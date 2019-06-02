YCQM June 2, 2019

BURLINGTON, Vt. Darren: GOOD MORNING, EVERYONE. I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON "YOU CAN QUOTE ME,"
SIT DOWN WITH BERNIE SANDERS.
WE TALK TO THE VERMONT SENATOR
ABOUT HIS SECOND RUN FOR THE
WHITE HOUSE IN AN EXCLUSIVE
INTERVIEW.
ALSO, ANALYSIS OF THE
PRESIDENTIAL RACE AS WE EXAMINE
THE CROWDED FIELD OF CANDIDATES.
PLUS, THE VERMONT LEGISLATIVE
SESSION IS OVER.
A LOOK AT THE UNUSUAL
ADJOURNMENT.
AND WE BEGIN WITH BERNIE
SANDERS.
HE'S BEEN LIVING A DOUBLE LIFE
AS A FULL-TIME SENATOR AND
PRESIDENTIAL CONTENDER.
HE DISCUSSED THE ISSUES HE'S
FOCUSING ON IN BOTH ROLES WITH
CHANNEL 3'S REPORTER KYLE
MIDURA.
>> Kyle: THANK YOU AS ALWAYS FOR
MAKING TIME FOR US, SENATOR.
IT'S A BIG FIELD IN THE
DEMOCRATIC NOMINATING PROCESS
THIS YEAR.
WHAT MAKES YOU THE RIGHT CHOICE
FOR THE DEMOCRATIC VOTERS?
>> Sen. Sanders: I THINK THE
ISSUES WE'RE TALKING ABOUT ARE
ISSUES THAT SPEAK TO THE NEEDS
OF THE WORKING FAMILIES AND
MIDDLE CLASS AND LOW INCOME
PEOPLE.
AND BY THE WAY, MANY OF THE
ISSUES THAT I TALKED ABOUT FOUR
YEARS AGO, WHICH AT THAT TIME
SEEMED TO BE WILD AND CRAZY AND
EXTREME, ARE NOW PART OF WHAT
AMERICA ACTUALLY BELIEVES IN, SO
WE'VE COME A LONG WAY IN FOUR
YEARS.
RAISING MINIMUM WAGE, HEALTHCARE
FOR ALL, AGGRESSIVELY ADDRESSING
CLIMATE CHANGE, AND I'M PROUD OF
THAT, BUT WE HAVE TO KEEP GOING
AND CREATE AN ECONOMY AND A
GOVERNMENT THAT WORKS FOR ALL OF
US AND NOT JUST THE ONE PERCENT.
THAT'S WHAT THE CAMPAIGN IS
ABOUT.
>> Kyle: YOUR IDEAS HAVE BECOME
MORE MAINSTREAM WITHIN THE
DEMOCRATIC FIELD, BUT IF YOU
BECOME PRESIDENT AND IF
DEMOCRATS DON'T HAVE COMPLETE
CONTROL OF CONGRESS, CAN YOU GET
YOUR IDEAS THROUGH?
>> Sen. Sanders: I THINK WE CAN
AND I'LL TELL YOU WHY.
VIRTUALLY ALL OF THE IDEAS THAT
WE ARE FIGHTING FOR HAVE THE
SUPPORT OF THE AMERICAN PEOPLE.
AND WHEN I TALK ABOUT A
POLITICAL REVOLUTION, I MEAN
GETTING THOSE PEOPLE, ORDINARY
PEOPLE, MANY OF WHOM HAVE GIVEN
UP ON THE POLITICAL PROCESS,
ENGAGED, STANDING UP AND
FIGHTING BACK.
IF MILLIONS OF PEOPLE STAND UP
AND SAY, YOU KNOW WHAT?
WE SHOULD MAKE PUBLIC COLLEGES
AND UNIVERSITIES TUITION FREE
AND SIGNIFICANTLY REDUCE STUDENT
DEBT.
WE SHOULD REBUILD OUR CRUMBLING
INFRASTRUCTURE AND CREATE
MILLIONS OF GOOD-PAYING JOBS.
IF PEOPLE ENGAGE AND STAND UP
AND FIGHT BACK, WE WILL WIN
BECAUSE THE IDEAS THAT WE ARE
PROPOSING ARE THE IDEAS THE
AMERICAN PEOPLE SUPPORT.
>> Kyle: SOME OF YOUR CRITICS
SUGGESTED YOU'RE TOO OLD, YOU'RE
TOO MALE AND YOU'RE TOO WHITE.
>> Sen. Sanders: WHAT DID YOU
SAY?!
LOOK, I FEEL GREAT.
CAN'T REMEMBER THE LAST TIME I
HAD A DAY OFF, ACTUALLY.
WE WORK HARD.
PEOPLE MAKE A JUDGMENT, IF
PEOPLE CONSIDER AGE A FACTOR,
THAT'S FINE.
THEY MIGHT WANT TO CONSIDER
EXPERIENCE A FACTOR.
I WAS A MAYOR FOR EIGHT YEARS,
KNOW NOTHING ABOUT LOCAL
GOVERNMENT.
I WAS IN THE HOUSE FOR 16 YEARS,
KNOW SOMETHING ABOUT THE HOUSE.
SENATOR FOR 13 YEARS.
I RAN FOR PRESIDENT OF THE
UNITED STATES, GOT AROUND THE
COUNTRY A LITTLE BIT, SO I WOULD
HOPE THAT PEOPLE LOOK AT THE
TOTALITY OF ONE'S LIFE AND
EXPERIENCE AND I THINK IF THEY
DO THAT, WE'LL DO PRETTY WELL.
>> Kyle: THE STOCK MARKET IS
GROWING, UNEMPLOYMENT AT RECORD
LOWS, BUT INCOME INEQUALITY IS
HIGHER THAN EVER IN THE U.S.
