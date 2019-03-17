YCQM March 17, 2019

BURLINGTON, Vt. >> Announcer: FROM WCAX, THIS
IS "YOU CAN QUOTE ME."
>> Darren: AND GOOD MORNING,
I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON "YOU CAN QUOTE
ME," ONE-ON-ONE WITH SENATOR
LEAHY.
WHY HE SAYS THE PRESIDENT'S
SPENDING PLAN ISN'T WORTH THE
PAPER IT'S WRITTEN ON.
AND THE PUSH TO SOLVE THE
CHILD CARE CRUNCH.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
VERMONT HAS 564 LICENSED HOME
CHILD CARE PROVIDERS, DOWN
NEARLY 27% SINCE 2015.
THOSE CHILD CARE SPOTS ARE
ESPECIALLY CRITICAL IN RURAL
AREAS OF THE STATE, AND THEY
ARE ON AVERAGE CHEAPER THAN
CHILD CARE CENTERS.
OUR CAT VIGLIENZONI WENT TO
SEE WHAT THE STATE IS DOING TO
ENCOURAGE MORE PEOPLE TO OPEN
THEIR HOMES.
>> WOW!
>> AMBER BOWMAN'S HOME IS A
FLURRY OF ACTIVITY.
UP TO TEN ENERGETIC KIDS, PLUS
A FEW OF HER OWN KEEP HER
BUSY.
SHE HAVE OPENED HER WEST BURKE
HOME TO KIDS A LITTLE UNDER A
YEAR AGO, AFTER A 12 YEARS OF
WORKING THIS THE CHILD CARE
INDUSTRY.
>> I'VE ALWAYS HAD A PASSION
FOR CHILDREN.
>> SHE HADN'T ALWAYS WANTED TO
HAVE HER OWN SPACE.
SHE USED TO WORK FOR A CHILD
CARE CENTER, BUT --
>> I WAS JUST NOT BEING ABLE
TO SUSTAIN A LIVABLE WAGE BY
DOING IT, AND SO I JUST WAS
TRYING TO BRAINSTORM WAYS I
COULD STAY IN THE FIELD.
>> STARTING HER OWN BUSINESS
WASN'T EASY.
SHE SAYS WITHOUT GRANTS FROM
LET'S GROW KIDS, SHE WOULDN'T
HAVE BEEN ABLE TO DO THE
TESTING AND UPGRADES SHE
NEEDED TO MEET REGULATIONS.
>> I WAS MORE WORRIED ABOUT
BEING ABLE TO FILL UP.
HOWEVER, IT WASN'T A PROBLEM.
I FILLED UP IMMEDIATELY.
AND HAVE COMPLETELY JUST BEEN
BOMBARDED WITH PHONE CALLS AND
MESSAGES PEOPLE LOOKING FOR
SPOTS.
>> STUDIES SHOW THE DEMAND IS
THERE.
21% OF VERMONT'S FAMILIES RELY
ON HOME-BASED CARE LIKE
BOWMAN'S.
ESPECIALLY OUTSIDE THE METRO
AREAS.
>> THE MORE RURAL VERMONT, THE
MORE WE ARE RELYING ON FAMILY
CHILD CARE HOMES TO MEET THAT
NEED.
>> BUT DIRECTOR OF CHILD CARE
LICENSING SAYS VERMONT IS PART
OF A NATIONAL TREND.
AS HOME PROVIDERS LEAVE THE
CHILD CARE INDUSTRY, THEY
AREN'T BEING REPLACED.
>> IT'S A DIFFICULT MARKET.
I THINK CHILD CARE HAS
EXPERIENCED THE SAME THING AS
A LOT OF OTHER BUSINESSES.
>> SHE SAYS LOW UNEMPLOYMENT
MAKES IT HARDER TO RECRUIT
INTO THE CHILD CARE WORKFORCE.
ESPECIALLY WHEN AS BOWMAN
NOTED, THE WAGES AREN'T OFTEN
ENOUGH TO MAKE ENDS MEET.
SO THE STATE AND LET'S GROW
KIDS ARE PARTNERING ON SEVERAL
STRATEGIES.
INCLUDING A MARKETING CAMPAIGN
TO SHOW PEOPLE THEY CAN CREATE
VIABLE CHILD CARE BUSINESSES
IN THEIR HOMES.
ALSO, HELPING WALK THEM
THROUGH THE STARTUP PROCESS.
GIVING THEM FINANCIAL SUPPORT.
HELPING TO RECRUIT STAFF.
AND IDENTIFYING BUSINESS
SUPPORTS.
>> IS IT A SUSTAINABLE
BUSINESS, CHILD CARE?
>> IT DEFINITELY IS A
SUSTAINABLE BUSINESS.
YOU HAVE TO HAVE A GOOD
BUSINESS MODEL.
>> BACK IN WEST BURKE, BOWMAN
SAID THE BUSINESS ISN'T ALWAYS
EASY, BUT IT'S WORTH IT.
AND SHE IS BOOKED UNTIL FALL,
2021.
>> BASICALLY IF YOU CAN
PROVIDE A QUALIFIED SERVICE,
PEOPLE WILL COME TO YOU.
>> THE STATE SAYS THEY ARE
NOTICING SOME PROGRESS.
THEY SAY THEY ARE STARTING TO
NOTICE A DECREASE IN THE LOSS
IN CHILD CARE CAPACITY.
