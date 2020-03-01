YCQM: March 1, 2020

BURLINGTON, Vt. >> Darren: AND GOOD MORNING,
EVERYONE. I'M DARREN PERRON. RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU CAN QUOTE ME," THOUSANDS OF
VERMONTERS SET TO GET BIGGER PAY
CHECKS AFTER A HISTORIC VOTE IN
MONTPELIER.
WE'LL TELL YOU WHAT HAPPENED AND
GET ANALYSIS FROM OUR POLITICAL
REPORTER IN MONTPELIER.
NEWLY CROWNED MISS NEW HAMPSHIRE
AND MISS NEW HAMPSHIRE TEEN USA
ARE HERE.
PLUS, THE SANDERS TAPES,
INTERVIEWS FROM THE '80s NOW
BEING USED AGAINST THE CANDIDATE
FOR PRESIDENT.
AND THE LATEST FROM SOUTH
CAROLINA AND ANALYSIS OF THE
DEMOCRATIC RACE TO THE WHITE
HOUSE.
THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
HERE'S CHANNEL 3'S DOM AMATO
WITH THE LATEST RESULTS FROM THE
PALMETTO STATE.
>> Darren: POLITICAL SCIENTIST
MATT DICKINSON JOINS ME NOW FROM
MIDDLEBURY COLLEGE.
GOOD MORNING.
>> Dickinson: GOOD MORNING.
>> Darren: MATT, LET'S TALK
ABOUT WHAT'S NEXT FOR THE
CANDIDATES.
WE'VE GOT SUPER TUESDAY COMING
UP AND VOTERS REALLY GOT A
CHANCE TO SEE A LOT ABOUT THE
CANDIDATES DURING THAT RECENT
FIERY DEBATE.
EVERYONE EXPECTED THE CANDIDATES
TO BURN BERNIE SANDERS.
THERE WERE A LOT OF PUNCHES
THROWN AT HIM, BUT DID THEY
LAND, MATT?
>> Dickinson: WELL, EVERY
CANDIDATE HAS VULNERABILITIES
AND IT WAS SOONER OR LATER,
BERNIE'S VULNERABILITIES WERE
GOING TO BE FRONT AND CENTER,
PARTICULARLY WITH HIM WINNING
THE FIRST THREE CONTESTS.
I DON'T THINK THEY WERE FATAL
BLOWS IN ANY SENSE OF THE WORD,
BUT THEY DID EXPOSE WEAKNESSES
IN HIS CANDIDACY GOING FORWARD,
BOTH IN TERMS OF HIS RECORD,
SOME FLIP FLOPPING ON GUN
CONTROL, AND THE QUESTION OF
VIABILITY IN THE GENERAL
ELECTION, WHETHER HE'S THE BEST
NOMINEE TO RUN AGAINST DONALD
TRUMP IN AN ELECTION WHICH, BY
CONSENSUS, IS REALLY WHAT'S
MOTIVATING THE DEMOCRATIC VOTERS
IS WHO'S BEST CAPABLE OF BEATING
TRUMP AND THAT'S WHERE THEY
REALLY ATTACKED BERNIE ON THE
DEBATE STAGE.
>> Darren: MATT, SOMETHING
SANDERS SAID DURING AN INTERVIEW
WITH CCTV HERE IN VERMONT 35
YEARS AGO HAS MADE ITS WAY INTO
CAMPAIGN 2020, AND IT HAS
SANDERS ON THE DEFENSE.
HE PRAISED THE EDUCATIONAL
ACCOMPLISHMENTS OF FIDEL
CASTRO'S CUBA.
ARE WE LIKELY TO SEE MORE OF
THIS KIND OF THING, DIGGING UP
HISTORY THAT COULD BE USED
AGAINST HIM OR ANY OTHER
CANDIDATES WITH, YOU KNOW, SOME
HISTORY THAT COULD BE USED
AGAINST THEM?
>> Dickinson: YEAH.
WE SAW THAT ON THE DEBATE STAGE
WHERE THE EFFORTS BY A COUPLE OF
BERNIE'S OPPONENTS TO BRING UP
HIS PAST RECORD.
LISTEN, THIS ISN'T HIS FIRST
TIME AT THE RODEO.
IN 2016, A LOT OF VETTING WAS
DONE BY THE HILLARY CLINTON
CAMPAIGN, DREDGING UP PAST
ESSAYS HE WROTE TO COLLEGE AND
IN ADDITION, SOME OF THE
STATEMENTS HE'S MADE THAT SEEMED
SOMEWHAT SYMPATHETIC TO
AUTHORITARIAN GOVERNMENTS.
HE HANDLED THEM BEFORE.
HE HAD A RESPONSE, NOT ONLY ON
THE DEBATE STAGE, BUT ON 60
MINUTES WHEN THIS CAME UP.
THE QUESTION IS WHETHER IT IS
GOING TO PROVE ANY MORE DAMNING
THIS TIME AROUND THAN IT DID
BEFORE.
I DON'T THINK IT IS, BUT IT'S
CERTAINLY NOT SOMETHING HE WANTS
TO DWELL ON.
HE'D LIKE TO MOVE FORWARD AND
TALK ABOUT HIS POLICIES GOING
FORWARD.
