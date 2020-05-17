YCQM May 17, 2020

BURLINGTON, Vt. Darren: GOOD MORNING,
EVERYONE, I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON "YOU CAN QUOTE
ME," TOO MUCH BEER AND CIDER,
NOT ENOUGH SANITIZER.
SO WHAT DO YOU DO?
VERMONT COMPANIES SWITCHED IT
UP.
YOU'LL SEE IN A SHORT FILM
JUST AHEAD.
PLUS, I'M TALK TO THE FILM'S
PRODUCER.
ALSO, BURLINGTON'S RESPONSE TO
COVID-19.
REOPENING THE ECONOMY AND AN
UPDATE ON CONSTRUCTION AND THE
POSSIBILITY FOR A HUGE TAX
HIKE.
TOPICS I'LL DISCUSS WITH
BURLINGTON MAYOR MIRO
WEINBERGER.
MAYOR, THANKS FOR JOINING US.
>> IT'S A PLEASURE TO BE WITH
YOU, DARREN.
>> Darren: THANK YOU.
LET'S START WITH BURLINGTON'S
COVID RESPONSE.
SOME RECREATIONAL ACTIVITIES
ARE OPENING; SOME ARE NOT.
BREAK IT DOWN FOUR US.
AND THE REASON FOR WHAT GETS
THE GREEN LIGHT.
>> YEAH, DARREN, I'M REALLY
GRATEFUL TO BE SHARING THAT
BECAUSE VERMONTERS HAVE DONE
AN OUTSTANDING JOB
SACRIFICING, WORKING HARD TO
FLATTEN THE CURVE AND BRING
DOWN THE PRESENCE OF THE VIRUS
HERE IN CHITTENDEN COUNTY AND
THE WHOLE STATE OF VERMONT,
EXCEPTIONATELY SO.
WE ARE IN A POSITION TO START
TO REOPEN IMPORTANT PARTS OF
OUR SOCIETY.
THE PARTS THAT REALLY HAVE
HIGHEST VALUE FIRST, AND
CERTAINLY OUR PARK SPACE ARE
ONE OF THOSE.
WE KNOW GETTING OUTDOORS IS
REALLY IMPORTANT FOR MENTAL
HEALTH, FOR OUR PHYSICAL
HEALTH, AND SO WE ARE
MOVING -- WE'VE MOVED QUICKLY
OVER THE LAST COUPLE WEEKS AS
THE GOVERNOR HAS DONE SOME
IMPORTANT LOOSENING, AND
REALTY POINT, OUR PARKS HAVE
ALWAYS BEEN OPEN, THEY NEVER
CLOSE, BUT NOW SOME OF THE
PARKS FACILITIES ARE BACK OPEN
AGAIN AS WELL.
THE TENNIS COURTS, BASKETBALL
COURTS WILL BE OPEN THIS
WEEKEND.
WE DO ENCOURAGE PEOPLE TO
UNDERSTAND THAT WE ARE NOT
REALLY -- PEOPLE ARE NOT
ALLOWED TO HAVE FULL-CONTACT
GAMES YET, BUT WE'RE HAPPY TO
HAVE ALL THESE FACILITIES BACK
OPEN.
>> Darren: WHAT ABOUT DINING
AND RETAIL, ANY UPDATES?
>> YES.
SO, YOU KNOW, THE GOVERNOR
HASN'T QUITE GREEN-LIGHTED
THAT YET.
HE SIGNALED TODAY THAT THAT IS
COMING SOON.
AND WE WANT TO BE READY WHEN
HE DOES SAY THAT'S OKAY.
WE COMMITTED TO HAVE A PLAN IN
PLACE, A STREAMLINED
APPLICATION PROCESS BY
MEMORIAL DAY FOR ANY
RESTAURANT OR RETAIL OUTLET OR
REALLY ANY BUSINESS THAT WANTS
TO EXPAND THEIR OPERATIONS
INTO THE PUBLIC RIGHT AWAY,
INTO THE GREENBELT, THE
SIDEWALKS, WE MAY EVEN END UP
CLOSING DOWN SOME STREETS TO
ALLOW BUSINESSES TO SPREAD
OUT, BE ABLE TO ALLOW OUTDOOR
SOCIALLY, PHYSICALLY DISTANT
OPERATIONS TO GET UNDERWAY.
I THINK THIS IS REALLY
IMPORTANT.
WE KNOW THAT OUR SMALL
BUSINESSES HERE IN BURLINGTON,
WHICH ARE CRITICAL PART OF WHY
THIS IS SUCH A GREAT PLACE TO
LIVE, YOU KNOW, THEY ARE
AUTHENTIC, A WAY OF LIFE, AND
A LIVELIHOOD FOR MANY
VERMONTERS, AND THEY HAVE BEEN
HIT EXTREMELY HARD IN THIS
FIRST WAVE OF THIS PANDEMIC.
THIS IS, I HOPE, A WAY THAT
THEY CAN START GENERATING SOME
SIGNIFICANT REVENUE AGAIN.
