WE HAVE NOT -- I MEAN, WE'RE
WORKING WITH TRACE AND ONCE WE
LAUNCH THAT ONLINE REGISTRATION,
I'LL BE ABLE TO ANSWER THAT
QUESTION A LOT BETTER.
>> Cat: DO WE HAVE ANY IDEA, YOU
KNOW, WHAT THE INTEREST IS STILL
FROM FARMS IN DOING THIS?
>> Cary: I FEEL LIKE THE
INTEREST IS STILL HIGH.
THE FOLKS THAT HAVE BEEN IN IT A
FEW YEARS DID A LOT BETTER THAN
THE FOLKS WHO HAVE GONE INTO IT
LAST YEAR, AND I DON'T THINK THE
FOLKS THAT GOT INTO IT LAST YEAR
ARE READY TO GIVE UP.
>> Cat: SO WE'LL CONTINUE TO SEE
THAT THOUSAND FARMS-ISH?
>> Cary: I EXPECT, YES, MORE
PROCESSORS ARE COMING INTO THE
STATE.
EVERY FEW WEEKS, WE REGISTER OR
HEAR FROM ANOTHER PROCESSOR
THAT'S SETTING UP SHOP IN
VERMONT.
>> Cat: AND THAT HELPS THE
INDUSTRY GROW.
>> Cary: IT DOES.
IT'S A PLACE FOR THE MONITORING,
THE RAW HEMP TO BE SOLD AND
PROCESSED, TOO, SO WE'RE
BUILDING THAT INFRASTRUCTURE
MORE AND MORE EVERY DAY.
>> Cat: VERY COOL.
JOSH, WHAT'S NEXT FOR TRACE?
>> Decateur: WELL, MORE GROWTH
IN THE HEMP INDUSTRY FOR SURE.
YOU KNOW, WE'RE REALLY FOCUSED
ON THE VERMONT MARKET STILL AND
ENROLLING OUT OUR SOFTWARE HERE
AND GETTING REALLY GREAT FAST
BEFORE WE GET REALLY BIG FAST,
AND TIME WILL TELL AFTER THAT.
DEFINITELY A LOT MORE SOFTWARE
DEVELOPMENT AND SEEING WHAT
OTHER USE CASES THE TECHNOLOGY
WE'RE BUILDING CAN FIND FOR
ITSELF OVER THE YEARS.
SO IT'S AN EXCITING PLACE WE
FIND OURSELVES, BUT YEAH, TIME
WILL TELL.
>> Cat: VERY NICE.
CARY, JOSH, THANK YOU SO MUCH
FOR JOINING US THIS MORNING.
>> Decateur: THANK YOU.
>> Cary: THANK YOU, APPRECIATE
IT.
>> Cat: THERE'S A LOT COMING UP
ON THE MORNING NEWS.
SCOTT FLEISHMAN HAS A PREVIEW OF
WHAT THEY'RE COVERING TODAY.
>> Scott: CAT, COMING UP, WE'RE
TAKING A LOOK AT THE STORIES YOU
WANT TO KEEP AN EYE ON THIS
WEEK, INCLUDING THE CONTINUATION
OF THE BIG CHECKS OF THE 40th
ANNIVERSARY OF THE 1980 WINTER
OLYMPICS.
WE'LL TELL YOU WHAT'S IN STORE
FOR THE COMING WEEK.
PLUS, I GO ONE-ON-ONE WITH A
BARRY FARMER WHO RECENTLY WON A
VIDEO CONTEST.
HE TALKED ABOUT HIS PASSION FOR
FARMING.
FIND OUT WHAT HE WON FOR THIS
ENTRY.
AND DAVE SAYS IT'S GOING TO BE A
LITTLE WARMER TODAY, BUT WE'RE
KEEPING OUR EYE ON A MESSY MIX
FOR MIDWEEK.
WE'LL SEE YOU AT THE TOP OF THE
HOUR.
>> Cat: THANK YOU, SCOTT.
NEXT, MEETING VERMONT'S GREEN
ENERGY GOALS.
