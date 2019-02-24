YCQM Feb. 24, 2019

BURLINGTON, Vt. CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
>> Announcer: FROM WCAX, THIS IS
"YOU CAN QUOTE ME."
>> Darren: GOOD MORNING,
I'M NEAL GOSWAMI AND THIS IS
"YOU CAN QUOTE ME."
OUR TOP STORY, BERNIE SANDERS
TRIES AGAIN.
THE 2016 PRESIDENTIAL CANDIDATE
SAYS HE'S RUNNING IN 2020.
AND SAYS THIS TIME, HE'S GOING
TO WIN.
MIDDLEBURY COLLEGE POLITICAL
SCIENTIST MATT DICKINSON JOINS
ME TO TALK ABOUT THE RACE.
ITS SPEAK WITH SENATOR PATRICK
LEAHY TO DISCUSS THE PRESIDENT'S
EMERGENCY DECLARATION, THE
MUELLER INVESTIGATION AND THE
GREEN NEW DEAL.
AND A BIG HOLLYWOOD STAR COMES
TO VERMONT TO RAISE AWARENESS
ABOUT EARLY CHILDHOOD EDUCATION.
OUR CAT VIGLIENZONI TALKS WITH
JENNIFER GARNER AND LOOKS AT
WHAT VERMONT IS DOING WELL AND
WHERE IT NEEDS TO IMPROVE.
SENATOR BERNIE SANDERS
OFFICIALLY THREW HIS HAT IN THE
RING FOR PRESIDENT.
HERE'S MORE ON HIS TUESDAY
ANNOUNCEMENT.
BERNIE SANDERS SAYS 2020 WILL BE
DIFFERENT FOR HIM BECAUSE THIS
TIME, HE'LL WIN.
>> Sanders: TOGETHER, YOU AND I
AND OUR 2016 CAMPAIGN BEGAN THE
POLITICAL REVOLUTION.
NOW, IT IS TIME TO COMPLETE THAT
REVOLUTION AND IMPLEMENT THE
VISION THAT WE FOUGHT FOR.
>> Neal: BUT SOME THINGS AREN'T
CHANGING, LIKE THE SENATOR'S
MESSAGE.
IN A 10-MINUTE VIDEO RELEASED
FOR SUPPORTERS TUESDAY, HE LAID
OUT FAMILIAR THEMES.
>> Sanders: OUR CAMPAIGN IS
ABOUT TRANSFORMING OUR COUNTRY
AND CREATING A GOVERNMENT BASED
ON THE PRINCIPLES OF ECONOMIC,
SOCIAL, RACIAL, AND
ENVIRONMENTAL JUSTICE.
>> Neal: OTHER CANDIDACIES NOW
SOUND A LOT LIKE SANDERS, BUT
MIDDLEBURY COLLEGE POLITICAL
SCIENCE PROFESSOR MATT DICKINSON
SAYS SANDERS HAS SOMETHING
EXTRA.
>> NOBODY IS GOING TO SAY IT
BETTER THAN BERNIE AND IT'S A
REMINDER THAT HE HAS A STRONG
ACE IN THE HOLE, WHICH IS
AUTHENTICITY.
>> Neal: ON THE OTHER HAND, HE
SAYS VOTERS HAVE PLENTY OF
YOUNGER AND MORE DIVERSE OPTIONS
TO CHOOSE FROM.
>> THE EXCITEMENT HE GENERATED
IN 2016, IT'S UNCLEAR WHETHER
THE SAME TYPE OF DYNAMICS ARE AT
PLAY HERE.
>> Neal: IN THE 2016 RACE,
SANDERS STRUGGLED TO EXPAND HIS
BASE OF SUPPORT.
DICKINSON SAYS IT'S NOT CLEAR IF
SANDERS HAS SOLVED THAT PROBLEM
YET.
>> 2020, THE EXPECTATIONS ARE
GOING TO BE HIGHER, THE
COMPETITION IS GOING TO BE MORE
FORMIDABLE FOR HIS PARTICULAR
MESSAGE AND HE HAS NOT YET SHOWN
EVIDENCE HE CAN BROADEN HIS
COALITION BEYOND THE SORT OF
ANGRY WHITE ECONOMICS.
>> Neal: SANDERS IS TAKING ON
THE DEMOCRATIC PRIMARY, BUT HE
ALREADY HAS HIS SIGHTS ON
PRESIDENT DONALD TRUMP, ISSUING
A BLISTERING CRITIQUE TUESDAY.
>> Sanders: WE ARE RUNNING
AGAINST A PRESIDENT WHO IS A
PATHOLOGICAL LIAR, A FRAUD A
RACIST A SEXIST, A XENOPHOBE AND
SOMEONE UNDERMINING AMERICAN
DEMOCRACY.
>> Neal: SENATOR SANDERS JOINS A
CROWDED FIELD OF DEMOCRATIC
HOPEFULS.
HE SAT DOWN WITH CBS THIS
MORNING'S JOHN DICKERSON TO
EXPLAIN WHY HE THINKS HE'LL WIN
THIS TIME AROUND.
>> Reporter: BERNIE SANDERS HAS
MADE IT OFFICIAL.
>> Sanders: I'M BERNIE
SANDERSING I'M RUNNING FOR
PRESIDENT.
