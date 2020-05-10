YCQM May 10, 2020

BURLINGTON, Vt. >> Darren: AND GOOD MORNING,
EVERYONE, I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3, A
SPECIAL "YOU CAN QUOTE ME,"
HONORING MOMS ON THIS MOTHER'S
DAY.
STORYTELLERS FEATURED ON THE
MOTH RADIO HOUR JOIN US WITH
INSPIRATIONAL TRIBUTES.
WE'LL MEET THEM IN JUST A
MOMENT.
BUT FIRST, AS MANY PEOPLE KEEP
THEIR DISTANCE BECAUSE OF
COVID-19, A MOTHER'S DAY
MESSAGE FROM VERMONT GOVERNOR
PHIL SCOTT.
>> ALTHOUGH HOW WE CELEBRATE
MOTHER'S DAY WILL LOOK
DIFFERENT THIS YEAR, IT IS
JUST AS IMPORTANT AS EVER TO
GIVE THANKS TO MOMS ACROSS
VERMONT FOR ALL THEY'VE DONE
FOR EACH AND EVERY ONE OF US.
AS YOU MIGHT HAVE SEEN EARLIER
THIS WEEK, WE TOOK SOME SMALL,
CAUTIOUS STEPS TO ALLOW MAYBE
OF US -- MANY OF US TO GET
TOGETHER WITH THOSE WE TRUST
LIKE FAMILY MEMBERS.
THAT MEANS IT'S OKAY TO VISIT
YOUR MOM THIS WEEKEND, AS LONG
AS YOU FOLLOW IMPORTANT
GUIDELINES, LIKE STAYING
OUTDOORS IF YOU CAN, MEETING
IN SMALL GROUPS, KEEPING YOUR
DISTANCE, WASHING YOUR HANDS,
AND WEARING A CLOTH MASK.
BUT MANY OF OUR MOMS AND
GRANDMOTHERS ALSO LIVE IN
NURSING HOMES OR RESIDENTIAL
SETTINGS, AND UNFORTUNATELY WE
STILL CAN'T VISIT THIS
MOTHER'S DAY.
I KNOW NOTHING CAN REPLACE
SEEING THEM UP CLOSE, BUT
CALLS AND VIDEO CHATTING CAN
GO LONG WAYS, SO PLEASE,
GET -- CREATIVE AND REACH OUT
TO YOUR LOVED ONES.
I KNOW HOW MUCH THEY WILL
APPRECIATE IT.
THERE ARE ALSO MANY MOMS WHO
ARE CARE GIVERS FOR OUR MOMS,
DADS AND GRANDPARENTS AND THEY
HAVE BEEN WORKING HARD TO KEEP
THEM SAFE AND HEALTHY.
WE ARE SO GRATEFUL FOR ALL
THEY'VE DONE DURING THESE
DIFFICULT TIMES.
KNOWING WE CAN'T SEE SOME OF
OUR LOVED ONES IN PERSON, BUT
WANTING TO DO SOMETHING
SPECIAL, WCAX AND LOCAL MOTH
STORYTELLERS HAVE PARTNERED TO
BROADCAST A HALF HOUR OF
STORIES FEATURING MESSAGES
ABOUT OUR MOMGS AND OTHERS WHO
HAVE BEEN -- MOMS AND OTHERS
WHO HAVE BEEN SO IMPORTANT TO
EACH OF US.
WE WILL ALSO BE SHARING SOME
OF THIS LATER TODAY, AS WELL,
WE PARTNERED WITH BEN AND
JERRY'S TO DELIVER OVER 4,000
SERVINGS OF ICE CREAM TO 53
NURSING HOMES AND ASSISTED
LIVING FACILITIES ALL OVER THE
STATE.
WE HOPE THIS WILL BE A BRIGHT
SPOT FOR THOSE WE'VE BEEN
SEPARATED FROM THE LONGEST.
BUT, AS NICE AS THIS IS, WE
KNOW NONE OF IT CAN REPLACE
BEING WITH YOUR MOM IN PERSON.
I WILL BE CALLING MINE RIGHT
AFTER THIS, AND HOPEFULLY I
WILL BE ABLE TO SEE HER SOON.
THANK YOU AGAIN TO WCAX AND
THE STORYTELLERS FOR PUTTING
THIS TOGETHER.
>> Darren: OOPS, HE WASN'T
QUITE DONE YET.
HE ENDS WITH SAYING HAPPY
MOTHER'S DAY.
Captioning provided by
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>> Darren: AND GOOD MORNING,
EVERYONE, I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3, A
SPECIAL "YOU CAN QUOTE ME,"
HONORING MOMS ON THIS MOTHER'S
DAY.
STORYTELLERS FEATURED ON THE
MOTH RADIO HOUR JOIN US WITH
INSPIRATIONAL TRIBUTES.
WE'LL MEET THEM IN JUST A
MOMENT.
BUT FIRST, AS MANY PEOPLE KEEP
THEIR DISTANCE BECAUSE OF
COVID-19, A MOTHER'S DAY
MESSAGE FROM VERMONT GOVERNOR
PHIL SCOTT.
