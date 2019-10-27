YCQM Oct. 27, 2019

BURLINGTON, Vt. Captioning provided by
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captionassociates.com
>> Darren: AND GOOD MORNING,
I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," FOODS TOO UGLY
TO EAT?
THEY ARE MISFITS AND END IT UP
IN THE WASTE PILE, BUT
PERFECTLY FINE TO CONSUME.
NOW THERE IS A PUSH TO KEEP
THEM OUT OF THE LANDFILL.
ALSO, WASHINGTON ROUND-UP.
IMMIGRATION, CRIME, AND
CUSTODY.
PLUS, THE LATEST ON THE
IMPEACHMENT INQUIRY FROM OUR
WASHINGTON REPORTER, KYLE
MIDURA.
AND THE DEER SEASON DO'S AND
DON'T'S.
THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
BOW SEASON UNDERWAY IN
VERMONT.
RIFLE SEASON RIGHT AROUND THE
CORNER.
NO CHANGES THIS YEAR, BUT
HUNTERS NEED TO KNOW ABOUT BIG
CHANGES THAT WILL HAPPEN NEXT
YEAR.
FOR US, THE STATE IS TRYING TO
PREVENT A DEADLY DEER DISEASE
FROM TAKING ROOT.
IN VERMONT.
AND TO TALK ABOUT IT ALL, I'M
JOINED BY COLONEL JASON
BATCHELDER AND NICK FORTIN
FROM VERMONT FISH & WILDLIFE.
GOOD MORNING.
TELL US HOW BOW SEASON IS
GOING SO FAR, THIS FIRST
SEASON WRAPS UP NOVEMBER 1ST,
RIGHT?
>> UM, FROM A HARVEST
PERSPECTIVE, SO FAR WE'RE
ABOUT THE SAME WE'VE BEEN THE
LAST FEW YEARS.
WE'RE TRACKING TOWARD A
HARVEST THAT'S GOING TO BE
VERY SIMILAR TO LAST YEAR'S.
SO GOING PRETTY WELL.
>> Darren: WHAT IS THE HEALTH.
HERD AND THE DEER THAT HAVE
BEEN TAKEN SO FAR?
>> THE INFORMATION WE HAVE NOW
IS BASICALLY ANECDOTAL FROM
HUNTERS, BUT ALL LOOKS GOOD.
SEEING SOME VERY NICE DEER
COME IN.
>> Darren: THE NEXT BOW SEASON
STARTS DECEMBER 7TH AND RUNS
THROUGH THE 15TH, BUT BEFORE
THAT, WE HAVE A SEASON
NOVEMBER 9TH AND 10TH AND
RIFLE SEASON FROM NOVEMBER
16TH THROUGH DECEMBER 1ST.
YOU ARE ASKING HUNTERS TO BE
AWARE OF CHRONIC WASTING
DISEASE.
IN VERMONT THIS YEAR.
HOW SERIOUS IS THIS THREAT AND
WHAT IS IT?
>> WELL, FIRST, SO CHRONIC
WASTING DISEASE IS A DISEASE
THAT'S ALWAYS FATAL TO DEER
WHEN THEY GET IT.
IT'S VERY SIMILAR, RELATED TO
IT MAD COW DISEASE IN CATTLE.
IT CAN CAUSE SUBSTANTIAL
POPULATION DECLINES, IF WE
WERE TO GET IT IN VERMONT, IT
WOULD SPELL THE END OF DEER
HUNTING AND GREATLY REDUCE THE
NUMBER OF DEER WE HAVE IN THE
LANDSCAPE.
>> Darren: THERE ARE FEEDING
RESTRICTIONS AND YOU BANNED
URINE LURES.
WHY IS THAT?
>> THAT'S CORRECT E. WE HAVE A
RESTRICTION ON BOTH
URINE-BASED LURGS AND -- LURES
AND DEER FEEDING, BECAUSE IT
IS UNDERSTOOD THAT
CONGREGATING ANY TYPE OF HERD
OF DEER OR ELK, AS WE COMMONLY
CALL THEM, CONGREGATING THEM
BRINGS THEIR NOSES, THEIR
SALIVA, BREATH IN CLOSE
CONTACT WITH EACH OTHER THAN
NORMALLY WOULD OCCUR.
WE FEEL THIS IS A WAY TO
SPREAD THAT.
SO WE PROHIBIT THOSE IMPORTS
OF THOSE CARCASSES FROM
ENDEMIC AREAS WITHOUT TAKING
PRECAUTIONS FIRST.
>> Darren: I WANT TO GET TO
THAT AT SOME POINT.
I THINK A LOT OF FOLKS AT HOME
ARE WONDERING ARE PEOPLE AT
RISK AS WELL WHEN WE ARE
TALKING ABOUT CWD?
>> SO THERE HAVE BEEN SEVERAL
STUDIES THAT ARE KIND OF
INCONCLUSIVE AT THIS POINT.
AS FAR AS ANYONE KNOWS RIGHT
NOW, HUMANS CANNOT CONTRACT
CWD, BUT IT IS IN THE SAME
FAMILY OF DISEASES AS MAD COW
DISEASE, WHICH OF COURSE --
>> Darren: WHICH HAD.
>> HAD MADE A JUMP TO PEOPLE.
THERE IS A RISK.