IS WEALTH INEQUALITY THE BIGGEST
ISSUE WITH OUR ECONOMY AND HOW
SHOULD IT BE ADDRESSED EITHER
DIRECTLY OR INDIRECTLY?
>> Sen. Sanders: IT IS A HUGE
ISSUE.
I MEAN, THE FACT THAT THREE
FAMILIES OWN MORE WEALTH THAN
THE BOTTOM HALF OF THE AMERICAN
PEOPLE IS NOT MORAL.
IT'S REALLY IMMORAL, AND IT'S
WORSE NOW THAN ANYTIME SINCE THE
1920s, AND I THINK THAT IS AN
ISSUE THAT HAS TO BE ADDRESSED.
ECONOMICALLY AND FROM A MORAL
PERSPECTIVE.
BUT I'LL TELL YOU SOMETHING
ELSE.
WHEN WE TALK ABOUT THE BOOMING
ECONOMY, IT IS TRUE THAT
UNEMPLOYMENT IS LOW AND A LOT OF
REASONS FOR THAT HAVING TO DO
WITH THE WORLD'S RECOVERY FROM
THE TERRIBLE WALL STREET
RECESSION OF 2008.
BUT IF YOU LOOK AT WHAT'S GOING
ON IN INDIVIDUAL LIFE, IF YOU
LOOK AT THE FACT THAT REAL WAGES
FOR THE AVERAGE AMERICAN WORKER
TODAY, IN
INFLATION-ACCOUNTED-FOR DOLLARS,
ARE NO BETTER THAN THEY WERE 43
YEARS AGO.
IF YOU LOOK AT THE FACT THAT WE
HAVE 43 MILLION PEOPLE LIVING IN
POVERTY TODAY, SOMETIMES
DESPERATELY POVERTY, 43 MILLION
PEOPLE WITH NO HEALTH INSURANCE,
SENIOR CITIZENS IN VERMONT SCANT
AFFORD THE OUTRAGEOUSLY HIGH
COST OF PRESCRIPTION
CONTRIBUTION.
WE HAVE A CHILDCARE SYSTEM THAT
IS DYSFUNCTIONAL.
YOU DON'T LOOK AT THE TOTALITY.
I WILL SAY THAT UNEMPLOYMENT IS
RELATIVELY LOW, THAT'S A GOOD
THING, BUT IF YOU LOOK AT WHAT'S
GOING ON WITH THE ECONOMY IN
GENERAL, IT IS GOING
PHENOMENALLY WELL FOR THE
RICHEST PEOPLE IN THIS COUNTRY
WHILE TENS OF MILLIONS OF PEOPLE
CONTINUE TO STRUGGLE.
>> Kyle: SO THE BEST WAY TO
ADDRESS THAT WOULD BE THROUGH
POLICIES LIKE MEDICARE FOR ALL,
PAID FAMILY LEAVE, IS THERE A
DIRECT WAY FOR YOUR POLICIES?
>> Sen. Sanders: WHAT WE HAVE TO
DO, WHEN WE TALK ABOUT
INEQUALITY, IT MEANS THAT YOU
HAVE TO DEMAND THAT WALL STREET
AND THE WEALTHIEST PEOPLE IN
THIS COUNTRY AND LARGE
PROFITABLE CORPORATIONS START
PAYING THEIR FAIR SHARE OF TAXES
AND WHEN WE DO THAT, WE WILL
JOIN EVERY OTHER MAJOR COUNTRY
ON EARTH AND GUARANTEE
HEALTHCARE FOR ALL, MEDICARE FOR
ALL.
DO YOU KNOW WHAT IT WOULD MEAN
FOR THE AVERAGE VERMONTER, THE
AVERAGE AMERICAN SO KNOW THAT
ANYTIME YOU GET SICK, YOU GO TO
THE DOCTOR AND IF GOD FORBID,
YOU END UP IN THE HOSPITAL, YOU
DON'T HAVE TO WORRY ABOUT BEING
BANKRUPT WHEN YOU HAVE A
$100,000 BILL BECAUSE YOU'RE NOT
GOING TO GET THAT BILL.
THAT WOULD BE A TREMENDOUS
BURDEN OFF THE SHOULDERS OF
PEOPLE ALL ACROSS THIS COUNTRY.
DO YOU KNOW WHAT IT WOULD MEAN
TO OUR EDUCATIONAL SYSTEM AND
MILLIONS OF YOUNG PEOPLE?
IF EVERYBODY KNEW THAT ANY KID
IN THIS COUNTRY REGARDLESS OF
INCOME WHO HAD THE ABILITY AND
THE DESIRE COULD GET A HIGHER
EDUCATION, COLLEGE, TRADE
SCHOOL, WHATEVER IT IS, WITHOUT
WORRYING ABOUT STUDENT DEBT
BECAUSE PUBLIC COLLEGES AND
UNIVERSES ARE TUITION FREE,
THIS -- UNIVERSITIES ARE TUITION
FREE, THIS WOULD BE A TREMENDOUS
FREEDOM MOMENT.
MY GOD, I CAN GO TO COLLEGE.
MY GOD, I DON'T HAVE TO WORRY
ABOUT WHETHER I'M SICK.
I CAN LEAVE THE JOB I'M IN RIGHT
NOW BECAUSE I STILL HAVE
HEALTHCARE IF I START A SMALL
BUSINESS.
IT GOES ON AND ON AND ON.
PAYING ATTENTION, FOR EXAMPLE,
ONE OF THE AREAS WE'RE GOING TO
FOCUS ON IS OBVIOUSLY COMING
FROM VERMONT THE NEEDS OF RURAL
AMERICA, WHAT'S HAPPENING TO OUR
FAMILY FARMERS, OUR DAY.