>> ALTHOUGH HOW WE CELEBRATE
MOTHER'S DAY WILL LOOK
DIFFERENT IN YEAR, IT IS JUST
AS IMPORTANT AS EVER TO GIVING
THANKS TO MOMS ACROSS VERMONT
FOR ALL THEY HAVE DONE FOR
EACH AND EVERY ONE OF US.
AS YOU MIGHT HAVE SEEN EARLIER
THIS WEEK, WE TOOK SOME SMALL,
CAUTIOUS STEPS TO ALLOW MANY
OF US TO CAREFULLY GET
TOGETHER WITH PEOPLE WE TRUST,
LIKE FAMILY MEMBERS.
THAT MEANS IT'S OKAY TO VISIT
YOUR MOM THIS WEEKEND, AS LONG
AS YOU FOLLOW IMPORTANT
GUIDELINES, LIKE STAYING
OUTDOORS IF YOU CAN, MEETING
IN SMALL GROUPINGS, KEEPING
YOUR DISTANCE, WASHING YOUR
HANDS, AND WEARING A CLOTH
MASK.
BUT MANY OF OUR MOMS AND
GRANDMOTHERS ALSO LIVE IN
NURSING HOMES OR RESIDENTIAL
SETTINGS, AND UNFORTUNATELY,
WE STILL CAN'T VISIT THIS
MOTHER'S DAY.
I KNOW NOTHING CAN REPLACE
SEEING THEM UP CLOSE, BUT
CALLS AND VIDEO CHATTING CAN
GO A LONG WAYS.
SO PLEASE, GET CREATIVE AND
REACH OUT TO YOUR LOVED ONES.
I KNOW HOW MUCH THEY WILL
APPRECIATE IT.
THERE ARE ALSO MANY MOMS WHO
ARE CARE GIVERS FOR MOMS, DADS
AND GRANDPARENTS, AND THEY
HAVE BEEN WORKING REALLY HARD
TO KEEP THEM SAFE AND HEALTHY.
WE'RE SO GRATEFUL FOR ALL
THEY'VE DONE DURING THESE
DIFFICULT TIMES.
KNOWING WE CAN'T SEE SOME OF
OUR LOVED ONES IN PERSON, BUT
WANTING TO DO SOMETHING
SPECIAL, WCAX AND LOCAL MOTH
STORYTELLERS HAVE PARTNERED TO
BROADCAST A HALF HOUR OF
STORIES FEATURING MESSAGES
ABOUT OUR MOMS AND OTHERS WHO
HAVE BEEN SO IMPORTANT IT TO
EACH OF US.
VPR WILL BE SHARING SOME OF
THIS LATER TODAY.
AS WELL, WE PARTNERED WITH BEN
AND JERRY'S TO DELIVER OVER
4,000 SERVINGS OF ICE CREAM TO
53 NURSING HOMES AND ASSISTED
LIVING FACILITIES ALL OVER THE
STATE.
WE HOPE THIS WILL BE A BRIGHT
SPOT FOR THOSE WE'VE BEEN
SEPARATED FROM THE LONGEST.
BUT AS NICE AS THIS IS, WE
KNOW NONE OF IT CAN REPLACE
BEING WITH YOUR MOM IN PERSON.
I'LL BE CALLING MINE RIGHT
AFTER THIS.
AND HOPEFULLY, I WILL BE ABLE
TO SEE HER SOON.
THANK YOU AGAIN TO WCAX AND
THE STORYTELLERS FOR PUTTING
THIS TOGETHER.
WE WILL GET THROUGH THIS,
BECAUSE WE'RE UNITED AS
VERMONTERS.
HAPPY MOTHER'S DAY.
>> Darren: GIRLS CAN DO
ANYTHING.
WOMEN WIN.
THAT'S WHAT OUR FIRST SPEAKER
LEARNED FROM THE LONG LINE OF
STRONG AND COURAGEOUS WOMEN IN
HER FAMILY.
HERE'S SUZANNE SCHMIDT FROM
BURLINGTON.
>> THE FIRST SENTENCE I EVER
LEARNED IN ITALIAN WAS --
[SPEAKING ITALIAN ]
TRANSLATED MEANS, PLEASE BRING
TO ME LIBERTY.
IN THE CASE OF MY
GREAT-GRANDMOTHER, BAIL MONEY.
MY GREAT-GRANDMOTHER WAS AN
ITALIAN IMMIGRANT, AND SHE
CAME TO THIS COUNTRY LOOKING
FOR A BETTER LIFE.
SHE KNEW NO ENGLISH, AND SHE
LANDED IN NEW YORK CITY, AND
BECAME A GARMENT WORKER.
AND SHE WAS ARRESTED SO MANY
TIMES, MARCHING WITH THE
SUFFRAGETTES FOR WOMEN'S
VOTING RIGHTS, THAT THIS
SENTENCE WAS THE SENTENCE THAT
BECAME THE LEGACY TO MY
FAMILY.
NOW, MY GREAT-GRANDMOTHER WAS
SOMEONE THAT I NEVER REALLY
MET.
SHE DIED A YEAR AFTER I WAS
BORN, BUT I KNEW HER THROUGH
ALL OF THE STORIES THAT MY
FAMILY TOLD.