AND THE CITY WILL DO
EVERYTHING WE CAN TO SUPPORT
THEM, ADD A STREAMLINED
PROCESS, LET THEM TAKE UP MORE
SPACE THAN WE NORMALLY WOULD,
AND WE THINK WE CAN DO THAT IN
A WAY THAT IT'S SAFE AS WELL,
BECAUSE OUTDOOR ACTIVITIES
SEEM TO BE MUCH SAFER THAN
INDOOR ACTIVITIES WITH THIS
VIRUS.
>> Darren: WE GOT NEW NUMBERS
FROM THE BURLINGTON BUSINESS
ASSOCIATION, THE BBA SAYS
THERE WAS ONE COMMERCIAL
VACANCY DOWNTOWN BEFORE COVID.
THE ORGANIZATION EXPECTS TEN
MORE WITHIN TWO WEEKS.
ARE BUSINESSES GOING UNDER
BECAUSE OF THIS?
>> I'M SURE THERE WILL BE SOME
BUSINESSES, DARREN.
I MEAN, THIS IS UNLIKE
ANYTHING WE HAVE SEEN IN THIS
COMMUNITY PROBABLY IN A
HUNDRED YEARS.
THIS IS WHY ALL OF US, IF WE
HOPE TO HAVE A DOWNTOWN
BURLINGTON ON THE OTHER SIDE
OF THIS THING, LIKE WE HAD
GOING IN, WE ALL NEED TO DO
EVERYTHING WE CAN.
SO THE CITY, IN ADDITION TO
WHAT I JUST TALKED ABOUT WITH
CHANGING THE RULES TO MAKE IT
POSSIBLE FOR BUSINESS TO
HAPPEN IN A NEW WAY, WE ARE
LOOKING AT A VARIETY OF LOCAL
RELIEF EFFORTS WHERE WE CAN
ACTUALLY PUT SOME DOLLARS INTO
THESE BUSINESSES THROUGH
WAIVING VARIOUS FEES AND
TAXES, AND SOME LOAN AND GRANT
PROGRAMS.
THE OTHER THING THAT WE ARE
DOING, AND THAT I -- I WANT
ALL VERMONTIANS TO KNOW ABOUT,
WE HAVE THE RESOURCE AND
DISCOVERY SET UP SINCE THE END
OF MARCH.
IT IS THERE TO PROVIDE
ONE-ON-ONE HELP TO ANYONE IN
BURLINGTON WHO NEEDS IT.
IF YOU ARE A RENTER WHO
DOESN'T KNOW HOW TO MAKE RENT
PAYMENT, IF YOU ARE A BUSINESS
THAT IS STRUGGLING THROUGH
THIS PERIOD, AND YOU DON'T
KNOW HOW TO GET HELP, GET IN
TOUCH WITH US, WE WILL PROVIDE
ONE-ON-ONE CONSULTING.
WE HAVE HELPED MANY PEOPLE,
ALMOST 900 DIFFERENT
BURLINGTONIANS REACHED OUT TO
US.
WE'VE HELPED MANY OF THEM
ACCESS THE CONSIDERABLE RELIEF
RESOURCES AVAILABLE AT OTHER
LEVELS OF GOVERNMENT.
WE ARE GOING TO KEEP DOING
THAT WORK AS LONG AS IT'S
HELPFUL.
>> Darren: EXPERTS SAY WITH
MORE BUSINESSES REOPENING
WE'RE EXPECTING AN UPTICK IN
CASES.
IS YOUR ADMINISTRATION
PREPARING FOR THAT IN
BURLINGTON?
>> YEAH, WE SURE ARE, DARREN.
SO, AND IT IS NOT JUST THE
CITY THAT NEEDS TO PREPARE FOR
THIS.
EVERYONE NEEDS TO UNDERSTAND
WHAT THE NEW PLAN IS.
YOU KNOW, WE FINISHED
ESSENTIALLY THE FLATTEN THE
CURVE STAGE OF THIS PANDEMIC,
AT LEAST FOR NOW, AND WE ARE
MOVING INTO THE BOX IT IN
STAGE.
AND THE IDEA HERE IS THAT BY
HAVING THESE GOOD PUBLIC
HEALTH MEASURES TO TEST, TO
CONTACT TRACE, TO SUPPORT
PEOPLE WHO NEED TO GO INTO
ISOLATION BECAUSE THEY TEST
POSITIVE, AND TO QUARANTINE
SUPPORT PEOPLE
SELF-QUARANTINING, IF THEY
HAVE BEEN IN CONTACT WITH
SOMEONE, IF WE DO THOSE FOUR
THINGS WELL, WE WILL BOX IN
THE VIRUS, AND THAT WILL ALLOW
ALL OF US TO GET OUT OF THE
BOX AND REOPEN MORE AND MORE
OF OUR ECONOMY.
SUCCESSFUL PUBLIC HEALTH IS
VERY MUCH TIED TO THE RESTORE
AGS OF -- RESTOING OUR
ECONOMY.