>> Reporter: THE INDEPENDENT
SENATOR FROM VERMONT SAYS HIS
2020 CAMPAIGN FOR PRESIDENT WILL
BE A CONTINUATION OF HIS 2016
RUN WHEN HE MOUNTED A
SIGNIFICANT CHALLENGE TO THE
DEMOCRATIC ESTABLISHMENT.
>> Sanders: IN 2016, MANY OF THE
IDEAS THAT I TALKED ABOUT, ALL
OF THOSE IDEAS AND MANY MORE ARE
NOW PART OF THE POLITICAL
MAINSTREAM.
>> Reporter: IN AN INTERVIEW
WITH CBS THIS MORNING'S JOHN
DICKERSON, THE 77-YEAR-OLD
PROGRESSIVE SAYS HE'S OKAY IF
PEOPLE CALL HIM A RADICAL.
>> Sanders: I BELIEVE THAT
PEOPLE ARE INHERENTLY ENTITLED
TO HEALTHCARE.
I BELIEVE PEOPLE ARE ENTITLED TO
GET THE BEST EDUCATION THEY CAN.
>> Reporter: SANDERS BECOMES THE
TENTH CANDIDATE OFFICIALLY VYING
FOR THE DEMOCRATIC NOMINATION.
FELLOW SENATORS CORY BOOKER,
KAMALA HARRIS, AMY KLOBUCHAR AND
ELIZABETH WARREN HAVE ALL
LAUNCHED CAMPAIGNS.
SANDERS SAYS HE CONSIDERS MANY
OF HIS COMPETITORS HERE IN THE
SENATE AS FRIENDS, BUT IT'S
REMAINS TO BE SEEN WHETHER HE
CAN STAND OUT IN SUCH A CROWDED
FIELD OF CANDIDATES.
>> Pres. Trump: PERSONALLY, I
THINK HE MISSED HIS TIME, BUT I
LIKE BERNIE.
>> Reporter: PRESIDENT TRUMP
WEIGHED IN ON SANDERS'
ANNOUNCEMENT, SAYING HE EVEN
BELIEVES THEY SHARE SOME VIEWS.
>> Pres. Trump: ON TRADE, HE
SORT OF WOULD AGREE ON TRADE.
I'M BEING VERY TOUGH ON TRADE.
HE WAS TOUGH ON TRADE, BUT THE
PROBLEM IS, HE DOESN'T KNOW WHAT
TO DO IT.
WE'RE DOING SOMETHING VERY
SPECTACULAR ON TRADE.
>> Reporter: SANDERS HAS BEEN A
CRITIC OF NAFTA AND TRADE DEALS
WITH CHINA.
>> Neal: AND MATT DICK CONSON
JOINS ME NOW IN THE STUDIO.
WELCOME.
I WANT TO FIRST POINT OUT THAT
THREE OR FOUR WEEKS AGO, WE WERE
ON A SHOW HERE AT CHANNEL 3 AND
WE BOTH PREDICTED HE WOULD NOT
RUN, SO THAT CROW TASTES PRETTY
GOOD, I GUESS.
>> YOU HAD TO POINT THAT OUT.
>> Neal: WELL, VIEWERS SHOULD
KNOW.
WHY DO YOU THINK THE SENATOR IS
RUNNING?
WHAT IS IT HE SEE ON THE
POLITICAL LANDSCAPE?
>> I THINK IN THE END, HE SAID
ALL ALONG HE WOULD RUN IF HE HAD
THE BEST CHANCE TO BEAT TRUMP.
HE'S CONVINCED HIMSELF THAT'S
TRUE.
WE MIGHT ARGUE WHETHER THAT'S
MOSTLY HIS EGO TALKING, BUT I
THINK HE SINCERELY BELIEVES THAT
HIS PLEDGE IS THE MOST IMPORTANT
MESSAGE -- HIS MESSAGE IS THE
MOST IMPORTANT MESSAGE LOOKING
AHEAD AND NOW THE REST OF
DEMOCRATIC FIELD, A SIGNIFICANT
NUMBER HAVE ADOPTED PORTIONS OF
THAT MESSAGE, IT REINFORCES THE
IDEA THAT HE IS REALLY BEST
SITUATED TO TALK ABOUT A MESSAGE
THAT HE'S BEEN ARTICULATING FOR
20 YEARS.
THE OTHER QUICK INCIDENT I WOULD
MENTION IS I THINK HE DOESN'T
TRUST THE TWO MAIN PRIL PARTIES
TO BE -- POLITICAL PARTIES TO BE
LEGITIMATE TORCH BEARERS FOR THE
PROGRESSIVE DEMOCRATIC SOCIALIST
MODEL, SO I THINK THERE'S A
LITTLE BIT OF SUSPICION ABOUT
THOSE OTHER PEOPLE THAT ARE
JOHNNY-COME-LATELY TO THE TABLE.
>> Neal: SURE.
HERE'S WHAT WE KNOW SO FAR.
IN THE FIRST 24 HOURS OF HIS
TUESDAY ANNOUNCEMENT, HE HAULED
IN $6 MILLION.
WHAT DOES THAT TELL YOU ABOUT
HIS CHANCES?
IT.
