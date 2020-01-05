YCQM: January 5, 2020

BURLINGTON, Vt. >> Darren: GOOD MORNING,
EVERYONE, I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," WE LOOK BACK AT
THE NEWS MAKERS WHO PASSED
AWAY OVER THE LAST YEAR.
MILITARY MONEY, THE MOUNTAIN
WARFARE SCHOOL IN VERMONT IS
GETTING SIGNIFICANT FUNDING.
SEE HOW IT WILL BE SPENT.
ALSO, RELIVE SOME OF OUR
NOT-SO-FINEST MOMENTS.
SEE OUR 2019 NEWS BLOOPERS,
AND A NEW TRANSPORTATION TOOL
HELPING FARMERS GO FARTHER.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
FARMERS IN THE NORTHEAST
KINGDOM HAD A UNIQUE WAY TO
GET THEIR PRODUCTS TO YOU AND
YOUR FAMILY.
A NON-PROFIT IS SHIPPING
PRODUCTS FROM SMALLER FARMS TO
OTHER PARTS OF THE STATE TO
FREE UP TIME AND RESOURCES FOR
THOSE FARMS.
CALVIN CUTLER SHOWS US HOW IT
WORKS.
>> THE WHOLE INITIATIVE IS
AIMED AT FREEING UP TIME AND
RESOURCES FOR FARMERS ACROSS
THE STATE AND BRINGING IN MORE
LOCALLY GROWN PRODUCE TO
VERMONTERS.
A COMPANY CALLED FARM CONNEX
IS STARTING TO SHIP PRODUCTS
FROM SMALLER FARMS IN VERMONT
TO NEW MARKETS ACROSS THE
STATE.
BEN HAS LIVED AND WORK AT SNUG
VALLEY FARM FOR JUST ABOUT HIS
WHOLE LIFE.
HE AND HIS PARENTS ALONG WITH
A LOCAL TEENAGER PRODUCE
GRASS-FED BEEF AND PORK.
TO GET THEIR PRODUCTS TO OUR
TABLES, THEY HAVE HAD TO SPARE
A BODY TO HIT THE ROAD AND
PHYSICALLY DELIVER THE GOODS
THEMSELVES.
>> IT WAS A NIGHTMARE TRYING
TO FIGURE OUT DISTRIBUTION.
IN NORTHERN VERMONT, NO EASY
WAY TO GET ANYWHERE.
SO MOVING PRODUCT TO CLIENTS
AND CUSTOMERS CAN BE A REAL
CHALLENGE.
>> FOR ABOUT 20 YEARS, A
TRUCKING COMPANY CALLED FARM
CONNEX HAS BEEN A MIDDLE MAN
FOR BEN AND DOZENS OF OTHER
FARMERS IN GETTING THEIR
PRODUCTS TO LOCAL SHELVES.
CERTAINTY FOR AGRICULTURAL
ECONOMY IN HARDWICK RECENTLY
BOUGHT FARM CONNEX AND WILL
EXPAND BEN'S BEEF AND PORK TO
SCHOOLS, HOSPITALS AND
RESTAURANTS.
>> THAT MIGHT BE MORE PRODUCT
AT THEIR LOCAL STORE, IT MIGHT
BE FOOD ON THEIR PLATE AT
THEIR LOCAL INSTITUTION,
WHETHER IT IS A SCHOOL OR
HOSPITAL.
ANY WAY IN WHICH WE CAN GET
FOOD PRODUCED HERE IN VERMONT
IN FRONT OF PEOPLE, THAT'S OUR
GOAL.
>> AFTER THE PRODUCTS LEAVE
SNUG VALLEY FARM, THEY ARE
BROUGHT TO THE CENTER FOR AN
AGRICULTURAL ECONOMY IN
HARDWICK.
THERE THE PRODUCTS ARE
CLEANED, PREPPED, PACKAGED,
AND DISTRIBUTED TO SCHOOLS AND
HOSPITALS ACROSS THE STATE.