>> Avery: FARMERS -- DAIRY
FARMERS, IT'S EXTRAORDINARILY
SAD.
RURAL AMERICA IS IN SERIOUS
TROUBLE IN VERMONT AND AROUND
THE COUNTRY.
OUR MOST RURAL COUNTIES ARE
DEPOPULATING, THE YOUNG PEOPLE
ARE LEAVING.
HOW DO WE TURN THAT AROUND AND
CREATE THE KIND OF JOBS AND
HEALTHCARE AND EDUCATION IN RUR
AMERICA THAT WE NEED.
THAT'S WHAT WE'RE TALKING ABOUT.
>> Kyle: GIVEN YOU JUST BROUGHT
THAT UP, I'M GOING TO JUMP AHEAD
A FEW QUESTIONS.
YOU HAVE A PLAN TO BREAK UP BIG
AGRI-BUSINESS.
HOW WILL THAT HELP THE SMALL
FARMERS IN AMERICA?
>> Sen. Sanders: MY GOD, IT WILL
HELP TREMENDOUSLY.
DAIRY FARMERS DON'T HAVE OPTIONS
WHERE THEY CAN SELL THEIR
PRODUCT AND THE PRICE THEY
RECEIVE IS PRETTY MUCH
DETERMINED BY A SMALL NUMBER OF
COMPANIES, AND THAT HAS GOT TO
CHANGE.
WE'RE SEEING THAT NOT ONLY IN
DAIRY.
YOU'RE SEEING IT IN COMMODITY
AFTER COMMODITY.
>> Kyle: FORMER VERMONT GOVERNOR
PETER SHUMLIN WAS RECENTLY
QUOTED IN THE "NEW YORK TIMES"
SUGGESTING EFFORTS HE CREATED IN
VERMONT FAILED IN A SINGLE PAYOR
SYSTEM.
IT'S NOT HOW YOU PAY FOR IT, BUT
THE FACT THAT IT COSTS SO MUCH.
>> Kyle: HOW WOULD MEDICARE CURB
THE RISE IN COSTS OF HEALTHCARE?
>> Sen. Sanders: LET'S BE
HONEST, HEALTHCARE AS ENORMOUSLY
COMPLICATED ISSUE.
WE CAN SPEND FIVE HOURS TALKING
ABOUT IT.
I'LL GIVE YOU ONE AREA WHERE WE
CAN SAVE MONEY AND IMPROVE
HEALTH.
THAT IS NUMBER ONE, DISEASE
PREVENTION.
IF WE KEEP PEOPLE HEALTHY,
THEY'RE NOT GOING TO END UP IN
THE HOSPITAL.
NUMBER TWO, WE HAVE TODAY A
BROKEN PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM
AND THAT'S WHY I WORKED SO HARD
TO EXPAND COMMUNITY HEALTH
CENTERS IN VERMONT.
RIGHT NOW IN VERMONT, WE HAVE A
HIGHER PERCENTAGE OF PEOPLE THAN
ANY OTHER STATE IN AMERICA THAT
UTILIZE COMMUNITY HEALTH CENTERS
WHERE THEY GET NOT ONLY PRIMARY
HEALTHCARE, THEY GET DENTAL
CARE, LOW COST PRESCRIPTION AND
MENTAL HEALTH COUNSELING, WHICH
IS A BIG DEAL ALL OVER THIS
COUNTRY.
WHAT WE NEED TO DO IS EXPAND
COMMUNITY HEALTH CENTERS TO
EVERY COMMUNITY IN AMERICA SO
ANYTIME ANYONE NEEDS TO GO TO A
DOCTOR, THEY WILL BE ABLE TO GO
TO A DOCTOR WHEN THEY SHOULD,
NOT WAIT SIX MONTHS AND END UP
IN THE EMERGENCY ROOM OR EVEN
WORSE END UP IN THE HOSPITAL.
IF YOU DO THAT AND IF YOU KEEP
PEOPLE OUT OF THE EMERGENCY ROOM
BECAUSE THEY HAVE A DOCTOR OF
THEIR OWN, YOU KEEP THEM OUT OF
A HOSPITAL BECAUSE THEY GET
TREATMENT WHEN THEY GET SICK,
YOU'LL SAVE THE SYSTEM A VERY
SIGNIFICANT AMOUNT OF MONEY.
>> Kyle: SOME OF YOUR PEERS HAVE
SUGGESTED A MORE STEPPING STONE
APPROACH.
AS WE'VE SEEN IN CONGRESS OVER
THE YEARS FROM CHIP TO MEDICARE
PART D, SLOWLY TACKING ELEMENTS
ON.
WHY NOT START WITH A MEDICARE
BUY-IN OR A PUBLIC OPTION?
>> Sen. Sanders: I THINK AT THE
END OF THE DAY IT WILL BE
EXPENSIVE FOR MANY PEOPLE AND
NOT APPLY TO A LOT OF PEOPLE.
MEDICARE FOR ALL IS NOT A
RADICAL IDEA.
YOU HAVE A MEDICARE SYSTEM NOW
THAT WORKS WELL FOR PEOPLE 65
YEARS OF AGE AND OLDER.
WHAT I WANT TO DO IS EXPAND THAT
PROGRAM TO INCLUDE DENTAL CARE,
DENTURES, HEARING AIDS AND
EYEGLASSES.
THEN WHAT I WANT TO DO IN THE
FIRST YEAR IS TAKE IT FROM 65,
WHICH IS NOW THE ELIGIBILITY
AGE, DOWN TO 55 AND COVER ALL OF
THE CHILDREN, ALL THE YOUNG
PEOPLE.
THEN GO TO 45 AND 35 AND THEN
COVER THE WHOLE COUNTRY.