ONE STORY IN PARTICULAR THAT
RELATED TO THIS PICTURE THAT
HUNG ON THE MANTLE IN MY
GRANDPARENTS' LIVING ROOM.
IT WAS A PICTURE OF HER
STANDING IN THE WATERS OFF
CONEY ISLAND BEACH IN A
LONG-BACK GOWN, PULLED UP
BETWEEN HER LEGS AND TIED OFF
AT THE WAIST, AND THE STORY
GOES THAT RIGHT AFTER THIS
PICTURE WAS TAKEN, SHE WAS
ARRESTED FOR INDECENT
EXPOSURE, BECAUSE SHE WAS
SHOWING HER LEGS AND SHE WAS
SWIMMING IN A BEACH WHERE ONLY
MEN WERE ALLOWED TO SWIM.
THIS FIERCENESS THAT MY
GREAT-GRANDMOTHER HAD WAS
PASSED ON TO THE WOMEN THAT
RAISED ME.
MY MOTHER, MY AUNTS, AND MY
GRANDMOTHER.
NOW, IN AN ITALIAN FAMILY, ON
THE SURFACE IT SEEMS LIKE MEN
ARE IN CHARGE, BUT REALLY,
WHAT I KNOW TO BE TRUE IS THE
PEOPLE IN CHARGE OF AN ITALIAN
FAMILY, ARE THE FOLKS THAT CAN
WIN THE MOST ARGUMENTS.
AND IF ARGUING WERE AN OLYMPIC
SPORT, THE WOMEN IN MY FAMILY
WOULD BE GOLD MEDALLISTS.
SO I KNEW FROM A VERY EARLY
AGE IF THERE WAS ANYTHING BOLD
I WANTED TO DO, I COULD
CONVINCE THE MATRIARCHY THIS
WAS A GOOD IDEA, AND THEY
COULD CONVINCE THE PATRIARCHY
IT WAS THEIR IDEA.
SO IT CAME TO BE IN THE SUMMER
OF 1972 WHEN I DECIDED THAT I
WANTED TO PLAY THE DRUMS.
THAT I KNEW I HAD TO CONVINCE
THE WOMEN IN MY FAMILY THAT
THIS WAS GOING TO BE A GREAT
THING.
AND SO ON SUNDAY FAMILY
DINNER, I SAID AT THE DINNER
TABLE, "I WOULD LIKE TO PLAY
DRUMS IN THE SCHOOL BAND."
MY BROTHER WAS THE FIRST ONE
TO SAY, "GIRLS DON'T PLAY
DRUMS.
YOU CAN'T PLAY THE DRUMS."
AND BEFORE I COULD EVEN OPEN
MY MOUTH, MY MOTHER CAME BACK
WITH, "GIRLS CAN PLAY DRUMS.
SHE CAN PLAY WHATEVER SHE
WANTS."
AND THEN MY AUNT CHIMED IN AND
SAID "THAT'S RIGHT, WHY CAN'T
SHE PLAY THE DRUMS?"
AT THAT POINT I KIND OF JUST
SAT BACK AND THOUGHT, LET THE
GAMES BEGIN.
AND FINALLY, MY GRANDMOTHER
ADDED, "YOU KNOW, JUST LAST
WEEK, WE SAW KAREN CARPENTER
ON STAGE, AND SHE WAS PLAYING
ALL KIND OF DRUMS."
AND THEN MY GRANDFATHER
DECIDED TO SAY, "WELL, I DON'T
THINK SHE'S A VERY GOOD ROLE
MODEL, SHE WEARS PANTS ON
STAGE."
THERE WAS A LONG PAUSE, AND
THEN MY GRANDMOTHER CROSSED
THE FINISH LINE WITH
THIS: "YOU WEAR PANTS.
YOU'RE NOT A VERY GOOD ROLE
MODEL, AND YET STILL HERE YOU
ARE."
AND I THOUGHT TO MYSELF, AND
THE GOLD MEDAL GOES TO THE
WOMEN'S TEAM.
TWO MONTHS LATER, THERE I AM
ON THE DRUMLINE, ME AND EIGHT
BOYS, WHO ARE VERY UNHAPPY
THAT I AM THERE, AND THEY
SPEND MOST OF THEIR TIME
MAKING SURE THAT I UNDERSTAND
THIS.
AND I THOUGHT ABOUT QUITTING A
FEW TIMES, BUT I LOVED THE
DRUMS, AND IT MADE ME FEEL
POWERFUL IN A WAY THAT I HAD
NEVER FELT BEFORE.
AND SO I STUCK IT OUT.
AND AS IT CAME TIME FOR WINTER
CONCERT, OUR MUSIC TEACHER
SAID, SUE, YOU ARE GOING TO
PLAY THE DRUM SET SOLO.
THE BOYS WERE OUTRAGED.
BUT I WAS READY.
AND SO I GOT HOME THAT NIGHT,
AND I SAID TO MY FAMILY, "I'M
GOING TO PLAY THE SOLO ON THE
DRUM SET."
AND THEY ALL WERE
CONGRATULATORY.
MY GRANDFATHER SAID, OKAY, BUT
REMEMBER YOU ARE GOING TO WEAR
A DRESS ON STAGE.
