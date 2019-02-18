YCQM: February 17, 2019

BURLINGTON, Vt. (WCAX) GOOD MORNING, I'M NEAL
GOSWAMI IN FOR DARREN PERRON.
THIS MORNING, THE EPA UNVEILS A
NEW PLAN TO TACKLE A CHEMICAL
COMPROMISING DRINKING WATER
ACROSS THE UNITED STATES.
WE GET REACTION FROM CONGRESSMAN
PETER WELSH.
VERMONT NEEDS A SUSTAINABLE
LONG-TERM FUNDING PLAN FOR CLEAN
WATER.
AND THE FEDS HAVE TO SIGN OFF ON
IT.
THE SCOTT ADMINISTRATION SAID IT
HAS A FORMULA, BUT DEMOCRATS MAY
LOOK TO CUT L IT.
AGENCY OF -- CUT L IT.
AGENCY OF NATURAL RESOURCES
JOINS ME TO TALK ABOUT THE PLAN.
THE SOLE FINALIST FOR UVM COMES
TO CAMPUS.
HE TRIES TO WIN OVER STUDENTS
AND STAFF.
CAT VIGLIENZONI SHARES HER
EXPERIENCE SPEAKING WITH HIM
WITH US.
THE EPA PROMISING TO CRACK DOWN
ON PFAS, A FAMILY OF TOXIC
CHEMICALS CONTAMINATING DRINKING
WATER.
IT FIRST MADE HEADLINES NEAR THE
MASSACHUSETTS BORDER.
IN 2016, PRIVATE DRINKING WATER
WELLS IN THE BENNINGTON AREA
WERE FOUND TO BE CONTAMINATED
WITH A CHEMICAL USED TO MAKE
TEFLON COATINGS AT THE FORMER
FACILITY THERE.
SINCE THEN, IT WAS FOUND IN
CLARENDON IN DRINKING WATER NEAR
THE AIRPORT, AND THE FIRE
STATION.
THE LIKELY SOURCE THERE,
FIREFIGHTING FOAM.
THE PFAS IS ASSOCIATED WITH
HEALTH ISSUES, RANGING FROM
CANCER TO HIGH CHOLESTEROL.
ACTING EPA DIRECTOR ANDREW
WHEELER, UNVEILED A NEW ACTION
PLAN THURSDAY.
A NEW FEDERAL LIMIT FOR PFAS IN
DRINKING WATER IS UNLIKELY TO
EMERGE ANYTIME SOON.
HE PROMISED MORE CONSISTENT
MONITORING, GREATER OF FORTS TO
CLEAN UP TAINTED WATER SOURCES,
AND A REVIEW WHETHER THE CURRENT
DRINKING WATER STANDARD IS SAFE
ENOUGH.
LAWMAKERS FROM BOTH SIDES OF THE
AISLE HAVE ACCUSED THE EPA OF
MOVING TOO SLOWLY TO ADDRESS
PFAS CONTAMINATION.
OUR WASHINGTON CORRESPONDENT
CAUGHT UP WITH CONGRESSMAN PETER
WELCH TO GET HIS REACTION.
>> WELL, IT'S AN INACTION PLAN.
NO ACTION AT ALL.
AND KEEP IN MIND, HIS
PREDECESSOR, WHO PROBABLY WAS
THE WORST EPA ADMINISTRATOR
WE'VE EVER HAD, HE CALLED IT AN
EMERGENCY.
NOW THIS SO-CALLED PLAN IS GOING
TO ALLOW STUDY FOR FIVE TO TEN
YEARS, AND IT'S STUDY WHEN WE
KNOW PFAS IS A CARCINOGEN.
IT'S BEEN IN OUR DRINKING WATER
IN VERMONT AND CAUSED ENORMOUS
HARDSHIP DOWN IN BENNINGTON.
SO THE EPA's JOB WITH THE
SCIENTIFIC BACKGROUND THAT THEY
HAVE IS TO MONITOR WHAT GOES IN
THE WATER AND GIVE US SCIENTIFIC
EVIDENCE AS TO WHETHER THAT IS
GOOD OR BAD.
AND THEY ARE PUNTING ON THIS,
AND IT IS SIDING IN EFFECT WITH
CORPORATE POLLUTERS INSTEAD OF
THE CITIZENS OF VERMONT AND THE
COUNTRY WHO WANT TO COUNT ON
HAVING SAFE WATER FOR THEMSELVES
AND THEIR CHILDREN.
>> SO IS IT TIME FOR CONGRESS TO
STEP IN AND SIMPLY LEGISLATE
THIS PROBLEM?
>> I WOULD BE IN FAVOR OF THAT,
I DEFINITELY WOULD.
EPA, WHERE THEY HAVE THE
SCIENTISTS, AND WHERE THE
INFORMATION IS THERE, SO IT'S
SCIENCE-BASED, IS WHERE WE
SHOULD HAVE AN EPA THAT DOES
THAT.
THAT'S ITS MISSION.
BUT IF IT DOESN'T DO IT,
CONGRESS SHOULD.
AND I WOULD DEFINITELY SUPPORT
THAT.
>> ARE THERE ANY SILVER LININGS
IN THIS ACTION PLAN, IN THAT THE
EPA DOES CALL FOR MORE
MONITORING OF SITES, FURTHER
CHECKING OF SOURCES THAT MAY NOT
HAVE BEEN IN THE PAST.
IS THERE ANY ELEMENT YOU CAN
SAY, WELL, AT LEAST THERE'S
THIS?
