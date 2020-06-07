YCQM June 6, 2020

BURLINGTON, Vt. >> Darren: GOOD MORNING,
EVERYONE, I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON "YOU CAN QUOTE ME,"
A CONTROVERSIAL PHOTO ON BY
PRESIDENT TRUMP SPARKS OUTRAGE.
THIS MORNING I TALK TO VERMONT'S
EPISCOPAL BISHOP, WHO CALLED THE
PRESIDENT'S ACTIONS CALLUS AND
EVIL.
AFTER A WEEK OF RIOTS AND
PROTESTS, GOVERNOR SCOTT SAID
THE POLICE INVOLVED IN THE DEATH
OF GEORGE FLOYD SHOULD BE
PUNISHED, AND HE WANTS TO
IMPROVE RACE RELATIONS IN
VERMONT.
I'LL TALK ABOUT THAT WITH THE
STATE'S FIRST RACIAL EQUITY
DIRECTOR TO GET HER TAKE.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
GOVERNOR PHIL SCOTT CALLED THE
DEATH OF GEORGE FLOYD, THE BLACK
MAN WHO DIED IN POLICE CUSTODY
IN MINNESOTA, BARBARIC AND
TOTALLY INCH EXCUSABLE AND SAID
THE FOUR OFFICERS SHOULD BE
CHARGED WITH MURDER.
AND HE CREATED A TASK FORCE TO
LOOK AT RACE RELATIONS HERE,
DISPARITIES IN EDUCATION,
INCOME, AND HEALTHCARE, AS WELL
AS WHY PEOPLE OF COLOR ARE HIT
HARDER BY COVID-19.
TO TALK ABOUT THAT TASK FORCE,
WE ARE JOINED BY XUSANA DAVIS,
VERMONT'S FIRST RACIAL EQUITY
EXECUTIVE DIRECTOR.
THANK YOU FOR BEING HERE.
>> THANKS FOR HAVING ME.
>> Darren: WHAT ARE THE
PRIORITIES OF THE TASK FORCE?
>> THE TASK FORCE ACTUALLY HAD A
LIST OF PRIORITIES TO FOCUS ON
BACK WHEN WE FIRST CONCEIVED OF
THE TASK FORCE.
IN REALITY, THIS IS A DISCUSSION
THAT HAD BEEN GUN BEFORE I GOT
HERE, A -- BE EGUN BEFORE I GOT
HERE.
WE INTRODUCED THE TASK FORCE
RIGHT BEFORE COVID-19 HIT.
SO SINCE THEN, WE HAD REVISITED
THE TASK FORCE AND ADDED
COVID-19 DISPARITY, PARTICULARLY
RACIAL DISPARITIES AT ITS
PRIMARY CHARGE, THE ONE TO LOOK
AT FIRST BEFORE THE OTHER.
AFTER THAT, IT WILL LOOK AT
ISSUES OF FREE SPEECH AND HATE
SPEECH, IT WILL LOOK AT WHAT ARE
THE BARRIERS PREVENT BEING MORE
DIVERSE PEOPLES FROM ENTERING
AND SERVING IN PUBLIC OFFICE,
AND ALSO LOOK AT THE SUPPORT
THAT EXISTS IN THE STATE OF
VERMONT FOR PEOPLE OF COLOR.
>> Darren: YOU REPORT BACK TO
THE GOVERNOR WITH THIS
INFORMATION?
>> CORRECT.
>> Darren: MANY PEOPLE HERE
OBVIOUSLY CLAIM TO BE ALLIES,
BUT WHAT DOES THAT REALLY MEAN?
WHAT DO WE NEED TO BE DOING TO
SHOW WE ARE ALLIES OF PEOPLE OF
COLOR?
>> RELATIONSHIP IS REALLY
IMPORTANT, ESPECIALLY IN A STATE
LIKE OURS, THAT IS MAJORITY NOT
PEOPLE OF COLOR.
AND IT ONLY WORKS WHEN ALLIES
RECOGNIZE THE ROLE THEY PLAY AND
THE POWER THAT THEY CAN WIELD IN
CERTAIN PLACES.
