YCQM: May 31, 2020

BURLINGTON, Vt. (WCAX) >> Darren: AND GOOD MORNING,
EVERYONE.
I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON "YOU CAN QUOTE ME,"
CATHOLIC CHURCHES AND OTHER
PLACES OF WORSHIP GET THE
GOVERNOR'S GREEN LIGHT TO RESUME
SERVICES.
I'LL TALK TO VERMONT'S CATHOLIC
BISHOP ABOUT THE CHANGES THAT
NEED TO HAPPEN FIRST.
ALSO, TEACHERS FINDING UNIQUE
WAYS TO KEEP TEACHING WHILE KIDS
ARE OUT OF CLASSROOMS.
A MUSIC TEACHER BRINGS A SPECIAL
MESSAGE TO HER STUDENTS AND
STAFF AND TO TEACHERS AND KIDS
AROUND THE STATE.
YOU'LL SEE.
PLUS, A GYM PUSHING BOUNDARIES
ENDS UP GETTING SUED BY ATTORNEY
GENERAL.
THE OWNER SAYS HE'S BEING
STRONG-ARMED BY THE STATE AND IS
SUING BACK.
I'LL ASK THE A.G. ABOUT THAT AND
SOME SCAMS POPPING UP THAT YOU
NEED TO KNOW ABOUT.
AND ATTORNEY GENERAL T.J.
DONOVAN JOINS ME NOW.
GOOD MORNING.
>> Donovan: GOOD MORNING,
DARREN.
THANKS FOR HAVING ME.
>> Darren: YOU BET.
LET'S START WITH THAT SUIT IN
RUTLAND.
YOU SAID YOU DID NOT WANT TO
HAVE TO PURSUE ACTION AGAINST
VIOLATORS AFTER THE GOVERNOR'S
ORDER WAS ANNOUNCED.
WHY DID YOU IN THIS CASE?
>> Donovan: WELL, ACROSS THE
BOARD, WE WORKED WITH HUNDREDS
OF VERMONTERS WHO HAD QUESTIONS
ABOUT THE GOVERNOR'S EXECUTIVE
ORDER.
I ALWAYS BELIEVED THE BEST WAY
TO ENFORCE THE LAW IS TO GIVE
PEOPLE THE OPPORTUNITY TO COMPLY
IT WITH, TO TALK WITH THEM, TO
WORK WITH THEM, AND WE DID THAT
WITH HUNDREDS OF VERMONTERS.
MR. MANOVILL IN RUTLAND, WE
TALKED TO HIM NUMEROUS TIMES.
HE OPENED, WE TOLD HIM HE
COULDN'T OPEN.
WE SENT HIM A CEASE AND DESIST
LETTER AND WE SAID, LISTEN, THE
GOVERNOR'S ORDER IS SET TO
EXPIRE ON MAY 15th, SHUT DOWN
FOR A WEEK AND LET'S SEE WHERE
WE ARE.
HE AGREED TO DO THAT, WE AGREED
NOT TO FILE A LAWSUIT.
THE MORNING OF MAY 15th, HE
OPENED.
THE GOVERNOR DID NOT LIFT THE
BAN ON GYMS.
THAT'S WHY WE SUED.
HERE'S THE THING.
EVERYBODY ELSE IS ENGAGED IN A
SHARED SACRIFICE.
WE CAN'T LET A BLATANT VIOLATION
OF THE LAW OCCUR.
NOT ONLY BECAUSE OF
MR. MANOVILL, BUT BECAUSE OF THE
COMPETITIVE DISADVANTAGE TO THE
OTHER BUSINESS OWNERS WHO ARE
DOING THE RIGHT THING, WHO ARE
FOLLOWING THE GOVERNOR'S
EXECUTIVE ORDER.
ALL BUSINESSES HAVE BEEN HURT.
I UNDERSTAND THE HARDSHIP AND
THE ANXIETY IT CAUSES, BUT WE
GOT TO STRIKE THE BALANCE OF
MAKING SURE THAT PEOPLE ARE
SAFE, THAT THEY'RE HEALTHY, THAT
WE'RE ADDRESSING OUR PUBLIC
HEALTH CONCERNS, AND FOLLOWING
THE GOVERNOR'S EXECUTIVE ORDER.
>> Darren: NOW, THE TEMPORARY
INJUNCTION HAS EXPIRED.
YOU'RE NOT CONTINUING WITH THAT
BECAUSE THE GOVERNOR IS
REOPENING GYMS JUNE 1st, RIGHT?
>> Donovan: THAT'S CORRECT.