>> TELLS ME EVEN IF HE STUMBLES
OUT OF THE GATE OR IN SUBSEQUENT
RACES, HE HAS ENOUGH FUNDING TO
STAY IN THAT RACE AND WE SAW
THAT IN 2016, EVEN THOUGH VERY
EARLY ON, MOST OF US THOUGHT HIS
CHANCES OF WINNING WEREN'T VERY
GOOD.
HE WAS AN I BELIEVE TO RAISE
ENOUGH MONEY TO REMAIN A
CREDIBLE CHALLENGER ALMOST TO
THE END OF THE RACE.
AND SO WITH THAT TYPE OF
FUNDRAISING ABILITY, AND
REMEMBER, MOST OF THESE PEOPLE
ARE GOING TO BE REPEAT DONORS.
SOME OF THEM SIGNED UP FOR
MONTHLY CONTRIBUTIONS.
>> Neal: THAT'S HIS BREAD AND
BUTTER, THE SMALL DONORS WHO
KEEP GIVING.
>> ABSOLUTELY.
AND THAT'S A SIGN, NOT SO MUCH A
SIGN OF GRASSROOTS SUPPORT
BECAUSE REMEMBER ONLY ABOUT 10%
OF PEOPLE GIVE MONEY, BUT IT'S A
SIGN OF COMMITTED SUPPORT.
HE HAS ENOUGH CORE SUPPORTERS
THERE THAT HE'S IN IT FOR THE
LONG HAUL.
>> Neal: THERE'S SO MANY
DEMOCRATIC CANDIDATES ALREADY
AND MANY OF THEM ARE ON THE
PROGRESSIVE SIDE OF THE PARTY.
IS THIS FUNDRAISING PROWESS
SUSTAINABLE THROUGH THE PRIMARY?
>> THAT'S A GREAT QUESTION.
IF IT TURNS OUT HE DOES STUMBLE,
THERE'S OTHER CANDIDATES WHO WE
THINK FOR OTHER REASONS MIGHT
ATTRACT MORE SUPPORT AND DOES
THAT CORE STAY WITH HIM?
IT'S HARD TO TELL.
WE'LL HAVE TO SEE.
>> Neal: WE MENTIONED A LOT OF
CANDIDATES IFS WHAT ARE THE
EARLY CHALLENGES YOU SEE FACING
SENATOR SANDERS NOW THAT HE'S
ACTUALLY IN THE RACE?
>> IT'S DIFFERENTIATING HIMSELF
FROM ANOTHER FIELD, IN CONTRAST
TO 2016 WHERE HIS OPPONENT WAS
VIEWED AS PART OF THE
ESTABLISHMENT AND HIS MESSAGE
WAS DISTINCT, HE HAS SEVERAL
OPPONENTS WHO ARE ARTICULATING
THE SAME MESSAGE, SO HE HAS TO
BE ABLE TO MAKE THE CASE THAT
HE'S BETTER ON OTHER DIMENSIONS
AND HERE'S WHERE I THINK AGE AND
HIS RACE, FRANKLY, COMES INTO
PLAY IN A RACE WHERE YOU HAVE
STRONG WOMEN CANDIDATES, STRONG
CANDIDATES OF COLOR, AND YOU
HAVE THIS 79-YEAR-OLD GUY, OR
77, BUT HE'LL BE 79 IF HE WINS,
WHO REPRESENTS A PORTION OF THE
DEMOCRATIC PARTY THAT IN MANY
RESPECTS IS A MINORITY.
>> Neal: LOTS OF SENATORS IN
THIS RACE ALREADY.
ELIZABETH WARREN, AMY KLOBUCHAR,
KAMALA HARRIS, CORY BOOKER.
ANY OF THOSE PARTICULAR
CANDIDATES DO YOU THINK THERE
WILL BE A MAIN CHALLENGE FOR THE
SENATOR?
>> THE ONE THING THAT I THINK
SENATOR SANDERS HAS GOING FOR
HIMSELF IS HIS AUTHENTICITY AS I
MENTIONED IN A PREVIOUS
INTERVIEW WITH YOU, AND THERE
ARE A COUPLE OF OTHER
PROGRESSIVE CANDIDATES WHO HAVE
LONG BEEN SORT OF ASSOCIATED
WITH THOSE VIEWS.
I THINK ELIZABETH WARREN AND
SHERROD BROWN, THE SENATOR FROM
OHIO IF HE GETS IN THE RACE,
BOTH OF THEM ARE LEGITIMATE
PROGRESSIVES.
THE OTHER CANDIDATES I THINK,
KAMALA HARRIS AND CORY BOOKER
AND AMY KLOBUCHAR, EVEN KIRSTEN
GILLIBRAND, I THINK THERE'S SOME
QUESTIONS ABOUT WHETHER THEY'RE
REPOSITIONING THEMSELVES
STRATEGICALLY BECAUSE THAT'S
WHERE THE VOTES ARE AS OPPOSED
TO WHERE THEIR BELIEFS ARE.
>> Neal: ARE YOU SURPRISED THAT
THE DEMOCRATIC PARTY, AT LEAST
THOSE RUNNING FOR PARTY, HAVE
MOVED SO FAR AWAY FROM THE
CENTER AND TO WHERE SENATOR
SANDY IS?
>> THAT'S AN INTERESTING DYNAMIC
BECAUSE AS YOU KNOW, THE CENTER
OF GRAVITY WHEN IT COMES TO THE
DONOR BASE IS FARTHER LEFT THAN
JOE AND JANE SIX-PACK DONOR.
