YCQM Feb. 23, 2020

BURLINGTON, Vt. GOOD MORNING, I'M IN FOR DARREN PERRON.
COMING UP TODAY ON "YOU CAN
QUOTE ME," AFTER A RECENT
CRIMINAL CASES INVOLVING
VERMONT COPS, THE STATE'S
PUBLIC SAFETY COMMISSIONER
JOINS US TO DISCUSS HIRING
PRACTICES AND HOW THE STATE
POLICE VET NEW HIRES.
AND WE HEAR FROM NEW AMERICAN
RECORDHOLDER AND VERMONT
NATIVE, ELLE PURRIER.
OUR SCOTT FLEISHMAN HAD AN
EXCLUSIVE INTERVIEW WITH
PURRIER AS SHE RETURNED TO THE
GREEN MOUNTAINS.
HE WILL JOIN US TO TALK ABOUT
WHAT'S NEXT AND HOW SHE GOT TO
THE HISTORIC LEVEL.
PLUS, VERMONT ATTORNEY
GENERAL, T.J. DONOVAN IS
HERE.
WE ASK WHAT IS BEING DONE TO
STOP THOSE ANNOYING SCAM CALLS
AND DISCUSS PROTECTING THE
STATE'S MOST VULNERABLE
POPULATION FOG A NUMBER OF
SETTLEMENTS -- FOLLOWING A
NUMBER OF SETTLEMENTS REACHED
WITH VERMONT NURSING HOMES.
THAT'S WHERE WE START THIS
MORNING.
VERMONT ATTORNEY GENERAL T.J.
DONAVON ANNOUNCED THEY
RECEIVED $40,000 IN A
SETTLEMENT WITH GENESIS NURSES
HOMES.
THEY HOUSE ONE-THIRD OF THE
STATE'S NURSING HOME
POPULATION.
THE SETTLEMENT WAS SPARKED BY
FOUR ALLEGATIONS WHERE THREE
PATIENTS SAID THEY SUFFERED
SERIOUS INJURIES, ONE RESULTED
IN DEATH.
THE INCIDENTS ALLEGEDLY
HAPPENED BETWEEN 2018 AND 2019
IN ST. JOHN'SBURY IN
BURLINGTON.
THEY SAY THE NEGLECT OF REST
DEJTS COMES FROM INADEQUATE
TRAINING AND FAILED OVERSIGHT.
>> PEOPLE DESERVE TO BE
TREATED WITH RESPECT.
AND WE'RE NOT GOING TO
TOLERATE SUBSTANDARD CARE.
WHEN IT COMES TO OUR
ATTENTION, WE ARE GOING TO DO
OUR JOB, INVESTIGATE THESE
CASES, AND WHEN APPROPRIATE,
WE ARE GOING TO HOLD COMPANIES
ACCOUNTABLE.
>> NOW, IN RESPONSE, DONOVAN
SAID THERE WILL BE TWO NEW
POSITIONS TO HELP PREVENT THIS
FROM HAPPENING AGAIN.
AND VERMONT'S ATTORNEY GENERAL
DOES JOIN ME THIS MORNING IN
THE STUDIO.
THANK YOU FOR BEING HERE, T.J.
>> THANKS FOR HAVING ME.
>> IN TALKING ABOUT VERMONT'S
MOST VULNERABLE POPULATION, WE
KNOW THE STATE IS GETTING
OLDER.
MANY NURSING HOMES AND
RESIDENTIAL CARE FACILITIES
ARE HARD TO GET INTO, FOR ONE,
AND, YOU KNOW, ONCE THEY ARE
THERE RECEIVING THE CARE, IT'S
REALLY UP IN THE AIR FOR
REALLY WHAT HAPPENS.
HOW CAN YOU ENSURE SAFETY FOR
OUR LOVED ONES GOING INTO SOME
OF THESE FACILITIES?
>> WELL, THE FIRST THING WE
HAVE TO DO IS ACKNOWLEDGE OUR
DEMOGRAPHIC CRISIS IN THIS
STATE, WHICH IS MORE OF A
CHALLENGE AND AN OPPORTUNITY,
FRANKLY.
WE ARE GETTING OLDER.
I THINK WE ARE THE SECOND
OLDEST STATE, AND A LOT OF
VERMONTERS ARE HAVING THOSE
CONVERSATIONS AROUND THEIR
KITCHEN TABLE ABOUT WHERE THEY
MAY GO.
A LOT OF PEOPLE WANT TO AGE IN
PLACE, BUT SOME FOLKS NEED
SOME CARE, AND THE FIRST THING
WE HAVE TO DO IS EDUCATE
PEOPLE ABOUT THE FACILITIES
THAT ARE OUT THERE.
THERE'S DIFFERENT REQUIREMENTS
AND LICENSING REQUIREMENTS AND
INSURANCE COVERAGE FOR NURSING
HOMES, ASSISTED CARE
FACILITIES, AS WELL AS
RESIDENTIAL CARE FACILITIES.
MY OFFICE PUT OUT A PAMPHLET,
UNDERSTANDING AND COMPARING
THE NURSING HOMES, ASSISTED
CARE FACILITIES AND
RESIDENTIAL CARE FACILITIES,
THAT FOLKS CAN GO TO MY
WEBSITE TO GET THAT.
SO LET'S FIRST EDUCATE
OURSELVES ABOUT WHAT IS OUT
THERE.
LET'S UNDERSTAND THE COST.
LET'S UNDERSTAND THIS IS A
BUSINESS, AND VERMONTERS,
FRANKLY, ARE CONSUMERS.
AND LET'S UNDERSTAND WHAT
INSURANCE MAY APPLY OR NOT
APPLY.