THE GOVERNOR IS -- NOW HAS
OPENED GYMS STARTING JUNE 1st.
OBVIOUSLY WITH SOME
RESTRICTIONS, SO THERE'S NO NEED
TO HAVE THE UNDERLYING TEMPORARY
RESTRAINING ORDER PREVENT MANAGE
MANOVILL FROM OPENING TO REMAIN
IN EFFECT.
SO THE HEARING THAT WAS
SCHEDULED FOR FRIDAY DIDN'T GO
FORWARD.
THE UNDERLYING COMPLAINT REMAINS
AND NOW MR. MANOVILL, THROUGH
HIS ATTORNEY, HAS SUED THE
STATE, HAS SUED NOT ONLY
GOVERNOR SCOTT, BUT HAS SUED ME
IN REGARDS TO THE GOVERNOR'S
EXECUTIVE ORDER.
>> Darren: NOW, LET'S GET TO
THAT IN JUST A MOMENT, BUT IS HE
FACING ANY PENALTIES STILL WITH
THE SUIT THAT YOU BROUGHT?
>> Donovan: YEAH, THERE'S SOME
FINANCIAL PENALTIES, CERTAINLY
IF HE IS FOUND LIABLE.
>> Darren: OKAY, NOW, AS YOU
MENTIONED, THE OWNER OF CLUB
FITNESS SUING YOU AND THE
GOVERNOR SPECIFICALLY NAMED IN
THIS, AND HE'S SAYING THAT'S
BECAUSE YOU TOOK HIS BUSINESS
AWAY.
YOUR RESPONSE.
>> Donovan: MY RESPONSE IS THAT
WE ARE IN A GLOBAL PANDEMIC
WHERE PEOPLE ARE DYING, WHERE
PEOPLE ARE SICK, AND BUT FOR THE
PUBLIC HEALTH STRATEGIES
EMPLOYED AND DEPLOYED THROUGH
THE STATE OF VERMONT AND
GOVERNOR SCOTT OF VERMONT IS
COMING UP OUT PRETTY GOOD.
THERE'S BEEN A SHARED SACRIFICE
AS A RESULT OF THAT.
PEOPLE HAVE SUFFERED FINANCIAL
LOSSES, PEOPLE HAVE LOST THEIR
JOBS, PEOPLE HAVE LOST THEIR
BUSINESSES.
THERE'S NO EASY WAY TO PUT THAT,
BUT TO SAY THAT THE GOVERNMENT
TOOK A BUSINESS IN THESE
EXTRAORDINARY TIMES, I THINK IS
A BIT OF AN OVERSTATEMENT.
>> Darren: AND WHAT'S THE STATUS
OF THAT GYM RIGHT NOW?
>> Donovan: WELL, THE GYM IS
CLOSED AND IT CAN'T OPEN UNTIL
JUNE 1st.
THAT'S THE GOVERNOR'S ORDER, SO
WE'LL SEE WHAT HAPPENS ON JUNE
1st.
THE LAWSUIT IS STILL PENDING AND
I'M SURE WE'LL TALK TO THE OTHER
SIDE AND HOPEFULLY REACH SOME
SORT OF RESOLUTION, BUT THEN,
THIS POINT HAS TO BE MADE.
HUNDREDS, IF NOT THOUSANDS OF
VERMONT SMALL BUSINESSES DID THE
RIGHT THING AND SUFFERED, AND
ENGAGED IN A SHARED SACRIFICE
FOR THE COMMON GOOD AND THE
PUBLIC HEALTH OF ALL VERMONTERS.
TO THINK THAT SOMEBODY CAN SAY,
WELL, I'M GOING TO DO MY OWN
THING AND NOT BE PART OF THAT,
AND NOT BE HELD ACCOUNTABLE, THE
SYSTEM JUST DOESN'T WORK THAT
WAY UNLESS THERE'S NO
CONSEQUENCE, AND AT THE END OF
THE DAY, WE WORKED WITH
EVERYBODY.
WE WORKED WITH MR. MANOVILL.
IT'S UNFORTUNATE IT WENT TO
COURT, BUT HERE WE ARE.
>> Darren: ALL RIGHT, LET'S
SWITCH GEARS.
WE'RE GETTING WORD OF SOME NEW
SCAMS SURROUNDING COVID-19.
WHAT DO PEOPLE NEED TO KNOW,
ESPECIALLY IN REGARDS TO THEIR
STIMULUS CHECKS?
>> Donovan: ABSOLUTELY, AS
USUAL, SCAMS ARE ON THE RISE AND
SCAMS ARE ON THE RISE ANYTIME
WHERE THERE IS MONEY AT PLAY.