>> IT IS NOT REASSURE TO PEOPLE
WHO LIVE IN BENNINGTON AREA.
WHERE WE'RE GOING TO MONITOR,
BUT WHAT WE ARE ALLOWING TO GO
INTO THE DRINKING WATER IS A
KNOWN CARCINOGEN.
AT LEVELS THAT WE KNOW PRODUCES
CANCER.
THERE'S NO SAFETY IN THAT.
THAT'S JUST RECKLESS,
IRRESPONSIBILITY.
THE JOB OF THE EPA IS TO PROTECT
OUR DRINKING WATER.
AND IT'S NOT DOING IT.
IT'S PROTECTING CORPORATE
POLLUTERS.
AND THIS IS ALL SO WE GET TEFLON
ON PANS.
>> FOR THOSE AT HOME WHO SAY,
WAIT A SECOND, WE HAVE A TOUGHER
STANDARD IN VERMONT, WHY IS IT
NOT WHAT THE FEDERAL GOVERNMENT
DOES?
>> BECAUSE ALL AMERICANS,
WHEREVER THEY LIVE, SHOULD BE
ENTITLED TO CONFIDENCE IN THE
WATER THEY DRIPPING IS CLEAN --
DRINK IS CLEAN.
IT IS AN ENORMOUS BURDEN ON THE
SMALLER STATES LIKE VERMONT TO
HAVE TO UNDERTAKE THIS CHALLENGE
WITH THE LIMITED RESOURCES WE
HAVE.
BUT OF COURSE, VERMONT, AND
WE'RE PROUD THAT IT IS STEPPING
UP, WITH THE GOVERNOR AND THE
LEGISLATURE TO DO THE BEST IT
CAN ON ITS OWN AND PROTECT
VERMONTERS.
I'M PROUD OF VERMONT FOR DOING
THAT.
>> FOR VERMONT, WE OFTEN TALK
ABOUT PFOA, BUT THERE IS A WHOLE
FAMILY OF CHEMICALS KNOWN AS
PFAS.
HOW CONCERNED ARE YOU WE MIGHT
FIND OUT THERE ARE DANGERS IN
THESE OTHER CHEMICALS THAT ARE
CLOSELY RELATED?
>> WELL, WHEN THE EPA IS ASLEEP
AT THE SWITCH, I AM CONCERNED.
THE WHOLE POINT OF THE EPA IS TO
FUND AN AGENCY THAT HAS
SCIENTISTS THAT DOES TEST, AND
IT'S ALL FOR THE PURPOSE OF
MAKING CERTAIN THAT OUR DRINKING
WATER IS SAFE.
SO IF WE HAVE THIS CAVALIER
ATTITUDE BY THE NEW SECRETARY,
WHERE HE'S POSTPONING ACTION ON
SOMETHING THAT HIS PREVIOUS
SECRETARY, NO FRIEND TO THE
ENVIRONMENT, SCOTT PRUITT SAID
WAS AN EMERGENCY, THAT CAUSES ME
GRAVE CONCERN.
>>> MEANWHILE, THE STATE NEEDS A
CLEAN WATER PLAN TO KEEP THE EPA
OFF ITS BACK.
THE SCOTT ADMINISTRATION SAID IT
HAS ONE, BUT CAN THEY REALLY
PULL IT OFF?
I TALK WITH NATURAL RESOURCES
SECRETARY JULIE MOORE ABOUT
THAT, NEXT.
>>> WELCOME BACK TO "YOU CAN
QUOTE ME."
VERMONT NEEDS TO COME UP WITH A
LONG-TERM CLEAN WATER FUNDING
PLAN BY THE END OF THIS YEAR.
GOVERNOR SCOTT'S OFFICE SAID IT
HAS ONE.
AND THE EPA EVEN SENT A LETTER
SAYING THEY LIKE IT.
DEMOCRATS DON'T.
AND ARE THREATENING TO PUT THE
EPA'S PREAPPROVAL IN JEOPARDY.
>> BUT HAVING THEIR ENDORSEMENT
OF OUR APPROACH IS REALLY
IMPORTANT AND KNOWING WE ARE ON
THE RIGHT TRACK.
>> AGENCY OF NATURAL RESOURCES
SECRETARY JULIE MOORE SAYS THE
GOVERNOR HAS A GOOD FUNDING
PLAN, AND NOW SHE'S GOT THE EPA
LETTER TO PROVE IT.
>> I THINK IT'S REALLY
SIGNIFICANT.
IT INDICATES THAT WE'VE PUT UP A
FRAMEWORK THAT'S SUFFICIENT TO
PASS MUSTER WITH EPA IN TERMS OF
PROVIDING LONG-TERM SUSTAINABLE
FUNDING.
>> THE MONEY WOULD PAY FOR
PROJECTS, AND INFRASTRUCTURE TO
REDUCE POLLUTION MAKING ITS WAY
INTO THE LAKE.
AFTER TWO YEARS OF TEMPORARY
FUNDING, THE GOVERNOR IS
REVEALING HIS LONG-TERM FUNDING
SOURCE.
IT RAISES AT LEAST 25 MILLION
PER YEAR THROUGH THE PROPERTY
TRANSFER TAX, THE CAPITAL BILL,
THE ESTATE TAX, AND UNCLAIMED
BOTTLE AND CAN DEPOSITS.
THE EPA CALLS IT A SENSIBLE
FRAMEWORK.
BUT SOME LAWMAKERS DISAGREE.
