YCQM FEB. 9, 2020

BURLINGTON, Vt. Darren: GOOD MORNING, EVERYONE. I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW A CHANNEL 3'S "YOU CAN QUOTE ME," THE VERMONT HOUSE FAILS TO OVERRIDE THE GOVERNOR'S VETO ON PAID FAMILY LEAVE BY JUST ONE VOTE. SO NOW WHAT?
OUR POLITICAL REPORTER, CALVIN
CUTLER, TAKES US BEYOND THE
HEADLINES.
>>> ALSO, A RARE RIDE WITH
BORDER PATROL.
SEE HOW THEY'RE TRYING TO KEEP
PEOPLE FROM CROSSING THE
CANADIAN BORDER ILLEGALLY IN
SOME OF OUR MOST REMOTE AREAS.
>>> PLUS, FACE THE NATION'S
MARGARET BRENNAN JOINS US TO
TALK ABOUT THE PRESIDENT'S
ACQUITTAL AND WE'RE ALSO TALKING
IOWA, NEW HAMPSHIRE, AND BEYOND
IN THE RACE TO THE WHITE HOUSE.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
IOWA DEMOCRATS FINALLY REPORTED
ALL THE RESULTS FROM MONDAY'S
CAUCUSES, BUT CBS NEWS ISN'T
CALLING IT YET, IN PART BECAUSE
THE DEADLINE FOR PRESIDENTIAL
CAMPAIGNS TO REQUEST A RECANVASS
OF THOSE RESULTS HAS BEEN
EXTENDED TO TOMORROW AT NOON.
THE DELEGATE COUNT RIGHT NOW
SHOWS FORMER MAYOR PETE
BUTTIGIEG AND VERMONT SENATOR
BERNIE SANDERS ESSENTIALLY TIED
FOR FIRST WITH TEN DELEGATES
EACH.
SANDERS HAS THE EDGE OVER
BUTTIGIEG IN THE POPULAR VOTE,
BUT THE RESULTS ALSO PUT THE
FORMER SOUTH BEND, INDIANA,
MAYOR UP OVER SANDERS IN THE
STATE DELEGATE RACE.
ELIZABETH WARREN IS THIRD, JOE
BIDEN COMES IN FOURTH.
AND TO EXPLAIN THAT AND WHAT WE
CAN EXPECT AFTER IOWA,
MIDDLEBURY COLLEGE POLITICAL
SCIENCE PROFESSOR MATT DICKINSON
JOINS ME NOW FROM MIDDLEBURY.
GOOD MORNING TO YOU.
>> Dickinson: GOOD MORNING TO
YOU, DARREN.
>> Darren: THANK YOU.
EXPLAIN HOW SANDERS HAS MORE
VOTES, BUT IS BEHIND BUTTIGIEG
IN THE DELEGATE RACE.
>> Dickinson: WELL, THE
DELEGATES, THERE'S ONLY 41
DELEGATES COMING OUT OF IOWA
EVENTUALLY.
THAT IS, 41 THAT WILL BE
APPORTIONED AMONG PROBABLY THE
TOP FOUR FINISHERS, BUT TO GET
THERE, TO THOSE 41, YOU FIRST
HAVE TO HAVE THE STATE DELEGATE
EQUIVALENTS BECAUSE THE NEXT
ROUND OF VOTING TAKES PLACE AT
THE COUNTY LEVEL.
SO ESSENTIALLY WHAT YOU'RE DOING
IS APPORTIONING THE POPULAR VOTE
INTO THE STATE DELEGATE
EQUIVALENTS WHICH THEN WILL BE
TURNED INTO THE FINAL 41
DELEGATES AND THERE'S SOME
SLIPPAGE BETWEEN THE POPULAR
VOTE AND THE STATE DELEGATE
EQUIVALENTS.
WE SHOULDN'T GET TOO FIXATED ON
THAT.
THE BOTTOM LINE THIS IS ABOUT AN
EVEN SPLIT BETWEEN BUTTIGIEG AND
SANDERS ANY WAY YOU CALL IT, AND
ALL WE'RE REALLY WAITING FOR IS
BRAGGING RIGHTS.
>> Darren: SO OBVIOUSLY SOME
CHAOS AFTER IOWA, THOUGH.
DID THAT SLOW MOMENTUM FOR ANY
OF THE CANDIDATES, ESPECIALLY
THOSE TWO WHO CAME OUT ON TOP?
>> Dickinson: I DON'T THINK IT'S
GOING TO HAVE A BIG IMPACT ON
THE DOWNSTREAM VOTING.
I THINK MOST PEOPLE UNDERSTAND
THIS IS CLOSELY CONTESTED.
IF YOU'RE THINKING ABOUT
MOMENTUM COMING OUT OF IOWA, I
THINK PROBABLY MORE OF IT
ACCRUES TO BUTTIGIEG ONLY
BECAUSE HIS EXPECTATIONS, BASED
ON THE RECENT POLLING, SUGGESTED
HE WOULD NOT DO QUITE AS WELL AS
HE DID.
BUT CERTAINLY BERNIE SANDERS IS
GOING TO AND HAS CLAIMED VICTORY
AS WELL, SO I'M REALLY NOT TOO
WORRIED ABOUT THE DELAY IN
FINALIZING THE RESULTS.
WE PRETTY MUCH KNOW WHAT WE NEED
TO KNOW MOVING INTO NEW
HAMPSHIRE.