>> Darren: ELIZABETH WARREN
CONTINUES TO TARGET MICHAEL
BLOOMBERG.
WHY HAS SHE SET HER SIGHTS ON
HIM SO MUCH AND NOT SO MUCH
BERNIE SANDERS?
>> Dickinson: THAT'S A GREAT
QUESTION.
I THINK STRATEGICALLY, BERNIE
SANDERS IS REALLY THE BIGGEST
OBSTACLE FOR HER GETTING THE
NOMINATION.
TO THE EXTENT THAT YOU BELIEVE
THERE'S IDEOLOGICAL LANES IN
THIS RACE, BOTH HER AND BERNIE
ARE VYING FOR LEADERSHIP IN THAT
PROGRESSIVE LANE, SO IT WOULD
MAKE SENSE STRATEGICALLY TO
ATTACK BERNIE, BUT I THINK ON
PRINCIPLE, SHE SHARES A LOT OF
WHAT BERNIE BELIEVES IN AND
SHE'S DEEPLY OPPOSED TO THE
NOTION OF BLOOMBERG COMING IN
HERE, SOMEBODY WHO WAS A
REPUBLICAN A FEW YEARS BACK, AND
SPENDING HIS MONEY TO WIN THE
NOMINATION.
I THINK ON PRINCIPLE, THAT
REALLY BOTHERS HER.
NOW, SHE DID TAKE OFF AFTER
BERNIE AT THE BEGINNING OF THAT
DEBATE, YOU NOTED, SAYING WE
BELIEVE THE SAME THINGS, I'M
JUST GOING TO BE A BETTER
PRESIDENT AT GETTING THEM
ACCOMPLISH.
SO IT'S NOT ENTIRELY THE CASE
THAT SHE'S GIVEN BERNIE A BLANK
CHECK HERE, BUT I THINK SHE CAN
DO MORE.
>> Darren: AMY KLOBUCHAR SEEMED
TO HAVE A SOLID, BUT NOT A
SPECTACULAR NIGHT AT THE DEBATE.
ONE THING SHE SAID REALLY STUCK
OUT FOR ME AND THAT'S SIMPLY HOW
THIS DEBATE CAME ACROSS AS A
FREE-FOR-ALL AT SOME POINT.
THE LINE SHE SAID WAS THIS, IF
WE SPEND THE NEXT FOUR MONTHS
TEARING OUR PARTY APART, WE'RE
GOING TO WATCH DONALD TRUMP
SPEND THE NEXT FOUR YEARS
TEARING OUR COUNTRY APART.
DID THESE ATTACKS ON EACH OTHER,
THESE ONGOING ATTACKS THAT WE'RE
SEEING, ARE THEY HURTING THE
DEMS CHANCES OF BEATING DONALD
TRUMP?
>> Dickinson: WELL, THERE'S A
RISK HERE AND THE FREE-FOR-ALL
THAT WE SAW IN THIS LAST DEBATE
AND THE PREVIOUS ONE, AND THE
RISK IS THAT IN ATTACKING YOUR
OPPONENT AND DISCREDITING THEM,
YOU'RE NOT MAKING THE CASE WHY
YOU SHOULD BE THE NOMINEE AND
YOU END UP WITH A FIELD THAT
SEEMS LIKE A BUNCH OF TAINTED
CANDIDATES.
THAT'S KLOBUCHAR'S WORRY.
I'D POINT OUT THIS IS AN
ARGUMENT SHE'S BEEN MAKING ON
THE CAMPAIGN TRAIL AT HER
RALLIES AS WELL, THAT WE NEED
SOMEBODY WHO CAN BIND THE
COUNTRY UP AND BASICALLY BE THE
ANTITHESIS OF DONALD TRUMP, A
VERY POLARIZING INDIVIDUAL.
IT'S EARLY IN THE NOMINATING
FIGHT.
I THINK THE PARTY WILL COALESCE
BEHIND THE NOMINEE AND SO I
DON'T SEE LONG-RUN DAMAGE UNLESS
THIS CONTINUES TILL THE
CONVENTION.
THEN WE MIGHT SEE A DIFFERENT
STORY.
>> Darren: LET'S TALK ABOUT PETE
BUTTIGIEG.
HE'S COMPETING TO BE THE
CENTRIST ALTERNATIVE TO SANDERS.
HE CAME OUT SWINGING AT BERNIE
SANDERS.
SHOULD HE HAVE GONE FOR THE
OTHER MORE CENTRIST CANDIDATES,
MORE LIKE BIDEN, BLOOMBERG, AND
KLOBUCHAR?
>> Dickinson: WELL, YOU SAW IN
THE PREVIOUS DEBATE, HE HAD A
HEATED EXCHANGE WITH KLOBUCHAR
AND I THINK THAT WAS CONSISTENT
WITH WHAT YOU'RE SUGGESTING
HERE, THAT HIS REAL COMPETITION
IS THAT ALTERNATIVE TO THE
PROGRESSIVE CANDIDATES.
AND BIDEN IS THE FRONTRUNNER
HERE, AND HE DID TAKE SOME SHOTS
AT BIDEN AS WELL, BUT AGAIN, YOU
KNOW, STRATEGICALLY ON THE
DEBATE STAGE, YOU CAN'T ALWAYS
CONTROL THE FLOW OF THE
CONVERSATION.