AND THEN FROM A PUBLIC
PROTECTION STANDPOINT, WHEN WE
HEAR THESE ISSUES, LIKE
PILLSBURY, WHICH WAS
MISMANAGEMENT, FOOD SHORTAGES,
THE OWNER OF THE COMPANY NOT
PAYING THE ELECTRIC BILL ON
TIME, WHEN WE'RE TALKING ABOUT
CASES LIKE THE MEMORY CARE
CASE, WHICH WE JUST RESOLVED
WHERE PEOPLE WERE TOLD THAT
THEY COULD RECEIVE END OF LIFE
CARE FOR FOLKS WHO WERE
STRUGGLING FROM ALZHEIMER'S
AND DEMENTIA, AND IN FACT THEY
COULDN'T RECEIVE THAT CARE AND
GOT EVICTION NOTICES.
OR THE CASE LIKE YESTERDAY
WHERE WE WERE TALKING ABOUT
SUBSTANDARD CARE WHERE FOLKS
DESERVE THE HIGHEST QUALITY OF
CARE IN OUR STATE.
WE ARE GOING TO HOLD COMPANIES
ACCOUNTABLE AND MAKE SURE THAT
VERMONTERS WHO ARE THE MOST
VULNERABLE GET THE CARE AND
THE COVERAGE AND ACCESS TO
THAT HEALTHCARE THAT THEY
DESERVE.
THAT'S CONSUMER PROTECTION.
>> YOU KNOW, YOU JUST
MENTIONED THE WOODBINE CASE,
PILLSBURY, THESE CASES HAVE
BEEN RESOLVED AT THIS POINT,
BUT IS THERE A NEW FOCUS ON
THIS, FOR YOU AS ATTORNEY
GENERAL?
>> YEAH.
WHEN I STARTED I MADE
PROTECTING VERMONT'S MOST
VULNERABLE ONE OF MY TOP
PRIORITIES.
THAT'S A PRETTY BIG DEFINITION
WHEN YOU TALK ABOUT THE MOST
VULNERABLE.
BUT WE HAVE TO TALK ABOUT HOW
DO YOU PROTECT VERMONT
SENIORS.
AS I SAID, WE ARE THE SECOND
OLDEST STATE, I THINK A LOT OF
FOLKS HAVE WORKED HARD,
THEY'VE PINCHED THEIR PENNIES,
SAVED MONEY AND THEY DESERVE
TO RETIRE WITH DIGNITY.
AND THESE PLACES COST MONEY,
AND THEY COST A LOT OF MONEY.
>> MM-HMM.
>> PEOPLE DESERVE TO BE
TREATED WITH RESPECT.
THEY DESERVE TO BE TREATED
WITH DIGNITY.
SO THAT'S WHY I STARTED THE
ELDER PROTECTION INITIATIVE IN
MY OFFICE, AND ACROSS STATE
GOVERNMENT, BECAUSE THIS ISSUE
IS NOT JUST HOUSED IN THE
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE.
WE HAVE THE DEPARTMENT OF
AGING AND INDEPENDENT LIVING,
WHICH DOES THE LICENSING, AND
A LOT OF THOSE COMPLAINTS WILL
FLOW THROUGH THERE.
AND THAT PARTNERSHIP WE HAVE
THEN IS REALLY ONE OF THE
REASONS WHY WE ARE GETTING A
LOT OF THESE COMPLAINTS.
SO NUMBER ONE, WE HAVE TO WORK
ACROSS STATE GOVERNMENT, MAKE
SURE THAT WE ARE TALKING WITH
EACH OTHER, BREAK DOWN THOSE
SILOS, COLLABORATE WHERE WE
CAN, BECAUSE WE HAVE TO
PROTECT VERMONTERS, THAT'S
WHAT WE ARE TRYING TO DO.
SO I THINK WHAT THESE CASES
AND THESE SETTLEMENTS INDICATE
REALLY IS JUST A REFLECTION OF
OUR COMMITMENT TO PROTECTING
VERMONT SENIORS.
YOU KNOW, ONE OF THE THINGS I
WANT TO TALK ABOUT, WE STARTED
THIS ELDER PROTECTION
INITIATIVE, WE WENT AROUND THE
STATE, DID A LISTENING TOUR,
WENT TO THE 14 COUNTIES IN
VERMONT AND WEST TO SENIORS
AND SAID WHAT ARE THE ISSUES
AFFECTING YOU?
WHAT ARE YOU MOST WORRIED
ABOUT?
AND FOLKS TALKED ABOUT SOCIAL
ISOLATION.
FOLKS TALKED ABOUT FOOD
INSECURITY.
NOT HAVING MONEY TO PAY THE
HEATING BILL, OR THE ELECTRIC
BILL DURING THE WINTER MONTHS.
AND SO WE INTERVIEWED THEM,
AND THE MORE WE TALK ABOUT
QUALITY OF LIFE IN VERMONT,
TALK ABOUT OUR PUBLIC HEALTH
APPROACH IN THIS STATE, WE GOT
TO UNDERSTAND THAT HAVING A
SENSE OF COMMUNITY, MAKING
SURE PEOPLE HAVE ACCESS TO
FOOD, HAVE ACCESS TO HEAT,
HAVE ACCESS TO SOCIAL
INTERACTION AND THAT FABRIC OF
A COMMUNITY, WHICH I THINK WE
ALL VIEW IN VERMONT, PEOPLE
ARE WORRIED ABOUT THAT IN THIS
STATE, AND SO THAT'S SOMETHING
THAT WE TAKE VERY SERIOUSLY,
THAT I CARE A WHOLE LOT ABOUT.