>> Darren: SPEAK OF POLLS, YOU
KNOW, BIDEN APPEARED TO BE DOING
PRETTY WELL IN IOWA AHEAD OF THE
CAUCUSES.
HOW BIG OF A SURPRISE WAS
BIDEN'S FOURTH-PLACE FINISH?
>> Dickinson: WELL, THE
FOURTH-PLACE FINISH IN THE
POPULAR VOTE WAS A SURPRISE.
MOST OF THE POLLS HAD HIM IN THE
TOP TWO OR PERHAPS THE TOP
THREE, BUT MORE IMPORTANTLY, HE
FINISHED FOURTH IN THE
DELEGATES.
I WAS IN IOWA OBSERVING THE
VOTING PROCESS AND THIS IS ONE
OF THE PECULIAR ASPECTS OF THE
CAUCUS.
EACH OF THE PRECINCTS, THERE'S
ABOUT 1800 OF THEM IN IOWA, IF A
PARTICULAR CANDIDATE'S SUPPORT
DID NOT GET OVER 15%, THEIR VOTE
DID NOT COUNT AND THEY HAD TO
REALLOCATE TO SOMEONE ELSE AND
WHAT WE WERE SEEING ACROSS IOWA
IS JOE BIDEN WAS FALLING JUST
SHORT OF 15% IN A NUMBER OF
PRECINCTS, SO HIS POPULAR VOTE
HAD TO BE REALLOCATED AND A LOT
OF IOWANS WHO WERE WORRIED ABOUT
THE PARTY MOVING TOO FAR LEFT,
BECAUSE THEY WERE BIDEN
SUPPORTERS, DECIDED TO THROW
THEIR SUPPORT BEHIND PETE
BUTTIGIEG AND THAT'S WHY
BUTTIGIEG GOT IN FINAL BOOST IN
THE POPULAR VOTE WHICH BROUGHT
HIM ALMOST TO EQUIVALENCE WITH
BERNIE SANDERS.
>> Darren: NEXT UP, NEW
HAMPSHIRE.
SANDERS LEADING IN NEW HAMPSHIRE
RIGHT NOW, BUT THEN WHAT?
CAN HE CARRY THAT INTO THE NEXT
CONTEST IF HE WINS THERE, OR ARE
THOSE NEXT CONTESTS BIGGER
CHALLENGES FOR SANDERS?
>> Dickinson: OH, THEY'RE
DEFINITELY BIGGER CHALLENGES.
THE WAY TO THINK ABOUT RACE
RIGHT NOW IS BERNIE SANDERS, WE
EXPECT HIM TO DO WELL IN THE
IOWA CAUCUS.
REMEMBER, HE ALMOST WON THAT IN
2016 WITH NEARLY 50% OF THE
POPULAR VOTE, AND THEN HE SWEPT
NEW HAMPSHIRE, 60% OF THE VOTE,
BEATING HILLARY CLINTON.
THIS IS HIS NEIGHBORING STATE.
EVEN IF HE DOES WELL IN NEW
HAMPSHIRE, IT DOESN'T TELL US
MUCH ABOUT WHETHER HE'S EXPANDED
HIS COALITION.
IF FOR THAT, WE NEED TO GO
SOUTH, WE NEED TO GO TO MORE
RACIALLY DIVERSE STATES,
BEGINNING WITH SOUTH CAROLINA.
ONLY THEN ARE WE GOING TO GET A
TRUE SENSE OF THE MAGNITUDE OF
HIS SUPPORT.
>> Darren: SO YOU THINK IF HE
DOES WELL IN SOUTH CAROLINA,
THIS LOOKS PRETTY GOOD FOR
BERNIE SANDERS?
>> Dickinson: WELL, WE'LL HAVE
TO DEFINE "LOOKS PRETTY GOOD,"
BUT IT WILL BE A BIG BOOST IF HE
COMES OUT IN THE TOP TWO IN
SOUTH CAROLINA OR EVEN WINS IT.
BUT WHAT WE'RE REALLY LOOKING
FOR IS NOT SO MUCH THE OVERALL
VOTE TOTALS, BUT IN A STATE
WHERE THEY'RE 60% AFRICAN
AMERICAN TURNOUT IN THE
DEMOCRATIC PRIMARY, HOW MUCH
SUPPORT AMONG THAT VOTING BLOC
WILL BERNIE SANDERS GET?
YOU'LL RECALL IN 2016, IT'S
SUPPORT AMONG AFRICAN AMERICANS
COMPARED TO HILLARY CLINTON IS
WHAT REALLY COST HIM THE
NOMINATION.
HE'S WORKED DECIDUOUSLY TO COURT
THAT VOTE, BUT WE WON'T KNOW
UNTIL SOUTH CAROLINA TO SEE
WHETHER HE'S SUCCESSFUL.
>> Darren: LET'S MOVE ON TO THE
IMPEACHMENT TRIAL.
IT TOOK THREE SENATORS OFF THE
TRAIL TO ATTEND THE TRIAL,
SANDERS, KLOBUCHAR AND WARREN.
DID THAT HURT THEM?
>> Dickinson: I THINK IT HURT
AMY KLOBUCHAR THE MOST.
