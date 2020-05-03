YCQM May 3, 2020

BURLINGTON, Vt. (WCAX) >> Darren: GOOD MORNING,
EVERYONE.
I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," GLOBAL FOUNDRIES
MAKING MEDICAL DEVICES FOR
PEOPLE ON THE FRONT LINES OF THE
COVID FIGHT.
WE'LL ALSO FIND OUT HOW THE
COMPANY IS PROTECTING EMPLOYEES
AND GET A BUSINESS PROGRESS
REPORT.
LAWMAKERS READY TO HELP YOU FILE
FOR UNEMPLOYMENT.
HOUSE SPEAKER MITZI JOHNSON
JOINS US TO TELL YOU HOW.
"FACE THE NATION" HOST MARGARET
BRENNAN IS HERE TO TALK ABOUT A
POSSIBLE TREATMENT FOR COVID-19,
AND PRESIDENTIAL CANDIDATE JOE
BIDEN'S DENIAL OF SEX ASSAULT
ALLEGATIONS.
AND THOUSANDS OF CORONAVIRUS
TESTS FLOWN OUT OF VERMONT BY
VOLUNTEERS TO GET RESULTS
FASTER.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
PILOTS STEPPED UP WHEN THE STATE
ASKED FOR HELP IN GETTING COVID
TESTING TO THE MAYO CLINIC FOR
SAME-DAY RESULTS.
THE STATE DIDN'T HAVE THE
CAPACITY TO DO THEM ALL HERE.
AND COMMERCIAL FLIGHTS WERE
CANCELLING.
AND HEALTH OFFICIALS SAY TESTING
WAS AND STILL IS KEY TO PUBLIC
SAFETY.
JOINING ME NOW IS ONE OF THOSE
PILOTS, KIRK WALTERS.
THANK YOU FOR BEING HERE.
>> Walters: GOOD MORNING,
DARREN.
THANK YOU FOR INVITING ME TO
SHARE OUR STORY.
>> Darren: YOU BET, THANK YOU.
WHY DID THE STATE NEED YOU TO
FLY THESE TESTS OUT OF STATE?
>> Walters: AT THE REQUEST OF
THE GOVERNOR, I HAD A CALL FROM
MIKE SCHIRLING, THE COMMISSIONER
OF VERMONT'S DEPARTMENT OF
PUBLIC SAFETY ON SUNDAY, MARCH
29th.
MIKE SAID THE UNIVERSITY OF
VERMONT MEDICAL CENTER NEEDED TO
HAVE COVID-19 SPECIMENS FLOWN TO
THE MAYO CLINIC IN ROCHESTER,
MINNESOTA, FOR ANALYSIS.
DAILY, THE UVM TEAM WAS
COLLECTING COVID-19 TEST SAMPLES
THROUGHOUT VERMONT AND UPSTATE
NEW YORK.
THEY WERE FACING MULTIPLE
CHALLENGES.
LOCAL LABORATORIES HAD
INSUFFICIENT CAPACITY TO PROCESS
THE TESTS.
COMMERCIAL FLIGHTS ARE BEING
CANCELLED.
THE ABILITY TO USE FED EX WAS
LIMITED DUE TO TIME CONSTRAINTS.
THE NECESSITY TO EXPEDITE LAB
RESULTS SO THAT THOSE AFFLICTED
COULD BE TREATED AND QUARANTINED
TO COMBAT THE SPREAD OF THE
VIRUS WAS CRITICAL IN THE FIGHT
AGAINST COVID-19.
ON THAT SUNDAY NIGHT, MARTY MATH
THEY SON AND I COMMITTED TO FLY
THESE DAILY MISSIONS IN 441-WD,
OUR CESSNA CONQUEST 2, FOR AS
LONG AS VERMONT NEEDED US TO
BRIDGE THE TESTING GAP.
>> Darren: AND YOU DELIVERED
5,000 TESTS ACCORDING TO THE
STATE.
HOW MANY TRIPS ARE WE TALKING
ABOUT?
>> Walters: DARREN, WE DID A
TOTAL, THE COMBINED GROUP OF
PILOTS AND PLANES DID A TOTAL OF
11 TRIPS STARTING ON THE
MORNING, TUESDAY MORNING, MARCH
31st, AND ENDING ON GOOD FRIDAY,
APRIL 10th.
>> Darren: THIS WAS ALL
VOLUNTARY, ASIDE FROM A SAFETY
PILOT ADDED BY THE STATE FOR
ABOUT $1800.