>> A LOCAL, FRESH PRODUCT
THAT'S BEEN PREPARED FOR
IMMEDIATE USE IN INSTITUTION
KITCHENS.
>> AT A TIME WHEN DAIRY
PRODUCERS AND OTHERS ACROSS
THE NORTHEAST ARE FEELING THE
SQUEEZE.
RAMSAY SAID THE NEW
PARTNERSHIP WILL GIVE
PRODUCERS NEW MARKETS.
>> WHETHER YOU ARE A DAIRY
FARMER, A BEEF PRODUCER,
VEGETABLE FARMER RS WHATEVER
YOU ARE DOING IN VERMONT,
EVERYONE IS LOOKING FOR
MARKETS THIS IS A WAY TO
BROADEN THAT MARKET NETWORK OF
THE FOR PRODUCERS.
>> FARM CONNEX MOVES UP TO 3
1/2 MILLION DOLLARS OF PRODUCT
ACROSS VERMONT.
CALVIN CUTLER, CHANNEL 3 NEWS.
>> Darren: JOINING ME NOW, JON
RAMSAY OF THE CENTER FOR
AGRICULTURAL ECONOMY, WHICH
RUNS THE SERVICE, AND FARMER
PAUL LISAI, OWNER OF SWEET
ROWAN FARM STELD, WHICH USES
IT -- FARMSTEAD.
THANK YOU FOR BEING HERE.
>> THANK YOU FOR HAVING US.
>> Darren: JOHN, LET'S TALK
ABOUT WHETHER THIS COULD BE A
GAME CHANGER FOR SMALL FARMS.
>> RIGHT, DARREN.
WELL, THIS IS AN OPPORTUNITY
FOR US TO WORK WITH MORE SMALL
AND MEDIUM-SIZED PRODUCERS,
AND IT'S ALSO A WAY IN WHICH
WE CAN GET A NUMBER OF THE
DIFFERENT ORGANIZATIONS THAT
ARE WORKING TO BROADEN MARKETS
FOR FARMERS IN VERMONT TO WORK
TOGETHER.
THERE'S A COLLECTIVE GROUP OF
FOOD HUBS IN VERMONT RIGHT NOW
SEARCHING FOR WAYS TO BROADEN
MARKETS, AND THIS CERTAINLY IS
GOING TO BE A PRETTY POWERFUL
TOOL TO BRING US TOGETHER WERE
THOSE OTHER FOOD HUBS AND
BRING PRODUCTS TO MARKETS FOR
FARMERS.
>> Darren: IS THERE A COST FOR
FARMERS TO UTILIZE THIS?
>> THIS IS A FEE FOR SERVICE
ENTERPRISE, AND, YES, IT'S
BASED ON THE PRODUCT GOING OUT
AND HOW FAR DOES IT HAVE TO
GO, WHAT ARE THE CIRCUMSTANCES
UNDER WHICH WE HAVE TO PICK IT
UP AND DELIVER IT.
BUT WE ARE TRYING TO KEEP IT
AS COST-EFFECTIVE AS POSSIBLE
FOR THE FARMERS.
THAT'S THE WHOLE INTENT, IS TO
HELP THEM BE MORE VIABLE.
>> Darren: SO, PAUL, TELL US
ABOUT YOUR FARM.
WHAT DO YOU PRODUCE, WHAT
HAPPENS AT SWEET ROWAN?
>> SWEET ROWAN FARMSTEAD WE
MILK 30 TO 36 COWS TWICE A
DAY, WE ARE A PASTURE-BASED
DAIRY FARM.
THE COWS ARE OUTSIDE ALL
SUMMER, AND WE BOTTLE MILK AND
MAKE CHEESE AND DISTRIBUTE
THAT WITHIN ABOUT A
HUNDRED-MILE RADIUS OF OUR
FARM, USING THIS FARM CONNEX
SERVICE TO DISTRIBUTE 100% OF
OUR PRODUCT RIGHT NOW GOES
THROUGH FARM CONNEX.