IT IS POSSIBLE YOU OR SOMEONE
YOU KNOW IS GOING TO HAVE TO
DEAL WITH THE VIRUS IN SOME
WAY IN THE COMING MONTHS.
WE'LL BE LIVING WITH THIS
VIRUS FOR A LONG TIME TO COME,
IT APPEARS, BEFORE THERE IS
REALLY AN EFFECTIVE THERAPY OR
A VACCINE IN PLACE.
YOU MAY BE CALLED ON TO
CONTINUE TO SACRIFICE IN
ISOLATION, OR QUARANTINE, IN
THE COMING WEEKS AND MONTHS,
AND THE CITY IS GOING TO DO
EVERYTHING IT CAN TO SUPPORT
BURLINGTONIANS WHO HAVE TO GO
THROUGH THAT IN THE TIME
AHEAD.
AN EXAMPLE OF THAT IS COMING
UP ON JUNE 1ST, WE DO EXPECT
THAT THERE WILL BE STUDENTS
RETURNING FOR THE START OF THE
MONTH AND IT IS TRADITIONALLY
A TIME WHEN A LOT OF NEW
RENTALS BEGIN.
WE ARE WORKING CLOSELY WITH
UVM AND THE STATE TO MAKE SURE
THERE IS A GOOD PLAN IN PLACE
TO MAKE SURE THESE RETURNING
STUDENTS, FIRSTFUL ALL, DON'T
COME -- FIRST OF ALL, DON'T
COME BACK IF THEY CAN AVOID
IT.
THERE ARE STILL HOTSPOTS
ELSEWHERE IN THE REGION AND WE
WOULD JUST AS SOON PEOPLE STAY
WHERE THEY ARE UNTIL THOSE
HOTSPOTS ARE CALMED DOWN.
IF THEY HAVE TO COME BACK, WE
WANT TO MAKE SURE THEY GET THE
RIGHT TESTING AND SUPPORT
DURING ISOLATION SO THAT THEY
DON'T NEED -- WE DON'T WANT --
WE DON'T THINK THEY WANT TO BE
VECTORS OF THIS VIRUS
REINFLAMING IN THE COMMUNITY.
WE ARE WORKING HARD ON THAT.
>> Darren: THE PANDEMIC TAKING
A HUGE TOLL ON THEED
INDICATION FUND -- THE
EDUCATION FUND, AND BURLINGTON
ALONE IS LOOKING AT A HUGE
HOLE.
EARLY PREDICTIONS THAT
TAXPAYERS COULD SEE A 22% TAX
HIKE TO MAKE UP FOR THAT.
HOW IS THAT EVEN FEASIBLE FOR
A CITY THAT SOME ARGUE ALREADY
HAS HIGH TAXES, MAYOR?
>> WELL, THAT'S NOT GOING TO
HAPPEN ON THE CITY TAX SIDE,
I'LL TELL YOU THAT.
I AM PUTTING TOGETHER A BUDGET
THAT EVEN THOUGH THE VOTERS
JUST APPROVED A SIGNIFICANT
TAX INCREASES THIS PAST MARCH
FOR THE MUNICIPAL SIDE, I
DON'T THINK IT'S THE RIGHT
TIME TO BE IMPLEMENTING THIS.
SO THE BUDGET I AM PLANNING ON
COMING FORWARD WITH WILL NOT
HAVE THOSE TAXES THAT WERE
APPROVED IN MARCH IN THEM.
IN ADDITION, WE HAVE ALREADY
ANNOUNCED THAT ANYONE WHO HAS
BEEN HIT BY THIS PANDEMIC, AND
IS GOING TO HAVE A HARD TIME
MAKING THEIR JUNE PROPERTY TAX
PAYMENT CAN DEFER THAT
PROPERTY TAX PAYMENT FOR A
COUPLE MONTHS WITHOUT ANY
PENALTY OR INTEREST, AND WE
ARE GOING TO LOOK AT THE
PEOPLE -- PEOPLE SHOULD KNOW
THEY CAN GO TO THE CITY
WEBSITE RIGHT NOW AND APPLY
FOR THE BENEFIT.
THEY SHOULD DO SO BEFORE JUNE
1ST.
WE ARE GOING TO LOOK AT THE
NEED THERE, AND DETERMINE
WHETHER IF ANYTHING ELSE THE
CITY CAN DO TO OFFER FURTHER
HELP TO PROPERTY TAXPAYERS.
AND THEIR RESIDENTIAL AND
COMMERCIAL TENANTS.
I WILL SAY THIS.
IT IS IMPORTANT, I BELIEVE,
THAT WE KEEP THE CITY
FINANCIALLY SOLVENT THROUGH
THIS AS WELL.
WE HAVE A REALLY IMPORTANT JOB
TO DO AS A CITY, WHETHER IT'S
ON THE FIRST RESPONDERS SIDE,
OR KEEPING THE PARKS OPEN, YOU
KNOW, WE NEED TO MAKE SURE THE
CITY OF BURLINGTON CONTINUES
TO PROVIDE THE PUBLIC SERVICES
THAT PEOPLE EXPECT.