ALSO, THE STATE PAID FOR ABOUT
$12,000 IN GAS, BUT THAT'S IT,
RIGHT?
>> Walters: THAT'S CORRECT.
>> Darren: SO HOW MANY PILOTS
AND PLANES LOCALLY WERE
INVOLVED?
>> Walters: WELL, FIRST, I WOULD
REALLY SAY THAT IT'S -- YOU
KNOW, THIS WOULD NOT BE POSSIBLE
WITHOUT A TEAM OF REALLY
DEDICATED VERMONTERS AND ANGEL
FLIGHT NORTHEAST, WHO CAME
TOGETHER ON A MOMENT'S NOTICE TO
SOLVE, YOU KNOW, THIS PRESSING
ISSUE.
IN TOTAL, THERE WAS SIX PILOTS
AND TWO PLANES THAT FLEW THE 11
MISSIONS OVER THE -- OVER THE
PERIOD, YOU KNOW, FROM THE 31st
THROUGH GOOD FRIDAY.
>> Darren: THE GOVERNOR AND THE
HEALTH COMMISSIONER ANNOUNCED
THE STATE PLANS TO INCREASE
TESTING TO ABOUT A THOUSAND
TESTS A DAY, 7,000 A WEEK AS
PART OF ITS RESPONSE NOW.
DOES THAT MEAN YOU'LL RESUME
FLYING TESTS OUT OF THE STATE TO
GET RESULTS SINCE SO MANY MORE
ARE EXPECTED?
ARE YOU ON STANDBY?
>> Walters: WE DO REMAIN ON
STANDBY AND HAVE OFFERED TO MIKE
SCHIRLING THAT IF NECESSARY,
AGAIN, THAT THEY NEED US TO FLY,
WHETHER IT'S COVID-19 SPECIMENS
OR EQUIPMENT OR PEOPLE IN
RELATION TO THIS CRISIS, THAT WE
ARE STANDING BY AND WILLING TO
SERVE.
>> Darren: SORT OF SAYS A LOT
ABOUT OUR COMMUNITY HERE,
DOESN'T IT?
>> Walters: IT DOES.
I MEAN, IT WAS REALLY A TERRIFIC
TEAM THAT WORKED THROUGH THIS,
INCLUDING THE TEAM AT THE
UNIVERSITY OF VERMONT MEDICAL
CENTER, DEBRA LEONARD AND LYNN
BRYAN WERE JUST WORKING TIRELESS
EFFORTS TO MOVE THIS PROCESS
ALONG AND PROTECT US AND DO
EVERYTHING THEY CAN IN RELATION
TO THE COVID-19 CRISIS.
>> Darren: AND YOU'RE A BUSY
MAN.
THIS IS JUST A QUICK NOTE FOR
FOLKS.
YOU ALSO VOLUNTEER FOR PASSION
FOR PAWS, AN ADOPTION NONPROFIT
FOR DOGS.
SO YOU'RE GIVING BACK IN A FEW
WAYS, KIRK.
>> Walters: I'M VERY BLESSED AND
I THINK WE -- BOTH MARTY AND I
ARE VERY BLESSED TO BE ABLE TO
GIVE BACK WITH THE PLANE AND
WITH A VARIETY OF CHARITABLE
GROUPS, BUT IN PARTICULAR ANGEL
FLIGHT AND ALSO PASSION FOR
PAWS.
IT'S BEEN GREAT.
IN FACT, WE'RE HEADING DOWN THIS
SATURDAY TO CHARLOTTE, NORTH
CAROLINA, TO PICK UP EIGHT DOGS
AND BRING THEM BACK TO THEIR
FOREVER HOMES IN BURLINGTON.
>> Darren: THAT'S AWESOME.
KIRK WALTERS, THANK YOU FOR
JOINING US.
THANKS FOR ALL YOUR HELP IN
THIS.
BE SAFE.
>> Walters: THANK YOU.
TAKE CARE.
>> Darren: YOU TOO.
>>> STILL AHEAD ON CHANNEL 3'S
"YOU CAN QUOTE ME," GLOBAL
FOUNDRIES' ROLE IN FIGHTING THE
GLOBAL PANDEMIC.
SEE WHAT'S HAPPENING RIGHT HERE
IN VERMONT, AND NEXT, CAN'T GET
THROUGH THE LABOR DEPARTMENT TO
FILE AN UNEMPLOYMENT CLAIM?
THE NEW FORM THAT COULD HELP.
>> Darren: NEW HOPE FOR A DRUG
IN THE FIGHT AGAINST COVID-19.