WE SAW THIS HAPPEN IN 2016 WHERE
HIS MESSAGE FORCED HILLARY
CLINTON TO CHANGE HER VIEWS ON
THINGS LIKE TRADE POLICY.
YOU HAVE TO DO THAT TO WIN THE
DEMOCRATIC ACTIVISTS IN THE
BASE.
OF COURSE, IT DOES RUN THE RISK
WHEN YOU REPOSITION FOR THE
GENERAL ELECTION, ASSUMING YOU
GET THE NOMINATION, THAT YOU'RE
TOO FAR OUT OF THE MAINSTREAM.
WHEN KAMALA HARRIS, FOR
INSTANCE, MOVES TO EMBRACE
MEDICARE FOR ALL AND THAT MEANS
GIVING UP YOUR PRIVATE HEALTH
INSURANCE, SO BE IT, I'M NOT
SURE HOW THAT'S GOING TO PLAY.
>> Neal: WE HAVE ALL THESE
DEMOCRATS IN THE RACE, BUT LET'S
NOT FORGET THEY'RE ALL VYING FOR
THE OPPORTUNITY TO RUN AGAINST
PRESIDENT TRUMP.
HOW MUCH DOES SENATOR SANDERS
NEED TO FOCUS ON HIS PRIMARY
OPPONENTS AND HOW MUCH ON
RUNNING AGAINST THE PRESIDENT?
>> THAT'S ALWAYS IMPORTANT.
THE GREAT THING ABOUT RUNNING
AGAINST DONALD TRUMP IS IT
ENERGIZES YOUR BASE.
I THINK PART OF THE PROBLEM THAT
CLINTON AND SANDERS HAD IN 2016
THEY WERE RUNNING AGAINST EACH
OTHER WITH THE ASSUMPTION THAT
WHOEVER WAS NOMINATED WAS GOING
TO WIN.
THIS TIME IT'S NOT CLEAR.
YOU WANT TO ANGLE THAT CARROT
OUT THERE NO MATTER WHAT YOUR
NEGLIGENT IS.
WE HAVE A SERIES OF PRIMARIES
UNFOLDING HERE AND IN EACH OF
THOSE PRIMARIES, YOU MIGHT ARGUE
THERE'S SOMEBODY OTHER THAN
SANDERS WHO'S GOING TO ATTRACT A
LOT OF SUPPORT, SO HE CAN'T LOSE
SIGHT OF THE IMMEDIATE GOAL,
WHICH IS TO WIN THE NOMINATION.
>> Neal: I WANT TO REWIND BACK
TO 2016.
MARTIN O'NALLEY WAS IN THE RACE,
FORMER MARYLAND GOVERNOR, BUT
REALLY NOT A FACTOR, SO IT WAS
SORT OF SENATOR SANDERS VERSUS
HILLARY CLINTON.
THAT'S NOT THE CASE THIS YEAR.
WHAT ARE THE CHALLENGES THAT
SENATOR SANDERS RAN INTO IN 2016
AND DO YOU FORESEE THEM AGAIN
THIS YEAR?
>> I THINK ONE OF THE CHALLENGES
HE ADMITTED TO IS HIS SUCCESS
CAUGHT HIM BY SURPRISE.
THEY HAD PLANNED TO WIN NEW
HAMPSHIRE AND COMPETE IN IOWA
AND THEY DID WELL, BUT HE DIDN'T
REALLY THINK ABOUT, BOY, I'VE
GOT THE MONEY, EVERYBODY ELSE IS
DROPPING OUT, MY MESSAGE IS
CATCHING FIRE, AND ORGANIZE
MALE, HOW DO I --
ORGANIZATIONALLY HOW DO I
BROADEN MY APPEAL TO AFRICAN
AMERICAN VOTERS IN SOUTH
CAROLINA OR LATINOS IN NEVADA.
I THINK THIS TIME AROUND, HE'S
GOING TO BE BETTER ORGANIZED AND
UNDERSTAND THE DYNAMICS, BUT THE
PROBLEM IS HE HAS A LOT OF
COMPETITION FOR THAT VOTING
POOL.
>> Neal: SO EARLY STATES, IOWA,
NEW HAMPSHIRE, SOUTH CAROLINA,
IF YOU CAN PUT YOUR PROGNOSTIC
INDICATOR HAT O WHAT DO YOU
THINK MIGHT BE OUT THERE FOR
THEM?
>> STARTING IN NEW HAMPSHIRE
GAVE HIM A BIG LIFT IN 2016.
HILLARY CLINTON SPENT A LOT OF
TIME THERE, AND YET HE TROUNCED
HER AS SORT OF THE FAVORITE SON
ACROSS THE RIVER.
ELIZABETH WARREN IS GOING TO
HAVE A STEAK FOR SOUTHERN NEW
HAMPSHIRE, SO I THINK BERNIE IS
GOING TO HAVE FORMIDABLE
COMPETITION RIGHT OUT THE GATE,
BUT EVEN GOING TO IOWA, THE IOWA
CAUCUSES, HE RAN A VERY
COMPETITIVE RACE THERE, BUT NOW
YOU HAVE AMY KLOBUCHAR JUST
NORTH STAKING A CLAIM THERE.
SOUTH CAROLINA IS GOING TO A
TEST ABOUT HIS ABILITY TO GET
AFRICAN AMERICANS.