>> THEY ARE SAYING ENCOURAGING
THINGS, BUT IT INCLUDES A LOT OF
CAVEATS HERE.
>> SENATOR CHRIS BRAY CHAIRS THE
NATIONAL RESOURCES AND ENERGY
COMMITTEE.
HE NOTES THE EPA APPROVAL WILL
REQUIRE LAWMAKERS TO ADOPT THE
GOVERNOR'S PLAN.
HE IS NOT READY TO DO THAT.
>> I THINK THEY ARE OVERLY
CONFIDENT IN KNOWING THAT THESE
FUNDING STREAMS WILL CONTINUE.
>> BRAY SAID HIS COMMITTEE IS
LIKELY TO PASS ITS OWN PLAN, ONE
THAT RAISES NEW REVENUE BY
ASSESSING A FEE ON EVERY PIECE
OF LAND OWNED IN VERMONT.
>> I AM NOT STUCK ON SAYING IN
ANY WAY THE PER PARCEL FEE IS
THE ANSWER AT ALL.
I AM SAYING IT IS A REASONABLE
PROPOSAL, AND THE WAY WE GET
WORK DONE IN A TIMELY WAY IS TO
PUT A PROPOSAL ON THE TABLE AND
MOVE IT, VOTE IT, SEND IT.
>> MOORE SAID SHE HOPES
LAWMAKERS AND THE ADMINISTRATION
CAN SETTLE ON A PLAN SOON, SO
THE EPA CAN GIVE FINAL APPROVAL.
>> CERTAINLY THE GOVERNOR'S
PREFERENCE IS TO RELY ON
EXISTING REVENUE SOURCES.
I THINK WE'VE PUT TOGETHER A
COMPETENT PROPOSAL THAT IS OF
THE RIGHT MAGNITUDE TO SATISFY
THE EPA.
>> AND AGENCY OF NATURAL
RESOURCES SECRETARY JULIE MOORE
JOINS ME NOW FROM OUR MONTPELIER
BUREAU.
WELCOME.
THANKS FOR BEING HERE.
>> THANKS FOR HAVING ME.
>> SO THE EPA SAYS WE NEED A
LONG-TERM FUNDING PLAN IT YEAR.
YOU'VE PUT ONE ON THE TABLE.
WALK US THROUGH WHAT THE
ADMINISTRATION HAS PUT TOGETHER.
>> SURE.
SO THERE ARE A NUMBER OF
DIFFERENT SOURCES THAT THE STATE
TAKES ADVANTAGE OF IN FUNDING
ITS CLEAN WATER WORK.
THE CLEAN WATER FUND, WHICH IS
REVENUES DEDICATED TO CLEAN
WATER WORK CURRENTLY IT IS
FUNDED THROUGH SURCHARGE ON
PROPERTY TRANSFER TAX AND UP
CLAIMED BOTTLE DEPOSITS, WHICH
ARE SOMETIMES REFERRED TO AS THE
SHEETS.
THOSE TWO SOURCES OF MONEY
GENERATE ABOUT $7 MILLION A
YEAR.
WE KNOW THAT ULTIMATELY WE NEED
TO HAVE ABOUT $25 TO 28 MILLION
A YEAR IN THAT SOURCE, AND SO
THERE IS A NEED FOR ABOUT $20
MILLION WORTH OF ADDITIONAL
FUNDING.
THE GOVERNOR HAS PROPOSED TO
FILL THAT FUNDING GAP WITH THE
ESTATE TAX, AND A PORTION OF THE
BASE OF THE PROPERTY TRANSFER
TAX, AND IN ADDITION TO CONTINUE
TO AUGMENT OUR CLEAN WATER WORK
WITH CAPITAL FUNDS FOR BRICKS
AND MORTAR-TYPE PROJECTS, AS
WELL AS FUNDING AVAIL ABLE
THROUGH THE T-BILL TO SUPPORT
WORK RELATED TO ROADS, AND SOME
SIGNIFICANT FEDERAL FUNDING WE
ARE ABLE TO LEVERAGE AS A STATE
BY THE COMMITMENTS WE MAKE IN
THOSE OTHER CATEGORIES THAT
USUALLY RUNS OUT TO BE ABOUT 10
TO 12 MILLION A YEAR.
SO ALL TOLD, WE'RE LOOKING AT 50
TO $60 MILLION A YEAR DEDICATED
TO CLEAN WATER WORK HERE IN THE
STATE.
>> SO ONE OF THE COMPLAINTS THAT
I'VE HEARD COMING OUT OF THE
LEGISLATURE THIS WEEK IS THAT
SOME OF THAT FUNDING YOU'RE
SEEKING WILL COME OUT OF THE
GENERAL FUND.
MONEY THAT'S ALREADY GOING TO
THE GENERAL FUND.
AND BEING REDIRECTED.
NUMBER ONE, IS THAT TRUE, AND
NUMBER TWO, WHY IS THAT A GOOD
IDEA AT THIS POINT?
>> IT BY AND LARGE IS TRUE.
THE ESTATE TAX REVERTS TO THE
GENERAL FUND -- REVERTS TO THE
GENERAL FUND.
THE PORTION OF THE PROPERTY
TRANSFER TAX WE ARE RECOMMENDING
ALLOCATING TO CLEAN WATER WORK
CURRENTLY FLOWS INTO THE GENERAL
FUND AS WELL.
BUT WE'RE SEEING SIGNIFICANT
ORGANIC GROWTH IN VERMONT'S
ECONOMY.