THEY ARE ALSO STARTING TO
NOTICE SOME OF THE INVESTMENTS
MADE FROM LET'S GROW KIDS
GRANTS PAY OFF, AND HOPING
THAT SUCCESS STORIES LIKE
BOWMAN'S WILL HELP MORE
FAMILIES OPEN UP THEIR HOMES
TO KIDS IN THE FUTURE.
IN WEST BURKE, CAT
VIGLIENZONI, CHANNEL 3 NEWS.
>> Darren: CAT ALSO LOOKED AT
THE REGULATIONS THAT CAN MAKE
STARTING A CHILD CARE
OPERATION CHALLENGING, AND
WHAT'S BEING DONE TO ADDRESS
IT.
>> LAST WEEK WE INTRODUCED YOU
TO AMBER BOWMAN.
SHE OPENED BURKESIDE CHILD
CARE IN HER WEST BURKE
HOMELESS THAN A YEAR AGO.
SHE SAID NEW STATE REGULATIONS
MAKE SURE THAT KIDS GET
HIGH-QUALITY, SAFE CARE FROM
QUALIFIED STAFF.
>> SO THE CHILD CARE INDUSTRY
IS KIND OF UNDERGOING A
TRANSFORMATION.
WHAT USED TO BE LOOKED AT AS
GLORIFIED BABYSITTERS IS NOW
REALLY TRANSFORMING INTO A
PROFESSION.
>> BUT SHE SAYS THE FUNDING
HASN'T CAUGHT UP YET.
SHE SAYS THAT IS CRUCIAL.
SHE GOT TWO GRANTS FROM LET'S
GROW KIDS TO HELP HER START
HER BUSINESS.
WITHOUT THEM, SHE SAYS SHE
COULDN'T HAVE DONE IT.
IN PART, BECAUSE THE BAR SET
BY THE STATE'S REGULATIONS IS
HIGH.
>> IT WAS A PRETTY
STEP-BY-STEP PROCESS, BUT IT
WAS PRETTY EXPENSIVE, DOING
WATER TESTS AND BOILER TESTS,
AND I HAD TO REFINISH OUR
ENTIRE FLOOR, AND GET TO KNOW
THE WHOLE REG BOOK TO BE ABLE
TO MAKE SURE THAT EVERYTHING
WAS UP TO CODE AND UP TO DATE.
>> WITH SUCH STRICT
REGULATIONS, IT TAKES A LOT TO
COME UP TO CODE WITH THEM.
IT TAKES A LOT OF -- IT COSTS
MONEY TO FUND THE REGULATIONS.
>> FUNDS THE STATE AND LET'S
GROW KIDS ARE TRYING TO
PROVIDE.
LAST YEAR LET'S GROW KIDS
LAUNCHED THE MAKE WAY FOR KIDS
PROGRAM.
DOLING OUT NEARLY HALF A
MILLION DOLLARS IN GRANTS TO
23 PROGRAMS IN 12 COUNTIES.
THEY OPENED MORE THAN 500
CHILD CARE SLOTS.
ROUND TWO OF THAT PROGRAM
LAUNCHINGS LATER THIS MONTH,
WITH THE GOAL OF CREATING AT
LEAST ANOTHER 500 THIS YEAR.
TO HELP WITH THAT, THE STATE
SAYS THEY'LL HAVE LICENSING
EXPERTS ON HAND TO WALK NEW
SPACES THROUGH THE REGULATIONS
STEP BY STEP.
>> ANY NEW APPLICANTS THAT WE
HAVE COMING INTO THE REGULATED
CHILD CARE AT THIS POINT IS
DOING IT AT A HIGHER LEVEL OF
EASE, BECAUSE THE REGULATIONS
ARE CLEAR, AND THEY ARE
STRAIGHTFORWARD.
>> WE ASKED DIRECTOR OF CHILD
CARE LICENSING CRYSTAL ABOUT
EXISTING PROGRAMS.
THERE WERE CONCERNS WITH THE
LAUNCH OF THE NEW REGULATIONS
THAT SOME HOMES WOULD CLOSE UP
SHOP, BECAUSE OF THE TIGHTER
RULES ON PROCEDURES, PHYSICAL
SPACES, AND STAFF
QUALIFICATIONS.
AND THE STATE HAS SEEN A
NEARLY 27% DROP IN HOME CARE
SINCE LATE 2015.
SHE INSISTS THEIR GOAL HAS
ALWAYS BEEN TO KEEP PLACES
OPEN.
>> THE FIRST COMPLIANCE VISITS
THAT WE'VE DONE WITH EACH
PROGRAM SINCE THE RULES WENT
INTO EFFECT WAS A SOFT
COMPLIANCE VISIT.
>> SHE SAYS IT HAS TAKEN THEM
A COUPLE YEARS TO DO ALL THOSE
INITIAL VISITS, BUT SAYS THEY
ARE SUPPORTING PROGRAMS THAT
WANT TO STAY OPEN WITH THE
TRAINING AND RESOURCES TO MAKE
THE CHANGES.
CHANGES BOWMAN SAYS ARE WORTH
FOLLOWING TO STAY IN THE CHILD
CARE INDUSTRY.
>> IT CAN BE HARD AT TIMES,
BUT YOU CAN SEE YOUR HARD WORK
PAYING OFF IN JUST THE DAILY
PROGRESS THAT THEY ARE MAKING.
>> Darren: WE'LL DIVE DEEPER
INTO THIS WHEN CAT JOINS ME
NEXT, AND WE'LL TALK TO THE
INTERIM CEO OF LET'S GROW
KIDS.
ALSO AHEAD, WHY SENATOR LEAHY
IS CALLING THE PRESIDENT'S
SPENDING PLAN A JOKE.