A NEW REPORT FINDS SOLAR
INSTALLATIONS ARE GOING DOWN,
BUT IT ALSO FOUND A LOT ELSE
ABOUT THE INDUSTRY.
THAT'S NEXT.
>> Cat: A NEW REPORT OUT FINDS
SOLAR INSTALLATIONS ARE GOING
DOWN IN VERMONT.
VERMONT SOLAR PATHWAYS REPORT
FOUND SOLAR PROGRESS HAS BEEN
DECLINING THE PAST THREE YEARS,
BUT THE REPORT'S LEAD AUTHOR
ALSO SAYS HE BELIEVES THE DATA
SHOWS VERMONT'S SOLAR GOALS ARE
ATTAINABLE AND OUR GRID CAN
HANDLE MORE ENERGY FROM
INFORMAL.
BUT EVER SINCE A PEAK IN 2016,
THE NEW SOLAR CAPACITY IN OUR
STATE HAS BEEN GOING DOWN.
HERE TO BREAK DOWN THE REPORT IN
GREATER DETAIL IS ITS LEAD
AUTHOR, DAVID HILL FROM VEIC.
LET'S START WITH THE DECLINE IN
SOLAR.
WHY ARE WE SEEING FEWER
INSTALLATIONS?
>> Hill: IT'S A MIX OF REASONS.
I THINK THERE'S SOME DECLINE
NATIONALLY IN THE SOLAR INDUSTRY
RELATED TO TARIFFS, BUT THEN
ALSO, VERMONT HAS MODIFIED SOME
OF ITS METERING RULES AND SOME
OF THE OTHER REGULATIONS AROUND
SOLAR, SO THERE'S BEEN A SLIGHT
DECLINE.
BUT AS YOU SAID, THE TREND ON
THE INDUSTRY, WE FIRST DID THE
SOLAR MARKET PATHWAYS STUDY IN
2014, STARTED IN 2014.
SOLAR WAS LESS THAN ONE PERCENT
OF VERMONT'S ENERGY, AND A
RECENT UPDATE THAT JUST CAME OUT
FROM NEW ENGLAND THE OTHER DAY,
A SURVEY SHOWS WE'RE ALMOST UP
TO 8% NOW, SO OVER THAT PERIOD,
WE'VE HAD SIGNIFICANT GROWTH,
BUT THE LAST THREE YEARS HAVE
BEEN DOWNWARD TRENDING.
>> Cat: AND IS THAT AN EXPECTED
CHANGE?
>> Hill: I THINK IT DEPENDS ON
THE LEGISLATIVE AND REGULATORY
GUIDANCE FOR THE SOLAR INDUSTRY.
THE INDUSTRY HAS DEMONSTRATED
THAT IT'S CAPABLE OF DELIVERING
SOLAR PRODUCTS AND THE MARKET
HAS LET PEOPLE KNOW THAT THEY'RE
INTERESTED.
THERE'S A MARKET DEMAND OUT
THERE FOR SOLAR.
THERE'S SOME GOOD OPPORTUNITIES,
TOO.
I THINK VERMONT'S DONE WELL IN
THE SMALL ROOFTOP INDUSTRY FOR
RESIDENTIAL CUSTOMERS AND SOME
OF THE TRACKERS THAT YOU SEE.
WHAT WE HAVEN'T DONE AS MUCH OF
IS SOME OF THE LARGER PROJECTS
THAT CAN BE BASED AS COMMUNITY
SOLAR WHERE A NUMBER OF PEOPLE
GET THE SOLAR POWER FROM AN
ARRAY OR THE LARGER
GROUND-MOUNTED FACILITIES.
>> Cat: WHAT ARE SOME OF THOSE
HURDLES THEN IN BRINGING ON NEW
SOLAR CUSTOMERS?
LIKE WHY WOULD PEOPLE SAY, YOU
KNOW WHAT, I'M NOT -- I CAN'T DO
THIS?