AND MAKING SURE THAT WHEN
PEOPLE DO PAY THEIR
HARD-EARNED MONEY TO GO INTO
ONE OF THESE FACILITIES, THAT
THEY GET THEIR MONEY'S WORTH.
THAT'S RESPECT.
THAT'S DIGNITY.
MAKING SURE THAT THE
MANAGEMENT IS DOING THEIR JOB.
AND WHEN THEY DON'T, WE WILL
STAND UP AND PROTECT THEM.
>> YOU HAVE MORE INFORMATION
FOR PEOPLE TO LEARN MORE ABOUT
SOME OF THESE FACILITIES?
>> ABSOLUTELY.
WE HAVE A CONSUMER GUIDE TO
VERMONT'S LONG-TERM CARE
FACILITIES.
IT IS ON OUR WEBSITE,
AGO.VERMONT.GOV.
HAS A LOT OF INFORMATION.
I THINK THE FIRST THING WE
HAVE TO UNDERSTAND, THIS IS
COMPLEX.
THIS IS NOT AN EASY INDUSTRY,
OR SPACE TO BE IN.
AND WHEN YOU TALK TO FOLKS,
AND YOU TALK TO FAMILY
MEMBERS, WHO ARE TRYING TO
TAKE CARE OF THEIR LOVED ONES,
THEIR PARENTS, OR GRAND
PARENTS, AND UNDERSTANDING NOT
ONLY THE EMOTIONAL TOLL, BUT
THE FINANCIAL TOLL, AND AS I
SAID, WHAT INSURANCE IS GOING
TO APPLY.
THIS IS HARD ON PEOPLE, AND WE
AS STATE GOVERNMENT NEED TO
MAKE IT EASIER.
THE FIRST THING WE CAN DO IS
TO GIVE VERMONTERS THE
INFORMATION THEY NEED TO KNOW
SO THEY CAN MAKE THE INFORMED
DECISIONS WHAT'S BEST FOR
THEM.
>> DEFINITELY.
YOU KNOW, SWITCHING GEARS A
LITTLE BIT HERE, BUT ALSO
PROTECTING VERMONT'S MOST
VULNERABLE, ARE THESE PHONE
SCAMS.
IT IS NOT EVEN JUST THE MOST
VULNERABLE, WE ARE GETTING
THESE, EVERYBODY IN THE
NEWSROOM, WE GET THEM IN THE
NEWSROOM, PHONE SCAMS WHAT IS
BEING DONE TO STOP THESE?
>> YEAH.
ONE OF THE BIGGEST THINGS WE
CAN DO, AND THE NUMBER OF
SCAMS ARE ON THE RISE.
WE CALL THEM SCAM CALLS,
ROBOCALLS, ALL THE SAME IN MY
BOOK.
I THINK THERE WAS A STUDY OR A
REPORT DONE IN AUGUST OF LAST
YEAR, OR MIGHT HAVE BEEN IN
AUGUST OF '18, 74 MILLION
CALLS CAME INTO -- 4 MILLION
CALLS CAME INTO THE STATE OF
VERMONT IN A STATE OF 600,000
PEOPLE.
THIS TELLS ME ONE THING.
THIS STUFF WORKS.
HERE'S THE OTHER THING, WE GOT
TO BE HONEST ABOUT IT.
THEY ARE HARD TO PROSECUTE
BECAUSE A LOT OF THESE CALLS
ARE COMING FROM OUT OF STATE,
IF NOT OUTSIDE THE COUNTRY.
SO WHAT WE'VE BEEN TRYING TO
DO, AND CONGRESS IS TAKING
ACTION, WHICH I APPLAUD,
CONGRESSMAN WELCH IS A LEADER
IN DC ON THIS, BUT ONE OF THE
THINGS WE HAVE BEEN DOING IS
PARTNERING WITH AARP AND DOING
FRAUD ALERTS, TELLING PEOPLE,
SHARING STORIES ABOUT HOW THEY
ARE GETTING RIPPED OFF,
BECAUSE IT IS HAPPENING TO
EVERYBODY.
HERE'S THE THING: PEOPLE ARE
EMBARRASSED AND ASHAMED AND
THEY ARE NOT TELLING PEOPLE
STORIES.
SO WE'VE A SCAM ALERT SYSTEM,
GO TO MY WEBSITE, SIGN UP,
HEAR MY RASPY VOICE WHEN
SOMETHING IS HAPPENING, BUT,
HEY, WHAT'S COMING UP IN
APRIL?
TAX SEASON.
SO LET'S BE AWARE OF THE IRS
SCAM, WHERE A SCAMMER CALLS
YOU, AND DEMANDS PAYMENT
BECAUSE YOU OWE THE FEDERAL
GOVERNMENT MONEY.
FIRST OF ALL, VERMONTERS
SHOULD KNOW, GOVERNMENT NOR
UTILITY, THE OTHER IS UTILITY
SCAM, I AM GOING TO SHUT OFF
YOUR POWER IF YOU DON'T PAY ME
MONEY, THEY ARE NOT GOING TO
CALL YOU UP AND DEMAND MONEY
OVER THE PHONE.
THAT'S WHAT VERMONTERS SHOULD
KNOW, NUMBER ONE.
THEY ARE NOT GOING TO CALL
YOU.
AND NUMBER TWO, SO YOU WANT TO
RAISE AWARENESS.
NUMBER TWO, WE NEED TO EMPOWER
PEOPLE NOT TO FALL VICTIM TO
THIS.
SO WE HAVE TO SHARE OUR
STORIES ABOUT WHAT'S GOING ON
AND UNDERSTAND THAT THERE'S NO
SHAME, OR THERE'S NO
EMBARRASSMENT.