WE FACE OUR OWN FINANCIAL
CHALLENGES, PERHAPS A $15
MILLION LOSS OF REVENUES AS A
RESULT OF THE ECONOMIC
SHUTDOWN THAT WE'VE BEEN
THROUGH, AND WE ARE GOING TO
HAVE TO BALANCE ANY DIRECT
RELIEF EFFORTS THE CITY CAN
PROVIDE AGAINST THAT
RESPONSIBILITY TO CONTINUE TO
PROVIDE CITY SERVICES.
AND THAT IS WHY I DO CONTINUE
TO REMIND PEOPLE, DARREN, THE
BEST WAY THE CITY CAN HELP
PEOPLE WHO ARE IN NEED, WHO
ARE IN TROUBLE RIGHT NOW, IS
THE POTS OF RELIEF HELP COMING
FROM THE FEDERAL GOVERNMENT,
WE CAN DO THAT IF YOU REACH
OUT TO THE CITY AT THE
RESOURCE AND RECOVERY CENTER.
>> Darren: THE LOSS OF
REVENUE, MAYOR, IS THAT GOING
TO IMPACT, SAY, ROAD
CONSTRUCTION?
HAVE YOU EYED WHERE CUTS WOULD
HAVE TO HAPPEN?
>> WE'RE WORKING VERY HARD ON
THAT RIGHT NOW, DARREN.
IT'S, YOU KNOW, THIS HIT JUST
AS WE WERE KIND OF FINALIZING
OUR BUDGET PLAN FOR FY 21,
WHICH FOR US BEGINS IN JULY.
WE HAD TO COMPLETELY REWRITE
THAT BUDGET.
WE ARE GOING TO HAVE ANOTHER
PRESENTATION ON THIS UP TO
ABOUT THREE OR FOUR WEEKS AGO,
WE'LL HAVE A MORE DETAILED
SESSION NEXT WEEK, AND THERE
WILL CERTAINLY, IF WE DO NOT
GET MILLIONS OF DOLLARS OF
HELP FROM THE FEDERAL
GOVERNMENT, WHICH WE MAY, I
KNOW OUR CONGRESSIONAL
DELEGATIONS WORKING VERY HARD
ON THIS, WE'RE IN CONVERSATION
WITH SENATOR LEAHY'S OFFICE ON
THIS MULTIPLE TIMES EVERY
WEEK, AND I'M HOPEFUL THAT WE
WILL GET SOME HELP.
IF WE DON'T,
BURLINGTONIANS SHOULD EXPECT
SERVICE CUTS.
WE WILL NEED TO CUT BACK IN
NUMEROUS AREAS.
WE WILL BE STARTING TO TALK IN
MORE DETAIL ABOUT WHAT THOSE
ARE NEXT WEEK AT A SPECIAL
SESSION WITH THE CITY COUNCIL.
I WILL SAY THIS.
ONE OF THE PRINCIPLES THAT IS
GUIDING ME THROUGH THIS IS I
DON'T WANT TO HAVE A GREATER
IMPACT ON THE ECONOMY IN THIS
AREA THAN THE RECESSION HAS
ALREADY -- IS ALREADY HAVING.
I DON'T WANT TO PUT MORE
PEOPLE OUT OF WORK.
I DON'T WANT TO PUT CITY
WORKERS OUT OF WORK SO THEY
ARE NO LONGER PARTICIPATING IN
THE ECONOMY.
IF WE CAN KEEP THESE MAJOR,
VITAL INFRASTRUCTURE PROJECTS
GOING, I THINK THAT'S
IMPORTANT TO DO AS WELL.
SO IF YOU'RE OUT AND ABOUT,
YOU WILL SEE WE HAVE ALREADY
BEGUN SOME OF THE SEASON'S
CONSTRUCTION WORK.
BEHIND ME, CITY HALL PARK HAS
A CREW OUT THERE RIGHT NOW,
THAT CONSTRUCTION PROJECT HAS
STARTED UP AGAIN.
PEOPLE -- I AM GOING TO DO
EVERYTHING I CAN TO KEEP THIS
BIG FOCUS ON MOVING THE
INFRASTRUCTURE WORK FORWARD,
BOTH BECAUSE WE NEED IT, AND
BECAUSE I THINK IT WOULD EVEN
HURT THE ECONOMY EVEN MORE IF
WE STOPPED THOSE JOBS.
>> Darren: MAYOR WEINBERGER,
THANK YOU VERY MUCH.
WE APPRECIATE YOUR TIME.
TAKE CARE, BE SAFE.
>> DARREN, YOU AS WELL.
THANK YOU.
I KNOW THESE ARE TOUGH TIMES
ON YOU GUYS AS WELL.
WE'LL GET THROUGH THIS
TOGETHER, THOUGH.
>> Darren: THANK YOU.
STRAIGHT AHEAD, UNTAPPED
POTENTIAL.
