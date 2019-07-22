YCQM: July 21, 2019

BURLINGTON, Vt. Darren: AND GOOD MORNING, I'M
DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," VERMONT'S FORMER
EDUCATION SECRETARY WANTS TO BE
GOVERNOR.
THIS MORNING REBECCA HOLCOMBE ON
WHY SHE'S CHALLENGING HER FORMER
BOSS, GOVERNOR PHIL SCOTT.
ALSO, NEW HAMPSHIRE SENATORS
JEANNE SHAHEEN AND MAGGIE
HASSAN, PRESSED FOR INFORMATION
ON ISIS DETAINEES AND CYBER
ATTACKS.
PLUS, NEW BEE RESEARCH IN
VERMONT, SHEDDING LIGHT ON HOW
DISEASES ARE SPREAD AND THE
THREAT TO BEE POPULATIONS.
AND THE DANGERS OF DIVING INTO
LAKE CHAMPLAIN.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
A YOUNG WOMAN IS RECOVERING FROM
SPINAL SURGERY AFTER A SUMMER
DAY OF FUN WENT WRONG.
AND SHE HAS A MESSAGE FOR OTHERS
SHE HOPES WILL SAVE LIVE.
CAT VIGLIENZONI SPOKE WITH HER
IN THE HOSPITAL ROOM THE DAY
BEFORE SHE WENT UNDER THE KNIFE.
>> I REGRET EVERY DECISION THAT
I MADE ON THAT DAY TO DO THAT.
>> THAT WAS A JUMP OFF A CLIFF
INTO LAKE CHAMPLAIN THAT LEFT
KERRIGAN DAVIS IN PAIN, IN THE
HOSPITAL WITH A SHATTERED SPINE.
THE 20-YEAR-OLD AND THREE
FRIENDS WERE CLIFF JUMPING IN
THE CAT BAY STATE PARK IN
COLCHESTER SUNDAY WHEN SHE
DECIDE TODAY LEAP OFF THE
TALLEST CLIFF.
>> IF YOU HAD KNOWN IT WAS 70
FOOT, WOULD YOU HAVE JUMPED?
>> GOD, NO.
BUT I ALSO WANTED TO BE THE
DAREDEVIL, 'CAUSE ONE OF MY GUY
FRIENDS WAS NOT DOING IT, AND I
WANTED TO SHOW HIM UP A LITTLE
BIT, YOU KNOW.
>> SO SHE JUMPED, INTO THIS
SPOT.
>> WHEN I FINALLY HIT THE WATER,
IT WAS JUST -- IT WAS -- I DON'T
KNOW HOW TO DESCRIBE IT, LIKE I
THOUGHT I WAS OKAY, BUT THEN I
STARTED FEELING THIS NUMBING
SENSATION, AND I WAS LIKE
SOMETHING IS NOT RIGHT.
LIKE MY FRIENDS WERE DOING THIS
JUMP FIVE TIMES IN A ROW, WHY AM
I THE UNLUCKY ONE, WHY DID THIS
HAPPEN TO ME?
>> ADRENALINE KICKED IN AT THAT
POINT.
>> THANKFULLY HER FRIENDS,
INCLUDING ANN STETSON, HEARD HER
SCREAMS FOR HELP, AND PULLED HER
FROM THE WATER.
>> I SEE MY FRIEND IN PAIN, I
SEE HER IN A STATE I'VE NEVER
SEEN HER IN BEFORE, AND LIKE,
YOU KNOW, THE SOUNDS OF PAIN
THAT I HAVEN'T HEARD BEFORE.
IT'S TERRIFYING.
>> KERRIGAN WAS TAKEN TO
UVM MEDICAL CENTER, NOT SURE IF
SHE WOULD EVER MOVE NORMALLY
AGAIN.
DOCTORS TOLD HER SHE HAD BROKEN
ONE OF HER VERTEBRA, BONE SHARDS
DIGGING INTO HER SPINAL NERVE.
HER FEET IN SERIOUS PAIN.
ALL OF IT JUST FROM HITTING THE
WATER WRONG.
>> MY IMPACT WAS FROM THE
WATER, I DIDN'T STRIKE ANYTHING
ELSE.
>> WE'VE BEEN SEEING AROUND FOUR
A SUMMER AT LEAST.
>> UVM TRAUMA PROGRAM MANAGER
JENNIFER GRATIN SAID THIS YEAR
HAS BEEN BUSY.
ALREADY THREE PEOPLE
HOSPITALIZED WITH INJURIES FROM
CLIFF JUMPING.
MORE THAT WERE TREATED IN THE
E.R., AND DISCHARGED.
SHE SAYS SHE HOPES PEOPLE WHO
HEAR KERRIGAN'S STORY LEARN FROM
IT.
THAT NO CLIFF IS SAFE.
>> ONE OF THE BEST WAYS TO
PREVENT INJURIES IS TO SEE IT
FROM SOMEBODY FIRSTHAND WHAT CAN
HAPPEN.
>> KERRIGAN'S SURGERY IS SET FOR
WEDNESDAY MORNING.
AFTER THAT SHE HAS MONTHS OF
RECOVERY AHEAD.
SOMETHING HER MOM LYNETTE SAID
THEY'LL DO TOGETHER.
>> AS A MOTHER, YOU WANT TO --
UH!
YOU WANT TO TAKE THEM AND HOLD
THEM AND TELL THEM IT WILL BE
OKAY.
>> SHE SAID SHE'S GRATEFUL TO BE
PLANNING FOR HER DAUGHTER'S
SURGERY AND NOT HER FUNERAL.
>> I DON'T WANT OTHER PEOPLE
STRUGGLING THROUGH WHAT I HAVE
TO GO THROUGH.
>> IF YOU COULD, WOULD YOU TAKE
IT BACK?
>> YES, I DO.
>> KERRIGAN'S FRIENDS SET UP A
FUNDRAISER TO HELP WITH BILLS.
