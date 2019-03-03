YCQM March 3, 2019

BURLINGTON, Vt. >> Announcer: FROM WCAX, THIS IS
"YOU CAN QUOTE ME."
>> Céline: THANKS FOR JOINING US
FOR THIS SPECIAL EDITION OF "YOU
CAN QUOTE ME."
I'M CELINE McARTHUR.
>> Galen: AND I'M GALEN ETTLIN.
WE'RE DIGGING DEEPER INTO
VERMONT'S OPIOID CRISIS AND THE
IMPACT IT'S HAVING ON MOTHERS
AND THEIR BABIES.
>> A 24-YEAR-OLD WOMAN ADDICTED
A HEROIN, LOCKED UP, SCARED, AND
NINE MONTHS PREGNANT.
>> I'VE BEEN CRYING FOR DAYS.
I CAN'T STOP.
>> HER FAMILY DESPERATE TO HOLD
ON TO HER SECOND BABY BORN
DEPENDENT ON DRUGS.
>> WANT TO GET CUSTODY OF THE
BABY.
>> IT'S GOING TO TEAR HER APART.
>> Céline: MIRANDA SEVERE ISN'T
ALONE.
THE NUMBER OF WOMEN IN THE U.S.
GIVING BIRTH ADDICTED TO OPIOIDS
MORE THAN QUADRUPLED BETWEEN
1999 AND 2014.
>> Galen: THE CDC HAS VERMONT
HAS THE HIGHEST RATE, NEARLY 49
CASES FOR EVERY 1,000 BABIES
BORN.
>> Céline: THE VERMONT
DEPARTMENT OF HEALTH DISPUTED
THAT, CLAIMING 28 CASES FOR
EVERY THOUSAND BIRTHS, WHICH IS
DOWN FROM 2015.
>> Galen: EITHER WAY, VERMONT IS
ABOVE THE NATIONAL TREND AND
THIS PUTS A HUGE BURDEN ON THE
STATE'S WELFARE SYSTEM.
>> Céline: THE NUMBER OF
CHILDREN UNDER 3 IN THE CARE OF
DEPARTMENT OF CHILDREN AND
FAMILIES HAS INCREASED EVERY
YEAR SINCE 2012.
>> THEY HAVE AN INCREDIBLY
DIFFICULT JOB.
I THINK WHEN YOU TALK TO ANY
PRACTITIONER IN THE FAMILY COURT
SYSTEM, THEY FEEL OVERWHELMED
RIGHT NOW.
IT'S A SYSTEM THAT IS DEFINITELY
OVERWORKED AND IT IS AN
INCREDIBLY TAXING SYSTEM BECAUSE
DCS CERTAINLY IS LOOKING OUT FOR
THE BEST INTERESTS OF EVERYBODY.
>> Galen: AND MIRANDA'S PERSONAL
STORY IS UNFOLDING NOW.
>> Céline: THIS IS WHAT'S
HAPPENING TO KEEP OTHER WOMEN
FROM FOLLOWING HER LEAD.
24-YEAR-OLD AMY RAWLINGS IS ALL
SMILES SERVING UP BREAKFAST AT
THE DINER IN WINDHAM COUNTY.
>> I JUST LOVE PEOPLE.
I LOVE HAVING A JOB WHERE I CAN
WORK AND I CAN TALK AND LISTEN.
I LOVE IT.
>> Céline: AMY IS A SINGLE
MOTHER OF FOUR AND TODAY HER
22-YEAR-OLD DAUGHTER STOPPED IN
WITH HER BABY TO SAY HELLO.
>> HI, HONEY.
>> Céline: IN THIS MOMENT, YOU
WOULDN'T KNOW THIS FAMILY IS IN
CRISIS.
HER BIG SISTER MIRANDA.
>> MY DAUGHTER AS HEROIN ADDICT,
SHE'S A DEALER.
SHE'S IN JAIL NINE MONTHS
PREGNANT READY TO HAVE A BABY
ALONE IN A STRANGE PLACE WITHOUT
US.
WITHOUT HER FAMILY.
>> Céline: MIRANDA IS IN FEDERAL
CUSTODY AT THE CHITTENDEN
REGIONAL CORRECTIONAL FACILITY
IN SOUTH BURLINGTON.
>> I TRY NOT TO CRY, BUT I DO.
BECAUSE I MESSED UP.
>> Céline: IN LATE 2012, POLICE
ARRESTED MIRANDA FOR DEALING
HEROIN.
IN EARLY 2018, SHE PLEADED
GUILTY AND WAS RELEASED ON
CONDITION SHE COMPLETED A DRUG
TREATMENT PROGRAM.
SHE GOT PREGNANT SOON AFTER AND
STAYED SOBER FOR SEVEN MONTHS
WITH THE HELP A MAINTENANCE DRUG
BEFORE RELAPSING.
>> SO I ENDED UP USING DRUGS THE
WEEKEND BEFORE I WENT TO COURT
AND THEY GAVE ME ANOTHER CHANCE
AND I WENT TO REHAB AND THEN I
GOT TO GO HOME, AND THEN I
MESSED UP AND I'M BACK HERE.
>> Céline: ON CHRISTMAS DAY
2018, AT NEARLY NINE MONTHS
PREGNANT, SHE DID HEROIN.
WHAT WENT THROUGH YOUR MIND THAT
DAY KNOWING THAT YOU ARE NINE
MONTHS PREGNANT?
>> I DON'T KNOW.
I JUST HAD A BUNCH OF -- I WAS
LIKE THERE'S NO EXCUSE FOR DOING
THAT AT ALL.