YOU HAVE TO REACT TO WHERE THE
MODERATORS ARE BASICALLY
BRINGING YOU IN TERMS OF THEIR
QUESTIONS.
BUT THERE'S NO DOUBT ABOUT IT,
IF I'M PETE BUTTIGIEG, I WANT TO
BE THE SOLE PERSON OCCUPYING
THAT MODERATE LANE.
>> Darren: SUPER TUESDAY COMING
STRAIGHT AHEAD HERE, MATT.
TELL US ABOUT WHAT YOU THINK
BLOOMBERG WILL TAKE FROM ALL
THIS.
THIS IS REALLY GOING TO BE A BIG
TEST FOR HIM, RIGHT?
>> Dickinson: ABSOLUTELY RIGHT.
SO FAR, HE'S FLOODED THE AIR
WAVES.
THAT HAS BOOSTED HIS NAME
RECOGNITION, BUT WE DON'T KNOW
HOW SOLID THAT SUPPORT IS
BECAUSE HE HASN'T CONTESTED ANY
RACES AND WE DON'T SEE ANY
ACTUAL VOTING YET.
THERE'S SOME EVIDENCE THAT THE
ATTACKS COMING BACK ON THE
DEBATE STAGE ARE BEGINNING TO
SLOW HIS MOMENTUM IN THE POLLS,
BUT SUPER TUESDAY WITH A THIRD
OF THE DELEGATES SELECTED IS
GOING TO BE A TEST OF HIS
PROPOSITION THAT I CAN IGNORE
THE FIRST FOUR CONTESTS AND I
CAN RUN A MULTI-STATE MEDIA
CAMPAIGN BASED ON MY BILLIONS OF
DOLLARS, AND I CAN WIN THE
NOMINATION.
>> Darren: MATT DICKINSON, THANK
YOU SO MUCH.
>> Dickinson: THANK YOU, DARREN.
>> Darren: THE FIDEL CASTRO
COMMENTS WERE RECENTLY
HIGHLIGHTED ON 60 MINUTES AS
MATT MENTIONED, AND IN THAT
STORY, SOME OLD FOOTAGE OF AN
INTERVIEW HERE IN VERMONT WITH
THEN MAYOR SANDERS.
JOE CARROLL TALKS TO THE
REPORTER.
>> Reporter: LAUREN GLEN
DAVIDIAN'S 15 MINUTES OF FAME
CAME ON MONDAY NIGHT SEEN BY
MILLIONS.
>> IT WAS EXCITING.
MY PHONE BLEW UP IN THE LAST FEW
HOURS.
>> Reporter: IT WAS A GRAINY
1985 VIDEO FROM A CONVERSATION
WITH THEN BURLINGTON MAYOR
BERNIE SANDERS ON HIS SUPPORT OF
PRESIDENT FIDEL CASTRO OF CUBA.
>> HE EDUCATED KIDS, GAVE THEM
HEALTHCARE.
>> Reporter: SHE'S THE LONG TIME
EXECUTIVE DIRECTOR OF CHANNEL
17, THE BURLINGTON GOVERNMENT
CABLE ACCESS CHANNEL.
THE ORGANIZATION HAS A THOUSAND
HOURS OF SANDERS THROUGH THE
'80s, UNEDITED CONVERSATIONS OF
HIS BELIEFS.
>> BUT THIS IS THE DVD
COLLECTION.
>> Reporter: SANDERS, WHO HAS A
DEEP DISTRUST OF WHAT HE CALLS
CORPORATE MEDIA, WANTED HIS
MESSAGE TO GO OUT ON HIS TERMS.
>> YEAH, BERNIE UNDERSTOOD THAT
CCTV AND POET ACCESS WAS A WAY
FOR HIM TO GO DIRECTLY TO THE
PEOPLE OF THIS COMMUNITY.
>> Reporter: DAVIDIAN, AN
APOLOGETIC SUPPORTER OF SANDERS'
RUN FOR PRESIDENT, IS NOW BUSY
ANSWERING CALLS FROM NATIONAL
AND INTERNATIONAL NEWS
ORGANIZATIONS, WANTING THOSE
TAPES.
WHAT THEY ARE DOING WITH THEM IS
POLAR OPPOSITE OF WHAT SANDERS
WANTED, TURNING THEM INTO BERNIE
BITES.
>> WHAT HE SAID ON 60 MINUTES
WAS NOT CASTRO WAS THE BEST
THING SINCE SLICED BREAD.
WHAT HE SAID WAS, IN CUBA,
PEOPLE HAD MEDICAL CARE AND THEY
WERE -- THEY HAD LITERACY,
ACCESS TO BEING ABLE TO READ AND
WRITE.
>> Reporter: MICHAEL BLOOD IS IN
CHARGE OF TRANSFERRING CLASSIC
SANDERS INTO 21st CENTURY BY
DIGITIZING FOR ALL TO SEE
ONLINE.
>> ONE OF THE BIG THINGS HERE IS
WE SAW GAVEL-TO-GAVEL COVERAGE,
SO WHEN PEOPLE SAKE SMALL CLIPS
OF WHAT HE SAYS OUT OF CONTEXT,
IT CAN BE AGGRAVATING.