THEY'VE ALREADY RAISED SEVERAL
THOUSAND DOLLARS.
THE LINK IS ON THIS STORY ON OUR
WEBSITE.
IN THE NEWSROOM, CAT
VIGLIENZONI, CHANNEL 3 NEWS.
>> Darren: THURSDAY, KERRIGAN'S
MOM LET US KNOW THAT THE SURGERY
WAS SUCCESSFUL.
DOCTORS WERE ABLE TO REMOVE THE
FRAGMENTS OF VERTEBRA AND PLACE
A COLLAR TO STABILIZE KERRIGAN'S
SPINE.
NOW THE 20-YEAR-OLD IS IN THE
ICU.
HER MOM SAYS SHE'LL BE THERE FOR
A COUPLE DAYS BECAUSE SHE'S IN A
LOT OF PAIN.
ONCE SHE'S READY FOR REHAB, THE
ROAD TO RECOVERY BEGINS.
HERE IS MORE OF CAT'S
CONVERSATION WITH KERRIGAN.
>> DO YOU THINK THAT PEOPLE
REALIZE THAT THAT CAN HAPPEN?
>> I DON'T THINK SO.
ESPECIALLY IF YOU'RE WITH A
GROUP OF FRIENDS THAT HAVE BEEN
DOING THE JUMP ALREADY, LIKE ONE
OF MY FRIENDS DID THE JUMP FOUR
TIMES THAT DAY, AND THEN HE HAD
ALSO DONE IT LAST YEAR WHEN WE
HAD GONE TOGETHER.
SO BY SEEING OTHER PEOPLE DOING
IT, YOU THINK OH, I AM IMMUNE
FROM ANYTHING THAT'S GOING TO
HAPPEN.
I'M GOING TO END UP JUST LIKE
THEM, JUST LIKE SWIMMING IT OFF,
AND NOTHING BAD IS GOING TO
HAPPEN TO ME.
BUT YOU JUST NEVER KNOW.
IT'S A FREAK ACCIDENT, AND YOU
CAN HIT THE WATER WRONG, IT'S
LITERALLY LIKE FALLING FROM A
BUILDING AND STRIKING PAVEMENT
AT THE BOTTOM.
THAT'S HOW MUCH PRESSURE THERE
IS COMING IN CONTACT WITH THAT
WATER.
>> DO YOU THINK A LOT OF PEOPLE
ASSUME THAT JUST BECAUSE THERE'S
WHAT LOOKS LIKE CLEARWATER
BELOW, OH, I DON'T SEE A ROCK,
THAT THEY THINK, OKAY, IF I JUMP
I WILL BE FINE?
>> YEAH.
I DEFINITELY THINK THAT'S THE
INDICATION, BUT I KNOW -- THAT'S
THE CASE, BUT I KNOW THE AREA
AROUND CAT'S BAY IS PRETTY OPEN.
THERE ARE SOME ROCKS THAT STICK
OUT, BUT YOU HAVE TO MAKE SURE
YOU JUMP OUT FAR ENOUGH AND YOU
WON'T HIT ANYTHING.
MY IMPACT WAS MERELY FROM THE
WATER, I DIDN'T STRIKE ANYTHING
ELSE.
PEOPLE DEFINITELY DO NEED TO BE
CAREFUL.
YOU DON'T EVEN KNOW IF THERE IS
A FALLEN TREE UNDER THE WATER.
YOU JUST HAVE TO TAKE ALL OF THE
PRECAUTIONS THAT YOU CAN BEFORE
JUMPING, ANN AND I WERE JUST
SWIMMING OUT THERE, JUST TO MAKE
SURE THAT WE WEREN'T GOING TO
RUN INTO ANYTHING THAT WAS GOING
TO CAUSE US HARM BEFORE JUMPING.
>> ARE YOU LUCKY IT WASN'T, YOU
KNOW, YOU DIDN'T GET NEWS THAT
SAID YOU ARE PARALYZED FOR LIFE.
>> OH, MY GOD.
I THOUGHT I WAS GOING TO BE.
WHEN I FIRST GOT PULLED OUT OF
THE WATER, I THOUGHT THAT WAS IT
FOR ME.
EXCEPT FOR THE FACT THAT I FELT
SOMETHING SCRATCHING MY LEGS
WHEN THEY WERE PULLING ME UP ON
THE ROCKS, SO I KNEW THAT I
WASN'T COMPLETELY PARALYZED, IF
I WAS EVEN PARALYZED AT ALL
BECAUSE I HAD FEELING AND I WAS
FEELING PAIN.
SO TYPICALLY WHEN YOU ARE
PARALYZED YOU DON'T REALLY FEEL
ANYTHING.
I WAS FEELING AWFUL NUMBING
PAIN.
I KNEW I WASN'T PARALYZED.
BUT TO COME HERE AND FIND OUT
THAT I WASN'T PARALYZED AS WELL,
JUST -- AND I CAN MOVE MY LEGS,
WHICH IS GOOD.
IT'S JUST VERY, VERY PAINFUL AT
THE MOMENT.
>> WHAT WOULD YOU SAY TO PEOPLE
OUT THERE WHO ARE KIND OF AT
THIS POINT ROOTING FOR YOU TO
MAKE A FAST RECOVERY?
>> I WOULD SAY THANK YOU TO
EVERYBODY FOR ALL OF THE
SUPPORT.
I JUST -- IT'S MADE MY PAST TWO
DAYS A LOT MORE BEARABLE,
KNOWING THAT I HAVE EVERYBODY'S
LOVE BEHIND ME, AND I JUST -- I
THINK I WOULD BE IN A LOT WORSE
STATE IF I DIDN'T THINK THAT
EVERYBODY WAS ROOTING FOR ME.
>> OBVIOUSLY NOT A LOT OF
PEOPLE, YOU KNOW, CHOOSE TO TELL
PEOPLE ABOUT THEIR EXPERIENCES
AFTERWARDS.