I -- IT'S JUST MY ESCAPE TO WHEN
I GET STRESSED OUT AND
OVERLOADED.
>> Céline: THIS IS GOING TO BE
HER SECOND BABY BORN ADDICTED TO
DRUGS.
THREE YEARS AGO, SHE HAD BRALEY.
>> SHE ENDED UP DETOXING, SO
THEY HAD TO RUSH HER OVER TO
DARTMOUTH AND PUT HER IN THE
NICU AND THEY WEANED HER DOWN ON
MORPHINE OVER A MONTH AND A HALF
PERIOD OF TIME AND I GOT TO TAKE
HER HOME AFTER.
>> SCARED ME TO DEATH.
SCARE ME TO DEATH.
IT WAS DIFFERENT BECAUSE I WAS
NEVER SURE IF SHE WAS USING.
>> Céline: SHE IS USING DRUGS,
SO HER SISTER STEPPED IN AND
ULTIMATELY ADOPTED BRALEY.
>> IT WAS HARD.
IT WAS HARD FOR BOTH OF THEM,
BUT IT WAS HARD.
MY DAUGHTER WHO'S GIVING UP HER
DAUGHTER FOR THE BEST TO HER
OTHER ONE TO SUPPORT HER.
VERY TOUGH.
SHE HAS HER MOM AND THEN SHE HAS
MIRANDA.
SHE'S GOT ENOUGH LOVE.
>> Céline: MIRANDA SAYS IT IS
HARD TO WATCH HER DAUGHTER CALL
KILA MOMMY, BUT SHE APPRECIATES
THE VALUE OF THIS LIFE LINE.
>> THANK HER FOR TAKING CARE OF
MY CHILD FOR ME AND BEING A MOM
TO HER.
>> Céline: THE FUTURE OF
MIRANDA'S SECOND CHILD IS
UNCLEAR.
WILL DCS AND THE COURTS GRANT
HER ONE MORE CHANCE?
MIRANDA THINKS HER MOM WILL GET
CUSTODY.
MOM ISN'T SO SURE.
>> I WANT TO TAKE THE BABY HOME
AND HOW DO I TELL MY DAUGHTER
THAT MIGHT NOT BE HAPPENING?
THAT'S WHAT BREAKS MY HEART.
>> Céline: WHILE DCS AND THE
COURTS CONSIDER OPTIONS FOR
MIRANDA AND HER BABY, WE GET
LEGAL PERSPECTIVE IN THE
RECOVERY PROCESS.
>> Galen: VERMONT'S ATTORNEY
GENERAL AND MYRRH RAN DANCE
LAWYER SHARE THEIR THOUGHTS.
>> FOLKS STRUGGLING WITH
ADDICTION DESERVE TREATMENT,
DESERVE A PATH BACK ON OUR
COMMUNITY, DESERVE TO PARENT AND
DESERVE TO RAISE THEIR CHILDREN.
AT THE SAME TIME, WE HAVE TO
BALANCE THAT WITH PUBLIC SAFETY
AND MAKING SURE THAT KIDS ARE
SAFE.
>> THE MORE WE UNDERSTAND ABOUT
THE PROCESS OF ADDICTION, THE
MORE THAT WE APPRECIATE THE
SERIOUSNESS OF THE CIRCUMSTANCES
HERE IN VERMONT IN 2019, THE
BETTER EQUIPPED WE'RE GOING TO
BE TO TRY AND MAKE PROGRESS.
>> Galen: HELPING A LOVED ONE
STRUGGLING WITH ADDICTION CAN BE
OVERWHELMING.
>> Céline: WHERE DO YOU START?
WHO DO YOU CALL?
THIS IS UNCHARTED TERRITORY FOR
YOU LIKE IT IS FOR AMY, IT CAN
LEAVE YOU FEELING HOPELESS.
>> I THOUGHT SHE WAS A NORMAL
18-YEAR-OLD, YOU KNOW, GOING OUT
WITH FRIENDS, HANGING.
SHE HAD A BOYFRIEND.
EVERYTHING WAS NORMAL, AND THEN
I SPOT A PHONE CALL SAYING SHE'D
BEEN ARRESTED FOR POSSESSION OF
HEROIN IN MASSACHUSETTS.
MY HEART BROKE.
I WANT TO BE ABLE TO GIVE
EVERYTHING AND MAKE EVERYTHING
BETTER AND MAKE EVERYTHING
PERFECT, BUT I CANNOT DO THAT.
I'M NOT EDUCATED IN THAT AREA.
>> Céline: AMY IS DESPERATE TO
HELP HER DAUGHTER AND HER BABY.
>> Galen: SHORTLY AFTER THAT
FIRST REPORT, MIRANDA WENT INTO
LABOR.
>> SHE'S THE CUTEST THING.
WE'RE GOING TO HAVE A BABY
TODAY.
>> Céline: A MOTHER AND DAUGHTER
SHARING A PERSONAL MOMENT.
BOTH EXCITED, BUT ALSO AFRAID OF
WHAT WILL HAPPEN ONCE THE BABY
IS BORN.
WHAT YOU CAN'T SEE IN THE CELL
PHONE VIDEO ARE THE GUARDS
STANDING OUTSIDE THE UVM
HOSPITAL ROOM DOOR.
>> MIRANDA IS A FEDERAL DETAINEE
RIGHT NOW, SO NO FAMILY.
I DID GET PERMISSION, I GOT
PERMISSION FROM THEM TO BE THERE
FOR HER WHEN THE BIRTH HAPPENED.