OF COURSE, WITH THE STIMULUS
MONEY, YOU BETTER BELIEVE THAT
PEOPLE ARE GOING TO TRY TO SCAM
PEOPLE ABOUT THEIR STIMULUS
CHECKS.
WE'VE SEEN CERTAINLY AN INCREASE
IN THOSE TYPES OF SCAMS, AND
PEOPLE SHOULD KNOW THIS.
THE IRS IS NEVER GOING TO CALL
YOU.
THEY'RE NEVER GOING TO CALL YOU
AND DEMAND MONEY OVER THE PHONE.
THEY WILL DEAL WITH YOU THROUGH
THE UNITED STATES MAIL SERVICE.
THE IRS WILL NOT CALL YOU.
CALL US AT MY CONSUMER
ASSISTANCE PROGRAM AT 649-2424
IF YOU GET ONE OF THESE CALLS.
SO SOMEBODY PURPORTING TO BE THE
IRS AND YOU OWE BACK TAXES OR
YOU OWE SOME SORT OF FINE OR FEE
OR PENALTY, AND THEREFORE
THEY'RE GOING TO GARNISH YOUR
STIMULUS MONEY, THAT'S A SCAM.
SO DON'T EVER FALL FOR IT.
RAISE AWARENESS TO OTHER
VERMONTERS BY CALLING US SO WE
CAN GET THE MESSAGE OUT.
WE STARTING TO SEE A LOT OF
SCAMS, WHETHER IT'S WORK FROM
HOME OPPORTUNITY SCAMS,
DIFFERENT TYPES OF SWEEPSTAKES
SCAMS.
PROBABLY THE MOST DISTURBING ONE
I WOULD DESCRIBE AS A SEXTORTION
SCAM.
SINCE MARCH 1st, WE'VE RECEIVED
ABOUT 113 COMPLAINTS WHERE
SOMEBODY TEXTS YOU OR EMAILS YOU
AND SAYING THEY HAVE
COMPROMISING PHOTOS OR VIDEO OF
YOU AND THAT YOU PAY OR THEY'LL
RELEASE THE VIDEO OR THE PHOTOS
OF YOU, AND OBVIOUSLY INCREDIBLY
DISTURBING, THE FACT THAT WE
HAVE 115 REPORTS SINCE MARCH 1st
WOULD SUGGEST TO ME THAT THIS
HAS HAPPENED MUCH MORE THAN
THAT.
AND SO PEOPLE SHOULD BE AWARE OF
THAT.
THAT IS A SCAM.
IT'S AN INCREDIBLY DISTURBING
BULLYING TACTIC IN MY OPINION AS
WELL.
DO NOT SEND MONEY.
DON'T CLICK ON THE LINK.
THIS USUALLY STARTED WITH AN
EMAIL.
NOW IT'S TURNED INTO MORE OF A
TEXT TYPE SCAM, SO PEOPLE SHOULD
BE AWARE IF YOU GET THESE
SCAMS -- I'VE GOT A LOT OF CALLS
ON THESE, DARREN, FROM FOLKS,
AND YOU KNOW, IT IS ABSOLUTELY
NERVE-WRACKING FOR FOLKS AND YOU
PUT IT IN CONTEXT OF WE'RE ALL
IN AN ONLINE WORLD NOW, WHO THE
HECK KNOWS WHETHER PEOPLE HAVE
IMAGES OF YOU OR NOT.
BUT IF YOU GET IT THAT THEY SAY
THEY HAVE PERSONAL COMPROMISING
PHOTOS OR IMAGES OF VIDEO OF YOU
AND THAT YOU NEED TO PAY OR THEY
WILL RELEASE THEM, IT'S A SCAM.
CALL US AT 649-2424.
>> Darren: AND WE'LL PUT THAT
NUMBER UP ON OUR WEBSITE AS
WELL.
JUST TO ELABORATE ON THAT, IT'S
NOT JUST PHOTOS THAT THEY SAY
THEY HAVE HACKED INTO YOUR PHONE
AND REFERRED, BECAUSE PHONES
WILL BE LIKE, I DON'T HAVE ANY
OF THOSE.
WHAT THEY'RE SAYING IS THEY'VE
TAKEN OVER CONTROL OF YOUR
CAMERA, RIGHT?
>> Donovan: THAT'S RIGHT,
THEY'VE CONTROLLED YOUR WEBCAM
AND THREATENING TO RELEASE THOSE
EMBARRASSING PHOTOS AND VIDEOS
UNLESS YOU SEND MONEY.