WE BELIEVE THAT THERE IS ENOUGH
GROWTH IN THE GENERAL FUND THAT
IT CAN SUPPORT THIS LEVEL OF
FUNDING FOR CLEAN WATER WORK AND
IT IS NOT NECESSARY HAD TO RAISE
A TAX OR FEE TO DO IT OTHERWISE.
>> THE STATE HAS ALREADY BEEN
PAYING FOR CLEAN WATER PROJECTS
FOR THE LAST COUPLE OF YEARS, SO
HOW DOES WHAT YOU PUT ON THE
TABLE REALLY DIFFER FROM THAT
TEMPORARY FUNDING SOURCE THAT
WAS PUT IN PLACE BY THE -- OR
FOUND BY THE TREASURER TO BRIDGE
THE GAP BETWEEN THEM AND
LONG-TERM SOURCE?
>> SO THE PRIMARY SOURCE FOR
FUNDING THE LAST FISCAL YEAR AND
THE CURRENT ONE WE'RE IN HAS
BEEN CAPITAL BILL DOLLARS.
AND THOSE DOLLARS ARE REALLY
GOOD FOR CERTAIN TYPES OF
PROJECTS, UPGRADES AT MUNICIPAL
WASTEWATER TREATMENT FACILITIES,
CONSTRUCTING BEST MANAGEMENT
PRACTICES ON FARMS, LIKE MANURE
PITS, AND WASTE, MILK HOUSE
WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS.
THEY ARE NOT AS GOOD FOR SOME OF
THE SOFTER PROJECTS WE NEED TO
DO FOR CLEAN WATER.
IT IS A TOUGH FIT TO SAY THAT
THE TYPE OF NATURAL RESOURCES
RESTORATION WORK THAT WE KNOW IS
ALSO AN ESSENTIAL XEEN COMPONENT
TO ACHIEVING OUR CLEAN WATER
GOALS IS REALLY A GOOD FIT WITH
CAPITAL DOLLARS THAT ARE TRULY
FOR BRICKS AND MORALITY AR
PROJ -- MORTAR PROJECTS.
FURTHER, ONLY A FINITE AMOUNT OF
CAPITAL DOLLARS AVAILABLE IN THE
STATE'S BUDGET.
THOSE DOLLARS ARE IMPORTANT TO
MAINTAINING STATE BUILDINGS AND
OFFICE BUILDINGS AND OTHER PLANT
PROJECTS, SO TO THE EXTENT THAT
WE ARE DRAWING SIGNIFICANTLY ON
CAPITAL DOLLARS, WE ARE BOTH
UNABLE TO HAVE THE MIX WE NEED
AND ALSO THE WORK WE'RE DOING,
AND WE'RE LOOKING AT THE
PROPOSAL TO FOR CLEAN WATER WORK
AND INSTEAD HAVE THOSE FUNDS
COME FROM THE CLEAN WATER FUND.
>> YOU BROUGHT UP THE CAPITAL
BILL AND THE STATE'S CAPACITY TO
BOND FOR PROJECTS.
IT'S ALREADY DOWN ABOUT 11, 12
MILLION THIS YEAR AND PROJECTED
TO KEEP GOING DOWN, THE CAPACITY
THAT WE HAVE TO BORROW.
HOW QUICKLY DO WE NEED TO SORT
OF GET AWAY FROM USING THE
CAPITAL BILL AND BONDING IN
FINDING OTHER SOURCES?
>> SO, WE BELIEVE THAT THERE IS
A REASONABLE AMOUNT OF CAPITAL
DOLLARS THAT SHOULD REMAIN
COMMITTED TO OUR CLEAN WATER
WORK, ESSENTIALLY IN PERPETUITY.
AND THESE ARE THINGS THAT WERE
PART OF THE CAPITAL BILL
APPROPRIATIONS PRIOR TO THE LAST
TWO YEARS.
AND THAT'S REALLY THE UPGRADES
AT MUNICIPAL WASTEWATER
TREATMENT FACILITIES, AND WORK
WE'RE DOING IN FARMSTEADS AND
BARNYARDS IN TERMS OF BEST
MANAGEMENT PRACTICES.
THAT WORK GENERALLY TOTALS ABOUT
10 TO $12 MILLION A YEAR, AND
OUR PROPOSAL IS TO HAVE THAT
LEVEL OF FUNDING SUSTAINED IN
THE CAPITAL BILL THROUGHOUT THE
DURATION OF THE CLEAN WATER
WORK.
THIS YEAR CURRENTLY WE ARE
SEEING MORE THAN $25 MILLION IN
CAPITAL FUNDING, AND WE KNOW
THAT'S NOT SUSTAINABLE AT THAT
LEVEL.
>> THE EPA SAID THE PLAN YOU'VE
COME UP WITH SATISFIES ITS
REQUIREMENTS.
HOW IMPORTANT IS THAT
PRELIMINARY APPROVAL TO THE
STATE?
>> IT'S ESSENTIAL.
WE OBVIOUSLY HAVE OVER THE LAST
TWO YEARS HEARD FROM EPA THAT
THIS IS ONE OF THE PIECES THAT
WE HAVE YET TO BRING FORWARD, A
PROPOSAL THEY FELT SATISFIED
THEIR REQUIREMENTS, SO WE'VE
BEEN WORKING THROUGHOUT THE FALL
TO CHECK IN WITH THEM, MAKE SURE
WE UNDERSTOOD WHAT THEY WOULD
SEE AS ACCEPTABLE, VET DIFFERENT
POSE -- PROPOSALS AND CAME
FORWARD WITH THIS PACKAGE, AS
WELL AS A MONEY OUT SER OR
SERVICE DELIVERY PACKAGE.
