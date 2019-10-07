YCQM: October 6, 2019

BURLINGTON, Vt. (WCAX) GOOD MORNING,
EVERYONE.
I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," WE KNOW THEY HELP
THE ENVIRONMENT, BUT WHAT'S
INVOLVED WITH HAVING AN ELECTRIC
CAR?
WE FIND OUT.
>>> AND A CHANGE OF GUARD AT
GMP.
THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
GREEN MOUNTAIN POWER SERVES
ABOUT 265,000 CUSTOMERS, HAS 500
EMPLOYEES, AND EARNED A LONG
LIST OF ACCOLADES FOR IT
COMMITMENT TO RENEWABLE ENERGY.
NOW THE COMPANY'S LEADER, MARY
POWELL, IS STEPPING DOWN,
HANDING THE REINS TO ANOTHER
MARI, MARI McCLURE, WHO'S
CURRENTLY SENIOR VICE PRESIDENT.
COLLEAGUES AROUND THE OFFICE
CALL THEM MARY-SQUARED.
THIS MORNING, I ASKED MARY
POWELL WITH HER MORE THAN 20
YEARS AT GMP, 12 AS CEO AND
PRESIDENT, AND WHAT'S NEXT FOR
HER AND THE COMPANY.
MARY POWELL, THANKS FOR JOINING
US.
>> Powell: MY PLEASURE.
>> Darren: WHY ARE YOU LEAVING?
>> Powell: OH MY GOODNESS, I'M
SO EXCITED.
I'M REALLY SO EXCITED TO BE
ANNOUNCING THAT MARI McCLURE IS
THE NEXT CEO OF GREEN MOUNTAIN
POWER EFFECTIVE JANUARY 1st AND
WE COULD NOT BE IN A STRONGER
POSITION FOR THIS TRANSITION.
AS YOU KNOW, WE CERTAINLY IN
TERMS OF HOW OUR CUSTOMERS FEEL
ABOUT US, WE'VE BEEN AT AN
ALL-TIME HIGH IN TERMS OF
SATISFACTION AND TRUST IN THE
COMPANY.
WE'VE BEEN INNOVATING TO DRIVE
CARBON OUT OF HOMES AND
BUSINESSES IN VERMONT, AS WELL
AS LOWERING COSTS, SO THIS --
I'VE BEEN AT THE HELM FOR 12
YEARS AS CEO AND I'VE BEEN AT
GREEN MOUNTAIN POWER FOR OVER 20
YEARS, SO THIS JUST FEELS LIKE
AN INCREDIBLE TIME TO PASS THE
BATON TO A NEXT GENERATION
LEADER.
>> Darren: IS THERE SOMETHING ON
THE HORIZON FOR YOU?
IS THERE A REASON WHY -- I MEAN,
12 YEARS N YOU'RE LIKE, OKAY,
THIS IS IT?
>> Powell: WELL, THERE ARE A LOT
OF THINGS.
A LOT OF POSSIBILITIES ON THE
HORIZON.
AS YOU KNOW, I HAVE A LOT OF
ENERGY, A LOT OF DRIVE, AND
THERE ARE A NUMBER OF THINGS
THAT I'M INTERESTED IN AND A
NUMBER OF THINGS THAT HAVE
POPPED ITS, BUT REALLY, THIS
IS -- POPPED UP, BUT REALLY,
THIS IS MOSTLY ABOUT I FEEL DEEP
IN MY BONES THAT IT IS TIME FOR
THIS NEXT GENERATION LEADER,
MARI McCLURE, TO TAKE OVER THE
HELM AND TO TAKE GREEN MOUNTAIN
POWER FORWARD AND TO BUILD ON
THE SUCCESS THAT WE'VE HAD, BUT
I'M JUST SO EXCITED TO IMAGINE
WHAT THIS TEAM IS GOING TO COME
UP WITH NEXT.
>> Darren: THERE'S BEEN A LOT OF
SCUTTLEBUTT OVER THE YEARS THAT
PERHAPS YOU SHOULD OR WOULD BE
INTERESTED IN GETTING INTO
POLITICS.
IS THAT ON THE HORIZON?
>> Powell: I WOULD RULE OUT
NOTHING AT THIS POINT.
SO MY GREATEST HOPE IS THAT I AM
GOING TO GIVE MYSELF A BREATHER,
THAT I AM GOING TO ACTUALLY
PAUSE FOR A LITTLE BIT SO THAT I
CAN JUST, YOU KNOW, SPEND MORE
TIME WITH THE DOGS AND MARK AND
HELP WITH THAT BUSINESS THAT WE
OWN, THAT MARK RUNS, BUT, YOU
KNOW, IDEALLY, I'M GOING TO MAKE
A DECISION SOMETIME CLOSER TO
THE SPRING AND EVERYTHING IS
OPEN IN TERMS OF A POSSIBILITY.