THIS IS NOT A RADICAL IDEA.
BUT PEOPLE SHOULD BE AWARE, THIS
IS NOT A DEBATE OVER HEALTHCARE.
THIS IS A DEBATE OVER MONEY AND
THE ENORMOUS PROFITS OF THE DRUG
COMPANIES AND THE INSURANCE
COMPANIES ARE MAKING NOW AND
THAT THEY WANT TO KEEP.
TEN MAJOR DRUG COMPANIES LAST
YEAR, KYLE, MADE $69 BILLION IN
PROFITS AND ONE OUT OF FIVE
AMERICANS CANNOT AFFORD THE
MEDICINE THAT THEY NEED.
SO THESE GUYS WILL SPEND
HUNDREDS OF MILLIONS OF DOLLARS
PUTTING UP ADS, TELLING THE
WORLD HOW TERRIBLE BERNIE
SANDERS IS AND SO FORTH AND SO
ON.
ALL I WANT TO SEE US DO IS WHAT
CANADA AND EVERY OTHER MAJOR
COUNTRY ON EARTH IS DOING,
GUARANTEEING HEALTHCARE TO ALL
PEOPLE, AND END THE ABSURDITY OF
US SPENDING TWICE AS MUCH PER
PERSON ON HEALTHCARE AS PEOPLE
OF ANY OTHER COUNTRY.
>> Kyle: I THINK TIME IS COMING
TO A CLOSE, SO FINALLY, THE
CRIMINAL JUSTICE ACT PASSED LAST
YEAR, BUT MANY PEOPLE SAY IT
MADE ONLY SMALL CHANGES AND
AFFECTS ONLY A SMALL NUMBER OF
PRISONERS.
WHAT'S THE NEXT STEP?
HOW DO YOU ENCOURAGE CHANGE?
>> Sen. Sanders: CRIMINAL
JUSTICE REFORM IS WAY UP THERE
AND A HIGH POINT IN MY AGENDA.
THE BOTTOM LINE HERE, KYLE, IS
IN THE RICHEST COUNTRY IN THE
WORLD, WE HAVE MORE PEOPLE IN
JAIL BY FAR THAN DO THE PEOPLE
OF ANY OTHER COUNTRY.
WHAT DO WE NEED TO DO?
NUMBER ONE, MOST SIGNIFICANTLY,
YOU NEED TO KEEP PEOPLE OUT OF
JAIL AND THAT MEANS INVESTING IN
OUR YOUNG PEOPLE.
YOU GO TO ANY POLICE CHIEF IN
THE STATE OF VERMONT AND THEY'LL
SAY, SEE THAT KID OVER THERE?
HE'LL BE IN JAIL IN A FEW YEARS.
HE'S UNEMPLOYED, DOESN'T HAVE A
GOOD EDUCATION, HANGING AROUND
WITH BAD PEOPLE.
WE HAVE TO START FOCUSING ON
THOSE YOUNG PEOPLE.
WE SPEND $80 BILLION A YEAR
LOCKING PEOPLE UP.
IF WE START FOCUSING ON THOSE
YOUNG PEOPLE IN URBAN AMERICA,
RURAL AMERICA, MADE SURE THEY
HAVE THE EDUCATION THEY NEED,
HAVE THE JOB TRAINING THEY NEED,
YOU WOULD SIGNIFICANTLY REDUCE
THE NUMBER OF PEOPLE WHO END UP
IN JAIL.
SECOND OF ALL, YOU KNOW, WHAT
WE'VE GOT TO DO IS DEAL WITH
THINGS LIKE MINIMUM SENTENCING
AND GIVE JUDGES MORE DISCRETION
IN HOW TO DEAL WITH CRIMES.
WE HAVE TO DEAL WITH THIS ABSURD
CASH BAIL SYSTEM.
TODAY IN AMERICA, THERE ARE
400,000 PEOPLE IN JAIL.
YOU KNOW WHY THEY'RE IN JAIL?
BECAUSE THEY AND THE AFFORD TO
PAY THE BAIL TO GET OUT OF JAIL.
THAT IS INSANE.
WE NEED TO BE AGGRESSIVE ON THE
SO-CALLED WAR ON DRUGS WHICH HAS
DESTROYED A LOT OF LIVES.
IN VERMONT, OTHER STATES NOW,
WE'RE MOVING TO THE
DECRIMINALIZATION AND
LEGALIZATION OF MARIJUANA AND IN
SOME CASES EXPUNGING RECORDS FOR
THOSE WHO POSSESSED DRUGS.
THAT'S A GOOD THING.
>> Kyle: THANK YOU FOR YOUR
TIME.
>> Darren: NEXT, ANALYSIS OF THE
PRESIDENTIAL RACE AND
FRONT-RUNNERS LIKE BERNIE
SANDERS.
WE SIT DOWN WITH POLITICAL
SCIENTIST MATT DICKINSON, AND
LATER, LAWMAKERS WORKING
OVERTIME FINALLY WRAP UP IN
MONTPELIER.
WHAT GOT DONE, WHAT DIDN'T.
OUR POLITICAL REPORTER NEAL
GOSWAMI JOINS US.
YOU'RE WATCHING CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME."
WE'RE BACK IN A MOMENT.
>> Darren: WITH 24 DEMOCRATS
RUNNING FOR PRESIDENT, HOW DO
YOU STAND OUT FROM THE
COMPETITION AND BEST CONNECT
WITH VOTERS?
CELINE McARTHUR SITTING DOWN
WITH POLITICAL SCIENTIST MATT
DICKINSON TO EXAMINE THE
CANDIDACIES AND THE CROWDED ROAD
AHEAD.