KNOWING WHEN TO STEP UP AND STEP
BACK IS REALLY IMPORTANT,
BECAUSE ONE OF THE THINGS THAT
WE FIND FROM ALLIES, AND I DON'T
JUST MEAN ALLIES IN RACIAL
JUSTICE, I MEAN IN ANY JUSTICE
MOVEMENT, PEOPLE WITH
DISABILITIES, LGBTQ PLUS
POPULATIONS, GENDER PARITY, ANY
KIND OF JUSTICE WORK THAT WE'RE
TALKING ABOUT, WHENEVER YOU HAVE
ALLIES INVOLVED, IT IS REALLY
IMPORTANT THAT THOSE ALLIES
REMEMBER NOT TO CENTER
THEMSELVES IN THE WORK.
IF YOU REALLY WANT TO HAVE AN
IMPACT, YOU WANT TO MAKE SURE
YOU DEFER TO THE IMPACTED
POPULATIONS.
YOU WANT TO MAKE SURE YOU'RE NOT
PERFORMING BEHAVIORS THAT COULD
BE NEGATIVELY ATTRIBUTED TO
THOSE POPULATIONS.
I'LL GIVE YOU ONE EXAMPLE.
PROTESTS CURRENTLY HAPPENING
AROUND THE COUNTRY, THERE ARE
CONCERNS THAT CERTAIN FRINGE
GROUPS ARE EN GAMING IN CON --
ENGAGING IN CONDUCT THAT WILL
REFLECT NEGATIVELY ON THE
MOVEMENT FOR BLACK LIVES AND
OTHER GROUPS THAT ARE PEACEFULLY
PROTESTING.
SO ALLIES MAKING SURE THAT THEY
ARE ACTING AS A REFLECTION OF
THE MOVEMENT, AND KNOWING WHO
HOLDS OR SHOULD HOLD
DECISION-MAKING AUTHORITY WHEN
IT COMES TO HOW TO PURSUE
JUSTICE IS REALLY IMPORTANT.
ANOTHER THING IS THAT OFTENTIMES
PEOPLE DON'T KNOW HOW TO BE
ALLIES.
THEY DON'T KNOW WHAT THEY CAN
DO, WHAT ARE THE ACTIONS THAT
THEY CAN TAKE THAT ARE WITHIN
THEIR ABILITY AND THEIR COMFORT
LEVEL.
AND WHAT I WOULD SAY IS THAT
THERE ARE DIFFERENT LEVELS OF
ALLISHIP.
-- ALLY-SHIP.
SOME FOLKS ARE COMFORTABLE
ATTENDING DEMONSTRATIONS.
SOME FOLKS ARE COMFORTABLE
CONTACTING ELECTED OFFICIALS.
OTHERS PERHAPS WANT TO DO THE
WORK ON THE GROUND IN
ORGANIZING, SOME MAYBE ARE
PROFESSIONALS WHO CAN
INCORPORATE EQUITY INTO THEIR
WORK.
WHAT I WOULD SAY IS DOING
NOTHING AND JUST FEELING LIKE AN
ALLY IS NOT REAL ALLY-SHIP.
IT REQUIRES THAT YOU TAKE
AFFIRMATIVE STEPS.
THAT IS TO SAY, IT IS NOT ENOUGH
JUST TO FEEL BAD ABOUT INEQUITY,
IT IS NOT ENOUGH FOR YOU TO KNOW
THE TRUTH WITHIN YOURSELF, BUT
THEN NOT DO ANYTHING ABOUT IT.
IT REQUIRES THAT YOU ACTUALLY DO
SOMETHING.
>> Darren: WE OFTEN HEAR THE
PHRASE "WHITE PRIVILEGE" AND YOU
SAY EVERY WHITE PERSON
EXPERIENCES WHITE PRIVILEGE, BUT
IT DOESN'T NECESSARILY HAVE
ANYTHING TO DO WITH MONEY.
>> CORRECT.
>> Darren: WHAT DO YOU MEAN BY
THAT?
>> WELL, SO OFTENTIMES I HEAR
PEOPLE WHO SAY, WELL, I'M WHITE,
BUT I DON'T HAVE WHITE PRIVILEGE
BECAUSE I AM NOT WEALTHY, I'M
STRUGGLING FINANCIALLY.
AND THAT'S REALLY
UNDERSTANDABLE.
IT'S DIFFICULT TO FEEL
PRIVILEGED WHEN YOUR
SOCIOECONOMIC STANDING DOES NOT
APPEAR TO DEMONSTRATE PRIVILEGE.