YOU'RE WATCHING CHANNEL 3 "YOU
CAN QUOTE ME."
WE'RE BACK IN A MOMENT.
>> WHAT DID YOU HAVE FOR
BREAKFAST?
IS
>>
DARE FOR MORE ON THE STATE'S
CHILD CARE CRUNCH, I AM JOINED
NOW BY CHANNEL 3'S CAT
VIGLIENZONI, WHO HAS BEEN
RESEARCHING THE ISSUE, AND BY
THE INTERIM CEO AT LET'S GROW
KIDS, JANET McLAUGHLIN.
GOOD MORNING TO BOTH OF YOU.
>> GOOD MORNING.
>> GOOD MORNING.
>> Darren: SO WE TALKED ABOUT
THE IMPORTANCE OF THESE
GRANTS, THESE INCENTIVES FOR
THESE CHILD CARE HOME
PROVIDERS.
>> MM-HMM.
>> Darren: HOW DO YOU GET THE
MONEY?
I MEAN, WHAT'S THE CRITERIA,
WALK US THROUGH THE
PROCESSION.
>> YEAH, SO WE'VE HAD AN OPEN
APPLICATION PROCESS.
WE PROMOTED OUT TO ANYBODY IN
THE EARLY EDUCATION FIELD,
COMMUNITIES THAT ARE THINKING
ABOUT HOW TO, YOU KNOW, TACKLE
THE CHILD CARE CRISIS THAT
THEY SEE IMPACTING THEIR
FAMILIES, IMPACTING THEIR
BUSINESSES, IMPACTING THEIR
COMMUNITIES.
SO WE PUT OUT AN OPEN CALL FOR
APPLICATIONS.
WE DID THE LAST ONE THIS PAST
JANUARY, AND SO WE'LL BE
ANNOUNCING OUR NEXT ROUND OF
GRANTS IN ABOUT -- IN JUST A
COUPLE WEEKS.
BUT WHAT WE LOOK FOR IS FOR
FOLKS WHO ARE, YOU KNOW,
EXCITED TO SERVE YOUNG
CHILDREN THAT HAVE THE PASSION
FOR OFFERING HIGH-QUALITY
CARE, AND THAT HAVE THE
ABILITY TO EITHER START UP A
NEW PROGRAM, AND IT COULD BE A
FAMILY CHILD CARE HOME, OR A
CENTER-BASED PROGRAM, THAT ARE
PLANNING TO EXPAND AN EXISTING
HIGH-QUALITY PROGRAM, OR IF
IT'S AN EXISTING PROGRAM AND
THEY WANT TO HELP INCREASE
THEIR QUALITY SO THEY ARE UP
AT FOUR AND FIVE STARS WITHIN
OUR STATE'S QUALITY
RECOGNITION SYSTEM, THOSE ARE
SOME OF THE CRITERIA THAT WE
ARE LOOKING FOR.
>> Darren: AND DO THEY APPLY
ONLINE?
>> YEAH, WE HAVE AN ONLINE
GRANTS SYSTEM, THEN WE HAVE A
GRANTS COMMITTEE THAT INCLUDES
FOLKS WHO HAVE DEEP EXPERTISE
WITHIN THE EARLY CARE AND
LEARNING FIELD, AS WELL AS
FOLKS THAT HAVE EXPERIENCE
WITHIN SORT OF BUSINESS
ADMINISTRATION SO WE CAN MAKE
SURE THAT THE BUSINESS PLANS
THAT THE PROGRAMS ARE PUT
TOGETHER ARE SOLID, AND THAT
THEY HAVE A PLAN FOR, YOU
KNOW, MARKETING THEIR
PROGRAMS, ENROLLING KIDS, AND,
YOU KNOW, IF IT'S A PROGRAM
THAT HAS STAFF BEYOND THE
OWNER, ALSO FOR HOW THEY ARE
GOING TO ATTRACT STAFF,
CONTINUE TO DEVELOP THEM, HOW
THEY ARE GOING TO PAY THEM.
BUT IT'S STILL VERY
CHALLENGING, EVEN WITH OUR
GRANTS, THE SORT OF HELP WITH
STARTUP, AND HELP WITH SOME OF
THOSE EXPANSION COSTS, WE
STILL NEED ADDITIONAL PUBLIC
INVESTMENT IN THE EARLY CARE
AND LEARNING SYSTEM IN THE
CHILD CARE SYSTEM FOR THOSE
PROGRAMS TO TRULY BE VIABLE
FOR THE LONG-TERM.
>> SO YOU ACTUALLY BROUGHT IT
UP THERE, AND I WANT TO COME
BACK TO THIS POINT.
YOU BROUGHT UP HIGH-QUALITY
CHILD CARE AND THE STARS
PROGRAM.
CAN YOU DEFINE WHAT
HIGH-QUALITY MEANS IN RELATION
TO CHILD CARE?
>> YEAH.
WHEN WE'RE TALKING ABOUT HIGH
QUALITY, WE DO USE THE STARS
PROGRAM, WHICH IS VERMONT'S
QUALITY RECOGNITION AND
IMPROVEMENT SYSTEM.