I HAVE HAD PEOPLE CLOSE TO ME
WHO HAVE BEEN SCAMMED, AND ON
THIS COMPUTER VIRUS SCAM,
WHERE, YOU KNOW, YOU ARE ON
YOUR COMPUTER, ALL OF A SUDDEN
IT SAYS THAT YOU HAVE A VIRUS,
AND YOU CAN'T DO YOUR WORK, OR
CAN'T ENTER -- INTERACT OR BUY
ANYTHING BECAUSE YOUR COMPUTER
HAS A VIRUS, AND PAY THIS
MONEY OR IT WILL GET WORSE.
PEOPLE ARE TURNING OVER THEIR
BANK ACCOUNT INFORMATION TO
FOLKS.
SO WE NEED TO SHARE OUR
STORIES.
WE NEED TO CONTINUE TO SPREAD
THE MESSAGE AGAIN CALL OUR
CONSUMER A STAINS PROGRAM AT
1-800-649-"24" HERE IN VER --
2424 IN VERMONT, YOU WILL CALL
TO A REAL LIVE PERSON IN OUR
OFFICE, WHICH IS ALWAYS A
BENEFIT, IN ORDER TO GET
PEOPLE THE INFORMATION THEY
NEED TO BEST PROTECT
THEMSELVES.
>> T.J. U YOU HAVE BEEN
TACKLING A LOT OF ISSUES HERE
FOR VERMONTERS.
BEFORE YOU GO, IT IS AN
ELECTION YEAR.
YOU ARE RUNNING FOR
REELECTION, OR YOU HAVE ANY
HIGHER ASPIRATIONS IN VERMONT?
>> WE ARE CONTINUING TO DO OUR
JOB AND STAY FOCUSED ON THE
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE
RIGHT NOW, AND THAT'S WHAT I
AM FOCUSED ON.
WHEN I MAKE A DECISION, I WILL
LET YOU KNOW.
>> THANKS A LOT.
>> APPRECIATE IT.
>> THANKS FOR YOUR TIME.
NEXT ON "YOU CAN QUOTE ME,"
SCOTT FLEISHMAN JOINS US TO
TALK ABOUT ELLE PURRIER'S RISE
FROM RUNNING ON VERMONT BACK
ROADS TO BREAKING AMERICAN
RECORDS.
>>> WE'VE TRACKED THE RUNNING
CAREER OF MONTGOMERY NATIVE
ELLE PURRIER EVER SINCE SHE
WAS WINNING STATE TITLES AT
RICHFORD HIGH SCHOOL.
RECENTLY WE WATCHED AS PURRIER
SET THE AMERICAN RECORD IN THE
WOMEN'S INDOOR MILE, BECOMING
THE SECOND FASTEST WOMAN IN
THE WORLD TO RUN IT.
PURRIER ARRIVED HOME TO
VERMONT LAST WEEK TO ENJOY
SOME REST AND RELAXATION
BEFORE PREPARING FOR THE
OUTDOOR SEASON.
SHE WAS GREETED AT THE AIRPORT
BY FEND, FAMILY -- FRIENDS,
FAMILY AND OUR OWN SCOTT
FLEISHMAN, WHO WAS ABLE TO
SPEAK WITH ELLE ABOUT HER
ACCOMPLISHMENTS.
>> ELLE, YOU HAVE ARRIVED AT
THE BURLINGTON INTERNATIONAL
AIRPORT DOZENS OF TIMES OVER
YOUR CAREER, BUT COMING HOME
AND GETTING THE RECEPTION THAT
YOU JUST GOT IS PRETTY SPECIAL
AFTER WHAT YOU HAVE
ACCOMPLISHED.
>> DEFINITELY REALLY SPECIAL.
OVERWHELMED BY ALL OF MY
SUPPORT, AND JUST SEEING ALL
MY FAMILY MEMBERS AND FRIENDS
HERE.
IT'S ALWAYS SPECIAL.
I'M SUPER HAPPY TO BE HOME.
>> WHAT IT HAS IT BEEN LIKE
SINCE BREAKING THIS AMERICAN
RECORD?
>> SUPER HIGH ENERGY, A LOT
OF, LIKE, THINGS GOING ON, YOU
KNOW, JUST TRYING TO WRAP MY
HEAD AROUND IT.
I FEEL I HAVEN'T FULLY
ABSORBED IT YET.
I AM GETTING THERE.
>> YEAH.
AT WHAT POINT DO YOU KIND OF
PUT THAT AWAY AND THEN
REFOCUS?
>> YEAH.
I MEAN, I WASN'T EXPECTING IT
AT ALL.
SO I HADN'T THOUGHT ABOUT HOW
I SHOULD RESPOND TO IT.
BUT I FEEL LIKE, YOU KNOW, THE
WHOLE POINT OF MY SCORE IS TO
COMPETE AT THE -- SPORT IS TO
DPEET AT THE HIGHEST LEVEL I
CAN.
I AM SUPER PROUD OF EVERYTHING
THAT I'VE ACCOMPLISHED, BUT
ALSO TRYING TO REALLY ENJOY IT
AND THINGS LIKE THIS AREN'T
GOING TO HAPPEN EVERY DAY, SO
I AM TRYING TO ENJOY IT, AND
MAKE THE MOST OF IT.
BUT IT IS JUST BEEN
OVERWHELMING AND EXCITING.
>> YOU SMASHED THIS RECORD.
YOU TOLD REPORTERS AFTER THE
RACE YOU DIDN'T KNOW WHAT THE
RECORD WAS, YOU WEREN'T
OBVIOUSLY GOING IN THINKING
THAT WAY.
HAVE YOU WATCHED IT SINCE?
>> YEAH.
