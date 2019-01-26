YCQM January 27, 2019

BURLINGTON, Vt. > FROM WCAX, THIS IS "YOU CAN
QUOTE ME".
>> Cat: THANK YOU FOR JOINING
US, I'M CAT VIGLIENZONI IN FOR
DARREN PERRON THIS MORNING.
RIGHT NOW ON "YOU CAN QUOTE ME,"
SHOULD ALL CHILDREN GET
BREAKFAST AND LUNCH AT SCHOOL?
WE'RE DIGGING INTO NEW RESEARCH
ON UNIVERSAL SCHOOL MEALS.
PLUS, A CARBON TAX FLOATED AGAIN
IN THE LEGISLATURE.
DOES IT HAVE SUPPORT?
WE'LL SPEAK WITH ADVOCATES ABOUT
WHY THEY THINK THEY CAN MAKE IT
HAPPEN.
AND STATE SPENDING.
THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
REPUBLICAN GOVERNOR PHIL SCOTT
OUTLINED HIS BUDGET PLAN THIS
WEEK, WHICH WILL SPEND 6.11
BILLION IN STATE AND FEDERAL
FUNDING NEXT YEAR IF PASSED.
SCOTT'S PLAN CALLS FOR SOME NEW
TAXES AND FEES, SOMETHING HE
REFUSED TO DO DURING HIS FIRST
TERM.
CHANNEL 3'S POLITICAL REPORTER
NEAL GOSWAMI HAS DETAILS ON WHAT
WE CAN EXPECT.
>> IT'S OUR JOB TO SEPARATE OUR
WANTS FROM OUR NEEDS.
MAKE SURE WE'RE MEETING OUR
GOALS, DETERMINE WHERE WE NEED
TO DO MORE, AND WHERE WE CAN GET
BY WITH A LITTLE BIT LESS.
>> THE GOVERNOR'S SPENDING PLAN
IS LESS AMBITIOUS THAN THE TWO
HE PITCHED IN HIS FIRST TERM.
BUT HE'S NOW FACING EVEN BIGGER
DEMOCRATIC MAJORITIES IN BOTH
LEGISLATIVE CHAMBERS.
HE SEEMS TO HAVE RECOGNIZED THAT
AND MODERATED HIS REQUESTS.
>> THE BUDGET I PRESENT TODAY IS
BALANCED AND SPEND WITHIN OUR
MEANS, WHILE INVESTING IN BOTH
OUR OBLIGATIONS AND AREAS THAT
WILL GIVE US THE HIGHEST RETURN.
>> THE GOVERNOR ALSO NOTED THAT
LAWMAKERS WILL HAVE THEIR OWN
IDEAS THAT HE WANTS TO DISCUSS.
>> NOW, I KNOW YOU HAVE YOUR OWN
PRIORITIES FOR THIS YEAR'S
BUDGET.
WHICH IS IMPORTANT PART OF THIS
PROCESS, AND I LOOK FORWARD TO
HEARING THEM.
BECAUSE WE NEED ALL IDEAS ON THE
TABLE TO RESTORE OUR FISCAL
FUNDAMENTALS.
>> DEMOCRATIC HOUSE SPEAKER
MITZI JOHNSON SAID SHE
APPRECIATES SCOTT'S TONE.
>> WE ARE ENCOURAGED THAT
THERE'S A REALLY DIFFERENT TONE
THAN WHAT WE'VE SEEN IN THE
PAST.
HE USED THE PHRASE THAT THESE
ARE IDEAS TO GET THE
CONVERSATION STARTED.
>> SCOTT IS ASKING LAWMAKERS TO
TWEAK THE SALES TAX, TO CAPTURE
ONLINE MARKETPLACE TRANSACTIONS,
TO SUPPORT EARLY EDUCATION.
>> I PROPOSE WE INVEST AN
ADDITIONAL 7 MILLION INTO OUR
CHILD CARE SYSTEM.
TO MAKE IT MORE ACCESSIBLE AND
AFFORDABLE FOR LOW-INCOME AND
WORKING FAMILIES.
>> HIGHER EDUCATION ALSO ON HIS
LIST OF PRIORITIES.
>> SO MY BUDGET PROPOSES
$700,000 FOR UVM TO REPLACE
DECLINING MEDICAID REVENUE, AND
3.2 MILLION MORE TO VERMONT
STATE COLLEGES.
>> HE'S ALSO CALLING FOR A NEW
TAX ON E-CIGARETTES, SOMETHING
LAWMAKERS ARE EAGER TO DO.
>> I THINK YOU ALL KNOW IT'S NOT
MY FIRST INSTINCT TO ADD A TAX,
BUT WITH A GROWING HEALTH RISK
FOR OUR KIDS, I AM PROPOSING TO
LEVY THE SAME TAX WE DO ON
TOBACCO PRODUCTS.
>> SCOTT SAID HE'LL PRESENT A
FEE BILL THAT RAISES ABOUT $8
MILLION, MOST OF THAT WILL COME
FROM THE FINANCIAL INDUSTRY.
OTHER NEW INVESTMENTS INCLUDE
MORE THAN A MILLION DOLLARS FOR
LEAD TESTING IN SCHOOLS, AND
MORE THAN 2 MILLION IN
CYBERSECURITY UPGRADES.
HE WANTS MONEY FOR ELECTRIC
VEHICLE INCENTIVES, TOO, TO HELP
REDUCE CARBON EMISSIONS.
>> SO I'M PROPOSING $1.5 MILLION
IN REBATES TO HELP MORE PEOPLE
PURCHASE OR LEASE NEW OR USED
EV'S.