>> Reporter: 24 CANDIDATES, WHEN
YOU LOOK AT IT AND YOU GET AS
EXCITED OR MORE EXCITED THAN I
DO EVERY ELECTION CYCLE, WHEN
YOU'RE LOOKING AT IT, WHAT DO
YOU THINK OF THE POOL?
24.
FIRST OF ALL, DO YOU THINK MORE
ARE GOING TO JUMP IN OR IS THIS
IT?
>> Dickinson: THE MORE CHOICES
YOU HAVE IN ONE SEND, THE MORE
VITAL YOUR PARTY IS, BUT AT SOME
POINT, THERE'S CERTAINLY
LOGISTICAL OBSTACLES.
HOW DO YOU HOLD A DEBATE WITH 24
PEOPLE?
YOU HAVE TO START SEPARATING THE
PEOPLE IN A SENSE THAT THEY'RE
NOT MORE THAN VANITY CANDIDATES
VERSUS PEOPLE WITH A LEGITIMATE
CHANCE.
WE MIGHT SEE SOME SHIFTING AFTER
THESE FIRST DEBATES.
DEBATES ARE REALLY THE FIRST
TIME THAT THE NON-POLITICAL
ACTIVISTS BEGIN SAYING, YEAH,
WE'RE IN A PRESIDENTIAL ELECTION
CYCLE, WHO'S RUNNING AGAIN, WHO
ARE THESE PEOPLE.
A LOT OF POLLING THIS STAGE IS
REFLECTING NAME RECOGNITION.
JOE BIDEN, OBVIOUSLY BERNIE,
OBVIOUSLY ELIZABETH WARREN.
WHAT I'M INTERESTED IN, DOES
ANYONE BREAK OUT AS A SECTION
TIER CANDIDATE WHO NAME
RECOGNITION ISN'T THERE YET, BUT
THEY ATTRACT ENOUGH ATTENTION,
THEY BEGIN GETTING A SURGE OF
ENDORSEMENTS?
>> Reporter: SENATOR ELIZABETH
WARREN IS GETTING A BUMP IN THE
FOLLOWS.
WHY DO YOU THINK THAT IS RIGHT
NOW?
>> Dickinson: OF ALL THE
CANDIDATE MANY, SHE HAS ROLLED
OUT THE MOST DETAILED POLICY
PROPOSALS.
EVEN COMPARED TO BERNIE.
IF YOU GO TO BERNIE'S WEBSITE,
HE TALKS ABOUT A TAX PLAN AND
TAXING THE ONE PERCENT AND SO
ON.
HER TAX PLAN IS MUCH MORE
DETAILED.
THE OTHER THING IS THERE'S AN
INTERESTING DIFFERENCE IN
RHETORIC BETWEEN HER AND BERNIE
SANDERS.
SHE IN SOME WAYS IS MORE
PROGRESSIVE THAN HIM IF YOU LOOK
AT HER SENATE VOTING RECORD.
SHE'S ONE OF THE MOST LIBERAL
SENATORS WE'VE HAD IN 50 YEARS,
BUT THE WAY SHE MARKETS HERSELF,
IT'S ALL PRAGMATISM, HELPING THE
MIDDLE CLASS.
BERNIE, SINCE THE DAYS HE WAS A
SOCIALIST MAYOR, IS LOCKED INTO
THIS MORE ONE PERCENT, HE'S
DIVIDING THE WORLD INTO THE ONE
PERCENT AND EVERYBODY ELSE.
SHE SEEMS MORE PRAGMATIC AND I
THINK THAT IS APPEALING TO
PEOPLE AS WELL.
>> Reporter: ESPECIALLY HER PLAN
ON STUDENT LOANS, STUDENT DEBT.
ALMOST EVERYBODY IN AMERICA WHO
HAS A COLLEGE DEGREE IS IMPACTED
IN SOME WAY OR ANOTHER.
>> Dickinson: YEAH, THAT
RESONATES.
ALL THREE OF THE FRONT-RUNNERS
HAVE TALKED ABOUT FREE TUITION
FOR PUBLIC SCHOOLS AND SHE'S
GONE THE FURTHEREST IN THE WAY
OF THE DEBT ISSUE.
AMERICANS GENERALLY BELIEVE IN
EVERYBODY'S RIGHT FOR EDUCATION,
AND TO HAVE HER COME OUT WITH
THAT PROGRAM I THOUGHT WAS A
MASTER STROKE.
>> Reporter: DO YOU THINK BERNIE
WILL BE ABLE TO REGENERATE THE
EXCITEMENT HE HAED IN 2016?
>> Dickinson: I THINK IT'S
DIFFERENT.
IN 2016, HE CAME OUT OF NOWHERE,
BUT PEOPLE DIDN'T HAVE THE
EXPECTATIONS HE WAS GOING TO DO
WELL.
THIS TIME HE HAS THE ADDED
BURDEN OF BEING ONE OF THE
FRONTRUNNERS, SO IT'S NOT ENOUGH
TO JUST CAPTURE THE PROGRESSIVE
IMAGINATION.
PEOPLE ARE MORE SKEPTICAL IN
TERMS OF THINKING, WELL, YOU
KNOW, WHERE'S THE BEEF?
YOU HAVE TO SHOW US YOU CAN WIN
AS WELL.
DEMOCRATIC VOTERS TO THE EXTENT
IT'S BEING REFLECTED IN THE
POLLS ARE CONCERNED ABOUT
WINNING THIS TIME AROUND.