HOWEVER, IT IS REALLY IMPORTANT
THAT PEOPLE REMEMBER WHITE
PRIVILEGE DOESN'T MEAN THAT YOUR
LIFE ISN'T HARD, IT MEANS THAT
YOUR SKIN COLOR ISN'T ONE OF THE
THINGS THAT'S MAKING IT HARDER.
SO WHEN YOU LOOK AT
SOCIOECONOMIC PRIVILEGE, NOT ALL
WHITE PEOPLE HAVE THAT, BUT
PEOPLE SIMILARLY SITUATED OF
COLOR EXPERIENCE DISPARATE
OUTCOMES.
I WILL GIVE YOU A MORE CONCRETE
EXAMPLE.
THERE ARE A LOT OF PROBLEMS THAT
AFFECT POOR WHITE PEOPLE AND
POOR PEOPLE OF COLOR COMMONLY.
IN FACT, THEY HAVE A LOT MORE IN
COMMON THAN A LOT OF PEOPLE
THINK.
HOWEVER, THERE ARE STILL SOME
THINGS THAT POOR PEOPLE OF
COLOR, OR THAT ANY PEOPLE OF
COLOR EXPERIENCE THAT POOR WHITE
PEOPLE STILL DON'T EXPERIENCE.
FOR EXAMPLE, AN AFRICAN-AMERICAN
JOB APPLICANT IS STILL LESS
LIKELY TO BE OFFERED A JOB OR
EVEN A CALL BACK IN COMPARISON
TO A SIMILARLY SITUATED WHITE
APPLICANT OF SIMILAR ECONOMIC
MEANS WITH AN IDENTICAL RESUMÉ.
THIS IS SOMETHING THAT INDICATES
TO US THAT IT DOESN'T REALLY
MATTER HOW WEALTHY YOU ARE, YOU
STILL ENJOY A CERTAIN RACIAL
PRIVILEGE THAT OTHER PEOPLE
HAVE.
AND WE SEE THIS AT THE VERY TOP
ECHELON, HIGHEST EARNERS IN
SOCIETY IN THE SO-CALLED 1%.
BLACK CHILDREN WHO GROW UP IN
HOUSEHOLDS IN THE SO-CALLED 1%
STILL GROW UP TO MAKE 12% LESS
ON AVERAGE THAN WHITE CHILDREN
WHO GROW UP IN HOUSEHOLDS IN THE
SO-CALLED 1%.
SO EVEN THE HIGHEST ECHELONS OF
EARNINGS, WE STILL SEE
SIGNIFICANT GAPS BETWEEN RACIAL
GROUPS, WHICH TELLS US THAT RACE
IS A BETTER INDICATOR OF
OUTCOMES THAN WEALTH IS.
>> WE ARE SEEING WIDESPREAD
PROTESTS NOW, SOME VIOLENT, AND
THE GOVERNOR SAID TODAY TO THE
PEOPLE WHO ARE VOICING DISDAIN
FOR THE PROTESTS IN RESPONSE TO
FLOYD'S DEATH, THOSE
DEMONSTRATIONS ARE THE RESULT OF
CALLS FOR HELP FOR CENTURIES
THAT HAVE GONE UNHEARD.
DO YOU AGREE WITH THAT
ASSESSMENT?
>> YES, I DO AGREE WITH THAT
ASSESSMENT.
IT'S REALLY QUITE A SHAME, BUT
DEMONSTRATIONS OF THIS NATURE
HAVE BEEN GOING ON IN OUR
COUNTRY FOR DECADES, AND
DECADES, BECAUSE EVEN THOUGH
CERTAIN CORE PRINCIPLES OF CIVIL
RIGHTS AND HUMAN RIGHTS HAVE
BEEN ACKNOWLEDGED IN OUR COUNTRY
FOR PEOPLE, REGARDLESS OF RACE,
WE SEE THAT IN REALITY, ON THE
GROUND, THE STATE DOESN'T ALWAYS
UPHOLD THOSE PRINCIPLES.
WHEN I SAY THE STATE, I MEAN
GOVERNMENT BROADLY SPEAKING,
LOCAL, STATE LEVEL, AND FEDERAL
LAW ENFORCEMENT, AND OTHER
GOVERNMENT ACTORS.