>> Reporter: DAVIDIAN SAYS IF
SANDERS REMAINS THE FRONTRUNNER,
SHE EXPECTS MORE MEDIA AND
POLITICAL OPPONENTS WILL BE
PAYING HER A VISIT.
IN BURLINGTON, JOE CARROLL,
CHANNEL 3 NEWS.
>> Darren: AND THE CHANNEL 3
NEWS SUNDAY MORNING FOLLOWS US
HERE AT 8:00 A.M.
SCOTT FLEISHMAN IS IN THE
NEWSROOM WITH A PREVIEW OF
WHAT'S AHEAD.
SCOTT, GOOD MORNING.
>> Scott: GOOD MORNING, DARREN.
COMING UP, THE LATEST RESULTS
FROM SATURDAY'S SOUTH CAROLINA
PRIMARY AND WHAT IT ALL MEANS
FOR FROM TUESDAY.
ALSO, WE WERE THE FIRST LOCAL
STATION TO REPORT LAST WEEK THAT
JOSH SPIDELL WILL PUT ON THE
UNIFORM AND HAVE THE STUNT TO
PLAY ON -- OPPORTUNITY TO ANYWAY
ON SENIOR NIGHT AT PATRICK GYM
TUESDAY.
FIVE YEARS AGO, THE TOP RECRUIT
SUFFERED BRAIN DAMAGE FROM A CAR
ACCIDENT BACK HOME IN INDIANA.
WE'LL TAKE A LOOK BACK AT JOSH'S
TOUGH JOURNEY TO GET HERE AND
NOW SPECIAL TUESDAY NIGHT WILL
MEAN TO HIM AND THE COMMUNITY.
PLUS, COLD TEMPERATURES TODAY,
BUT DRY.
WILL WE GET A WARM-UP THIS WEEK?
YES, BUT IT WILL COME WITH SOME
MESSY NICKSES ALONG THE WAY --
MIXES ALONG THE WAY.
GARY IS IN FOR DAVE THIS
MORNING.
WE'LL SEE YOU AT THE TOP OF THE
HOUR.
>> Darren: THANK YOU.
CAN'T WAIT FOR THAT STORY ON
JOSH.
>>> STILL AHEAD, MISS NEW
HAMPSHIRE AND MISS NEW HAMPSHIRE
TEEN USA JOIN US TO TALK ABOUT
HOW THEY'LL USE THEIR TITLES TO
HELP COMMUNITIES.
PLUS, A PAY BUMP FOR MANY
WORKING VERMONTERS.
LAWMAKERS SAY NO TO THE
GOVERNOR'S VETO ON RAISING THE
MINIMUM WAGE.
OUR CALVIN CUTLER JOINS US TO
DIVE DEEPER INTO THIS
RAZOR-CLOSE VOTE.
>> Darren: NOW TO A STORY THAT
COULD AFFECT YOUR PAYCHECK.
LAWMAKERS VOTED TO OVERRIDE
GOVERNOR SCOTT'S VETO OF THE
MINIMUM WAGE BILL, SETTING UP
THOUSANDS OF VERMONTERS FOR A
PAY RAISE.
THIS IS THE FIRST TIME IN MORE
THAN A DECADE LAWMAKERS REVERSED
A VETO FROM THE GOVERNOR.
CALVIN CUTLER LOOKS AT THIS
HISTORIC VOTE.
>> Calvin: THE VOTE WAS MOSTLY
ALONG PARTY LINES WITH DEMOCRATS
VOTING TO OVERRIDE AND
REPUBLICANS VOTING TO KEEP THE
VETO.
>> IT WAS A COMPROMISE TO GIVE
PEOPLE A WAGE INCREASE AND I
THINK JUST THAT ISSUE ON ITS OWN
WAS ENOUGH TO GET US ACROSS THE
FINISH LINE.
>> Calvin: THAT COMPROMISE WILL
RAISE VERMONT'S MINIMUM WAGE
OVER THE NEXT TWO YEARS FROM 10
IDENTIFY 96 TO 11.75 NEXT YEAR
AND 12.55 BY 2022.
THE VOTE ORIGINALLY PASSED
THROUGH THE HOUSE LACKING SEVEN
VOTES NEEDED FOR THE OVERRIDE,
BUT DEMOCRATS SCRAMBLED TO GET
AT MANY VOTES AS POSSIBLE.
ONE LAWMAKER WHO CHANGED HIS
MIND, CHARLIE KIMBALL.
HE ORIGINALLY DOUBTED THAT IT
WOULD HELP PEOPLE ACROSS THE
BOARD, BUT REVERSED HIS VOTE
AFTER TALKING TO HIS
CONSTITUENTS.
>> THEY WERE STILL THINKING OF
$15 AN HOUR AND WE CAN'T AFFORD
THAT.
WE'RE TALKING ABOUT 11.75 AND
12.55.
THAT HELPED ME MAKE THE DECISION
TO SUPPORT THE BILL.
>> Calvin: REPUBLICANS STRESSED
THAT THERE WILL BE CONSEQUENCES
FROM THIS VOTE, SUCH AS STRESS
ON THE VISITING NURSES
ASSOCIATION.
>> THEY CAN'T AFFORD AN INCREASE
IN THE MINIMUM WAGE.
THEY JUST CANNOT AFFORD IT.