>> Neal: THAT'S WHERE HE
STRUGGLED FOUR YEARS AGO.
>> AND WE HAVE SOMEBODY LIKE
KAMALA HARRIS MAKING AN APPEAL
TO THAT VOTING BLOC, SO VERY
EARLY ON, YEAR GOING TO GET A
TESS OF HIS VOTE GETTING
ABILITY.
IS HE EXPANDING HIS COALITION?
AND AGAIN, WHEN YOU THINK ABOUT
2016, IT'S ONE THING TO ATTRACT
THAT SORT OF ANGRY WHITE
ECONOMICALLY FOCUSED VOTER, BUT
THE DEMOCRATIC PARTY IS MUCH
LARGER THAN THAT.
WHEN YOU THINK OF INCLUSION, HE
THINKS ECONOMIC INCLUSION AND
THERE'S OTHER CANDIDATES SAYING
THERE'S A LOT OF OTHER I DID
MEGAPIXELst -- OTHER DIMENSIONS
OF INCLUSION.
>> Neal: THANKS FOR BEING HERE.
NEXT I TALK WITH SENATOR PATRICK
LEAHY, HIS THOUGHTS ON WHETHER
WE ALL GET TO SEE THE RESULTS OF
THE MUELLER INVESTIGATION.
>> Neal: WELCOME BACK TO "YOU
CAN QUOTE ME."
ON FRIDAY, I CAUGHT UP WITH
SENATOR PATRICK LEAHY TO DISCUSS
A RANGE OF TOPICS, INCLUDING
PRESIDENT DONALD TRUMP'S
EMERGENCY DECLARATION OVER THE
BORDER WALL HE WANTS.
SENATOR, THANKS SO MUCH FOR
JOINING US.
>> HAPPY TO BE WITH YOU, NEAL.
>> Neal: PRESIDENT DONALD TRUMP
HAS NOW ISSUED HIS MERGE
DECLARATION.
HE'D LIKE TO USE SOME FUNDS THAT
YOU AND OTHER PEOPLE IN CONGRESS
HAVE APPROPRIATED FOR OTHER
THINGS FOR HIS EMERGENCY WALL.
THAT IS GOING TO HAPPEN?
>> I THINK THERE'S GOING TO BE A
LOT OF RESISTANCE.
FOR EXAMPLE, A LOT OF THE
HOUSING FOR MILITARY FAMILIES
HAVE REAL PROBLEMS, MOLD, RATS,
ALL THOSE THINGS, AND THERE'S
MONEY IN THERE TO CLEAN UP SO
THAT OUR SOLDIERS AND THEIR
FAMILIES GET DECENT HOUSING.
YOU'RE GOING TO GO AND SAY I'LL
TAKE THAT FOR A WALL?
HE'S GOT PLENTY OF MONEY FOR
SECURITY.
EVERYBODY BELIEVES IN BORDER
SECURITY, BUT WE BELIEVE IN
SMART BORDER SECURITY.
IT'S NOT ONE SIZE FITS ALL.
THE CONGRESS HAS GIVEN BILLIONS
OF DOLLARS.
SPEND WHAT'S THERE, BUT DON'T
SAY THAT OUR MILITARY CAN'T HAVE
THE TRAINING THEY NEED, THE
EQUIPMENT THEY NEED.
YOU CAN'T DO THAT.
>> Neal: BUT THE U.S. HOUSE WILL
VOTE TUESDAY TO REJECT THAT
DECLARATION.
IT WILL THEN GO TO THE SENATE
WHERE IT'S EXPECTED TO PASS IN
THE U.S. HOUSE.
DO YOU THINK IT WILL PASS THE
SENATE?
>> I DON'T KNOW.
YOU KNOW, THE REPUBLICANS
CONTROL THE SENATE.
I THINK IT SHOULD BECAUSE WE'LL
WORK ON DECENT SPENDING.
I'LL GIVE YOU AN EXAMPLE.
IN DECEMBER, WE ACTUALLY HAD
MORE IN THE APPROPRIATIONS BILL
FOR THE WALL.
THE PRESIDENT VETOED THAT, SO WE
HAD A MONTH-LONG SHUTDOWN THAT
COST THE AMERICAN GOVERNMENT --
OR COST OUR ECONOMY, RATHER,
OVER $10 BILLION.
DEVASTATING THE LIVES OF
HUNDREDS OF THOUSANDS OF PEOPLE,
AND THEN HE SIGNS A BILL THAT
HAS LESS MONEY FOR THE WALL.
SO I CAN'T QUITE FIGURE OUT WHY
HE WANTS TO MAKE A POLITICAL
STAKE THAT DAMAGES PEOPLE'S
LIVES.
>> Neal: SWITCHING TO YOUR OTHER
COMMITTEE, THE SENATE JUDICIARY
COMMITTEE, SPECIAL COUNSEL
ROBERT MUELLER IS REPORTEDLY
WRAPPING UP HIS INVESTIGATION.
QUESTIONS ABOUT WHETHER WHATEVER
HE HAS FOUND WILL BE MADE
AVAILABLE TO THE PUBLIC.
WHAT CANNER COMMITTEE DO TO
ENSURE THAT?
>> WELL, BOTH REPUBLICANS AND
DEMOCRATS, WE WANT IT TO BE
PUBLIC.