TO TALK ABOUT THAT, I'M JOINED
NOW BY "FACE THE NATION"
MODERATOR MARGARET BRENNAN.
THANKS FOR BEING HERE.
>> Brennan: GOOD TO BE WITH YOU.
>> Darren: THANK YOU.
WHAT IS THIS DRUG?
>> Brennan: THIS DRUG IS CALLED
REMDESIVIR.
IT'S MADE BY GILEAD AND THEIR
CEO WILL BE ON "FACE THE NATION"
SUNDAY.
WE HOPE TO TALK TO HIM ABOUT
WHAT WAS ANNOUNCED ON FRIDAY BY
THE WHITE HOUSE, WHICH IS THAT
THEY ARE EXPEDITING THE ABILITY
OF THIS DRUG TO GET TO PATIENTS
WHO NEED IT.
THE FDA, THE FOOD AND DRUG
ADMINISTRATION, IS GIVING
EMERGENCY USE AUTHORIZATION.
THAT MEANS DOCTORS WILL BE ABLE
TO USE THIS DRUG ON PATIENTS
EVEN THOUGH IT HASN'T FULLY BEEN
VETTED AND GONE THROUGH THE
PROCESS THAT MOST DRUGS DO WHEN
THE FDA APPROVES THEM FOR USE.
SO THIS HAS KIND OF A CARVE-OUT
FOR EMERGENCY USE AND WHAT THE
DRUG DOES IS IT, ACCORDING TO A
STUDY CONDUCTED BY THE NATIONAL
INSTITUTES OF HEALTH S THAT IT
REDUCES THE AMOUNT OF TIME IT
TAKES TO RECOVER.
SPECIFICALLY BY ABOUT FOUR DAYS.
SO THIS DRUG DOES NOT STOP YOU
FROM GETTING THE VIRUS.
IT DOES NOT PROVIDE ANY
IMMEDIATE CURE, BUT IT SHORTENS
THE AMOUNT OF TIME THAT YOU NEED
TREATMENT AND THAT'S IMPORTANT
BECAUSE, OF COURSE, WE KNOW
HEALTHCARE FACILITIES HAVE BEEN
SO OVERWHELMED BY PATIENTS, THAT
IF YOU CAN SHORTEN IT AND GET
SOMEONE BACK HOME FASTER AND
POTENTIALLY RECOVER MORE
QUICKLY, IT'S QUITE HELPFUL.
>> Darren: SWITCHING GEARS JUST
A LITTLE BIT HERE, NEW SEX
ASSAULT ALLEGATIONS AGAINST JOE
BIDEN.
HOW WILL THIS AFFECT THE RUN FOR
THE DEMOCRATIC NOMINATION?
>> Brennan: WELL, ONE WAY IT'S
AFFECTED IT IS THAT WE ARE
TALKING ABOUT THE PRESIDENTIAL
RACE, SOMETHING WE HAVE NOT DONE
IN REALLY -- IN ANY REAL
SUBSTANTIVE WAY IN SOME TIME,
GIVEN THAT THE PANDEMIC HAS
REALLY PREVENTED RALLIES,
PREVENTED CAMPAIGNS, AND KEPT
POLITICS BELOW THE FOLD.
THIS HAS BROKEN THROUGH THE
NOISE.
THE ALLEGATIONS RELATE TO
SOMETHING THAT HAPPENED,
ACCORDING TO THE ACCUSER, 27
YEARS AGO WHEN JOE BIDEN WAS A
SENATOR.
AND JOE BIDEN CAME OUT TODAY ON
A CABLE NETWORK AND FLATLY
DENIED EVERY PART OF THIS STORY
AND THAT THERE WAS EVER ANY KIND
OF ALLEGATION AGAINST HIM.
HE SAID IF THERE WERE, THERE
WOULD BE A RECORD, HE SAYS, IN
CONGRESSIONAL ARCHIVES THAT HE
SAYS HE WANTS TO HAVE POURED
THROUGH TO SHOW IF THERE IS
REALLY ANY KIND OF WRITTEN
RECORD OF A COMPLAINT.
NOW, HIS ACCUSER HAS GIVEN SOME
INTERVIEWS.
SHE'S EXPECTED TO GIVE MORE IN
THE COMING DAYS, SO THE STORY
WILL CONTINUE TO BUILD, BUT JOE
BIDEN HAS SAID HE WANTS TO
ADDRESS AND ANALYZE AND HEAR
WHAT THESE THINGS ARE TO SEE IF
WE CAN SUBSTANTIATE THEM, BUT HE
SAYS THERE'S NOTHING TO IT.