WHY DID YOU WANT TO DO THAT?
>> I WANTED TO SAVE LIVES,
POTENTIALLY.
I KNOW I ENDED UP BEING REALLY
LUCKY, NOT LIKE BREAKING MY NECK
OR ANYTHING.
I MEAN, LUCKY BREAKING MY BACK
IS STILL NOT GREAT, BUT I MEAN,
I COULD POTENTIALLY SAVE LIVES
AND OTHER PEOPLE FROM HAVING THE
SAME FATE AS ME, OR WORSE FATE
THAN ME.
AND I DON'T WANT OTHER PEOPLE
STRUGGLING THROUGH WHAT I HAVE
TO GO THROUGH FOR THE NEXT
COUPLE DAYS AND COUPLE OF
MONTHS.
I NEVER KNEW MY LIFE IMPACTED SO
MANY OTHER PEOPLE'S, AND IT'S
JUST INSANE TO KNOW THAT IT
DOES.
>> Darren: WE WISH HER A SPEEDY
RECOVERY.
THE CHANNEL 3 NEWS SUNDAY
MORNING IS COMING UP RIGHT AFTER
"YOU CAN QUOTE ME."
LET'S CHECK WITH SCOTT IN THE
NEWSROOM TO SEE WHAT THE TEAM IS
WORKING ON.
HEY, SCOTT.
>> HEY, DARREN.
WE WILL FINALLY SEE A LITTLE BIT
OF A DIP IN THE THERMOMETER
TODAY AFTER TEMPERATURES WERE
WELL INTO THE 90s IN SOME AREAS
ON SATURDAY.
WE'LL CHECK WITH DAVE ON THE
WORKWEEK FORECAST.
PLUS, WE'LL TAKE YOU TO
SHOWBURN, WHERE A VERMONT SCHOOL
IS HELPING TO PROTECT LAKE
CHAMPLAIN.
THIS RAIN GARDEN WILL HELP
REDUCE THE AMOUNT OF OVERFLOW
DURING A STORM.
AND JULY IS NATIONAL ICE CREAM
DAY, AND TODAY IS NATIONAL ICE
CREAM DAY.
JULY IS NATIONAL ICE CREAM
MONTH.
WE CHECK IN AT A LOCAL FARM
WHERE THE SCOOPS KEEP COMING,
NOT JUST THIS MONTH, BUT ALL
YEAR ROUND.
ALSO, WE HAVE SOME VERY SPECIAL
COLD-BLOODED GUESTS IN STUDIO,
SO DON'T SLITHER AWAY AFTER "YOU
CAN QUOTE ME," STAY TUNED FOR
THE NEWS AT THE TOP OF THE HOUR.
>> Darren: I WILL NOT BE
STICKING AROUND FOR THAT
SEGMENT, SCOTT.
THANK YOU SO MUCH.
STILL AHEAD THIS MORNING, NEW
RESEARCH AT UVM CONFIRMS THAT
VIRUSES CAN SPREAD FROM
HONEYBEES TO BUMBLEBEES VIA
FLOWERS.
WHAT SHOULD BEEKEEPERS DO TO
MAKE SURE THEIR BEES DON'T HAVE
AN IMPACT ON THE WILD
POPULATION?
THAT'S COMING UP.
>> Darren: THE RACE FOR GOVERNOR
IN VERMONT IS OFFICIALLY
UNDERWAY, WITH THE ANNOUNCEMENT
THAT FORMER EDUCATION SECRETARY
REBECCA HOLCOMBE WILL SEEK THE
DEMOCRATIC NOMINATION.
ROGER GARRITY ASKS HER WHY SHE'S
TRYING TO UNSEAT CURRENT
GOVERNOR REPUBLICAN PHIL SCOTT.
>> IT'S A BIG DECISION TO
SAY "I'M RUNNING FOR GOVERNOR OF
VERMONT."
HOW DID YOU COME TO THAT
DECISION?
>> YOU KNOW, I'M THRILLED TO BE
HERE.
I AM JUST PRISMED TO LIVE IN
THIS STATE -- PRIVILEGED TO LIVE
IN THIS STATE.
IT IS A FANS PARTICULAR STATE.
AS SECRETARY OF EDUCATION, I HAD
THE CHANCE TO TRAVEL FROM
BENNING TON TO CANAN AND SEE SO
MANY DIFFERENT COMMUNITIES,
SPEAK WITH PEOPLE ALL OVER THE
STATE.
ILOOKING FORWARD TO USING MY
EXPERIENCE AS A TEACHER ARCS A
PRINCIPAL, AS A SECRETARY OF
EDUCATION, TO PUT THOSE TO WORK
TO CREATE BETTER OPPORTUNITIES
FOR EVERY VERMONTER IN EVERY ONE
OF THOSE COMMUNITIES, BECAUSE I
KNOW THAT WHEN WE GIVE PEOPLE
THE SKILLS THEY NEED AND THE
OPPORTUNITY THEY NEED TO
CONTRIBUTE TO OUR PROSPERITY,
THAT WE ALL ARE BETTER OFF.
I AM RUNNING BECAUSE MY CONCERN
IS GOVERNOR SCOTT'S POLICIES
CURRENTLY END UP BENEFITING MORE
WEALTHY VERMONTERS IN PROSPEROUS
AREAS.
THAT'S GREAT, BUT WE REALLY NEED
TO TAKE CARE OF THE VERMONTERS
WHO ARE STRUGGLING TO PAY THEIR
BILLS ON A FIXED WAGE THAT
HASN'T INCREASE.
WE NEED TO MAKE SURE EVERY
VERMONTER HAS THE OPPORTUNITY TO
BETTER THEMSELVES, TO LIVE A
GOOD LIFE, NOT WORRY ABOUT
WHETHER THEY CAN GO TO THE
DOCTOR BECAUSE THEY ARE AFRAID
OF THE BILL.