LOOK, SCAMS ARE BECOMING MORE
AND MORE SOPHISTICATED AND
PEOPLE HAVE TO ARM THEMSELVES
WITH INFORMATION IN ORDER TO
PROTECT THEIR MONEY.
SOME OF THE OTHER TYPES OF SCAMS
WE'RE SEEING ARE -- THIS IS
SINCE MARCH 1st SINCE WE'VE ALL
BEEN WORKING FROM HOME.
ONLINE LISTING SCAMS,
APARTMENTS, ITEMS FOR SALE ON
CRAIGSLIST AND FACEBOOK
MARKETPLACE, DEBT COLLECTION
SCAMS.
AGAIN, PEOPLE LOSING THEIR JOBS,
PEOPLE FALLING BEHIND ON THEIR
BILLS, SCAMMERS SEE OPPORTUNITY
SO THEY'RE GOING TO ENGAGE IN
SOME SORT OF DEBT COLLECTION
SCAM.
FREE MONEY SCAMS, THE
SWEEPSTAKES THAT I TALKED ABOUT
AND GRANTS AND LOTTERY, OVER 100
OF THOSE, DARREN, SINCE MARCH
1st.
HEALTH-RELATED SCAMS,
GRANDPARENT SCAMS ALWAYS ONE
THAT IS POPULAR.
COMPUTER TECH SUPPORT SCAMS AND
SOCIAL SECURITY NUMBER SCAMS.
SO PEOPLE NEED TO KNOW THAT THE
SCAMS DURING THE PANDEMIC WHEN
WE'RE WORKING REMOTELY, WHEN
PEOPLE ARE AT HOME,
UNFORTUNATELY, ARE ON THE RISE.
PEOPLE NEED TO ARM THEMSELVES
WITH INFORMATION.
CALL MY CONSUMER ASSISTANCE
PROGRAM AT 649-2424 AND WE'LL
TRY TO DO THE BEST TO HELP YOU.
>> Darren: ATTORNEY GENERAL T.J.
DONOVAN, THANK YOU SO MUCH.
BE SAFE.
>> Donovan: DARREN, THANKS FOR
HAVING ME.
>> Darren: NEXT, MEET A MUSIC
TEACHER SPREADING SMILES THROUGH
SONG.
YOU'RE WATCHING "YOU CAN QUOTE
ME."
WE'RE BACK IN A MOMENT.
>> Darren: TEACHERS ARE FINDING
INNOVATIVE WAYS TO KEEP KIDS
ENGAGED WHILE THEY ARE LEARNING
FROM HOME, AND SOME ARE SENDING
MESSAGES OF HOPE TOO.
>> Fournier: \M HEY STUDENTS, HOW
ARE YOU DOING TODAY \M
\M WE THOUGHT WE'D SING THIS SONG
AND LET YOU KNOW WE SAY \M
>> Darren: LIKE JOHANNA
FOURNIER.
SHE IS A MUSIC TEACHER AT LYNDON
TOWN SCHOOL.
SHE'S BEEN GIVING LESSON
VIRTUALLY SINCE SCHOOLS WERE
CLOSED AND SHE WROTE THAT SONG
FOR HER STUDENTS AND OTHER STAFF
MEMBERS TO BRING SMILES TO THOSE
WISHING THEY WERE STILL IN THE
CLASSROOM.
AND JOHANNA FOURNIER JOINS ME
NOW.
THANK YOU FOR BEING HERE.
>> Fournier: YES, THANK YOU.
>> Darren: HOW MANY STUDENTS DO
YOU TEACH AT LYNDON TOWN SCHOOL?
>> Fournier: I TEACH ABOUT 500
STUDENTS 2-8.
>> Darren: AND YOU'VE HAD TO GET
CREATIVE IN HOW YOU TEACH MUSIC
FROM A DISTANCE.
HOW DO YOU GO ABOUT DOING THAT?
>> Fournier: I HAVE TO SAY IT'S
A LOT OF VIDEOS.
I DO MUSICAL MOMENTS WHERE I
POST A VIDEO ON OUR FACEBOOK
PAGE AND THEN I TEACH THEM
THROUGH VIDEOS I JUST SEND TO
THEM SO THEY CAN SING ALONG AT
HOME.
SOMETIMES I WORK WITH STUDENTS
ONE-ON-ONE AND WE HAVE A LESSON
OR SOMETIMES I JUST HAVE THEM,
YOU KNOW, SING A SONG WITH ME
THROUGH GOOGLE MEET, AND IT'S
BEEN TOUGH, BUT I HAVE TO SAY
THAT I JUST LOVE SEEING MY
STUDENTS SO MUCH, SO THAT'S BEEN
A GOOD POINT.