THE CDC AND WORLD HEALTH
ORGANIZATION DO RECOMMEND THAT
IF YOU KNOW AN ANIMAL IS
INFECTED, WITH ANY DISEASE,
NOT JUST CWD, THAT YOU DON'T
CONSUME IT.
>> Darren: ANY DRESSING TIPS,
THEN, FOR HUNTERS OUT IN THE
WOODS?
>> WE ALWAYS RECOMMEND, YOU
KNOW, SOMEONE FIELD DRESSING A
DEER TAKE PRECAUTIONS, WEAR
LATE EX-GLOVES --
LATEX GLOVES, BE CAREFUL NOT
TO CUT YOURSELF.
IF YOU DO, STOP.
CLEAN IT OUT.
BUT, YOU KNOW, AS FAR AS WE
KNOW, OUR DEER AREN'T
INFECTED, SO JUST NORMAL
PRECAUTIONS AT THIS POINT.
>> Darren: COLONEL, YOU HAD
BRIEFLY TOUCHED ON THIS, THAT
THERE ARE PRECAUTIONS IN PLACE
RIGHT NOW, AND THAT IS NO
IMPORTING ANY CARCASSES OF
DEER OR ELK.
IS THAT BECAUSE OF THIS AS
WELL?
>> IT IS.
AND IT'S AS CLOSE AS QUEBEC
RIGHT NOW.
WE ARE THANKFUL FOR HELPING
GET THE WORD OUT, IF PEOPLE
ARE BRINGING CARCASSES BACK,
THEY NEED TO BE BONELESS, AND
THERE ARE A FEW OTHER
PRECAUTIONS THAT ARE ON OUR
WEBSITE, YOU CAN EASILY FIND.
THERE ARE A LIST.
YOU CAN CALL YOUR GAME WARDEN
FOR THE FULL LIST AS WELL.
>> Darren: TALK ABOUT
MUZZLELOADER SEASON, DECEMBER
7TH THROUGH THE 15TH.
THERE IS A LOTTERY EVERY YEAR.
YOU GUYS STILL HAVE
MUZZLELOADER PERMITS
AVAILABLE, SO THAT MEANS NOT
ENOUGH PEOPLE APPLIED.
WHY IS THAT?
>> WELL, IT'S A COMPLEX
REASONING, BUT BASICALLY IN
ORDER TO HARVEST THE NUMBER OF
IT DEER, WE NEED TO CONTROL
OUR DEER POPULATION, WE HAVE
TO GIVE OUT A CERTAIN NUMBER
OF PERMIT, ANTLERLESS PERMITS.
THAT'S HOW WE CONTROL IT.
WE REACHED A POINT WHERE IN
SOME AREAS WE HAVE TO GIVE OUT
SO MANY -- WE HAVE GIVEN OUT
MORE PERMITS, OR MAKE MORE
PERMITS AVAILABLE THAN WE HAVE
HUNTERS.
WE JUST DON'T HAVE THAT MANY
MUZZLELOADER HUNTERS IN THOSE
AREAS.
WE ARE STRUGGLING TO ACTUALLY
IT IT SELL OR GET RIFLD OF ALL
THOSE -- RID OF ALL THOSE
PERMITS.
>> Darren: SO WE HAVE A
DECLINE IN HUNTERS AND A
GROWING NUMBER OF DEER.
THAT'S LED TO SOME CHANGES ON
THE HORIZON.
I WANT TO TALK A LITTLE BIT
ABOUT THAT.
YOU CAN TAKE THREE DEER THIS
YEAR, BUT FOUR NEXT YEAR,
ALTHOUGH YOU CAN ONLY TAKE ONE
BUCK.
THERE ARE ALSO BE TWO NEW
HUNTING SEASONS, ANTLERLESS
SEASON FOR MUZZLE LOADERS, AND
A NOVICE SEASON FOR NEW ADULT
HUNTERS, ARCHERY SEASON WILL
ALSO BE EXTENDED.
IS THIS ALL AN EFFORT TO
CONTROL THE POPULATION?
>> IT IS A BIT OF BOTH.
YOU KNOW, IT'S TO CONTROL THE
FOP LAGS, BUT IT'S ALSO AN
EFFORT TO KIND OF KEEP THE
HUNTERS WE HAVE AND MAYBE
RECRUIT NEW HUNTERS.
CERTAINLY THE LONGER SEASONS,
THE NEW ANTLERLESS SEASON,
THAT'S INTEND TODAY INCREASE
OUR IT PERMITS SO WE DON'T
HAVE TO GIVE OUT AS MANY TO
HARVEST THE SAME NUMBER OF
DEER.
BUT A LOT OF IT IS ABOUT KIND
OF MODERNIZING OUR HUNTING
REGULATIONS.
WE'VE HAD THE SAME REGULATIONS
IN SOME CASES FOR DECADES OF,
AND THEY DON'T REALLY WORK
THAT WELL WITH THE CONDITIONS
WE'RE DEALING WITH TODAY.
>> I WOULD ALSO ADD THAT IT'S
PROVIDING MUCH MORE
OPPORTUNITY FOR VERMONT'S
HUNTERS, AS NICK SAYS, WE WANT
TO KEEP THE ONES WE HAVE, IT'S
A IMPORTANT TO US THAT HUNTERS
HAVE ALL THE OPPORTUNITY THAT
WE CAN OFFER TO THEM, AND THIS
IS OFFERING QUITE A BIT MORE.