>> Hill: THE HIGHEST YEAR IN
2016 HAPPENED JUST BEFORE THE
POTENTIAL EXPIRATION OF THE
FEDERAL TAX CREDIT, AND SO THERE
WAS A SPIKE IN 2016.
PEOPLE WANTED TO GET IN.
ANYTIME THERE'S A CHANGE IN THE
REGULATIONS, IT CREATES A LITTLE
BIT OF UNCERTAINTY AND PEOPLE
ARE UNCERTAIN AS TO WHETHER TO
INVEST IN SOLAR NOW OR NOT.
OVERALL, GLOBAL PRICES HAVE COME
DOWN, SO SOLAR CONTINUES TO
BECOME MORE AND MORE ECONOMIC
FOR PEOPLE TO BE ABLE TO INVEST
IN.
I THINK THAT THE SOLAR INDUSTRY
IN VERMONT HAS HIRED A FAIR
NUMBER OF PEOPLE.
SOME OF THOSE PEOPLE ARE NOW
WORKING OUT OF STATE BECAUSE AS
WE SAID, THERE'S BEEN A DECLINE
IN THE LAST THREE YEARS ON THE
INSTALLATIONS EACH YEAR IN
VERMONT, BUT IF WE, OVER THE
NEXT FIVE YEARS, INSTALL THE
SAME AMOUNT THAT WE WERE
INSTALLING IN 2016, WE HAVE THE
POTENTIAL TO GET 20% OF
VERMONT'S ELECTRICITY FROM SOLAR
BY 2025 AND THERE'S SIGNIFICANT
BENEFITS TO THAT.
>> Cat: AND HAVE MOST OF THE
PEOPLE WHO WOULD HAVE BEEN
INTERESTED IN INSTALLING SOLAR,
THOUGH, ALREADY DONE IT?
>> Hill: I DON'T THINK SO.
THAT'S A GOOD QUESTION, BUT I
THINK PEOPLE MORE AND MORE, WE
SEE THINGS LIKE VEHICLE
ELECTRIFICATION, ELECTRIFICATION
OF HOME HEATING WITH THE USE OF
HEAT PUMPS, AND SOLAR GOES VERY
WELL WITH THOSE.
AND ALSO SOLAR HELPS US TO MEET
KIND OF ANY CLIMATE, GREENHOUSE
GAS EMISSIONS GOALS, AND SO
SOLAR IS ECONOMIC FOR END USERS
AND IT CAN HELP TO MEET THOSE
OTHER POLICY GOALS AND IT HELPS
PEOPLE PRODUCE THEIR OWN
ELECTRICITY FOR USE FOR HOME
HEATING OR FOR TRANSPORTATION.
>> Cat: SO I GUESS
THE MILLION-DOLLAR QUESTION IS
HOW DO WE REACH PEOPLE WHO
HAVEN'T PUT SOLAR IN AND
CONVINCE THEM THAT THAT IS A
BENEFIT THEY NEED?
>> Hill: I THINK, AGAIN, A
STEADY SIGNAL FROM REGULATORY
AND INDUSTRY THAT SOLAR IS
IMPORTANT.
THAT ALLOWS SOLAR COMPANIES TO
INVEST AND GROW IN THE VERMONT
INDUSTRY.
>> Cat: YOUR REPORT FOUND THAT
THE GRID CAN HANDLE MORE SOLAR
AND THE STATE HAS ROOM FOR IT,
BUT SOME COMMUNITIES HAVE PUSHED
BACK AGAINST THOSE LARGER SOLAR
ARRAYS THAT YOU MENTIONED
BECAUSE THEY DON'T LIKE THE
AESTHETICS OF THEM.
IS THAT GOING TO BE A CHALLENGE
MOVING FORWARD?
>> Hill: I THINK SITING IS VERY
IMPORTANT.
THE STUDY, AS YOU MENTIONED,
FOUND THAT IT'S AN INSTALL
FRACTION OF VERMONT'S TO THE --
SMALL FRACTION OF VERMONT'S
TOTAL LAND SOURCE THAT WOULD BE
REQUIRED TO MEET THE GOAL.