THEY WANT TO RECAPTURE THE WHITE
HOUSE AND IT'S NOT ENOUGH JUST
TO HAVE A CANDIDATE OUT THERE
WHO'S ESPOUSING SOME VERY
INTERESTING PRINCIPLES THAT WE
MIGHT WANT TO THINK ABOUT MOVING
AHEAD, BUT CAN THOSE PRINCIPLES
BE IMPLEMENTED, CAN YOU WIN, AND
THE FACT THAT YOU HAVE SOME
HEAVYWEIGHT CANDIDATES IN THERE
FIGHTING FOR THIS NOMINATION I
THINK AS REMINDER OF HOW SERIOUS
THE STAKES ARE.
>> Reporter: IF YOU HAD TO
DECIDE TODAY, WHO WOULD BE THE
BEST CANDIDATE TO TAKE ON AND
BEAT PRESIDENT TRUMP?
>> Dickinson: YOU WANT ME TO GO
ON RECORD?
>> Reporter: GRANTED, IT'S
EARLY.
DO YOU HAVE A FRONT RUNNER?
>> Dickinson: THE THING THAT'S
UNCERTAIN AT THIS EARLY STAGE IS
HOW MUCH OF THE POLLING IS JUST
DERIVED FROM NAME RECOGNITION
AND HOW MUCH IS SOLID
UNDERNEATH?
SUBJECT TO THINGS BEING VERY
FLUID, I HAVE TO SAY JOE BIDEN
IS THE BEST CANDIDATE.
ONE THING TOED A, WHEN YOU LOOK
AT POLLING DATA, THERE'S A BIG
CHUNK OF DEMOCRATS WHO LOOK AT
THEMSELVES AS MODERATES.
THEY'RE NOT NECESSARILY
EMBRACING MEDICARE FOR ALL.
>> Reporter: DO YOU THINK THE
FACT THAT HE'S ESTABLISHMENT MAY
ACTUALLY WORK IN HIS FAVOR THIS
TIME AROUND?
BECAUSE EVERYBODY PUSHED IN THE
2016 ELECTION GOING AGAINST THE
ESTABLISHMENT, BUT WE'VE SEEN
THE NEGATIVE ASPECT OF PUTTING
SOMEBODY INTO OFFICE WHO DIDN'T
HAVE THE EXPERIENCE.
HE'S THE ONE WITH THE MOST.
HE'S BEEN TOUTING THAT, HE WAS
VICE PRESIDENT OF THE UNITED
STATES, SECOND TO THE
PRESIDENCY.
DO YOU THINK THAT MIGHT HELP HIM
MORE THIS TIME AROUND BECAUSE
AMERICANS ARE GOING, FOUR YEARS,
WE'VE GONE UNPREDICTABLY OFF THE
RAILS.
I THINK WE NEED SOMEBODY TO
STEER IT BACK.
>> Dickinson: I THINK THAT'S
EXACTLY RIGHT.
WE'RE OFTEN SELECTING SOMEBODY
ON WHAT WE THOUGHT WERE THE
WEAKNESSES OF THE PREVIOUS
OFFICE HOLDER.
DONALD TRUMP IS DIVISIVE,
POLARIZING, UNSTEADY IN THE
SENSE OF HIS MASSIVE TURNOVER IN
HIS WHITE HOUSE STAFF.
A GOOD PORTION OF AMERICA MIGHT
BE READY FOR LET'S TONE THAT
DOWN A LITTLE.
THE ECONOMY IS GOING WELL.
WE DON'T WANT TO SORT OF ROCK
THE BOAT HERE THE WAY THIS
PRESIDENT HAS, AND JOE BIDEN HAS
A RECORD.
HE HAS A TRACK RECORD.
BACK WITH NO-DRAMA OBAMA.
>> Reporter: HOW DO YOU THINK
BIDEN WILL FARE IN THE DEBATES?
>> Dickinson: WE HAVE A TRACK
RECORD WITH HIM.
IT'S NOT GREAT.
HE MADE TWO PREVIOUS RUNS AND
PEOPLE FORGET THAT HE MADE SOME
GAFFES AND HE'S NOTED FOR SORT
OF OFF THE CUFF SPEAKING, WHICH
ON THE ONE HAND IS VERY
COLLOQUIAL, VERY FOLKSY, BUT IT
ALSO LEAVES HIM PRONE TO VERBAL
GAFFES.
SO WE HAVE TO SEE HOW MUCH IS
THE NEW BIDEN AND HOW MUCH HE
REVERTS TO THE SHUCKS, FOLKSY, I
JUST PUT MY FOOT IN MY MOUTH
AGAIN, AND WHETHER IT MATTERS.
>> Reporter: DO YOU THINK
REPUBLICANS HAVE THE -- NOT HOME
COURT ADVANTAGE, BUT WHICH PARTY
MIGHT BE STRONGER IN THIS CYCLE
COMING UP?
>> Dickinson: THIS IS
INTERESTING THING AND AS
POLITICAL SCIENTISTS, WE'RE
STILL TRYING TO WORK THROUGH
THIS BECAUSE IN ONE RESPECT, WE
LOOK AT THE GENERAL ELECTION, WE
LOOK AT MACRO FUNDAMENTALS.
FOR INSTANCE, HOW IS THE ECONOMY
DOING.
IT'S DOING REALLY WELL.
USUALLY THE PRESIDENT IS
REWARDED FOR THAT, BUT DONALD
TRUMP IN SOME WAYS HAS DEFIED
POLITICAL LOGIC AND NOT IN A
GOOD WAY.
HIS POLLING REMAINS MIRED DOWN
IN THE LOW 40s DESPITE THE
ECONOMIC VARIABLES THAT SUGGEST
THE ECONOMY IS DOING VERY WELL.
IT MAY BE HE HAS SOLIDIFIED HIS
POLARIZED SUPPORT AMONG HIS
BASE, BUT HE CAN'T EXPAND IT.
