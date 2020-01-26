YCQM January 26, 2020

BURLINGTON, Vt. >> Darren: GOOD MORNING,
EVERYONE.
I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," WE TALK TO
PRESIDENTIAL CANDIDATES AMY
KLOBUCHAR AND TOM STEYER, WHO
TELL US WHY THEY'RE RUNNING FOR
THE HIGHEST OFFICE IN THE LAND
AND HOW THEY THINK THEY CAN WIN.
THE NEW MISS VERMONT AND MISS
TEEN VERMONT USA ARE HERE TO
DISCUSS THEIR WINS AND HOW
THEY'LL USE THEIR TITLES TO HELP
VERMONTERS.
AND VERMONT'S FORMER EDUCATION
SECRETARY WANTS TO BE GOVERNOR.
THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
REBECCA HOLCOMBE LAUNCHED HER
CAMPAIGN THIS PAST SUMMER.
SHE'S FOCUSED ON AFFORDABLE
HEALTHCARE, HOUSING, CLIMATE
CHANGE, AND QUALITY EDUCATION.
BUT NOW, SHE HAS A DEMOCRATIC
CHALLENGER IN THE PRIMARY,
LIEUTENANT GOVERNOR DAVID
ZUCKERMAN.
TO TALK ABOUT HER CAMPAIGN,
REBECCA HOLCOMBE JOINS ME NOW.
GOOD MORNING TO YOU.
>> Holcombe: GOOD MORNING,
DARREN.
THANKS FOR HAVING ME HERE.
>> Darren: THANKS FOR BEING
HERE.
WHY ARE YOU RUNNING FOR
GOVERNOR?
>> Holcombe: I LOVE THIS GREAT
STATE AND I WANT TO GIVE BACK
ALL THE GREAT OPPORTUNITIES I'VE
SEEN FOR SO MANY VERMONTERS AULT
OVER THE STATE.
I'M ALSO RUNNING -- AND FOR ONE
TOLD ME WHEN I BEGAN THIS RUN,
WHAT A PRIVILEGE IT WOULD BE TO
GO OUT TO ALL PARTS OF THE
STATE, INCLUDING YOUR OWN HOME
IN THE NORTHEAST KINGDOM AND
ACTUALLY HEAR FROM VERMONTERS
WHAT THEY'RE WORRIED ABOUT.
WHAT I'M HEARING IS FAR TOO MANY
VERMONTERS ARE WORRIED.
THEY'RE WORRIED ABOUT WHETHER
THEY CAN PAY THEIR BILLS,
WHETHER THEY CAN AFFORD THEIR
MEDICATIONS AND HEALTHCARE, THE
FACT THAT THEIR PROPERTY TAXES
ARE GOING UP AND THEY'RE WORRIED
ABOUT HOW WE'RE PLANNING FOR
CLIMATE CHANGE AND MAKING SURE
WE'RE DOING WHAT WE NEED TO DO
TO TRANSITION AND CREATE A
STRONG ECONOMY AND ALSO BE READY
TO TAKE CARE OF OUR PEOPLE IN
THE FACE OF THAT CHANGE.
I WANT TO SOLVE THOSE PROBLEMS
BECAUSE I WANT THIS TO BE A
STATE WHERE ALL PEOPLE CAN LIVE,
TAKE CARE OF THEIR FAMILIES AND
LIVING GOOD LIVES AND NOT WORRY
ABOUT WHETHER THEY'LL BE ABLE TO
PAY THEIR BILLS AND MAKE ENDS
MEET.
THAT'S WHY I'M RUNNING.
I BELIEVE IN THE STATE, I
BELIEVE IN OUR PEOPLE.
WE HAVE GREAT PEOPLE WHO REALLY
WANT TO WORK HARD TO MAKE THE
STATE WONDERFUL, AND IT'S NOT
HAPPENING RIGHT NOW.
AND SO THAT'S WHY I'M GOING TO
GO ON CHANGE.
>> Darren: SO YOU WORKED IN
STATE GOVERNMENT BEFORE, YOU
WERE THE EDUCATION SECRETARY
UNDER GOVERNOR PHIL SCOTT.
WHAT DID YOU GET DONE?
>> Holcombe: I'VE ACTUALLY
WORKED MY WHOLE LIFE IN PUBLIC
EDUCATION.
I BEGAN AS A CLASSROOM TEACHER
AND REALLY PUT MY LIFE INTO
PUBLIC EDUCATION BECAUSE I THINK
ONE OF THE MOST IMPORTANT GIFTS
WE HAVE GIVE A YOUNG PERSON IS
ENOUGH KNOWLEDGE AND SKILL TO GO
OUT AND WRITE THEIR LIFE AND
SUPPORT THEMSELVES, START
BUSINESSES, WORK WELL AND EARN A
GOOD WAGE AND TAKE CARE OF THEIR
COMMUNITY AND ENDED UP WORKING
THROUGH BEING A SCHOOL PRINCIPAL
WHERE I GOT TO WORK WITH SCHOOL
BOARDS THAT WERE INCREDIBLY
DIVERSE AND FIGURE OUT HOW WE
WORK TOGETHER TO CREATE GOOD
OPPORTUNITIES FOR OUR CHILDREN.
ENDED UP WORKING AT THE DISTRICT
LEVEL AND WORKED ALL OVER
DIFFERENT LEVELS AND THEN ENDED
UP BEING VERMONT'S SECRETARY OF
EDUCATION.