NOT A BIG CONSOLATION.
A COUPLE DAYS LATER, MY
GRANDMOTHER PRESENTS ME WITH
THE MOST BEAUTIFUL DRESS I HAD
EVER SEEN.
IT WAS A LONG, GREEN VELVET
GOWN.
I FELT SO BEAUTIFUL IN THIS
DRESS, AND FOR SOMEONE THAT
WASN'T REALLY INTO DRESSES,
THAT WAS KIND OF AN UNUSUAL
THING.
SO THE NIGHT OF THE CONCERT
COMES, I PUT ON THE DRESS, I
GET TO THE STAGE, AND I TAKE
MY PLACE IN THE LINE WITH THE
EIGHT BOY DRUMMERS, AND THE
WHOLE TIME WE'RE PLAYING, I'M
LOOKING AT MR. STENCE AND
EYEING THE DRUM SET AT THE
CORNER OF THE STAGE, WAITING
FOR ME TO SIT DOWN AND PLAY A
SOLO.
SOMEWHERE BETWEEN THE HANUKKAH
MEDLEY AND GINGER BELL ROCK,
I -- "JINGLE BELL ROCK," I
REALIZED THAT A LONG VELVET
GOWN IS PROBABLY NOT THE BEST
CHOICE TO PLAY THE DRUM SET.
AND I START TO PANIC, AND I
THINK TO MYSELF, OH, MY GOSH,
WHAT WOULD KAREN CARPENTER DO?
THEN I REALIZED, RIGHT, SHE
WOULD HAVE WORN PANTS.
JUST AT THAT MOMENT, RAY LOOKS
OVER AT ME AND SAYS "NICE
DRESS.
DON'T WORRY ABOUT IT, I'LL
TAKE YOUR DRUM SET SOLO."
I THOUGHT ABOUT IT FOR A FEW
MINUTES.
THEN I LOOKED OUT INTO THE
AUDIENCE AND I SAW MY FAMILY,
MY WHOLE FAMILY.
THEY WERE TAKING UP LIKE THREE
ROWS.
AND I SAW MY GRANDMOTHER, AND
SHE WAS SO PROUD.
SHE WAS CRYING.
AND I KNEW IN THAT MOMENT WHAT
I HAD TO DO.
AND SO I MADE MY WAY TO THE
FRONT OF THE STAGE, AND THERE
IN FRONT OF 500 PEOPLE AT THE
RALPH J. OSGOOD ELEMENTARY
SCHOOL, I REACHED DOWN AND I
GRABBED THAT VELVET GOWN, AND
I PULLED IT UP BETWEEN MY
LEGS, AND I TIED IT OFF AT THE
WAIST, AND I SAT DOWN AT THE
DRUM KIT, AND I ROCKED THAT
THING!
I COULDN'T HAVE PLAYED BETTER
IF I HAD BEEN THE LOVE CHILD
OF KAREN CARPENTER AND BUDDY
RICH.
THE CONCERT FINISHED, AND I
WENT OUT INTO THE LOBBY.
MY GRANDMOTHER CAME UP AND
SAID, "YOUR GREAT-GRANDMOTHER
WOULD HAVE BEEN SO PROUD OF
YOU."
MY GRANDFATHER SAID, "I TOLD
YOU YOU COULD PLAY THE DRUMS."
THAT NIGHT AS I FELL ASLEEP
WITH THE CYMBALS STILL RINGING
IN MY EARS, I REALIZED I THINK
MY FAMILY WAS WRONG.
I DON'T THINK MY
GREAT-GRANDMOTHER MET BAIL
AT -- MEANT BAIL, I THINK SHE
MEANT LIBERTY.
SHE MEANT THE RIGHT FOR EVERY
WOMAN TO VOTE.
I THINK SHE MEANT THE FREEDOM
TO SHOW YOUR LEGS ON A BEACH
ON A HOT SUMMER DAY.
AND I THINK SHE MEANT HOPE,
THE KIND OF HOPE THAT COMES
WHEN YOU STRUGGLE FOR
SOMETHING THAT'S REALLY
DIFFICULT, KNOWING THAT YOU
MAY NOT EVER GET THE PRIZE,
BUT THAT SOMEDAY YOUR
DAUGHTER, YOUR GRANDDAUGHTER,
OR YOUR GREAT-GRANDDAUGHTER
JUST MIGHT.
AND WHEN THEY DO, YOU WILL
YEFR BECOME -- FOREVER BECOME
A PART OF THEIR STORY.
HAPPY MOTHER'S DAY.
>> Darren: STAY WITH US.
AS WE CONTINUE OUR TRIBUTE TO
MOMS THIS MORNING.
WE'RE BACK IN A MOMENT.
UP IN A HOUSEHOLD WHERE SHE
LEARNED TO BE COMFORTABLE IN
HER OWN SKIN, THANKS TO HER
MOM.
SHE MADE SURE HER KIDS KNOW
THAT, TOO.
>> MY MOTHER LIVED A LONG AND
AMAZING LIFE.
SHE DIED IN DECEMBER AT AGE
93.