A LOT OF REPLAYS I'VE SEEN ON
THE INTERNET AND STUFF, BUT I
WAS JUST STICKING TO THE RACE
PLAN, LIKE I WAS SUPPOSED TO
GET IN SECOND OR THIRD AND
HANG ON UNTIL THE END, AND,
YOU KNOW, FINISH AS HIGH AS I
COULD FOR THE LAST LAP, AND I
THINK I EXECUTED PRETTY WELL.
SO ALSO LIKE, YOU KNOW, JUST
NOT PAYING ATTENTION TO THE
SPLITS, LIKE EVERY LAP, AND
SOMETIMES THAT CAN GET IN YOUR
HEAD.
SO JUST COMPETING THE BEST
THAT I COULD, AND ENDED UP
WITH THE BEST TIME.
>> ALL RIGHT.
GETTING READY FOR THE OUTDOOR
SEASON, WHERE WE'VE GOT SOME
BIG DATES ON THE CALENDAR TO
CIRCLE.
>> YEAH, EXCITED FOR OUTDOORS.
>> SCOTT JOINS US NOW THIS
MORNING.
THANK YOU FOR MAKING TIME FOR
US.
>> NO PROBLEM.
>> SO, YOU KNOW, WHAT DOES
ELLE HAVE TO DO TO MAKE THE
OLYMPIC TEAM?
THAT'S THE NEXT STEP, CORRECT?
>> CORRECT.
SHE IS GOING TO BOSTON
STARTING MONDAY TO TRAIN WITH
HER NEW BALANCE TEAMMATES TO
GET READY FOR THE OUTDOOR
SEASON, AND IT'S REALLY GOING
TO BE A MATTER OF JUST
PREPARING.
THEY DON'T KNOW EXACTLY WHAT
SHE'S GOING TO RUN OR WHAT THE
FOCUS IS GOING TO BE WHEN SHE
GETS TO THE OLYMPIC TRIALS AT
THE END OF JUNE IN OREGON, BUT
THAT'S WHAT THIS OUTDOOR
SEASON WILL BE FOR.
AND ONCE SHE QUALIFIES FOR THE
OLYMPIC TRIALS AND KNOWS WHAT
EVENTS SHE IS GOING TO RUN IN,
DOM, SHE WILL HAVE TO FINISH
TOP THREE TO MAKE THE OLYMPIC
TEAM.
BUT BASED ON WHAT WE HAVE
SEEN, SHE HAS A GOOD SHOT.
>> REALLY.
IN THE WORLD OF RUNNING, I'M
SURE THIS IS A BIG DEAL.
I COULD NEVER, OBVIOUSLY,
IMAGINE TO RUN SOMETHING LIKE
THIS, BUT IS THIS A BIG DEAL?
>> IT'S A MAJOR DEAL.
ESPECIALLY WHEN YOU CONSIDER
ELLE'S BACKGROUND, RIGHT?
BEING FROM SMALL FARM
COMMUNITY IN MONTGOMERY, AND
GROWING UP ON A FARM, AND
GOING TO RICHFORD HIGH SCHOOL,
AND GOING TO UNH FOR HER
COLLEGIATE CAREER, AND
BECOMING THE MOST DECORATED
TRACK ATHLETE IN THE WILDCATS
PROGRAM HISTORY.
SHE COULD HAVE GONE TO SOME
BIG-TIME TRACK & FIELD SCHOOLS
AND GOTTEN AN EDUCATION, BUT
SHE DECIDED TO GO TO UNH.
WHEN YOU LOOK AT HER
BACKGROUND, TO GET TO WHERE
SHE IS RIGHT NOW, IT SAYS A
LOT ABOUT ALL OF THE WORK THAT
SHE HAS REALLY PUT IN.
>> DO WE KNOW WHAT EXACTLY SHE
WOULD BE RUNNING IF SHE WERE
TO MAKE THE OLYMPICS?
>> NOT YET.
LIKE I SAID, SHE IS GOING TO
HAVE TO -- HER AND HER COACH
HAVE GONE BACK AND FORTH,
COULD BE THE 1500, COULD BE
THE 3000, BUT AGAIN, THAT WILL
BE WHAT THE OUTDOOR SEASON IS
FOR.
>> WHERE DOES THIS RANK IN THE
ACCOMPLISHMENTS OF VERMONT
ATHLETES?
>> YOU KNOW, WE'VE HAD A LOT
OF TERRIFIC VERMONT ATHLETES,
ESPECIALLY IN THE WINTER
SPORTS, RIGHT?
THIS IS KIND OF A RARITY FOR
US WITH THE WARMER WEATHER
SPORTS.
AND, YOU KNOW, LEAH DAVIDSON,
OF COURSE, MOUNTAIN BIKING,
ALWAYS BEEN A NAME WE'VE
HEARD, WITH THE OLYMPIC GAMES,
ANDREW WEEDING FROM NORWICH,
VERMONT, BEEN AN OLYMPIAN,
MIMD L DISTANCE RUB -- MIDDLE
DISTAN TANS RUNNER.
NONE OF THOSE FOLKS HAVE SET
AN AMERICAN RECORD.
WHEN YOU CONSIDER ALL THE BIG
NAMES THAT ARE OUT THERE, AND
THE FACT THAT SHE DID IT BY
FOUR SECONDS, BREAKING A
37-YEAR-OLD RECORD.
THAT'S MAJOR.
>> YEAH.
I CAN'T IMAGINE JUST THAT FACT
ALONE.
SO WHAT IS NEXT FORELLE EL?
HAS SHE LEFT VERMONT YET?
>> NO, SHE'S LEAVING ON
MONDAY, HEADING DOWN TO
BOSTON.
THAT'S WHERE HER TRAINING HAS
BEEN WITH NEW BALANCE, AND HER
TEAMMATES.