BUT THAT'S IT.
18 HOURS LATER, IT HAPPENED.
>> YOU DID IT, YOU'RE AMAZING!
>> Céline: MIRANDA GAVE BIRTH TO
HER BABY GIRL.
>> THIS IS AMAZING.
>> Céline: FOR TWO HOURS,
GRANDMOTHER, MOTHER AND BABY
WERE AT PEACE.
THEN REALITY STRUCK.
MIRANDA IS A FEDERAL PRISONER
AND AMY'S VISITING HOURS WERE
OVER.
SHE SHARED WITH ME HOW PAINFUL
IT WAS TO WALK AWAY AS SHE LEFT
THE HOSPITAL.
>> TWO HOURS AFTER BIRTH AND I'M
LEAVING MY DAUGHTER IN THE
HOSPITAL ALONE WITH TWO GUARDS.
HER NAME IS ALIANA GRACE.
EVERYTHING ABOUT HER IS PERFECT.
SHE'S AMAZING.
HAVING CHILDREN HERE WITH A
STRANGE PLACE WITH NO -- THE
PAIN I'M FEELING RIGHT NOW AND
THAT SHE MUST BE FEELING.
SHE WON'T BE ABLE TO CALL ME FOR
A FEW DAYS.
I DON'T HAVE ANY IDEA WHAT'S
GOING ON.
>> Céline: MIRANDA SPENT TWO
DAYS WITH HER BABY BEFORE SHE
WAS SENT BACK TO THE
CORRECTIONAL FACILITY.
THE DEPARTMENT OF CHILDREN AND
FAMILIES AWARDED AMY'S SISTER
TEMPORARY CUSTODY OF THE BABY
UNTIL MIRANDA'S FEDERAL CASE IS
OVER.
>> IT'S JUST A DIFFICULT
SITUATION.
>> Céline: NO CAMERAS ARE
ALLOWED INSIDE THE FEDERAL
COURTROOM, BUT THIS IS THE
THREE-PAGE LETTER MIRANDA WROTE
BEFORE THE JUDGE.
>> YOU HAVE SOMEONE WHO
COMMITTED A CRIME AND IS VERY
CLEAR ABOUT HER RESPONSIBILITY,
SO IT'S A QUESTION OF GETTING
OVER THE OPIOID ADDICTION, BEING
GIVEN A CHANCE TO BE REUNITED
WITH THE BABY.
>> Céline: THE JUDGE TOLD
MIRANDA SHE'D BE SENTENCED TO
TIME SERVED FOLLOWED BY THREE
YEARS PROBATION AS LONG AS SHE
SUCCESSFULLY COMPLETES THE
RESIDENTIAL DRUG REHAB PROGRAM
AT LUND FAMILY CENTER IN
BURLINGTON FOR NEW FAMILIES AND
THEIR BABIES.
THE ONLY PROBLEM, NO BEDS.
>> MOST YOUNG WOMEN WHO ARE
PREGNANT WHO ARE PLANNING TO GO
TO LUND, ACCEPTED AT LUND, HAVE
SEVERAL MONTHS WORTH OF ADVANCE
NOTICE.
IN HER CASE, THIS ALL CAME ON
PRETTY QUICKLY.
>> WE HAVE A PRETTY GOOD SENSE
THAT IT'S GOING TO BE WITHIN THE
NEXT TWO, THREE, FOUR WEEKS.
>> Céline: UNTIL THEN, MIRANDA
WILL REMAIN BEHIND BARS.
>> HE JUST DIDN'T FEEL
COMFORTABLE RELEASING HER UNDER
CIRCUMSTANCES IN WHICH SOMETHING
BAD COULD HAPPEN BETWEEN LEAVING
THE COURTHOUSE AND REPORTING TO
LUND.
>> Céline: FOR HER FAMILY, THAT
DECISION IS VERY UPSETTING.
>> I JUST WANT HER HOME.
>> Céline: DO YOU MISS HER?
>> YEAH.
A LOT.
>> SHE WILL LOST TWO AND A HALF
WEEKS OF BONDING TIME AND NOW IT
COULD BE ANOTHER TWO AND A HALF
WEEKS.
SHE COULD HAVE HAD THAT.
SHE COULD HAVE SPENT DAYS WITH
HER.
>> Céline: DAYS LATER A SPOT
OPENED UP AT LUND AND THE JUDGE
AGREES TO LET HER GO.
>> AND THIS TIME WHEN I LEAVE
HER, I'M NOT GOING TO LEAVE
CRYING SAD.
I'M GOING TO BE LEAVING HER
HAPPY.
>> NO HANDCUFFS, NO SHACKLES, NO
UNIFORM.
A FREE WOMAN.
>> YOU HAVE A LEVEL OF FREEDOM
TODAY THAT YOU HAVEN'T HAD IN A
WHILE.
>> IT FEELS GREAT AND PROBATION,
IT'S LIKE A SECURITY THING FOR
ME.
I KEEPS ME ACCOUNTABLE FOR MY
ACTIONS AND OTHER THINGS THAT
COULD HAPPEN DOWN THE ROAD THAT
I ALWAYS HAVE THAT RESOURCE AND
THE HELP THERE.
>> Céline: WHAT'S YOUR BIGGEST
FEAR?
>> RELAPSE.
>> BUT YOU HAVE A PLAN.
>> YEAH.
>> YOU HAVE THE VIVITROL.
>> I HAVE THE VIVITROL, I HAVE
TONS OF RESOURCES AT LUND.