MUCH OF THE WORK OF CLEAN WATER
IS REQUIRED BY PERMITS, BUT
THERE IS A SIGNIFICANT BOOK OF
WORK THAT WE REFER TO AS
NONREGULATORY, MEANING THERE'S
NO PERMIT DRIVER, AND SO YOU
HAVE TO BE A LITTLE BIT MORE
CREATIVE IN TERMS OF THINKING
ABOUT A STRUCTURE THAT EP
INSURES THAT WORK WILL ACTUALLY
GET DONE.
AND EPA HAS INDICATED THE
PACKAGE WE'VE PUT TOGETHER OF
FUNDING AND SERVICE DELIVERY
PASSES THE TEST.
>> ALL RIGHT.
NOW, SENATOR CHRIS BRAY, THE
CHAIRMAN OF THE SENATE AND
NATURAL RESOURCES AND ENERGY
COMMITTEE SAID HE IS HE STILL
PREFERS A PER PARCEL FEE, SAYS
HE'S NOT STUCK ON IT, BUT HE
PREFERS IT, ON EVERY PIECE OF
LAND OWNED IN VERMONT.
WHAT IS WRONG WITH THAT IDEA?
>> WELL, I THINK IT IS
ADMINISTRATIVELY EXTREMELY
COMPLEX.
LAST YEAR I WAS PART OF WHAT WE
CALLED THE ACT 73 WORKING GROUP,
AND WE DID A FAIRLY DEEP DIVE
INTO LOOKING AT PER PARCEL FEES
AND IMPERVIOUS SURFACE FEES AND
WERE ABLE TO DRAW ON EXPERTS
FROM THE TAX DEPARTMENT, THE
LEAGUE OF CITIES AND TOWNS, AND
THE VERMONT CENTER FOR
GEOGRAPHIC INFORMATION.
AND WHAT WE FOUND WAS THE
ADMINISTRATIVE COST OF
ADMINISTERING A PER PARCEL FEE
WAS DISPROPORTIONATE, MORE THAN
20%, IF MY MEMORY SERVES
CORRECT, OF THE TOTAL REVENUE
COLLECTED AT THAT, ABOUT $40 PER
PARCEL RATE WOULD ACTUALLY GO TO
THE A MIN STRAY TIFF COSTS --
ADMINISTRATIVE COSTS, AND IT
SEEMED LIKE THERE HAD TO BE A
BETTER WAY TO DO IT.
YOU KNOW, WE NEED TO RAISE MONEY
FOR CLEAN WATER, WE DON'T NEED
TO RAISE MONEY FOR
ADMINISTRATION.
>> IF LAWMAKERS DO END UP
PURSUING A PER PARCEL FEE, WOULD
THAT BE SOMETHING GOVERNOR SCOTT
WOULD EVEN CONSIDER?
>> I THINK THERE'S A LOT OF
DEVIL IN THE DETAILS, AND I HATE
TO SAY NO BEFORE LOOKING AT A
CLEAVER PROPOSAL ON -- CLEAR
PROPOSAL ON PAPER.
THINK IT WOULD BE VERY
CHALLENGING FOR THE GOVERNOR TO
SUPPORT A PER PARCEL FEE.
>> WE'VE BEEN UNDER THIS EPA
MANDATE TO CLEAN UP WATER FOR
SOME TIME NOW.
WHAT PROGRESS CAN YOU REPORT
WITH THE MILLIONS OF DOLLARS
ALREADY SPENT?
>> SO WE JUST RELEASED OUR
ANNUAL CLEAN WATER INVESTMENT
REPORT, IT IS AVAILABLE ON THE
AGENCY OF NATURAL RESOURCES
WEBSITE, AND IT DOES A REALLY
DETAILED ACCOUNTING, BOTH OF
WHAT WE CALL THE OUTPUTS, SO HOW
MANY ACRES OF FARMLAND THAT
WE'VE BEEN ABLE TO IMPROVE
MANAGEMENT PRACTICES ON, HOW
MANY ACRES OF IMPERVIOUS SURFACE
WE'VE BEEN ABLE TO PROVIDE STORM
WATER TREATMENT FOR, AS WELL AS
THE OUTCOMES, HOW MANY POUNDS OF
PHOSPHORUS WE'VE BEEN ABLE TO
REDUCE.
THIS REPORT, I THINK, PAINTS A
REALLY COMPREHENSIVE PICTURE OF
THE WORK WE'RE DOING ON THE
LANDSCAPE.
WE KNOW IN THE LAST YEAR, FOR
EXAMPLE, WE'VE PROVIDED
TREATMENT ON MORE THAN 15,000
AGRICULTURE ACRES IN THE STATE
OF VERMONT, AS WELL AS RESTORED
AND PROTECTED UPWARDS OF 1500
ACRES OF WETLANDS AND
RIPARIAN AREAS, IN ADDITION TO
TREATING MORE THAN 100 ACRES
MUCH IMPERVIOUS SURFACES.
WE'RE LOOKING FOR GREAT WAYS TO
GET THE WORD OUT TO THE PUBLIC.
>> WHEN WE TALK ABOUT CLEAN
WATER MROJ EKTS AND PROJECTS AND
DIRTY WATER TO BEGIN WITH,
THERE'S TALK WHETHER IT'S THE
FAULT OF FARMERS, WHETHER STORM
WATER RUN-OFF, WHETHER IT'S OUR
COMBINED SEWER SYSTEMS.