IT'S A PROGRAM THAT LOOKS AT
STAFF QUALIFICATIONS, THAT
LOOKS AT THE LEARNING
ENVIRONMENT, THE PHYSICAL
INFRASTRUCTURE, LOOKS AT THE
BUSINESS PRACTICES OF THE
PROGRAM TO, AND PUTS THAT
TOGETHER INTO SORT OF A
COMPOSITE SCORE, AND PROGRAMS
GET, YOU KNOW, BONUSES AS THEY
ACHIEVE ADDITIONAL STAR LEVELS
FROM THE STATE, AND THEN THEY
CAN ALSO DRAW DOWN HIGH LEVELS
OF REIMBURSEMENT FROM THOSE
FAMILIES WHO RECEIVE STATE
FINANCIAL ASSISTANCE AND
PAYING FOR CHILD CARE ONCE
THEY ARE UP AT THOSE HIGHER
LEVELS.
>> SO IT IS A FINANCIAL
INCENTIVE TO DO THAT.
>> THAT'S RIGHT.
THERE IS A FINANCIAL INCENTIVE
TO DO THAT.
AND THOSE HIGH-QUALITY
PRACTICES THAT I WAS TALKING
ABOUT ARE RESEARCH-BASED.
WE KNOW THAT'S WHAT ARE
ASSOCIATED WITH HIGHER QUALITY
CARE FOR KIDS, IMPROVED CHILD
CARE OUTCOMES AND MORE
SUSTAINABLE BUSINESSES.
>> Darren: WE HEARD FROM
PROVIDERS THERE'S NOT A LOT OF
MONEY INVOLVED WHEN IT COMES
TO TODDLERS AND INFANTS.
HOW DO YOU INCENTIVIZE FOLKS
TO TAKE ON THOSE KIDS.
I MEAN, AFTER ALL, THIS IS A
BUSINESS.
THEY'VE GET TO MAKE MONEY.
>> RIGHT.
YEAH.
WELL, THE BIGGEST DRIVER FOR
ALL OF THE EARLY EDUCATORS
THAT WE WORK WITH, AND THE
PEOPLE WORKING IN THE FIELD,
THEY TRULY DO CARE ABOUT
FAMILIES.
THEY DO CARE ABOUT THESE KIDS,
BUT WHEN IT COMES TO JUST, YOU
KNOW, HOW DO YOU, YOU KNOW,
GET THE DOLLARS TO ADD UP AT
THE END OF THE DAY, WE'RE
SEEING SOME IMPORTANT
INVESTMENTS.
SO LAST YEAR THE STATE
INCREASED THE INFANT AND
TODDLER RATE PRETTY
SIGNIFICANTLY.
AND THAT ACTUALLY MEANT THAT
IN OUR EXPANSION EFFORTS THAT
WE WERE FUNDING THIS YEAR
THROUGH LET'S GROW KIDS, WE
SAW MORE PEOPLE INTERESTED IN
STARTING INFANT AND TODDLER
PROGRAMS OR INCREASING THEIR
NUMBER OF INFANT AND TODDLER
SPACES.
BUT ULTIMATELY FOR SAFETY AND
FOR QUALITY, THE RATIO BETWEEN
THE NUMBER OF STAFF YOU NEED
TO HAVE AND THE NUMBER OF KIDS
THEY CAN TAKE CARE OF IS
NECESSARILY LOW ENOUGH, LOWER,
FOR INSTANT AND TODDLERS, YOU
KNOW, ONLY HAD TO TAKE CARE OF
TWO BABIES AT A TIME, THAT
ALWAYS SEEMED LIKE A LOT.
SO AS PEOPLE ARE DOING THREE
AND FOUR, YOU CAN SEE WHY
THOSE RATIOS HAVE TO BE LOWER,
BUT THE COST IS HIGHER.
>> WE KNOW, THOUGH, SPEAKING
OF COSTS, LET'S GO TO THE COST
FOR FAMILIES ON AVERAGE, IT
CAN BE 140 TO $170 PER WEEK,
YOU KNOW, DEPENDING ON WHERE
SOMEONE IS SENDING THEIR
CHILD, SOMETIMES MORE,
SOMETIMES LESS.
THAT'S 600 OR MORE A MONTH TO
PAY FOR CHILD CARE.
DO WE NEED MORE HELP FOR THE
STATE'S FAMILIES IN PAYING FOR
CHILD CARE?
>> WE DESPERATELY NEED MORE
HELP FOR FAMILIES IN PAYING
FOR CHILD CARE.
THE NUMBERS THAT YOU CITED
THERE ARE FAMILIES AVERAGE
OUT-OF-POCKET COSTS.
THAT'S AFTER FAMILIES HAVE
RECEIVED FINANCIAL ASSISTANCE
FOR THE STATE, MAYBE SOME
SUPPORT FROM FAMILY MEMBERS,
MAYBE THEY'VE ALREADY ADJUSTED
THEIR SCHEDULE, SO THEY ARE
ONLY BUYING THREE DAYS A WEEK
OF CARE VERSUS FIVE BY FILLING
IN WITH FAMILY HELP OR
ADJUSTING WORK SCHEDULES.
SO CHILD CARE CAN BE EVEN MORE
EXPENSIVE THAN THAT, AND WE'VE
GOT -- AND FAMILIES REALLY
NEED THAT SUPPORT, MIDDLE
INCOME FAMILIES WITH TWO KIDS
COULD BE SPENDING UP TO 40% OF
THEIR INCOME ON CHILD CARE.
AND THAT'S WHY, YOU KNOW, WE
PUT TOGETHER LEGISLATIVE
AGENDA THAT'S CALLING FOR
INCREASED, AN INCREASED AND
STRONGER CHILD CARE FINANCIAL
ASSISTANCE PROGRAM WITHIN THE
STATE.