DURING THE INDOOR SEASON SHE
WAS TRAINING IN ARIZONA, JUST,
YOU KNOW, OBVIOUSLY WITH THE
CLIMATE AND ELEVATION AND
STUFF LIKE THAT.
>> YES.
>> NOW SHE WILL BE IN BOSTON,
AND THEN THE END OF THE
SEASON, U.S. OLYMPIC TRIALS AT
THE END OF JUNE IN EUGENE,
OREGON, AT HAYWARD FIELD, A
PLACE SHE KNOWS VERY WELL, AND
BEAUTIFUL, BEAUTIFUL SITE OUT
THERE TO RUN.
HOPEFULLY SETS UP WELL FOR
HER.
>> YEAH.
WE SAW HER RUNNING OUTSIDE,
YOU KNOW, GETTING THAT SHOT OF
HER RUN BEING.
I'M SURE IT IS A LITTLE
DIFFERENT THAN WHAT SHE'S USED
TO RUNNING.
>> YES.
THAT'S HER NEW HOME, IT WAS
COLD AND WINDY THIS MORNING,
BUT THAT MORNING, AND SHE WAS
VERY PATIENT WITH US, GETTING
SOME VIDEO OF HER.
BUT SHE'S FAST.
EVEN WHEN SHE'S JUST WARMING
UP ON A TRAINING RUN, SHE'S
FAST.
>> YEAH, TO KEEP UP WITH HER.
>> IT WAS SOMETHING.
AND YOU ALWAYS HAD TO KEEP
YOUR EYE ON HER, BECAUSE SHE
COULD JUST RUN OUT OF FRAME,
THAT'S HOW FAST SHE WAS.
>> SCOTT FLEISHMAN, APPRECIATE
YOU JOINING US THIS MORNING.
A BUSY MORNING ON CHANNEL 3
NEWS COMING UP.
SO LOOKING FORWARD TO THAT.
>> YEAH.
A GREAT STORY ON A WATERCOLOR
ARTIST, ONE OF HIS WORKS HAS
BEEN SELECTED FOR A HUGE SHOW
IN NEW YORK CITY.
SO WE WILL HEAR FROM HIM.
>> LOOKING FORWARD TO THAT.
THANK YOU, SCOTT.
STILL TO COME, WE SIT IS DOWN
WITH VERMONT'S FUN LICK SAFETY
COMMISSIONER AND -- PUBLIC
SAFETY COMMISSIONER AND ASK
WHAT'S NEXT FOR THE STATE'S
LARGEST POLICE FORCE AND THE
BEST HIRING PRACTICES FOR
DEPARTMENTS ACROSS THE STATE.
>>> MICHAEL SCHIRLING WORE
MANY HATS THROUGHOUT HIS
CAREER.
WORKED AT BURLINGTON POLICE
DEPARTMENT 25 YEARS AND SERVED
AS CHIEF BETWEEN 2008 AND
2015.
BEFORE HIS CURRENT ROLE, HE
WAS VERMONT'S COMMERCE
SECRETARY.
NOW COMMISSIONER SCHIRLING IS
LEADING THE STATE'S PUBLIC
SAFETY DEPARTMENT, WHICH
INCLUDES THE VERMONT STATE
POLICE, DEPARTMENT OF
EMERGENCY MANAGEMENT, AND THE
DIVISION OF FIRE SAFETY,
AMONGST OTHER IMPORTANT STATE
RESOURCES.
COMMISSIONER SCHIRLING JOINS
US NOW THIS MORNING.
THANK YOU FOR BEING HERE.
>> THANKS FOR HAVING ME.
>> NOW, YOU'VE BEEN IN THIS
ROLE FOR JUST ABOUT SIX MONTHS
NOW.
HOW HAVE YOU ACCLIMATED TO
THIS POSITION?
>> IT WAS INCREDIBLY HELPFUL
TO HAVE BEEN IN STATE
GOVERNMENT PRIOR TO COMING TO
PUBLIC SAFETY, SO IT'S BEEN A
LITTLE EASIER TRANSITION THAN
COMING IN IN JANUARY WITH THE
NEW ADMINISTRATION, NEW
LEGISLATURE AND HAVING TO
LEARN THE BUDGETING PROCESS
AND GET RIGHT INTO THE
LEGISLATIVE PROCESS AT THE
SAME TIME.
SO SEPTEMBER TRANSITION, AND
AFTER HAVING SPENT SOME TIME
IN STATE GOVERNMENT, IT'S BEEN
GOOD.
>> VERY GOOD.
WHAT DO YOU BELIEVE ARE SOME
OF THE BIGGER CHALLENGES?
I KNOW YOU HAVEN'T BEEN THERE
A YEAR YET.
I'M SURE THERE'S SOME SORT OF
CHALLENGES THAT THE DEPARTMENT
MAY BE FACING.
>> SURE.
WE'VE BEEN TALKING ABOUT THIS
A LOT OVER THE LAST FEW
MONTHS, THE OPERATIONS OF THE
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY,
AND PUBLIC SAFETY OPERATIONS
IN GENERAL AROUND VERMONT WORK
EXCEPTIONATELY WELL.
SO I SPEND VERY LITTLE TIME
TALKING WITH OUR DIVISION
DIRECTORS OR OTHERS AROUND,
YOU KNOW, WHAT'S HAPPENING ON
THE STREET ON A DAY-TO-DAY
BASIS.
THAT WORKS IP CREDIBLY WELL.
-- IP CREDIBLY WELL.
IT WORKS WELL DESPITE THE FACT
THAT WE HAVE A VARIETY OF
CHALLENGES IN FOUNDATIONAL
SYSTEMS THAT FOR ALL OF THAT
WORK, FROM INFORMATION
TECHNOLOGY, TO FACILITIES, TO
SOME OF THE HISTORIC WAYS THAT
WE BUDGET.