>> Darren: SO THAT SOUNDS TO ME
LIKE A DEFINITE MAYBE THAT YOU'D
BE CONSIDERING POLITICS.
>> Powell: IT IS A DEFINITE
STATEMENT THAT I DON'T WANT TO
RULE ANYTHING OUT AT THIS POINT.
I HAVE A LOT OF ENERGY, A LOT OF
FOCUS ON THE WORLD OF ENERGY AND
THE WORLD OF WHAT'S HAPPENING
FROM A CLIMATE CRISIS
PERSPECTIVE, SO I WOULD SAY A
LOT OF THE THINGS THAT I'M
THINKING ABOUT NOW ARE MORE
DIRECTLY RELATED TO THAT KIND OF
WORK, BUT I ABSOLUTELY WOULDN'T
RULE OUT ANYTHING THAT I FELT
WAS A GOOD USE FOR THIS
INCREDIBLE ENERGY, DRIVE, AND
DESIRE TO BE OF SERVICE.
SO THAT -- YOU KNOW, AT THE END
OF THE DAY, DARREN, I WANT TO BE
DOING SOMETHING LIKE I'VE BEEN
ABLE TO DO HERE, WHERE I'M DOING
CHALLENGING, COURAGEOUS WORK
WITH AMAZING PEOPLE, BUT DOING
SOMETHING THAT ADDS SOME BENEFIT
TO SOCIETY AND TO THE PEOPLE
THAT WE SERVE.
SO AGAIN, I WOULDN'T RULE
ANYTHING OUT, BUT RIGHT NOW, I
WOULD SAY THE THINGS I WOULD
MOST LIKELY END UP DOING WOULD
BE IN THE ENERGY SPACE.
BUT WHO KNOWS?
>> Darren: WHICH POLITICAL PARTY
DO YOU ALIGN YOURSELF WITH?
>> Powell: WELL, YOU KNOW, I
GUESS A DEMOCRAT.
I WOULD SAY I'M A DEMOCRAT,
YEAH.
>> Darren: SO LET'S TALK ABOUT
THE TRANSITION HERE AND WHAT GMP
HAS DONE OVER THE YEARS.
NOT A LOT OF PEOPLE ASSOCIATE
ENERGY OR UTILITY COMPANIES WITH
SETTING GOALS TO GO GREEN BY
2030, NO CARBON EMISSIONS.
WHY TAKE THAT APPROACH AND SIT
BECAUSE WE'RE HERE IN VERMONT
THAT SOMETHING LIKE THAT MAKES
SENSE?
>> Powell: SO OUR TRANSFORMATION
AS A COMPANY STARTED WITH OUR
CULTURE AND IT WAS REALLY ABOUT
CREATING A COMPANY THAT WAS
OBSESSED WITH THE VERMONTERS WE
SERVE AND WE TALK A LOT ABOUT
BEING CUSTOMER-OBSESSED.
WE TALK A LOT ABOUT HOW WE
TRANSLATE THAT INTO FAST, FUN,
AND EFFECTIVE SERVICE FOR
VERMONTERS.
THAT'S WHY WE'VE TRIED TO
ELIMINATE BUREAUCRACY, TRIED TO
CREATE A TEAM SPIRIT WHERE
WHOEVER IS WITH THE CUSTOMER CAN
MAKE A DECISION AND RESOLVE
THINGS QUICKLY, SO THAT
OBSESSION OF LOVE OF OUR
CUSTOMERS IS EXACTLY WHAT LED US
TOWARDS OUR MISSION THAT WAS
LAUNCHED ABOUT 12 YEARS AGO AS I
WAS BECOMING CEO TO REALLY LEAN
IN MUCH HARDER TO RENEWABLE
ENERGY, TO LOWERING CARBON WHILE
WE'RE LOWERING COSTS FOR
VERMONTERS.
SO BECAUSE, AT THE END OF THE
DAY, THE VERMONTERS WE SERVE, WE
SURVEY THEM, WE TALK TO THEM,
AND THOSE ARE THE THINGS THEY
CARE ABOUT.
AND GUESS WHAT?
WE'RE VERMONTERS, TOO, SO THOSE
ARE THE THINGS WE CARE ABOUT.
SO IT JUST WAS A NATURAL
OUTGROWTH TO START DOING THIS
WORK ABOUT BEING A TRUE LEADER
IN MOVING TOWARDS A CLEAN,
GREEN, COST-EFFECTIVE FUTURE.