DO YOU THINK WE'RE IN A PLACE
NOW WHERE WE CAN MOVE BEYOND THE
BLAME, AND FOCUS ON THE FIX?
>> I'M HOPEFUL THAT WE ARE.
WE'VE BEEN MESSAGING FOR SEVERAL
YEARS NOW AND WELL BEFORE THIS
ADMINISTRATION TOOK OFFICE THE
NEED FOR AN ALL-IN APPROACH,
THAT EVERYBODY HAS A ROLE TO
PLAY WHEN IT COMES TO CLEAN
WATER, AND I THINK THAT THAT
MESSAGE IS GAINING TRACTION,
PARTICULARLY AS WE'RE ABLE TO
SHOW FOLKS THE DIFFERENT TYPES
OF PROJECTS THAT ARE AVAILABLE
AND IMPLEMENTABLE ACROSS THE
LANDSCAPE, AND AT THE END OF THE
DAY, WE'RE TALKING ABOUT TENS OF
THOUSANDS OF PROJECTS, MOSTLY
MODEST IN PROPORTION, THAT ARE
NECESSARY TO ACHIEVE OUR CLEAN
WATER GOALS.
AND SO REALLY IT IS GOING TO BE
EVERYONE DOING THEIR PIECE THAT
WILL GET US THERE.
>> ALL RIGHT.
SECRETARY JULIE MOORE, THANKS SO
MUCH FOR JOINING US TODAY.
>> MY PLEASURE, NEAL, THANK YOU.
>> CHANNEL 3 NEWS SUNDAY MORNING
TEAM IS COMING UP AT THE TOP OF
THE HOUR.
SCOTT FLEISHMAN IN THE NEWSROOM
WITH A PREVIEW OF WHAT'S COMING
UP.
>> NEAL, IT WAS A PRETTY
INTERESTING SCENE IN LAKE PLACID
YESTERDAY.
A YOUNG MAN FROM FLORIDA WHO HAS
NEVER SEEN SNOW BEFORE HAS HIS
MAKE-A-WISH GRANTED, SURROUNDED
BY MEMBERS OF THE U.S. BOBSLED
TEAM, ALSO THIS MORNING, A
RECENT MIDDLEBURY COLLEGE
GRADUATE LOOKING TO BRING THE
SPORT OF MOUNTAIN BIKING TO
AFGHANISTAN.
HE'S FROM AFGHANISTAN, HE FELL
IN LOVE WITH THE SPORT WHILE
LIVING FOR A BRIEF TIME IN NEW
MEXICO.
HE LAUNCHED HIS NONPROFIT,
MOUNTAIN BIKE AFGHANISTAN, AFTER
A CHANCE MEETING WITH A MIDDLE
BURY COLLEGE ALUM AND A MOUNTAIN
BIKING RACE IN PENNSYLVANIA.
>> LARRY AMY, MIDDLEBURY ALUM
MENTIONED AFGHANISTAN, UP UNTIL
HE WAS 7 YEARS OLD HE LIVED IN
AFGHANISTAN IN THE DAYS BEFORE
CON GLIKT FLIKT -- CONFLICT.
I END UP IN THIS PERSON'S HOUSE.
HERE THEY MEET SOMEBODY, YOU
KNOW, WHO IS MUCH YOUNGER FROM
THE NEWER GENERATION OF AFGHANS,
HE WANTS TO BRING MOUNTAIN
BIKING.
HE GOT HYPED UP ON THE IDEA, AND
WE STARTED TALKING, AND HE
HELPED ME LAUNCH IT AS A
NONPROFIT LAST WINTER.
>> A VERY QUIET PRESIDENTS DAY
WEEKEND WOIS, BUT WE'RE --
WEATHER WISE, BUT ANOTHER
POSSIBLE STORM LATE WEEK, MAYBE
THURSDAY.
WE WILL HEAR MORE AT 8:00 A.M.
>> THANKS, SCOTT.
THE MAN TAPPED TO BE UVM'S NEXT
PRESIDENT VISITS BURLINGTON.
CAT VIGLIENZONI IS NEXT WITH
MORE ON HIS RECEPTION AND
MESSAGE FOR THE CAMPUS
COMMUNITY.
PASS
PASS
>>> THE UNIVERSITY OF VERMONT'S
SOLE TIMIST FOR PRESIDENT IS --
FINALIST FOR PRESIDENT IS
OFFICIALLY IN NEGOTIATIONS WITH
THE UNIVERSITY FOR THE JOB.
SURESH GARAMELA TOLD US HE WAS
DRAWN FROM PURDUE UNIVERSITY TO
UNIVERSITY OF VERMONT BECAUSE OF
ITS LONG HISTORY AND REPUTATION.
CAT VIGLIENZONI INTRODUCES US TO
THE CANDIDATE.
>> I'M SLIGHTLY FLATTERED AND
MILDLY EMBARRASSED.
>> THURSDAY HE MADE HIS FIRST
APPEARANCE ON THE UNIVERSITY OF
VERMONT CAMPUS.
THE SOLE FINALIST FOR UVM NEXT
PRESIDENT FACED QUESTIONS ABOUT
HIS VISION FOR THE STATE'S
LARGEST UNIVERSITY.
INCLUDING HOW HE WILL HELP BRING
IN MONEY.
>> IMPORTANT THING IS TO HAVE A
CLEAR VISION.