THESE ARE THE VERY PEOPLE THAT
ARE HELPING OUR, YOU KNOW, SICK
AND INFIRMED INDIVIDUALS IN OUR
STATE, SO THAT WAS A HUGE
CONCERN FOR ME.
>> Calvin: THIS IS THE SECOND
TIME THIS SESSION LAWMAKERS HAVE
CHALLENGED A VETO FROM GOVERNOR
SCOTT.
HOUSE LAWMAKERS FAILED TO
OVERRIDE A VETO ON A MANDATORY
PAID FAMILY LEAVE PLAN A FEW
WEEKS AGO BY JUST ONE VOTE AND
THIS IS THE FIRST VETO OVERRIDE
IN OVER A DECADE.
IN 2009, LAWMAKERS OVERRODE
GOVERNOR JIM DOUGLAS'S VETOES OF
THE STATE BUDGET AND THE STATE'S
SAME SEX MARRIAGE BILL.
NOW THAT MINIMUM WAGE IS SET IN
MOTION, DEMOCRATS SAY IT'S A
STEP IN CREATING A VERMONT THAT
WORKS FOR EVERYONE.
>> TODAY WITH A COALITION OF
DEMOCRATS, PROGRESSIVES AND
INDEPENDENTS, WE WERE ABLE TO
GIVE VERMONTERS A WAGE AND GIVE
THEM A FAIR SHOT AND I'M VERY
PROUD OF THAT.
>> Darren: AND CALVIN JOINS ME
NOW FROM THE STATE HOUSE.
GOOD MORNING.
>> Calvin: GOOD MORNING, DARREN.
HOW ARE YOU?
>> Darren: I'M DOING WELL, THANK
YOU.
CALVIN, MINIMUM WAGE AND PAID
FAMILY LEAVE HAVE BEEN BIG
PRIORITIES FOR DEMOCRATIC
LAWMAKERS.
WITH THIS OVERRIDE OF MINIMUM
WAGE, WHAT IS IT THIS ALL MEAN?
>> Calvin: WELL, DARREN, IT
MEANS THAT DEMOCRATS HERE IN THE
STATE HOUSE STILL HAVE A GOOD
AMOUNT OF POWER IN TERMS OF
KEEPING GOVERNOR SCOTT'S VETOES
IN CHECK.
EVEN THOUGH DEMOCRATIC LAWMAKERS
HOLD A SUPER MAJORITY HERE IN
THE HOUSE, SCOTT AND THE GOP HAS
BEEN ABLE TO RELY ON A STRONG
CAUTION OF REPUBLICANS TO
SUSTAIN THEIR VETOES.
NOW, AS YOU SAID, WE SAW JUST A
FEW WEEKS AGO WHEN THE HOUSE
VOTED TO SUSTAIN THE GOVERNOR'S
VETO ON A MANDATORY PAID FAMILY
LEAVE VOTE.
THAT ONE HAD DEMOCRATIC AND
INDEPENDENT LAWMAKERS SPLIT.
IN THE END, THE VETO OVERRIDE
FAILED BY JUST ONE VOTE AND NOW
IT'S REALLY INTERESTING, TOO,
WITH THIS MINIMUM WAGE VOTE,
THIS ONE PASSED, AGAIN BY JUST
ONE VOTE, JUST SHOWING HOW CLOSE
THESE VOTES ARE.
SOME THAT I'VE SPOKEN WITH HERE
AT THE STATE HOW SAY IT'S AN
INDICATION OF JUST HOW DELICATE
THE BALANCE OF POWER IS HERE
UNDER THE GOLDEN DOME.
>> Cat: CALVIN, WHEN THE MINIMUM
WAGE --
>> Darren: CALVIN, WHEN THE
MINIMUM WAGE PASSED THROUGH THE
HOUSE ORIGINALLY, IT LACKED
SEVEN VOTES TO GET THE
TWO-THIRDS NEEDED TO OVERRIDE.
HOW DID DEMOCRATS WIN OVER THE
LAST VOTES?
>> Calvin: WELL, DARREN, LOTS OF
PHONE CALLS, MEETINGS, AND
WORKING AROUND THE CLOCK TO
INFORM LAWMAKERS AND GET THEM TO
CHANGE THEIR VOTE.
THERE WAS ALSO ENORMOUS PRESSURE
ON DEMOCRATS, WE SHOULD SAY AS
WELL, TO OVERRIDE THIS VETO.
AS YOU SAY, THEY MADE THIS AND
PAID FAMILY LEAVE TWO OF THEIR
BIGGEST PRIORITIES FOR THIS
SESSION.
WHEN MINIMUM WAGE PASSED THROUGH
THE HOUSE ORIGINALLY, IT HAD 93
VOTES FOR AND 54 AGAINST AND
THAT MEANS DEMOCRATS HAD TO FLIP
SEVEN VOTES.
SPEAKER OF THE HOUSE MITZI
JOHNSON EVEN PUSHED BACK THE
OVERRIDE BECAUSE THERE WERE A
FEW LAWMAKERS ABSENT LAST WEEK.
ORIGINALLY EIGHT DEMOCRATS VOTED
AGAINST THE VOTE, BUT THEY ENDED
UP FLIPPING THEIR VOTE.