SHE WAS GAINING MOMENTUM IN THE
POLLS HEADING INTO THE IOWA
CAUCUS AND THEN CRUCIALLY, EIGHT
DAYS BEFORE VOTING, SHE WAS
TAKEN OFF THE CAMPAIGN TRAIL IN
A STATE WHERE PERSONAL CONTACT
HAS COME TO BE EXPECTED.
I THINK SHE SUFFER, BUT ALL
THREE OF THE CANDIDATES WEREN'T
HELPED BY BEING IN WASHINGTON,
D.C., IN THIS PERIOD.
THE DIFFICULTY FOR KLOBUCHAR,
SHE DIDN'T HAVE THE NAME
RECOGNITION THAT WARREN AND
PARTICULARLY SANDERS DID, AND I
THINK IT PROBABLY HURT HER THE
MOST.
>> Darren: DOES THE ACQUITTAL
HELP THE PRESIDENT'S RE-ELECTION
BID, EVEN THOUGH HE WAS STILL
IMPEACHED BY THE HOUSE, JUST NOT
REMOVED FROM OFFICE BY THE
SENATE?
>> Dickinson: WELL, IF YOU SAW
HIS VICTORY SPEECH YESTERDAY,
HE'S CLEARLY COUNTING ON GETTING
A BOOST AMONG HIS BASE AS A
RESULT OF THE ACQUITTAL.
DEMOCRATS WHO ARE OPPOSING HIM
ARE NOT GOING TO CHANGE THEIR
VOTE BECAUSE HE WAS ACQUITTED.
THE REAL QUESTION HERE ARE THE
INDEPENDENTS, THE MODERATES, AND
FRANKLY, DARREN, I THINK GOING
AHEAD, LOOKING INTO NOVEMBER, I
DON'T THINK IMPEACHMENT IS GOING
TO PLAY NEARLY AS BIG A ROLE AS
OTHER FACTORS LIKE THE STATE OF
THE ECONOMY, WHETHER INDIVIDUALS
AGREE WITH TRUMP'S APPROACH TO
ISSUES LIKE TRADE, HEALTHCARE,
AND CRUCIALLY, WHO THE DEMOCRATS
ARE RUNNING UP AGAINST HIM.
SO I DON'T ANTICIPATE A BIG
EFFECT EITHER WAY FROM THE
ACQUITTAL IN THE SENATE.
>> Darren: MATT DICKINSON,
REPORTING FROM MIDDLEBURY
COLLEGE.
WE APPRECIATE YOUR TIME.
THANK YOU SO MUCH AS ALWAYS.
>>> NEXT, FACE THE NATION'S
MARGARET BRENNAN JOINS US TO
DISCUSS THE DEVELOPMENTS AS WELL
AND WHAT NOW FOR THE DEMOCRATS
AFTER THE PRESIDENT'S ACQUITTAL,
PLUS, PAID FAMILY LEAVE VETOED.
NEXT, ANALYSIS OF HOW DEMOCRATS
FAILED TO OVERRIDE IT.
>> Darren: WITH IOWA IN THE
BOOKS, SORT OF, THE NEXT UP IS
NEW HAMPSHIRE.
WE TURN NOW TO THE MODERATOR OF
FACE THE NATION, MARGARET
BRENNAN, WHOSE GUESTS COMING UP
LATER THIS MORNING INCLUDE
VERMONT SENATOR BERNIE SANDERS.
GOOD MORNING, MARGARET.
>> Brennan: GOOD MORNING.
GOOD TO TALK TO YOU.
>> Darren: THANK YOU.
WHAT CAN WE EXPECT FROM THE NEW
HAMPSHIRE PRIMARY ON TUESDAY, DO
YOU THINK?
>> Brennan: WELL, A LOT MORE
FOCUS ON NEW HAMPSHIRE THAN
WE'VE SEEN IN PAST YEARS BECAUSE
OF THIS QUESTION MARK COMING OUT
OF IOWA.
THERE'S GOING TO BE A LOT OF
SCRUTINY AS TO BASIC COMPETENCE
OF HOW PARTY OFFICIALS RUN THIS
PRIMARY.
A LOT OF ATTENTION ON FRIDAY TO
THE DEBATE, BUT, OF COURSE, TO
THE PRIMARY THAT'S AHEAD IN THE
DAYS TO COME, AND SO WHAT WE
WILL BE LOOKING FOR AND I WILL
CERTAINLY BE ASKING BOTH PETE
BUTTIGIEG AND SENATOR BERNIE
SANDERS ABOUT IS HOW THEY WANT
TO DIFFERENTIATE EACH OTHER
BECAUSE THEY REALLY NEED TO DRAW
SOME DISTINCTION.
IT WAS EXTREMELY TIGHT FROM WHAT
NUMBERS WE DID GET OUT OF IOWA,
AND NEW HAMPSHIRE IS AN
OPPORTUNITY FOR PETE BUTTIGIEG
TO TRY TO MAKE THE CASE THAT
THERE IS MORE MOMENTUM.
IT'S NOT JUST SOMEONE FROM THE
MIDWEST DOMINATING A STATE OUT
THERE, THAT HE COULD BUILD SOME
MOMENTUM ON THE EAST COAST.