WHERE YOU SITE IS IMPORTANT.
YOU WANT TO HAVE OF THE REGIONAL
PLANNING COMMISSIONS OR TOWN
PLANNING COMMISSIONS IDENTIFY
AREAS WHERE THEY WOULD LIKE TO
SEE SOLAR.
SOLAR IS OFTEN BEST LOCATED NEAR
A UTILITY SUBSTATION.
SOLAR CAN PROVIDE A BUFFER FOR
AGRICULTURAL FIELDS TO HELP
ABOUT DRAINAGE AND RUN-OFF
ISSUES AND POLLINATOR FIELDS AND
THAT TYPE OF THING.
THERE'S LOTS OF WAYS THAT SOLAR
CAN BE INTELLIGENTLY AND WELL
SITED.
IT'S IMPORTANT TO DO THAT WELL,
BUT WE HAVE PLENTY OF RESOURCE
FOR THE SITING OF LARGE SCALE
SOLAR.
>> Cat: AND AS THE REPORT SAID,
IT HAS MONETARY BENEFITS.
ONE NUMBER I SAW WAS $8 BILLION
OF BENEFITS.
HOW DO YOU COME UP WITH THAT
NUMBER?
>> Hill: THAT'S THE OVERALL
PATHWAY AND IT'S LARGELY IN THE
DECREASE IN CONSUMPTION OF
FOSSIL FUEL.
IF VERMONT IS ON A PATH TO MEET
90 BY 50, WHICH IS 90% REDUCTION
BY 2050, WILE ELECTRIFY
VEHICLES, ELECTRIFY HOUSES AND
USE SORRY AS A PART OF OUR
RENEWAL -- USE SOLAR AS A PART
OF OUR RENEWABLE GREEN GRID.
WE'RE NOT PAYING FOR FOSSIL
FUELS IMPORTED GOT STATE, WE
WOULD REDUCE SIGNIFICANTLY THE
CONSUMPTION OF NATURAL GAS FOR
ELECTRIC GENERATION AND THAT
PROVIDES ECONOMIC BENEFITS.
>> Cat: VERY BRIEFLY HERE, WHERE
DO WE GO FROM HERE?
>> Hill: I THINK VERMONT AGAIN
HAS DEMONSTRATED, WE HAVE, FOR A
SMALL STATE, A VERY TALENTED AND
LEADING SOLAR INDUSTRY.
THERE ARE FOLKS IN THE SOLAR
INDUSTRY FROM VERMONT WHO WORK
AROUND THE COUNTRY.
WE'RE LOOKING -- WE'VE
REPLICATED THE VERMONT SOLAR
MARKET PATHWAY STUDY IN
PENNSYLVANIA.
WE'RE LOOKING TO DO IT IN
POTENTIALLY LOUISIANA AND
ARKANSAS IN THE COMING YEARS,
AND I THINK THAT SOLAR COMPANIES
THAT INSTALL IN VERMONT ARE ALSO
LOOKING TO EXPAND THEIR MARKETS
OUTSIDE OF THE STATE.
BUT HAVING GROWTH INTERNALLY IN
VERMONT AND HELPING US MEET
THOSE TYPES OF TARGETS IS, I
THINK, A VERY EXCITING
OPPORTUNITY AND TO DO IN A WAY
THAT ALSO PROVIDES EQUITY
OPPORTUNITIES.
SO COMMUNITY SOLAR IS A BIG PART
OF THE FUTURE.
>> Cat: DAVID, THANK YOU SO MUCH
FOR JOINING US THIS MORNING.
AND THANK YOU FOR JOINING US AS
WELL.
THAT WILL DO IT FOR US HERE ON
"YOU CAN QUOTE ME."
THE MORNING NEWS IS NEXT WITH
SCOTT FLEISHMAN.
HAVE A GREAT DAY, EVERYONE.
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YCQM FEB. 16, 2020
BURLINGTON, Vt. >> Cat: GOOD MORNING, EVERYONE.