SO WHEN YOU THINK ABOUT THE
CONSTANT CALLS FOR JUSTICE, WHEN
YOU THINK ABOUT LEGISLATIVE
MEASURES AT ALL LEVELS THAT HAVE
BEEN TAKEN OVER THE YEARS, WHEN
WE THINK ABOUT INVESTMENT,
DIVESTMENT, WHEN YOU THINK ABOUT
ALL OF THE DIFFERENT WAYS THAT
WE CLAIM TO HAVE ATTACKED
INEQUITY, AND YET WE LOOK AROUND
AND WE SEE THAT VERY LITTLE HAS
CHANGED.
YOU COULD ALMOST SWAP OUT THE
NAME.
WE ARE AT A POINT IN OUR NATION
WHERE PEOPLE FEEL DISTRUST.
THEY FEEL THAT THEY'VE EXHAUSTED
EVERY AVENUE THEY HAVE BEEN TOLD
IS THE RIGHT WAY TO CALL FOR
JUSTICE, AND SO WHAT WE'RE
SEEING REILLY IS A MANIFESTATION
OF THAT FRUSTRATION AND FEAR.
>> Darren: THIS IS OBVIOUSLY,
YOU ALLUDED TO THAT, A LIBERAL
STATE, A PREDOMINANTLY WHITE
STATE.
ARE WE IN A BUBBLE HERE, EVEN
THOUGH A LOT OF PEOPLE SAY, YOU
KNOW, I'M NOT A RACIST, IS IT
HARD FOR US TO TRULY GRASP WHAT
WE ARE SEEING ON TELEVISION
ELSEWHERE?
ARE WE AT A DISADVANTAGE BECAUSE
OF WHERE WE LIVE?
>> YES.
AND IT DOESN'T HAVE TO BE THAT
WAY.
TO SOME EXTENT WE ARE ALL IN A
BUBBLE.
I'M IN A BUBBLE.
I HAVE A LOT OF PRIVILEGE, AND I
OPENLY ACKNOWLEDGE THAT.
I HAVE SOCIOECONOMIC PRIVILEGE,
EDUCATIONAL PRIVILEGE, I HAVE
THE PRIVILEGE THAT MY PARENTS
ARE LEGAL IN THIS COUNTRY, I
HAVE PRIVILEGE THAT I CARRY, AND
TO SOME EXTENT I, TOO, LIVE IN A
BUBBLE.
THAT'S NOT SOMETHING THAT WE CAN
JUST RESIGN OURSELVES TOO, IT'S
NOT OUR FAULT.
WE HAVE TO ACKNOWLEDGE THAT
BUBBLE, AND WE HAVE TO TAKE
AFFIRMATIVE STEPS TO BREAK IT,
AND BREAK OUT OF IT.
SO HERE IN VERMONT, WE DON'T
HAVE LARGE CITIES.
OUR LARGEST CITY IS STILL ONLY,
WHICH TO A LOT OF US WHO COME
FROM ELSEWHERE IS STILL A SMALL
TOWN.
SO TO SOME EXTENT, I DO THINK
THAT THE CLOSENESS AND THE
GRAVITY AND THE SCALE OF WHAT'S
HAPPENING IS A BIT LOST ON FOLKS
HERE IN VERMONT.
HOWEVER, THERE'S SO MUCH THAT WE
CAN DO FROM HERE, AND THERE'S SO
MUCH THAT WE NEED TO DO.
THE FACT IS THAT A LOT OF
VERMONTERS DON'T REALIZE HOW
IMPORTANT IT IS FOR OUR STATE TO
BE MORE DIVERSE, AND TO BE MORE
WELCOMING.
THE EXAMPLE I LIKE TO GIVE IS
THE ECONOMIC IMPACT OF
DIVERSITY.
OUR STATE'S POP LATHS IS AGING
AND SH -- POPULATION IS AGING
AND SH RINGING.
OUR MEDIAN AGE IS THE 40S, BUT
THAT DOESN'T TAKE THE WHOLE
STORY.
IF YOU BREAK IT DOWN BY RACIAL
GROUP, YOU FIND WHITE VERMONTERS
AND INDIGENOUS WHITE VERMONTERS
HAVE A MEDIUM AGE OF 40s, BUT
PEOPLE OF COLOR THE MEDIAN AGE
OF 20s.
IT SAYS THE FUTURE OF OUR STATE
WILL BE MORE DIVERSE, AND THE
FUTURE OF OUR ECONOMY, WHO IS
OUR WORKING AGE POPULATION.
THOSE ARE THINGS YOU HAVE TO
REALLY CONSIDER.