SO THEY CAN BE PART OF OUR
SHARED PROSPERITY IN VERMONT.
>> Darren: IS THIS A CAMPAIGN
AGAINST PHIL SCOTT AND AGAINST
THE STATUS QUO IN STATE
GOVERNMENT RIGHT NOW?
OR IS THAT WHAT THE MOTIVATION
WAS?
>> MY CAMPAIGN IS TO MAKE THE
BEST USE WE CAN OF OUR
TAXPAYERS' HARD-EARNED DOLLARS
TO CREATE THE BEST OPPORTUNITY
FOR VERMONTERS IN EVERY SINGLE
COMMUNITY.
I LOVE THIS STATE.
I SEE EVERYWHERE I GO
HARD-WORKING PEOPLE WHO REALLY
CARE ABOUT OUR FUTURE, WHO WANT
TO DO THE BEST THEY CAN, AND
BELIEVE IN US, AND BELIEVE IN
OUR INGENUITY, AND I WANT TO
WORK FOR THOSE PEOPLE TO BUILD
THAT MAJORITY TO MAKE GREAT
OPPORTUNITIES FOR OUR FUTURE.
>> Darren: HAVE YOU LONG THOUGHT
ABOUT A POLITICAL CAREER?
>> NO.
IF YOU ASKED ME A COUPLE YEARS
AGO, I WOULD HAVE LAUGHED AT
YOU.
AT MY CORE I AM AN EDUCATOR.
I THINK WHAT I BRING TO THIS
RACE IS, YOU KNOW, YEARS OF
EXPERIENCE IN PUBLIC SCHOOLS,
AND THAT REALLY TEACHINGS YOU
TWO THINGS: FIRST OF ALL, WE
CELEBRATE AND FIND THE STRENGTH
IN ANY KID WHO CROSSES OUR
THRESHOLD, BECAUSE OUR JOB IS TO
FIND PEOPLE WHERE THEY ARE, AND
HELP THEM BE THE BEST THEY CAN
BE.
AND THAT'S WHAT I WANT IT DO FOR
THE STATE.
THE OTHER THING YOU LEARN WHEN
YOU WORK IN PUBLIC EDUCATION IS
THAT WHEN YOU WORK IN A
COMMUNITY, YOU MEET WITH PEOPLE
FROM ALL WALKS OF LIFE.
PEOPLE WITH ALL KIND OF
ASPIRATIONS FOR THEIR KIDS, AND
PEOPLE WITH DIFFERENT RESOURCES,
PEOPLE WITH DIFFERENT
CIRCUMSTANCES.
AND WHAT YOU DO IS YOU FIGURE
OUT HOW TO LISTEN TO EVERY ONE
OF THEM, TRY TO HONOR EVERYONE'S
ASPIRATION AND FIGURE OUT THE
BEST WAY TO WORK TOGETHER AS A
DIVERSE COMMUNITY TO KREE ALT
THE GREATEST VALUE FOR OUR
STATE -- CREATE THE GREATEST
VALUE FOR OUR STATE.
THAT'S WHAT I WANT IT DO AS
GOVERNOR AS WELL.
>> Darren: PHIL SCOTT IS FOCUSED
ON ECONOMIC DEVELOPMENT,
AFFORDABILITY AND THE STATE'S
POPULATION ISSUES, DEMOGRAPHIC
CHALLENGES.
ARE THOSE THE WRONG PRIORITIES?
>> NO, I JOIN THE ADMINISTRATION
INITIALLY BECAUSE I BELIEVED IN
THOSE PRIORITIES.
I BELIEVE THAT THOSE ARE THINGS
THAT VERMONTERS ARE WORKING ON,
AND WORRIED ABOUT.
I BELIEVE THAT WE NEED TO FIGURE
OUT HOW TO MAKE VERMONT MORE
AFFORDABLE.
NOT JUST FOR THE PEOPLE -- FOR
ALL OF US, BUT IN PARTICULAR FOR
THE PEOPLE WHO ARE STRUGGLING
MOST TO PAY THEIR BILLS.
THAT'S WHERE WE NEED TO MEASURE
OUR SUCCESS.
I ALSO BELIEVE IN EQUITY,
BECAUSE I BRIEF THAT WHEN WE
MAKE SURE WE GIVE OPPORTUNITY TO
EVERY VERMONTER, WE ARE ALL
BETTER OFF AS A STATE, AND WE
CAN'T LET ANYTHING DIVIDE US,
BECAUSE WE NEED TO MAKE SURE
EVERY VERMONTER HAS A STAKE IN
THE FUTURE.
AND THAT'S NOT TRUE RIGHT NOW.
I HAD TO LEAVE, BECAUSE FOR ME I
FELT THOSE WORDS WERE WORDS, AND
WHAT WE NEED IN VERMONT IS
ACTION.
WE NEED PEOPLE WILLING TO
ACTUALLY MAKE THOSE GOALS REAL.
AND THAT MEANS USING OUR
RESOURCES BETTER.
WE NEED TO MOVE PEOPLE TO THOSE
HIGH-WAGE, HIGH-GROWTH SECTORS
WHERE WE KNOW THE OPPORTUNITY
IS.
WE NEED TO FIGURE OUT HOW TO USE
THE SPACE THAT'S ALREADY
AVAILABLE IN OUR BUILDINGS TO
SERVE THE COMMUNITY BETTER, 24/7
SO THAT WE ARE TAKING CARE OF
OUR KIDS AND PARENTS CAN GO TO
WORK AND NOT CARE.
IF THAT MEANS EXTENDED DAY SO
YOU CAN WORK UNTIL 5:00 AND NOT
WORRY ABOUT YOUR KIDS, THAT'S A
GOOD THING, TOO, BECAUSE THOSE
ARE EMPLOYEES, THEN, WHO CAN GO
TO THEIR BUSINESSES AND HELP
THEIR BUSINESSES DO WHAT
BUSINESSES DO BEST, CREATE
PROSPERITY FOR ALL OF US.