DESPITE STRUGGLING WITH
DEMENTIA, SHE NEVER LOST HER
SENSE OF HUMOR, OR HER EASE IN
LIFE.
TWO OF THE GUIDING PRINCIPLES
SHE TAUGHT ME, AND I HOPE TO
INSTILL IN MY OWN CHILDREN,
ARE, ONE, MINIMIZE THE BRAIN
SPACE YOU USE WORRYING ABOUT
WHAT OTHER PEOPLE THINK.
AND TWO, SPEND AS LITTLE TIME
AND ENERGY AS YOU CAN THINKING
ABOUT IMPROVING OR CHANGING
THE WAY YOU LOOK.
NOW, I DIDN'T GET ONTO THESE
AND ABSORB THAT WISDOM UNTIL I
WAS OLDER.
AS A LITTLE KID, I SEEMED TO
THINK I COULD GIVE HER
FEEDBACK ON HER APPEARANCE.
MY MOTHER LOOKED OLDER THAN
ALL THE OTHER MOMS.
AS THE YOUNGEST OF SEVEN
CHILDREN, SHE WAS 10 YEARS
OLDER THAN ALMOST ALL THE
MOTHERS, AND LOOKED IT.
AND I SEEMED TO THINK I COULD
TELL HER THAT SHE LOOKED THAT
OLD.
AND SHE A GREAT SENSE OF HUMOR
ABOUT IT.
SHE RAISED SIX CHILDREN BEFORE
ME, AND SHE KNEW THAT SHE WAS
GOING TO INVEST IN THE LONG
GAME.
AND INSTEAD OF RESPONDING AND
GETTING MAD, SHE WOULD RESPOND
WITH A COMMENT THAT WOULD STOP
US IN OUR TRACKS AND MAKE US
THINK.
NOW, I NEVER KNEW MY MOM
WITHOUT GRAY HAIR.
SHE WAS ALMOST 40 WHEN SHE HAD
ME.
SO, YOU KNOW, SHE HAD WRINKLES
THAT SHE DIDN'T TRY TO CONCEAL
WITH MAKEUP, SO HER BEAUTY
REGIMEN WAS PRETTY BASIC.
A FEW BOBBY PINS, PINK
LIPSTICK AND A HISS OF
ANTIPERSPIRANT, GOOD TO GO.
NOW, ON THE DAYS WHEN SHE WAS
GETTING READY TO GO TO A
COCKTAIL PARTY, THEN SHE
BROUGHT THE BEAUTY REG UP A
FEW NOTCHES.
THAT MEANT SHE BROUGHT IN
PANTY HOSE, SHE BROUGHT IN
JEAN NATE POWDER AND
HAIRSPRAY, WHICH I CAN STILL
FEEL IN THE BACK OF MY THROAT
AS I SPEAK OF IT.
NOW, I WAS SO EXCITED, THIS IS
MY LADY TRAINING.
I WOULD FIND A PERCH IN HER
ROOM AND SET UP CAMP AND WATCH
HER GET READY FOR THE BIG
EVENT.
NOW, SHE WOULD COME OUT OF THE
BATHROOM, TAKE OFF HER SHOWER
CAP, AND DROP HER TOWEL AND
START HER ROUTINE WITHOUT A
WHIFF OF SELF CONSCIOUSNESS
ABOUT HER NAKED BODY.
AND I WOULD WATCH HER FROM MY
PERCH, YOU KNOW, AND I HAD A
LOT OF ANGLES, I COULD SEE HER
JIGGLING AROUND, YOU KNOW,
KIND OF HORRIFYING.
AND I THOUGHT I NEEDED TO GIVE
HER SOME FEEDBACK.
SO I REMEMBER ONE TIME SHE WAS
PUTTING ON HER STOCKINGS, AND
THE PANTYHOSE ADVENTURE TOOK
CONCENTRATION SO YOU DIDN'T
GET A RUN.
WHILE SHE IS ROLLING THEM UP,
I SAID, YOU KNOW, MOM, IF YOU
DYED YOUR HAIR BROWN, COULD
YOU -- YOU COULD LOOK YOUNGER
LIKE ALL THE OTHER MOMS.
DIDN'T EVEN RESPOND, DIDN'T
EVEN RESPOND.
SHE IS USED TO SNARKY KIDS AND
THEIR FOOLISH OPINIONS.
SHE JUST KEPT ON.
SHE SAID, YOU KNOW, CINDY?
I DON'T REALLY MIND LOOKING
OLDER.
I CAN'T BE BOTHERED TRYING TO
LOOK DIFFERENTLY THAN I'M
SUPPOSED TO LOOK.
AND BESIDES, LOTS OF PEOPLE
GIVE ME NICE COMMENTS ABOUT MY
WHITE HAIR.
BUT I DIDN'T STOP THERE.
I HAD MORE FEEDBACK.
SO I SAID TO HER, MOM, MAYBE
YOU SHOULD GO ON A DIET.
STILL NOT FAZED, NOW, IF
ANYONE DESERVED TO HAVE A
LAYER OF FROSTING ON HER BODY,
IT WAS MY MOTHER, WHO HAD MANY
CHILDREN.