>> Darren: THANK YOU.
APPRECIATE THAT THIS MORNING.
VERMONTERS AND THEIR STORIES
ARE BEING FEATURED IN A
POPULAR PODCAST.
RISK IS A SHOW WHERE PEOPLE
TELL TRUE STORIES THEY NEVER
THOUGHT THEY WOULD DARE TO
SHARE IN PUBLIC.
THE HOST IS COMEDIAN KEVIN
ALLISON.
NOT ONLY DOES HE GET STORIES
FROM CELEBRITIES LIKE TREVOR
NOAHED AND BIG CITIES LIKE
L.A. AND NEW YORK, HE TAKES
THE PODCAST TO VENUES AROUND
THE COUNTRY, GETTING EVERYDAY
PEOPLE FROM THE COMMUNITY TO
TELL THEIR STORIES.
FOUR PEOPLE WERE SELECTED OUT
OF 20 TO SELL THEIR STORIES
RECENTLY IN FRONT OF A LIVE
AUDIENCE AT ART IN BURLINGTON.
THE SECOND TIME HE TAPED RISK
THERE.
SCOTT FLEISHMAN TALKED ABOUT
THE 0 PODCAST BEFORE THE SHOW.
>> WHERE DID THIS IDEA COME
FROM?
>> WELL, I CAME UP IN COMEDY,
I WAS ON A SHOW ON MTV IN THE
EARLY 90s, AND FOR A LONG TIME
AFTER THAT SHOW IT, AFTER MY
SKETCH COMEDY GROUP BROKE UP,
I WAS TRYING TO DO COMEDY ON
STAGE ALONE.
KIND OF SKETCH COMEDY, CRAZY
CHARACTERS ON STAGE.
A FRIEND SAID "I THINK YOU
SHOULD JUST DROP THE ACT AND
START TELLING THE TRUTH.
JUST TELL YOUR OWN TRUE
STORIES."
I SAID THAT SEEMS TOO RISKY.
AND HE SAID THAT'S A GOOD
WORD.
HE'S LIKE, IF IT FEELS RISKY,
IT'S PROBABLY REALLY
INTERESTING.
SO I TRIED TELLING A TRUE
STORY A COUPLE NIGHTS LATER,
AND I WAS STUNNED AT HOW THE
AUDIENCE REACTION WAS SO DIE
NAME IK.
IT WAS SO -- DYNAMIC.
THERE WAS THIS ENERGY IN THE
ROOM THAT WAS DIFFERENT FOR
ME.
I THOUGHT I THINK I AM REALLY
ONTO SOMETHING HERE.
SO I DECIDED THAT NIGHT TO
CREATE THIS SHOW.
>> YOU GET A MILLION DOWN
LOADS A MONTH ON THE SHOW.
>> YES.
>> BLOW YOU AWAY STILL?
>> YEAH, YEAH.
IT'S VERY, VERY EXCITING THAT
PEOPLE ARE SO PASSIONATE ABOUT
THE SHOW.
PEOPLE GET UPSET AT THE SHOW A
LOT.
YOU KNOW, PEOPLE ARE LIKE, OH,
THAT SEEMED INAPPROPRIATE, OR
OH, I DIDN'T LIKE THAT
PERSON'S TONE OF VOICE, OR,
YOU KNOW, BUT MOSTLY WE THINK,
WELL, IT'S GOOD JUST THAT
PEOPLE ARE SO ENGAGED.
WE HAVE A FACEBOOK GROUP WHERE
PEOPLE ARE CONSTANTLY DIGGING
INTO THE STORIES, AND TALKING
ABOUT THEIR OWN SIMILAR LIFE
EXPERIENCES.
SO IT IS VERY ALIVE.
>> ANYTHING THAT STICKS WITH
YOU?
>> OH, MY GOSH.
SO MANY, SO MANY.
YOU KNOW, MIGHT HAVE CAT
DIED -- MY CAD CAT DIED
EARLIER IN THE SUMMER, AND I
WAS GOING THROUGH, YOU KNOW,
THIS GRIEVING PROCESS, AND I
REALIZED THAT SEVERAL STORIES
THAT I HAD HEARD FROM PEOPLE
ABOUT LOSING A LOVED ONE, OR
EVEN LOSING A PET ON THE SHOW
WERE KIND OF LIKE TOUCHSTONES
FOR ME.
I REMEMBERED SOME OF THE
PROFOUND THINGS THOSE PEOPLE
HAD SAID, AND IT REALLY HELPED
KEEP ME GROUNDED, YOU KNOW.
IT HELPED ME PROCESS IT ALL.
SO, YEAH, THERE ARE SO MANY.
THERE ARE A LOT OF KINKY
STORIES THAT ARE TOLD ON THE
SHOW, THAT ARE OFTEN VERY
SURPRISING AND TAKE YOUR MIND
WHERE YOU DIDN'T THINK IT
WOULD GO, BUT THERES A LOT OF
REALLY BIEFL -- BEAUTIFUL
STORIES ABOUT THINGS THAT
HAPPENED IN PEOPLE AVENUES
FAMILIES, OR WITH THEIR
SPOUSE, OR WITH THEIR CHILD,
THAT ARE S THEY JUST POP INTO
MY MIND ALL THE TIME, LITTLE
LIFE LESSONS.