I WAS ACTUALLY FIRST APPOINTED
BY GOVERNOR SHUMLIN IN 2014,
WORKED FOR SEVERAL YEARS AND
THEN WAS REAPPOINTED BY PHIL
SCOTT WHEN HE BECAME GOVERNOR IN
2017.
SO I HAVE BEEN IN PUBLIC LIFE,
IN PUBLIC SERVICE.
I'VE NOT BEEN IN POLITICAL LIFE,
BUT I'VE BEEN WORKING TO IMPROVE
OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE
ACROSS THE STATE AND MAKE SURE
EVERY CHILD HAS A CHANCE TO HAVE
A GOOD EDUCATION AND SO THAT
THEIR PARENTS KNOW WE'RE DOING
THE BEST WE CAN SO THAT THEY CAN
HAVE A GOOD OPPORTUNITY.
AND I ENDED UP LEAVING THE SCOTT
ADMINISTRATION WHEN IT BECAME
CLEAR THAT WE DIFFERED IN TERMS
OF HOW THAT WOULD HAPPEN, AND,
YOU KNOW, I REALLY BELIEVE THAT
WE NEED TO BE MAKING DECISIONS
THAT MAKE SURE THAT KIDS WHO ARE
LESS WEALTHY HAVE GOOD
OPPORTUNITIES TOO.
>> Darren: WE SHOULD POINT OUT
THAT GOVERNOR PHIL SCOTT IS NOT
ANNOUNCED THAT HE'S RUNNING FOR
RE-ELECTION, BUT IT'S LIKELY.
HE'S ALREADY FUNDRAISING FOR
THAT.
HE'S POPULAR AND INCUMBENT, HE
HAS HIGH APPROVAL RATINGS.
INCUMBENTS HAVE BEEN HARD TO
BEAT.
THEY RARELY LOSE IN VERMONT.
HOW WILL YOU WIN?
>> Holcombe: WHAT I NEED TO GO
BACK TO IS WHAT I'M HEARING FROM
AROUND THE STATE AND WHAT I'M
HEARING FROM COMMUNITIES, IT
DOESN'T MATTER WHETHER IT'S
BRATTLEBORO OR SWANTON.
A LOT OF PEOPLE ARE WORRIED.
THEY FEAR THEIR HEALTH CARE
COSTSES ARE GOING UP.
THEY'VE HAD DOUBLE-DIGIT
INCREASES IN HEALTH INSURANCE.
MONTPELIER, PREMIUMS WENT UP 22%
IN JANUARY.
YOU CANNOT CONTROL PROPERTY
TAXES WHEN HEALTHCARE IS GETTING
SO EXPENSIVE.
HEALTH CARE WE CAN'T AFFORD,
IT'S NOT HEALTHCARE, IT'S SICK
CARE.
PEOPLE CAN'T AFFORD TO TAKE
MEDICATIONS OR GO TO THE DOCTOR
BECAUSE THEY'RE WORRIED ABOUT
THE COST OF THE BILL THEY'RE
GOING TO GET AND THAT'S
SOMETHING THAT COMMUNITIES AND
PEOPLE CAN'T SOLVE.
THEY NEED A GOVERNOR WHO'S GOING
TO TURN INTO THE HARD WORK OF
BRINGING DOWN THE COST OF
HEALTHCARE.
WE EVENT HEARD ABOUT THAT FROM
PHIL SCOTT.
WHAT I'M HEARING FROM PEOPLE IS
THEY'RE SICK OF THAT.
THEY WANT CHANGE.
THEY KNOW WE HAVE SERIOUS
CHALLENGES AND WE DON'T HAVE A
GOVERNOR WITH A PLAN OR VISION
FOR HOW TO DEAL IT AND PROTECT
OUR PEOPLE SO THEY CAN GET BACK
TO WORK, TAKE CARE OF THAT ARE
FAMILIES AND CREATE THAT
PROSPERITY WE KEEP TALKING
ABOUT.
SAME THING GOES TO HOUSING.
HOUSING COSTS ARE UP ALMOST 14%
IN THE BURLINGTON AREA RIGHT
HERE.
IF PEOPLE'S WAGES AREN'T
GROWING, BUT THE COST OF LIVING
IS GOING UP, IT'S HARD TO KNOW
AND FEEL CONFIDENT THAT YOU CAN
TAKE CARE OF YOUR FAMILY.
>> Darren: HAVE YOU COME UP WITH
PLANS TO ADDRESS THOSE ISSUES?
>> Holcombe: THERE ARE A NUMBER
OF THEM, PEOPLE CAN READ THEM ON
MY WEBSITE, BUT THERE ARE MANY
THINGS WE CAN DO IN TERMS OF
HEALTHCARE, LOOKING AT
PARTNERSHIP WITH OTHER STATES.
LOOKING AT WORKFORCE
DEVELOPMENT.
ONE OF THE THINGS YOU MENTIONED,
YOU'RE FROM BARTON AND IN OUR
RURAL COMMUNITIES, IT'S MAKING
SURE WE HAVE ACCESS TO PRIMARY
CARE PHYSICIANS AND PHIL SCOTT
HAD STRIDE TO CUT SOME -- TRIED
TO CUT SOME OF THE LOAN
FORGIVENESS FOR THE PRIMARY CARE
PHYSICIANS.
WHEN YOU DO THAT, IT'S VERY HARD
TO GET THOSE PRIMARY CARE
PHYSICIANS TO RURAL COMMUNITIES,
BUT IF PEOPLE DON'T HAVE
DOCTORS, THEY CAN'T STAY HEALTHY
AND WE END UP PAYING MUCH, MUCH
HIGHER BILLS LATER TO TAKE CARE
OF THEM.