THEY HELP YOU WITH MANY THINGS.
I GOT MY PROBATION OFFICER WHICH
WILL BE SUPPORTIVE AS WELL, HOLD
ME ACCOUNTABLE FOR THINGS WHEN I
START SLIPPING.
>> Céline: YOU HAVE QUITE THE
SUPPORT SYSTEM.
>> I DO.
>> Céline: HOW EXCITED ARE YOU
TO BE REUNITED WITH YOUR BABY?
>> I'M OVERLY EXCITED.
I CANNOT WAIT.
IT WILL BE NICE TO BE ABLE TO
HAVE HER, NOT JUST SEE HER FOR A
COUPLE HOURS OR TO BE ABLE TO
JUST BE A MOM AND TO BE ADULT
THAT I SHOULD BE.
>> Galen: AS OUR SERIES
CONTINUES, WE'LL TAKE YOU INSIDE
LUND TO SHOW HER PROGRESS.
>> Céline: UP NEXT, A PACKAGE OF
EXPERTS, POLITICAL, LEGAL AND
RECOVERY, WEIGH IN ON THE
CRISIS.
>> Céline: IN OUR FIRST SEGMENT
WE INTRODUCED YOU TO MIRANDA
SEVENE, A 24-YEAR-OLD WOMAN
STRUGGLING WITH A HEROIN
ADDICTION TO SUCH A DEGREE THAT
SHE NEARLY LOST HER SECOND CHILD
AND HER FREEDOM.
>> Galen: BUT SHE'S BEEN GIVEN
ANOTHER CHANCE AFTER FACING
FEDERAL CHARGES FOR DEALING
HEROIN.
AS PART OF HER SENTENCE, SHE HAS
TO GET HELP.
SHE'S AT LUND, A RESIDENTIAL
DRUG TREATMENT CENTER IN
BURLINGTON WHERE SHE CAN HAVE
HER BABY WITH HER.
THANK YOU FOR STAYING HERE WITH
US FOR THIS SPECIAL EDITION OF
"YOU CAN QUOTE ME."
I'M GALEN ETTLIN.
>> Céline: AND I'M CELINE
McARTHUR.
JOINING US TO TALK ABOUT OUR
SERIES AND THE STATE OF THE
OPIOID CRISIS IN VERMONT ARE
JOANNE NELSON FROM MERCY
CONNECTIONS.
>> Galen: MAYOR MIRO WEINBERGER
OF BURLINGTON, WHO HAS BEEN
FOCUSING ON TACKLING THE DRUG
CRISIS.
>> Céline: AND OUR RESIDENT
LEGAL EXPERT JERRY O'NEILL, A
FORMER U.S. PROSECUTOR.
FIRST, YOUR REACTION TO THE
SERIES SO FAR.
>> I THOUGHT IT WAS GREAT.
ITS THOUGHT IT DEALT WITH VERY
DIFFICULT ISSUES, THAT QUESTION
OF WHAT YOU TOO WITH WOMEN IN
PARTICULAR, A WOMAN WHO IS
PREGNANT.
HOW DO YOU DEAL WITH IT AND HELP
HER MOVE FORWARD WITH IT?
I THOUGHT THAT IT PUT THAT FORTH
VERY WELL.
>> I WAS DEEPLY MOVED BIT WOMAN
AND HER PROFILE AND HER FAMILY
SUPPORT AND I RECOGNIZED IN HER
MANY OF THE PEOPLE I SOO HE ON A
DAILY BASIS IN BURLINGTON AT
MERCY CONNECTIONS.
>> IT REALLY SHOWED US JUST WHAT
THIS CRISIS MEANS TO THE LIVES
OF SO MANY OF VERMONTERS AND HOW
PEOPLE WHO ARE SUFFERING FROM
THIS OPIOID USE DISORDER GO
THROUGH UPS AND DOWNS AND
EXPERIENCE SET BACKS.
>> IT IS AMAZING TO SEE IT
THROUGH THAT LENS.
>> Galen: WE'VE BEEN GOING A LOT
OF THOUGHTS FROM OUR VIEWERS ON
SOCIAL MEDIA, SO WE'RE HOPING TO
GET YOUR PERSPECTIVE ON THESE
COMMENTS.
THE FIRST ONE FROM AMY.
"TOO BAD NOT EVERYONE GETS THESE
DEALS.
I GUESS FEDERAL COURT VERSUS
STATE COURT, MAYBE.
THERE AREN'T ENOUGH RESOURCES IN
VERMONT TO ADDRESS THIS ISSUE.
I HAVE SEEN THIS SYSTEM FAIL
MISERABLY.
WISH THEY OFFERED THIS TO ALL
MOMS OR PREGNANT WOMEN AS A
CONDITION OF RELEASE."
JERRY O'NEILL, THIS MIGHT BE A
GOOD PLACE TO START FOR YOU.
WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN
THE FEDERAL PROCESS AND THE
IMBALANCES?
>> O'Neill: IN A NUTSHELL,
MONEY.
THE FEDERAL SYSTEM HAS THE
RESOURCES, IT HAS THE MONEY, THE
FUNDING, MORE PROBATION
OFFICERS, THE ABILITY TO
SUPERVISE.
IT HAS A LOT SMALLER CASELOAD,
SO IT CAN PAY MUCH CLOSER
ATTENTION TO EACH INDIVIDUAL WHO
COMES BEFORE IT.
THE STATE JUST DOESN'T HAVE THE
FUNDS TO PROVIDE THE SUPPORT
THAT THE FEDERAL GOVERNMENT
DOES.