HOW VERMONT'S BEVERAGE
INDUSTRY TEAMED UP TO RECYCLE
BEER, SPIRITS, AND CIDERS INTO
HAND SANITIZER.
YOU'RE WATCHING "YOU CAN QUOTE
ME."
WE'RE BACK IN A MOMENT.
>> Darren: THERE IS A GLUT OF
EXPIRING DRAFT BEER, KOMBUCHA
AND CIDER AROUND VERMONT,
BECAUSE VEST TRAUNTS AND
BARS -- RESTAURANTS AND BARS
SHUT DOWN DURING THE PANDEMIC.
INSTEAD OF ALL THOSE KEGS
GOING TO WASTE, VERMONT
BREWERS, SPIRIT-MAKERS AND
CIDERYS TEAMED UP TO SPIN OFF
THE ALCOHOL FROM THOSE KEGS TO
MAKE HAND SANITIZER.
THE PROJECT STARTED WITH
CALEDONIA SPIRITS, AND AQUA
VITE WHO MADE SANITIZER TO
GIVE AWAY TO PEOPLE ON THE
FRONT LINES.
AND IT BLEW UP FROM THERE.
AND NOW, SEVERAL COMPANIES ARE
MAKING SANITIZER FOR SALE.
THE EFFORT AND PARTNERSHIP WAS
THEN HIGHLIGHTED WITH A SHORT
FILM CALLED A "SPIRITED
RESPONSE".
>> CHINESE OFFICIALS ARE
RACING TO CONTAIN A QUICKLY
SPREADING VIRUS.
THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
HAS JUST DECLARED THAT THIS IS
A PANDEMIC.
AMERICANS SHOULD BRACE FOR THE
LIKELIHOOD THE CORONAVIRUS
WILL SPREAD TO COMMUNITIES IN
THE U.S.
>> CORONAVIRUS DRIVING A
CONSUMER SCRAMBLE FOR HAND
SANITIZER.
>> I DECLARED A STATE OF
EMERGENCY.
I ORDERED THE CLOSURE OF BARS
AND RESTAURANTS STATEWIDE AND
PUT IN A WIDE RANGE OF
MEASURES TO SLOW THIS
PANDEMIC.
>> IT WAS OMINOUS IN A WAY,
YOU KNOW.
STARTED TO HEAR THE NEWS FROM
ASIA ABOUT THE PANDEMIC, AND
THEN WE HEAR IT WAS COMING.
I REMEMBER DISTINCTLY WAKING
UP IN THE MIDDLE OF THE NIGHT
AND HAVING A MOMENT WHERE I
ASKED MYSELF, YOU KNOW, WHAT
DO I NEED TO DO, WHAT DO WE
NEED TO DO?
AND I CALLED A GOOD FRIEND AT
THE HOSPITAL, AND JUST ASKED
HIM THAT VERY QUESTION.
AND I WILL NEVER FORGET WHAT
HE SAID TO ME.
HE SAID VERY
SPECIFICALLY, "EVERYTHING YOU
CAN."
\M\M
[ SOMBER MUSIC ]
\M\M
>> I STARTED CONTACTING EACH
OF OUR PARTNERS, YOU KNOW, AT
THE ONSET OF THIS PANDEMIC.
ONE OF THOSE CONVERSATIONS WAS
WITH JEFF WEAVER AT
AQUAVITE IN MIDDLEBURY.
WE WERE DISCUSSING THIS.
HE SAID, YOU KNOW, I HEAR, YOU
KNOW, I HEAR TELL OF OTHER
SPIRITS IS MAKING HAND
SANITIZER.
WE ARE TALKING TO THEM ABOUT
DOING IT.
WE HAVE A SPINNING CONE, WHERE
WE ALREADY SPIN THE ALCOHOL
OFF OUR KOMBUCHA.
>> I HAD A FRONT PORCH FORUM
DIY HOW TO MAKE YOUR OWN HAND
SANITIZER.
IT HIT ME THAT THERE WAS GOING
TO BE A HUGE SANITIZER
PROBLEM.
WHEN I HAD THAT REALIZATION, I
REACHED OUT IT A BUNCH OF
PEOPLE IN THE LOCAL COMMUNITY,
FIGURING OUT HOW TO GET
INVOLVED.
WE HAD BEEN EXTRACTING ALCOHOL
FROM KOMBUCHA FOR FIVE YEARS
NOW, BUT WE QUICKLY FORMED A
COLLABORATION.
>> WHEN YOU ARE A DISTILLER,
ONE OF THE THINGS YOU DO, YOU
ARE CONSTANTLY DIPPING YOUR
HANDS IN SPIRITS.
YOU DILUTE IT A LITTLE BIT BY
SPREADING IT AROUND IN YOUR
HANDS.
SO WE HAD A LOT OF INTERNAL
JOKES THAT WE WILL NEVER RUN
OUT OF HAND SANITIZER.