FOR BERNIE SANDERS, OF COURSE,
HE HAS A BIT OF A HOME COURT
ADVANTAGE COMING FROM THE NEW
ENGLAND AREA AND HE'S GOING TO
TRY TO MAKE THE CASE THAT AT 78
YEARS OLD, HE LOOKS LIKE THE
FUTURE OF THE PARTY IN A MORE
PROGRESSIVE WAY THAN HIS FAR
YOUNGER COMPETITOR THERE WHO'S
PLAYING FOR MODERATES.
>> Darren: WITH IMPEACHMENT OVER
AND PRESIDENT TRUMP ACQUITTED,
WHAT DOES THAT MEAN FOR THE
DEMOCRATS?
>> Brennan: WELL, IF YOU THOUGHT
THAT THE IMPEACHMENT STORY LINE
WAS OVER, IT'S GOING TO BE
FOLLOWING UP FOR SOME TIME.
YOU CAN EXPECT THAT AS LONG AS
JOE BIDEN REMAINS IN THIS RACE,
WE WILL CONTINUE TO HEAR ABOUT
HIM AND HIS SON ON CAPITOL HILL.
WE HAVE INVESTIGATIONS ALREADY
BEING LAUNCHED, THIS TIME WITH
TAXPAYER DOLLARS, INTO BIDEN'S
FAMILY.
LINDSEY GRAHAM, ONE OF MY GUESTS
ON SUNDAY, THE SENATOR FROM
SOUTH CAROLINA, IS CHAIRMAN OF
THE JUDICIARY COMMITTEE, HE'S
ALREADY SAID HE'S GOING TO
INVESTIGATE.
YOU HAD ANOTHER INVESTIGATION
LAUNCHED BY ANOTHER SENATE
COMMITTEE, SO DEMOCRATS WILL
CONSTANTLY BE CONFRONTED WITH
THESE ACCUSATIONS, EVEN THOUGH
THESE CONSPIRACY THEORIES HAVE
LARGELY BEEN DEBUNKED, THE
BEHAVIOR OF THE VICE PRESIDENT'S
SON WILL BE SCRUTINIZED.
WE ALSO KNOW FOR DEMOCRATS THAT
THEY NEED TO SHOW SOME MOMENTUM
IN TERMS OF THEIR MESSAGE OF
WHAT THEY CAN DELIVER AS A PARTY
TO VOTERS.
IMPEACHMENT SUCKED ALL THE
OXYGEN OUT OF WASHINGTON, BUT
THEY NEED TO SHOW THAT THEY CAN
NOT JUST LEGITIMATE HERE IN THIS
TOWN -- LEGISLATE HERE IN THIS
TOWN, BUT ALSO MAKE THE CASE IN
BACKYARDS AND HOMETOWNS ACROSS
AMERICA THAT THERE NEEDS TO BE A
PRESIDENT WHO -- AND A
PRESIDENTIAL CONTENDER AGAINST
DONALD TRUMP WHO CAN DELIVER ON
THE PARTY PLATFORMS LIKE CHANGES
TO HEALTHCARE.
THAT IS WHAT IT MEANS FOR
DEMOCRATS.
THE BALL IS REALLY IN THEIR
COURT.
>> Darren: YOU'LL BE DIVING
DEEPER INTO ALL THIS LATER THIS
MORNING ON FACE THE NATION.
MARGARET BRENNAN, THANKS SO
MUCH.
>>> A VICTORY FOR THE GOVERNOR
AT THE VERMONT STATE HOUSE AS
HIS VETO OF PAID FAMILY LEAVE
SURVIVED AN OVERRIDE BY A SINGLE
VOTE.
DEMOCRATS COULD NOT MUSTER
ENOUGH VOTES TO GET PAST ONE OF
THEIR TOP PRIORITIES.
DEMOCRATS NEEDED 100 VOTES IN
THE HOUSE, THEY ONLY GOT 99.
CALVIN CUTLER WAS THERE.
>> Calvin: THE VOTE WAS MOSTLY
ALONG PARTY LINES WITH
REPUBLICANS VOTING AGAINST THE
OVERRIDE AND DEMOCRATS AND
PROGRESSIVES VOTING FOR, BUT
THERE WERE A COUPLE OF
INDEPENDENT AND DEMOCRATIC
LAWMAKERS THAT ACTUALLY ENDED UP
VOTING AGAINST THE OVERRIDE,
CITING THE $29 MILLION PAYROLL
TAX ON VERMONTERS THAT THE
GOVERNOR ALSO OPPOSES.
>> IT'S VERY DIFFICULT FOR ME,
REALLY IMPOSSIBLE FOR ME TO MOVE
FORWARD WITH INSTITUTING A
PAYROLL TAX FOR A NEW BENEFIT
WHILE WE HAVE THIS EXISTING
ISSUE THAT WE HAVE NOT SOLVED.
TO ME, THAT SEEMS LIKE WE'RE
STARTING TO STACK UP ISSUES.
>> Calvin: SEVERAL PROGRESSIVES
ORIGINALLY OPPOSED THE BILL,
SAYING IT DIDN'T GO FAR ENOUGH,
BUT IN THE FINAL VOTE, ALL THE
PROGRESSIVES ENDED UP SUPPORTING
THE VETO OVERRIDE.
SPEAKER OF THE HOUSE MITZI
JOHNSON SAYS DEMOCRATS WILL
CONTINUE TO PUSH FOR PROGRESSIVE
AGENDA ITEMS AND VOTERS WILL
HAVE TO KEEP TODAY'S VOTE IN
MIND WHEN THEY HEAD TO THE POLLS
THIS YEAR.