AND UNLESS VERMONT CAN DO MORE
TO ACKNOWLEDGE THE BENEFIT, THE
COLLECTIVE BENEFIT OF EQUITY AND
THE COLLECTIVE HARM OF INEQUITY,
I DON'T THINK WE ARE TRULY GOING
TO UNDERSTAND WHAT THAT SAYS FOR
US HERE.
>> XUSANA DAVIS, THANK YOU FOR
YOUR INSIGHT AND FOR JOINING US.
TAKE CARE OF YOURSELF AND BE
SAFE.
>> THANK YOU, YOU TOO.
>> Darren: THANKS.
NEXT, HARSH WORDS FOR PRESIDENT
TRUMP FROM VERMONT'S EPISCOPAL
BISHOP.
WHY SHE CALLED HIS RECENT PHOTO
ON EVIL.
>> Darren: THE FALLOUT FROM THE
PRESIDENT'S RECENT PHOTO ON
CONTINUES.
PEACEFUL PROTESTORS ACROSS FROM
THE WHITE HOUSE WERE FORCIBLY
DISPERSED BY FEDERAL POLICE WHO
USED TEAR GAS AND RUBBER
BULLETS, AND MOMENTS LATER,
PRESIDENT TRUMP WALKED TO THE
NEARBY DAMAGED ST. JOHN'S
CHURCH, WHERE HE HELD UP A BIBLE
TO POSE FOR PICTURES.
THE DC BISHOP CONDEMNED HIS
ACTIONS, AND VERMONT'S EPISCOPAL
BISHOP DID, TOO, SAYING,
QUOTE, "USING PRECIOUS OBJECTS
OF OUR FAITH AS PROPS IN A
DISPLAY TO UPHOLD WHITE
DOMINANCE AND VIOLENCE IS A
BLATANT DISPLAY OF EVIL."
AND BISHOP SHANNON JOINS ME NOW.
THANK YOU FOR BEING HERE.
>> IT IS A PLEASURE TO BE HERE.
THANK YOU FOR THIS OPPORTUNITY.
>> Darren: THANK YOU, BISHOP,
THOSE ARE STRONG WORDS.
>> YES, THEY ARE.
STRONG THINGS HAPPENED ON
MONDAY.
SO, YOU KNOW, PEOPLE HAVE
WONDERED WHY I WOULD TAKE THE
TIME TO SAY SOMETHING LIKE THAT
AND TO BE SO STRONG ABOUT IT.
THE SHORT ANSWER IS, YOU KNOW, I
AM A PASTOR, I SAW PEOPLE
HURTING, AND I HAD TO ADDRESS
THEIR PAIN.
I MEAN, I HAD TO ACKNOWLEDGE
WHAT THEY ARE FEELING, I HAD TO
HELP THEM VOICE THEIR CONCERN
ABOUT THE SITUATION.
YOU KNOW, RIGHT NOW, PEOPLE ARE
SO OVERWHELMED BY JUST
UNSPEAKABLE GRIEF OVER SO MANY
THINGS.
AND SO PEOPLE, YOU KNOW, THEY
WANTED TO HONOR THE DEAD, PEOPLE
WANT TO OFFER COMFORT TO THOSE
WHO LOST THEIR LOVED ONES.
YOU KNOW, NOT JUST TO THE VIRUS
OF COVID-19, BUT ALSO TO THE
VIRUS OF RACISM.
SO ON THAT DAY, YOU KNOW, ON
MONDAY, AT THE INVITATION OF MY
PRESIDING BISHOP, BISHOP MICHAEL
CURRY, AND OTHER FAITH LEADERS
OF OUR NATION, WE WERE INVITED
TO TAKE AND SET ASIDE MONDAY AS
A DAY, A NATIONAL DAY OF
MOURNING AND LAMENT.
AND SO, YOU KNOW, THAT'S WHAT WE
WERE DOING.
AND, YOU KNOW, WE WERE PROVIDING
AN OPPORTUNITY FOR PEOPLE TO
GRIEVE AND TO BEGIN TO HEAL.
I JUST -- I MEAN, AND IT'S NOT
LIKE PEOPLE DIDN'T KNOW THAT
THAT WAS WHAT WE WERE DOING.
AND YES, THERE WERE PEOPLE
PROTESTING PEACEFULLY AT THE
SAME TIME.