THERE ARE MANY THINGS WE CAN DO
AND WE NEED TO BE LOOKING AT
ECONOMIC DEVELOPMENT.
EVERYWHERE I GO, WHAT PEOPLE
TELL ME IS THEY FEEL OUR
ECONOMIC ENGINE NEVER REALLY
RECOVERED FROM THE 2008
RECESSION AND WHAT THEY'RE
LOOKING FOR IS SOMEBODY WHO CAN
HELP CREATE THAT NEW 21st
CENTURY RENEWABLE ENERGY ECONOMY
WE ALL KNOW WE'RE GOING TO MOVE
TO ONE WAY OR THE OTHER.
>> Darren: YOU HAVE A PRIMARY TO
GET THROUGH FIRST.
RIGHT NOW YOUR CHALLENGER IS
LIEUTENANT GOVERNOR DAVID
ZUCKERMAN WHO ANNOUNCED THAT HE
IS RUNNING.
HE HAS A LOT OF NAME
RECOGNITION.
OUTLINE THE DIFFERENCES BETWEEN
THE TWO OF YOU AND WHAT MAKES
YOU THE BETTER CANDIDATE FOR THE
PRIMARY.
>> Holcombe: I HAVE TO PUSH BACK
A LITTLE BIT BECAUSE DON'T
FORGET AS SECRETARY OF EDUCATION
FOR FOUR AND A HALF YEARS, I MET
WITH EVERY SINGLE SCHOOL BOARD.
I'M NOT GOING TO TELL YOU HOW
MANY MILES I PUT ON MY CAR, BUT
IT WAS AN AWFUL LOT WHERE I USED
TO GO HEAD TO HEAD WITH THE
CHIEF OF POLICE, TALKING ABOUT
PUBLIC SAFETY AND WHO HAD MORE
MILES ON THEIR CAR.
I'M VERY CONFIDENT THAT I HAVE
BROAD NAME RECOGNITION.
WHAT I BRING TO THIS RACE IS
VERY STRONG MANAGEMENT SKILLS
BECAUSE WHAT PEOPLE ARE TELLING
ME WHEN I TALK TO THEM IN
DIFFERENT COMMUNITIES IS WE'VE
BEEN TALKING A LOT ABOUT WHAT
NEEDS TO BE DONE.
WE KNOW WHAT OUR PROBLEMS ARE.
WHAT THEY'RE LOOKING FOR IS
SOMEONE WHO'S ABLE TO DO THE
WORK, WHO CAN ACTUALLY MANAGE
AND GET THINGS DONE SO WE CAN
REALLY MAKE A DIFFERENCE.
THAT'S WHAT GOVERNMENT IS ABOUT.
IT'S HOW WE WORK TOGETHER TO
MAKE LIFE BETTER FOR VERMONTERS,
AND IT MEANS SOMETIMES TURNING
INTO REALLY HARD PROBLEMS.
WE PUT MAYBE 60 MILLION MORE
DOLLARS IN PREKINDERGARTEN AND
IN THE SAME WINDOW, WE LOST A
QUARTER OF OUR CHILDCARE STAFT
STATEWIDE.
THAT'S -- CAPACITY STATEWIDE.
THAT'S A CATASTROPHE BECAUSE WE
CAN'T AFFORD TO SPEND MORE MONEY
AND GET LESS AND WE KNOW THERE
ARE PARENTS WHO CAN'T GO TO WORK
BECAUSE THEY CAN'T AFFORD TO.
THEY CAN'T AFFORD THE CHILDCARE.
THOSE ARE THE KIND OF PROBLEMS
WHERE WE HAVE TO SIT DOWN AND
HAMMER OUT THE DETAILS AND MAKE
SURE THE POLICY WORKS SO WE MAKE
SURE PARENT HAVE CARE THEY NEED
FOR THEIR KIDS SO THEY DON'T
WORRY WHEN THEY'RE AT WORK.
THAT'S THE KIND OF EXPERIENCE I
HAVE AND I'VE DEMONSTRATED FROM
MY EARLY YEARS AS A PRINCIPAL,
THINKING CREATIVELY ABOUT HOW TO
USE OUR RESOURCES TO DO BETTER
FOR OUR CHILDREN.
AS A DISTRICT LEADER, AND ALL
THE WAY UP TO BEING SECRETARY OF
EDUCATION.
>> Darren: REBECCA HOLCOMBE,
THANK YOU SO MUCH FOR JOINING ME
THIS MORNING.
>> Holcombe: THANK YOU.
I REALLY APPRECIATE THE
OPPORTUNITY AND I LOOK FORWARD
TO COMING BACK.
THANK YOU.
>> Darren: STILL AHEAD, MISS
VERMONT AND MISS VERMONT TEEN
USA JOIN US, AND NEXT,
PRESIDENTIAL CANDIDATE AMY
KLOBUCHAR TELLS US WHY SHE
SHOULD BE THE DEMOCRATIC
NOMINEE.
STAY WITH US.
>> Darren: SENATOR, THANK YOU
FOR JOINING US.
>> THANKS, DARREN.
IT'S GREAT TO BE ON.
>> Darren: THERE'S A TOP TIER,
YOU'RE NOT IN IT.