SO SHE DID NOT GET MAD,
INSTEAD, SHE SAID, SHE GAVE A
LITTLE RUB OF HER BELLY AND
SAID, YOU KNOW, YOUR FATHER
LIKES ME JUST THE WAY I AM.
AND WENT ON WITH HER
PREPARATIONS.
NOW, IF MY FATHER EVER HEARD
US GIVE FEEDBACK TO OUR MOM
ABOUT THE WAY SHE LOOKED, HE
LET US KNOW.
HE SAID YOUR MOTHER, SHE IS
STRONG, AND SHE IS HEALTHY,
AND YOU GIRLS ARE ATHLETES,
AND YOU NEED TO HAVE MEAT ON
YOUR BONES.
AND HE WENT ON TO SAY, WOMEN
WHO OBSESS ABOUT THEIR WEIGHT
AND WORRY AND GIVE FEEDBACK
ABOUT WHAT PEOPLE SHOULD EAT
OR NOT EAT, THAT -- THOSE
WOMEN ARE DREADFULLY NEUROTIC
AND EXHAUSTING TO BE AROUND.
NOW, WHAT A GIFT TO HAVE TWO
PARENTS TEACHING US TO BE
COMFORTABLE AND UNAPOLOGETIC
ABOUT OUR INDUSTRIAL-STRENGTH
CAPABLE BODIES.
AND MOTIVATED US TO TEACH OUR
CHILDREN THE SAME THING.
BUT KIDS HAVE A HARD TIME MORE
THAN EVER NOW, BECAUSE THEY
ARE PUMMELLED WITH MESSAGING
THROUGH MARKETING, THROUGH TV,
THROUGH SOCIAL MEDIA, OF
ABSOLUTELY PERFECT BODIES.
THEY HAVE NO IDEA WHAT REAL
BODIES LOOK LIKE.
SO I THOUGHT IT WOULD BE
IMPORTANT FOR ME AS A MOTHER
OF YOUNG CHILDREN TO MAKE SURE
MY KIDS HAD A REALISTIC VIEW
OF WHAT BODIES LOOK LIKE.
SO I DIDN'T COVER UP WHEN I
HEADED TO THE SHOWER.
AND OCCASIONALLY MY KIDS WOULD
GET A GLIMPSE, AND IT WOULD BE
UNSETTLING AT BEGS -- AT BEST
AND PRETTY DISTURBING, YOU
KNOW, AT WORST.
BUT THE THING IS, THIS WAS A
GIFT TO THEM.
THIS WAS A GIFT OF KEEPING THE
BAR LOW SHOWING THEM WHAT
REALISTIC, WHAT IT LOOKED LIKE
TO SEE WOMEN, SO THAT WHEN
THEY GREW UP, THEY WERE
COMFORTABLE WITH THEIR OWN
BODIES, AND ANYONE THEY SAW
NAKED, THEY WERE CHEERING THEM
ON.
AND I SEE THAT AS A PUBLIC
SERVICE.
LAST YEAR VISITING MY MOM, I
WOULD GO IN, AND IT WOULD TAKE
HER A BIT TO SORT OUT WHO I
WAS, AND THAT I WAS HER
DAUGHTER.
AND THEN I WOULD MOVE IN TO
GIVE HER A HUG.
AND SOMETIMES SHE WOULD STOP
ME WITH BOTH HANDS.
WIDE-EYED AND SAY, CINDY, WHAT
HAPPENED TO YOU?
WHERE DID YOU GET ALL THAT
GRAY HAIR?
AND I WOULD HAVE TO TELL HER
EXACTLY WHAT SHE TAUGHT ME.
I WOULD SAY, "MOM, I'M TOO OLD
NOT TO HAVE GRAY HAIR."
AND SHE WOULD GET A BIG SMILE
ON HER FACE, WINK AT ME, CLUCK
HER TONGUE AND SAY, "YOU GOT
IT, KID."
AND WE WOULD HAVE A LONG
EMBRACE, AND A BIG HEARTY
LAUGH TOGETHER.
HAPPY MOTHER'S DAY!
>> Darren: A SPECIAL MOTHER'S
DAY "YOU CAN QUOTE ME"
CONTINUES NEXT.
>> Darren: A LOT OF
INGREDIENTS WENT INTO MAKING
WHO KEVIN GALLAGHER IS TODAY.
IT SEEMS THE BURLINGTON MAN
WAS SURROUNDED BY WOMEN WHO
HAD THE PERFECT RECIPE FOR
IMPORTANT LIFE LESSONS.
IT IS NOT WHAT YOU HAVE, IT'S
WHAT YOU GIVE.
>> TODAY I WOULD LIKE TO TELL
YOU HOW A DEAD WOMAN, A
PRIEST, A CAFETERIA, AND
MEATLOAF ACTUALLY CAME TO
DEFINE SOME OF THE VALUES THAT
I STILL HAVE TO THIS DAY.
AND WHEN I SAY MEATLOAF, I AM
NOT TALKING ABOUT "PARADISE BY
THE DASHBOARD LIGHTS"
MEATLOAF, I AM TALKING ABOUT
HAMBURG.
MY MOTHER WAS THE 10TH OF 14
CHILDREN DURING THE DEPRESSION
AND LIVED IN A SMALL
THREE-BEDROOM HOUSE.