>> Darren: HOW LONG HAVE YOU
BEEN UTILIZING THIS SERVICE?
I KNOW IT STARTED BEFORE YOU
FOLKS TOOK IT OVER.
HOW LONG HAVE YOU BEEN USING
IT, AND HOW HAS THAT CHANGED
YOUR OPERATION?
>> SO EVEN WHEN WE FIRST GOT
IT WHEN WE WERE MILKING EIGHT
COWS SEVEN YEARS AGO, WE
STARTED WITH FARM CONNEX RIGHT
FROM THE BEGINNING.
100%, ALL THE WAY.
AND HAVE GROWN WITH THEM, AND
WE WOULD NOT BE WHERE WE ARE
TODAY, I DON'T THINK, WITHOUT
THAT SERVICE, BECAUSE AS
FARMERS WE WANT TO BE OUT IN
THE FIELD, DEALING WITH OUR
COWS, NOT ON THE ROAD POUNDING
THE PAVEMENT, GETTING OUR
PRODUCT TO MARKET.
AND IT'S JUST BEEN A SUPER
VALUABLE TOOL.
>> Darren: WE'RE SEEING SOME
OF YOUR PRODUCTS RIGHT THERE
ON THE SCREEN.
CAN YOU WALK US THROUGH WHAT
THAT EXPANSION HAS MEANT?
WHERE DID YOU START, WHAT WERE
YOU SHIPPING ORIGINALLY, WHERE
ARE YOU NOW?
>> SO WHEN I STARTED, I WAS
MILKING EIGHT COWS, AND PRETTY
MUCH DOING IT ON MY OWN, YOU
KNOW, MILKING THE COWS, COMING
HOME, BOTTLING THE MILK AFTER
BREAKFAST, GOING BACK, MILKING
THE COWS, GOING TO FARMERS
MARKETS, DOING THE WHOLE
THING.
AND OVER TIME WE'RE UP TO --
WE HAVE THREE FULL-TIME
EMPLOYEES NOW, A COUPLE
PART-TIME EMPLOYEES, AND SO
WE'VE GROWN IN THE LAST SEVEN
YEARS.
FROM MILKING THOSE EIGHT COWS
TO NOW MILKING 36 COWS.
AND PROCESSING THREE QUARTERS
OF THAT MILK INTO BOTTLED MILK
AND CHEESE.
>> Darren: DO YOU ANTICIPATE
EXPANDING EVEN FURTHER NOW
THAT THE CENTER HAS TAKEN OVER
THIS?
>> I THINK FOR US RIGHT NOW,
WE HAVE KIND OF HIT A GOOD
SPOT.
I THINK WE WANT TO DO THE SAME
THING EVEN BETTER, IF
ANYTHING.
YOU KNOW, START TREATING OUR
EMPLOYEES LIKE THE BEST WE
CAN, GIVING BACK TO THE
COMMUNITY.
JON AND I TALKED ABOUT THE
IDEA OF CREATING LOCAL FOOD
HUBS WITHIN THE COMMUNITY, SO
PRODUCTS WOULD COME TO OUR
PLACE AND THEN GET TO FARM
CONNEX FOR EVEN SMALLER FARMS,
SINCE WE HAVE A WALK-IN COOLER
IN THAT SPACE, TO BE ABLE TO
DO THAT.
>> Darren: WAS THIS
COST-PROHIBITIVE FOR FARMERS
BEFORE THIS TRANSPORTATION
TOOL CAME ALONG?
>> WELL, CURRENTLY IT SERVES A
NUMBER OF DIFFERENT FARM
PRODUCERS, BUT IT HAS BEEN A
BUSINESS'S STRUGGLE TO BE
SUSTAINABLE, AND BRINGING IT
UNDER OUR UMBRELLA ALLOWS FOR
SOME DIFFERENT REVENUE SOURCES
TO INVEST IN THE BUSINESS AND
MAKE IT MORE SUSTAINABLE OVER
THE LONG RUN.