>> REALLY UNDERSTANDING WHAT IS
THE FUTURE THEY WANT TO BUILD
AND WHAT IS MY REP DOING TO GET
US THERE.
>> Calvin: REPUBLICAN LEADERS
WORKED OVERTIME TO MUSTER THE
VOTES TO KEEP GOVERNOR SCOTT'S
VETO, EVEN WITH ONE LAWMAKER
COMING IN RIGHT AFTER SURGERY.
>> I JUST DID NOT SEE HOW WE
COULD TAX 450,000 PEOPLE AND
THEN -- 45,000 PEOPLE AND THEN
NOT BEING ALLOWED TO ACCESS THE
PROGRAM WE WERE PUTTING FORTH.
>> Calvin: IN THE MEANTIME,
GOVERNOR SCOTT IS MOVING AHEAD
WITH A VOLUNTARY PLAN WHERE
EMPLOYERS NEGOTIATE DIRECTLY
WITH HEALTH INSURANCE COMPANIES
TO PROVIDE THE BENEFIT.
THE ADMINISTRATION WILL PROVIDE
A LIST OF COMPANIES THAT WANT TO
WORK WITH THE STATE SOMETIME
NEXT WEEK.
>> Darren: AND CALVIN JOINS US
NOW FOR A DEEPER DIVE INTO THE
VOTE.
CALVIN, GOOD MORNING.
WHAT'S THE SIGNIFICANCE OF THIS
VOTE?
>> Calvin: WELL, GOOD MORNING,
DARREN.
AS YOU SAID, THIS HAS BEEN A
HUGE PRIORITY FOR DEMOCRATIC
LAWMAKERS IN THE HOUSE AND THE
SENATE.
THEIR FAILURE TO OVERRIDE
GOVERNOR SCOTT'S VETO IS A BIG
SETBACK FOR THEM AND THIS COULD
ALSO GIVE US A LOOK INTO HOW
OTHER BIG VOTES COMING DOWN THE
PIKE COULD GO.
IN THE COMING WEEKS, LAWMAKERS
WILL VOTE ON THE GLOBAL WARMING
SOLUTIONS ACT AND POTENTIALLY A
TAXED AND REGULATED MARKET FOR
MARIJUANA, AND DEPENDING ON HOW
GOVERNOR PHIL SCOTT REACTS FOR
THE MINIMUM WAGE BILL ON HIS
DESK, WE COULD SEE SOOT VETO
SIMILAR TO THIS ONE.
THE GOVERNOR HAS EXPRESSED
CONCERNS ABOUT RAISING THE
MINIMUM WAGE, SAYING IT COULD
PUT A BURDEN ON SMALL BUSINESS.
WITH ALL THESE ISSUES COMING
DOWN THE PIKE, THOUGH,
DEMOCRATIC LEADERSHIP SAYS
THEY'RE ALL SEPARATE MATTERS AND
THAT LAWMAKERS ARE CONSIDERING
ALL THE BILLS DETAILS AND MERITS
INDIVIDUALLY.
I'M ALSO TOLD BY LAWMAKERS THAT
THIS VOTE WAS SO CLOSE BECAUSE
SO MANY LAWMAKERS ARE PASSIONATE
ABOUT THE ISSUES, BOTH PROVIDING
FAMILY AND SICK LEAVE FOR
VERMONTERS, BUT ALSO AVOIDING
EXTRA COSTS ON THE TAXPAYERS.
LAWMAKERS' FAMILY LEAVE PLAN
WOULD HAVE BEEN FUNDED THROUGH A
$29 MILLION PAYROLL TAX WHICH
ULTIMATELY WAS THE BIG STICKING
POINT FOR GOVERNOR SCOTT.
>> Darren: OKAY, SO NOW THAT
THAT VETO OVERRIDE FAILED IN THE
HOUSE, WHAT IS NEXT?
>> Calvin: WELL, DARREN,
GOVERNOR SCOTT IS, AS I SAID,
ROLLING RIGHT ALONG WITH HIS OWN
VOLUNTARY PLAN THAT INDIVIDUAL
EMPLOYERS CAN CHOOSE TO BE A
PART OF.
AFTER THE FAILED VETO OVERRIDE
IN THE HOUSE, HOUSE SPEAKER
MITZI JOHNSON DESCRIBED THE
GOVERNOR'S PAID FAMILY LEAVE
PLAN ANEMIC.
THE OPTIONAL PLAN LETS EMPLOYERS
NEGOTIATE DIRECTLY WITH THE
INSURANCE COMPANIES.
NOW, SCOTT HAS TOUTED THE
PROGRAM AS BEING CHEAPER AND
EASIER TO INTRODUCE BECAUSE A
PRIVATE COMPANY WILL BE ROLLING
OUT THE PLAN INSTEAD OF THE
STATE AND WE DON'T NEED TO
INVEST IN TECHNOLOGY TO COLLECT
PAYROLL OR MANAGE THE BENEFITS.
THE GOVERNOR ALSO SAYS HIS
VOLUNTARY PLAN COULD GIVE
COMPANIES A COMPETITIVE EDGE IF
THEY CHOOSE TO OFFER IT.
SCOTT ESTIMATES THE PLAN WILL
COST LESS THAN $300 A YEAR PER
EMPLOYEE.