THE GOVERNOR'S PUT FORTH A
BILL ON THAT, AS WELL AS, YOU
KNOW, A LARGE GROUP OF
LEGISLATIVE CHAMPIONS, AND
IT'S BEING TAKEN UP RIGHT NOW
IN THE STATE HOUSE, AND WE HAD
A RALLY YESTERDAY'S, WHERE
HUNDREDS OF PEOPLE CAME OUT TO
THE STATE HOUSE.
>> Darren: LET'S TALK ABOUT
THAT RALLY.
THAT RALLY, CALLED RALLY FOR
KIDS, AGAIN, IT WAS AT THE
STATE HOUSE.
YOU'RE ASKING LAWMAKERS TO
SPEND HOR ON VERMONT -- MORE
ON VERMONT'S CHILDREN AND FOR
LAWS TO MAKE CHILD CARE MORE
AFFORDABLE AND ACCESSIBLE FOR
VERMONT FAMILIES.
WHAT SPECIFICALLY ARE YOU
ASKING FOR?
>> WE'RE ASKING FOR INCREASES
IN CHILD CARE FINANCIAL
ASSISTANCE PROGRAM, WHICH
WOULD BOTH INCREASE THE NUMBER
OF FAMILIES WHO ARE ELIGIBLE,
SO IT WOULD INCREASE THE
INCOME LIMITS, AND IT WOULD
ALSO INCREASE THE LEVEL OF
BENEFIT THOSE FAMILIES ARE
GETTING.
RIGHT NOW THOSE FAMILIES
RECEIVING ONLY 10% OF THE COST
IN A GIVEN WEEK, AND THAT
BENEFIT WILL NEED TO GO TO 50%
OF COST.
EVEN THOSE FAMILIES ELIGIBLE
FOR 10%, THAT'S MAYBE $27 A
WEEK.
THEY STILL CAN'T BUY CHILD
CARE WITH THAT LEVEL OF
ASSISTANCE.
SO WE REALLY NEED TO INCREASE
INVESTMENT THAT'S GOING TO
ALLOW PEOPLE TO BE ABLE TO
MAKE GREAT CHOICES FOR THEIR
KIDS, AS WELL AS FOR THEIR OWN
CAREERS.
AND THAT ULTIMATELY HELPS OUR
ECONOMY.
THE OTHER, ANOTHER PIECE OF
WHAT WE'RE LOOKING FOR IS
SUPPORT FOR EARLY EDUCATORS.
AND FOR FOR THEIR EDUCATIONAL
COSTS.
-- SUPPORT FOR THEIR
EDUCATIONAL COSTS.
WE KNOW THAT GETTING A DEGREE,
AN SHET'S DEGREE OR
BACHELOR'S -- ASSOCIATE'S
DEGREE, BACHELOR'S DEGREE OR
TEACHING LICENSE IN EARLY
EDUCATION IS ASSOCIATED WITH
HIGH QUALITY.
BUT THEN THE WAGES IN THE
FIELD DON'T MATCH THOSE
EDUCATIONAL REQUIREMENTS.
SO WE'RE LOOKING AT SCHOLAR
SHIPS, AND LOAN REPAYMENT
SUPPORT,S SPECIFICALLY FOR
EARLY EDUCATORS THAT CAN ALLOW
THEM TO PURSUE THESE CAREERS
THAT THEY LOVE, AND THAT THEY
WERE TRAINED FOR, BUT THEY
CAN'T AFFORD TO REMAIN IN THE
FIELD RIGHT NOW.
CARE
>> Darren: IF THESE FUNDS
DON'T COME THROUGH FROM THE
STATE, THEN WHAT?
WHAT'S THE ALTERNATIVE HERE,
AND WHAT DO YOU THINK THIS
MEANS FOR VERMONT?
>> WELL, WHAT WE'VE BEEN
SEEING RIGHT NOW IS THAT
THE -- THIS SORT OF
COMBINATION, WHERE FAMILIES
CAN'T AFFORD TO PAY MORE,
EARLY EDUCATORS CAN'T AFFORD
TO MAKE LESS, IS REALLY
PUTTING DOWNWARD PRESSURE ON
THE SYSTEM.
SUPPLY IS NOT GROWING TO MEET
DEMAND RIGHT NOW.
AND AS A RESULT, FAMILIES ARE
HAVING TO MAKE REALLY TOUGH
CHOICES.
THEY ARE LEAVING THE
WORKFORCE, THEY ARE HAVING
FEWER KIDS.
WE SEE THAT EMPLOYERS CAN'T
HIRE THE PEOPLE THAT THEY
NEED, SO ULTIMATELY IT IS JUST
SORT OF A DRAIN ON OUR
ECONOMY, AND ON OUR
COMMUNITIES.
SO WE REALLY DON'T HAVE ANY
CHOICE BUT TO GO AHEAD AND
SOLVE THIS CRISIS.
>> Darren: ALL RIGHT.
THANK YOU BOTH.
REALLY APPRECIATE IT.
>> THANK YOU.
>> Darren: COMING UP NEXT,
SENATOR LEAHY IS TELLING US
ABOUT OF THE PRESIDENT'S
SPENDING PLAN AND WHAT IT
MEANS FOR YOU.
>> Darren: VERMONT'S
CONGRESSIONAL DELEGATION ISN'T
IMPRESSED WITH THE PRESIDENT'S
MULTI-TRILLION DOLLAR SPENDING
PLAN.
HERE'S A BRIEF BREAKDOWN FOR
YOU, ALL TOLD PRUDZ'S
PRESIDENT DONALD TRUMP'S
BUDGET CALLS FOR SPENDING JUST
LESS THAN $5 TRILLION, WITH
MORE THAN 1 TRILLION GOING ON
THE NATIONAL CREDIT CARD.