>> DO YOU FIND THAT AS WE, YOU
KNOW, ENTER THE CLIMATE THAT
WE ARE IN POLITICALLY, THAT
THE STORIES ARE GEARING MORE
TOWARDS THAT?
>> IT'S INTERESTING.
WE'RE ALWAYS EXTREMELY
WELCOMING.
WE ALWAYS LET THE AUDIENCE
KNOW WE WANT TO HEAR FROM
PEOPLE OF VARIOUS WALKS OF
LIFE.
WE ARE VERY CURIOUS TO HEAR
FROM IMMIGRANTS, OR TRANS
PEOPLE, OR ANYONE WHO FEELS A
BIT FRIGHTENED RIGHT NOW OR
MARGINALIZED.
BUT WE DON'T REALLY HAVE ANY
AGENDA ABOUT THE POLITICAL
BACKGROUND.
THERE HAVE BEEN CONSERVATIVE
PEOPLE ON THE SHOW, LIBERAL
PEOPLE ON THE SHOW.
BUT I THINK WHAT PEOPLE FIND,
AND WE HAVE CONSERVATIVE AND
LIBERAL FANS, WHO LET US KNOW
WHAT THEY ARE THINKING ALL THE
TIME.
BUT I THINK WHAT PEOPLE VALUE
ABOUT IT IS THAT IT IS A PLACE
UNLIKE, SAY, TWITTER, OR
SOMETHING LIKE THAT, WHERE
PEOPLE CAN SPEAK AT LENGTH
ABOUT THEIR OWN LIVES, ABOUT
THEIR OWN REAL EXPERIENCE.
AND I THINK PEOPLE REALLY
VALUE THAT HUMAN HONESTY THAT,
YOU KNOW, GETS OUT OF THE
TALKING POINTS THAT YOU MIGHT
SEE BEING SCREAMED BACK AND
FORTH ON CNN.
(LAUGHS)>> DO YOU FIND IT MORE
CHALLENGING WHEN THERE'S AN
AUDIENCE, OR WHEN -- IS IT
WHEN IT'S EASIER TO GET A
STORY OUT OF A PERSON?
>> INTERESTING.
WE DO RADIO-STYLE STORIES,
JUST ONE-ON-ONE, ME RECORDING
WITH SOMEONE.
AND WE ALSO DO THE LIVE
STORIES.
THEY ARE BOTH VERY, VERY
VALUABLE, BECAUSE WITH A LIVE
AUDIENCE, THERE IS A CERTAIN
ENERGY THAT REALLY INFUSES THE
STORYTELLER.
THEY GET VERY EXCITED ABOUT
THE FACT THAT THE AUDIENCE IS
SO RECEPTIVE.
BUT THE ONE-ON-ONE STORIES,
THERE IS A LEVEL OF INTIMACY
SOMETIMES THAT GETS EVEN
DEEPER IN THOSE STORIES.
YEAH.
>> Darren: SCOTT WILL HAVE
MORE WITH ALLISON COMING UP AT
8:00 A.M.
STILL AHEAD IN THIS BROADCAST,
PERFECTLY FINE FOODS TO EAT,
SO WHY ARE THEY ENDING UP IN
THE TRASH?
>> Darren: CONGRESS PUTS CRIME
AND CUSTODY UNDER THE
SPOTLIGHT AS IT DEBATES OF
IMMIGRATION AND PUBLIC SAFETY.
A WASHINGTON CORRESPONDENT
KYLE MIDURA IS FOLLOWING IT
ALL IN THE NATION'S CAPITOL.
HE JOINS US NOW FROM OUR
WASHINGTON BUREAU TO
DISCUSSION A PROPOSED
CRACKDOWN ON SANCTUARY CITIES
AND MORE.
KYLE, GOOD MORNING.
WHAT CAN YOU TELL US?
>> GOOD MORNING, DARREN.
NORTH CAROLINA REPUBLICAN
SENATOR TOM TILLIS SAYS CITIES
LIKE CHARLOTTE WITH SANCTUARY
POLICIES FOR UNDOCUMENTED
IMMIGRANTS HAVE BLOOD ON THEIR
HANDS.
WHEN AN UNDOCUMENTED IMMIGRANT
IS ACCUSED OR CONVICTED OF A
LOCAL OR STATE CRIME, THEY ARE
RELEASED ONCE THEY MAKE THEIR
WAY THROUGH THE NORMAL JUSTICE
SYSTEM.
IMMIGRATION AND CUSTOMS
ENFORCEMENT CAN ASK LOCAL
AUTHORITIES TO HOLD THE
IMMIGRANT AN EXTRA 48 HOURS,
IN CASE THEY WANT TO PICK THEM
UP.
SOME AREAS MAKE A HABIT OR
EVEN POLICY OF SAYING NO.
ARGUING THEY CAN'T LEGALLY
HOLD SOMEONE WITHOUT AN ARREST
WARRANT.
>> Darren: KYLE, DO CERTAIN
CRIMES QUALIFY FOR HOLDS?
>> DARREN, DETAINERS FOR THOSE
CONVICTED OF HEINOUS CRIMES OR
AS LITTLE AS A TRAFFIC
OFFENSE.
CHARLOTTE AND THE COUNTRY HAVE
SEEN HIGH-PROFILE INCIDENTS
WHERE I.C.E. ASKS FOR A HOLD,
IT WAS DENIED, AND THE
OFFENDER WENT ON TO COMMIT A
VIOLENT CRIME.