>> Céline: FOR HER, SHE'LL BE
ABLE TO HAVE FOR HER THREE YEARS
OF PROBATION, SHE WILL BE ABLE
TO GET THE TREATMENT SHE NEEDS,
INCLUDING LUND, WHICH ISN'T
CHEAP.
>> O'Neill: SHE'S GOING TO GET
SUPERVISED RELEASE.
THERE ARE PROBATION OFFICERS AND
GOOD HARD-WORKING PEOPLE IN THE
STATE SYSTEM, BUT THE REALITY IS
THEY HAVE MUCH HIGHER CASELOADS,
THEY DON'T HAVE THE RESOURCES TO
MAKE AVAILABLE FOR SOMEONE IN
HER SITUATION.
THAT'S TOTALLY DIFFERENT
COMPARED TO WHAT SHE'S GOING TO
HAVE BECAUSE SHE'S IN THE
FEDERAL SYSTEM.
>> Céline: HOW IMPORTANT DO YOU
THINK, ALL OF YOU THINK IT IS TO
HAVE ALL THOSE RESOURCES, TO
HAVE ALL OF THOSE SORT OF
EXPERTS KEEPING AN EYE ON YOU
THROUGHOUT YOUR ENTIRE PROCESS
OF RECOVERY?
>> Nelson: VERY, VERY IMPORTANT.
PEOPLE LIKE MIRANDA, BEFORE SHE
EVEN SHOW UP AT THE CORRECTIONAL
FACILITY, THEY'VE BEEN SURVIVORS
OF SEXUAL ABUSE, PHYSICAL ABUSE.
THEY HAVE THE LOWEST
SOCIOECONOMIC BACKGROUNDS,
THEY -- AND THE SKILLS, A LOT OF
THEM ARE SINGLE, UNMARRIED
MOTHERS AND THEY HAVE ALL KINDS
OF ISSUES THEY NEED TO BE
SUPPORTED ON, SO EVERY SINGLE
ONE OF THOSE RESOURCES IS
CRITICAL.
>> Weinberger: I THINK IT'S
REALLY IMPORTANT WHENEVER WE
TALK ABOUT THIS THAT PEOPLE
REALIZE, BY FAR, THE MOST
CRITICAL STEP IS THAT FIRST STEP
OF PEOPLE GETTING ACCESS INTO
AND STARTING MEDICALLY ASSISTED
TREATMENT.
>> Céline: AND YOU BRING UP A
GOOD POINT, WHICH IS OUR NEXT
VIEWER, MELISSA.
"THIS IS LUDICROUS.
IF THEY DIDN'T IMMEDIATELY HAVE
OPENINGS, THEY SHOULD HAVE
ROOMED HER IN THE HOSPITAL WITH
HER BABY UNTIL ROOM OPENED AT
LUND.
THE BABY NEEDS MATERNAL CONTACT.
THIS IS CRUEL AND IT IS DAMAGING
TO SEVER THE RELATIONSHIP."
WONG OF THE THINGS WHEN WE
LAUNCHED THE SERIES TO BEGIN
WITH, THE FAMILIES IF BELLOWS
FALLS SAID THEY REALIZED THERE
WERE NOT A LOT OF RESOURCES
AROUND THE STATE, SO THEY HAD TO
COME UP TO CHITTENDEN COUNTY TO
GET RESOURCES.
>> Weinberger: WE'VE WORKED VERY
HARD THROUGH THE CHITTENDEN
COUNTY OPIOID ALLIANCE AND THE
MONTHLY MEETINGS, TO GET ALL THE
DIFFERENT STAKEHOLDERS WHO HAVE
ONE ROLE OR ANOTHER IN FACING
THIS EPIDEMIC, WORKING TOGETHER,
FOCUSED ON THE DATA, FOCUSED ON
THE SCIENCE AND REALLY WE'VE
BEEN LASER FOCUSED ON BRINGING
DOWN DEATHS RELATED TO OPIOID
OVERDOSES.
WE'RE VERY ENCOURAGED AND
HOPEFUL TO SEE THE OPIOID DEATHS
FALL FROM 35 TO 17 FROM 2017 TO
2018.
THERE'S STILL WAY TOO MANY.
THERE'S A LOT MORE TO DO AND IT
SHOULDN'T BE YOU HAVE TO TRAVEL
FROM ALL THESE OTHER COUNTIES IN
VERMONT TO CHITTENDEN COUNTY TO
GET TO THE ONE SYRINGE EXCHANGE,
FOR EXAMPLE, THAT'S OPEN 40
HOURS A WEEK.
>> O'Neill: THE PERSON WHO WROTE
INS A TALK ABOUT KEEPING HER IN
THE HOSPITAL FOR A PERIOD OF
TIME, IT'S A GREAT IDEA, I'D
LOVE TO SEE IT POSSIBLE.
THE DIFFICULTY IS THAT SHE'S IN
CUSTODY.
BEING IN CUSTODY, THAT MEANS YOU
HAVE TO HAVE PEOPLE THERE 24
HOURS A DAY, AT LEAST TWO PEOPLE
A DAY WITH HER 24 HOURS A DAY.
THERE'S A MEANS TO GET HER OUT
IN THE COMMUNITY DURING THAT
PERIOD OF TIME, THAT'S GREAT,
BUT IF NOT, YOU HAVE TO TAKE A
LOOK AT WHAT THE RESOURCES ARE
GOING TO BE TO PERMIT THAT
OCCUR.