>> Darren: I KNOW RIGHT NOW
YOU ARE SERVICING BASICALLY
ALL OVER THE STATE EXCEPT FOR
RUTMAN AND BENNINGTON
COUNTIES.
DO YOU ANTICIPATE GETTING INTO
THOSE MARKETS AT SOME POINT?
>> WE WOULD LIKE TO, YES.
AND WE HAVE BEEN TALKING TO
FOLKS AT THE VERMONT FARMERS
FOOD CENTER IN RUTLAND AND
WAYS IN WHICH WE COULD WORK
WITH THAT FOOD HUB AS WELL,
SO, YES, WE SEE THIS AS A
SERVICE THAT COULD BE
STATEWIDE, AND IT'S CURRENTLY
SERVING PRODUCERS IN ESSEX
COUNTY, GRAND ISLE COUNTY,
ADDISON COUNTY, THE UPPER
VALLEY.
SO WE WANT TO CONNECT THOSE
PRODUCERS WITH MARKETS AND
WORK WITH MORE OF THE OTHER
NON-PROFITS THAT ARE WORKING
TO HELP VERMONT AGRICULTURE.
>> Darren: HOW MANY FARMS
PARTICIPATE RIGHT NOW?
>> ALMOST 60 PRODUCERS, AND
THAT INCLUDES FOLKS WHO ALSO
SELL DIRECTLY TO, AND THROUGH
GREEN MOUNTAIN FARM DIRECT.
WE ALSO HAVE OUR OWN PROGRAM
AT THE CENTER FOR AGRICULTURE
ECONOMY, A FARMS INSTITUTION
PROGRAM, AND WE SELL PRODUCT
THROUGH THAT, AND ALSO, DEEP
ROOT ORGANIC CO-OP, WE SERVE A
LOT OF THEIR IN-STATE
INSTITUTIONS AND MARKETS AS
WELL.
>> Darren: DO YOU EXPECT MORE
FARMERS WILL BE INVITED TO
JOIN, OR ARE YOU GUYS AT MAX
CAPACITY RIGHT NOW?
>> NO, WE ARE LOOKING FOR
FARMERS WHO MIGHT BE
INTERESTED IN JOINING US.
WE SEE OURSELVES AS HELPING
SMALL, MEDIUM FARMS, YOU KNOW,
THIS MIGHT BE A STEPPING STONE
FOR THEM IN ORDER TO REACH NEW
MARKETS AND SORT OF GROW THEIR
BUSINESS, AND THAT'S REALLY
THE INTENT, WE WANT TO SEE
THOSE BUSINESSES GROW, AND
HELP THEM GET THEIR PRODUCTS
TO MARKET.
>> Darren: WHAT WOULD YOU SAY
TO FARMERS WHO MIGHT BE
WATCHING HEARING THIS
CONVERSATION WHO ARE THINKING
ABOUT POSSIBLY EXPANDING OR
CAN'T GET THEIR PRODUCTS TO
OTHER PLACES WITHIN THE STATE.
WHAT WOULD YOU SAY TO THEM IF
THEY ARE LIKE I'M ON THE FENCE
ABOUT THIS?
>> I THINK IT IS A REALLY
GREAT OPPORTUNITY.
I THINK IF YOU RUN THE NUMBERS
QUICKLY YOU SEE THAT AS A
FARMER YOU CAN'T DO IT
YOURSELF FOR LESS MONEY THAN
THIS SERVICE CHARGES, BECAUSE
THEY ARE FILLING TRUCKS, THE
WHOLE ECONOMY OF SCALE THING
WORKS OUT IN THE FAVOR OF
GOING WITH THIS SERVICE
OVERRUNNING YOUR OWN TRUCKS.
AND YOU HAVE TO HAVE A DRIVER,
YOUR OWN TRUCK AND DEAL WITH
THE STRESS AND LOGISTICS.
SO FOR ME, IT WAS ALWAYS A
DEFINITE NO-BRAINER TO GO WITH
THIS SERVICE.
>> Darren: HOW MANY TRUCKS DO
YOU HAVE RIGHT NOW?