WE DIDN'T MAKE IT, BUT WHEN
THIS STARTED TO BUILD UP, WE
WERE LIKE, WHAT IF WE HELD A
TEAM-BUILDING EVENT, BROUGHT
THE WHOLE TEAM TOGETHER THAT
LET'S MAKE OUR OWN HAND
SANITIZER.
THAT WAS SUPPOSED TO BE A
TEAM-BUILDING EXERCISE.
KIND OF A WAY TO BRING SOME
SORT OF FUN LIGHT TO A
CHALLENGING SITUATION.
BUT I THINK IT WAS WHEN THE
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
LET US KNOW THAT THEY HAD 1500
FIRST RESPONDERS THAT HAD NO
HAND SANITIZER, AND THEN WE
DID END UP MAKING A SMALL
BATCH THAT WENT TO THE FOOD
BANK.
THEY WERE OUT OF HAND
SANITIZER.
AND, YOU KNOW, WE DID THESE
VERY SMALL ORDERS.
TO BE HONEST, WE WEREN'T SURE
IF IT WAS COMPLIANT.
BUT WHEN A FIRST SOND
RESPONDER NEEDS HAND
SANITIZER, THEY WILL TAKE
WHATEVER.
FIRE DEPARTMENT NEEDS HAND
SANITIZER, POLICE OFFICERS
NEED IT, EMS NEEDS HAND
SANITIZER.
\M\M
>> AND THEN WE STARTED TO
REALIZE THERE WAS GOING TO BE
A HUGE PROBLEM WITH BEER IN
THE MARKET.
ALL THE KEGS BEING SHUT DOWN
BECAUSE OF RESTAURANTS.
SO I REACHED OUT TO OUR
VERMONT DISTRIBUTION, AND SURE
ENOUGH, HE SAID HE WAS SITTING
ON 68,000 GALLONS OF BEER.
>> I AM A MIDDLEMAN OF SORTS,
WE DON'T MAKE ANYTHING HERE.
WE BUY FROM MANUFACTURERS,
SUPPLIERS, OUR PARTNERS, BE
THEY NATIONAL, INTERNATIONAL
OR LOCAL.
MANY LOCAL SUPPLIERS ARE A BIG
PART OF WHAT WE DO HERE.
UPWARDS OF 20% OF WHAT WE DO
IS OUR LOCAL PARTNERS.
DRAFT BEER SPECIFICALLY IS
PERISHABLE, HAS ABOUT 45 DAYS
OF SHELF LIFE.
FOR US WHAT THAT MEANT WAS,
WHEN THEY GOT CLOSED THAT
WHOLE CHANNEL CLOSED FOR US.
WE STARTED TO DISCUSS THE
POTENTIAL OF SPINNING THE
ALCOHOL OFF OF OUR BEER, AS
WELL AS, YOU KNOW, HE DOES IT
WITH KOMBUCHA, BUT YOU CAN
SPIN IT OFF ANYTHING.
THE YIELD ISN'T VERY GOOD,
ONLY A 6% YIELD, BUT IT
DOESN'T MATTER.
THE ISSUE IS, IT IS TAKING
SOMETHING THAT IS GOING --
WOULD BE ORDINARILY THROWN
AWAY, AND TURNING IT AROUND
AND MAKING IT PURPOSEFUL.
>> THERE'S A GLUT OF, YOU
KNOW, EXPIRING BEER KEGS, IN
EVERY COOLER AROUND THE STATE,
WHETHER IT'S A RESTAURANT OR
AT A WHOLESALER, OR AT, YOU
KNOW, A PLYER THEMSELVES -- A
SUPPLIER THEMSELVES.
SO THOSE BEER KEGS ARE COMING
TO US, AND WE ARE REMOVING THE
BEER FROM THE KEG, GETTING IT
INTO LARGER TANKS, AND
AGITATING IT TO GET THE FOAM
OUT, TRYING TO DEGAS THE
LIQUID.
THEN WE TRANSPORT IT WITH OUR
TANKER THAT WE USE TO MOVE
CIDER AROUND IN OUR REGULAR
EVERYDAY OPERATIONS.
\M\M
>> WE GET THE BEER PROCESSED
THROUGH OUR SPINNING CONE,
BASICALLY A CONTINUOUS FLOW
DISTILLATION MACHINE.
YOU CAN RUN IT 24 HOURS A DAY
STRIPPING ALCOHOL OFF.
AND IT IS DONE UNDER VACUUM
PRESSURE.
IT FOSS L I WILL SIZES THE
ETHANOL.
AND THEN THE BEER THAT'S NOW
FLUSHING THROUGH HAS LOWER
CHEMICALS AND EVERYTHING.
SO IT HELPS OUT EVERYBODY.
>> WE'VE GOT KOMBUCHA SPIRIT,
OR BEER SPIRIT, YOU KNOW, ONE,
AN AMAZING FIND, BUT, TWO, YOU
KNOW, JEFF IS REALLY EQUIPPED
TO DO SOMETHING THAT WE REALLY
CAN'T DO.