THERE'S A LOT OF RESPECT FOR BOB
MUELLER.
I HAVE A LOT OF RESPECT FOR HIM,
BUT AS A FORMER PROSECUTOR
MYSELF, I WANT TO KNOW WHAT'S IN
THERE.
I'M NOT PRE-JUDGING IT, BUT I
KNOW THAT HE'S GOING TO CROSS
EVERY T, DOT EVERY I, AND WE
SHOULD KNOW, THE AMERICAN PUBLIC
SHOULD KNOW.
WE DO KNOW THAT RUSSIA HAS TRIED
TO INFLUENCE OUR ELECTION, BUT
THEY'VE DONE IT IN OTHER
COUNTRIES.
I THINK ALL THE INFORMATION
SHOULD COME OUT TO HELP PROTECT
OUR ELECTIONS, BUT HELP OTHER
COUNTRIES PROTECT THEIR
ELECTIONS.
>> Neal: ARE YOU COVER THE THAT
THE PUBLIC -- CONFIDENT THAT THE
PUBLIC WILL GET TO SEE WHATEVER
ROBERT MUELLER HAS FOUND?
>> I'M GOING TO DO EGG POSSIBLE
TO MAKE SURE THE PUBLIC DOES SEE
IT.
I THINK THE PUBLIC SHOULD SEE
IT, THEY PAID FOR IT.
>> Neal: THANK YOU SO MUCH.
>>> JUST AHEAD, CAT VIGLIENZONI
JOINS ME, DIGGING INTO THE
NUMBERS ON EARLY CHILDHOOD
EDUCATION IN VERMONT.
WHAT SHE LEARNED NEXT.
>> Neal: STAR POWER IN
BURLINGTON LAST WEEK TO FOCUS ON
EARLY EDUCATION FOR KIDS.
>> WING.
>> Kyle: WING.
>> Kyle: SLEEPYHEAD.
>> Neal: THAT WAS ACTRESS
JENNIFER GARNER READING TO KIDS
AT ROBIN'S NEST IN BURLINGTON.
SHE WAS THERE TO SEE ONE EXAMPLE
OF VERMONT'S EARLY CHILDHOOD
EDUCATION PAM.
SHE'S AN ADVOCATE WITH SAVE THE
CHILDREN ACTION NETWORK WHICH
LOBBIES FOR OPPORTUNITIES FOR
CHILDREN.
THEY VISITED VERMONT BECAUSE
THEY SAY THE STATE IS A GOOD
EXAMPLE OF A BIPARTISAN FOCUS ON
THE ISSUE OF GETTING HIGH
QUALITY EDUCATION TO KIDS EARLY
IN LIFE.
>> VERMONT AS REAL LEADER,
THAT'S WHY I'M HERE.
I'M HERE TO CELEBRATE, TO
CELEBRATE SOMETHING HAPPENING
THAT'S RIGHT, WHICH IS THAT MOMS
GOING BACK TO WORK BECAUSE LORD
KNOWS WE NEED IT AND KIDS BEING
AT A HIGH QUALITY EARLY
CHILDHOOD DEVELOPMENT SENIOR SO
THEY CAN HIT THE GROUND RUNNING
WHEN THEY START KINDERGARTEN.
>> Neal: GARNER ALSO HELD A
PUBLIC CONVERSATION AT THE ROXIE
IN BURLINGTON, FOCUSING ON EARLY
CHILDHOOD EDUCATION ISSUES.
THE EVENT TOUTED VERMONT AS A
SUCCESS STORY IN EARLY CHILDHOOD
EDUCATION.
CHANNEL 3'S CAT VIGLIENZONI
TAKES A CLOSER LOOK AT THAT AND
FOUND OUT WHERE THE STATE STILL
NEEDS TO MAKE PROGRESS.
>> THE POCKET WAS EMPTY.
>> Cat: THURSDAY MORNING,
CHILDREN AT ROBIN'S NEST
CHILDREN'S CENTER FARED AROUND
FOR A SPECIAL STORY TIME WITH
ACTRESS JENNIFER GARNER AND
VERMONT'S TOP LAWMAKERS?
>> WHAT COMES AFTER I, J, AND K?
>> Cat: WHILE NOT A PAGE TURNER,
THE EVENT WAS A RALLYING CRY FOR
MORE INVESTMENT IN EARLY
CHILDHOOD EDUCATION.
IT'S AN ISSUE THE REPUBLICAN
GOVERNOR AND DEMOCRATIC AND
PROGRESSIVE LEADERS IN THE HOUSE
AND SENATE HAVE FOUND COMMON
GROUND ON.
>> THE IMPACT IT HAS ON THE
FAMILIES WHO SEND THEIR KIDS
HERE CANNOT BE UNDERSTATED.
>> Cat: THE PITCH TO TAXPAYERS
IS THAT EARLY CHILDHOOD
EDUCATION INVESTMENTS DON'T JUST
PREPARE STUDENTS BETTER TO
SCHOOL, BUT WOULD ALSO HELP
BRING YOUNG PEOPLE TO VERMONT TO
GROW THE STATE'S ECONOMY.
>> SO THE DATA SHOWS POSITIVE
RETURN ON INVESTMENT IN ONE OF
THE MOST CHALLENGING AREAS,
WORKFORCE EXPANSION.