>> CURRENTLY THERE ARE THREE
VEHICLES BEING UTILIZED AND
FOUR DRIVERS, AND WE HAVE A
GENERAL MANAGER.
>> Darren: DO YOU EXPECT TO
PURCHASE MORE TO SERVE MORE?
>> YES.
RIGHT NOW WORRY LOOKING AT --
WE ARE LOOKING AT ADDING
POTENTIALLY TWO NEW VEHICLES
IN 2020 AND EXPANDING THE
WAREHOUSE SPACE, WHICH WOULD
ALLOW US TO BE MUCH MORE
EFFICIENT.
>> Darren: GENTLEMEN, THANK
YOU BOTH FOR JOINING ME.
APPRECIATE IT.
>> THANK YOU.
>> HAPPY NEW YEAR.
>> THANK YOU.
>> Darren: AND POPULAR DINER
IS GETTING SOME NATIONAL
ATTENTION.
SCOTT FLEISHMAN IN THE
NEWSROOM LOOKING AHEAD TO THAT
STORY, COMING UP ON THE
CHANNEL 3 NEWS SUNDAY MORNING.
HEY, SCOTT.
WHAT'S UP?
>> GOOD MORNING, DARREN.
HAPPENEDY'S LUNCH -- HANDY'S
LUNCH IN BURLINGTON RECENTLY
MAKING THE FOOD NETWORK'S LIST
OF THE 50 BEST DINERS IN THE
COUNTRY.
WE WILL TALK TO THE OWNER EARL
HANDY ABOUT WHY THIS PLACE HAS
BEEN SO SUCCESSFUL FOR SO
LONG.
IT OPENED BACK IN 1945.
ALSO, WE TAKE A LOOK AHEAD TO
STORIES TO KEEP AN EYE ON THIS
WEEK.
AND THE SNOWY WEATHER ARE BACK
IN THE FORECAST.
DAVE WILL HAVE YOUR LOOK FOR
THE FIRST FULL WEEK OF 2020
COMING UP.
>> Darren: SCOTT, THANK YOU.
COMING UP ON "YOU CAN QUOTE
ME," THE MISHAPS YOU WEREN'T
SUPPOSED TO SEE, BUT WE CAN
LAUGH ABOUT THEM NOW.
WE'VE ROUNDED P THE BEST NEWS
BLOOPERS FROM 2019, AND WE'LL
SHOW THEM TO YOU.
ALSO, HOW $30 MILLION IN
MILITARY MONEY WILL BE SPENT
IN VERMONT.
THAT'S NEXT.
>> Darren: THE ARMY MOUNTAIN
WARFARE SCHOOL IN JERICHO IS
GETTING A MAJOR UPGRADE.
THE NEW DEFENSE BUDGET
INCLUDES $30 MILLION FOR AN
82,000 SQUARE FOOT FACILITY AT
THE ETHAN ALLEN FIRING RANGE.
THE VERMONT NATIONAL GUARD
RUNS THE SCHOOL.
AND JOINING ME NOW TO TALK
ABOUT HOW THIS MONEY WILL BE
USED IS LIEUTENANT COLONEL
JACOB ROY, THE CONSTRUCTION
AND FACILITIES MANAGER
OFFICER, AND MAJOR STEVEN
GAGNER, THE ARMY MOUNTAIN
WARFARE SCHOOL COMMANDER.
GOOD MORNING TO BOTH OF YOU.
>> GOOD MORNING.
>> Darren: TELL US FOR
BACKGROUND, WHAT GOES ON AT
THE WARFARE SCHOOL?
>> SO THE MOUNTAIN WARFARE
SCHOOL, WE TRAIN ABOUT A
THOUSAND SOLDIERS ANNUALLY IN
THE INDIVIDUAL AND COLLECTIVE
SCHOOLS THEY NEED TO BE MORE
MOBILE, MORE LETHAL, IN THE
MOUNTAIN WARFARE THE FIGHT AND
ULTIMATELY, FIGHTING OUR WARS.