WE'RE QUIPPED TO TAKE
SOMETHING AROUND 100, 130
PROOF AND BRING IT UP 190
FROOF.
AND THE REALITY -- PROOF.
MOST DISTILLERIES DON'T
ACTUALLY HAVE A CONE.
WE CAN'T TAKE SOMETHING UP TO
190 PROOF.
>> DISTILLERY IS NAMED AFTER
RYAN'S -- THE STILL IS NAMED
AFTER RYAN'S GRANDMOTHER.
IT IS A HYBRID.
IT IS CURRENTLY BEING USED AS
A 40 WEIGHT COLUMN STILL.
BOTH OF THE LARGE COLUMNS ARE
BEING UTILIZED TO TURN THE
130-PROOF SPIRIT THAT WE ARE
STARTING WITH INTO 190-PROOF
SPIRIT.
>> THE WHOLE SITUATION IS A
BUNCH OF VERMONTERS DOING WHAT
VERMONTERS DO WELL, WHICH IS
CALL UP YOUR NEIGHBOR AND SAY
HOW CAN I HELP YOU OUT.
>> ALL THESE PEOPLE ARE
PIVOTING QUICKLY TO SOLVE NEW
PROBLEMS.
ALSO HELPING THEIR BUSINESS AT
THE SAME TIME.
SO IT IS GOOD TO SEE,
ENTREPRENEURS.
SOUNDS GREAT.
>> WE TAKE THE CONCEPT OF
BEING A GOOD CITIZEN
SERIOUSLY.
AND WHEN THIS WHOLE MESS
STARTED, IT WAS A HUGE
OPPORTUNITY FOR ALL OF US TO
BE GOOD CITIZENS TOWARDS EACH
OTHER.
>> WHAT'S NOT SURPRISING IS
THE REACTION.
IT IS THE SPIRIT OF THE
COMMUNITY, OF VERMONTERS,
COLLABORATION AMONGST
VERMONTERS, COOPERATION
AMONGST, YOU KNOW, ALL THE
CITIZENS OF THIS STATE.
THE GALVANIZING NATURE OF HOW
PEOPLE CAME TOGETHER SO VERY,
VERY WELL THROUGH IRENE, AND
I'M SEEING EXACTLY THE SAME
THING, IF NOT EVEN STRONGER.
\M\M
\M\M>> THIS STORY IS FAR FROM
DONE.
WE'RE TALKING FULL-TIME ABOUT
HOW TO GET THESE SAFETY
PRODUCTS INTO THE HANDS OF
EVEN MORE IMPACTED PEOPLE.
THERE'S A WAY WE LIVE AND DO
BUSINESS WILL NEVER BE THE
SAME, BUT OUR "SPIRITED
RESPONSE," ONE OF MANY
INSPIRING STORIES, IS A
REMINDER THAT WHATEVER
CHALLENGES COME NEXT, OUR
COMMUNITY WILL BE READY AND
EMERGE EVEN STRONGER THAN
BEFORE.
\M\M
>> Darren: SO WILL THESE
BEVERAGE MAKERS WEATHER THE
COVID STORM, AND CAN
RESTAURANTS AND BARS RECOVER?
I TALK ABOUT THAT, AND HOW
SWITCHING TO SANITIZER CAME
ABOUT WITH THE FILM'S
PRODUCER.
>> I AM RYAN CHAFFIN FROM
FARRELL DISTRIBUTING JOINS ME
NOW.
THANK YOU FOR JOINING US.
>> THANKS, DARREN.
>> Darren: HOW MUCH BEER,
CIDER, KOMBUCHA, WOULD HAVE
GONE TO WASTE IF IT HADN'T
BEEN TURNED INTO SSANITIZER?
>> AT THE TIME, IF YOU
REMEMBER, MIDDLE MARCH IS A
BUSY TIME IN THE STATE OF
VERMONT.
WE WERE GEARING UP FOR A BUSY
WINTER, AND ALL THE FOLKS ON
THE SLOPES THAT LIKE A NICE
APRES BEVERAGE.
IT WAS AROUND 70,000 GALLONS,
WHICH IS A LOT OF BEER.
>> Darren: HOW MANY VERMONT
COMPANIES ARE JOINING THIS
EFFORT?
>> THERE IS A HANDFUL.
WE REPRESENT OVER 14 OR 15
VERMONT BREWERIES, AS WELL AS
CIDERYS AND KOMBUCHA MAKERS,
SO BASICALLY ALL THE KEGS THAT
WERE GOING OUT OF CODE AT THAT
TIME WERE PART OF THE GENERAL
MIX, AS WELL AS SOME NATIONAL
BRANDS AS WELL.
>> Darren: SOME PRODUCT WAS
GIVEN AWAY EARLY IN THE
PANDEMIC, SOME SANITIZER, BUT
THEY ARE SELLING IT NOW.
IS THIS HELPING THESE
COMPANIES STAY AFLOAT?
>> I BELIEVE SO.