HE SAYS THAT ADDRESSES ANY
CLAIMS OF INCONSISTENCIES
REGARDING SCRUTINY OF PRESIDENT
TRUMP, MORE THAN 20 ALLEGATIONS
OF SEXUAL ASSAULT OR HARASSMENT
BY DIFFERENT ACCUSERS.
>> Darren: AND WE WILL LEARN
MORE ABOUT BOTH OF THESE TOPICS
LATER THIS MORNING ON "FACE THE
NATION."
MARGARET BRENNAN, THANK YOU.
WE'LL SEE YOU THEN.
>>> IF YOU'RE STILL STRUGGLING
TO GET THROUGH TO THE VERMONT
LABOR DEPARTMENT TO FILE A
CLAIM, A NEW TOOL COULD HELP.
IT WAS CREATED BY THE HOUSE
SPEAKER AND MAJORITY LEADER, AND
BASICALLY IT WILL GET YOU IN
TOUCH WITH YOUR LOCAL LAWMAKER
WHO CAN THEN HELP YOU GET
THROUGH TO THE LABOR DEPARTMENT.
WE'RE JOINED BY THE HOUSE
SPEAKER, MITZI JOHNSON.
MADAM SPEAKER, THANK YOU FOR
JOINING US.
>> Johnson: THANKS FOR HAVING
ME.
>> Darren: SO YOU AND
REPRESENTATIVE JILL KROWINSKI
PUT THIS TOOL TOGETHER.
WHAT IS IT, WHAT DOES IT DO?
>> Johnson: IT'S BASICALLY A
SYSTEM TO HELP LEGISLATORS DO
THEIR JOBS AND THE CONDUIT
BETWEEN THEIR CONSTITUENTS AND
STATE GOVERNMENT.
IT BASICALLY IS A SIMPLE FORM
THAT COLLECTS THE BASIC
INFORMATION ABOUT AN
INDIVIDUAL'S CASE, DUMPS THAT
FORM INTO A SPREADSHEET ON THE
BACK END SO THAT FOLKS AT THE
LABOR DEPARTMENT CAN TRIAGE
THOSE THINGS AND WORK TO CLEAR
OUT CASES THAT ARE VERY OLD OR
THAT HAVE VERY SIMPLE ISSUES,
AND REALLY WE'RE TRYING TO --
WE'RE TRYING TO DECREASE THE
AMOUNT OF TIME EACH CASE TAKES
THE DEPARTMENT OF LABOR SO THAT
MORE VERMONTERS CAN BE HELPED
SOONER.
WE'VE BEEN VERY CONCERNED, AS I
KNOW THE ADMINISTRATION HAS
BEEN, ABOUT THE NUMBER OF
VERMONTERS WHO HAVE GONE WITHOUT
INCOME NOW FOR SIX, GOING ON
SEVEN WEEKS.
>> Darren: SOME PEOPLE HEARD
ABOUT THIS, THEY HEARD THAT
LAWMAKERS WERE STEPPING IN TO
HELP.
THEY'VE ASKED US, WELL, WHAT CAN
THEY REALLY DO?
THEY'RE NOT TRAINED TO TAKE
CLAIMS.
IS THIS JUST ANOTHER STEP I NEED
TO TAKE TO JUST WAIT FOR A
CALLBACK AGAIN?
>> Johnson: SOME OF THE ISSUES
CAN BE CLEARED FAIRLY QUICKLY
AND SO I HOPE THAT WE CAN GET TO
THEM -- I HOPE THEY CAN BE
PROCESSED VERY QUICKLY.
IT DOES ALLOW THE DEPARTMENT OF
LABOR TO WORK ON SOME OF THE
LONGEST OUTSTANDING ISSUES,
PEOPLE THAT HAVE HAD ZERO INCOME
AND PRIORITIZE SOME OF THOSE.
I DO WANT TO MANAGE EXPECTATIONS
HERE, THAT IT DOES NOT FIX THE
30-YEAR-OLD COMPUTER SYSTEM AT
THE DEPARTMENT OF LABOR.
IT DOES NOT ADD A SUBSTANTIAL
NUMBER OF EMPLOYEES THAT CAN
HELP.
IT IS NOT A -- IT'S NOT A MAGIC
FILL OF ANY KIND.
THERE ARE STILL SOME SUBSTANTIAL
ISSUE, BUT THIS WAS OUR EFFORT
TO PARTNER WITH THE DEPARTMENT
OF LABOR TO TRY TO GET SOME OF
THAT BASIC FILTERING INFORMATION
TO THEM SO THAT THINGS COULD
HAPPEN A LITTLE MORE QUICKLY.