>> Cat: WE ASKED WHERE THERE IS
STILL WORK TO BE DONE AND
LEADERS SAID IN THREE AREAS IN
IN GETTING MORE PEOPLE FINANCIAL
HELP IN PAYING FOR CHILDCARE,
BUILDING MORE QUALITY CHILDCARE
AND CREATING A SUSTAINABLE
BUSINESS MODEL SO CHILDCARE
LOCATIONS CAN STAY OPEN.
HERE'S WHY THAT LAST ONE IS KEY,
BECAUSE IT'S HARD TO FIND
CHILDCARE.
CONTACT TOWARD TAG A REPORT --
ACCORDING TO THAT REPORT NOT
JOINT FISCAL OFFICE IN NOVEMBER,
IN 2018, THERE WERE NEARLY 1700
FEWER SPOTS FOR CHILDREN
STATEWIDE THAN BACK IN 2015.
WHILE SOME CENTERS ADDED
OPENINGS, AS YOU CAN SEE, THE
HOME PROVIDERS TOOK A BIG HIT.
I GOT THESE NUMBERS THIS
AFTERNOON.
THEY SHOWED A NET GAIN OF 783
SPOTS IN THE PAST YEAR, BUT MOST
OF THOSE ARE AMONG THE SCHOOL
AGE AND PRESCHOOL AGED KIDS.
OPENINGS FOR INFANTS AND
TODDLERS ARE STILL DROPPING.
STILL THE DEPUTY COMMISSIONER
FOR THE STATE'S CHILD
DEVELOPMENT DIVISION SAYS SHE'S
HOPEFUL THE DOWNWARD TREND IS
LEVELING OFF.
>> WE'RE SEEING A SLOWING OF THE
DECREASE IN CAPACITY AND WE
BELIEVE WE'RE SORT OF STARTING
TO TURN THE CURVE A LITTLE BIT.
WE SEE GAINS IN A FEW AREAS, SO
WE'RE OPTIMISTIC.
>> Cat: AND THEN COMES THE
QUESTION OF COST.
THE GOVERNOR PITCHED $7 MILLION
OF SALES AND USE TAX REVENUES IN
HIS BUDGET ADDRESS TO GO TOWARDS
CHILDCARE ASSISTANCE PROGRAMS.
LAWMAKERS ARE ALSO WORKING TO
FIGURE OUT HOW TO PAY FOR THE
PROGRAMS THEY ALL AGREE THEY
WANT.
>> IT'S NOT EASY FINDING BIG
CHUNKS OF MONEY IN A TIGHT
BUDGET WITH A LOT OF COMPETING
NEEDS.
>> Cat: THEY SAY THIS WILL BE AN
ONGOING CONVERSATION AS THE
SESSION PROGRESSES.
>> Neal: AND CAT VIGLIENZONI
JOINS ME NOW TO DIVE DEEPER INTO
THE ISSUE.
LET'S TALK ABOUT WHY THEY SHOWS
THAT LOCATION?
>> Cat: IT'S IN THE OLD NORTH
END OF BURLINGTON, IT'S A
CHILDREN'S CENTER AND IT HAS
INFANTS UP TO PRESCHOOL.
ITS CURRICULUM IS IN LINE WITH
WHAT THE STATE HOPES ITS
CHILDCARE PROGRAMS TO BE TO
PREPARE KIDS FOR SCHOOL.
THEY STRESS A MIX OF PLAY, BUT
ALSO STRUCTURED TIME FOR READING
AND LEARNING THAT'S DESIGNED TO
GET KIDS READY FOR BEING IN A
STRUCTURED SCHOOL SETTING.
SENATOR TIM ASHE WAS THERE, HE
SAID HE'S FROM BURLINGTON AND
USED TO REPRESENT THAT DISTRICT
ON THE CITY COUNCIL AND
DESCRIBED AT THE PRESS
CONFERENCE WHY CHILDCARE IN THAT
AREA IS ESPECIALLY IMPORTANT.
>> THIS IS A NEIGHBORHOOD THAT
HAS SOME VERY SERIOUS ECONOMIC
CHALLENGES AND IT HAS BEEN THE
CENTERS LIKE THAT HAVE ALLOWED
THE PARENTS OF KIDS TO GO OFF
AND GET BACK INTO THE WORKFORCE,
CONTINUE THEIR OWN EDUCATION
WHILE THEIR OWN KIDS GET SUCH
GREAT SERVICES.
>> Neal: AND YOU REFERENCED THE
JOINT FISCAL OFFICE REPORT IN
YOUR PIECE.
WHAT WERE THEY LOOKING AT?
>> Cat: THEY WERE LOOKING AT THE
RELATIONSHIP BETWEEN PREPAY AND
THE IMPACT ON CHILDCARE AND
EARLY ED FACILITIES NOT
FREIGHTED BY THE SCHOOL
DISTRICTS.
THEY LOOKED AT DATA FROM
DECEMBER 2015 TO JUNE 2018.
AS TO WHAT THEY FOUND, ONE
SIGNIFICANT THING WAS A
REDUCTION IN REGISTERED
HOME-BASED CARE.
THEY SAID THAT IT WAS UNIVERSAL
ACROSS ALL COUNTIES, LIKELY DUE
TO OLDER PROVIDERS LEAVING THE
MARKET AND REALLY NOT BEING
REPLACED WITH NEW ONES.