AND NOW, I MEAN, TO YOUR POINT,
YES, WE ARE A HUGE OUTLIER.
WE'RE AN OUTLIER IN THE COUNTRY.
WE'RE AN EXAMPLE THAT IS BEING
USED ALL OVER THE COUNTRY AND IN
SOME CASES AROUND THE WORLD FOR
TAKING INNOVATION AND THIS
DESIRE TO MOVE TO A CLEANER,
GREENER, COST-EFFECTIVE FUTURE
AND TRANSLATING THAT INTO
PROVIDING CUSTOMERS WITH TOOLS
AND TECHNOLOGIES THAT OTHER
UTILITIES JUST AREN'T DOING.
>> Darren: WITHIN ENERGY, IS GMP
DIFFERENT THAN ANY OTHER
UTILITIES OR COMPANIES UNDER THE
PARENT COMPANY OR IS THE PARENT
COMPANY SETTING FORTH THE
VISION?
>> Powell: GREEN MOUNTAIN POWER
OPERATES VERY INDEPENDENTLY.
WE HAVE OUR OWN BOARD OF
DIRECTORS AND IT IS THE TEAM
HERE, THE LEADERSHIP TEAM HERE
THAT DECIDES STRATEGY, DECIDES
PRETTY MUCH EVERYTHING YOU SEE
THAT WE DO, IS REALLY LAUNCHED
FROM WITHIN GREEN MOUNTAIN POWER
AND WITHIN OUR GOVERNANCE
STRUCTURE, WHICH IS, YOU KNOW,
LARGELY VERMONT-BASED BOARD OF
DIRECTORS.
SO WE DO HAVE AN AMAZING
INVESTOR.
WE'VE HAD THEM FOR THE ENTIRE
TIME I'VE BEEN CEO.
THEY HAVE UNWAVERING IN THEIR
SUPPORT OF OUR INDEPENDENCE AND
OUR ABILITY TO DEVELOP WHAT WE
BELIEVE ARE THE RIGHT STRATEGIES
AND SOLUTIONS FOR THE VERMONTERS
WE SERVE, SO WE FEEL REALLY
FORTUNATE TO HAVE WHAT WE
BELIEVE IS SUCH AN ENLIGHTENED
INVESTOR THAT REALLY BELIEVES IN
WHAT WE'RE DOING AND WANTS TO
SEE US DO MORE OF IT.
>> Darren: HOW DOES GMP COMPARE
TO OTHER COMPANIES WITHIN THEIR
PORTFOLIO?
>> Powell: WELL, GREEN MOUNTAIN
POWER IS A SIGNIFICANT PART OF
OUR INVESTOR, AND IN FACT, YOU
KNOW, I WOULD SAY WE'RE
BASICALLY OVER 50% OF WHAT
REALLY MAKES UP THE FINANCIAL
RESULTS OF ENERGIER.
THEY HAVE ALSO INVESTED
SIGNIFICANTLY OVER THIS SAME
TIME PERIOD THAT THEY'VE BEEN AN
INVESTOR FOR GREEN MOUNTAIN
POWER, THEY'VE ALSO INVESTED
SIGNIFICANTLY IN SIGNIFICANT
WIND ENERGY PROJECTS.
THEY ACQUIRED A SOLAR COMPANY
AND, OF COURSE, AS YOU KNOW,
GOING BACK, OH MY GOSH, 20 --
OVER 25 YEARS AGO, THEY BECAME
THE INVESTOR FOR OUR LOCAL GAS
COMPANY, VERMONT GAS.
>> Darren: 2030, PRETTY LOFTY
GOAL TO GET TO CARBON-FREE.
WHERE DO WE STAND IN THAT
PROCESS RIGHT NOW AND IS THAT
REALISTIC?
>> Powell: OH MY GOSH, IT'S
INCREDIBLY REALISTIC BECAUSE,
ACTUALLY, RIGHT NOW TODAY, WE
ARE 90% CARBON FREE IN THE
PORTFOLIO THAT WE USE TO PROVIDE
ENERGY TO VERMONTERS, AND WE'RE
ABOUT 62% RENEWABLE.
SO THE GOAL WAS ABOUT HOW DO WE
GET TO 100% CARBON-FREE BY 2025,
AND THEN 100% RENEWABLE BY 2030.
I HAVE ABSOLUTE CONFIDENCE IN
MARI McCLURE AND THE TEAM HERE
THAT THEY ARE GOING TO NOT JUST
STHRIFR ON THAT COMMITMENT,
BUT -- DELIVER ON THAT
COMMITMENT, BUT THEY'RE PROBABLY
GOING TO SHOCK US AND GO SOMEHOW
FURTHER THAN ALL OF THAT BECAUSE
THEY'RE AMAZING.