>> Darren: WHY VERMONT?
WHY WAS THIS SCHOOL SET UP
HERE AND WHY IS THIS $30
MILLION COMING TO THE VERMONT
MOUNTAIN WARFARE SCHOOL?
>> WELL, WHY VERMONT?
I MEAN, VERMONT IS ONE OF THE
UNIQUE PLACES, IT HAS THE
PERFECT ACADEMIC ATMOSPHERE,
BOTH IN THE SCHOOLHOUSE
ENVIRONMENT, AS WELL AS THE
MOUNTAIN TERRAIN.
THE FIGHTING RANGE IS SET UP
AGAINST THE EDGE OF THE
MOUNTAIN AND OFFERS VERY
UNIQUE DIFFERENT SET OF
OPPORTUNITIES TO WORK IN THE
MOUNTAIN ENVIRONMENT.
SO WITH THE NEW SCHOOL THAT'S
GOING TO BE COMING IN, THE $30
MILLION BASICALLY IS TO TAKE
THE SCHOOL TO THE NEXT LEVEL.
IT'S TO REPLACE OLD, OUTDATED
CURRENT ENVIRONMENT AND
ACTUALLY BRING A NEW BUILDING
AND A WHOLE NEW ATMOSPHERE FOR
THE BETTERMENT OF SOLDIERS
COMING THROUGH THAT
ORGANIZATION.
>> Darren: SO THE $30 MILLION
SPECIFICALLY, WHAT WILL IT BE
USED FOR?
YOU SAY TO SORT OF UPGRADE,
BUT ARE WE EXPANDING ANYTHING
THERE?
>> NO, SO THE $30 MILLION IS
THE TOTAL PROJECT COST FOR
DESIGNING A WHOLE NEW BUILDING
ON A NEW SITE AND THE
CONSTRUCTION FOR THAT
FACILITY.
>> Darren: DOES THIS MONEY
HAVE ANYTHING TO DO WITH WHAT
WE HAVE BEEN REPORTING ABOUT,
AND EVEN BREAKING HERE ON
CHANNEL 3 ABOUT A POSSIBLE
LARGE-SCALE DEPLOYMENT OF THE
VERMONT NATIONAL GUARD.
DOES IT HAVE ANYTHING TO DO
WITH THAT?
>> NO.
THIS SCHOOL, THE REPLACEMENT
BUILDING FOR THIS SCHOOL IS
ACTUALLY BEEN IN THE EYES OF
THE SENIOR LEADERS PROBABLY
SINCE ABOUT 2016.
WE'VE BEEN TRYING TO GET THIS
FOR QUITE A WHILE NOW, SO IT
IS A COMPLETELY SEPARATE
ISSUE.
>> Darren: SO WALK US THROUGH
WHO TRAINS THERE.
IS THIS SPECIFICALLY FOR
VERMONTERS, OR ARE OTHER
SOLDIERS COMING IN TO LEARN
ABOUT MOUNTAIN WARFARE HERE AS
WELL?
IS
>> SURE.
WE TRAIN SOLDIERS FROM ALL
COMPONENTS OF THE ARMY,
ACTIVE-DUTY, NATIONAL GUARD
AND RESERVES.
FROM ALL 54 STATES AND
TERRITORIES.
AND CONVENTIONAL AND
NON-CONVENTIONAL FORCES.
SO WE HAVE REGULAR SOLDIERS,
WE HAVE SPECIAL FORCES, RANGE
E THE OCCASIONAL NAVY S.E.A.L.
WE TRAIN THEM ALL IN THAT
INITIAL SKILLSET TO BE
MOUNTAINEERS.
>> Darren: WE WERE LOOKING AT
SOME VIDEO OF THE TRAINING
THAT GOES ON THERE.
FOR FOLKS WHO DON'T KNOW
SPECIFICALLY, YOU TALKED
ABOUT, YOU KNOW, BEING MORE
EFFECTIVE AND MORE LETHAL.
WHAT DO YOU DO?