I THINK MOST FOLKS WHO WANT TO
GIVE BACK WANT TO SUPPORT THE
VISION, AND KNOW WE'RE GOING
SOMEWHERE.
>> DETAILS OF THAT VISION, HE
SAID, WOULD COME DOWN THE LINE
IF HE IS GIVEN THE JOB.
WHICH THE UNIVERSITY'S BOARD HAS
INDICATED IS HIGHLY LIKELY.
BUT HE POINTED TO KEY VALUES,
INCLUDING COMING TO COLLECTIVE
SOLUTIONS, AND MAINTAINING
AFFORDABILITY.
EVEN AMID BUDGET CONSTRAINTS.
>> I DON'T BELIEVE THAT
CONTINUALLY INCREASING TUITION
IS THE ANSWER.
I HAVE A FISCAL PLAN THAT'S VERY
FOCUSENED ON EFFICIENCIES.
WHERE YOU CAN FIND EFFICIENCIES,
YOU EXPLOIT THEM.
>> STRAINS OF DID HE CLIMBING
ENROLLMENT, ONE -- DECLINING
ENROLLMENT, ALREADY BEING FELT
ON CAMPUS.
>> WHAT DO WE DO?
[ CHANTING ]
>> THURSDAY STUDENTS AND FACULTY
FROM THE COLLEGE OF ARTS AND
SCIENCES PROTESTED CUTS.
[ CHEERING ]
>> CUTS THE ADMINISTRATION SAID
WERE IN RESPONSE TO A 37% DROP
IN HUMANITIES ENROLLMENT, AND
$1.3 MILLION DEFICIT.
STUDENTS AT THE RALLY TOLD US
THEY HOPE THE INCOMING PRESIDENT
WILL WORK WITH THEM TO FIND A
SOLUTION.
>> AND FOR HIM TO COME IN AND
SUPPORT THE STUDENTS AND SHOW
THAT HE'S LISTENING, AND HEARS
THE CONCERNS THAT WE'RE TALKING
ABOUT TODAY WOULD BE AMAZING.
>> GARAMELA TOLD US HE DIDN'T
HAVE ENOUGH KNOWLEDGE YET TO
WEIGH IN ON THE ISSUE, BUT DID
SUGGEST THAT EVERYONE NEEDS TO
APPROACH THE PROBLEM WITH EYES
WIDE OPEN.
>> LOOK TO THE COLLEGE TO
SUGGEST HOW THEY WOULD LIKE TO
ADDRESS THE REALITIES THAT ARE
OUT THERE.
>> CAT VIGLIENZONI JOINS US NOW.
CAT, ANY SENSE OF WHEN THE
UNIVERSITY WILL MAKE A FINAL
DECISION?
>> RIGHT.
SO FRIDAY THE BOARD STARTED THE
NEGOTIATION PROCESS.
IF THAT'S SUCCESSFUL, THEY WILL
COME OUT WITH A SIGNED
AGREEMENT.
THEY HOPE TO WRAP THAT UP THE
NEXT COUPLE WEEKS.
>> GREAT.
DO WE KNOW HOW MUCH THE INCOMING
PRESIDENT WILL BE MAY GOING?
>> YEAH.
UVM SPOKESPERSON SAID THE SALARY
IS PART OF THE NEGOTIATION, IT
IS LIKELY IT WILL BE CLOSE TO
WHAT THE CURRENT PRESIDENT
MAKES, WHICH IS ABOUT $440,000.
AND I ASKED ALSO IF HE WOULD BE
STAYING IN THE PRESIDENT'S
HOUSE, AND HE SAID IT IS A
LITTLE TOO EARLY TO GO THERE
YET.
>> ALL RIGHT.
SOME FACULTY MEMBERS FELT THEY
WERE LEFT OUT OF THE PROCESS FOR
CHOOSING THE NEXT PRESIDENT AND
WERE UNHAPPY THEY WERE PRESENTED
WITH JUST ONE CANDIDATE, WHICH
IS NOT THE WAY IT'S BEEN DONE IN
THE PAST.
>> NO.
>> THEY MET EARLIER THIS WEEK TO
GET ANSWERS FROM THE
ADMINISTRATION.
DID GARAMELA ADDRESS THAT?
>> HE DID.
HE SAID HE DIDN'T SET THE
CONDITIONS FOR THE SEARCH, HE
NOTED THEY ARE IN LINE WITH WHAT
OTHER UNIVERSITIES AROUND THE
COUNTRY ARE DOING, BASICALLY
NOTING IT IS HARD TO GET
CANDIDATES TO AGREE TO GO PUBLIC
IF THEIR EMPLOYERS MIGHT NOT
KNOW THEY ARE LOOKING FOR OTHER
JOBS.
AND SAYS YOU DON'T WANT TO
EXCLUDE GOOD CANDIDATES BECAUSE
THEY DON'T WANT TO GO PUBLIC.
HE DID SAY HE WOULD HAVE BEEN
PART OF A PUBLIC PROCESS IF THAT
HAD BEEN THE ROUTE THE
UNIVERSITY HAD GONE.
WHEN I ASKED HOW HE WOULD WORK
TO WIN THE FACULTY'S TRUST AFTER
THIS, HE SAID THIS.
>> MY SENSE IS THAT ANYTIME
FACULTY, STAFF, STUDENTS, HAVE
QUESTIONS, THE MOST IMPORTANT
THING IS TO HEAR THEM OUT.