>> Darren: HOW ARE THE KIDS
ADJUSTING?
AGAIN, THIS IS ALL THROUGH LIKE,
ZOOM OR SOME KIND OF MEETING
APP.
ARE THEY WISHING THEY WERE STILL
IN THE CLASSROOM?
>> Fournier: I THINK IN MANY
WAYS, THEY WISH THEY WERE IN THE
CLASSROOM.
FOR ME, I WISH THEY WERE BACK IN
MY CLASSROOM BECAUSE MAKING
MUSIC REQUIRES A COMMUNITY.
WE HAVE TO HAVE EVERYONE
TOGETHER IN THE CLASSROOM.
THEY'RE MISSING, YES, BEING IN
THE CLASSROOM AND THEY'RE
ADJUSTING.
YOU KNOW, WHEN WE FIRST WENT
THROUGH THIS, IT WAS DIFFICULT,
BUT I THINK WE'RE CLOSER TO THE
END OF THE YEAR, SO THEY'RE
DOING A LOT BETTER.
BUT YEAH, I MISS HAVING THEM IN
THE CLASSROOM BECAUSE YOU CAN
MAKE MUSIC TOGETHER.
>> Darren: YOU WROTE THAT SONG
TO OFFER SOME HOPE.
WHAT INSPIRE YOU TO DO SO?
>> Fournier: I JUST MISS MY
STUDENTS, AND THAT'S REALLY
WHERE MY INSPIRATION WAS DRAWN
FROM.
AND I THINK ALL THE TEACHERS AT
MY SCHOOL AND ALL THE TEACHERS
IN VERMONT CAN AGREE THAT WE
MISS HAVING OUR STUDENTS IN OUR
CLASSROOM.
AND I ACTUALLY WROTE THAT SONG
MAYBE TWO OR THREE WEEKS AGO,
BUT DIDN'T SHARE IT UNTIL
YESTERDAY, AND IT'S JUST TELLING
THEM THAT WE MISS THEM AND
ESPECIALLY DURING THE END OF THE
YEAR WHERE WE GET TO HAVE
EVERYONE TOGETHER AND CELEBRATE.
WE MISS THEM A LOT, SO THAT'S
WHERE MY INSPIRATION CAME FROM.
>> Darren: AND WE'LL PUT A LINK
TO YOUR ENTIRE SONG UP ON OUR
WEBSITE, WCAX.COM.
JOHANNA, THANK YOU FOR SHARING
IT.
THANK YOU FOR WHAT YOU'RE DOING
AND BE SAFE, OKAY?
>> Fournier: THANK YOU.
>> Darren: STILL AHEAD,
PARISHIONERS REJOICE.
RELIGIOUS SERVICES RESUME, BUT
WITH NEW RULES.
THE CATHOLIC BISHOP JOINS ME
NEXT.
>> Darren: THE FIRED MINNEAPOLIS
POLICE OFFICER SEEN IN A VIDEO
WITH HIS KNEE ON GEORGE FLOYD'S
NECK HAS ARRESTED AND CHARGED
WITH THIRD DEGREE MURDER AND
MANSLAUGHTER.
THE VIDEO SPARKED OUTRAGE AND
PROTESTS AROUND THE COUNTRY.
THE OFFICER, DEREK CHAUVIN, HAD
HIS KNEE ON FLOYD'S NECK FOR
EIGHT MINUTES, 46 SECONDS IN
TOTAL, AND TWO MINUTES 53
SECONDS AFTER FLOYD WAS
UNRESPONSIVE, ACCORDING TO THE
CRIMINAL COMPLAINT.
BOTH PRESIDENT TRUMP AND
CANDIDATE FOR PRESIDENT JOE
BIDEN HAVE RESPONDED TO THE
KILLING AND THE RIOTING, AND TO
TALK ABOUT THIS CASE AND THE
POLITICAL FALLOUT FROM IT, I'M
JOINED NOW BY MODERATOR OF "FACE
THE NATION," MARGARET BRENNAN.
GOOD MORNING.
>> Brennan: GOOD MORNING TO YOU.
>> Darren: HOW ARE PRESIDENT
TRUMP AND JOE BIDEN RESPONDING
AND WHAT ROLE WILL THIS KILLING
PLAY IN CAMPAIGN 2020?
>> Brennan: WELL, THEY COULDN'T
BE MORE DIFFERENT IN THE TONE
THAT BOTH CANDIDATES HAVE
STRUCK.