>> SENATE PRESIDENT PRO TEM TIM
ASHE SAID THE BUDGET MAKES SMALL
ADVANCES, BUT DOESN'T PROVIDE A
BROAD VISION FOR THE FUTURE.
>> THE QUESTION IS, ARE WE
CAPABLE THIS THIS BUILDING OF
ASSERTING A BIGGER PICTURE
VISION.
FRANKLY, THAT'S THE KIND OF
THING THAT PEOPLE OUTSIDE THE
STATE WOULD SEE US DOING AND SAY
THAT'S THE COMPLEX I WANT TO BE.
>> NEAL JOINS ME.
THIS BUDGET PLAN SEEMS MUCH
DIFFERENT THAN THE ONE HE
PROPOSED.
WHAT STANDS OUT TO YOU THE MOST?
>> GOOD MORNING, CAT.
WELL, NUMBER ONE, FOR THE FIRST
TWO YEARS THAT THE GOVERNOR WAS
IN OFFICE, HE REALLY MAINTAINED
HIS PLEDGE OF NO NEW TAXES, NO
NEW FEES.
WELL, THAT'S CHANGING THIS YEAR.
IN THIS BUDGET THAT HE PRESENTED
THIS WEEK, HE'S PITCHING ABOUT
$10 MILLION IN NEW TAXES.
THESE ARE FAIRLY TARGETED TAX
INCREASES, OR NEW TAXES THAT
HE'S LOOKING AT, ADMINISTRATION
OFFICIALS SAY THEY ARE
CONSISTENT WITH HIS IDEA TO
MODERNIZE GOVERNMENT, SO, YOU
KNOW, HE'S FINDING ABOUT $7
MILLION FROM TWEAKS TO THE SALES
TAX TO GET ONLINE MARKETPLACES
LIKE AMAZON AND EBAY.
LOOKING AT A MILLION DOLLARS IN
EACH CIGARETTE TAX WHICH HE
SAYS -- E-CIGARETTE TAX, HE SAYS
IS CRUCIAL TO KEEPING KIDS FROM
USING E-CIGARETTES, AND BY
CHANGE BEING A BIT OF LANGUAGE
THEY CAN CAPTURE $2 MILLION MORE
FROM HOTELS.COM, TRIVAGO, OTHER
ONLINE BOOGING AGENTS LIKE THAT.
SO -- BOOKING AGENTS.
$10 MILLION IN NEW TAXES, AND
ABOUT 8 MILLION IN NEW FEES.
THE BIGGEST CHUNK, $6 MILLION
WILL COME FROM FINANCIAL
BROKERS, MORTGAGE BROKERS, THAT
SORT OF THING.
SO VERY DIFFERENT APPROACH FOR
THE GOVERNOR THIS TIME AROUND.
>> Cat: NEAL, IT DOESN'T SOUND
LIKE TAXES OR FEES ARE ONES THAT
WOULD BE HUGELY CONTROVERSIAL
AMONG THE LEGISLATURE.
>> WELL, YOU WOULD THINK THAT,
BUT IT MAY NOT BE THE CASE.
THERE ARE SOME RUMBLINGS ALREADY
ABOUT THIS $7 MILLION COMING
FROM THE SALES TAX.
MOSTLY BECAUSE OF HOW THE
GOVERNOR WANTS FOR SPEND IT.
HE WANTS TO APPLY IT TO EARLY
CHILDCARE.
AND DEMOCRATIC LAWMAKERS ARE
SAYING, WELL, WAIT A MINUTE.
THAT MONEY WOULD OTHERWISE
FUNNEL INTO THE EDUCATION FUND,
AND IT WOULD OFFSET PROPERTY TAX
INCREASES OR LOWER PROPERTY
TAXES, SOMETHING THAT HAS BEEN A
BIG FIGHT BETWEEN THE GOVERNOR
AND LAWMAKERS THE FIRST TWO
YEARS OF THE GOVERNOR'S TERM.
SO WE'LL SEE WHERE THAT GOES,
BUT MAY NOT BE AS MUCH COURT AS
WE THINK THERE -- ACCORD AS WE
THINK.
>> WHAT IS THE GOVERNOR
PROPOSING TO ADDRESS ONE OF HIS
TOP CONCERNS, THE DEMOGRAPHICS
OF THE STATE?
>> SURE.
YEAH.
WELL, HE'S ASKING FOR ABOUT 2
1/2 MILLION DOLLARS FROM
LAWMAKERS, HE WOULD LIKE THEM TO
AUTHORIZE IT.
A MILLION OF THAT WOULD GO
TOWARDS MORE INCENTIVES TO GET
PEOPLE TO MOVE TO VERMONT.
YOU WILL RECALL LAST YEAR,
LAWMAKERS PITCHED A PLAN TO
PROVIDE $10,000 FOR PEOPLE TO
MOVE TO VERMONT AND WORK
REMOTELY FOR OUT-OF-STATE
COMPANIES.
THE GOVERNOR IS ASKING FOR A
MILLION DOLLARS TO GIVE UP TO
$5,000 TO PEOPLE TO HOFF TO
VERMONT -- MOVE TO VERMONT TO
ACTUALLY WORK, LIVE HERE, WORK
TORE VERMONT COMPANIES, AND THEN
HE'S USING ANOTHER MILLION AND A
HALF TO TRY AND TARGET THOSE
PEOPLE WHO MIGHT BE INTERESTED
IN MOVING TO VERMONT, SO HE'S
REALLY STICKING TO HIS
DEMOGRAPHICS ISSUE, AND HE
REITERATED THROUGHOUT THE SPEECH
THAT, YOU KNOW, VERMONT DOESN'T
NEED HIGHER TAXES, IT NEEDS MORE
TAXPAYERS TO ADDRESS MANY OF ITS
PROBLEMS.