>> SO WE BASICALLY TRAIN BE
THE SOLDIERS THROUGH OUR BASIC
MOUNTAIN EARRING COURSE TO BE
MORE MOBILE IN THE MOUNTAINS.
IN OUR ADVANCE COURSE, IT IS
REALLY ABOUT OVERSEEING
MOUNTAIN TRAINING AT THEIR
UNITS BACK HOME.
IN ADDITION TO TEACHING THEM
SOME CLIMBING, WHETHER ON ICE
OR ON ROCK.
ROUGH TERRAIN EVACUATION
COURSE TEACHES SOLDIERS A BIT
MORE ABOUT CASUALITY
EVACUATION IN ROUGH TERRAIN,
HOW WE'VE BEEN FOR THE LAST 20
YEARS IN IRAQ AND AFGHANISTAN
WHEN WE'VE GOTTEN A CASUALITY,
A LOT OF TIMES THE ENTIRE AREA
IS A LANDING SDPOEN ZONE FOR A
HELICOPTER.
IN ROUGH MOUNTAINS, THAT'S NOT
THE CASE.
>> Darren: WHAT WE ARE SEEING
RIGHT HERE, THESE ARE
MOUNTAINS FROM AFGHANISTAN.
IS THAT THE REASON THE WARFARE
SCHOOL WAS SET UP TO BEGIN
WITH?
>> SO THE WARFARE SCHOOL WAS
STARTED IN VERMONT IN 1983,
AND TO TRAIN THE MOUNTAINEER
3RD BATTALION, 32ND INFANTRY.
TO MAINTAIN A SKILLSET FOR THE
ARMY, IF THE ARMY NEEDS A
MOUNTAIN CAPABLE FORCE, WE
HAVE IT TRAINED.
IT'S JUST BEEN -- IT'S BEEN A
VERY RELEVANT SKILL IN THE WAR
IN AFGHANISTAN.
VERSUS THE WAR IN IRAQ.
>> LIEUTENANT COLONEL, YOU
TALKED ABOUT THIS NEW FACILITY
BEING ON A DIFFERENT LOCATION,
BUT STILL WITHIN THE ETHAN
ALLEN FIRING RANGE?
>> THAT'S CORRECT.
>> Darren: WHAT HAPPENS TO THE
OLD FACILITY?
>> WELL, THE OLD FACILITY IS
GOING TO BE REMODELED INTO,
AND REPURPOSED FOR EITHER
ANOTHER UNIT OR ANOTHER TYPE
OF FACILITY, EITHER TRANSFORM
IT FROM AN EDUCATIONAL
FACILITY TO AN ARMORY OR FOR
ANOTHER UNIT OR SOME OTHER --
SOME OTHER PROGRAM THAT WE
MIGHT BE SHORT ON SPACE FOR.
>> Darren: $30 MILLION IS A
LOT OF MONEY COMING TO A SMALL
STATE, AND IN A VERY SMALL
COMMUNITY.
HOW SIGNIFICANT IS THAT, AND
WHY DO YOU THINK THAT THIS IS
SO IMPORTANT TO THE MISSION OF
THE VERMONT NATIONAL GUARD,
AND THE MILITARY IN GENERAL?
>> THIS IS HUGE FOR US.
I MEAN, THIS IS -- FOR THE
VERMONT NATIONAL GUARD, I
MEAN, THE WARFARE SCHOOL IS
REALLY A CORNERSTONE FOR WHAT
OUR LARGEST UNIT IS FOR THE
MOUNTAIN INFANTRY BRIGADE.
THE WARFARE SCHOOL PROVIDES
SOMETHING THAT YOU CAN'T GET
ANYWHERE ELSE.
TO HAVE $30 MILLION DEDICATED
FOR THIS FACILITY IS EXTREMELY
IMPORTANT, AND JUST INVALUABLE
TO THE VERMONT GUARD.
IT'S GOING TO SET US UP TO BE
EXTREMELY SUCCESSFUL FOR THE
FUTURE.
>> Darren: LET'S TALK ABOUT
TIME FRAME.