IT MAY BE A NEW DYNAMIC THAT HE
IS SO DIVISIVE THAT DESPITE THE
FACT THE ECONOMY IS DOING WELL,
HE MAY NOT BE ABLE TO CAPITALIZE
ON THAT LIKE HE HAS IN PREVIOUS
YEARS.
THE OTHER SIDE IS WHO DO THE
DEMOCRATS HAVE TO RUN AGAINST
HIM AND THEY MAY BE EQUALLY
DIVISIVE AS WELL.
DEMOCRATS HAVE TO SHOW THAT THEY
CAN BRING SOMETHING TO THE TABLE
THATTION PHIS PEOPLE IN A WAY
THAT DONALD TRUMP HAS NOT BEEN
ABLE TO.
>> Reporter: ALEXANDRIA
OCASIO-CORTEZ, WHAT IS HER
IMPACT?
EVERYBODY WANTS TO BE HER
PREPARED, IT SEEMS EVERYONE
WANTS HER ENDORSEMENT IN THE
DEMOCRATIC PARTY.
>> Dickinson: ONE OF THE THINGS
WE'RE LOOKING AT RIGHT NOW,
THAT'S A GREAT QUESTION, WHERE
DO PEOPLE LIKE OCASIO-CORTEZ
THROW THEIR SUPPORT?
WHERE DO THE PARTY REGULARS
THROW THEIR SUPPORT?
WE'RE LOOKING AT ENDORSEMENTS.
SHE, FOR INSTANCE, HAS NOT
WEIGHED IN YET, SO WE'LL SEE HOW
THAT PLAYS OUT AS WELL.
GREAT THAT YOU RAISE HER BECAUSE
SHE IS REPRESENTATIVE OF THIS
MILLENNIAL YOUNGER VERSION OF
THE DEMOCRATIC PARTY.
WHAT A LOT OF PEOPLE ARGUE IS
THE PARTY OF THE FUTURE WHEN IT
COMES TO THE DEMOCRATS, AND SO
WHO SHE GOES TO IS KIND OF AN
INDICATOR, I THINK, ABOUT
WHETHER BERNIE IS GOING TO BE
ABLE TO RECAPTURE THAT MAGIC IN
2016 OR WHETHER THESE YOUNGER
PEOPLE, WHETHER THEY ALSO
RESONATE MORE BECAUSE OF THEIR
AGE.
>> Darren: UP NEXT, A LOOK AT
THE LEGISLATIVE SESSION.
WHY IT WAS SO UNUSUAL AND WHY
THERE WAS NO CONCLUSION TO SOME
KEY BILLS.
>> Darren: THE 2019 LEGISLATIVE
SESSION OFFICIALLY ENDS WITH
SOME UNFINISHED BUSINESS.
THE SENATE RETURNED TO THE STATE
HOUSE WEDNESDAY AFTERNOON TO
PASS AN ADJOURNMENT RESOLUTION
THAT THE HOUSE PASSED NEARLY A
WEEK BEFORE, BRINGING AN
UNUSUALLY CLOSE TO THE SESSION
WHERE NEGOTIATIONS FELL THROUGH
ON SOME KEY BILLS.
CHANNEL 3'S POLITICAL REPORTER
NEAL GOSWAMI WAS THERE.
NEAL, WALK US THROUGH THE FINAL
HOURS AT THE STATE HOUSE.
WHAT HAPPENED AND I GUESS WHAT
DIDN'T?
>> Neal: GOOD MORNING, DARREN.
THE SUPER MAJORITY STATUS,
DEMOCRATS ENJOYING THE HOUSE AND
SENATE, IT JUST WASN'T ENOUGH TO
TABL THEIR TOP TWO PRIORITIES OF
RAISING THE MINIMUM WAGE AND
CREATING A PAID FAMILY AND
MEDICAL LEAVE PROGRAM.
MOST SENATORS WERE IN THE SENATE
CHAMBER AND THEY DID OFFICIALLY
ADJOURN.
THAT'S AFTER A FAILED EFFORT BY
SENATE PRESIDENT PRO TEM KIM ASH
TO PRESSURE THE HOUSE SPEAKER
INTO BRINGING THE HOUSE BACK TO
KEEP WORKING ON THOSE TWO
ISSUES.
SO THEY DID THE ONLY THING THEY
COULD DO AND THEY ADJOURNED.
>> Darren: THEY WERE ALREADY
WORKING OVERTIME ON THE
TAXPAYERS DIME.
IS THAT WHY THEY COULDN'T KEEP
GOING OR IS THERE ANOTHER REASON
WHY THE NEGOTIATIONS COLLAPSED?
>> Neal: CERTAINLY THE TIMING
WAS A BIG FACTOR.
THEY WERE ALREADY MORE THAN A
WEEK IN THIS LEGISLATIVE SESSION
IN OVERTIME, BUT THERE'S ALSO
SOME POLICY DIFFERENCES BETWEEN
THE HOUSE SPEAKER AND THE SENATE
PRESIDENT PRO TEM IN THEIR
RESPECTIVE LEADERSHIP TEAMS.
THEY DIDN'T SEE EYE-TO-EYE ON
MINIMUM WAGE AND PAID FAMILY
LEAVE AND WHAT THE FINAL
POLICIES SHOULD LOOK LIKE.
IT ALSO SHOULD BE STATED IN THE
FIRST TERM OF GOVERNOR PHIL
SCOTT, THE SPEAKER AND THE PRO
TEM DIDN'T EXACTLY CLICK IN HOW
THEY WANTED TO DEAL WITH THE
REPUBLICAN GOVERNOR, AND SO
THERE WAS SOME LINGERING
EFFECTS, I THINK, AND SOME BAD
FEELINGS PARTICULARLY ON THE
HOUSE SIDE ABOUT HOW SENATOR BE
ASHE HANDLED HIMSELF IN THOSE
TYPES OF NEGOTIATIONS AND THE
SPEAKER WAS IN NO MOOD TO BE
PUSHED AROUND BY THE PRO TEM
THIS YEAR.