IN POLLS AUTO THIS WEEK, YOU'RE
IN SEVENTH PLACE NATIONALLY,
FIFTH PLACE IN NEW HAMPSHIRE,
FIFTH PLACE IN IOWA.
WHY ARE YOU STILL IN THIS RACE?
>> YOU'RE KIDDING ME, RIGHT?
I'M ONE OF FIVE PEOPLE STILL ON
THE DEBATE STAGE AND RUNNING FOR
PRESIDENT OF THE UNITED STATES.
OUR CAMPAIGN HAS BEEN SURGING.
WE HAVE TONS OF ENDORSEMENTS.
IN NEW HAMPSHIRE, I WAS JUST
ENDORSED BY THE "NEW YORK
TIMES," NOT TO MENTION THE QUAD
CITY TIMES IN IOWA, AND WE HAVE
AN OPTIMISTIC ECONOMIC AGENDA
FOR AMERICA.
I'VE LITERALLY BEATEN OUT EVERY
GOVERNOR IN THE RACE AND A BUNCH
OF OTHER PEOPLE AND I'M PROUD TO
BE ON THE STAGE AND SURGING IN
NEW HAMPSHIRE.
I'M WELL AWARE THAT TWO OF MY
COLLEAGUES WHO ARE RUNNING ARE
BORDER NEW HAMPSHIRE.
ONE, OF COURSE, MY FRIEND BERNIE
IN VERMONT AND THE OTHER IN
MASSACHUSETTS, AND I DID WANT TO
SAY, IT'S GREAT TO BE ON A
VERMONT STATION.
I'VE SPENT TIME IN VERMONT.
LIKE MANY PEOPLE, I LOVE GOING
THERE.
VISITED SENATOR HEY LEAHY'S
HOUSE WHEN WE WENT THERE AS WELL
AS HAD DINNER WITH BERNIE AND
JANE A FEW YEARS AGO WHEN WE
WERE IN BURLINGTON, BUT I THINK
MY MESSAGE OF BEING A PRACTICAL
PROGRESSIVE, BEING ABLE TO GET
THINGS DONE, PASSING OVER 100
BILLS AS A LEAD DEMOCRAT, MORE
THAN ANY OTHER SENATOR THAT'S IN
THE RACE, THAT'S RESONATING IN
PLACES LIKE NEW HAMPSHIRE
BECAUSE WE'VE GOT A GUY IN THE
WHITE HOUSE RIGHT NOW THAT JUST
TALKS BIG AND HAS A LOUD VOICE
AND GOES AFTER PEOPLE EVERY DAY
AND DIVIDES OUR COUNTRY, AND I
THINK WE WANT SOMETHING VERY
DIFFERENT.
I WOULD ARGUE THAT THAT'S ME.
I'M SOMEONE THAT'S WON EVERY
RACE EVERY PLACE EVERY TIME.
I'VE BROUGHT IN PEOPLE, BIG TIME
WINS IN RURAL, BIG TIME WINS IN
SUBURBAN.
BRINGING IN MODERATE DEMOCRATS
AND INDEPENDENTS IN EVERY SINGLE
RACE THAT I'VE WON.
SO WHY AM I STILL IN THIS RACE?
BECAUSE THE PEOPLE OF AMERICA
NEED A PRESIDENT LIKE ME.
>> Darren: ELIZABETH WARREN SAYS
BERNIE SANDERS TOLD HER IN A
PRIVATE CONVERSATION THAT A
WOMAN CANNOT BE PRESIDENT.
WHAT DO YOU THINK ABOUT THAT?
CAN A WOMAN WIN?
>> I OBVIOUSLY WASN'T IN THE
ROOM WITH THE TWO OF THEM, SO I
DON'T KNOW WHAT HAPPENED.
I DO WANT TO STEP BACK A LITTLE
AND SAY I WORK VERY WELL WITH
BOTH SENATOR WARREN AND SENATOR
SANDERS.
SENATOR SANDERS AND I HAVE
ACTUALLY WORKED TOGETHER IN
LEADING A NUMBER OF BILLS ON
TAKING ON THE PHARMACEUTICAL
COMPANIES AND ARE IN LEADERSHIP
TOGETHER.
WHEN IT COMES TO A WOMAN
WINNING, I'VE MADE THAT POINT
MANY TIMES.
I THINK THAT THE PERSON THAT
BEATS DONALD TRUMP EVERY SINGLE
DAY HAPPENS TO BE A WOMAN.
THAT'S NANCY PELOSI.
AND EVERYONE ONE OF MY RACES
THAT -- EVERY ONE OF MY RACES
THAT I'VE WON, I'VE BEEN THE
FIRST WOMAN IN THAT JOB.
BUT HERE'S THE THING.
I ACTUALLY AM PROUD TO BE A
WOMAN CANDIDATE AND WOULD BE SO
HONORED TO BE THE FIRST WOMAN
PRESIDENT, BUT THAT'S NOT HOW I
WIN.
I WIN BY PEOPLE VOTING FOR ME ON
THE MERITS.
I WIN BY PEOPLE VOTING FOR ME ON
MY EXPERIENCE AND BELIEVING THAT
I CAN GET THINGS DONE.
AND I THINK THAT CAN GET LOST
SOMETIMES IN THIS DISCUSSION, SO
IT'S ALMOST LIKE EVEN RAISING
IT, THEN PEOPLE START GOING, OH,
YEAH, MAYBE SHE CAN'T WIN.
I WANT THEM TO LOOK AT ME ON MY
MERITS.