IN ADDITION, THERE ARE A NUMBER
OF LEGISLATORS, PROBABLY
20-SOMETHING LEGISLATORS AT THIS
POINT, WHO HAVE VOLUNTEERED TO
BE TRAINED BY THE DEPARTMENT OF
LABOR TO BE ABLE TO TAKE SOME OF
THOSE CALLS, TO BE ABLE TO DO
SOME OF THAT INITIAL INTAKE.
WE'RE STILL WORKING OUT HOW THAT
WOULD WORK ON THE BACK END AND
WHAT INFORMATION PEOPLE MIGHT
HAVE ACCESS TO, BUT IN TERMS OF
BEING ABLE TO TAKE A PHONE CALL
SO A VERMONTER KNOWS THAT THEIR
CASE HAS BEEN HEARD, THAT
THEY'VE BEEN ABLE TO REGISTER AN
ISSUE WITH SOMEBODY AND ABLE TO
ASK FOR HELP, WE THINK IS REALLY
IMPORTANT.
I'M STILL HEARING FROM
CONSTITUENTS THAT SIX WEEKS IN,
HAVE YET TO SPEAK WITH A HUMAN
BEING AT THE DEPARTMENT OF LABOR
AND IT'S VERY UPSETTING, VERY
FRUSTRATING, AND IT'S VERY
CONCERNING.
>> Darren: SO LET'S FOLLOW UP ON
THAT.
LET'S DIVE DEEPER INTO THIS WHO
SHOULD DO THIS.
IS IT JUST FOR PEOPLE WHO
HAVEN'T GOTTEN THROUGH AT ALL,
OR IS IT FOR FOLKS WHO FALL INTO
THIS BACKLOG AND WAITING GAME?
>> Johnson: IT'S FOR ANYBODY
HAVING AN ISSUE WITH THE
DEPARTMENT OF LABOR.
THE FORM THE LEGISLATOR WILL
FILL OUT HAS A DROP-DOWN MENU OF
THE MOST COMMON PROBLEMS SO IT
CAN BE EASILY SORTED ON THE BACK
END SO THAT CONCERN GETS TO THE
RIGHT TEAM OF PEOPLE AT DOL AS
QUICKLY AS POSSIBLE.
>> Darren: SO YOU SOMEHOW FIND
THAT FORM THEN ON YOUR
INDIVIDUAL LAWMAKER'S WEBSITE?
HOW DO THEY FIND THE FORM?
>> Johnson: NO, YOU HAVE TO
COMMUNICATE WITH YOUR LEGISLATOR
ABOUT IT.
>> Darren: AND HOW DO FOLKS GO
ABOUT DOING THAT?
>> Johnson: THAT YOU CAN FIND ON
YOUR LEGISLATIVE -- ON THE
LEGISLATIVE WEBSITE AND THERE IS
A "FIND YOUR LEGISLATOR"
FEATURE.
>> Darren: THE GOVERNOR
INDICATED THAT THE
ADMINISTRATION WOULD LOOK AGAIN
AT POSSIBLY CUTTING CHECKS IF
THIS BACKLOG CONTINUES, TO PAY
BENEFITS UP FRONT AGAIN.
DO YOU SUPPORT THAT?
>> Johnson: I DO, I DO.
I THINK MAKING SURE THAT WE GET
MONEY INTO THE HANDS OF
VERMONTERS WHO HAVE BEEN WITHOUT
INCOME FOR SO LONG IS INCREDIBLY
IMPORTANT.
WE HAVE TO -- I GUESS THE -- ONE
OF THE PROBLEMS, HOWEVER, IS
STILL THAT THERE ARE PEOPLE WHO
HAVE NOT YET BEEN ABLE TO APPLY,
SO THERE ARE PEOPLE WHO STARTED
APPLYING AND SO THE DEPARTMENT
OF LABOR KNOWS ABOUT THEM, BUT
THEIR ISSUE HAS NOT YET BEEN
RESOLVED.