YOU CAN NEVER PLEASE EVERY
SINGLE PERSON ON A CAMPUS, AND
YET WHAT'S IMPORTANT IS TO
LISTEN, TO EXPLAIN YOUR
DECISIONS, IN VERY SIMPLE TERMS
AND BE VERY TRANSPARENT, AND IF
ASKED, I WOULD DO THE SAME
THING.
>> LET'S MOVE ON TO ANOTHER
TOPIC, DIVERSITY ON CAMPUS.
>> MM-HMM.
>> LAST YEAR WE SAW MULTI-DAY
PROTESTS ON CAMPUS OVER THE
ISSUE, ROADS BLOCKED OFF, EVEN
ONE STAFF MEMBER GOING ON A
HUNGER STRIKE, STAFF AND
STUDENTS SAY THEY FELT PEOPLE OF
COLOR WERE NOT BEING REPRESENTED
IN BOTH THE ADMINISTRATION AND
STUDENT BODY, AND FELT THE
ADMINISTRATION AND CITY DIDN'T
TAKE RACIAL ISSUES VERY
SERIOUSLY.
WHAT DID GARAMELA HAVE TO SAY
ABOUT DIVERSITY ON CAMPUS?
>> HE CALLED UVM A DIVERSE AND
INCLUSIVE PLACE, HE SAID THOSE
WERE TWO REASONS HE WAS DRAWN TO
THE UNIVERSITY.
ALSO SAID THAT THE WORK THE
UNIVERSITY IS DOING TO FOCUS ON
THOSE ISSUES IS GOOD.
HE DID NOTE THAT IT IS HARDER
FOR A STATE LIKE VERMONT TO
ATTRACT STUDENTS OF COLOR
NATURALLY, BUT DID POINT TO SOME
SUCCESSES THAT THEY HAD SEEN AT
PURDUE, WHERE HE WORKS NOW,
AFTER IMPLEMENTING DIFFERENT
OUTREACH PROGRAMS, BOTH LOCAL
AND INTERNATIONAL ONES.
AND HE SAID HE SUPPORTS THOSE
EFFORTS.
>> I WOULD LOVE TO.
I THINK WE ALL WOULD LIKE TO
HAVE A MORE DIVERSE FACULTY, A
MORE DIVERSE STAFF, AND MORE
DIVERSE STUDENTS, MORE PEOPLE OF
COLOR, UNDERREPRESENTED FOLKS.
SO AS EVERYONE IS AWARE ACROSS
HIGHER EDUCATION AND ACROSS THE
COUNTRY, THIS IS A VERY
CHALLENGING AREA, VERY COMPLEX
AREA.
>> SOMETHING STUDENTS PROBABLY
LIKE HEARING HIM SAY.
HE DOESN'T THINK INCREASING
TUITION IS NECESSARY TO SOLVE
FUNDING PROBLEMS.
IS THAT TRUE?
WERE THEY HAPPY TO HEAR THAT?
>> STUDENTS OF COURSE WERE HAPPY
TO HEAR TUITION MIGHT NOT GO UP.
I DID ASK HIM HOW HE PLANS TO
BALANCE DROPPING ENROLLMENT WITH
THE FACT THAT STUDENTS ARE
ASKING MORE OF THEIR COLLEGE
EXPERIENCE AND HERE'S WHAT HE
HAD TO SAY.
>> YOU CANNOT SORT OF HAVE A
BUSINESS AS USUAL APPROACH TO
THE FINANCIAL CHALLENGES AND
SUCH.
YOU KNOW, A MODEL WHERE TUITION
GOES UP REGULARLY FOREVER IS
JUST NOT SUSTAINABLE.
CERTAINLY AT PURDUE WE HAVE
FROZEN TUITION FOR SEVEN YEARS
IN A ROW.
IT'S CHEAPER TO ATTEND TODAY
THAN IT WAS IN 2012.
I DON'T KNOW THAT THAT'S EXACTLY
THE RIGHT ANSWER FOR UVM, BUT
YOU WANT TO MAKE IT AS
AFFORDABLE AND AS ACCESSIBLE AS
POSSIBLE.
YOU ALSO WANT TO HAVE -- TO
PROVIDE VERY GOOD REASONS WHY
STUDENTS WANT TO COME HERE.
I THINK YOU NEED TO BE
DISTINCTIVE.
THEY NEED TO BE SPECIFIC AREAS
OF RESEARCH AND TEACHING AND
SUCH AND PROGRAMS THAT ATTRACT
STUDENTS, AND I THINK, AGAIN,
LIKE THE PREVIOUS QUESTION, IT
NEEDS CLEAR COMMUNICATION AND
MESSAGING.
I WILL BE VERY HAPPY TO
CONTRIBUTE TO THAT.
>> NOW, HE DIDN'T MAKE ANY
PROMISES, OBVIOUSLY HE IS NOT
THE UNIVERSITY'S PRESIDENT YET,
HE DID STRESS, THOUGH, THAT HE
TRIES TO FIND EFFICIENCIES
WHEREVER POSSIBLE.
WAS CAREFUL TO NOTE HE'S NOT
NECESSARILY LOOKING TO BRING
WHAT THEY DID AT PURDUE TO UVM,
UNLESS IT MAKES SENSE, AND ALSO
SAYS HE DOESN'T HAVE A RECIPE
BOOK FOR SOLVING PROBLEMS.
SO HE DID SAY IT WOULD HAVE TO
BE A COLLABORATIVE EFFORT.
>> CAT, THANKS SO MUCH.
AND THANK YOU FOR JOINING US.
COMING UP, SCOTT AND CHANNEL 3
MORNING NEWS TEAM.
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