HE WANTS A 5% INCREASE IN
MILITARY SPENDING, WHILE
CUTTING 5% FROM EVERYTHING
ELSE.
THE PRESIDENT'S BUDGET
PROPOSAL INCLUDES BILLIONS FOR
EXPANDING THE U.S.-MEXICO
BORDER WALL, A NEW SPACE
FORCE, AND MAKING 2017'S TAX
CUTS PERMANENT.
HE'S PITCHING HUNDREDS OF
BILLIONS IN INFRASTRUCTURE
IMPROVEMENTS AND EFFORTS TO
FIGHT OPIOID ADDICTION, BUT
OFFERED NO SPECIFICS ON THAT.
CUTS WOULD COME AT THE EXPENSE
OF SAFETY NET PROGRAMS, LIKE
FOOD ASSISTANCE, HEALTHCARE
PROGRAMS, AND THE
ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY.
SENATOR LEAHY WILL PLAY A KEY
ROLE IN THE BUDGET BATTLE
AHEAD, AND HE TALKED TO OUR
WASHINGTON REPORTER, KYLE MA
DEWER A.
>> THANK YOU FOR JOINING US.
YOUR REACTION TO THE BUDGET
PROPOSAL?
>> MY REACTION HAS BEEN
SIMILAR TO AN AWFUL LOT OF
REPUBLICANS.
WHY DID YOU SPEND ALL THAT
TIME AND MONEY SETTING UP
SOMETHING THAT IS NOT GOING TO
BE ACCEPTED?
LOOK AT SOME OF THE THINGS IT
CUTS OUT, IN RURAL AREAS, IT'S
A KILLER.
CUTS OUT A LOT OF RURAL
DEVELOPMENT PROGRAMS, CUTS OUT
RURAL HOUSING, BUT ALSO CUTS
OUT EDUCATIONAL FUNDS, CUTS
OUT MEDICAL RESEARCH.
ALL THESE THINGS GET CUT, AND
NO REASON WHY.
AND, YOU KNOW, IT SAYS
PROMISES MADE, PROMISES KEPT.
PROMISES ARE MADE IN THIS
BUDGET, PROMISES ARE BROKEN.
>> AS YOU'VE SUGGESTED, THERE
DOESN'T SEEM TO BE MOMENTUM
FOR CONGRESS, EITHER THE
DEMOCRATS IN THE HOUSE OR THE
REPUBLICANS IN THE SENATE TO
MOVE AHEAD WITH THIS AS IT
STANDS.
BUT AS IT STANDS, WHAT WOULD
BE THE MOST CONCERNING IMPACT
ON VERMONT?
>> IN VERMONT, WE WOULD SEE
THINGS THAT HELP US OUT, LIKE
RURAL DEVELOPMENT BADLY CUT.
FARM PROGRAMS ARE BADLY CUT.
ENVIRONMENTAL PROGRAMS.
FARM TO SCHOOL LUNCH PROGRAMS
ARE CUT.
I MEAN, I'M JUST TRYING TO
THINK.
THEY GAVE ME A HUGE LIST OF
THE THINGS THAT WOULD BE CUT.
I'LL TELL YOU ONE THAT
CONCERNS ME IS GOING TO
CONCERN LAW ENFORCEMENT IN
VERMONT, THE ANTI-HEROIN TASK
FORCE.
THE THINGS WE DO TO KEEP OUR
YOUNG PEOPLE SAFE.
AND THESE ARE ALL GONE.
MEDICARE, MEDICAID, AN AWFUL
LOT OF VERMONTERS ARE GOING TO
BE AFFECTED BY THE HUGE CUTS
IN MEDICARE AND MEDICAID.
>> WITHIN THE PRESIDENT'S
PROPOSAL HE DOES TALK ABOUT
DOING MORE TO ADDRESS THE
OPIOID CRISIS, ALSO TALKS
ABOUT PUTTING $200 BILLION
INTO TRANSPORTATION
INFRASTRUCTURE BILL THAT HAS
BEEN LONG TALKED ABOUT UNDER
THIS ADMINISTRATION, AND EVEN
UNDER PRIOR ADMINISTRATIONS.
ARE THERE BUILDING BLOCKS HERE
FOR SOMETHING THAT COULD, FOR
CONGRESS --
>> I THINK IT'S GOING TO HAVE
TO BE DONE IN THE
APPROPRIATIONS COMMITTEE.
THERE IS A LOT OF TALK FROM
THE ADMINISTRATION, WANTING TO
GET RID OF OPIOIDS.
WHO DOESN'T?
OR THEY WANT TO FIX OUR AGING
ROADS AND ALL.
HAD DOESN'T?
BUT YOU DON'T DO IT BY PUTTING
BILLIONS OF DOLLARS INTO A
WALL THAT YOU SAID MEXICO
WOULD PAY FOR, KNOWING FULL
WELL THAT WASN'T TELLING THE
TRUTH.
AND THE MONEY IS NOT THERE TO
DO THESE THINGS.
YOU CAN'T SAY WE'LL GIVE
ENORMOUS TAX CUT TO THE
WEALTHIEST IN AMERICA, MANY OF
WHOM SIMPLY DON'T NEED IT, AND
THEN SAY, SORRY, WE DON'T HAVE
THE MONEY TO DO
INFRASTRUCTURE.