CAT VIGLIENZONI NEAL, HOW ARE
LEGISLATIVE LEADERS --
>> Cat: NEAL, HOW ARE
LEGISLATIVE LEADERS REACTING TO
HIS PLAN?
>> I MENTIONED THE ISSUE WITH
THE SALES TAX, THE $7 MILLION.
FOR THE MOST PART, LAWMAKERS ARE
SAYING THAT, YOU KNOW WHAT?
THIS IS A PRETTY GOOD PROPOSAL
FROM THE GOVERNOR.
WE LIKE THE INITIATIVES THAT
HE'S BRINGING UP AND TALKING
ABOUT.
BUT HOW HE PROPOSES TO PAY FOR
THEM MAY NOT BE EXACTLY THE WAY
WE WANT TO GO IN.
THERE'S A COUPLE THINGS IN THERE
THAT THEY ARE A LITTLE SQUEAMISH
ABOUT.
HE IS PITCHING A VOLUNTARY PAID
LEAVE PROGRAM WE TALKED ABOUT
LAST WEEK.
DEMOCRATIC LEADERS PREFER A
MANDATORY PROGRAM WITH PAYROLL
TAX ON EMPLOYEES AND EMPLOYERS.
YOU KNOW, THAT IS ONE TAX THAT
THE GOVERNOR IS STILL NOT
INTERESTED IN PURSUING, SO
OVERALL, THEY LIKE THE TONE,
THEY LIKE THE THINGS HE'S TRYING
TO FUND, INCLUDING INCENTIVES
FOR ELECTRIC VEHICLES, THINGS
LIKE THAT.
THERE'S A LOT OF THINGS THEY CAN
GET TOGETHER ON, BUT WE'LL GET
DOWN TO THE NITTY-GRITTY AND
FICK OUT HOW TO FUND THEM.
>> Cat: QUICKLY, WHAT ARE THE
NEXT STEPS NOW THAT HE'S
OUTLINED HIS BUDGET PRIORITIES?
>> ABSOLUTELY.
WELL, NOW LAWMAKERS ARE GOING TO
BE HAVING ADMINISTRATION
OFFICIALS COME INTO THE
COMMITTEE ROOMS, THEY ARE GOING
TO HEAR ABOUT THESE PROPOSALS,
GET THE SPECIFICS, AND THE
NUMBERS, FIGURE OUT HOW IT ALL
WORKS TOGETHER, AND THEY ARE
GOING TO DECIDE WHICH THINGS
THEY WANT TO MOVE FORWARD ON,
WHICH THINGS THEY WANT TO KILL,
AND IF THERE ARE ALTERNATIVE
WAYS TO FUND THEM.
SO THAT WILL ALL BEGIN THIS WEEK
AND NEXT WEEK.
>> Cat: ALL RIGHT.
NEAL GOSWAMI, THANK YOU.
UP NEXT, SHOULD VERMONT -- WHAT
A NEW REPORT SAYS NEXT.
>> Cat: THE LEGISLATIVE SESSION
RENEWING CALLS FOR A CARBON TAX
TO REDUCE HARMFUL EMISSIONS.
WE GOT A REPORT COMMISSIONED BY
LAWMAKERS.
SOME SAY IT SHOWS HOW VERMONT
CAN CUT CARBON.
NEAL GOSWAMI IS HERE TO BREAK
DOWN WHAT IT SAYS.
>> CARS, YOUR FURNACE,
EVERYTHING THAT DOESN'T RUN ON
RENEWABLE ENERGY IS POWERED BY
CARBON-BASED FUELS.
DAN BARLOW WITH VERMONT
BUSINESSES FOR SOCIAL
RESPONSIBILITY SAYS IT'S TIME TO
PUT A PRICE ON CARBON.
>> SO WE ARE AVENUE LOOKING AT A
STATE-ONLY APPROACH.
WE THINK WE CAN FIND THE RIGHT
SIZE AND THE RIGHT TYPE OF
CARBON PRICING FOR VERMONT.
>> A REPORT COMMISSIONED BY THE
LEGISLATURE SAYS THE STATE CAN
REDUCE CARBON BY ENACTING A
VARIETY OF PROPOSALS.
INCLUDING A CARBON TAX.
THE HIRED CONSULTANTS SAY A
CARBON TAX WOULD HAVE MINIMAL
IMPACT ON THE ECONOMY, BUT IT
WOULD HARM RURAL VERMONTERS MORE
THAN THOSE LIVING IN CHITTENDEN
COUNTY.
THOSE LOBBYING FOR A CARBON TAX
SAY THE REPORT SHOWS HOW IT CAN
BE DONE, BUT SENATE PRESIDENT
PRO TEM TIM ASHE AND HOUSE
SPEAKER MITZI JOHNSON, DON'T
SUPPORT IT AT THE STATE LEVEL.
>> IT PROVIDES A PATH FORWARD ON
THIS ISSUE, SO WE'RE LOOKING
FORWARD TO ENGAGING THEM IN
CONVERSATION, AND SITTING DOWN
WITH THEM TO LOOK AT THE REPORT.
>> ASHE WANTS TO CUT CARBON
EMISSIONS IN VERMONT, AS DO MOST
LAWMAKERS.
HE SAYS HE'LL CONSIDER A
REGIONAL APPROACH, BUT SAYS IT'S
RISKY TO TRY AT THE STATE LEVEL.
>> WE WILL BE LOOKING AT A WHOLE
RANGE OF STRATEGIES WITH THE
PRIMARY EMPHASIS OF REDUCING
EMISSIONS.