IN CASES LIKE THAT, SENATOR
TILLIS WANTS TO GIVE VICTIMS
THE RIGHT TO SUE THE LOCAL
GOVERNMENT.
HE SAYS CONGRESS NEEDS TO
CRACKDOWN ON SANCTUARY CITY
POLICIES, ARGUING THEY
ESSENTIALLY ROLL OUT THE
WELCOME MATS TO UNDOCUMENTED
INDIVIDUALS AND THE CRIMINAL
UNDERWORLD.
>> Darren: WHAT ABOUT
DEMOCRATIC VOICES, LIKE
VERMONT SENATOR PATRICK LEAHY?
>> YEAH, LEAHY VOICED CONCERNS
THAT SANCTUARY POLICIES WILL
MAKE UNDOCUMENTED IMMIGRANTS
LESS LIKELY TO REPORT CRIMES
LIKE DOMESTIC VIOLENCE WHEN
THEY ARE THE VICTIMS.
HE SUGGESTED THE JUSTICE
DEPARTMENT SHOULD DO MORE TO
EARN COOPERATION FROM LOCAL
JURISDICTIONS.
LEAHY ACCUSED THE DEPARTMENT
OF WITHHOLDING -- THE JUSTICE
DEPARTMENT, THAT IS,
WITHHOLDING $2 MILLION FROM
VER MOENT FOR TWO YEARS --
VERMONT FOR TWO YEARS BECAUSE
OF THE STATE'S FAIR AND
IMPARTIAL POLICING POLICY AND
POINTED OUT THAT SOME OF THAT
CASH WAS SET TO BE SPENT ON
DEALING WITH THE STATE'S
OPIOID EPIDEMIC.
FINALLY, HE MADE THE ARGUMENT
THAT IF DANGEROUS INDIVIDUALS,
CITIZENS, LEGAL IMMIGRANTS OR
NO, ARE BEING RELEASED FROM
LOCAL PRISONS IMPOSING AN
ONGOING THREAT, THAT
REPRESENTS FLAWS IN THE
JUSTICE SYSTEM, NOT SANCTUARY
POLICIES.
>> Darren: SO THIS PROPOSAL
THAT WOULD ALLOW CRIME VICTIMS
OF UNDOCUMENTED IMMIGRANTS TO
SUE OR ANY OTHER IMMIGRATION
REFORMS, IS IT LIKELY TO PASS?
>> WELL, TILLIS SAYS HE WOULD
LIKE TO FIND A COMPREHENSIVE
REFORM FOR IMMIGRATION,
PREFERENCE EXPRESSED BY
EVERYONE WE TALKED TO FOR THIS
STORY, BUT HE SAYS THAT'S JUST
NOT A POLITICAL REALITY, GIVEN
THE CURRENT STATE OF POLITICS
IN THE NATION'S CAPITOL.
ALSO NOT CLEAR THAT HIS NARROW
PROPOSAL HAS A PATH FORWARD ON
ITS OWN, EITHER.
>> Darren: ALL RIGHT.
SWITCHING GEARS, MUCH OF
CAPITOL HILL'S FOCUS SEEMS TO
BE ON THE HOUSE'S ONGOING
FEATURE PEACH INQUIRY THIS
WEEK -- IMPEACHMENT INQUIRY,
TOP DIPLOMAT TO UKRAINE
DROPPED BOMBSHELL TESTIMONY,
TYING THE ADMINISTRATION'S
WITHHOLDING OF MILITARY
ASSISTANCE TO THE COUNTRY TO
INVESTIGATING FORMER VICE
PRESIDENT JOE BIDEN'S SON
HUNTER.
MEANWHILE, ABOUT 30 HOUSE
REPUBLICANS NOT ON THE
COMMITTEES TASKED WITH GETTING
TO THE BOTTOM OF ALL THIS
BROKE SECURITY PROTOCOLS TO
BRING PROCEEDINGS TO A HALT ON
WEDNESDAY.
KYLE, YOU HAVE BEEN CHATTING
WITH LAWMAKERS FROM A VARIETY
OF BACKGROUNDS ON ALL OF THIS.
WHAT ARE YOU HEARING?
>> IT LET'S START WITH
VERMONT.
THERE ARE SIX COMMITTEES THAT
WILL BE WORKING ON THE
IMPEACHMENT INQUIRY HERE ON
CAPITOL HILL.
REPRESENTATIVE PETER WELCH ON
TWO OF THEM, INCLUDING THE
INTELLIGENCE COMMITTEE, WHICH
IS AT THE CENTER OF ALL THE
DRAMA THUS FAR.
I HAVE SPOKE TO WELCH AS THE
INQUIRY WAS LAUNCHED, AND EVEN
AT THAT POINT, HE WAS READY TO
IMPEACH.
REMEMBER, IMPEACHMENT IS ONLY
HALF OF THE PROCESS FOR
REMOVING A PRESIDENT.
THE HOUSE ESSENTIALLY DECIDES
THROUGH IMPEACHMENT WHETHER TO
ACCUSE THE PRESIDENT OF
WRONGDOING, AND THE SENATE
HOLDS WHAT AMOUNTS TO A TRIAL.
>> Darren: ARE ALL THE
DEMOCRATS READY TO VOTE FOR
IMPEACHMENT?