THAT'S HOW I'VE ALWAYS WON AND
THAT'S HOW I'LL WIN THE
PRESIDENCY AND I AM THE ONE THAT
CAN TAKE ON DONALD TRUMP AND
SAY, YOU KNOW WHAT?
THE MIDWEST ISN'T FLYOVER
COUNTRY TO ME, I LIVE THERE.
I'M THE ONE THAT CAN TAKE HIM ON
AND SAY, YOU KNOW WHAT?
YOU GOT YOUR CERTAIN LIFE
BECAUSE YOUR DAD GAVE YOU
$14 MILLION OVER THE COURSE OF
YOUR CAREER.
MY CAREER STARTED WHEN MY
GRANDPA, AN IRON ORE MINOR WHO
COULDN'T GRADUATE FROM HIGH
SCHOOL BECAUSE HE HAD TO RAISE
HIS BROTHERS AND SISTERS, SAVED
MONEY IN A COFFEE CAN IN THE
BASEMENT.
I FIGURE WHEN YOU'RE GIVEN
OPPORTUNITY IN LIFE, YOU DON'T
GO INTO THE WORLD WITH A SENSE
OF ENTITLEMENT, YOU GO INTO THE
WORLD WITH A SENSE OF
OBLIGATION.
>> Darren: BILLIONAIRE
BUSINESSMAN TOM STEYER HAS SPENT
MILLIONS IN CAMPAIGN ADS TRYING
TO BECOME THE DEMOCRATIC NOMINEE
FOR PRESIDENT.
STEYER HAS BEEN GAINING ON SOME
OF HIS OPPONENTS IN A FEW EARLY
VOTING STATES, BUT IS STILL
LAGGING BEHIND THE TOP
CANDIDATES IN MOST POLLS.
HE REGISTERS AT 2.3% IN A REAL
CLEAR POLITICS AVERAGE OF
NATIONAL POLLS.
CHANNEL 3'S ALEXANDER MONTGOMERY
SPOKE WITH THE CANDIDATE ABOUT
HIS POLICIES AND HIS CHANCES.
>> Alex: SEVERAL CANDIDATES ARE
STILL TRYING TO GET YOUR VOTE TO
BECOME PRESIDENTIAL NOMINEE.
THAT INCLUDES TOM STEYER WHO
JOINS US NOW.
>> Steyer: I JUST GOT TWEETED AT
BY DONALD TRUMP, SO IT'S ANOTHER
FUN DAY.
>> Alex: WELL, YOU'RE JOINING US
VIRTUALLY THIS MORNING.
HOW COME YOU HAVEN'T VISITED
VERMONT AND DO YOU PLAN TO?
>> Steyer: I'VE BEEN SPENDING MY
TIME IN THE FOUR EARLY PRIMARY
STATES.
I'VE BEEN TO VERMONT BEFORE AND
I'LL BE THERE AGAIN, BUT RIGHT
NOW AS SOMEBODY WHO'S RUNNING
HARD FOR PRESIDENT, I'VE BEEN IN
THE FOUR EARLY STATES AND AS WE
GET CLOSER TO THE CAUCUSES AND
PRIMARIES, BASICALLY EVERYBODY'S
LOOKING AT WHO CAN BEAT
MR. TRUMP.
THAT'S REALLY WHAT IT'S COMING
DOWN TO AND YOU CAN TELL
MR. TRUMP'S RUNNING ON THE
ECONOMY.
THAT'S ALL HE EVER TALKS ABOUT.
I CAN TAKE HIM DOWN ON THE
ECONOMY.
I'VE BUILT A BUSINESS FROM
SCRATCH, I KNOW WHAT IT TAKES TO
CREATE JOBS, I KNOW WHAT IT
TAKES TO CREATE ECONOMIC
PROSPERITY AS WELL AS ECONOMIC
JUSTICE.
THE DEMOCRATIC CANDIDATES ARE
GOING TO HAVE TO GET ON THE
STAGE WITH HIM AND TAKE HIM DOWN
AND EXPOSE HIM AS A FAKE
BUSINESSMAN AND A TERRIBLE
PRESIDENT FOR THE ECONOMY, AND
I'M THE PERSON WITH THE
EXPERIENCE AND THE EXPERTISE TO
DO IT.
AND IT'S TAKEN UP ALL MY TIME.
>> Alex: IN ADDITION TO BEING A
BUSINESSMAN, YOU CALL YOURSELF
AN ENVIRONMENTALIST.
BEING GREEN HERE IN VERMONT IS
VERY IMPORTANT FOR VERMONTERS.
HOW DO YOU THINK WE'RE DOING IN
THE STATE AND HOW DOES YOUR
PRESIDENCY FURTHER OUR PLANS?
>> Steyer: LET ME SAY I'M THE
ONLY PERSON RUNNING FOR
PRESIDENT THAT SAD CLIMATE IS
HIS NUMBER ONE ISSUE.
I WOULD DECLARE A STATE OF
EMERGENCY IN THE UNITED STATES
ON DAY ONE AND USE THE EMERGENCY
POWERS OF THE PRESIDENCY TO GET
GOING ON A CLIMATE PLAN BECAUSE
WE HAVE TO.
I SAID I'D DO IT FROM THE
STANDPOINT OF ENVIRONMENTAL
JUSTICE THAT IT CAN CREATE OVER
FOUR AND A HALF MILLION JOBS
AROUND THE UNITED STATES BECAUSE
WE HAVE TO REBUILD THE UNITED
STATES ON AN ACCELERATED BASIS,
BUT I AM THE PERSON.