>> ROB ROPER WITH THE ETHAN
ALLEN INSTITUTE, A CONSERVATIVE
THINK TANK.
HE AGREES CLIMATE CHANGE IS
REAL, BUT SAYS THE PRE POSE
ALLEGES BEING FLOATED AREN'T
REAL SOLUTIONS.
>> THE PROPONENTS OF THESE
PROPOSALS SAY WE'RE GOING TO
SAVE THE SNOW ON THE MOUNTAINS,
WE ARE GOING TO SAVE FALL
FOLIAGE AND MAY L SYRUP,
THERE -- MAPLE SYRUP, THERE
WON'T BE DEVASTATING WEATHER
EVENTS IN THE FUTURE.
BUT THIS IS NOT GOING TO
ACTUALLY AFFECT ANY OF THOSE
THINGS.
>> ROPER SAID HE BELIEVES
SOLUTIONS WILL EMERGE THIS THAT
WILL HELP FIGHT CLIMATE CHANGE
WITHOUT HARMING ANY VERMONTERS.
>> I DON'T THINK WE'VE REALLY
DEVELOPED APPROPRIATE RESPONSES
TO CLIMATE CHANGE YET.
I MEAN, I'M A FREE MARKET
PERSON, SO I WOULD LIKE TO SEE
MORE ENTREPRENEURIAL APPROACHES
TO IT RATHER THAN TOP-DOWN
GOVERNMENT APPROACHES TO IT.
>> AND JOINING US, YOU HEARD
FROM HIM BRIEFLY, DAN BARLOW,
WITH VERMONT BUSINESSES FOR
SOCIAL RESPONSIBILITY.
THANKS FOR BEING HERE.
>> MY PLEASURE.
>> SO YOU SAID CARBON TAX WILL
HAVE MINIMAL ECONOMIC IMPACT ON
VERMONTERS.
HOW DO WE KNOW THAT?
>> SURE.
SO WE HAVE NEW REPORT COME OUT
THIS WEEK, THE JOINT FISCAL
OFFICE, WHERE THE NON-PARTISAN
ECONOMISTS FOR THE LEGISLATURE,
THEY DID A STUDY PARTNERING WITH
SOME CLIMATE RESEARCHERS AS
WELL, AND THE REPORT SAYS, YOU
KNOW, IT REALLY PAINTS A ROAD
MAP FOR VERMONT AND HOW TO
ADDRESS CLIMATE CHANGE.
AND THE REPORT SAYS THAT THE
BENEFITS OF PUTTING A PRICE ON
CARBON FAR OUTWEIGH THE COSTS.
>> HOW DO WE KNOW, THOUGH, THAT
IT WON'T HIT PEOPLE WHO ARE,
LET'S SAY, THEY LIVE IN THE
RURAL AREAS OF VERMONT, THEY
MIGHT BE POOR, AND THEY ARE
WORRIED THAT THIS WILL HURT THEM
BECAUSE THEY HAVE TO PAY MORE
FOR GAS OR HEATING ANNUAL?
>> THAT'S A GREAT QUESTION.
-- HEATING FUEL.
>> FOR US, WE ARE VERY
INTERESTED IN LIFTING UP RURAL
VERMONT AND ADDRESSING CLIMATE
CHANGE AND INCOME INEQUALITY AT
THE SAME TIME.
SO THE REPORT POINTS TO MANY
OPPORTUNITIES HOW THE STATE
COULD USE THE REVENUE THAT'S
GENERATED FROM CARBON TAX, AND
WE CAN USE THAT REVENUE TO, YOU
KNOW, SEND REBATES OR
ELECTRICITY REBATES DIRECTLY TO
RURAL VERMONTERS AND LOW-INCOME
VERMONTERS AND LIFT THEM UP, NOT
ONLY OUT OF THE COLD, BUT OUT OF
POVERTY AS WELL.
>> FROM THE BUSINESS SIDE, WILL
THIS DISCOURAGE BUSINESSES FROM
WANTING TO MOVE TO VERMONT IF WE
HAD ANOTHER TAX -- ADD ANOTHER
TAX ON?
>> ABSOLUTELY NOT.
WHAT WOULD DISCOURAGE BUSINESS
GROWTH IS CLIMATE CHANGE.
CLIMATE CHANGE REPRESENTS A HUGE
THREAT TO OUR ENVIRONMENT AND
OUR ECONOMY.
WE KNOW HERE IN VERMONT WINTER
RECREATION INDUSTRY, OUR SKI
RESORTS, ARE THREATENED BY
CLIMATE CHANGE, OUR MAPLE SEASON
IS SHORTER, THE TICK SEASON IS
GROWING LONGER.
THESE ALL HAVE DRAMATIC ECONOMIC
IMPACTS, AND WE KNOW NATIONALLY,
IF WE DON'T ADDRESS CLIMATE
CHANGE, WE COULD FACE ANOTHER
RECESSION THAT'S TWICE AS BAD AS
THE GREAT RECESSION FROM TEN
YEARS AGO, SO THERE'S -- WE
BELIEVE THAT A BOLD PLAN TO
FIGHT CLIMATE CHANGE HERE IN
VERMONT WILL ACTUALLY ATTRACT
NEW BUSINESSES, NEW
OPPORTUNITIES, AND THE YOUNGER
GENERATION THAT WANTS TO COME
HERE AND BE PART OF THE
SOLUTION.
>> SO I IMAGINE SOME PEOPLE ON
BOARD WITH SOME PARTS OF THE
MEASURE AND NOT OTHERS.
WHERE DOES THE COMPROMISE
HAPPEN?
>> SURE.