THOSE ARE THE PEOPLE THAT GOT
THE LAST 8500 CHECKS THAT THE
GOVERNOR AND THE TREASURER SENT
OUT, BUT FOR THE PEOPLE THAT
HAVE NOT YET BEEN ABLE TO APPLY
FOR ONE REASON OR ANOTHER, HAVE
NOT RECEIVED ANYTHING, AND SO I
THINK -- I THINK BEING ABLE TO
CONTACT YOUR LEGISLATOR AS A WAY
TO GET THROUGH TO THE DEPARTMENT
OF LABOR TO SAY, HEY, WAIT A
MINUTE, I HAVEN'T SEEN ANYTHING
YET AND I HAVEN'T BEEN ABLE TO
EVEN GET THROUGH THE APPLICATION
PROCESS, I THINK THAT'S GOING TO
BE REALLY IMPORTANT TO MAKE SURE
THAT WE'RE SERVING AS MANY
VERMONTERS AS POSSIBLE.
AND THERE ARE WAYS -- I BELIEVE
THERE ARE WAYS TO THEN MAKE SURE
THAT THE PEOPLE RECEIVING THE
CHECKS ARE THE -- YOU KNOW, ARE
THE RIGHT PEOPLE AND WHILE THE
DEPARTMENT OF LABOR IS WORKING
AS INCREDIBLY HARD AS POSSIBLE
TO GET PEOPLE THROUGH THIS
BACKLOG, THEY ALSO HAVE TO WORRY
ABOUT THE INTEGRITY OF THE
SYSTEM AND POTENTIAL FRAUD AND,
YOU KNOW, AND INAPPROPRIATENESS
OF THE MONEY.
SO THEY ARE REALLY JUGGLING A
LOT.
>> Darren: AND THAT IS SOMETHING
THAT WOULD BE LOOKED AT AFTER
THE FACT?
>> Johnson: YES, YES, AND THERE
ARE WAYS OF -- YOU KNOW, THE
STATE ALREADY HAS WAYS TO RECOUP
SOME OF THAT MONEY, EITHER --
YOU KNOW, THE SAME WAY WE DO FOR
EXTREME CASES OF CHILD PAYMENTS,
CHILD SUPPORT PAYMENTS OR BACK
TAXES OWED OR SOMETHING LIKE
THAT.
SO THERE ARE WAYS IF SOMEBODY IS
BEING FRAUDULENT, TO RECOUP ANY
MONEY THAT WENT OUT MISTAKENLY.
BUT FOR THE MOST PART, THAT'S
NOT WHAT -- I DON'T WANT TO MAKE
IT SEEM LIKE THAT'S HAPPENING A
LOT.
FOR THE MOST PART, YOU KNOW,
THESE ARE VERMONTERS THAT ARE
WORKERS, THAT HAVE NOT BEEN ABLE
TO WORK OR SELF-EMPLOYED PEOPLE
THAT HAVE NOT BEEN ABLE TO OPEN
THEIR BUSINESS AND THEY'RE
REALLY STRUGGLING, AND THAT'S
WHY WE'RE REALLY TAKING AN ALL
HANDS ON DECK APPROACH TO HELP
AS MANY PEOPLE AS WE CAN.
IT'S REALLY CRITICAL IN THIS
TIME.
>> Darren: HOUSE SPEAKER MITZI
JOHNSON, THANK YOU.
>> Johnson: THANK YOU.
>> Darren: BE SAFE.
THE STATE'S WEBSITE SO YOU CAN
REACH OUT TO YOUR LAWMAKER FOR
HELP IS LEGISLATURE.VERMONT.GOV.
AND WE HAVE A LINK ON WCAX.COM.
>>> NEXT, INSIDE GLOBAL
FOUNDRIES WHERE WORKERS ARE
STILL ON THE JOB MAKING CRITICAL
EQUIPMENT IN THE FIGHT AGAINST
COVID-19, AND HOW THE TECHNOLOGY
THEY'RE MAKING RIGHT NOW IS
HELPING YOU AT HOME DURING THE
PANDEMIC.
YOU'RE WATCHING CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME."
WE'RE BACK IN A MOMENT.
>> Darren: GLOBAL FOUNDRIES IN
ESSEX JUNCTION IS DEEMED AN
ESSENTIAL BUSINESS, STILL ABLE
TO OPERATE TO PRODUCE
TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND
MEDICAL DEVICES USED BY PEOPLE
ON THE FRONT LINES OF THE
PANDEMIC.
TO TALK ABOUT SOME OF THOSE
PRODUCTS AND WHAT THE COMPANY IS
DOING TO KEEP EMPLOYEES SAFE,
TOO, I'M JOINED NOW BY DALE
MILLER AT GLOBAL FOUNDRIES.
THANKS FOR TAKING THE TIME.
>> Miller: THANK YOU, DARREN,
GLAD TO BE HERE.
>> Darren: THANK YOU.