THEY ALL ENDED UP VOTING TO
OVERRIDE THE VETO IN THE END AND
AT LEAST ONE LAWMAKER I SPOKE
WITH SAY THAT THEY CHANGED THEIR
VOTE AFTER SPEAKING WITH THEIR
CONSTITUENTS AND LEARNING THAT
MANY OF THEIR CONSTITUENTS WERE
UNINFORMED ABOUT THE CONTENTS OF
THE BILL ORIGINALLY.
>> Darren: WHAT ABOUT THE
LAWMAKERS WHO OPPOSE THE MINIMUM
WAGE HIKE?
WHAT'S THEIR REACTION TO THE
VOTE?
>> Calvin: WELL, REPUBLICAN
LEADERS SAY THAT THEIR CAUCUS
SHOWED UP AND THEY DID SHARE JOB
IN VOTING TO SUSTAIN THE
GOVERNOR'S VETO.
AGAIN, AS WE KNOW, IT WASN'T
ENOUGH, FAILED BY JUST ONE VOTE,
BUT THEY ALSO SAY THAT THERE'S A
NUMBER OF ISSUES WITH THE BILL
THAT COULD HAVE UNINTENDED
CONSEQUENCES, SUCH AS STRAIN ON
THE VISITING NURSE ASSOCIATION
AND THE HOME HEALTH INDUSTRY.
GOVERNOR SCOTT AND OTHER GOP
MEMBERS SAID THEY'RE CONCERNED
ABOUT THE IMPACT ON WAGES AND
SMALL BUSINESSES, ESPECIALLY IN
THE RURAL PARTS OF THE STATE.
GOVERNOR SCOTT THE OTHER DAY
ISSUED A STATEMENT SAYING TO US
IN PART, QUOTE, THE LEGISLATURE
IS CHOOSING TO OVERRIDE THESE
CONCERNS.
I HOPE FOR THE SAKE OF OUR RURAL
COMMUNITIES THEY ARE CORRECT.
WE SIMPLY CAN'T SUSTAIN MORE JOB
LOSSES OR CLOSE BUSINESSES,
PARTICULARLY OUTSIDE OF THE
GREATER BURLINGTON AREA.
BUT, OF COURSE, PEOPLE ON BOTH
SIDES OF THE ISSUE SAY THAT
WE'LL JUST HAVE TO WAIT UNTIL
2022 TO SEE HOW THIS MINIMUM
WAGE BOOST AND ITS EFFECTS WILL
PLAY OUT.
DARREN.
>> Darren: CALVIN CUTLER AT THE
STATE HOUSE.
THANK YOU SO MUCH.
>>> AND COMING UP NEXT, CROWNING
MOMENTS FOR TWO YOUNG WOMEN.
MEET MISS NEW HAMPSHIRE AND MISS
TEEN NEW HAMPSHIRE USA AFTER THE
BREAK.
>> Darren: THERE'S A NEW MISS
NEW HAMPSHIRE USA.
SHE IS ALYSSA ROSE FERNANDES.
THE 25-YEAR-OLD FROM MERRIMACK
IS A REGISTERED DIETICIAN AND
NOW SHE'S GOING FOR THE NATIONAL
TITLE OF MISS USA.
THERE IS A NEW MISS NEW
HAMPSHIRE TEEN USA, TOO, AND
SHE'S 16-YEAR-OLD SAMANTHA LEMAY
FROM DEERFIELD, NEW HAMPSHIRE.
SHE PLANS TO JOIN THE MILITARY
AND BECOME A NEW HAMPSHIRE FISH
AND GAME OFFICER, AND BOTH OF
THEM JOIN ME NOW.
GOOD MORNING.
CONGRATULATIONS.
>> THANK YOU.
>> GOOD MORNING, THANK YOU.
>> Darren: LET'S TALK FIRST
ABOUT WINNING THE CROWN.
ALYSSA, TELL US WHAT THAT MOMENT
WAS LIKE WHEN YOUR NAME WAS
CALLED.
>> OF COURSE.
IT WAS SO REWARDING.
YOU'RE JUST KIND OF STANDING ON
THE SAGE WITH THE OTHER GIRLS
THERE AND YOU'RE THINKING, HOW
AM I ADVANCING, HOW IS THIS
HAPPENING, AND YOU WANT IT SO
BAD AND YOU SURELY ARE WORTHY
BECAUSE WHEN YOU DO WIN THE
CROWN, I THINK YOU ARE WORTHY
WHEN THE JUDGES AGREE WITH THAT,
BUT YOU KIND OF QUESTION THAT
SOMETIMES WHEN YOU'RE STANDING
ON STAGE.
SO TO REFER THE CROWN AND KNOW
THAT -- RECEIVE THE CROWN AND
KNOW THAT THROUGHOUT THE
COMPETITION, I WAS BEING MY FULL
SELF, IT FELT REWARDING TO BE
RECOGNIZED.
>> Darren: SAMANTHA, SAME
QUESTION, WHAT WERE YOU
THINKING?
>> THE FIRST THING I DID WAS I
LOOKED OUT INTO THE CROWD AND I
SAW MY MOM AND MY DAD AND ALL MY
FAMILY CHEERING FOR ME AND IT
WAS SUCH A HAPPY MOMENT AND JUST
SO EXCITING.