WE ARE WORKING PRETTY HARD TO
MODERNIZE THAT SUBSTRUCTURE,
THAT'S KIND OF TRANSPARENT TO
THE FOLKS THAT RECEIVE THE
SERVICES, BUT HOPEFULLY THAT
WILL LEAD TO ENHANCEMENT OF
SERVICES, MORE RAW ABILITY AND
CONSISTENT OUTCOMES ACROSS THE
STATE AS WE WORK TO MODERNIZE
THOSE THINGS.
>> IS THAT REQUESTS THAT YOU
NEED TO MAKE TO THE
LEGISLATURE TO GET THOSE
CHANGES, OR IS THAT MORE
INTERNAL?
>> MOST OF IT IS IP TERM,
WORKING WITH -- INTERNAL,
WORKING WITH THE LEGISLATURE
ON A COUPLE COMPONENTS OF THE
MODERNIZATION STRATEGY.
FOR THE MOST PART, IT'S REALLY
INTERNAL STRUCTURAL THINGS.
>> OKAY.
AND IT IS NO SECRET VERMONT
HAS STRUGGLED TO ATTRACT YOUNG
PEOPLE AND WORKERS IN GENERAL
TO THE STATE.
STATE POLICE HAVE SAID
RECRUITING IS A CHALLENGE.
WHY DO YOU BELIEVE IT HAS BEEN
SUCH A CHALLENGE?
>> WE'VE GOT A VARIETY OF
THINGS THAT SORT OF CONSPIRE
AGAINST US, BOTH IN LAW
ENFORCEMENT, AND IN PUBLIC
SAFETY, MORE GENERALLY
NATIONWIDE, AND ALSO IN
VERMONT, AND ANY STATE THAT'S
A LITTLE MORE RURAL, IT'S NO
SECRET THAT OVER THE LAST
SEVERAL YEARS THE MIGRATION OF
POPULATION HAS SORT OF
AGGREGATED TOOR TOWARDS LARGER
MUNICIPALITIES AND CITIES.
RURAL AREAS ARE SHRINKING.
VERMONT IS NOT IMMUNE TO THAT.
OUR DEMOGRAPHICS OUR LARGEST
CHALLENGE, ECONOMICALLY AND
FROM A WORKFORCE PERSPECTIVE,
THOSE TWO THINGS ARE
CONNECTED.
AND THE CHALLENGES WE FACE AND
THE STATE POLICE ARE FACING,
BY MUNICIPAL AGENCIES ALL OVER
VERMONT, NOT JUST LAW
ENFORCEMENT AND FIRE SERVICE
AND AMBULANCE SERVICES, WE'VE
HAD AMBULANCE SERVICES CLOSE,
WE HAVE HAD FIRE FOLKS THAT
ARE HAVING DIFFICULTY STAFFING
TRUCKS AND GETTING TO CALLS IN
THE SAME WAY WE'RE HAVING
CHALLENGES IN LAW ENFORCEMENT.
SO SOME OF IT IS DEMOGRAPHICS,
SOME THE COMPETITIVE LABOR
MARKETS.
SO AS A RESULT OF THOSE
DEMOGRAPHICS AND SHRINKING
WORKFORCE, FOLKS HAVE MORE
OPTIONS THAN THEY HAVE
HISTORICALLY HAD, AND THEN
FINALLY, THE NATIONAL
NARRATIVE ON LAW ENFORCEMENT
IN PARTICULAR, LESS IMPACTFUL
IN THE FIRE SERVICE AND EMS,
BUT THE NATIONAL NARRATIVE ON
LAW ENFORCEMENT HAS BEEN A BIT
OF A CHALLENGE TO GET PEOPLE
TO COME IN.
THAT'S AN ADDED COMPLEXITY OF
ALL THIS.
>> THE STATE POLICE, OBVIOUSLY
THE LARGEST DEPARTMENT IN THE
STATE.
IS THERE WAYS OR ARE WE
ADDRESSING, YOU KNOW, THE
STACHG CHALLENGES WITHIN
THE -- STAFFING CHALLENGES
WITHIN THE DEPARTMENT?
>> WE ARE.
WE ARE LOOKING AT A VARIETY OF
CREATIVE ALTERNATIVES, AND
REALLY EVERYTHING IS ON THE
TABLE.
WE ARE LOOKING AT TRAINING
MODELS, WE ARE LOOKING AT THE
RECRUITMENT METHODOLOGY, HOW
WE'RE DOING THE MESSAGING,
WE'VE ENGAGED THE FOLKS AT
TOURISM AND MARKETING FROM THE
AGENCY I CAME FROM IN COMMERCE
TO LOOK AT DIFFERENT WAYS TO
TARGET AUDIENCES THAT MIGHT BE
INTERESTED IN THE PUBLIC
SAFETY CAREER.
WE'RE THINKING MORE BROADLY
ABOUT HOW TO RECRUIT, AND
REALLY LOOKING AT RECRUITING
TO PUBLIC SAFETY IN GENERAL.
THE IDEA BEING IF YOU HAVE
SOMEBODY WHO HAS A SERVICE
ORIENTATION, YOU CAN GET THEM,
YOU KNOW, EARLIER ON, MAYBE AS
A HIGH SCHOOL STUDENT, AS A
CADET IN A LOCAL FIRE
DEPARTMENT OR A JUNIOR MEMBER
ON A RESCUE SQUAD, THAT LEADS
IT A PUBLIC SAFETY CAREER AND
FILLS POSITIONS ACROSS ALL OF
THE DISCIPLINES.