>> Nelson: IN SOME STATES THERE
ARE MOTHER AND CHILD PROGRAMS
BUILT RIGHT INTO PRISON SYSTEMS.
WE DON'T HAVE ANY IN VERMONT.
WE'RE A VERY RURAL STATE AND I
SEE IT EVERY DAY.
WOMEN ARE RELEASED FROM THE
CORRECTIONAL FACILITY AT THE
STATE LEVEL TO DIFFERENT PARTS
OF THIS RURAL STATE AND THEY
CANNOT BE CONNECTED TO, FOR
EXAMPLE, MENTORING PROGRAMS THAT
ARE GENDER INFORMED AND REALLY
EFFECTIVE.
>> Galen: GETTING TO THE STIGMA,
WE HAVE A LOT OF COMMENTS
CRITICIZING MIRANDAS A SOME OF
THE CHOICES SHE MADE.
STACEY SAYS: "WHY SHOULD WE CARE
NOW FOR HER WHEN IT'S OBVIOUS
THAT SHE DIDN'T CARE FOR THE
BABY IN THE FIRST PLACE?
SYMPATHY IS FOR PEOPLE WHO
DESERVE IT.
SHE CLEARLY DOESN'T.
IF SHE WANTED THAT BABY TO BEGIN
WITH, SHE WOULD HAVE CHANGED HER
WAYS WAY BEFORE HAVING THAT
CHILD."
KIND OF STRONG WORDS THERE.
JOANNE, MAYBE STARTING WITH YOU
BECAUSE YOU WORK WITH WOMEN FROM
ALL WALKS OF LIFE GOING THROUGH
CHALLENGES WITH THE LAW,
INCARCERATION.
WHAT'S YOUR TAKE WHEN PEOPLE
FIRE OFF A COMMENT LIKE THAT
ONE?
>> Nelson: I'M NOT SURE ANY
AMONG US HAVEN'T MADE BAD
CHOICES.
I KNOW FOR SURE THAT ONE OF THE
REASONS THAT I HAVE NOT BEEN
INCARCERATED AND I DON'T HAVE
SUBSTANCE ABUSE IS BECAUSE OF
ALL THE RESOURCES I'VE HAD MY
WHOLE LIFE AND PEOPLE WHO HAVE
SUPPORTED ME AND MY ACCESS TO
HAVING MY BASIC NEEDS MET AND
THAT'S HOW I WOULD APPROACH
THAT.
SO I DON'T THINK THERE'S ANY USE
IN TELLING THAT PERSON THEY'RE
AWE WRONG.
I WANT TO LISTEN AND I WANT TO
DRAW THEM IN AND HAVE THEM BE
PART OF THE SOLUTION, AND THAT'S
THE ONLY WAY WE'RE GOING TO DO
THIS IS IF WE WORK TOGETHER.
>> Galen: WE HAVE ANOTHER ONE
FROM T.A. JERRY, WHO SAYS:
"PEOPLE SHOULD HAVE TO QUALIFY
TO HAVE KIDS IN TODAY'S SOCIETY.
SOUNDS CRAZY, BUT THIS LOSER
ADDICT GIVING BIRTH TO WHAT
ESSENTIALLY IS A VICTIM OF THE
MOM'S DRUG CHOICE IS BS!"
WHAT CAN WE GET OUT OF THIS?
AGAIN, THERE IS ONE OF THOSE
SORT OF HARSH MEDIA COMMENTS.
WE DON'T KNOW IF THIS PERSON HAS
AN INSIGHT INTO THE DIRECT
IMPACT OF THE CRISIS OR NOT, BUT
WORKING WITH PEOPLE FROM ALL
WALKS OF LIFE, AGAIN, HOW DO YOU
ADDRESS SOMETHING LIKE THIS?
>> O'Neill: CHOICE IS THE PHRASE
IN THERE THERE JUMPS OUT AT ME.
AT A POINT WHEN SOMEONE STARTS
SOMETHING, PERHAPS THEY HAD AN
ORTHOPAEDIC INJURY AND
PRESCRIBED MEDICATION.
THERE'S A POINT IN TIME WHEN
CHOICE DISAPPEARS AND IT'S THE
CRAVING AND IT'S THERE.
ALL OF US ARE FORTUNATE NOT TO
HAVE HAD THAT EXPERIENCE, BUT
FOR SOMEONE TO JUDGE THAT PERSON
AND SAY THAT'S THEIR CHOICE,
YES, IN THEORY IT IS, BUT IN
REALITY FOR MANY OF THE PEOPLE,
IT'S NOT REALLY A CHOICE.
THEY'RE NOT ABLE TO GIVE IT UP
ANY MORE THAN ALCOHOLICS GIVE UP
ALCOHOL.
>> Nelson: AND IT'S IT DID FOR
THE FAMILIES.
THE FIRST DAY THEY SHARE THEM UP
TO US AND BAD STORYING AND IT
WAS BAD COMMENT, BAD COMMENT,
BAD COMMENT.
>> Céline: FOR THEM WATCHING THE
THREE OF YOU AND THEY'RE GETTING
READY TO GET ON THE INTERNET
AGAIN AND SAY THAT, WHAT DO YOU
SAY?
>> O'Neill: THINK WHETHER OR NOT
YOU WOULD SAY THAT FACE-TO-FACE
TO SOMEONE RATHER THAN SITTING
AT A KEYBOARD.