THERE ARE DECREASES TO STATES,
THERE ARE DECREASES TO
EVERYTHING, LET'S BE
REALISTIC.
IF YOU'RE GOING TO DO THE
THINGS WE'RE TALKING ABOUT,
THE THINGS WE NEED,
INFRASTRUCTURE, EDUCATION,
REALLY PUT THE MONEY IN, DON'T
JUST TALK ABOUT IT.
WHAT DOES IT DO FOR AMERICA IF
YOU CUT OUT THE MONEY FOR
MEDICAL RESEARCH?
WHAT DOES THAT SAY TO PEOPLE
WHO HAVE CANCER, OR DIABETES,
OR ANY NUMBER OF OTHER THINGS
WHERE WE SHOULD BE DOING THE
RESEARCH TO CURE THESE
DISEASES, OR TO PREVENT THEM.
>> DOES THIS PUT US ON THE
PATH TOWARD ANOTHER POTENTIAL
GOVERNMENT SHUTDOWN OR AT
LEAST SHUTDOWN SHOWDOWN COME
LATE SEPTEMBER, AND, IF SO,
SHOULD CONGRESS CONSIDER ONE
OF THE OPTIONS THAT HAVE BEEN
FLOATED OUT BY MEMBERS OF BOTH
SIDES OF THE AISLE TO MAKE
SHUTDOWNS A THING OF THE PAST.
ERIC KANE HAS A BILL, SENATOR
PORTMAN HAS A BILL.
SHOULD THOSE BE CONSIDERED TO
MAKE SURE WE DON'T GO DOWN
THAT PATH AGAIN?
>> I THINK WE SHOULDN'T GO
DOWN THE PATH OF THE SHUTDOWN,
THE PRESIDENT IS REALISTIC.
LOOK WHAT HAPPENED LAST TIME.
TALKED ABOUT THE NEED FOR A
SHUTDOWN, THE BILL GAVE HIM
$1.6 BILLION FOR HIS WALL.
WHAT HAPPENED?
35-DAY SHUTDOWN.
COST AMERICA BILLIONS, UPON
BILLIONS UPON BILLIONS OF
DOLLARS, AND THEN HE SAYS I
DECLARED VICTORY, SIGNS A BILL
TO GIVE HIM 1.3 BILLION FOR
HIS WALL.
SO HE GOT LESS THAN THE BILL
HE VETOED, AND THE AMERICAN
TAXPAYERS PAID THE DIFFERENCE
AND GOT NOTHING FOR IT.
I THINK RATHER THAN POSTURING,
LET'S SIT DOWN AND DO IT, AS
CERTAINLY I'VE SEEN DONE WITH
BOTH REPUBLICAN AND DEMOCRATIC
ADMINISTRATIONS.
LET'S GO DOWN AND LOOK AT
THINGS REALISTICALLY, WHAT'S
BEST FOR AMERICA AND GO FOR
IT.
BUT THIS BILL SAYING WE'LL
GIVE A HUGE INCREASE TO
DEFENSE, BUT CUT MEDICARE AND
MEDICAID, CUT RESEARCH AND
PREVENT CANCER, CUT FEEDING
PROGRAMS FOR CHILDREN, CUT OUR
ENVIRONMENTAL PROGRAMS, AND
CONTINUE A MASSIVE TAX CUT.
NO, THAT'S NOT GOING TO GO
ANYWHERE.
>> OUR U.S. MILITARY HAS GOT A
BUDGET THAT EXCEEDS THE NEXT
TEN HIGHEST SPENDING COUNTRIES
PUT TOGETHER.
DO WE NEED TO SPEND MORE ON
OUR MILITARY FOR READINESS,
OTHER /* FOR OTHER PURPOSES.
IS THIS SPENT IN THE WRONG
SPOT?
DO WE NEED TO SPEND MORE?
>> I THINK IT'S TIME TO
LOOKING AT OUR MILITARY.
I'M NOT AGAINST MILITARY
SPENDING, PROVIDED IT IS FOR
THINGS THAT ACTUALLY SHOWS
REAL WORLD.
FOR EXAMPLE, HOW MANY AIRCRAFT
CARRIERS DO WE NEED TO GO TO
WAR IN IRAQ?
WE NEED TO HAVE THE MONEY TO
STOP TERRORIST GROUPINGS.
WE NEED THE MONEY TO PREVENT
ATTACKS LIKE 9/11.
NO MATTER HOW MANY BOMBERS,
AIRCRAFT CARRIERS AND
EVERYTHING ELSE WE HAVE,
WITHOUT GOOD INTELLIGENCE,
9/11 WAS GOING TO HAPPEN.
WE FACE ONE OF THE GREATEST
CHALLENGES WE FACE RIGHT NOW,
IS NOT THAT ANOTHER COUNTRY
WILL FIRE A ROCKET AT US,
BECAUSE THAT COMES WITH A
RETURN ADDRESS.
WE KNOW EXACTLY WHERE IT CAME
FROM.
IT WOULD BE TOTAL
OBLITERATION.
I WORRY ABOUT THE CYBER
ATTACKS THAT WE'RE SEEING MORE
AND MORE OF THOSE ON OUR
COUNTRY, FROM COUNTRIES THAT
DON'T LIKE US.
WHAT HAPPENS IF IT IS IN THE
MIDDLE OF WINTER IN THE
NORTHEAST, 10 BELOW ZERO, AND
A HEAVY SNOWFALL, AND ALL OF A
SUDDEN ALL THE POWER GRIDS GO
DOWN, AND WE DON'T KNOW WHAT
CAUSED IT.