>> Darren: DEMOCRATS CAMPAIGNED
LAST YEAR AND WON ADDITIONAL
SEATS ON THE PROMISE OF HIGHER
WAGES AND PAID LEAVE.
WHAT DOES THIS MEAN NOW?
WILL VOTERS HAVE A HARD TIME
COMING TO GRIPS WITH WHY TOP
PRIORITIES AND THE TWO JUST
COULDN'T COME TO SOME KIND OF
AGREEMENT HERE AND GET THIS
ACCOMPLISH?
>> Neal: YEAH, CERTAINLY THE
DEMOCRATIC AND PROGRESSIVE BASE,
THE MOST LIBERAL OF THE
DEMOCRATIC AND PROGRESSIVE
PARTY, THEY'RE GOING TO BE QUITE
UPSET ABOUT THIS AND THEY'RE
GOING TO WANT ANSWERS FROM
LEADERSHIP AS TO WHY THEY
COULDN'T FIGURE OUT THEIR
DIFFERENCES.
LET'S REMEMBER, THIS WAS
DEMOCRATS FIGHTING AMONGST
THEMSELVES.
REPUBLICANS WERE REALLY A
NONFACTOR.
DEMOCRATS HAD WIDE MAJORITIES IN
THE HOUSE AND SENATE.
THEY CONTROLLED EVERY COMMITTEE
THAT THE BILLS WENT THROUGH.
REPUBLICANS COULD DO NOTHING TO
STOP IT.
THEY JUST COULDN'T -- THE
DEMOCRATS COULDN'T WORK TOGETHER
TO GET IT DONE AND THEY'RE GOING
TO HAVE TO ANSWER FOR THAT.
>> Darren: WHAT'S LIKELY TO
HAPPEN NEXT YEAR WITH PAID LEAVE
AND MINIMUM WAGE?
>> Neal: WELL, THEY'RE GOING TO
BE BACK IN JANUARY AND I SUSPECT
THEY'LL TAKE THEM BACK UP VERY,
VERY EARLY.
THE QUESTION IS WHAT WILL THE
GOVERNOR SIGN AND NOT SIGN.
THEY STILL DON'T KNOW.
I DON'T THINK THEY'RE GOING TO
WORRY TOO MUCH ABOUT THAT.
THEY'RE GOING TO GET SOME BILLS
PALED AND SEND IT TO THE
GOVERNOR.
IF HE VETOES THEM, THEY'LL HAVE
TO COME BACK AND TRY TO
OVERRIDE.
>> Darren: ONCE AGAIN, NO RETAIL
LEGAL MARKET FOR MARIJUANA.
WHY?
>> Neal: THIS WAS ANOTHER ISSUE
FOR DEMOCRATS WHERE THEY
COULDN'T GET TO A FINAL
AGREEMENT ON POLICY.
THE GOVERNOR LAID OUT SOME
BENCHMARKS THAT HE WANTED TO
SEE.
DEMOCRATS WERE WILLING TO MEET
SOME OF THEM, NOT MEET OTHERS,
BUT THEY DIDN'T EVEN TRY TO TEST
HIM TO SEE IF HE WOULD VETO THE
ABOUT I WILL IF THEY SEND IT TO
HIM -- THE BILL IF THEY SENT IT
TO HIM WITHOUT MEETING ALL HIS
BENCHMARKS.
ONE OF THE THINGS WAS ROADSIDE
SALIVA TESTING THAT THE GOVERNOR
DEMANDS.
THEY WERE NEVER ABLE TO COME TO
AGREEMENT ON WHAT IT SHOULD LOOK
LIKE AND THE HOUSE OPTED NOT TO
TAKE A FINAL VOTE AND SEND IT
BACK TO THE SENATE AND
EVENTUALLY ON TO THE GOVERNOR.
THEY FIGURED THEY'D COME BACK
NEXT YEAR AND WORK MORE.
>> Darren: WHAT ARE SOME OF THE
SUCCESSES LAWMAKERS ARE TOUTING?
>> Neal: THEY'RE GOING TO TALK
THAT LOT ABOUT ABORTION RIGHTS
AND PASSING A BILL TO GUARANTEE
UNRESTRICTED ABORTION RIGHTS
HERE IN VERMONT.
THEY'RE GOING TO TALK A LOT
ABOUT THE 24 HOURS WAITING
PERIOD FOR HANDGUN PURCHASES
THAT THEY DID PASS THAT IS
AWAITING THE GOVERNOR'S
SIGNATURE OR VETO PERHAPS.
THEY PASSED CLEAN WATER FUNDING
FOR THE FIRST TIME A ONGOING
SOURCE FOR CLEAN WATER FUNDING
THAT THE EPA SAYS THE STATE MUST
DO AND A LOT OF OTHER THINGS,
INCLUDING MEDICAL MONITORING FOR
COMPANIES THAT POLLUTE, PEOPLE
WHO ARE IMPACTED.
YOU'RE GOING TO HEAR THEM TALK A
LOT ABOUT ALL THESE OTHER SORT
OF PERIPHERAL BILLS, BUT THEY
DON'T HAVE THE TALKING POINT
THAT THEY PASSED THE BIG ONES
THEY CAMPAIGNED ON.
>> Darren: NEAL GOWASAMI, THANK
YOU SO MUCH.
AND THANK YOU ALL FOR WATCHING.
THE CHANNEL 3 NEWS CONTINUES
NEXT ON THE WEEKEND.
TAKE CARE.
HAVE A GREAT SUNDAY.
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