>> Darren: THAT WAS GOING TO BE
MY NEXT QUESTION.
DOES MARI McCLURE SHARE THE SAME
VISION THAT YOU HAVE AND SET
FORTH FOR GMP?
>> Powell: ONE OF THE THINGS I
LOVE ABOUT GREEN MOUNTAIN POWER,
I THINK IT'S FAIR TO SAY
EVERYTHING WE DO IS DEEP IN ALL
OF OUR DNA, SO WHILE OBVIOUSLY
IT'S IMPORTANT WHO THE CEO IS
AND WHO THE LEADER IS, THE
REALITY IS EVERYTHING THAT I'VE
BEEN A PART OF LAUNCHING HAS
HAD -- HAS HAD THE DEEP -- NOT
JUST -- "SUPPORT" IS NOT THE
RIGHT WORD, BUT THE DEEP DESIRE
AND PASSION WITHIN EVERYBODY
ELSE ON THE LEADERSHIP TEAM AND
REALLY THROUGHOUT THE COMPANY,
SO YES, IT IS DEEP IN MARI
McCLURE'S DNA AS WELL AS THE
REST OF THIS TEAM TO NOT JUST
DELIVER ON THOSE PROMISES, BUT
ACTUALLY TO CONTINUE TO INNOVATE
AND DO THINGS THAT, AGAIN, WILL,
AT THE END OF THE DAY, I THINK,
MAKE THOSE GOALS MAYBE LOOK LIKE
THEY WEREN'T AS AMBITIOUS AS
THEY ONCE SOUNDED, SO THAT'S
WHAT I EXPECT.
>> Darren: WHAT DO YOU THINK
YOUR LEGACY WILL BE?
>> Powell: OH, I DON'T THINK A
LOT ABOUT LEGACIES.
YOU PROBABLY GET THAT BEST FROM
SOMEBODY ELSE.
I WILL TELL YOU THE THING I
THINK IS THE MOST SIGNIFICANT
ACCOMPLISHMENT IN THE CONTEXT OF
ALL THE AMAZING THINGS THAT THIS
TEAM HAS PRODUCED AND THAT IS
REALLY THE LEVEL OF EMOTIONAL
CONNECTIVITY WE'VE CREATED
WITHIN THIS COMPANY AMONGST
THOSE OF US WHO WORK HERE.
I CARE DEEPLY ABOUT THE FOLKS
WHO WORK HERE.
I THINK THERE ARE SOME AMAZING
RELATIONSHIPS THAT HAVE BEEN
BUILT AND WOE CARE DEEPLY
ABOUT -- WE CARE DEEPLY ABOUT
THE VERMONTERS WE SERVE, SO
HAVING, IF YOU WILL, LOVE A PART
OF THE MAGIC POTION OF GREEN
MOUNTAIN POWER, I THINK, IS WHAT
I VIEW AS ONE OF THE MOST
SIGNIFICANT THINGS I'VE EVER
BEEN A PART OF.
>> Darren: WILL YOU MISS IT?
>> Powell: ABSOLUTELY,
ABSOLUTELY!
>> Darren: WHAT ABOUT IT?
>> Powell: I WILL SO MISS THE
PERSONAL AND DEEP CONNECTIONS I
HAVE WITH SO MANY PEOPLE HERE
AND ONE OF THE THINGS I LOVE IS
THAT VERMONT IS SMALL AND SO I
KNOW THAT IT'S NOT IMPOSSIBLE TO
MAINTAIN A NUMBER OF THOSE
RELATIONSHIPS, BUT AGAIN, YOU
DON'T DO WHAT THIS COMPANY HAS
DONE, YOU DON'T DEAL WITH THE
KIND OF INCREDIBLE STORM EVENTS
THAT WE'VE HAD TO DEAL WITH,
WITHOUT DEVELOPING, YOU KNOW,
DEEP AND IMPORTANT BONDS WITH
EACH OTHER AND WITH THE
CUSTOMERS WE SERVE.
SO YEAH, I ABSOLUTELY WILL MISS
THAT.
>> Darren: YOU'VE REALLY BROKEN
THE MOLD, IF YOU WILL, WHEN IT
COMES TO LEADERSHIP, A WOMAN IN
CHARGE OF THE LARGEST UTILITY IN
THE STATE.
WHAT DO YOU THINK THAT SAYS
ABOUT, A, YOU AND, B, GMP?
>> Powell: WELL --
>> Darren: ARE YOU PROUD OF
THAT?