RYAN OVER AT CALEDONIA SPIRITS
WAS GENEROUS EARLY ON WHEN HE
SAW THERE WAS A PROBLEM, AND
THERE WAS A NEED FOR FROSTLINE
WORK -- FRONT LINE WORKERS, HE
WAS VERY GENEROUS.
SO, YES, SOME WAS DONATED BY
RYAN EARLY ON WHEN HE STARTED
THE HAND SANITIZER SIGNED OF
THE BUSINESS, WHICH WE TALK
ABOUT IN THE PIECE.
IT IS FOR SALE NOW AS WELL, AT
A REALLY FAIR PRICE.
IT IS AVAILABLE FOR
VERMONTERS, BECAUSE AT THAT
TIME, AGAIN, THERE WAS A
SHORTAGE NATIONALLY.
SO RYAN AND AMONG OTHERS,
STEPPED UP AND HELPED MAKE IT
AVAILABLE.
>> Darren: WHERE IS THE
SANITIZER GOING, WHERE CAN
FOLKS FIND IT?
>> YOU CAN BUY IT DIRECTLY
THROUGH BAR HEALTH, ALSO
FARRELL DISTRIBUTING WILL BE
SELLING IT THROUGH RETAIL
OUTLETS, BARS AND RESTAURANTS
AS WELL, WE WILL BE CARRYING
IT.
>> Darren: ARE YOU WORRIED
ABOUT WHETHER THESE COMPANIES
CAN SURVIVE THESE SHUTDOWNS AS
WE CONTINUE WEEK AFTER WEEK
HERE?
>> OF COURSE I AM.
I'M WORRIED FOR A LOT OF
REASONS.
YOU KNOW, SOME ARE OUT THERE
DOING THEIR THING WITH
CURBSIDE AND TAKEOUT, IT IS
SUCCESS FOR SOME.
SOME AREN'T.
AND IT IS VERY WORRISOME, AND
I'M HOPING THAT THEY GET SOME
REACH FROM THE FEDERAL LEVEL
AND STATE LEVEL, BECAUSE WE
NEED THEM.
WE NEED THEM BAD.
OUR CULINARY WORLD IN VERMONT
IS KNOWN ACROSS THE ENTIRE
COUNTRY.
PEOPLE HAVE BEEN COMING HERE
FOR YEARS TO ENJOY THE GREEN
MOUNTAIN STATE, AND THE
ADVENTURE AND CULINARY WAS A
HUGE FARTHER OF IT.
WE -- PART OF IT.
WE NEED THEM.
>> Darren: YOU MENTIONED
BUSINESSES DOING TAKEOUT,
CURBSIDE, BOOTH SALES, SOME OF
THEM.
IS THAT HELPING?
IS THAT ENOUGH?
>> HARD TO SAY, IN MY
POSITION.
I AM SURE IT IS HELPING.
I THINK EVERY LITTLE BIT HELPS
FOR ANYBODY IN THIS MARKET
TODAY.
AND I HOPE IT'S HELPING THEM
BRIDGE THE GAP TO WHEN WE GET
MORE NEWS WITH THE NEXT PHASE
IS.
>> Darren: YOU MADE A FILM, AS
YOU MENTIONED, ABOUT THIS
EFFORT.
WHY WAS IT IMPORTANT TO
SHOWCASE WHAT'S HAPPENING?
>> WE MADE A FILM WITH A
FRIEND, ELI HARRINGTON, WHO WE
COLLABORATED ON SOME FILMS
PRIOR.
AND IT WAS IMPORTANT TO
CAPTURE THE ESSENCE OF WHAT I
FELT WAS COLLABORATION AT ITS
BEST.
AND THAT'S WHAT VERMONT IS
KNOWN FOR.
VERMONT IS KNOWN FOR CALLING
YOUR NEIGHBOR AND FELLOW
BUSINESSES HELPING EACH OTHER
OUT.
IT WASN'T SO MUCH ABOUT --
WELL, OF COURSE IT IS THE
PROCESS OF WHAT HAPPENS WHEN
OLD BEER WAS TURNED INTO HAND
SANITIZER, BUT I THINK THE
FEELING OF THE PIECE IS REALLY
ABOUT COLLABORATION AND HOW
VERMONT BUSINESS ENTREPRENEURS
STEP UP WHEN NEEDED.
>> Darren: THAT'S THE FILM'S
MESSAGE HERE?
>> I THINK SO.
A "SPIRITED RESPONSE."
IT WAS A RESPONSE TO A
PROBLEM, AND THE MISSION WAS
TO CREATE HAND SANITIZER FOR
VERMONTERS WHO NEED IT.
>> Darren: RYAN CHAFFIN, THANK
YOU, TAKE CARE, BE SAFE.
>> THANKS, DARREN.
>> Darren: AND THAT WILL DO IT
FOR "YOU CAN QUOTE ME."
THANK YOU FOR WATCHING,
EVERYONE.
TAKE CARE OF YOURSELF, AND
EACH OTHER.
WE'LL SEE YOU SOON.
Captioning provided by
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