THE FORMER VICE PRESIDENT CALLED
THE RACIAL DISPARITIES IN THIS
COUNTRY PART OF THE ORIGINAL SIN
OF THE UNITED STATES AND SAID
WHAT'S AT STAKE RIGHT NOW IS NOT
JUST A SINGLE CASE OF POLICE
BRUTALITY, IT CONTINUES AGAIN
AND AGAIN AND HAS FOR DECADES.
HE SAID THIS IS A FIGHT FOR THE
SOUL OF AMERICA.
NOW, THAT PLAYS ONCE AGAIN, THE
VICE PRESIDENT REFERRING TO WHAT
HE SAYS WAS THE TRIGGER FOR HIM
TO RUN FOR PRESIDENT IN THE
FIRST PLACE, WHICH WAS WHAT
HAPPENED IN CHARLOTTESVILLE JUST
A FEW YEARS AGO AND THE HATE
CRIMES THERE.
SO THE VICE PRESIDENT USING THIS
AS AN OPPORTUNITY TO PAINT IN
STARK TERMS WHAT HE SEES AS WHAT
IS AT STAKE IN THE 2020
PRESIDENTIAL RACE.
HE ALSO HAD WORDS OF HEALING.
NOW, THIS WAS A STATEMENT HE
GAVE ON CAMERA, NOT IN AN
INTERVIEW.
PRESIDENT TRUMP WENT OUT TO THE
ROSE GARDEN WHERE HE
TRADITIONALLY HOLDS PRESS
CONFERENCES, BUT DIDN'T TAKE ANY
QUESTIONS ON THIS, AND IN FACT,
MADE NO REFERENCE TO IT.
HE LET STAND IN A TWEET HIS
EXPLANATION FOR WHY OVERNIGHT HE
WAS ACCUSED OF SEEMING TO
ENCOURAGE VIOLENCE BY USING THAT
PHRASE "LOOTING AND SHOOTING" AS
HE DID.
AND THE PRESIDENT SAYING HE
DIDN'T WANT THIS TO HAPPEN, THIS
VIOLENCE, AND DIDN'T MEAN -- HE
SUGGESTED THIS, DIDN'T MEAN TO
GLORIFY VIOLENCE.
AS YOU KNOW, TWITTER HAD TRIED
TO BLOCK SOME OF HIS COMMENTS
BECAUSE THEY WERE DEEMED TO BE
INCENDIARY.
SO COULDN'T BE MORE DIFFERENT.
COULDN'T BE MORE IMPORTANT.
COULDN'T BE MORE COMBUSTIBLE AS
A MOMENT IN OUR COUNTRY.
THERE IS SO MUCH TENSION RIGHT
NOW, AND SO HAVING THE POLITICAL
OVERLAY MAKES IT PERHAPS EVEN
MORE DANGEROUS AND
CONSEQUENTIAL.
MINNESOTA IS AN IMPORTANT STATE
FOR DONALD TRUMP IN 2020.
>> Darren: IN OTHER NEWS,
PRESIDENT TRUMP LAUNCHED A
BLISTERING ATTACK ON CHINA
FRIDAY.
WHAT DOES THIS MEAN FOR
U.S.-CHINA RELATIONS?
>> Brennan: WELL, THIS IS A
MOMENT KIND OF FORCED BY WHAT
CHINA DECIDED TO DO IN HONG KONG
WITH TRYING TO BRING IT EVEN
MORE UNITS NATIONAL SECURITY
UMBRELLA, IT -- UNDER ITS
NATIONAL SECURITY UMBRELLA, BUT
THE PRESIDENT USED IT INSTEAD AS
AN OPPORTUNITY TO ADVANCE SOME
OF HIS AGENCY IN TERMS OF
LOOKING TOUGH ON CHINA.
HE SAID THE U.S. IS GOING TO
HALT FUNDING TO THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION AND PUT IN PLACE A
REVIEW OF RESTRICTIONS ON CHINA,
CHEWING RESTRICTIONS ON CHINESE
STUDENTS COMING TO STUDY HERE IN
THE UNITED STATES.
THIS IS SOMETHING THAT HAS
BITTER CONSEQUENCE FOR THE
DIRECTION OF OUR COUNTRY BECAUSE
THESE ARE THE TWO LARGEST
ECONOMIES IN THE WORLD IN A
MOMENT OF RISING TENSION, AND IN
A MOMENT WHERE THIS COUNTRY IS
IN AN ECONOMIC CRISIS.