RIGHT NOW, THOUGH, THE STATE IS
STILL SEEKING PROPOSALS FROM
COMPANIES TO ADMINISTER HIS
VOLUNTARY PLAN.
AND IT'S ALSO WORTH MENTIONING
IN THE MEEVEN TIME, TOO, THAT
THE -- MEANTIME, TOO, THAT THE
GOVERNOR WORK OUT A UNIVERSAL
FAMILY LEAVE PLAN FOR THE
STATE'S ROUGHLY 8,000 STATE
EMPLOYEES.
THAT PLAN IS GOING TO BE FUNDED
THROUGH TAX DOLLARS AS WELL.
TALKS WITH DEMOCRATS IN THE
HOUSE HAVE CRITICIZED GOVERNOR
SCOTT, SAYING IF THE VERMONT
STATE EMPLOYEES SHOULD GET THIS
BENEFIT, THEN ALL VERMONTERS
SHOULD BE ENTITLED TO THE PAID
FAMILY LEAVE BENEFIT AS WELL.
>> Darren: CHANNEL 3'S CALVIN
CUTLER IN OUR MONTPELIER BUREAU.
THANK YOU.
>>> STILL AHEAD, BATTLE AT THE
U.S. BORDER.
AND THIS TIME WE'RE TALKING
ABOUT WHAT'S HAPPENING AT THE
CANADIAN BORDER.
THAT'S NEXT.
>> Darren: TRUMP ADMINISTRATION
POLICIES HAVE SOUGHT TO STOP
ILLEGAL IMMIGRATION AND TARGET
UNDOCUMENTED IMMIGRANTS LIVING
IN THE U.S.
MOST OF THE ATTENTION HAS BEEN
ALONG THE MEXICAN BORDER, BUT
ARE THESE SAME POLICIES PLAYING
OUT ALONG THE CANADIAN BORDER?
IKE BENDAVID AND OUR PRODUCER
GOT A CLOSER LOOK AT WHAT
HAPPENS ALONG OUR NORTHERN
BORDER AND IF AGENTS ARE
FOCUSING ON THE MIGRANT FARM
WORKERS IN OUR REGION.
>> Ike: THE SURGE IN IMMIGRANTS
ALONG THE MEXICAN BORDER AND THE
POLITICAL BATTLE OVER THE BORDER
WALL HAVE BEEN THE PRIMARY FOCUS
OF IMMIGRATION DEBATE IN THE
LAST FEW YEARS, BUT AMERICA'S
LONGEST BORDER, THAT'S ON THE
NORTH, INCLUDING ALONG LARGELY
UNPROTECTED SECTIONS RIGHT
THROUGH OUR REGION.
THE BORDER PATROL BROKEN DOWN
INTO SECTORS, INCLUDING THE
SWANTON SECTOR.
THAT'S WHAT COVERS OUR REGION,
THE 295-MILE STRETCH ACROSS NEW
YORK, VERMONT, AND NEW
HAMPSHIRE.
WE GOT A CHANCE TO GET A CLOSE
LOOK AT THE WORK BORDER AGENTS
ARE DOING TO ENFORCE IMMIGRATION
LAWS.
ON THE U.S. CANADIAN BORDER,
AGENT IN CHARGE RISH ROSS IS
ON -- RICHARD ROSS IS ON PATROL.
>> Ross: WE'RE RESPONSIBLE FOR
DETECTING AND INTERDICTING
ILLICIT CROSS-BORDER TRAFFIC
BETWEEN THE PORTS OF ENTRY.
>> Ike: ROSS OVERSEES 32 MILES
OF THE SWANTON SECTOR AND THAT
INCLUDES LAKE MEMPHREMAGOG.
RIGHT NOW THE LAKE IS FROZEN
WITH ICE FISHING.
>> Ross: THERE'S A FEW RIGHT ON
THE LINE AND THAT'S A COMMON
OCCURRENCE.
THAT'S WHAT WE SEE PRETTY MUCH
EVERY WINTER.
>> Ike: IS THIS OKAY?
>> Ross: YES.
>> Ike: WHY IS THAT?
>> Ross: THEY'RE ON THE LINE,
THEY HAVE NOT CROSSED.
THAT'S WHERE THEY SET UP.
>> Ike: THAT'S THE KIND OF
CHALLENGE BORDER AGENTS FACE
WHEN AMERICANS AND CANADIANS ARE
LIVING AS NEIGHBORS, IN SOME
PLACES DIRECTLY ACROSS THE
STREET FROM EACH OTHER.
>> Ross: ALL THESE HOUSES THAT
WE'RE LOOKING AT HERE ARE IN
CANADA.
>> Ike: AND THIS IS RIGHT OFF
THE ROAD.
>> Ross: YES.
>> Ike: BUT MOST OF THE BORDER
RUNS THROUGH FIELDS AND FORESTS,
ATTRACTING PEOPLE LOOKING TO
SMUGGLE DRUGS OR ILLEGAL
IMMIGRANTS INTO THE UNITED
STATES.
BORDER PATROL USES A COMBINATION
OF MANPOWER, CAMERAS, AND
RELATIONSHIPS WITH NEIGHBORS TO
STOP ILLEGAL CROSSINGS.
>> Ross: OVER THE LAST COUPLE
YEARS, WE'VE HAD AN INCREASE IN
TRAFFIC.