THE THING ABOUT CARBON PRICING,
YOU CAN DESIGN A SYSTEM THAT'S,
YOU KNOW, PRO BUSINESS, FREE
MARKET APPROACH, AND THAT LIFTS
SLOWLY OVER A NUMBER OF YEARS.
SO WE THINK, YOU KNOW, THE
PROPOSAL IS A COMPROMISE.
ADDITIONALLY, YOU KNOW,
VBSR JOINED OTHER ENERGY GROUPS
AND ENVIRONMENTAL GROUPS TO
UNVEIL A CLIMATE PACKAGE OF
ACTIONABLE ITEMS WE THINK THE
LEGISLATURE AND THE GOVERNOR CAN
MOVE ON THIS YEAR, EVERYTHING
FROM, YOU KNOW, ELECTRIC VEHICLE
SUBSIDIES, TO INCREASING OUR
NUMBER OF RENEWABLE ENERGY IN
VERMONT.
>> Cat: SPEAKING OF ELECTRIC
VEHICLES, YOU MENTIONED YOU SAW
A GOOD SIGN IN THE NUMBERS
BUDGET ADDRESS.
TALK ABOUT YOUR REACTION TO
THAT.
>> SURE.
I WAS REALLY SURPRISED BY THE
GOVERNOR'S BUDGET ADDRESS.
IT WAS A BIG CHANGE FROM TWO
YEARS AGO.
WE KNOW THE GOVERNOR BELIEVES IN
CLIMATE CHANGE.
RECOGNIZES THAT THIS IS A THREAT
TO VERMONT.
SO IT WAS REALLY GREAT TO SEE
HIM COME TO THE TABLE WITH SOME
IDEAS, ESPECIALLY AROUND
ELECTRIC VEHICLE SUBSIDIES.
WE'RE LOOKING MORE TO HEARING
MORE ABOUT THAT AND WORKING WITH
GOVERNOR'S OFFICE TO MAKE
PROGRESS THIS YEAR.
>> Cat: EVEN PEOPLE WHO SUPPORT
MANY ENVIRONMENTAL POLICIES ARE
SOMEWHAT WARY OF A CARBON TAX.
ARE THERE OTHER METHODS WE COULD
TURN TO INSTEAD THAT WOULD
ACHIEVE THE GOAL OF REDUCING
CLIMATE CHANGE OR REDUCING
EMISSIONS THAT ARE NOT A CARBON
TAX?
>> WHAT'S INTERESTING, WE KNOW
THAT VERMONT HAS CLIMATE GOALS
SET BY BOTH GOVERNOR SCOTT AND
GOVERNORS SHUMLIN AND DOUGLAS
BEFORE HIM.
WE CAN'T HIT THOSE GOALS WITHOUT
A COMPREHENSIVE CLIMATE PACK
AMONG.
THAT INCLUDES CARBON PRICE,
INCREASING WETTERIZATION --
WEATHERIZATION FUNDING, IT HAS
TO BE A WHOLE PACKAGE.
WITHOUT THOSE ELEMENTS WE DON'T
REACH OUR CLIMATE GOALS.
>> Cat: HOW DO WE PROVE TO
PEOPLE THAT INVESTMENTS ARE
WORTH THE MONEY WE'RE SPENDING
ON THEM WHEN IT'S SOMETHING THAT
IS HARDER TO QUANTIFY, LET'S
SAY, LIKE CLIMATE CHANGE?
>> SURE.
YOU KNOW, I UNDERSTAND MAYBE NOT
A LOT OF PEOPLE TRUST THE
GOVERNMENT THESE DAYS TO DO THE
RIGHT THING AT ALL TIMES.
WE BELIEVE THAT WE CAN MAKE AN
ECONOMIC CASE AND SHOW
LOW-INCOME VERMONTERS AND RURAL
VERMONTERS THAT THEY WILL GET
MORE BACK IN REBATES FROM CARBON
PRICING THAN THEY WOULD PAY IN
ADDITIONAL COSTS.
>> Cat: WHAT'S THE NEXT STEP FOR
YOU GUYS?
>> NEXT STEP IS WORKING WITH THE
LEGISLATURE, YOU KNOW, BOTH THE
HOUSE AND SENATE HAVE PRETTY
MUCH NEW TRANSPORTATION
COMMITTEES, AND WE ARE REALLY
EXCITED ABOUT THE IDEA THAT THEY
WILL USE THOSE COMMITTEES TO
START ADDRESSING CLIMATE
EMISSIONS FROM OUR
TRANSPORTATION SECTOR.
>> Cat: DAN BARLOW, THANKS FOR
JOINING US.
>> THANK YOU.
>> Cat: SCOTT FLEISHMAN HAS A
PREVIEW OF WHAT'S AHEAD.
>> CAT, GOOD MORNING.
COMING UP, A VERMONT WOMAN
DEALING WITH USING QUILTING
SKWILS SKILLS TO DEAL WITH
GRIEF.
AND WE HEAD TO RUTLAND TO MEET A
MAN WHO WILL ACCOMPLISH A FEAT
THAT ONLY 34 OTHERS IN THE WORLD
HAVE DONE.
HE BOLD THREE STRAIGHT
PERFECT -- BOWLED THREE STRAIGHT
PERFECT GAMES, A 900 SERIES.
THE CHAMP TAKES US THROUGH THE
NIGHT AND TALKS ABOUT HIS ROOTS
IN BOWLING WHICH BROUGHT HIM TO
THIS POINT.
PLUS, A FAIRLY QUIET WEEKEND
WEATHER WISE, BUT THAT COULD
CHANGE TUESDAY.
ABE WILL LET US THOUGH WHAT TO
EXPECT.