>> NO.
WE HAVEN'T SEEN THAT YET,
DARREN.
THE OVERWHELMING MAJORITY DO
SUPPORT THE IMPEACHMENT
INQUIRY.
BUT IT IS NOT CLEAR YET HOW
MANY WOULD ACTUALLY VOTE TO
IMPEACH.
I RECENTLY SPOKE WITH
REPRESENTATIVE JARON GOLDEN
WHO REPRESENTS MOST OF RURAL
MAINE.
HIS DISTRICT VOTED FOR
PRESIDENT TRUMP IN 2016, AND
IT WASN'T PARTICULARLY CLOSE.
HE'S WALKING AN INTERESTING
LINE ON THIS QUESTION.
GOLDEN HAS BEEN LABELED AS A
DEMOCRATIC FENCE-SITTER BY
SOME.
HE DOES HAVE SERIOUS CONCERNS
ABOUT ALLEGATIONS THAT THE
PRESIDENT TRIED TO STRONG-ARM
UKRAINE INTO HELPING HIS
REELECTION CAMPAIGN, AS WELL
AS RUDY GIULIANI'S INVOLVEMENT
AS A SEMI OFFICIAL DEALER IN
FOREIGN AFFAIRS.
HOWEVER, HE SAYS LAUNCHING AN
IMPEACHMENT INQUIRY
POLITICIZES THE PROCESS.
HE HAVE ALSO SAYS NOW THAT
THAT'S WHERE THE HOUSE IS.
HE WANTS TO SEE THE
INVESTIGATION CONTINUE.
SO CONGRESS CAN GET TO THE
BOTTOM OF EVERYTHING.
HE REPEATEDLY EMPHASIZED THAT
THE INQUIRY ALSO CAN'T GET IN
THE WAY OF OTHER PRIORITIES
HERE ON CAPITOL HILL, LIKE
FINDING A WAY TO LOWER THE
COST OF PRESCRIPTION DRUGS.
>> Darren: WHAT ABOUT
REPUBLICANS, KYLE?
>> IT DARREN, A HANDFUL HAVE
BROKEN RANKS.
THOSE I CHATTED WITH THUS FAR
ARE ALL ON THE SAME PAGE.
I SPOKE WITH REPRESENTATIVE
JACKIE WALORSKI OF INDIANA, A
MEMBER OF THE HOUSE'S TAX
COMMITTEE, WHICH HASN'T REALLY
STARTED WORK ON THIS YET, BUT
IS EXPECTED TO EVENTUALLY.
FOR HER, AND MOST OF THE OTHER
REPUBLICANS, THEY ARE TALKING
ALMOST EXCLUSIVELY ABOUT WHAT
THEY ARGUE IS A BAD PROCESS.
THE INTELLIGENCE COMMITTEE
HEARINGS HAVE BEEN CONDUCTED
IN SECRET THUS FAR, AND SHE
TELLS ME SHE ASKED TO BE ABLE
TO REVIEW WHAT THEY HAVE
GATHERED, BUT BASICALLY THE
INTELLIGENCE COMMUNITY SAID
NO, EVEN THOUGH SHE'S GOING TO
BE ON A COMMITTEE DEALING WITH
THIS DOWN THE ROAD.
WALORSKI IS SICK OF THE
INFORMATION LEAKS AND WANTS
ALL THE HEARINGS TO BE DONE IN
FUN LICK.
SHE ALSO SAVED THE IMPEACHMENT
PROCESS IS PREVENTING PROGRESS
ON KEY ISSUES, WHICH FOR HER
IS FINALIZING A NEW TRADE DEAL
BETWEEN THE U. U.S., CANADA
AND MEXICO, AMONG OTHER
ISSUES.
I ASKED HER TWICE WHAT SHE
THINKS OF THE SUBSTANCE OF THE
INQUIRY THAT HAS BECOME PUBLIC
TO THIS POINT.
SHE DUCKED THE QUESTION TWICE,
EMPHASIZING THE CLOSED DOOR
NIGH TOUR UNDERCUTS THE
CREDIBILITY OF THE INQUIRY.
>> Darren: ANOTHER
CONTROVERSIAL TWEET FROM THE
PRESIDENT THIS WEEK, HE
REFERRED TO THIS PROCESS AS A
LYNCHING, AND POWERFUL SOUTH
CAROLINA SENATOR LINDSEY
GRAHAM DEFENDED THE
PRESIDENT'S CHOICE WORDS.
IS THIS THE CASE FOR EVERY
REPUBLICAN?
>> CERTAINLY NOT, DARREN.
SOME HAVE SAID THAT THAT'S NOT
THE WORD THEY HAVE WOULD HAVE
USED, BUT OTHERWISE LIMITED
THEIR CRITICISM.
BUT YESTERDAY A GROUP OF
FELLOW REPORTERS AND I HAD THE
CHANCE TO DISCUSS THIS WITH
FORMER REPUBLICAN NATION AL
COMBLITEE CHAIRMAN MICHAEL
STEELE.
STEELE IS BLACK AND HAS NOT
BEEN SHY ABOUT CRITICIZING THE
PRESIDENT.
STEELE CALLED THE PRESIDENT'S
USE OF THE TERM LYNCHING
PATHETIC, AND SAID GRAHAM
SHOULD KNOW BETTER AS WELL.