LAST YEAR, SECTOR-WIDE, WE
CAUGHT PEOPLE FROM 52 DIFFERENT
COUNTRIES.
>> Ike: COMING IN PLACES LIKE
THIS?
>> Ross: COMING IN PLACES THAT
LOOK VERY MUCH LIKE THIS.
>> Ike: THIS SHOWS THE LAST TEN
YEARS, THE NUMBER OF PEOPLE
DETAINED BY BORDER PATROL FOR
ILLEGALLY CROSSING INTO THE
SWANTON SECTOR.
AFTER TRENDING DOWNWARD FOR
SEVEN STRAIGHT YEARS TO A LOW OF
291 IN 2016, THE NUMBER OF
PEOPLE CAUGHT ILLEGALLY CROSSING
THE BORDER SOARED TO OVER A
THOUSAND LAST YEAR.
WHY IS THAT?
BORDER PATROL POINTS TO A CHANGE
IN CANADIAN IMMIGRATION POLICY
WHICH HAS LED TO AN INCREASE IN
UNDOCUMENTED IMMIGRANTS, MOSTLY
FROM CENTRAL AMERICA, TRYING TO
COME THROUGH CANADA TO THE
UNITED STATES.
>> Ross: ANYWHERE THERE'S AN
AREA TO EXPLOIT WILL BE
EXPLOITED BY TRANSNATIONAL
CRIMINAL ORGANIZATIONS, SO
WHETHER IT'S PEOPLE OR
CONTRABAND, THEY'RE GOING TO
ATTEMPT TO SMUGGLE IN ANY NUMBER
OF SPOTS ALONG THE LINE HERE.
>> Ike: AND WE'RE SEEING THAT IN
2020?
>> Ross: ABSOLUTELY.
>> Ike: BUT BORDER PATROL IS NOT
JUST FOCUSED ON THE BORDER.
AGENTS HAVE FULL JURISDICTION IN
ALL 50 STATES.
TOGETHER WITH ICE, IMMIGRATION
AND CUSTOMS ENFORCEMENT, THEY
HAVE THE AUTHORITY TO DETAIN
PEOPLE LIVING IN THE U.S. IN
VIOLATION OF IMMIGRATION LAWS.
>> Ross: WE'RE PATROLLING THE
BORDER.
SOME OF THOSE ROADS, THERE'S
FARMS INTEGRATED THROUGHOUT THE
ENTIRETY OF THE AREA OF
RESPONSIBILITY FOR SWANTON
SECTOR.
>> Ike: THAT'S A GREAT CONCERN
FOR UNDOCUMENTED MIGRANT FARM
WORKERS, PEOPLE LIVING AND
WORKING ON DAIRY FARMS IN OUR
REGION WHO HAVE TOLD US THEY
LIVE IN FEAR OF BORDER PATROL.
>> I'M TOO SCARED TO LEAVE
BECAUSE I KNOW I'M NOT SAFE.
>> Ike: ROSS SAYS HIS AGENTS
WOULD NOT BE CALLED UPON TO RAID
A LOCAL FARM, BUT IF THEY
ENCOUNTER SOMEONE THEY SUSPECT
TO BE HERE ILLEGALLY, THEY'LL DO
THEIR JOB.
>> Ross: WE'RE NOT OBLIGATED TO
IGNORE THAT AND WE'LL DEAL WITH
THAT LIKE WE WOULD IF I CAUGHT
SOMEBODY JUST COMING ACROSS THE
BORDER.
WE HAVE TO DETERMINE WHAT THE
STATUS IS AND HOW TO PROCEED IN
DEALING WITH THAT INDIVIDUAL.
>> Darren: AND IKE JOINS ME NOW.
GOOD MORNING.
>> Ike: GOOD MORNING.
>> Darren: BORDER PATROL
OFFICIALS MADE IT CLEAR THAT
THEY WERE NOT LOOKING
SPECIFICALLY FOR UNDOCUMENTED
FARM WORKERS.
>> Ike: NO.
>> Darren: BUT YOU GOT SOME
INTERESTING NUMBERS.
>> Ike: YEAH, TAKE A LOOK AT THE
SCREEN.
MEXICANS DO TOP THE LIST OF
NATIONALITIES INTERSECTED AT THE
SWANTON SECTOR LAST YEAR.
THAT'S WHAT COVERS OUR REGION
FROM NEW YORK TO VERMONT AND
INTO NEW HAMPSHIRE.
THE TOP LIST THERE HAS
ROMANIANS, HAITIANS, INDIANS AND
GUATEMALANS.
>> Darren: COULD THE NUMBERS
WE'RE SEEING, COULD THEY REFLECT
THE FACT THAT SO MANY VERMONT
FARMS HIRE WORKERS FROM MEXICO?
>> Ike: I CAN'T POINT TO A
DIRECT CORRELATION, BUT WE KNOW
THAT A LOT OF THOSE UNDOCUMENTED
MIGRANT FARMERS IN OUR REGION
ARE FROM THAT CENTRAL AMERICA
AND MEXICAN REGION AND THIS IS
THE NUMBER OF THEM GETTING
INTERCEPTED ON THE NORTHERN
BORDER.
>> Darren: WHAT ABOUT THE FACT
THAT YOU HEAR, YOU SEE A LOT
MORE BORDER PATROL ACTIVITY?
COULD -- ARE THEY TRYING TO
CATCH MORE PEOPLE AS A RESULT OF
SEEING THAT HIGHER NUMBER NOW?