>> Darren: DO YOU HAVE SOME
SPECIFIC IDEAS FOR HOW TO CREATE
THAT PROSPERITY, HOW TO ATTRACT
VERMONTERS OR PEOPLE TO VERMONT,
AND TO CREATE THOSE HIGH-WAGE
JOBS?
>> MM-HMM.
I THINK WE ALREADY HAVE THAT IN
PLACE, AND YOU KNOW, I THINK WE
SEE IT, WE HAVE STRONG SECTORS
THAT NEED HELP.
I THINK WE NEED TO PAY ATTENTION
TO THINGS LIKE OUR HEALTHCARE
SYSTEM, BECAUSE WE HAVE PLENTY
OF OPPORTUNITIES THERE TO REDUCE
COSTS AND MAYBE BRING SOME
VERMONTERS INTO JOBS THAT WILL
GIVE THEM A REALLY STRONG FUTURE
IN THE STATE.
WE DON'T HAVE ENOUGH NURSES IN
THE STATE.
WE HAVE GREAT EDUCATIONAL
PROGRAMS.
WE NEED TO WORK TOGETHER TO
PEOPLE INTO THAT TECH CENTER
NURSING PROGRAMS TO MEET THE
CRITICAL NEED EMPLOYERS HAVE.
LONG-TERM, I THINK IF WE CAN
WORK TOGETHER TO SUPPORT OUR
SMALL BUSINESSES, MAKE SURE OUR
SCHOOLS ARE REALLY GREAT, AND
BRING DOWN THE COST OF
HEALTHCARE, I THINK OUR STATE
WILL BE THE STATE WHERE PEOPLE
WANT TO BE.
I'M GETTING IN BECAUSE, FRANKLY,
THE TIME IS RIGHT.
IT'S RIGHT FOR ME, IT'S RIGHT
FOR THE STATE.
I'M CONCERNED ABOUT THE LACK OF
OPPORTUNITY I SEE IN MANY PARTS
OF THE STATE.
I'M CONCERNED THAT MANY OF THE
INITIATIVES THAT ARE COMING OUT
FROM THE ADMINISTRATION ARE
HAVING THE EFFECT OF
REDISTRIBUTING OPPORTUNITY UP.
WE NEED TO MAKE SURE THAT EVERY
VERMONTER FEELS THAT THEY HAVE A
STAKE IN OUR ECONOMY.
THAT THEY HAVE AN OPPORTUNITY TO
IMPROVE THEIR CIRCUMSTANCES.
AND THAT WE'RE GOING TO MAKE
THAT POSSIBLE.
THAT'S WHAT WE CAN DO FOR THEM.
AND SO IT IS THE RIGHT TIME, AND
I FEEL THAT URGENCY ABOUT
GETTING OUT THERE, AND MEETING
WITH VERMONTERS, GOING AROUND
THE STATE, AND PUTTING TOGETHER
THE BEST POSSIBLE CAMPAIGN I CAN
PUT TOGETHER TO MAKE SURE THAT I
CAN GET THAT GOAL ACROSS THE
LINE.
>> Darren: THERE ARE OTHER
HIGH-PROFILE CANDIDATES
CONSIDERING ENTERING THE RACE,
INCLUDING THE ATTORNEY GENERAL,
AND LIEUTENANT GOVERNOR.
THAT AT ALL AFFECT THE TIMING OF
YOUR DECISION?
>> ACTUALLY, I MEAN, I KNOW
OTHER PEOPLE ARE CONSIDERING.
I AM REALLY FOCUSED ON GETTING
OUT, PUTTING TOGETHER A REALLY
STRONG CAMPAIGN THAT REFLECTS
VERMONT AND REACHES OUT AND
MEETS VERMONTERS ACROSS THE
STATE TO HEAR WHAT THEY ARE
SAYING, HEAR WHAT THEIR CONCERNS
ARE AND FIGURE OUT HOW TO PUT
TOGETHER A STRONG COALITION THAT
CAN MOVE US FORWARD.
>> HOW MANY ISIS DETAINEES DO WE
KNOW ARE CURRENTLY IN THE
CUSTODY OF CENTRAL GOVERNMENT OF
IRAQ?
>> Darren: DURING A HEARING ON
THE FUTURE OF U.S. POLICY IN
IRAQ, NEW HAMPSHIRE SENATOR
JEANNE SHAHEEN ASKED
REPRESENTATIVES FROM THE STATE
AND DEFENSE DEPARTMENT ABOUT
WHAT'S GOING TO HAPPEN TO ISIS
DETAINEES IN CUSTODY OF IRAQ'S
GOVERNMENT AND THE KURDISH
REGIONAL GOVERNMENT.
THE STATE DEPARTMENT'S JOAN
POLASHEK CALLED THE ISSUE OF
DETAINEES A SERIOUS PROBLEM.
SHE SAID THE STATE DEPARTMENT IS
ASKING COUNTRIES AROUND THE
WORLD IT TAKE BACK THEIR FOREIGN
NATIONALS.
IN DOING SO, THEY ARE RUNNING UP
AGAINST THE RULE OF LAW, AND
HUMAN RIGHTS ISSUES.
>> SO WE HAVE AN INTENSE AND
ONGOING DIALOGUE WITH THE IRAQI
AUTHORITIES TO MAKE SURE THAT
THOSE IRAQI CITIZENS WHO ARE
RETURNED TO IRAQ FACE A FAIR
TRANSPARENT JUDICIAL PROCESS.
>> Darren: SHAHEEN SAID IT IS
POSSIBLE TO HER CONSTITUENTS TO
KNOW THAT ISIS FIGHTERS WILL
FACE TRIAL.