AND THAT WAS JUST A COMPLETE
DISRESPECT TO, YOU KNOW, WHAT
WAS GOING ON ON THAT DAY.
AND IT WAS A COMPLETE DISRESPECT
TO OUR SACRED TEXT AND TO THAT
HOLY GROUND OF ONE OF OUR
CHURCHES.
AND IT DID NOT HELP THE HEALING
OF OUR NATION.
IN FACT, IT CAUSED FURTHER
TRAUMA AND DISTRESS.
>> Darren: NOW, PRESIDENT TRUMP
HAS DEFENDED WHAT HE CALLED A
VERY SYMBOLIC, QUOTING HERE,
VERY SYMBOLIC PHOTO ON, AND SAID
HE HEARD FROM EE EVANGELICAL
LEADERS THAT APPROVED WHAT HE
DID AND DISMISSED THE CRITICISM
AS PARTISAN.
MANY REPUBLICANS ARE BACKING
PRESIDENT'S ACTIONS, SAYING IT
DEMONSTRATED THE COUNTRY WON'T
STAND FOR LOOTING.
YOUR RESPONSE?
>> WELL, FIRST OF ALL, YOU KNOW,
I DON'T LIKE PUTTING THOSE TWO
THINGS TOGETHER BECAUSE, FIRST
OF ALL, MY LETTER, MY RESPONSE
WAS NOT ABOUT THE LOOTING,
BECAUSE IT'S COMPLICATED,
BECAUSE, YOU KNOW, WE ARE SEEING
THE EFFECTS OF PEOPLE'S JUST
COMPLETE DESPERATENESS OVER, YOU
KNOW, GENERATIONS, AND THAT WAS
NOT WHAT WAS HAPPENING ON THAT
DATE AT THAT TIME.
SO TO PUT THOSE TWO TOGETHER
MAKES REALLY NO SENSE TO ME.
AND, YOU KNOW, I COULD REFER TO
REVEREND DOCTOR MARTIN LUTHER
KING, JR. WHO SAID RIOTING IS
THE LANGUAGE OF THE UNHEARD.
WE HAVE SEEN IN THE NEWS REPORT,
IT IS COMPLICATED.
IT MAY BE A MIXTURE OF PEOPLE.
AND THAT'S NOT WHAT I WAS
ADDRESSING.
I WAS ADDRESSING TWO THINGS,
RIGHT?
AND FIRST OF ALL, THE UNDERLYING
PROBLEM IS WHY ARE PEOPLE
PROTESTING?
RIGHT?
AND THEN THE THINGS THAT
HAPPENED ON MONDAY, THAT'S WHAT
I WAS ADDRESSING.
AND, YOU KNOW, WE NEED TO -- I
MEAN, SOMEBODY, ELECTED
OFFICIALS, THEY WERE ELECTED FOR
A REASON, AND, YOU KNOW, WE NEED
TO ADDRESS WHY PEOPLE ARE
PROTESTING.
OUR LEADERS HAVE TO FIND A WAY
TO ADDRESS LEGITIMATE
GRIEVANCES, AND WE'VE BEEN
TALKING ABOUT RACIAL
INEQUALITIES MY ENTIRE LIFE,
AND, YEAH, I WAS BORN IN THE
60s, AND, YEAH, I WAS A BABY
DURING THE SUMMER OF 1967, BUT,
YOU KNOW, AND THE PANDEMIC HAS
ALSO UNCOVERED DISPARITIES THAT
HAVE BEEN AROUND FOR A LONG
TIME.
YOU KNOW, IT'S BEEN ALL IN THE
NEWS, AND WE'VE ALL AGREED THAT
WE HAVE TO DO BETTER, AND WE
NEED OUR ELECTED OFFICIALS TO
TEND TO THE NEEDS OF ALL THE
PEOPLE OF THIS NATION, NOT JUST
A FEW.
SO THAT'S, YOU KNOW, I'M JUST
TALKING ABOUT THE BACKGROUND
THERE.
SO NOW I WANT TO TALK ABOUT WHAT
HAPPENED ON MONDAY.
THE LAST I HEARD WAS THAT WE
HAVE A RIGHT TO PROTEST
PEACEFULLY, RIGHT?
I DIDN'T HEAR THAT THAT LAW WAS
CHANGED.
I HAVE TWO FRIENDS, TWO SISTER
PRIESTS THAT WERE THERE AT ST.