I'VE WORKED ON THIS FOR OVER
TWELVE YEARS.
I'VE BEEN WORKING FOR CLEAN
ENERGY, FIGHTING OIL COMPANIES,
WORKING TO STOP THE KEYSTONE
PIPELINE, BLOCKING THE LAST
FOSSIL FUEL PLANT THAT I BELIEVE
WILL EVER BE PROPOSED IN MY HOME
STATE OF CALIFORNIA, AND SO MY
CLIMATE PLAN, IF YOU LOOK, IS
THE ONE THAT STARTS ON DAY ONE
AND MAKES IT PRIORITY ONE.
>> Alex: SPEAKING OF BORDER
CROSSINGS, VERMONT IS A BORDER
STATE.
YOU TALKED ABOUT DECRIMINALIZING
BORDER CROSSINGS.
DO YOU THINK THAT PUTS OUR
NATION'S SECURITY A LITTLE RISK,
FOR PEOPLE WHO ARE CONCERNED
HERE IN VERMONT?
>> Steyer: NO, I DON'T.
IN FACT, WHAT I BELIEVE IS
MR. TRUMP HAS BEEN USING
IMMIGRATION AS A WAY OF BEING A
RACIST, THAT HE'S NOT WORRIED
ABOUT IMMIGRATION PER SE, HE'S
WORRIED ABOUT IMMIGRATION BY
NON-WHITE PEOPLE AND HE USES
IMMIGRATION TO FIRE UP PEOPLE
AND MAKE THEM SCARED AND TO
DIVIDE US.
SO I BELIEVE THAT, IN FACT,
GOING BACK TO THE IDEA THAT WE
ACTUALLY NEED IMMIGRANTS THAT,
PEOPLE WHO ARE COMING HERE
SEEKING SANCTUARY, SEEKING
REFUGE FROM VIOLENCE AND
PERSECUTION, HAVE A RIGHT TO DO
THAT UNDER INTERNATIONAL LAW AND
WE HAVE AN OBLIGATION TO TREAT
THEM HUMANELY AND TO PROCESS
THOSE APPLICATIONS
EXPEDITIOUSLY.
AS HE ACTUALLY TRIES TO
POLITICIZE THE BORDER AND SCARE
AMERICANS FOR HIS OWN
RE-ELECTION.
>> Alex: NOW, YOU'RE A WEALTHY
MAN WHO'S SUPPORTS A WEALTH TAX
ON SOME OF OUR HIGHEST EARNERS.
>> Steyer: I FEEL AS THE INCOME
INEQUALITY FOR PEOPLE IS
TERRIBLE.
I'VE BEEN PROPOSING A WEALTH TAX
FOR A YEAR AND A HALF TO TRY AND
ADDRESS SOMETHING THAT I THINK
IS ABSOLUTELY UN-AMERICAN AND
UNJUST.
MY WEALTH TAX STARTS AT A LOWER
PLACE THAN THEIRS DOES AND IT'S
GRADUATED AND IT HAS DIFFERENT
NUMBERS, SO IN FACT, IT IS
DIFFERENT FROM THEIRS AND IT'S
CERTAINLY -- I DIDN'T LOOK AT
THEIRS BECAUSE I'M NOT SURE
THEIRS EXISTED AT THE TIME I PUT
FORWARD MY WEALTH TAX.
I THINK THE BIG POINT HERE IS
MR. TRUMP AND THE REPUBLICAN
PARTY HAVE DONE A TERRIBLE JOB.
THEY HAVE BEEN TERRIBLE FOR
WORKING AMERICANS ACROSS THE
BOARD, AND THEIR TAX POLICIES
HAVE HELPED THE RICHEST
AMERICANS AND THE BIGGEST
CORPORATIONS AT THE EXPENSE OF
EVERYBODY ELSE.
SO I'D PUT IN A WEALTH TAX.
I WOULD ALSO PUT IN A -- I'D
REVERSE THEIR GIVEAWAYS, TAX
GIVEAWAYS TO HIGH INCOME PEOPLE
AND BIG CORPORATIONS AND I ALSO
WOULD TREAT -- I'D CLOSE
INVESTMENT LOOPHOLES SO THAT
INVESTMENT INCOME IS TREATED
LIKE EARNED INCOME AND IF WE DO
THAT, I WOULD GIVE A 10% TAX CUT
TO 95% OF AMERICANS AND HAVE
MONEY LEFT OVER.
>> Alex: AGAIN, THIS IS
PRESIDENTIAL DEMOCRATIC
CANDIDATE TOM STEYER.
THANKS FOR BEING WITH US TODAY.
>> Steyer: IT'S MY PLEASURE.
IT'S A TREAT TO BE WITH YOU.
>> Darren: COMING UP NEXT T
CROWNING MOMENTS FOR TWO YOUNG
WOMEN.
MEET MISS VERMONT AND MISS TEEN
VERMONT USA AFTER THE BREAK.
>> Darren: VERMONT HAS A NEW
MISS VERMONT AND A NEW MISS TEEN
VERMONT USA.
23-YEAR-OLD SHANNA WELLER OF
MIDDLEBURY WAS CROWNED MISS
VERMONT USA.
SHE WENT TO SCHOOL AT CCUV AND
WORKS AT COLLINS AEROSPACE AND
IS INVOLVED WITH THE CYSTIC
FIBROSIS FOUNDATION.
AND MISS TEEN VERMONT USA IS
18-YEAR-OLD KIERA PIPELING.