A LOT OF PEOPLE GET A GREAT DEAL
OF PLEASURE BEING ABLE TO
ANONYMOUSLY ATTACK PEOPLE, WHERE
IF THEY HAD TO SIT DOWN AND TALK
WITH SOMEONE, WOULD THEY FEEL
THE SAME WAY.
>> Nelson: THERE'S A LOT OF
LAYERS TO IT AND ONE LAYER IS
THIS IDEA THAT YOU'RE STILL A
HUMAN BEING.
>> Weinberger: I WOULD ENCOURAGE
ANYONE WHO THAT IS THAT KIND OF
REACTION TO TALK TO THEIR
FRIENDS AND FAMILIES AND ASK
AROUND A LITTLE BIT ABOUT WHAT
PEOPLE THAT THEY RESPECT AND
LOVE, WHAT KIND OF EXPERIENCES
THEY HAVE HAD.
I THINK WHEN PEOPLE ASK AROUND
AND BECOME BETTER EDUCATED,
MAYBE READ A BOOK LIKE DOPE SICK
OR GRACELAND, THEY'LL HAVE A
MUCH GREATER UNDERSTANDING THAT
WE NEED TO HAVE SENSITIVITIES
FOR PEOPLE SUFFERING LIKE
MIRANDA.
>> Galen: HOPING TO GET ALL YOUR
PERSPECTIVE ON THIS.
WHERE DO YOU THINK THERE'S A GAP
IN KNOWLEDGE WITH THE PUBLIC IN
YOUR INDIVIDUAL WORK IN TACKLING
THIS CRISIS?
>> O'Neill: I THINK THE GAP
CONSISTS OF PEOPLE THINKING THAT
THE MONEY BEING SPENT ON THIS IS
WASTED MONEY, THESE ARE BAD
PEOPLE.
IN REALITY, YOU DON'T HAVE TO
LIKE THE PEOPLE, BUT WHAT YOU
HAVE TO REALIZE IS THE MONEY
THAT THE GOVERNMENT SPENDS ON
THIS IN THE LONG TERM SAVES
MONEY BECAUSE THE DISABILITIES,
THE DEATHS, ALL THOSE OTHER
ASPECTS OF IT.
IT'S GREAT TO CARE ABOUT THE
PEOPLE AND I HOPE EVERYONE DOES,
BUT IF THEY DON'T, LOOK IN
THEY'RE WALLET.
THEY SAVE MONEY WITH PROGRAMS.
>> Nelson: HAVING YOUR FREEDOM
TAKEN AWAY AND SERVING TIME IN
THAT REGARD.
>> Weinberger: I FAELT THERE'S
WAY -- FEEL THERE'S WAY TOO MUCH
STIGMA OUT THERE ABOUT
LIFE-SAVING MEDICATIONS THAT A
LOT OF PEOPLE SEE AS MAINTENANCE
DRUGS THAT ARE ALMOST LIKE
HEROIN THEMSELVES AND PEOPLE
NEED TO GET OFF OF THEM AS SOON
AS THEY CAN AND THAT LEADS TO A
LOT OF TRAGIC SITUATIONS.
IT SHOULD BE THOUGHT OF AS
SOMETHING LIKE INSULIN FOR
DIABETICS, SOMETHING THAT THESE
PEOPLE ARE GOING TO BE TO NEED
TO BE ON FOR MAYBE THE REST OF
THEIR LIVES.
>> Céline: THERE'S FOR DEBATE WE
NEED MORE EDUCATION ABOUT THE
DANGERS OF THESE DRUGS.
SPAFERKALLY, WHAT WOULD YOU --
SPECIFICALLY, WHAT WOULD YOU
INCLUDE IN AN EDUCATIONAL
PROGRAM FOR KIDS?
WHAT WOULD YOU INCLUDE IN ORDER
TO MAKE THAT EDUCATION WORK AND
REALLY HOW YOUNG WOULD YOU
START?
>> O'Neill: I WOULD FIND SOMEONE
WHO REALLY KNEW WHAT THEY WERE
TALKING ABOUT AT WHAT LEVEL TO
BRING IT IN BECAUSE THERE ARE A
NUMBER OF PROGRAMS THAT HAVE
BEEN TRIED.
FOR EXAMPLE, NOT VERMONT, BUT A
PROGRAM TRIED IN ONE PLACE IS
TAKING KIDS INTO PRISONS,
EXPOSING THEM TO PRISON, 100%
FAILURE.
THERE'S NO SUCCESS COMPARED TO
KIDS WHO DIDN'T PARTICIPATE IN
THE PROGRAM.
I DON'T KNOW WHAT THE ANSWER IS
BECAUSE YOU REALLY NEED SOMEONE
WHO IS THOROUGHLY STUDIED THAT
AND UNDERSTANDS IT, NOT JUST
SIMPLY GUT REACTIONS, BUT WHAT
REALLY IS PROVEN TO WORK.
>> Weinberger: THERE ARE GREAT
RESOURCES ONLINE.
STATE OF VERMONT HAS A WEBSITE
CALLED PARENT UP, A PLACE PEOPLE
CAN GO IF THEY'RE TRYING TO
FIGURE OUT HOW TO TALK TO THEIR
OWN KIDS ABOUT THIS.
I TALKED TO MY OWN 13-YEAR-OLD
AND CERTAINLY I FOUND THAT KIDS
ARE ABLE TO ENGAGE IN THOSE
MIDDLE SCHOOL YEARS AND I THINK
IT'S IMPORTANT TO PEOPLE TO DO
THAT.
>> Céline: IF I CAN ASK ONE MORE
QUESTION.