SHAHEEN BROUGHT UP JAMES FOLEY,
THE NEW HAMPSHIRE JOURNALIST,
WHO WAS ABDUCTED IN SYRIA IN
2012, AND LATER KILLED.
>> THERE IS A QUESTION ABOUT
WHETHER HIS MURDERS ARE IN
CUSTODY -- MURDERERS ARE IN
CUSTODY IN SYRIA, AND HIS FAMILY
AND THE FAMILY OF OTHER
AMERICANS MURDERED ARE VERY
INTERESTED IN SEEING THEM
BROUGHT BACK TO JUSTICE AND
TRIED, IN OUR CIVILIAN COURTS.
>> Darren: IT ISN'T JUST
HARDENED CRIMINALS BEING
DETAINED IN PLACES LIKE IRAQ.
THERE ARE ALSO TENS OF THOUSANDS
OF WOMEN AND CHILDREN.
FAMILIES OF ISIS FIGHTERS.
BOTH SHAHEEN AND
POLASHEK ACKNOWLEDGE THE NEED TO
PROVIDE SUPPORT FOR THESE PEOPLE
SO THAT THEY ARE NOT
RADICALIZED.
THIS WEEK THE HOMELAND SECURITY
AND GOVERNMENT AFFAIRS COMMITTEE
HAD A HEARING ON THE UPCOMING
2020 CENSUS AND HOW TO GET AN
ACCURATE COUNT OF THE U.S.
POPULATION.
AMONG LAWMAKERS' CONCERNS, HOW
TO PROTECT U.S. CENSUS DATA FROM
A CYBER ATTACK.
THE DIRECTOR OF THE CENSUS
BUREAU EXPLAINED TO THE
COMMITTEE SOME OF THEIR SYSTEM'S
BUILT-IN SAFEGUARDS.
HE SAID PARTS OF THE SYSTEM CAN
BE IMMEDIATELY CLOSED IF AN
ATTACK IS DETECTED, BUT THEY
DON'T YET HAVE A PLAN FOR WHAT
TO DO IF THE ENTIRE SYSTEM WERE
TO COME UNDER ATTACK.
>> HOW WOULD YOU GO BACK AND
VALIDATE CENSUS RESPONSES IF YOU
FIND THE INFORMATION YOU
COLLECTED ONLINE HAS BEEN
POTENTIALLY COMPROMISED?
>> SENATOR, SOME OF THE
SPECIFICS I WOULD LIKE TO GET
BACK TO YOU WITH, BUT WE DO HAVE
REDUNDANCIES BUILT INTO OUR
SYSTEM AND WE DO HAVE
INFORMATION STORED, FOR EXAMPLE,
ON THE CLOUD, AS WELL AS AT A
FACILITY.
SO WE DO HAVE REDUNDANCIES BUILT
IN, BUT I WOULD RATHER DISCUSS
THOSE MAYBE WITH YOU AND YOUR
STAFF.
>> SENATOR MAGGIE HASSAN ALSO
ASKED HOW THE CENSUS BUREAU
COUNTS HARD TO COUNT GROUPS,
LIKE THE DISABLED AND THOSE WHO
SPEAK UNCOMMON LANGUAGES.
HE SAID THE CENSUS HAS A NETWORK
OF TRANSLATORS AND INTERPRETERS
LINED UP.
UP NEXT, SO YOU DON'T MISTAKENLY
GET BEES SICK.
DON'T GO AWAY.
>> Darren: THE STATE IS TRYING
TO STOP DISEASES FROM SPREADING
'TWEEN BEES THAT POLLINATE YOUR
FOOD.
VERMONT'S FARMED HONOREE BEES
ARE GETTING WILD BEE POPULATIONS
SICK.
FOR NOW, RESEARCHERSES ARE NOT
SURE HOW THIS COULD IMPACT THE
BEES, BUT THEY WANT TO STOP THE
SPREAD.
CAT VIGLIENZONI FOUND OUT WHAT'S
BEING DONE.
[ BUZZING ]
>> STEP WITHIN A FEW DOZEN FEET
OF THESE HIVES AT THE UNIVERSITY
OF VERMONT HORTICULTURE FARM,
AND YOU'LL HEAR THE BUZZ OF
ACTIVITY FROM THESE BUSY BEES.
THOUSANDS OF HONEYBEES BRINGING
BACK POLLEN FROM NEARBY WILD
FLOWERS.
BUT BEE RESEARCHER SAMANTHA
ALGER FOUND SOMETHING CONCERNING
WHEN HER TEAM LOOKED AT THE
FLOWERS NEAR MANAGED HONEYBEE
LIVES.
>> WE FOUND A VERY HIGH
PROPORTION OF FLOWERS, WE
DETECTED BEE VIRUSES ON, AND
MOST INTERESTING PART ABOUT THAT
WAS THAT WE ONLY FOUND BEE
VIRUSES ON FLOWERS INSIDE
HONEYBEE APRIL JARIS, OR NEAR
APIARIES.
>> RESEARCH JUST PUBLISHED FOUND
20% OF FLOWERS NEAR HONEYBEE
APIARIES WERE COULD BE
TRANSMITTED FROM WILD BEES WHO
POLLINATED THE SAME FLOWERS.
>> WITHOUT KNOWING HOW THEY ARE
AFFECTING WILD BEES, IT IS
CONCERNING, CONSIDERING SO MANY
KLEINS IN BEE -- DECLINE.
>> HER GOAL IS NOT TO DISCOURAGE
THE HOBBY.
>> WE ARE NOT GOING TO
VILLAINIZE BEEKEEPERS, THEY ARE
PART OF THE AGRICULTURAL
COMMUNITY.
WE NEED TO BE CAREFUL TO MANAGE
THEM.
>> IT MEANS TREATING
VARROA MITES, WHICH CAN INCREASE
VIRUSES IN A HIVE.
THE STATE'S APIARY INSPECTION
PROGRAM LOOKS FOR BOTH.