>> Ike: AGENT ROSS POINTED TO
REALLY THE NUMBER IS, AS WE SAID
IN THE REPORT, COMING TO A
CHANGE IN CANADIAN POLICY.
HE SAYS -- THEY SAID THEY'RE NOT
GOING TO GO TO A FARM AND RAID A
FARM, BUT IF THEY SEE SOMETHING
THAT LOOKS SUSPICIOUS OR OUT OF
PLACE AND THAT'S WHAT THEY'RE
TELLING ME, THEY GOT TO DO THEIR
JOB, WHICH IS PROTECT THE
BORDER.
>> Darren: WE'RE SEEING RIGHT
HERE THESE MOBILE CHECKPOINTS
THAT HAVE BEEN SET UP, YOU KNOW,
SOMETIMES 100 MILES AWAY FROM
THE BORDER.
THEY'VE BEEN CRITICIZED BY MANY,
INCLUDING OUR CONGRESSIONAL
DELEGATION, SAYING THIS IS
RACIAL PROFILING.
THEY PROPOSED THOSE ZONES THAT
YOU'RE SEEING BE REDUCED TO 25
MILES FROM THE BORDER.
WHAT DID THE AGENT SAY ABOUT
THAT?
>> Ike: IT'S IMPORTANT TO NOTE,
AND THEY SAID THIS, BECAUSE IT'S
A FEDERAL AGENCY, BORDER PATROL,
THEY CAN REALLY GO ANYWHERE IN
THE UNITED STATES.
THEY CAN BE IN THE MIDDLE OF THE
MIDWEST WHERE THERE'S REALLY NO
BORDER, BUT THAT 100 MILES WE'RE
TALKING ABOUT, THAT IS NOTHING
NEW.
THEY HAVE AUTHORITY TO SEARCH
WITHOUT A WARRANT IN THAT 100
MILES AND THAT'S WHERE YOU'RE
SEEING THE CHECKPOINTS AND
THEY'RE REALLY SAYING THESE
100 -- THESE MOBILE CHECKPOINTS,
IT'S NOTHING NEW.
>> Darren: SO WHAT'S THE BIGGEST
CHALLENGE FOR BORDER PATROL
SPECIFIC TO THIS REGION?
>> Ike: THEY'RE TALKING ABOUT,
WHEN PEOPLE ARE COMING THROUGH,
IT'S THE TERRAIN.
IF THEY'RE CROSSING THE BORDER
ILLEGALLY, YOU GOT TO THINK THE
NORTHERN REGION.
AGENT ROSS ACTUALLY SAID, YOU
THINK HOW DIFFICULT IT IS IN THE
SOUTH, BUT THESE PEOPLE CROSSING
ILLEGALLY DON'T THINK ABOUT THE
NORTH.
RIGHT NOW IT'S FREEZING AND THEY
TALK ABOUT, THEY SEE A LOT OF
PEOPLE COMING NOT PREPARED,
WALKING WITH SNEAKERS THROUGH
THE SNOW, THE MOUNTAINS, THE
TERRAIN, WHICH IS DEFINITELY
VERY INTERESTING AND TOUGH, AND
ONE THING THEY SAY IS RIGHT
ESPECIALLY IN THAT NEWPORT
SECTOR, A PART NEAR DERBY LINE,
THAT'S WHERE I-91 RUNS AND THEY
SAY SOMETIMES PEOPLE CAN BE
WAITING AND NEXT THING YOU KNOW
THEY'RE ON THE HIGHWAY HEADING
TO PLACES LIKE BOSTON OR
SPRINGFIELD.
THIS IS ME TALKING TO AGENT ROSS
RIGHT OVER THE HIGHWAY WHERE THE
BORDER IS.
>> Ross: SOMEBODY GETS DROPPED
OFF IN CANADA, WHETHER IT'S
PEOPLE OR CONTRABAND, AND
THEY'RE ABLE TO MAKE IT IN,
SOMEBODY IS WAITING FOR THEM ON
OUR SIDE, PICKS THEM UP AND IS
ON THE HIGHWAY IN SECONDS.
THAT'S ALL IT TAKES.
IT JUST TAKES A COUPLE OF
SECONDS FOR THEM TO GET PICKED
UP, GET IN A VEHICLE AND HEAD
OUT ON THE HIGHWAY RIGHT HERE.
>> Ike: AND THAT'S SOMETHING WE
REALIZE OUR WHOLE SWANTON
SECTOR, IF YOU LOOK OVER AT NEW
YORK, 87 GOES ALL THE WAY DOWN
TO NEWARK AND 89 AND 91, THAT'S
ALL ACROSS OUR REGION.
SOMEBODY CAN BE WAITING RIGHT ON
THE HIGHWAY, SO IT'S A REALLY
IMPORTANT PART OF PROTECTING THE
BORDER.
THAT'S WHAT THEY TELL ME.
>> Darren: ALL RIGHT.
IKE BENDAVID, THANK YOU SO MUCH.
GOOD TO SEE YOU AND THANK YOU
ALL FOR WATCHING.
WE'LL SEE YOU SOON, EVERYBODY.
HAVE A GREAT DAY.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
YCQM FEB. 9, 2020
BURLINGTON, Vt. Darren: GOOD MORNING, EVERYONE. I'M DARREN PERRON.