JOHN'S, WORKING WITH OTHERS TO
ATTEND TO THE NEEDS OF PEACEFUL
PROTESTORS.
AGAIN, PEACEFUL PROTESTORS.
THEY WERE ON CHURCH PROPERTY.
AND NOT ONE OF THEM WAS ASKED TO
MOVE FROM A SPACE THAT THEY WERE
LAWFULLY OCCUPYING.
I MEAN, THEY WERE THERE WITH
PERMISSION, AND INSTEAD OF
ASKING THEM, PEACEFUL
PROTESTORS, PEACEFUL SUPPORTERS
OF THOSE PEACEFUL PROTESTORS,
INSTEAD OF ASKING THEM, ALL OF
THEM WERE CLEARED FROM THAT
SPACE BY FORCE, AND NONE OF THAT
WAS NECESSARY.
NOT ANY OF IT.
AND NONE OF THAT WAS DONE WITH
ANY REGARD FOR OUR RIGHTS TO
PEACEFULLY PROTEST, AND NONE OF
THAT WAS DONE WITH ANY REGARD
FOR THE CHURCH OR FOR WHAT WE
STAND FOR, WHAT THAT CHURCH
STANDS FOR.
YOU KNOW, WHAT HAPPENED TO THEM
WAS AGAINST THE LAW.
>> Darren: YOU SENT OUT A
LETTER, AS YOU MENTIONED, TO
PARISHONERS, CONDEMNING THE
PRESIDENT'S ACTIONS.
HAVE YOU HEARD FROM ANYWHO
CONDONED IT?
>> NO.
I HAVE NOT.
I HAVE NOT.
>> Darren: YOUR PERSPECTIVE AS A
BLACK WOMAN RAISED IN INNER CITY
DETROIT IS DIFFERENT FROM MOST
OF OUR VIEWERS.
WHAT IS IT THAT MANY PEOPLE HERE
DON'T GET BECAUSE THEY HAVEN'T
SEEN OR EXPERIENCED WHAT YOU'VE
SEEN?
>> WELL, I WAS BORN AND RAISED
IN DETROIT, AND MY DAD'S A
RETIRED PRIEST, AND I SPENT MY
CHILDHOOD AND ADULTHOOD BEING
PRESENT TO WHATEVER COMMUNITY
I'M LIVING IN, AND PARTICULARLY
POOR COMMUNITIES OF PEOPLE OF
COLOR, BLACK PEOPLE, PEOPLE IN
ADULT FOSTER CARE HOMES, PEOPLE,
YOU KNOW, NO ONE IS REALLY
PAYING ATTENTION TO.
AND SO THAT'S WHAT I COME FROM,
BUT, YOU KNOW, I HAVE TO SAY
THAT THE PEOPLE THAT ELECTED ME
AND ASKED ME TO COME HERE TO BE
WITH THEM, THEY ARE NOT SAYING
THAT THEY DON'T GET IT.
THEY SAY THEY DON'T HAVE THE
SAME EXPERIENCES AS I HAVE HAD
GROWING UP, OR YOU KNOW, AS AN
TAKES ON CONCERNS OF PEOPLE,
NOT JUST PEOPLE LIKE YOU, IT
IS NOT JUST ABOUT YOU.
AND I CAN'T HELP BUT THINK OF
JESUS FIRST AND HIS DECISION
TO TAKE ON THE DISCOMFORTS OF
THE WORLD AND STAND WITH THE
VULNERABLE.
AND IN FACT IT COST HIM HIS
LIFE.
>> Darren: NOW, OTHER PEOPLE
SAY THEY ARE FAITHFUL, BUT
THEY DON'T SEE THINGS,
NECESSARILY, FROM YOUR
PERSPECTIVE.
HOW DO YOU RECTIFY THAT?
IN PARTICULAR, YOU KNOW, SOME
PEOPLE ARE OPPOSED TO THE
PROTESTS, FOR EXAMPLE, BUT
CONSIDER THEMSELVES FAITHFUL.
>> I DON'T KNOW WHAT TO SAY
ABOUT THAT.
BECAUSE I DO KNOW WHERE JESUS
WAS, AND HOW HE SPENT HIS
LIFE, AND THAT'S ALL THAT I
CAN DO, AND ROOT MY DECISIONS
AND WHAT I SAY AND HOW I LEAD,
AND LOVE, AND SO I DON'T KNOW
WHAT TO SAY TO THOSE PEOPLE.