WHERE SHOULD THE SERIES GO NEXT
WILLIAM WE'RE WATCHING MIRANDA
AND AMY AND THE FAMILY GO
THROUGH THE PROCESS.
WHAT DO YOU THINK IS IMPORTANT?
>> O'Neill: THERE'S A HUGE
COMPONENT OF THAT THAT'S NOT
VISIBLE TO MOST PEOPLE, BUT THE
NUMBER OF WOMEN INVOLVED IN
USING DRUGS WHO HAVE BEEN IN
SOME RESPECT TRAFFICKED SEXUALLY
IS TREMENDOUS.
YOU WOULDN'T THINK WE HAVE THAT
PROBLEM IN VERMONT.
WE HAVE THAT PROBLEM IN VERMONT,
WOMEN BEING TRAFFICKED HERE,
GOING DOWN TO PLACES IN NEW YORK
AND THE LIKES OF THAT.
I DON'T KNOW IF YOU CAN FIND A
WAY TO GET A STORY ON THAT TO
GET INVOLVED WITH THE PEOPLE
INVOLVED IN IT, AND IF YOU
WOULD, YOU'D FIND THINGS
INCREDIBLY DISTURBING.
>> Céline: WORKING ON THAT NOW,
AND IT IS CHALLENGING.
THIS IS A GREAT CONVERSATION.
>> Galen: WE APPRECIATE YOU ALL
BEING HERE AND LENDING THAT
PERSPECTIVE.
>> WHEN THEY'RE PLAYING WITH
THESE TYPES OF DRUGS, THEY'RE
PLAYING WITH THE FUTURE OF THEIR
LIFE.
>> Galen: UP NEXT, A FINAL TAKE
FROM SENATOR BERNIE SANDERS.
>> Galen: AS WE LEAVE YOU HERE,
WE GIVE SENATOR BERNIE SANDERS
THE FINAL WORD.
>> Céline: AND HE SAYS, YOU CAN
QUOTE ME.
>> Sanders: THE FIRST QUESTION
WE HAVE TO ASK IS WAY IS IT THAT
SO MANY PEOPLE ARE TURNING TO
OPIOIDS TO ESCAPE THE PAIN OF
LIFE?
IF YOU ARE STRUGGLING AND YOU
NEED A COUNSELOR, YOU SHOULD BE
ABLE TO GET THAT COUNSELOR WHEN
YOU NEED HIM OR HER.
>> Céline: WE PROFILED A
24-YEAR-OLD WOMAN WHO'S HAD TWO
CHILDREN STRUGGLING WITH HER
ADDICTION TO HEROIN AND FENTANYL
AND SHE'S DOWN IN BELLOWS FALLS
AND THEIR BIGGEST STRUGGLE IS
THERE ARE NO RESOURCES IN THAT
AREA.
>> Sanders: IN THIS AREA,
CONGRESS IS MOVING.
WE HAVE PUT MANY, MANY BILLIONS
OF DOLLARS, SOME OF WHICH IS
COMING TO NEW HAMPSHIRE AND TO
VERMONT TO BEGIN THAT TREATMENT
POSSESS, BUT AT THE END OF THE
DAY, WE ARE GOING TO NEED A LOT
MORE COUNSELORS AND
PSYCHOLOGISTS.
WE NEED A LOT MORE PREVENTION
EFFORTS.
>> Céline: DO YOU THINK THERE
NEEDS TO BE A FOCUS ON EDUCATION
FOR YOUNG PEOPLE UNDERSTANDING
THE DANGERS?
>> Sanders: ABSOLUTELY.
YOU KNOW, THAT'S A GOOD POINT.
WHEN I WAS A KID, WHEN THE WORD
HEROIN CAME OUT, EVERYBODY KNEW
THAT WAS A KILLER DRUG AND I AM
NOT SURE THAT A LOT OF YOUNG
PEOPLE UNDERSTAND HOW ADDICTIVE
AND HOW DANGEROUS HEROIN AND
OPIOIDS IN GENERAL ARE.
THIS IS NOT SOMETHING YOU PLAY
AROUND WITH.
OH BOY, I'M GOING TO GET HIGH
ONCE OR TWICE.
THIS IS STUFF THAT IS EXTREMELY
ADDICTIVE AND ONCE YOU GET
HACKED UP ON THAT, THIS IS VERY
TOUGH STUFF TO GET RID OF.
SO I JUST HOPE AND PRAY THAT
YOUNG PEOPLE DO NOT FALL INTO
THIS OUT OF IGNORANCE.
UNDERSTAND, THIS IS TERRIBLY
SERIOUS STUFF WHICH WILL
DRAMATICALLY CAUSE YOU PAIN IN
LIFE.
>> Céline: HOW DO WE IMPROVE THE
EDUCATION?
THERE AREN'T ANY PLANS IN THE
STATE OF VERMONT SPECIFICALLY.
THERE'S A SPIRIT TO EDUCATE THE
STUDENTS, BUT NOTHING SPECIFIC
ABOUT HEROIN AND FENTANYL AND
THIS NEW GENERATION OF VERY
POWERFUL DRUGS.
>> Sanders: I THINK, A, WE HAVE
TO EXPLAIN THAT TO THE KIDS,
WHEN THEY'RE PLAYING WITH THESE
TYPES OF DRUGS, THEY'RE PLAYING
WITH THE FUTURE OF THEIR LIFE
AND THE OUTCOME IS ADDICTION OR
MAYBE DEATH.
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YCQM March 3, 2019
BURLINGTON, Vt. >> Announcer: FROM WCAX, THIS IS