AGRICULTURE SECRETARY AN TON
CONTINUE ITS SAID A NEW --
TIBBETS SAYS A NEW LAW WILL
ALLOW THEM TO PROTECT VERMONT'S
BEES, INCLUDING HIRING TWO MORE
FULL-TIME INSPECTORS TO DO
CHECKS.
REQUIRING BEEKEEPERS TO REGISTER
THEIR HIVES.
DOING MORE EDUCATION FOR
BEEKEEPERS.
AND REQUIRING BEEKEEPERS TO
SUBMIT HIVE MANAGEMENT PLANS.
>> BEES CAN TRAVEL GREAT DISTABS
TANSES.
IT IS IMPORTANT -- DISTANCES.
IT IS IMPORTANT TO HAVE A ROBUST
INSPECTION PROGRAM.
SO IF A HIVE IS IDENTIFIED WITH
A DISEASE, THOSE BEES DON'T
TRAVEL TO ANOTHER HIVE THAT
COULD BE NEARBY.
>> SHE SAYS SHE'S GLAD TO HEAR
THERE WILL BE MORE INSPECTIONS,
BECAUSE BETTER HIVE MANAGEMENT
IS THE BEST WAY TO KEEP WILD
BEES SAFE, TOO.
>> IT'S NOT A MATTER OF DO YOUR
BEES HAVE MITES OR WILL THEY
EVER HAVE MITES, IT IS A MATTER
OF WHEN THEY WILL HAVE MITES.
>> THE NEXT STEP IN THE RESEARCH
IS TO TEST WHETHER THE FLOWERS
ACTUALLY THE WAY THE VIRUS GETS
TRANSMITTED.
THEY HAVE DONE THAT TEST AND ARE
CURRENTLY REVIEWING DATA.
IN SOUTH BURLINGTON, CAT
VIGLIENZONI, CHANNEL 3 NEWS.
>> SAMANTHA ALGER JOINS US.
THANKS FOR BEING HERE.
>> THANKS FOR HAVING ME.
>> Darren: THERE'S MORE RESEARCH
BEING DONE TO TRACK HOW THIS IS
HAPPENING.
WHAT IS SHE TALKING ABOUT HERE?
>> RIGHT.
SO IN OUR FIELD STUDY, WE FOUND
THIS REALLY INTERESTING RESULT,
THAT VIRUSES ARE MORE LIKELY --
OR THAT BUMBLEBEES ARE MORE
LIKELY TO HAVE VIRUSES WHEN THEY
ARE NEAR HONEYBEE APIARIES, AND
FLOWERS NEARBY HOST VIRUSES.
NOW WE WANT TO TAKE THE BIG
STUDY WE MEASURED IN THE FIELD
AND TAKE IT INTO A LABORATORY
SET TO GO SEE IF WE CAN
DEMONSTRATE THIS TRANSMISSION
ROUTE IN A CONTROLLED SETTING TO
SEE IF HONEYBEES WILL PUT THE
VIRUSES ON THE FLOWERS, LEAVE
BEHIND VIRUSES ON FLOWERS, AND
TO SEE IF OTHER BEES WILL PICK
UP THOSE VIRUSES FROM THE
FLOWERS.
KIN KIN FOLKS HAVE BEFORE --
>> Darren: FOLKS HYPE OTH
SIZED -- HIGH POT SIZED THIS,
BUT --
>> THIS THE LARGEST HYPOTHESIS
THAT HASN'T REALLY BEEN TESTED.
>> Darren: IS THERE A CONCERN AT
ALL THAT THIS STUDY COULD SEND
THE WRONG MESSAGE IT BEEKEEPERS,
PERHAPS?
>> UM, SO IT IS AN INTERESTING
QUESTION.
WE ARE NOT, AS I MENTIONED
BEFORE TO CAT, WE ARE NOT TRYING
TO VILLAINIZE BEE KEEPING OR
HONEYBEES OR INDUSTRY.
HONEYBEES ARE THE MOST IMPORTANT
MANAGED POLLINATOR FOR OUR FOOD
CROPS.
OUR MOST IMPORTANT MANAGED
POLLINATORS.
WE NEED TO DO WHAT WE CAN DO.
THAT INCLUDES HAVING FOUND BEE
KEEPING PRACTICES THAT REDUCES
RISK OF SPILLOVER FROM HONEYBEES
TO WILD BEES.
>> BEE KEEPING IS JUST
ABSOLUTELY BOOMING IN VERMONT
RIGHT NOW.
>> IT IS.
>> WHY DO YOU THINK THAT IS?
>> I THINK IT'S STILL AN EFFECT
OF ALL OF THE NEWS ABOUT COLONY
COLLAPSE DISORDER.
THAT WAS A LONG TIME AGO, BUT
THIS WHOLE INITIATIVE ABOUT SAVE
THE BEES, I THINK A LOT OF
PEOPLE THINK THEY ARE GOING TO
SAVE THE BEES BY GETTING BEES.
THE INTERESTING THING IS THAT
HONEYBEES ARE A NON-NATIVE
SINGLE INTRODUCED SPECIES OF
BEE, AND SO THERE ARE LOTS OF
OTHER WAYS AND BETTER WAYS TO,
QUOTE, SAVE THE BEES THAN
BECOMING A HOBBYIST BEEKEEPER.
>> Darren: SECRETARY TIBBETS
MENTIONED THERE WILL BE MORE
INSPECTIONS, MORE INSPECTORS.
WHAT DOES THAT INVOLVE?
WHAT GOES ON WHEN YOU INSPECT A
HIVE?
>> SO A HIVE INSPECTION
TYPICALLY INVOLVES AN INSPECTOR
VISITING AN APIARY, BASICALLY A
YARD WITH A LOT OF DIFFERENT
HONEYBEE KOL MISSION.