AND PROBABLY IF WE HAD A
CONVERSATION, YOU KNOW, IT
WOULD BE DIFFERENT, FOR US --
IT WOULD TAKE TIME.
AND MULTIPLE CONVERSATIONS TO
BE ABLE TO COME TO SOME SORT
OF UNDERSTANDING.
BUT, YOU KNOW, PART OF THE
REASON WHY ALSO HAD TO SAY
SOMETHING ON MONDAY WAS
BECAUSE, YOU KNOW, THERE
AREN'T TWO SIDES TO PEOPLE
BEING ALLOWED TO JUST BE
KILLED ON THE STREET, OR FOR
PEOPLE TO, YOU KNOW, GO HUNGRY
ALL THE TIME.
I MEAN, THERE'S NO -- WE CAN'T
JUSTIFY THAT AND WE CAN'T
JUSTIFY THE SUPPORT OF THAT AS
FOLLOWERS OF JESUS.
I DON'T KNOW HOW TO DO THAT.
>> Darren: WHAT IS THE CHURCH
DOING TO ADDRESS PEACE AND
JUSTICE?
>> THE PEOPLE OF THIS DIOCESE,
THEY STATED THEIR DESIRE TO BE
PART OF THE SOLUTION IN
ADDRESSING MANY ISSUES OF
SOCIAL JUSTICE, AND RACISM IS
JUST ONE OF THEM.
THERE'S A BUNCH.
SO ONE OF THE THINGS THAT THEY
DID, WHICH, I MEAN, IT'S
PRETTY BOLD, ASKING ME TO COME
HERE, TO BE THEIR LEADER,
THAT'S A PRETTY BOLD ACTION TO
TAKE.
AND SO BEFORE I CAME, THOUGH,
THERE WERE OTHER -- THERE WERE
CONGREGATIONS WHO WERE WORKING
ON ISSUES CONCERNING RACE IN
THE CHURCH AND SOCIETY AND
THROUGH MONTHLY BOOK STUDIES,
THROUGH FORUMS, THROUGH
PARTNERSHIPS WITH OTHER
CHURCHES, AND ORGANIZATIONS
LIKE VERMONT INTERFAITH
ACTION, YOU KNOW, AND THESE
PEOPLE HAVE BEEN ENGAGED IN
RESPONDING TO THE NEEDS OF
THEIR COMMUNITY ALL ALONG,
EVEN DURING THE STAY-AT-HOME
ORDER.
PEOPLE HAVE CONTINUED TO MAKE
SURE THAT PEOPLE EXPERIENCING
FOOD INSECURITY OR
HOMELESSNESS, THAT THEY ARE
BEING ATTENDED TO, EVEN
THROUGH ALL OF THIS TIME, YOU
KNOW, THEY ARE DOING IT IN THE
WAYS THEY CAN SAFELY, AND IN
FACT THIS AFTERNOON, I WILL BE
MEETING WITH MY CLERGY BECAUSE
SEVERAL OF THEM HAVE BEEN
MAKING PLANS TO DO THEIR OWN
VERSION OF PEACEFUL
DEMONSTRATIONS, AND SORT OF
QUAKER-STYLE.
IT DO IT -- TO DO IT
PEACEFULLY AND QUIETLY TO SAY
WE STAND FOR JUSTICE AND WE
STAND FOR THE FULL INCLUSION
OF ALL PEOPLE, AND WE -- WE
NEED IT TO END.
WE NEED ALL THIS EXCLUSION TO
END.
SO WE WANT TO BE PART OF THAT.
SO WE ARE GOING TO STAND
TOGETHER TO DO THAT.
AND I'M SURE YOU'LL HEAR ABOUT
OUR PLANS IN THE NEAR FUTURE,
BECAUSE SOME OF THEM HAVE
ALREADY GONE OUT.
WE WILL BE DISCUSSING IT THIS
AFTERNOON.
THIS IS ALWAYS THE WORK OF THE
CHURCH.
>> Darren: BISHOP, THANK YOU.
BE SAFE, STAY HEALTHY, OKAY?
>> THANK YOU.
YOU TOO, DARREN.
>> Darren: THAT WILL DO IT FOR
"YOU CAN QUOTE ME."
TAKE CARE OF EACH OTHER AND
YOURSELF.
SEE YOU SOON, EVERYBODY.
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