HE WAS RIGHT ON TARGET WITH SNOW
TOTALS LAST WEEKEND.
KATZ
>> Cat: YES, HE WAS.
THANK YOU, SCOTT.
UP NEXT, THE PUSH TO FEED ALL OF
VERMONT STUDENTS AT SCHOOL.
FIND OUT WHY THAT IDEA IS
GETTING TRACTION.
>> Cat: SHOULD EACH VERMONT
STUDENT GET THEIR MEALS AT
SCHOOL?
THE QUESTION DISTRICTS AROUND
THE STATE ARE GRAPPLING WITH.
EYED OOH -- AN IDEA GAINING
TRACTION AMONG ADVOCATES WHO SAY
IT IS NECESSARY TO FIGHT
CHILDHOOD HUNGER.
I FOUND NEW RESEARCH THAT AIMS
TO CHANGE THE CONVERSATION.
AND A SCHOOL DISTRICT THAT SAYS
THE INVESTMENT IS WORTH IT.
>> LUNCHTIME AT RICHFORD
JUNIOR/SENIOR HIGH SCHOOL IS ONE
OF THE STUDENTS' FAVORITE PARTS
OF THE DAY.
>> I LIKE THE MAC AND CHEESE.
IT'S REALLY GOOD.
>> EVERY STUDENT GRABS A TRAY
CAN TAKE THE SAME FOOD.
YOU DON'T HAVE TO BE A BILL
COLLECTOR.
>> THE PRINCIPAL SAID BEFORE SHE
CAME HERE, SHE USED TO WORK AT
MONTGOMERY ELEMENTARY.
WHICH AT THE TIME DID NO THE
HAVE UNIVERSAL FREE MEALS LIKE
RICHFORD.
IT SOMETIMES LED TO DIFFICULT
INTERACTIONS WITH STUDENTS OVER
UNPAID LUNCH BILLS.
>> AND YOU WOULD HAVE TO PULL A
KID ASIDE AND YOU WOULD HAVE TO
TALK TO THEM ABOUT, YOU'RE GOING
TO HAVE TO HAVE AN ALTERNATIVE
LUNCH BECAUSE YOUR PARENTS HAVE
NOT PAID THEIR BILL.
IT WAS ONE OF THE THINGS I HATED
TO DO.
>> BUT THAT HAS SIPS CHANGED.
-- SINCE CHANGED.
STARTING THIS YEAR, MONTGOMERY,
AND BAKERSFIELD ARE FEEDING ALL
KIDS.
EVEN THOSE FROM FAMILIES WHO
MAKE TOO MUCH MONEY TO QUALIFY
FOR FREE LUNCH.
>> THE DISCUSSION CAME DOWN TO
EQUITY.
>> FRANKLIN NORTHEAST
SUPERVISORY UNION BUSINESS
MANAGER SAID THEIR BOARD DECIDED
TO EXPAND UNIVERSAL MEALS TO ALL
DISTRICT STUDENTS.
HE SAYS LUNCH PARTICIPATION IS
ALREADY UP 10 TO 30% IN PLACES
LIKE BAKERSFIELD.
>> IT'S STILL A BIT OF AN
EXPERIMENT FOR US.
>> HE ADMITS THERE WAS SOME
PUSHBACK FROM BOARD MEMBERS WHO
WERE CONCERNED ABOUT USING LOCAL
PROPERTY TAX DOLLARS TO FUND
THESE PROGRAMS.
ADDING THE THREE SCHOOLS COULD
COST UP TO $100,000.
WHICH SOUNDS LIKE A LOT, BUT IS
ACTUALLY ONLY A DROP IN THE
BUCKET.
ONLY .3% OF THEIR DISTRICT'S $33
MILLION BUDGET.
>> AND YOUR OPINION IS THAT
MONEY WELL SPENT?
>> IT IS.
AND I THINK THE MONEY THAT WE'RE
GOING TO BE GETTING THROUGH THE
PROGRAM TO EXPAND IT IS WELL
SPENT.
>> MOST SCHOOL DISTRICTS WOULD
PROBABLY TELL YOU THEY WOULD
LIKE TO PROVIDE A FREE MEAL FOR
EVERYONE, BUT IT'S JUST NOT IN
THE BUDGET.
AND THAT'S WHY ADVOCATES ARE NOW
PUSHING FOR DATA TO BACK UP
CLAIMS THAT UNIVERSAL FREE MEALS
ARE WORTH THE MONEY.
>> THERE IS VERY LITTLE RESEARCH
ON THE BENEFIT OF UNIVERSAL
SCHOOL LUNCHES ON STUDENT
ACADEMICS AND SCHOOL CLIMATE.
>> SO UVM ASSOCIATE PRE --
PROFESSOR BERNICE GARNETT
SURVEYED 240 SCHOOL STAFF AROUND
THE STATE AND DOING IN DEPTH
STUDIES AT TWO SCHOOLS.
SHE FOUND UNIVERSAL MEALS
CONTRIBUTED TO GREATER ACCESS TO
FOOD, MORE LOCAL FOOD IN
CAFETERIAS, INCREASED READY PS
TO LEARN, LESS FINANCIAL
STRESS -- READINESS TO LEARN,
LESS FINANCIAL STRESS FOR
STUDENTS, FAMILIES AND
ADMINISTRATORS, FEWER VISIBLE
INCOME DISPARITIES AMONG
STUDENTS, AND BETTER OVERALL
SOCIAL CLIMATE IN SCHOOLS.
>> REALLY CREATED A CULTURE OF
EQUITY.
WE ARE COMMITTED TO MAKING UP
VERSION AL SCHOOL MEALS --
UNIVERSAL SCHOOL MEALS A REALITY
IN EVERY SCHOOL IN VERMONT.