IF YOU ARE GUESSING CATHOLIC,
YOU'RE SORT OF ON MARK THERE.
SHE TALKED ABOUT THE JOYS OF
GROWING UP IN A BIG,
IRISH-CATHOLIC FAMILY.
I HAVE TO WONDER, LIKE JOY?
ALL THE TIME?
LIKE ONE BATHROOM, WASHING
CLOTHES BY HAND, BOILING WATER
ON THE STOVE ON SATURDAYS TO
GIVE 14 PEOPLE A BATH?
JOY?
REALLY?
ANYWAY, THEY HAD A BIG GARDEN
THAT THEY WERE VERY PROUD OF,
AND I'VE HEARD MANY STORIES
ABOUT IT.
THEY WOULD GROW VEGETABLES
THAT WOULD GET THEM THROUGH WHOLE SUMMER, AND THEN THE
CHILDREN WOULD FORAGE THE
NEIGHBORHOOD FOR OTHER THINGS,
SUCH AS FRUITS AND BERRIES.
AND FOR YOU PEOPLE LISTENING
TO AREN'T -- WHO AREN'T
CATHOLIC, FORAGE IS A CATHOLIC
VERSION OF STEALING.
LIKE THOU SHALT NOT FORAGE THY
NEIGHBOR'S WIFE.
MY GRANDMOTHER MAMIE, DIED
SEVERAL MONTHS BEFORE I WAS
BORN, SO I HAVE ONLY KNOWN HER
THROUGH STORIES.
AND I JUST FIND STORIES SO
RICH IN TERMS OF THAT
TRANSMISSION PROCESS THAT
CROSSES THE CURVATURE OF TIME
AND GENERATIONS THE WAY WE
SHARE OUR LIVES OVER AND OVER
AGAIN.
AND ONE OF THE STORIES THAT MY
MOTHER IS REALLY FOND OF
TELLING IS HOW HER MOTHER
COULD MAKE A DELICIOUS DINNER
FOR THE ENTIRE FAMILY WITH
ONLY A POUND OF HAMBURG.
SHE WOULD PUT BREAD IN IT, AND
EGGS AND OTHER THINGS, I DON'T
EVEN WANT TO KNOW WHAT OTHER
THINGS ARE, AND THERE WOULD BE
BAKED POTATOES AND A VEGETABLE
FROM OUR GARDEN.
OF COURSE WE HAD TO EAT IN
THREE SHIFTS BECAUSE THERE
WEREN'T ENOUGH CHAIRS OR
PLATES.
BUT WE WERE FIT, WE WERE VERY
FIT.
AND I LOOK AT PICTURES, AND I
THINK, FIT?
THIN.
FIT?
THIN.
AND WE PLAYED OUTSIDE ALL THE
TIME.
NOT LIKE KIDS TODAY.
IT'S LIKE, MOM, YOU COULDN'T
PLAY INDOORS, THERE'S NO
SOCIAL DISTANCING WITH 14
PEOPLE IN THE HOUSE.
BUT NO MATTER HOW HARD THEY
HAD IT, THERE WAS THIS
UNSPOKEN CREDO IN THE FAMILY
THAT IT DOESN'T MATTER HOW
MUCH OR HOW LITTLE YOU HAVE,
YOU TAKE CARE OF THE PEOPLE
AROUND YOU, NO MATTER WHAT.
AND I KNOW THAT VERY
PERSONALLY, BECAUSE GROWING UP
IN MY FAMILY, WE DID NOT HAVE
A LOT OF MONEY, AND WE RELIED
A LOT ON EXTENDED FAMILY TO
FILL IN THOSE GAPS AND, TRUST
ME, THERE WERE GAPS OVER THE
YEARS, AND IT WOULD HAVE BEEN
MUCH HARDER WITHOUT EXTENDED
FAMILY.
I REMEMBER A FAMILY DOWN THE
STREET, THE COLLINSES, THEY
HAD SIX KIDS, THEY LIVED RIGHT
AT THE END OF THE BLOCK.
AND THE FIRST TIME I WENT TO
THEIR HOUSE, THREE THINGS
STUCK OUT TO ME.
ONE, THEY DIDN'T HAVE HEAT.
TWO, THEY ONLY -- THE ONLY
LIGHT I COULD SEE WAS A SINGLE
BULB HANGING FROM THE KITCHEN
CEILING.
AND THIRD, THEY HAD A DIRT
FLOOR.
AND WE'RE NOT TALKING RURAL
VERMONT IN THE 1920S.
I MEAN, THIS IS THE MID-70s IN
THE CITY.
AND I CAN STILL REMEMBER THE
DISCOMFORT I WOULD FEEL,
ESPECIALLY IN MIDDLE SCHOOL,
WHEN MY MOTHER WHAT SAY,
KEVIN, I NEED YOU TO BRING
SOME TODAY TO THE NEIGHBORS.
I WOULD BE LIKE, UH.
THIS IS HOW IT USUALLY WENT.
SHE WOULD PULL OUT A COOKIE
SHEET, TAKE A PIPING HOT
MEATLOAF OUT OF THE OVEN, A
DOZEN BAKED POTATOES,
CORNINGWARE CONTAINER OF CORN
AND SEND ME DOWN THE STREET TO
THE COLLINSES, SAY.