SO THERE IS A LARGE DEPENDENCY
ON CHINA THAT COULD ALSO MAKE
THIS A VERY COMPLICATED
DIPLOMATIC MANEUVER, BUT THIS
HAND WAS SOMEWHAT FORCED BY WHAT
HAPPENED IN HONG KONG, SO THE
PRESIDENT TODAY IN FACT DIDN'T
PUT IN PLACE ALL THE SANCTIONS
THAT HE COULD HAVE.
HE PULLED HIS PUNCH A LITTLE BIT
ON THAT, BUT BY CUTTING OFF
FUNDING TO THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION, MADE A STATEMENT,
NOT ONE THAT NECESSARILY HURTS
CHINA, BUT COULD ACTUALLY
BENEFIT IT BY WITHDRAWING THE
U.S. FROM CONVERSATIONS IN THE
ROOM AND VACATING THAT STAGE FOR
CHINA.
WE ARE IN SUCH AN EXTRAORDINARY
MOMENT ON SO MANY LEVELS RIGHT
NOW.
>> Darren: YEAH, FOR SURE AND
YOU'LL DIVE DEEPER INTO ALL THIS
LATER THIS MORNING ON "FACE THE
NATION."
WE'LL BE WATCHING.
MARGARET BRENNAN, THANK YOU SO
MUCH.
>> Brennan: THANK YOU.
>> Darren: GOVERNOR SCOTT GAVE
CHURCHES AND OTHER RELIGIOUS
BUILDINGS THE OFFENSIVE
COORDINATOR TO REOPEN UNDER NEW
RULES AND TO TALK ABOUT THAT,
I'M JOINED NOW BY VERMONT'S
CATHOLIC BISHOP CHRISTOPHER
COYNE.
BISHOP, GOOD MORNING.
>> Coyne: GOOD MORNING, DARREN.
>> Darren: WHEN WILL CATHOLIC
CHURCHES REOPEN?
>> Coyne: CATHOLIC CHURCHES WILL
REOPEN TOMORROW, MONDAY, JUNE
1st, FOR DAILY MASS, FUNERALS
AND DAILY DEVOTIONS.
WE'RE DOING THAT SO WE CAN BEGIN
TO ROLL OUT OUR PROTOCOLS AND
RAMP UP FOR THE LARGER CROWDS ON
THE WEEKEND.
>> Darren: AND WHAT IS THE
GUIDANCE YOU'VE BEEN GIVEN BY
THE STATE TO ALLOW FOR IN-PERSON
WORSHIP AGAIN?
>> Coyne: THE GOVERNOR HAS ASKED
THAT WE LIMIT THE NUMBER OF
PEOPLE IN THE BUILDING TO THOSE
WHO CAN SAFELY SELF-DISTANCE SIX
FEET BETWEEN FAMILIES AND
INDIVIDUALS, AND THEN DEPENDING
UPON THE SIZE OF THE CHURCH, THE
TOTAL CAPACITY WOULD BE 25% OF
THE NORMAL SEATING.
SO WHAT WE'RE DOING IS WE'RE
JUST FOLLOWING THOSE DIRECTIVES.
WE'RE ASKING PEOPLE TO OBEY THE
RULES REGARDING SOCIAL
DISTANCING.
WE ASK THEM TO WEAR MASKS
INSIDE, THAT WHEN THEY ENTER AND
EXIT, THEY AVOID CONGREGATING AT
THE DOORS, THAT THEY SANITIZE
THEIR HANDS IMMEDIATELY UPON
ENTERING THE CHURCH.
THOSE THINGS THAT ARE JUST
COMMON SENSE AND HAVE KEPT OUR
STATE FAIRLY CLEAN OF CONTAGION.
>> Darren: SO HOW WILL YOU
ENFORCE THAT, IF YOU WILL?
>> Coyne: YOU KNOW, WE'VE HAD A
LOT OF DISCUSSION BY AMONGST OUR
PRIESTS AND CLERGY AND DEACONS.
I'M SURE THERE WILL BE A FEW
PEOPLE WHO REFUSE TO WEAR MASKS,
THEY'LL COME INTO THE CHURCH AND
HOPEFULLY THEY'LL BE FEW IN
NUMBER.
WE'RE NOT GOING TO TURN IT INTO
A CONFRONTATION IF THEY DO.
IF THERE'S JUST A FEW, WE'LL
SAY, OKAY, LET IT GO, BUT IF IT
GETS LARGER NUMBERS, WE'LL JUST
HAVE TO STOP.
WE'LL SAY WE CAN'T DO THIS
ANYMORE AND WE'RE ONLY DOING
THIS IF PEOPLE FOLLOW THE RULES
AND IF PEOPLE REFUSE TO WEAR
MASKS AND ABIDE BY SAFE RULES
AND PROTOCOLS, WE'LL STOP
ALLOWING FOR PUBLIC MASS.