STEELE ALSO SAID HE BELIEVES
30 REPUBLICAN SENATORS WOULD
VOTE FOR REMOVING THE
PRESIDENT FROM OFFICE IF THEY
COULD DO SO ANONYMOUSLY.
THAT'S 10 MORE THAN THE 20
THAT WOULD BE NEEDED IF EVERY
DEMOCRAT VOTED IN FAVOR.
WITH YOU STEELE SAYS HE DON'T
SEE THAT HAPPENING, BECAUSE SO
MANY IN CONGRESS ARE PETRIFIED
OF LANDING IN THE PRESIDENT'S
TWITTER FEED.
HE SAID HE'S DISAPPOINTED SO
MANY IN HIS PARTY ARE ONLY
WILLING TO SPEAK OUT ONCE THEY
LEAVE OR ANNOUNCE PLANS TO
LEAVE THE CAPITOL.
HE DID ALSO NOTE THAT HOUSE
SPEAKER NANCY PELOSI KNOWINGLY
SACRIFICED THE DEMOCRATIC
MAJORITY IN THE HOUSE WHEN
THEY PUSHED FOR AND PASSED THE
AFFORDABLE CARE ACT.
IN OTHER WORDS, SHE KNEW HER
MEMBERS WOULD BE VOTED OUT,
AND THAT THEY WOULD PAY THE
POLITICAL PRICE.
BUFF SHE ALSO KNEW PASSING THE
ACA WOULD BE ESSENTIALLY
IMPOSSIBLE TO UNDO.
STEELE SAID HE WOULD LIKE TO
SEE REPUBLICAN CONGRESSMEN AND
SENATORS STAND ON THEIR
PRINCIPLES NOW IN THIS
IMPEACHMENT PROCESS, OR ANY
OTHER ISSUE, EVEN IF IT COSTS
THEM THEIR SEATS.
DARREN?
>> Darren: KYLE MIDURA IN OUR
WASHINGTON BUREAU, THANK YOU
SO MUCH.
NICE TO SEE YOU.
UP NEXT, MAY NOT BE PRETTY,
BURR IT'S PERFECT AREALLY FINE
TO EAT.
THE PUSH TO -- PERFECTLY FINE
TO EAT.
THE PUSH TO GET IT ON YOUR-IN
DINNER TABLE.
>> Darren: YOU MAY HAVE NEVER
HEARD OF THE UGLY PRODUCE
MOVEMENT.
WHAT STARTED AS A SMALL WAY TO
FIGHT IT FOOD WASTE TURNED
INTO A BIG BUSINESS.
>> UP HERE IN THIS AREA, WE
GOT ABOUT OVER 2,000 ACRES.
>> WE MET JUAN GONZALES IN THE
HEART OF CALIFORNIA FARM
COUNTRY, WHERE ABOUT 90% OF
AMERICA'S CAULIFLOWER IS
HARVESTED EVERY YEAR.
BUT HE SAYS UNTIL RECENT
YEARS, HIS FARMS WERE ALSO THE
SITE OF A STAGGERING AMOUNT OF
FOOD WASTE.
>> 10 MILLION POUNDS A YEAR.
>> 10 MILLION POUNDS?
>> 10 MILLION POUNDS A YEAR.
>> VEGETABLES THAT NEVER MADE
IT TO STORE SHELVES, REJECTED,
SIMPLY FOR LOOKING A LITTLE
DIFFERENT.
>> HISTORICALLY EVERYONE KNOWS
AS CAULIFLOWER BEING WHITE.
BUT IN ORDER TO KEEP IT WHITE,
YOU HAVE TO BREAK THE LEAVES
OR TIE THE LEAVES, KEEP THE
SUN FROM HITTING THE HEAD.
SO THE STORE WILL SAY, THIS IS
IS A LITTLE BIT --
>> TOO YELLOW FOR ME.
>> TOO YELLOW, WE CAN'T TAKE
IT?
>> WE CAN'T TAKE IT.
>> WOW.
>> USDA GUIDELINES SEPARATE
VEGETABLES INTO GRADES BASED
ON THINGS LIKE SIZE AND COLOR.
AND LARGE-VOLUME RETAILERS,
INCLUDING SUPERMARKETS OFTEN
FOLLOW THOSE STRICT BEAUTY
STANDARDS.
THAT'S LED TO 10 MILLION
TONES -- TONS OF COSMETICALLY
IMPERFECT OR UNHARVESTED FOOD
EACH YEAR.
>> THIS IS THE PERFECT, THIS
IS THE IMPERFECT.
>> THIS IS THE IMPERFECT.
[ CRUNCHING ]
DELICIOUS.
SWEET.
PERFECTLY GOOD CAULIFLOWER TO
ME.
>> SOME FLAWS ARE EASIER TO
SEE THAN OTHERS.
>> CARROTS, THEY GROW
UNDERGROUND, SO IF YOU HIT A
HARD SPOT, THEY TEND TO TURN
AND TWIST AND GROW A LITTLE
BIT UNEVEN.
SO THERE'S NOTHING WRONG WITH
THEM, JUST LOOK FUNKY.
I THINK THEY LOOK GNARLY.
YOU ARE GOING TO GET PEACHES,
PLUMS, NECTARINES.
>> ONE MAN'S TRASH BECOME
ANOTHER MAN'S TREASURE FOR
BEN, WHO SAW 'EM PERFECT
PRODUCE -- IMPERFECT FREE DUES
THE NAME FOR A BUSINESS MODEL.