SHE'S A STUDENT AT WEST RUTLAND
HIGH SCHOOL WITH PLANS TO BE A
NEONATAL NURSE.
FOSTER CARE AND ADOPTION
AWARENESS ARE HER PLATFORMS.
AND BOTH OF THEM JOIN ME NOW.
GOSH TO BOTH OF YOU AND
CONGRATULATIONS -- GOOD MORNING
TO BOTH OF YOU AND
CONGRATULATIONS.
>> THANK YOU.
>> THANK YOU.
>> Darren: LET'S START WITH THE
WINNING MOMENTS WHEN YOU GUYS
RECEIVED THE CROWNS.
LET'S TAKE A LOOK.
SHANNA, WHAT WAS GOING THROUGH
YOUR MIND WHEN THIS HAPPENED?
>> Weller: I WAS IN UTTER SHOCK,
TO BE HONEST.
THERE WAS SO MANY OTHER AMAZING
YOUNG WOMEN WHO WERE THERE WHO
COULD EASILY TAKEN THE TITLE AND
MY FIRST RUNNER-UP WAS
INCREDIBLE.
SHE ACTUALLY HAD TO SHAKE ME SO
I WOULD REALIZE THAT I WON AND
IT WAS AN AMAZING MOMENT AND IT
WAS JUST -- IT WAS UNREAL.
IT WAS A PROUD MOMENT FOR SURE.
>> Darren: KIERA, SAME QUESTION.
WHAT WERE YOU THINKING?
>> Pipeling: I GOT ASKED THIS
QUESTION RIGHT AFTER I GOT
CROWNED, ACTUALLY, AND I WAS
THINKING SO MUCH ABOUT HOW MUCH
I'VE BEEN LOOKING FORWARD TO
THIS MOMENT MY ENTIRE LIFE.
I'VE ALWAYS WANTED TO BE ABLE TO
SPEAK ON THINGS THAT ARE
IMPORTANT TO ME, AND THIS IS THE
WAY THAT I'M ABLE TO DO THIS AND
I'M VERY EXCITED TO SPEND THIS
YEAR WITH SHANNA AND GLEN AND
EVERYBODY.
>> Darren: SOME FOLKS LOOK AT
PACKAGE CONTINGENTS LIKE
THESE -- PAGEANTS LIKE BEAUTY
CONTESTS AND SOME OF THEM SAY
THEY OBJECTIFY WOMEN.
HOW DO YOU RESPOND TO THAT?
>> PAGEANTRY HAS EVOLVED OVER
THE LAST FEW YEARS.
IT'S BECOME A WAY TO HIGHLIGHT
WOMEN'S CONFIDENCE, WHO THEY
ARE.
YOU LOOK AT OUR REIGN MISS USA,
SHE'S A LAWYER, A POWERFUL WOMEN
AND THEY HIGHLIGHT WOMEN TODAY
AND THEY REALLY FOCUS ON BEING
JUST ROLE MODELS AND TIPS REALLY
CLOSE TO MY -- AND IT'S REALLY
CLOSE TO MY HEART.
>> WHAT WOULD YOU SAY?
>> I HAVE ALWAYS CONSIDERED
MYSELF TO BE A REALLY BIG
ATHLETE.
I MAKE SOCCER, SOFTBALL AND
BASKETBALL, AND PAGEANTRY WAS
JUST INTRODUCED TO ME LAST YEAR,
ACTUALLY, AND WHEN I STARTED IT,
I WASN'T SO SURE.
BUT THEN ONCE I STARTED DOING
IT, IT WAS SUCH AN AMAZING
OPPORTUNITY TO NOT HELP ME BE
THE PERSON I AM TODAY AND BECOME
A BETTER PERSON, BUT IT'S ALSO
HELPED ME LEARN THAT I CAN
CHANGE EVERYTHING THAT I PUT MY
HEART TO.
I CAN SET GOALS FOR MYSELF AND I
CAN GO ACHIEVE THEM AND I CAN
CHANGE PEOPLE'S LIVES WHILE
DOING IT.
>> Darren: SHANNA, YOU IDENTIFY
CYSTIC FIBROSIS AS A CAUSE
THAT'S CLOSE TO YOU.
YOU HAVE A PERSON STORY THAT
GOES ALONG WITH THAT.
TALK ABOUT THAT.
>> MY ELDEST SISTER PASSED FROM
THE DISEASE IN 2019 AND THAT
REALLY CATAPULTED ME INTO
BECOMING A CF ADVOCATE.
I WANTED TO LIVE A LIFE MY
SISTER WOULD BE PROUD OF AND I
WANTED TO CONNECT WITH OTHER
PEOPLE GOING THROUGH THE BATTLE
OF CF BECAUSE I KNEW HOW IT
FEELS.
IT CAN FEEL VERY LONELY AND MY
GOAL IS TO LET PEOPLE KNOW THAT
THEY ARE NOT ALONE.
NOT JUST IN THE WORLD OF CF, BUT
ANY DIFFICULT CIRCUMSTANCE THAT
THEY ARE GOING THROUGH.
>> Darren: KIERA, YOU'RE 17.
YOU WROTE ABOUT THE FACT THAT
YOU WERE THE ONLY AFRICAN
AMERICAN IN YOUR HIGH SCHOOL
UNTIL THIS YEAR.
>> YES.
>> Darren: WHY WAS THAT
IMPORTANT FOR YOU TO POINT OUT?
WHAT PERSPECTIVE DID YOU GAIN
FROM THAT?