I KNOW THAT THERE'S SOME
PLANNING GOING ON.
WHEN DO YOU EXPECT THAT TO
START, AND WHEN CAN WE
ACTUALLY SEE CONSTRUCTION
HAPPENING?
>> SOMETIME FRAME IS ACTUALLY
GOING TO BE PRETTY TIGHT.
-- SO THE TIME FRAME IS PRETTY
TIGHT.
LOOKING AT STARTING THE DESIGN
HOPEFULLY THIS MONTH ON THE
FACILITY, SO FROM DESIGN TO
CONSTRUCTION, WE ARE HOPING TO
HAVE CONSTRUCTION DONE IN
2022.
>> Darren: GENTLEMEN, THANK
YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME.
APPRECIATE IT THIS MORNING.
HAPPY NEW YEAR TO YOU BOTH.
>> HAPPY NEW YEAR.
>> Darren: STILL AHEAD, THE
GOOD, THE BAD, THE FUNNY.
WE JUST HAD TO SHOW THEM ONCE
AGAIN.
THE BEST NEWS BLOOPERS FROM
2019.
HERE'S A SNEAK PEEK, YOU WILL
SEE MORE COMING UP.
>> Darren: SUPREME COURT
JUSTICE, A HOLLYWOOD ICON, AND
A HERO FIRST RESPONDER WERE
AMONG THE PROMINENT PEOPLE WE
LOST IN 2019.
HERE IS A LOOK BACK AT THE
CELEBRITIES, POLITICIANS,
ENTERTAINERS AND OTHERS WHO
DIED THIS PAST YEAR.
\M\M SPEND
\M\M
\M\M
\M\M
\M\M
\M\M
\M\M
\M\M
>> Darren: SO HERE'S THE THING
WITH LIVE TV.
STUFF LIKE THIS CAN HAPPEN.
HERE'S A LOOK BACK AT SOME
CHANNEL 3 NEWS BLOOPERS FROM
2019.
\M\M
>> REALLY DARK OUT THERE RIGHT
NOW.
[ LAUGHTER ]
>> DAN HAS THE WEATHER THERE
TONIGHT.
>> YES.
\M\M
>> OH, MY GOSH, I FORGOT WHERE
I WAS.
\M\M
>> A LOVED MEMBER OF THE
CHANNEL 3 --
>> IT'S COLDER.
GET OUT THERE.
IT'S 25 DEGREES.
[ LAUGHTER ]
>> WE WANT THIS.
WE WANT THIS.
\M\M
>> ROUND 'EM UP.
>> THAT'S ALL SLIPPED DOWN TO
THE SOUTH.
>> SO COLD.
>> WE RECYCLE --
>> THE FORECAST.
>> FOR THE FIRST TIME --
HICCUP.
EASY FOR ME TO SAY.
>> IS IT A CHURCH?
>> IT'S 5:59.
WHOO!
IS IT?
[ LAUGHTER ]
IT'S 5:09.
>> TRAVELING ON -- I'M SORRY,
VALENTINE'S DAY.
>> CHANNEL 3'S CALVIN CUTLER
IN STEREO.
>> VERMONT NATIONAL GUARD
MEMBER WILL BE --
\M\M
>> I'M NOT HEARING ANYTHING.
ANDY?
\M\M
>> ANDY, I'M NOT HEARING
ANYTHING.
>> OH, MY GOD!
>> LIVE IN THE NEWSROOM,
CHRISTINA --
>> WHATEVER.
[ LAUGHTER ]
>> PRESIDENT TRUMP MET WITH
POLAND'S PRESIDENT -- KIND OF
DOING A WAVE OVER HERE.
THANK YOU, MIKE, THANKS YOU
FOR WATCHING.
SEE YOU SOON.
ALL YOUS.
[ LAUGHTER ]
>> Darren: AND YES, THANK YOUS
FOR WATCHING.
HAVE A GREAT DAY, EVERYONE.
SEE YOU SOON.
TAKE CARE.
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