>> WHEN YOU FOUNDED IMPERFECT
PRODUCE, WHAT WAS THE GOAL?
>> THE GOAL WAS TO FIX PART OF
THE FOOD SYSTEM, STARTING WITH
PRODUCE AND EVENTUALLY MOVING
INTO THE WILDER FOOD SYSTEM --
WIDER FOOD SYSTEM, WE COULD
SOLVE THE ENVIRONMENTAL IMPACT
OF FOOD GOING TO WASTE, MAKE
IT MORE AFFORDABLE FOR PEOPLE
AND START TO TAKE A SMALL BITE
OUT OF THE PROBLEM OF FOOD
DESERTS, ACTUALLY DELIVER
HEALTHY PRO DRUS TO PEOPLE FOR
MORE AFFORDABLE IN THE GROCERY
STORE.
>> FUNNY STORY, I THOUGHT
PEPPERS HAD TO BE GRADE A,
STAND ON ITS OWN TWO FEET.
IT SOMETHING MISSHAPEN LIKE
THIS, CAN'T STAND UP OR HAS
SCARRING, IT IS NOT GOING TO
MAKE IT TO A SUPERMARKET.
>> HIS COMPANY IS AN OPTION TO
THE FOOD RECOVERY NETWORK, A
STUDENT-LED FOOD MOVEMENT HE
STARTED WITH A FRIEND IN
COMING.
>> A HUGE AMOUNT OF FOOD WOULD
GO TO WASTE IN THE DINING
HALLS FROM THE GIANT BUFFETS.
AT THE SAME TIME THERE WAS
HUNGER IN THE COMMUNITY.
SO WE STARTED A STUDENT
ORGANIZATION TO TAKE THAT FOOD
FROM THE DINING HALLS AND
DONATE IT TO HOMELESS SHELTERS
AND MEAL SITES.
IT TURNED INTO THE LARGEST
STUDENT MOVEMENT AGAINST
HUNGER.
>> IN FOUR YEARS, THE DOORSTEP
DELIVERY SERVICE HAS EXPANDED
TO MORE THAN 30 MARKETS AND
OVER 200,000 CUSTOMERS.
INCLUDING CAROLINE DEVON'S
HOME IN CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS.
>> LEMONS.
>> AND WHERE IS THE
IMPERFECTION?
>> GOOD QUESTION.
[ LAUGHTER ]
IT IN MY EXPERIENCE, THE FOOD
HAS BEEN JUST AS GOOD AS
GROCERY STORE QUALITY.
WHEN I LOOK FOR IMPERFECTIONS,
I'M LIKE, IS IT REALLY
IMPERFECT?
SEEMS FINE.
AND IT'S A GREAT PRICE.
>> THE MOTHER OF TWO SAYS IT'S
NOT ONLY SAVING HER MONEY, BUT
ALSO TRIPS TO THE STORE.
>> IT'S NICE TO THINK THAT
THERE'S A VERY SMALL KIND OF
CONSUMER IMPACT THAT I CAN
MAKE, JUST YF CHOOSING THESE
VEGETABLES, VERSUS CHOOSING
THE BEAUTIFUL VEGETABLES AT
THE GROCERY STORE.
>> THE UGLY PRODUCE MOVEMENT
HAS GROWN INTO A COMPETITIVE
FIELD.
WITH COMPANIES LIKE MISFITS
MARKET, AND HUNGRY HARVEST,
ALL FIGHTING FOR A SHARE.
IT'S ALSO IGNITED A DEBATE,
KEPT SKEPTICS POINTING OUT
FOOD WAIST COMES FROM
CONSUMERS AT HOMES,
BUSINESSES, AND RESTAURANTS.
>> THERE'S' NO SILVER BULLET
TO ANY OF THESE PROBLEMS LIKE
FOOD WAIST.
6 BILLION -- WASTE.
6 BILLION POUNDS OF FOOD NEVER
MAKE IT TO A HUMAN MOUTH.
THAT'S ANY FORM.
THAT'S AFTER THE FOOD BANKS,
AFTER THE SALSAS, JUICES AND
JAMS.
>> ON THOUSANDS OF ACRES AT
LAKESIDE ORGANIC GARDENS,
WHERE WAEN GOENS'S -- JUAN
GONZALEZ'S TEAM HAVE GROWN,
IT'S BEEN A GAME CHANGER.
PRODUCTION NUMBERS HAVE GONE
UP, FIELD MARCH HARVEST
NUMBERS HAVE GONE UP.
EVERYTHING GONE UP
>> NOTE ONLY HELPED THE BOTTOM
LINE, BUT AN ENTIRE INDUSTRY,
PARTICULARLY IN THE STATE,
THAT'S BENEFITING FROM THIS.
>> THAT IS CORRECT.
IF WE CAN TURN ALL THAT
AROUND, CALIFORNIA COULD
PRETTY MUCH END WORLD HUNGER.
WE FEEL THAT WAY.
>> THAT'S HOW MUCH PRODUCT IS
LEFT HYPED.
KENNETH CRAIG, CHANNEL 3 NEWS,
WATSONVILLE, CALIFORNIA.
>> Darren: FOOD FOR THOUGHT.
HAVE A GREAT DAY, EVERYBODY.
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