>> HUNGER-FREE VERMONT, WHICH
WORKED WITH UVM ON THE STUDY IS
ALREADY LOOKING AT HOW VERMONT
LAWMAKERS COULD HELP EACH
STUDENT GET THEIR MEALS AT
SCHOOL.
THEY TOLD ME THEY HAVE NOT DONE
ANY ESTIMATES YET ON HOW MUCH IT
WOULD COST STATE TAXPAYERS.
>> I JUST HEAR A LOT OF RELIEF
EXPRESSED BY PARENTS.
>> BUT EXECUTIVE DIRECTOR ANORE
HORTON KNOWS ANY TAX INCREASE IS
A TOUGH SELL, AMID CALLS FOR
BUDGE HE CUTS.
>> IT IS NOT -- BUDGET CUTS.
>> IT IS NOT AN EASY
CONVERSATION FOR SCHOOL
DISTRICTS TO HAVE WITH THEIR
COMMUNITIES.
>> BUT SHE SAYS IT'S NECESSARY,
BECAUSE THE FINDING IN THE STUDY
THAT SURPRISED HER MOST WAS THE
DROP IN BULLYING.
BULLYING SHE SAYS STEMS FROM
DISPLAYING A FAMILY'S INCOME IN
THE SCHOOL CAFETERIA.
>> THEY ARE SET UP TO HAVE SOME
KIDS FEEL LIKE THEY ARE THE POOR
KIDS.
>> HUNGER-FREE VERMONT HAS BEEN
WORKING WITH SCHOOLS FOR FIVE
YEARS NOW.
THEY SAY A QUARTER OF VERMONT
SCHOOLS DO UNIVERSAL MEALS.
THAT'S 76 THEM THROUGHOUT THE
STATE.
ANORE HORTON SAID SHE BELIEVES
THE OTHER 75% WON'T BE ABLE TO
DO IT WITHOUT FINANCIAL
INVESTMENTS FROM THE STATE
AND/OR PRIVATE PARTNERS.
WHEN I PRESSED ABOUT THE COST OF
BRINGING THAT PROGRAM TO THE
WHOLE STATE, SHE SAID THEY HAVE
NO THE BEEN ABLE TO CALCULATE
IT, BECAUSE IT DEPENDS ON
SEVERAL FACTORS.
THE PER PLATE COST, HOW LARGE OR
SMALL THE SCHOOL IS, HOW MANY
STUDENTS ALREADY GET FREE OR
REDUCED LUNCH THERE, AND WHAT
DECISIONS THE DISTRICT MAKES
THAT EITHER RAISE OR CUT COSTS
FOR LUNCHES.
I ASKED IF ITS SOMETHING STATE
LAWMAKERS AND TAXPAYERS WILL EAT
UP.
>> DO YOU THINK THERE IS SUPPORT
IN THE LEGISLATURE TO MAKE THIS
HAPPEN?
>> WE HAVE BEEN HAVING
CONVERSATIONS WITH LEGISLATORS
FOR MANY YEARS NOW ALREADY ABOUT
UNIVERSAL SCHOOL MEALS, AND IN
FACT THE AGRICULTURE COMMITTEES,
IN PARTICULAR, HAVE BEEN REALLY
INTERESTED IN SEEING HOW THE
FARM TO SCHOOL GRANT PROGRAM THE
STATE OPERATES COULD HELP WITH
THIS EFFORT.
SO THROUGH THE FARM TO SCHOOL
GRANT PROGRAM AND SOME INCREASED
FUNDING THAT THE LEGISLATURE
PROVIDED, AND THE GOVERNOR
PROVIDED, WE DID DO AN
EXPERIMENT WITH SOME SCHOOLS IN
VERMONT TO SEE WHETHER SCHOOLS
THAT WERE JUST MAYBE NOT QUITE
ABLE FINANCIALLY TO SUSTAIN A
UNIVERSAL SCHOOL MEALS PROGRAM
COULD FIND WAYS TO MAKE IT WORK
IF THEY HAD SOME GRANT FUNDING
AND THEY HAD SOME TECHNICAL
ASSISTANCE SUPPORT.
AND THAT WAS REALLY A VERY
SUCCESSFUL PILOT, AND SO ALREADY
THE STATE LEGISLATURE HAS
ACTUALLY PROVIDED A SMALL AMOUNT
OF FUNDING THAT IS SUPPORTING
EXPERIMENTS AROUND HOW THE STATE
COULD HELP SCHOOL DISTRICTS MOVE
TO A UNIVERSAL SCHOOL MODEL.
AND VERMONT IS THE ONLY STATE IN
THE COUNTRY TO HAVE DONE THAT.
>> HOW DO YOU TALK TO THOSE
PARENTS ABOUT THE VALUE THAT,
YOU KNOW, THEY GET OUT OF IT?
>> RIGHT.
WELL, THIS IS A REALLY
INTERESTING THING.
I THINK THAT'S A GREAT QUESTION.
SUCH A VALID QUESTION.
AND THIS IS THE REALLY
INTERESTING THING ABOUT THE WAY
THESE FEDERAL MEAL PROGRAMS
WORK.
SO IF YOU EARN ENOUGH MONEY,
RIGHT, TO PAY INCOME TAX,
FEDERAL INCOME TAX, SOME OF THAT
MONEY IS GOING TO FUND THE
FEDERAL SCHOOL MEAL PROGRAM.
WHICH ARE PROVIDING FREE MEALS
TO LOW-INCOME STUDENTS.