>> WHEN I WAS YOUNGER, I
STRUGGLED A LITTLE BIT WITH THE
IDEA OF WHY DO I LOOK DIFFERENT
THAN THE KIDS IN MY CLASS.
WHY IS MY SKIN A DIFFERENT
COLOR, AND IT -- I STRUGGLED
WITH IT FOR A WHILE, BUT THEN
LATER ON, I REALIZED THAT IT'S
OKAY TO BE UNIQUE AND MY SKIN
COLOR, MY BIG HAIR MAKES ME
EXTREMELY UNIQUE.
AND SO I'VE LEARNED TO JUST
ACCEPT IT, LOVE MY HAIR, LOVE MY
SKIN, AND NOW I'M ABLE TO BE A
ROLE MODEL TO YOUNGER KIDS SO
THEY KNOW THAT THEY MAY LOOK
DIFFERENT THAN OTHER PEOPLE,
EXCEPT AS LONG AS THE OTHER
PEOPLE ARE WILLING TO SEE WHO
THEY ARE TRULY ARE, THEY'RE
EXTREMELY UNIQUE AND EXTREMELY
LUCKY TO BE IN THAT SITUATION.
>> Darren: YOU WERE ADOPTED.
YOUR PLATFORM IS RAISING
AWARENESS ABOUT THE FOSTER
SYSTEM AND ADOPTION.
WHY?
>> IT'S JUST EXTREMELY IMPORTANT
TO ME.
I ACTUALLY STARTED A CAUSE
CALLED HEAD START TO HAPPINESS,
WHICH IS WHERE I HAD PEOPLE
DONATE BACKPACKS AND DIFFERENT
SCHOOL SUPPLIES SO I COULD GIVE
IT TO THE DEPARTMENT OF
CHILDREN'S AND FAMILIES OF
VERMONT AND THEY COULD GIVE IT
TO DIFFERENT KIDS IN THE FOSTER
CARE SYSTEM BECAUSE I WAS LUCKY
ENOUGH TO BE ADOPTED RIGHT WHEN
I WAS BORN AND I GOT ALL OF THE
PRIVILEGES OF BEING ABLE TO SHOW
UP TO SCHOOL WITH A BIG NEW
BACKPACK AND MY AMAZING FIRST
DAY OF SCHOOL OUTFIT AND NOT
EVERYBODY CAN GET THAT.
I WANTED THE KIDS TO FEEL JUST
AS SPECIAL AS I DID AND COME TO
SCHOOL PREPARED BECAUSE THAT'S
ALSO SOMETHING VERY IMPORTANT TO
ME.
>> Darren: WHEN ARE YOUR
NATIONAL PAGEANTS?
>> THE OFFICIAL DATES HAVEN'T
BEEN ANNOUNCED YET, BUT MOST OF
THE TIME THEY'RE AT THE END OF
SPRING.
UNFORTUNATELY, WE HAVEN'T GOTTEN
THE OFFICIAL DATES YET, BUT
WE'RE PREPARING AND WE'RE
GETTING READY LIKE IT'S
TOMORROW.
>> Darren: ALL RIGHT, SO
SPEAKING OF PREPARING, HOW DO
YOU PREPARE FOR THE NATIONAL
PAGEANT ON SUCH A BIG STAGE?
>> WELL, I'VE ACTUALLY GOTTEN
THE CHANCE TO COMPETE IN A
NATIONAL PAGEANT BEFORE AND WHAT
I I JUST HAVE TO REALIZE IS THAT
IT'S THE SAME AS WALKING OUT ON
THE STAGE OF THE MISS VERMONT,
JUST WITH A BIGGER CROWD IN
FRONT OF YOU.
AS LONG AS I'M TRUE AUTHENTIC
SELF AND I LOVE EVERYBODY AROUND
MERE AND I LET PEOPLE HELP, IT
WILL FEEL THE EXACT SAME AND I
SHOULD BE JUST AS PREPARED TO GO
THERE.
>> Darren: SHANNA, WHAT DO YOU
THINK?
>> SELF-ANALYZING AND KNOWING
WHO YOU ARE IS EXTREMELY
IMPORTANT IN PREPARING FOR ANY
COMPETITION, ANY PAGEANT, AND
LIFE IN GENERAL.
REALLY KNOWING WHO YOU ARE, AND
WE ARE ALSO WORKING WITH PR
PAGEANT COACHES.
THEY'RE THE OFFICIAL PAGEANT
COACHING SPONSORS AND THEY'RE AN
INCREDIBLE TEAM.
THEY HELP YOU WITH INTERVIEW AND
YOUR EVENING GOWN AND JUST
REALLY FOCUSING ON WHO YOU ARE
AS A PERSON BECAUSE THE CROWN IN
FACT ISN'T JUST ABOUT THE CROWN.
IT'S ABOUT THE YOUNG LADY
WEARING IT AS WELL.
>> Darren: THANK YOU BOTH.
CONGRATULATIONS.
VERMONT IS ROOTING FOR YOU.
APPRECIATE YOUR TIME THIS
MORNING.
>> THANK YOU.
>> THANK YOU SO MUCH.
>> Darren: AND THANK YOU ALL FOR
WATCHING.
THE CHANNEL 3 NEWS THIS MORNING
IS COMING UP NEXT.
TAKE CARE.
HAVE A GREAT SUNDAY, EVERYBODY.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
YCQM January 26, 2020
BURLINGTON, Vt. >> Darren: GOOD MORNING,