>> Darren: SOME PEOPLE, OF
COURSE, LOOK AT PAGEANTS LIKE
THEY'RE BEAUTY CONTESTS AND SOME
HAVE EVEN CRITICIZED THEM,
SAYING THAT THEY OBJECTIFY
WOMEN.
WHAT DO YOU SAY TO THOSE FOLKS?
>> I SAY THEY SHOULD LOOK MORE
INTO IT AND GIVE IT A TRY AND BE
OPEN TO GIVE IT A DIFFERENT
PERSPECTIVE.
FOR ME, I LEFT THAT PAGEANT
FEELING PARTICULARLY EMPOWERED,
ESPECIALLY BY THE WOMEN I
COMPETE WITH.
YOU SPEND SO MUCH TIME TOGETHER
AND THEY MAKE YOU FEEL ALIKE AND
THEY'RE GOING THROUGH SIMILAR
THINGS.
YOU LOOK AT A PRETTY FACE ONLY
SO LONG.
IT'S ABOUT WHAT WE DO IN LIFE
AND HOW WE TREAT PEOPLE.
>> I KNOW WHEN I DID THE STATE
PAGEANT, YOU HAVE TO DO AN
ON-STAGE QUESTION IF YOU MAYBE
TO IT TOP FIVE AND YOU HAVE YOUR
INTERVIEW.
SO I'M A SHY PERSON, SO GETTING
UP ON STAGE AND COMPETING REALLY
PUSHES ME OUT OF MY COMFORT
ZONE, SO I THINK JUST THE
OPPORTUNITIES THAT IT GIVES
WOMEN IS AMAZING BECAUSE IT
HELPS YOU FOR THE REST OF YOUR
LIFE.
>> Darren: ALYSSA, YOU'RE A
REGISTERED DIETICIAN AND YOU
HAVE NOTED THAT MALNUTRITION AND
MAKING SURE THAT PEOPLE ARE
EATING HEALTHY AND TAKING CARE
OF THEMSELVES IS REALLY
IMPORTANT TO YOU.
WHY DID YOU GET INTO THIS FIELD?
>> SO I CHOSE THIS FIELD
ORIGINALLY WHEN I WAS PLANNING
TO PURSUE MY BACHELOR'S DEGREE
IN HIGH SCHOOL.
I CHOSE NUTRITION BECAUSE I WAS
A DANCER, SO I WAS VERY
INTERESTED IN LEARNING MORE
ABOUT HOW FOOD FUELS THE BODY,
AND THEN AS FAR AS MALNUTRITION
GOES, I THINK IT'S JUST SO
COMMON AMONG EVERYONE AND WITH
MY PLATFORM OF NUTRITION
EDUCATION, I THINK IT ADDRESSES
ALL POPULATIONS AND PEOPLE ALL
OVER THE NATION BECAUSE, AFTER
ALL, EVERYBODY EATS.
AND SO MANY TIMES, BELIEVE IT OR
NOT, WE'RE NOT DOING IT THE
RIGHT WAY, WE'RE LOOKING FOR A
NEW DIET, WE'RE ELIMINATING FOOD
AND FOOD GROUPS.
AS A REGISTERED DIETICIAN AND
LICENSED PROFESSIONAL, I FEEL
EQUIPPED TO DO SO AND HAVE THE
OPPORTUNITY TO SHARE ALL I
LEARNED.
>> Darren: LET'S TALK ABOUT YOUR
GOALS.
YOU WANT TO GO INTO THE MILITARY
AND YOU WANT TO BECOME A FISH
AND GAME OFFICER.
>> I DO AFTERWARDS.
>> Darren: HOW DID THAT COME
ABOUT?
WHAT'S INSPIRING YOU?
>> I HAVE A LOT OF FAMILY THAT
HAS BEEN IN THE MILITARY.
BOTH OF MY PARENTS WERE IN THE
NAVY.
MY DAD WAS IN THE NAVY FOR 20
YEARS, SO GROWING UP IN THE
MILITARY ENVIRONMENT, IT REALLY
MOTIVATED ME TO DO THE SAME, AND
I -- I DON'T KNOW.
THE FISH AND GAME AFTER IS ALSO
A PART OF ME.
I LOVE THE OUTDOORS AND I LOVE
LAW ENFORCEMENT, SO I'M THINKING
ABOUT STUDYING CRIMINAL JUSTICE
IN COLLEGE.
>> Darren: WHAT WAS THE MOST
CHALLENGING PART IN TERT THE
COMPETITION ITSELF -- EITHER THE
COMPETITION ITSELF OR GETTING
READY FOR IT?
>> I THINK FOR ME, LEADING UP TO
THE COMPETITION, I THINK, IS
KEEPING IN YOUR MIND TO STAY
FOCUSED ON YOURSELF AND NOT
WORRY ABOUT A COMPETITION OR
WORRY ABOUT THE OTHER PEOPLE WHO
ARE GOING OR WHO'S IN THE
AUDIENCE TO WATCH.
YOU HAVE TO TRY AND FORGET ALL
OF THAT AND AT TIMES, IT CAN
FEEL LIKE A CHALLENGE IN YOUR
90s TO JUST FOCUS ON YOU -- IN
YOUR MIND TO JUST FOCUS ON YOU
AND REALLY PAGEANTS, THE PURPOSE
IS TO BRING OUT THE BEST OF
YOURSELF.