SO IT'S REALLY A
MULTI-FACETTED APPROACH.
HOW DO WE TELL OUR STORY
BETTER, HOW DO WE TARGET, AND
HOW DO WE GET PEOPLE IN THE
DOOR OF A PUBLIC SAFETY CAREER
IN GENERAL.
AND HOPEFULLY THAT WILL YIELD
DIFFERENT RESULTS THAN WE'VE
HAD IN THE PAST.
>> AS A FORMER POLICE CHIEF
WITH SOME EXPERIENCE IN THE
HIRING PROCESS, WHAT IS THAT
HIRING PROCESS, I DON'T KNOW
HOW MUCH YOU DO WITHIN THE
STATE POLICE, BUT WHAT IS THAT
LIKE, AND HOW DO YOU AVOID
HIRING, YOU KNOW, MAYBE SOME
OFFICERS WITH PREVIOUS
CRIMINAL HISTORY, SOME SORT OF
RECORD.
HOW DO YOU AVOID THINGS LIKE
THAT?
>> IT'S THE MOST ROBUST HIRING
PROCESS THAT EXISTS ANYWHERE
IN THE COUNTRY.
IN VERMONT, LAW ENFORCEMENT IN
PARTICULAR, I CAN'T SPEAK IT
ALL LAW ENFORCEMENT, BUT THERE
ARE MULTIPLE SYSTEMS OF CHECKS
AND BALANCES.
HIRING IS THE MOST IMPORTANT
THING WE DO TO ENSURE WE ARE
PUTTING OUT A GOOD PRODUCT.
WE HAVE TO HAVE THE RIGHT
PEOPLE.
IT STARTS WITH AN INITIAL
APTITUDE TESTING, SO THAT
DOESN'T REALLY WEED OUT FOLKS
THAT MIGHT HAVE OTHER ISSUES,
BUT IT CREATES THAT BASE OF
APTITUDE, AND THEN IT GOES
INTO EVERYTHING FROM WHAT WE
CALL PRE-EMPLOYMENT HISTORY
THAT THEY HAVE TO FILL OUT,
WHICH IS A FAIRLY LARGE
DOCUMENT.
IT IS NOT A RESUMÉ, IT IS
SETTING UP FOR A BACKGROUND
INVESTIGATION.
THEY HAVE TO GO THROUGH A
POLYGRAPH EXAMINATION TO CHECK
THE ANSWERS TO THAT, THEY HAVE
TO BE INTERVIEWED BY A PANEL
WHERE WE EXPLORE THINGS THAT
ARE IN THEIR BACKGROUND.
ALL OF THOSE THINGS SORT OF
STACK UP TO ENSURE THAT WE ARE
GETTING THE RIGHT PEOPLE IN
THE DOOR.
IT'S AS RIGOROUS AS IT CAN BE.
>> MORE OFTEN THAN NOT, YOU
KNOW, ONE BAD CANDIDATE CAN
REALLY AFFECT THE WHOLE
DEPARTMENT.
>> THAT'S TRUE.
THE -- WHEN A LAW ENFORCEMENT
OFFICER IN PARTICULAR HAS A
MISSTEP OR MAKES A MISTAKE, IT
IS FRONT PAGE NEWS.
INTERESTINGLY, HAVING COME
FROM AN AGENCY OF COMMERCE,
YOU KNOW, THE ERROR RATE IS
THE SAME, BUT THE IMPACT OF
THOSE ERRORS IS DIFFERENT WHEN
YOU'RE IN A POLICING
ENVIRONMENT.
SO THE SCRUTINY IS MUCH
HIGHER, THE IMPACT IS MUCH
MORE SUBSTANTIAL.
BUT WE EMPLOY PEOPLE, AT THE
END OF THE DAY, SO IT REALLY
IS, IT IS A BALANCING ACT.
AND THAT'S, YOU KNOW, IF I
HAVE ONE HOPE AROUND THE WAY
THE NARRATIVE EVOLVES IS THAT
THERE IS A RECOGNITION THAT WE
EMPLOY HUMANS WHO ARE GOING TO
MAKE MISTAKES, AND THEY ARE
PART OF OUR ORGANIZATIONS, AND
THEY ARE PART OF OUR
COMMUNITIES, AND WE'VE GOT TO
FIND WAYS TO ACHIEVE A BETTER
BALANCE OF -- THE REQUISITE
ACCOUNTABILITY, WHICH IS
INCREDIBLY IMPORTANT GIVEN THE
NATURE OF THE JOB, BUT WE'VE
GOT TO SUPPORT THEM WHEN THOSE
MISTAKES ARE NOT CATASTROPHIC,
BECAUSE THAT'S JUST THE NATURE
OF HUMAN EXISTENCE.
THE MOMENT WE FIND A WAY TO DO
THIS WITH ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND ROBOTS, WE
WON'T HAVE THOSE MISTAKES, BUT
EXCEPT FOR THE ONES WE MAKE IN
PROVE GARAGE THOSE ROBOTS.
-- PROGRAMMING THOSE ROBOTS.
THAT'S NOT GOING TO HAPPEN.
SO IT IS A HUMAN ENDEAVOR.
>> COMMISSIONER SCHIRLING,
THANK YOU SO MUCH FOR YOUR
TIME THIS MORNING.
>> THANKS FOR HAVING ME.
>>> THANK YOU FOR JOINING US
TODAY ON "YOU CAN QUOTE ME"
THIS MORNING.
STAY RIGHT HERE ON CHANNEL 3,
SCOTT FLEISHMAN HAS YOUR
MORNING NEWS, AND I WILL BE
BACK LATER TONIGHT WITH YOUR
NEWS STARTING AT 6:00.
HAVE A GREAT SUNDAY.
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