SO DOWN I WOULD GO.
I WOULD KICK THE DOOR TO KNOCK
ON IT.
AND MRS. COLLINS WOULD COME TO
THE DOOR.
HERE, MY MOTHER SAID TO GIVE
YOU THIS.
YOU COULD TELL AT 12 YEARS OLD
I HAD GREAT SOCIAL SKILLS.
AND SHE WOULD SAY THANK YOUR
MOTHER FOR ME.
AND ONE TIME I ASKED MY MOM, I
SAID, MOM, WHY DON'T YOU BRING
THIS STUFF DOWN YOURSELF?
WHY DO YOU LIKE, MAKE ME DO
IT?
SHE SAID, KEVIN, THERE IS NO
TIME THAT HAS TIME TO VISIT
WITH OTHER MOTHERS WHEN IT'S
SUPPERTIME.
SO I REMEMBER SORT OF HOW
POIGNANT THAT WAS TO ME, GIVEN
THAT THERE WERE OTHER MOTHERS
IN MY LIFE.
AND THIS NEXT BATCH OF MOTHERS
I WANT TO SHARE WITH YOU WERE
THE CAFETERIA LADIES AT MY
HIGH SCHOOL.
YOU CAN IMAGINE I WENT TO A
CATHOLIC HIGH SCHOOL, PROBABLY
NO SURPRISE.
THESE WOMEN WOULD COME IN
FIRST THING IN THE MORNING,
BEFORE ANY STUDENTS CAME, AND
THEY PRETTY MUCH TREATED THEIR
STOVES THE WAY THE PRIEST
TREATS THE ALTAR AT THE
CHURCH.
AND THEY WOULD MAKE HOMEMADE
FOOD FOR 500 KIDS AND 50
STAFF, AND IF IT WAS
MRS. FRANZONI COOKING WE WERE
PROBABLY GTH TO HAVE SPAGHETTI
AND MEATBALLS, IF THERE IS
MRS. JEDSINSKI WE WOULD HAVE
KIELBASA, BOILED CABBAGE AND
CARROTS.
MRS. O'REILLY, PROBABLY HAD
FISH STICKS.
SHE DIDN'T REALLY LIKE TO COOK
AND SHE WASN'T ACTUALLY A VERY
GOOD COOK.
FORTUNATELY FOR ME, I LOVED
HOT LUNCH, AND FORTUNATE
BECAUSE WE GOT IT FOR FREE,
BECAUSE OUR FINANCIAL
SITUATION.
AND -- DO YOU REMEMBER THOSE
TRAYS?
THOSE MINT GREEN MELMAC TRAYS
WITH THE COMPARTMENTS?
I LOVE THOSE.
WHAT I LIKED MORE THAN THE
TRAYS WAS MRS. HIEBER.
SHE WAS THE CASHIER AT THE END
OF THE HOT LUNCH LINE.
AND SHE WAS VERY SENSITIVE TO
THE FACT THAT KIDS THAT GOT
FREE LUNCH OFTEN WERE PROBABLY
A LITTLE MORE SELF CONSCIOUS
AND POTENTIALLY MORE
EMBARRASSED.
SO WHEN I WOULD GET UP TO THE
REGISTER, SHE WOULD PRETEND TO
RING IN SOMETHING, AND THEN
SOMETIMES SHE WOULD HAND ME
BACK A QUARTER, AND WINK, AND
SORT OF SAY, HERE'S YOUR
CHANGE, HAVE A GOOD DAY.
AND THIS KIND OF SCHOOL
PHILOSOPHY REALLY CAME FROM
OUR PRINCIPAL, FATHER LE
VALLEY, WHO REALLY SET THE
TONE THAT GIVING AND TAKING
CARE OF ARE REALLY THE CORE
VALUES OF LIFE.
AND IT WAS PRETTY COMPETITIVE,
GIVING AND CARING AT OUR
SCHOOL WAS ABOUT AS
COMPETITIVE AS OUR D1 FOOTBALL
TEAM WAS.
WHEN I TAKE ALL THESE
ELEMENTS, I THINK ABOUT A DEAD
WOMAN, A PRIEST, A CAFETERIA,
A MEATLOAF, AND I THINK, WOW,
HOW AMAZING THAT THESE THINGS
CAME TO DEFINE THE MAN I AM
TODAY.
I WILL SAY, THOUGH, THAT IF IT
WEREN'T FOR CHUCK, GROUND
CHUCK, I PROBABLY WOULD HAVE
NOT LEARNED HOW TO BE AS GOOD
A NEIGHBOR.
HAPPY MOTHER'S DAY!
>> Darren: AND THAT WILL DO IT
FOR THIS SPECIAL MOTHER'S DAY
"YOU CAN QUOTE ME."
THANK YOU TO OUR SPEAKERS AND
TO THE GOVERNOR, AND THANK YOU
FOR WATCHING.
TO MY MOM, AND ALL THE MOTHERS
OUT THERE, HAPPY MOTHER'S DAY.
TAKE CARE.
Captioning provided by
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