YOU'RE NOT COMPETING WITH THE
PERSON NEXT TO YOU.
THIS IS A SELF-IMPROVEMENT
JOURNEY.
>> Darren: WHAT ABOUT FOR YOU?
>> I THINK I SPENT LESS TIME
WORRYING ABOUT MY PHYSICAL
APPEARANCE AND MORE TIME WORKING
ON GOING OVER INTERVIEW
QUESTIONS, WORKING ON MY
ON-STAGE QUESTION SO I WAS
COMFORTABLE AND CONFIDENT ON
STAGE.
>> Darren: SO THIS IS A
POLITICAL SEASON.
SOUTH CAROLINA JUST HAPPENED.
IT'S PRETTY DIVISIVE ACROSS THE
COUNTRY RIGHT NOW.
WHAT DO YOU MAKE OF THE STATE OF
POLITICS IN THE UNITED STATES?
>> I THINK THAT AROUND THIS
TIME, IT'S ALWAYS A CONFLICTING
TIME WHERE PEOPLE FEEL
CONFLICTED.
PERSONALLY, INTERPERSONALLY,
POLITICS CAN PUT STRAINS ON
RELATIONSHIPS BETWEEN PEOPLE AND
RELATIONSHIPS THAT THEY HAVE IN
THEIR LIVES, SO I THINK AMIDST
ALL OF THAT, I THINK IT'S
IMPORTANT FOR US TO REMEMBER
WHAT THE GOAL OF THE ELECTION
IS.
WE'RE TRYING TO CHOOSE A PERSON
TO REPRESENT OUR NATION.
WE'RE NOT LOOKING FOR SOMEONE
THAT'S YOUR PERSONAL FAVORITE,
BUT ALSO SOMEONE WHO'S A
NATIONAL FAVORITE AND SOMEONE
WHO'S HERE TO MAKE EVERYONE IN
THIS COUNTRY FEEL THE MOST
COMFORTABLE.
SO TRY TO FIND SIMILARITIES
RATHER THAN DIFFERENCES.
>> Darren: WHAT DO YOU THINK?
>> I THINK RIGHT NOW THAT OUR
COUNTRY IS SO DIVIDED, THAT WE
NEED TO SPEND MORE TIME WORKING
TOGETHER TO WORK TOWARDS OUR
GOALS AND LESS TIME FIGHTING AND
TRYING TO PICK THE BEST
CANDIDATE BECAUSE WE NEED
SOMEONE THAT WILL UNITE
EVERYONE.
>> Darren: OKAY.
SO YOU DON'T HAVE A LOT OF
DETAILS ABOUT WHEN THE PAGEANT
IS, RIGHT?
YOU DON'T KNOW YET.
>> NO.
I THINK WE'LL BE TOLD MAYBE SIX
WEEKS IN ADVANCE.
WE'LL BE GIVEN SOMEWHAT OF A
NOTICE, BUT WE DO KNOW THAT LAST
YEAR, THE PAGEANT WAS AROUND
MAY, SO PERHAPS SOMETIME AROUND
THEN OR BEFORE OR AFTER, BUT
WE'RE ALWAYS READY.
PREPARATIONS STILL CONTINUE.
>> Darren: WELL, HOW DO YOU
PREPARE?
WHAT DO YOU DO FROM HERE?
NOW THAT YOU'VE WON THE STATE
TITLES, WHAT DO YOU DO TO GET
READY FOR NATIONAL?
>> OF COURSE.
>> RIGHT NOW, MAKING SURE THAT
YOU'RE PHYSICALLY ACTIVE AND
WORKING ON YOUR BODY, YOUR
NUTRITION, WHICH IS ALYSSA'S
EXPERTISE, SO JUST MAKING SURE
THAT YOU'RE PREPARED BECAUSE ANY
DAY NOW, THE PAGEANT COULD COME.
>> Darren: HOW ABOUT YOURSELF?
WHAT ARE YOU DOING TO GET READY?
>> IT'S A SIMILAR STORY FOR ME.
WE ACTUALLY HAVE SPONSORS
THROUGH A COMPANY, OUR BUSINESS
P.R. COACHES, AND THEY HELP US
WITH INTERVIEW, HELP US WITH
FITNESS AND ALSO I MENTIONED
BEFORE THE SELF-IMPROVEMENT
JOURNEY, TO JUST CONTINUE LIVING
YOUR LIFE THE WAY YOU WOULD IF
YOU DIDN'T HAVE A CROWN ON YOUR
LIFE AND TRYING TO CHALLENGE
YOURSELF TO BE THE BEST VERSION
OF YOURSELF AND WHEN YOU ARE
SHOW UP ON STAGE, YOU'RE JUST
READY.
>> Darren: AGAIN,
CONGRATULATIONS TO YOU BOTH.
GOOD LUCK.
WE'LL BE WATCHING.
>> THANK YOU VERY MUCH.
>> Darren: TAKE CARE, AND TAKE
CARE TO YOU AS WELL, EVERYBODY.
HAVE A GOOD SUNDAY.
WE'LL SEE YOU SOON.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
YCQM: March 1, 2020
BURLINGTON, Vt. >> Darren: AND GOOD MORNING,