THE ROCKET FIRED AT US, WE
KNOW WHERE IT CAME FROM.
THIS WE HAVE NO IDEA, AND WE
HAVE NO IDEA HOW TO STOP IT.
WHICH IS GOING TO CAUSE MORE
DAMAGE TO THE COUNTRY?
THEY ARE THE AREAS WE SHOULD
BE SPENDING FAR MORE MONEY.
WE SHOULD BE TRYING TO FIGURE
OUT HOW WE COUNTER CYBER
WARFARE.
I WON'T MENTION, BECAUSE PART
OF IT IS CLASSIFIED, THE
NUMBER OF ATTACKS AGAINST OUR
DEPARTMENT OF DEFENSE, OUR
INFRASTRUCTURE, OUR
INTELLIGENCE AGENCIES, EVERY
SINGLE DAY, FROM SEVERAL
COUNTRIES AROUND THE WORLD.
WE'RE GOING TO BE VULNERABLE
IF WE DON'T SPEND MONEY IN THE
RIGHT PLACES.
>> THE NATIONAL DEBT AND
DEFICIT BECOMING A NATIONAL
SECURITY ISSUE, I'M GUESSING
YOU DON'T BELIEVE THAT THE
PRESIDENT'S PLAN WILL TRULY
TACKLE THE DEBT AND THE
DEFICIT THE WAY HE SUGGESTS.
BUT DO WE NEED TO ADDRESS IT
IN SOME WAY, SHAPE OR FASHION.
>> I THINK WE HAVE TO, BECAUSE
OF THE SIZE OF IT.
BUT YOU KNOW WHAT, THE
PRESIDENT SAID HIS TAX CUT
WOULD DO WONDERS TO BALANCE
THE BUDGET.
WELL, WHAT IT DID, IT ENABLED
SOME COMPANIES TO DO MASSIVE
STOCK BUY-BACKS, NOT HIRE
PEOPLE, BUT GET MASSIVE STOCK
BUY-BACKS TO PAY THEIR
EXECUTIVES
MULTI-MULTI-MULTI-MILLION
DOLLAR SALARIES.
TO MAKE SOME OF THE HEDGE
FUNDS VERY, VERY WEALTHY, AND
THE DEFICIT BALLOONED.
I DON'T THINK, AS LONG AS YOU
ARE IN DEFICIT, YOU GOT TO
TALK ABOUT TAXES, YOU GOT TO
TALK ABOUT WHERE THE BUDGET
IS.
YOU GOT TO TALK ABOUT WHERE
YOU SPEND IT.
I DON'T WANT TO OBSESS OVER
THE WALL THAT THE PRESIDENT
SWORE IN HIS CAMPAIGN THAT
MEXICO WOULD PAY FOR.
WE ALL KNOW THAT'S NOT TRUE.
BUT WHERE ARE WE CREATING JOBS
IN THE UNITED STATES.
BUILDING A WALL WHICH IS
USELESS, MAKES US NO MORE
SECURE, OR PUTTING MONEY INTO
MEDICAL RESEARCH, BUILDING OUR
BRIDGES AND ROADS THAT ARE
FAILING, DOING ANY ONE OF A
NUMBER OF THINGS THAT WOULD
ALSO CREATE JOBS.
>> IF YOU, AND THE REST OF THE
APPROPRIATIONS COMMITTEE CAN
AGREE TO A PACKAGE TO PASS THE
HOUSE AND MAKES IT THROUGH THE
SENATE FLOOR, ARE YOU
CONFIDENT THE PRESIDENT WOULD
ULTIMATELY SIGN IT?
>> WELL, I SAW THE PRESIDENT
VETO A BILL WHICH WAS PASSED
NEARLY UNANIMOUSLY BECAUSE IT
ONLY GAVE $1.6 BILLION FOR HIS
WALL.
HE THEN AFTER COSTING THE
AMERICAN TAXPAYERS BILLIONS
UPON BILLIONS UPON BILLIONS OF
DOLLARS FOR THE UNNECESSARY
GOVERNMENT SHUTDOWN, SIGNED
THE BILL THAT GAVE $300
MILLION LESS FOR THE WALL.
IT IS HARD TO KNOW WHAT THE
PRESIDENT IS WILLING TO DO.
SENATOR SHELBY IS A
CONSERVATIVE REPUBLICAN.
HE AND I, JUST AS WE DID WHEN
WE WROTE THE LEGISLATION THAT
STOPPED THE SHUTDOWN, WE CAN
COME TOGETHER, WE CAN MAKE IT
WORK.
REMEMBER, THE MEETING THAT
ENDED UP IN MY OFFICE IN THE
CAPITOL, THERE WERE FOUR OF
US, SENATOR SHELBY, MYSELF,
CONGRESSMAN LOY AND
CONGRESSWOMAN GRANGER.
THE FOUR OF US, TWO
REPUBLICANS, TWO DEMOCRATS, WE
WORKED OUT THE DEAL WHICH
REOPENED THE FEDERAL
GOVERNMENT.
BUT ALSO PAID FOR A LOT OF
PRIORITIES IN OUR COUNTRY.
REAL PRIORITIES.
CREATING REAL JOBS, NOT THINGS
YOU JUST TALK ABOUT.
>> SIR, APPRECIATE THE TIME,
AS ALWAYS.
THANK YOU.
>> Darren: WE APPRECIATE YOU
WATCHING.
THE CHANNEL 3 NEWS CONTINUES
NEXT ON "THE WEEKEND."
TAKE CARE, HAVE A GOOD SUNDAY.
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