WHAT ARE SOME OF THE PRODUCTS
GLOBAL FOUNDRIES IS MAKING RIGHT
NOW RELATED TO THE COVID FIGHT?
>> Miller: WELL, IN THE SEMI
CONDUCTOR INDUSTRY, WE SUPPORT A
LOT OF VITAL PRODUCTS GLOBALLY
AROUND THE WORLD.
SO WE'RE HAPPY TO BE PART OF
THAT SUPPLY CHAIN AND
SPECIFICALLY HEALTHCARE IS A KEY
ONE FOR US.
OF COURSE, THE COVID EFFORT,
ESPECIALLY ULTRASOUND DEVICES.
WE HAVE CHIPS THAT ARE IN
ULTRASOUND DEVICES.
WE ALSO DO A LOT OF
PRODUCTION -- PC, LAPTOP, AND
WIRED INFRASTRUCTURE AND
MOBILITY, SO ANY KIND OF
COMMUNICATION DEVICE, HANDHELDS
FOR FIRST RESPONDERS, AND WE'RE
A TRUSTED FOUNDRY HERE AT OUR
ESSEX JUNCTION FACILITY AND
THEREFORE WE ALSO SUPPORT
NATIONAL DEFENSE.
>> Darren: AND WHAT ALSO ARE
SOME OF THE PRODUCTS NOT
DIRECTLY RELATED TO THE MEDICAL
SIDE OF THINGS THAT, YOU KNOW,
FOLKS USE EVERY DAY THAT ARE
IMPORTANT RIGHT NOW?
>> Miller: YES, ESPECIALLY THE
MOBILITY AND WIRED
INFRASTRUCTURE, SO THINK OF
ANYTHING WITH CELL TOWERS OR
WI-FI, SMARTPHONES, TABLETS.
AS WE KNOW, THERE'S A LOT OF
ONLINE ACTIVITY GOING ON RIGHT
NOW DURING THE PANDEMIC, SO
PEOPLE NEED TO STAY CONNECTED
AND OUR TECHNOLOGY AND CHIPS
HELP PROVIDE THAT.
>> Darren: HAS BUSINESS EXPANDED
BECAUSE OF THE PANDEMIC?
>> Miller: ACTUALLY, OUR DEMAND
HAS BEEN PRETTY SOLID OF LATE.
FIRST QUARTER AND THROUGH APRIL,
IT'S BEEN PRETTY STEADY.
WE DO ANTICIPATE IN OUR INDUSTRY
A DOWNTURN AT SOME POINT, MAYBE
IN 2Q, 3Q, AND STARTING TO SEE
RECOVERY IN 4Q AND BEYOND, BUT
IT'S A BIG UNKNOWN DEPENDING ON
WHEN THE ECONOMY STARTS BACK UP
AND HOW IT WILL DRIVE DEMAND FOR
OUR INDUSTRY.
>> Darren: AND HOW MANY
EMPLOYEES WORK AT THE ESSEX
PLANT RIGHT NOW?
>> Miller: WE HAVE 2300 GLOBAL
FOUNDRIES EMPLOYEES.
>> Darren: AND WHAT MEASURES ARE
IN PLACE TO PROTECT THEIR HEALTH
SINCE THEY'RE STILL ON THE JOB?
>> Miller: WELL, FIRST AND
FOREMOST, THE SAFETY OF OUR
EMPLOYEES IS IMPORTANT AND THEIR
FAMILIES.
WE'VE TAKEN A LOT OF MEASURES TO
ENSURE THAT'S IN PLACE, SO WE
STARTED OFF BY CREATING
DIFFERENT WORKFORCE STRUCTURES,
SO 100% PEOPLE WORKING FROM HOME
WAS THE KEY ONE THAT WE STARTED
WITH.
SO ANYONE THAT CAN WORK FROM
HOME IS WORKING FROM HOME.
THEN WE TOOK THE SUPPORT FOLKS
THAT SUPPORT MANUFACTURING AND
SPLIT THEM INTO A TEAM A AND A
TEAM B SO THAT ONLY 50% OF THEM
WOULD BE HERE AT ANY GIVEN DAY.
AND THEN WE HAVE OUR SHIFT
WORKERS WHICH ARE MADE UP OF OUR
PRODUCTION AND TECHNICIANS THAT
ARE ACTUALLY OUT ON THE LINE
PRODUCING OUR WAFERS.
>> Darren: SO A LOT OF
COMPANIES, AS YOU KNOW RIGHT
NOW, LAYING FOLKS OFF BECAUSE OF
THE PANDEMIC, BUT IT SOUNDS AS
THOUGH BUSINESS IS STILL GOOD
THERE, NO LAYOFFS IN SIGHT?