AS OF LAST SUMMER, THERE WERE
5164 HOME-BASE -- 564 HOME-BASED
PROVIDER AND THAT'S DOWN 204
FROM THE START OF THE STUDY.
THAT'S A 27% DROP, REALLY
SIGNIFICANT.
THEY SUGGEST FURTHER STUDYING
THAT TO SEE WHY PEOPLE AREN'T
JOINING THAT MARKET, BUT THE
INDICATIONS IT COULD BE IN PART
DUE TO THE PART THAT THE
BUSINESS MODEL IS NOT THAT
SUSTAINABLE.
THAT'S IMPORTANT TO NOTE BECAUSE
IF YOU LOOK STRICTLY AT TUITION,
HOME CHILDCARE IS OFTEN CHEAPER
AND SOME PARENTS PREFER THAT
EXPERIENCE FOR THEIR CHILD, SO
IF THEY CAN'T GET THAT, IT GIVES
THEM FEWER OPTIONS.
I SHOULD NOTE ONE PIECE OF GOOD
NEWS THEY FOUND ABOUT HOME
PROVIDERS ARE MORE OF THEM ARE
BECOMING HIGHER RATED IN THE
STATE'S STARS PROGRAM.
>> Neal: WHAT ABOUT THOSE
LICENSED SPOTS, THE CHILDCARE
CENTERS?
WHAT'S THE REPORT SAY ABOUT
THEM?
>> Cat: THEY ARE SEEING A
DIFFERENT STORY.
NOT CRAZY, BUT DIFFERENT.
CENTER-BASED CARE HAS NOT SEEN
THE SOME VOLATILE NUMBERS.
IN SOME CASES, THEY'RE SEEING
INCREASES, OTHERS LOSSES.
THERE'S A SMALL DROP IN FREE-K
SPOT -- PRE-K SPOTS, BUT NOT
MAJOR.
>> Neal: AND WHAT'S BEING DONE
TO FIX IT?
>> Cat: TALKING WITH THE CHILD
DEVELOPMENT DIVISION, IT SOUNDS
THEY HAVE SEVEN STRATEGIES
MOVING FORWARD.
I'M HOPING TO LEARN MORE ABOUT
THOSE LATER THIS WEEK.
IT'S KIND OF A BOTTOM LINE
THING.
THEY'RE GOING TO HAVE TO TAKE
INTO ACCOUNT A COMBINATION OF
SEVERAL THINGS.
WE HEAR THEM TALKING ABOUT
INCREASING WHAT PROVIDERS ARE
PAID AND THAT'S GOING TO OFFSET
RISING COSTS THAT CAN'T BE
PASSED ON TO PARENTS BECAUSE YOU
TALK TO ANYONE WITH KIDS,
THEY'RE GOING TO TELL YOU.
>> Tyler: ITION IS AT THE --
TUITION IS AT THE MAX OF WHAT
THEY CAN AFFORD.
THAT MONEY HAS TO COME FROM
SOMEWHERE.
THAT'S WHAT LAWMAKERS ARE TRYING
TO WORK ON.
THEY DID TELL ME THERE'S A
POSSIBILITY THE MONEY MAY BE
FUND INTO THE EFFORT TO --
FUNNELED INTO THE EFFORT TO GET
NEW PROVIDERS IN THE
MARKETPLACE.
>> Neal: WE ALWAYS TALK ABOUT
THE DECLINING POPULATION, THE
NUMBER OF KIDS PEOPLE ARE HAVING
GOING DOWN.
DOES THE REPORT GET INTO THAT AT
ALL?
>> Cat: THEORETICALLY YOU WOULD
THINK IF THE NUMBER OF CHILDREN
ARE DECLINING, THERE WOULD BE A
LOWER DEMAND IN COMING BACK, BUT
THE LATEST DATA FROM 2016
SHOWING WE'RE DROPPING, 2.3%
INFANTS AND TODDLERS THAN IN
2011, AND IN THEORY THAT SEEMS
FEWER PEOPLE NEED CHILDCARE, BUT
YOU HAVE TO BALANCE IT WITH HOW
MANY SPOTS THEY'RE LOSING IN
CHILDCARE.
>> Neal: TIME FOR ONE FUN
QUESTION.
DID YOU ASK JENNIFER GARNER
ABOUT VERMONT?
>> Cat: I DID.
FIRST TIME IN VERMONT?
>> NO, I'VE BEEN IN VERMONT A
COUPLE OF TIMES BEFORE.
>> Cat: FOR OUR VIEWERS
PERSPECTIVE, WHAT DO YOU LOVE
ABOUT THE STATE?
>> GREEN, I LOVE TREES.
I GREW UP IN WEST VIRGINIA, SO I
LOOKS LIKE AND FEELS LIKE HOME.
>> Cat: I DIDN'T GET A CHANCE TO
ASK HER SPECIFICALLY WHERE SHE'S
BEEN IN VERMONT, BUT THERE YOU
HAVE IT.
>> Neal: CAT, THANKS VERY MUCH.
APPRECIATE IT.
THAT'S GOING TO DO IT FOR US
HERE ON "YOU CAN QUOTE ME."
SCOTT AND THE MORNING TEAM ARE
COMING UP NEXT.
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YCQM Feb. 24, 2019
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