THEY GO THROUGH EITHER ALL THE
COLONIES, OR A SUBSET OF THOSE
COLONIES, AND THEY WILL VISUALLY
OPEN THEM UP AND VISUALLY
INSPECT THOSE HIVES FOR
PATHOGENS AND PESTS
>> Darren: I NEVER HEARD OF THE
VERMONT BEE LAB BEFORE.
>> IT'S A NEW THING.
DARE TELL US ABOUT IT.
WHAT IS IT?
>> SO IT'S -- WE HAVE LOTS OF
DIFFERENT BEE RESEARCH AND
EDUCATION AND OUTREACH GOING ON
AT THE UNIVERSITY, SO WE ARE
TRYING TO TAKE THESE DIFFERENT
ASPECTS AND PUT IT UNDER A
SINGLE ENTITY CALLED THE VERMONT
BEE LAB.
WE WILL BE DOING A LOT OF
RESEARCH, CONTINUING THE CURRENT
RESEARCH, DOING EDUCATION, AND
ALSO MAYBE DISEASE DIAGNOSTIC
LAB FOR HOBBYIST BEEKEEPERS AND
COMMERCIAL BEEKEEPERS IN THE
STATE.
>> Darren: HOW WILL THIS LAB
HELP IN THIS TESTING?
AND TRYING TO STOP THIS FROM
CONTINUING?
>> SO CURRENTLY THERE'S REALLY
NOT MANY PLACES WHERE BEEKEEPERS
CAN SEND, OR EVEN THE APIARY
INSPECTORS CAN SEND SAMPLES OF
BEES TO LOOK FOR PATHOGENS AND
PESTS.
LARGELY IT IS A VISUAL
INSPECTION.
THERE'S A FEDERAL LAB, BUT AS WE
KNOW, THAT CAN BE A PROBLEM DUE
TO FEDERAL SHUTDOWNS, OR
STAFFING SHORTAGES.
AND SO THE IMPORTANCE OF THIS
LAB IS TO HAVE AN INDEPENDENT OR
ANOTHER WAY THAT BEEKEEPERS CAN
GET TESTS DONE FOR DISEASES ON
THEIR BEES.
>> LET'S TALK ABOUT VERMONT'S
WILD BEE POPULATION, GENERALLY
SPEAKING, PRETTY HEALTHY?
>> WELL, WE'VE SEEN A HUGE LOSS
IN HISTORICAL DIVERSITY, AT
LEAST IN BUMBLEBEES.
IN 2015, THERE WERE THREE
BUMBLEBEE SPECIES LISTED AS
EITHER STATE THREATENED OR STATE
ENDANGERED.
THERE ARE A NUMBER OF SPECIES
THAT WE CONSIDER TO BE
GENERALISTS, THAT ARE ACTUALLY
DOING QUITE WELL.
BUT WE SEE ABOUT HALF OF THE
BUMBLEBEE SPECIES OF VERMONT ARE
SHOWING DECLINES.
>> Darren: YOU MENTIONED
EDUCATION IS A KEY COMPONENT OF
WHAT YOU FOLKS DO.
WHAT DOES THAT LOOK LIKE, WHAT
KIND OF MESSAGE ARE YOU SENDING
TO PEOPLE?
>> I THINK WE NEED TO PROMOTE
AND EDUCATE BEEKEEPERS ABOUT
SOUND BEE KEEPING PRACTICES, AND
THE BIGGEST THING THAT
BEEKEEPERS CAN DO IS TO CONTROL
THEIR VARROA MITES, WHETHER
THROUGH CULTURAL PRACTICES, OR A
NUMBER OF DIFFERENT ORGANIC OR
EVEN CONVENTIONAL MITEICIDES.
THE MITES TRANSMIT VIRUSES.
SO IF YOU CONTROL YOUR MITES,
THE IDEA IS THAT YOU WILL REDUCE
THE VIRUS LOAD AND REDUCE THE
CHANCE OF SPILLOVER.
SO EDUCATION AROUND HOW TO TREAT
FOR MITES AND TO KEEP CLEAN
HONEYBEE COLONIES IS IMPORTANT.
>> Darren: DO PESTICIDES PLAY A
ROLE IN THE DECLINING
POPULATIONS?
>> CERTAINLY, YEAH.
IT IS NOT JUST DISEASE, IT IS
PESTICIDES.
PESTICIDE EXPOSURE, AS WELL AS
THE LOSS OF HABITAT.
THERE'S BEEN A FEW STUDIES THAT
HAVE SHOWN THAT THE COMBINATION
OF THESE THINGS CAN ACTUALLY
AFFECT BEES.
SO THE AFFECT OF VIRUSES AND
PESTICIDES TOGETHER HAS A
SYNERGISTIC EFFECT ON BEES.
>> Darren: YOU TAUGHT US A LOT
ALREADY THIS MORNING, BUT YOU
HAVE A CLASS YOU TEACH.
TELL US ABOUT THAT.
CAN FOLKS STILL GET INVOLVED?
>> WE JUST FINISHED OUR FIRST
SUMMER COURSE, THREE CREDIT BEE
KEEPING CLASS AT THE UNIVERSITY
OF VERMONT.
WE ARE TEACHING AT THE
HORTICULTURE FARM.
IT WENT REALLY WELL, AND IT'S
OVER NOW, BUT WE HOPE TO
CONTINUE DOING IT IN THE FUTURE
FOR STUDENTS AND FOR THE BROADER
PUBLIC.
>> Darren: AWESOME.
THANK YOU FOR JOINING US.
>> THANKS FOR HAVING ME.
>> Darren: APPRECIATE YOUR TIME.
THANK YOU ALL FOR WATCHING.
WE'VE GOT A LOT MORE NEWS AHEAD
THIS MORNING, SO STAY TUNED,
RIGHT HERE ON CHANNEL 3.
TAKE CARE AND HAVE A GOOD
SUNDAY, EVERYBODY.
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