>> Miller: NO LAYOFFS IN SIGHT,
NO FURLOUGHS, AND OUR CEO, TOM
CAUFIELD, ACTUALLY DID A
BROADCAST TO OUR TOTAL EMPLOYEE
BASE BACK IN MARCH AND BASICALLY
SAID WE STARTED THIS TOGETHER,
WE'LL FINISH THIS TOGETHER, SO
GAVE A NICE SECURE MESSAGE TO
OUR EMPLOYEE BASE.
>> Darren: AND YOU HAD MENTIONED
SOME OF THE THINGS THAT YOU'RE
DOING IN-HOUSE, BUT YOU'RE ALSO
DONATING PPE TO HOSPITALS IN
VERMONT AND TO EMPLOYEES AS WELL
SO THAT THEY CAN GIVE OUT PPE.
TELL US ABOUT THAT.
>> Miller: YES.
SO THE COMPANY HAS CREATED A
METHODOLOGY BY WHICH EMPLOYEES
CAN ACTUALLY PICK AND CHOOSE
INDIVIDUALS OR ORGANIZATIONS FOR
N95 OR SURGICAL MASKS AND THEN
THE COMPANY WILL SHIP THEM
DIRECTLY TO THOSE LOCATIONS, SO
THAT STARTED UP AND I'M HAPPY TO
SAY THAT OVER 1700 PEOPLE HAVE
TAKEN ADVANTAGE OF THAT SO FAR,
AND PEOPLE CONTINUE TO SIGN UP
AND WE CONTINUE TO SHIP THOSE.
WE'VE ALSO DONATED CLEAN ROOM
GARMENTS TO THE HOSPITAL, OVER
800 GARMENTS WERE SENT OUT, AND
WE'VE ALSO SENT N95 AND SURGICAL
MASKS TO OTHER FIRST RESPONDER
ORGANIZATIONS.
WE'VE DONATED iPADS TO THE
HOSPITAL HERE AT UVM MEDICAL
CENTER THAT HELPS SUPPORT THOSE
ULTRASOUND DEVICES THAT WE
ACTUALLY PROVIDE CHIPS FOR, AND
WE'VE ALSO DONATED TO THE
VERMONT FOOD SHELF, THE UNITED
WAY, AND THE UVM HEALTH CENTER
COVID-19 PROJECT SUCH THAT THEY
COULD USE THOSE FUNDS AS THEY
SEE FIT.
>> Darren: ANY EXCITING
TECHNOLOGY THAT YOU FOLKS ARE
WORKING ON, EITHER SPECIFIC TO
COVID-19 OR ANYTHING ELSE THAT
IS SORT OF CUTTING EDGE, IF YOU
WILL?
>> Miller: WELL, WITHIN THE
COMPANY, WE DEFINITELY HAVE
OPPORTUNITY WITH OUR CHIPS THAT
ARE SUPPORTING SUPER COMPUTERS
THAT ARE WORKING ON THE PANDEMIC
AND COMING UP WITH SOLUTIONS.
THE NICE THING ABOUT OUR
INDUSTRY IS THAT WE PLAY IN
DIFFERENT MARKETS AND WE GET TO
PARTICIPATE ATTACKING COVID-19
FROM DIFFERENT ANGLES.
I MENTIONED THE HEALTHCARE.
WE TALKED ABOUT THE
INFRASTRUCTURE AND MOBILITY
ASPECT OF IT.
YOU KNOW, LAPTOPS TO HELP DO THE
ONLINE ACTIVITY THAT WE SEE
EVERY DAY NOW.
SO IT DEPENDS ON WHAT OUR
CUSTOMERS ARE LOOKING TO DO FROM
A DESIGN PERSPECTIVE, AND THEN
OUR TECHNOLOGIES PROVIDE THE
CAPABILITY TO PRODUCE THAT CHIP
AND PROVIDE THAT FUNCTIONALITY.
>> Darren: DALE MILLER AT GLOBAL
FOUNDRIES.
THANK YOU, BE SAFE.
>> Miller: THANK YOU, YOU TOO.
GLAD TO BE HERE.
>> Darren: THANK YOU.
AND THAT WILL DO IT FOR
CHANNEL 3'S "YOU CAN QUOTE ME."
THANK YOU FOR JOINING US.
HAVE A GREAT SUNDAY, EVERYBODY.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
YCQM May 3, 2020
BURLINGTON, Vt. (WCAX) >> Darren: GOOD MORNING,