AND YOU, AN UPPER INCOME PARENT,
YOU ARE STILL PAYING FOR YOUR
SCHOOL MEALS OUT OF POCKET TO
YOUR SCHOOL DISTRICT IN CASH, OR
YOU'RE PAYING FOR THE MEAL, FOR
FOOD THAT YOU'RE BUYING TO MAKE
YOUR KIDS' LUNCHES TO SEND WITH
THEM TO SCHOOL AND BREAKFASTS,
BUT YOU ALSO HAVE ALREADY PAID
FOR YOUR TAXES FOR THE SCHOOL
MEAL PROGRAM.
SO HONESTLY, I THINK, THAT IT IS
ABOUT TIME THAT EVERYONE GETS A
BENEFIT EQUALLY FROM THESE
FEDERAL PROGRAMS.
AND THE AMOUNT OF MONEY THAT
YOUR PROPERTY TAX WOULD GO UP IS
MINIMAL, COMPARED TO THE AMOUNT
OF MONEY, IF YOU ADDED IT ALL
UP, YOU SPEND EITHER PAYING FOR
YOUR STUDENTS' SCHOOL MEALS
EVERY DAY, OR BUYING THE FOOD TO
MAKE YOUR STUDENTS' SCHOOL
MEALS.
SO I THINK IT'S ACTUALLY AN
ECONOMIC GAIN FOR EVERY FAMILY
WHO'S CURRENTLY PAYING FOR COOL
MEALS, OR -- SCHOOL MEALS, OR
MAKING THEIR OWN KIDS'
BREAKFASTS AND LUNCHES.
>> Cat: ANOTHER QUESTION I HAD
WAS HOW THE STUDY WAS CONDUCTED,
AND HOW THEY MADE THE CONNECTION
BETWEEN IMPROVEMENTS AT SCHOOLS
AND UNIVERSAL MEALS.
HERE'S WHAT RESEARCHER BERNICE
GARNETT TOLD ME WHAT'S NEXT.
>> YOU GET THE ANECDOTAL PARTS
OF IT, IS THAT THE NEXT STEP IN
THE STUDY?
>> TOTALLY.
SO THE STUDY DESIGNED DOESN'T
LEND ITSELF FOR A CAUSAL
INSTANCE.
WE CAN'T SAY THAT UNIVERSAL
SCHOOL MEALS DID THIS, BECAUSE
WE DIDN'T HAVE A CONTROL GROUP,
WE DIDN'T RANDOMIZE THE SCHOOLS,
WE JUST LOOKED AT, THIS IS A
PILOT.
THERE IS VERY LITTLE RESEARCH ON
BENEFIT OF UNIVERSAL SCHOOL
LUNCHES ON STUDENT ACADEMICS AND
SCHOOL CLIMATE.
WE WANTED TO FIGURE OUT WHAT WAS
GOING ON FROM A VERY CURSORY
UNDERSTANDING, AND THEN THE NEXT
PHASE, WHICH WOULD BE TO DO A
RANDOMIZED CONTROL TRIAL, OR
UNDERSTAND, LOOK AT THE
DIFFERENCE BETWEEN SCHOOLS WHO
DID, AND DID NOT.
AND THEN WE CAN MAKE SOMETHING
MORE.
BUT, YOU KNOW, IT'S LIKELY THAT
SCHOOL MEALS IS PART OF A
CONSTELLATION OF EFFORTS THAT
SCHOOLS ARE DOING TO IMPROVE
ACADEMICS, HEALTH AND BEHAVIOR.
IT IS NOT A ONE-SHOT PANACEA.
AND SCHOOLS ARE INVESTED IN THE
EQUITY FOR STUDENTS TO RECEIVE
SCHOOL LUNCHES ARE OFTEN
PROBABLY DOING OTHER THINGS AS
CRITICAL AS WELL.
IT NEEDS TO BE A CONSTELLATION
EFFORT ACROSS PHYSICAL,
ACADEMIC, AND MENTAL HEALTH.
>> TOTALLY, TOTALLY.
IT REALLY SEEMS THAT IF STUDENTS
DON'T HAVE ACCESS TO FOOD IN
SCHOOL, IT'S A COMPLETE
IMPEDIMENT TO LEARNING.
SO THOUGH WE CAN'T SAY THAT
UNIVERSAL SCHOOL MEALS CHANGE
EVERYTHING, WE KNOW WITHOUT IT,
STUDENTS ARE NOT READY TO LEARN,
BECAUSE WHEN YOU ARE HUNGRY, YOU
CAN'T THINK, YOU CAN'T SIT
STILL, MIGHT ACT OUT.
AND IF YOU KNOW THAT YOU ARE
GOING TO GET QUALITY
HIGH-QUALITY FOOD WITHOUT THE
STIGMA OF BEING LABELED AS A
POOR KID, THAT REDUCES A TON OF
STRESS FOR AN INDIVIDUAL CHILD,
AS WITH A FAMILY.
SO I THINK THIS SHOULD BE
SOMETHING THAT ALL SCHOOLS, AT
LEAST IN VERMONT, UNIVERSALIZE,
WE STANDARDIZE, SO NOT
CONTINGENT ON FAMILIES FILLING
UP CUMBERSOME PAPERWORK,
CONTINGENT ON FEDERAL POLICY
CHANGES, AND IT BECOMES
SOMETHING THAT VERMONTERS SAY
THIS IS WHAT WE WANT TO BE AS A
RIGHT FOR ALL OUR CHILDREN IN
SCHOOL.
>> Cat: THAT WILL DO IT FOR
OUSTEN "YOU CAN QUOTE ME."
STAY TUNED NEXT FOR THE WEEKEND
WITH SCOTT FLEISHMAN IN MOMENTS.
HAVE A GREAT MORNING.
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