EVERYBODY HAS TO BE IN THIS
TOGETHER.
>> Darren: PRESIDENT TRUMP
LABELED CHURCHES AND OTHER
HOUSES OF WORSHIP ESSENTIAL AND
CALLED ON GOVERNORS NATIONWIDE
TO LET THEM REOPEN AND
THREATENED TO OVERRIDE GOVERNORS
WHO DEFY HIM, THOUGH IT'S
UNCLEAR WHETHER HE HAS THE
AUTHORITY TO DO THAT.
DO YOU AGREE WITH HIM?
>> Coyne: WELL, I DON'T IN THE
SENSE THAT I DON'T -- WE MADE
OUR DECISIONS TO NOT -- TO CLOSE
OUR CHURCHES BASED ON WHAT THE
LOCAL GOVERNMENT WAS SEEING,
WHAT THE LOCAL SITUATION WAS,
AND, YOU KNOW, WHILE WE CONSIDER
OUR FAITH ESSENTIAL, WE DON'T
CONSIDER OUR CHURCH BUILDING AS
NECESSARILY SO ESSENTIAL THAT IT
HAS TO BE OPEN IN THE -- IN A
TIME OF PANDEMIC.
I'VE ALWAYS -- I'VE TRIED TO
AVOID MAKING THIS A CHURCH-STATE
TYPE OF THING AND WHILE I
APPRECIATE THE FACT THAT
MR. TRUMP -- PRESIDENT TRUMP
WAS, YOU KNOW, STRONGLY IN FAVOR
OF SUPPORTING THE FAITH, IT
DIDN'T REALLY HAVE ANY -- WE
WERE GOING TO OPEN JUNE 1st
BEFORE HE EVEN MADE HIS
ANNOUNCEMENT.
>> Darren: HOW HAS THE CHURCH
BEEN MAINTAINING SERVICES WHILE
CHURCHES WERE CLOSED BECAUSE OF
COVID-19?
>> Coyne: WE'VE -- JUST ABOUT
TWO WEEKS AGO, WE REOPENED OUR
CHURCHES SO PEOPLE COULD GO IN
DURING THE DAY AND PRAY IF THEY
WISH TO, BUT MOST OF OUR
SERVICES HAVE BEEN REMOTELY
FACILITATED.
FOR INSTANCE, HERE IN THE
DIOCESE, WE HAVE A DAILY MASS
THAT WE LIVE STREAM, BUT A LOT
OF CHURCHES AROUND THE STATE
HAVE DONE IT AS WELL.
WE HAVE A LOT OF PLACES THAT ARE
LIVE STREAMING FUNERALS AND
MASSES, ALSO LIVE STREAMING A
LOT OF PRAYER SERVICES, SO WE'VE
REALLY DONE, I THINK, A GOOD JOB
DOING THAT AND WE'VE SEEN SOME
SIGNIFICANT NUMBERS IN
ATTENDANCE ONLINE.
>> Darren: YOU MUST BE LOOKING
FORWARD, THOUGH, TO MEETING WITH
PARISHIONERS IN PERSON AGAIN.
>> Coyne: I AM.
I MISS NOT BEING WITH PEOPLE.
IT'S BEEN ODD TO LIVE STREAM A
MASS IN A CATHEDRAL WITH USUALLY
A THOUSAND PEOPLE AND ONLY
HAVING TWO PEOPLE BESIDES MYSELF
THERE, SO YEAH, IT WILL BE -- I
THINK I'M JUST GLAD THAT WE'RE
GETTING BACK TO SOME KIND OF
NORMALCY, BUT THERE'S STILL A
LONG ROAD AHEAD AND THE ONLY WAY
THIS CAN WORK IS IF PEOPLE ABIDE
BY THE PROTOCOLS THAT ARE THERE.
THEY'RE NOT THERE TO HINDER
PEOPLE'S FREEDOM.
THEY'RE THERE TO KEEP US ALL
SAFE.
>> Darren: BISHOP COYNE, THANK
YOU.
BE SAFE, STAY HEALTHY.
>> Coyne: YOU TOO.
GOD BLESS EVERYONE.
>> Darren: THANK YOU.
THAT WILL DO IT FOR "YOU CAN
QUOTE ME."
THANK YOU FOR JOINING US.
TAKE CARE OF YOURSELF AND EACH
OTHER.
WE'LL SEE YOU SOON.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
YCQM: May 31, 2020
BURLINGTON, Vt. (WCAX) >> Darren: AND GOOD MORNING,