>> Powell: YES, YEAH, I AM.
ACTUALLY, ONE OF THE THINGS I'VE
REALLY COME TO APPRECIATE IS HOW
MUCH MY BEING IN THIS ROLE AND
HOW MUCH OUR BEING COURAGEOUS
ABOUT WHAT WE'VE DONE AND WHAT
WE'RE STILL DOING HAS MEANT TO
WOMEN AND ACTUALLY YOUNG WOMEN
ALL OVER THE STATE OF VERMONT
AND ACTUALLY, IN SOME CASES, ALL
OVER THE COUNTRY.
I MEAN, I CAN'T BEGIN TO TELL
YOU HOW MANY YOUNG WOMEN HAVE
REACHED OUT TO ME AND SAID THAT
MY DOING WHAT I'M DOING AND
DOING THE COURAGEOUS THINGS THAT
WE'VE DONE, HOW MUCH THAT'S
GIVEN THEM CONFIDENCE AND
INSPIRATION, AND THAT MAKES ME
FEEL REALLY GOOD.
THE OTHER THING IS, YOU KNOW,
ESPECIALLY WHEN I BECAME CEO 12
YEARS AGO, I REALLY WAS AN
OUTLIER, A HUGE OUTLIER.
IN THE ENTIRE COUNTRY AT THAT
TIME, I THINK THERE WERE MAYBE
THREE WOMEN THAT WERE CEOs OF
INVESTOR-OWNED UTILITIES AND I
THINK IN SOME WAYS, DARREN, DEEG
AN OUTLIER -- BEING AN OUTLIER
GAVE ME A LOT OF ABILITY TO BE
AN OUTLIER.
IN SOME WAYS, I THINK SO MUCH OF
WHAT WE'VE DONE, EVEN LAUNCHING
AT THE TIME FELT JUST CRAZY
AMBITIOUS BY SO MANY, THEY
VIEWED IT THAT WAY WHEN WE
LAUNCHED OUR VISION 12 YEARS AGO
TO MOVE TO A MUCH MORE
RENEWABLE, COST-EFFECTIVE
PORTFOLIO, AND THEN, OF COURSE,
THE PORTFOLIO AND KINGDOM
COMMUNITY WIND.
I THINK A PART OF WHAT MADE IT
EASY TO BE AN OUTLIER WAS I
ALREADY WAS AN OUTLIER, SO --
AND I WORKED WITH AMAZING FOLKS
AT GREEN MOUNTAIN POWER THAT
JUST ALWAYS GAVE ME THAT
CONFIDENCE THAT I NEEDED AND I
HOPE I GAVE THEM TWICE AS MUCH
CONFIDENCE BACK.
>> Darren: THE LIST OF ACCOLADES
FOR BOTH YOU AND GMP IS PRETTY
LONG ONE.
IS THERE SOMETHING YOU CAN POINT
TO THAT YOU'RE MOST PROUD OF OR
AN ACCOMPLISHMENT SINCE YOU'VE
BEEN HERE FOR THE LAST 12 YEARS
AS CEO, THAT YOU CAN SAY, HEY, I
DID GOOD THERE?
>> Powell: I THINK, I THINK THE
THING I'M THE MOST PROUD OF IS
THE CULTURE WE HAVE HERE BECAUSE
REALLY, WITHOUT THAT -- YOU
KNOW, I LIKE TO USE THE LINE
WHEN I'M ASKED TO SPEAK IN
DIFFERENT PLACES ABOUT
LEADERSHIP, I LOVE THE LINE THAT
CULTURE EATS STRATEGY.
CULTURE EATS STRATEGY.
YOU KNOW, THAT YOU CAN HAVE THE
BEST STRATEGY IN THE WORLD, BUT
IF YOU HAVEN'T INVESTED IN THE
TEAM AND THE CULTURE OF THE
ORGANIZATION, TO BE ONE THAT CAN
BE FAST, FUN AND EFFECTIVE, AND
ONE WHERE WE HAVE EMOTIONAL
RESONANCE WITH EACH OTHER, I
JUST CAN'T IMAGINE THAT ANY OF
THOSE OTHER THINGS WOULD HAVE
BEEN POSSIBLE IF IT HAD NOT BEEN
THAT, YOU KNOW, DEEP CULTURAL
WORK THAT WE DID AROUND CUSTOMER
OBSESSION AND AROUND CARING FOR
EACH OTHER, THAT THEN WAS THE
FOUNDATION UPON WHICH EVERYTHING
ELSE WAS BUILT.
BUT YEAH, WE'VE DONE A LOT -- I
MEAN, WE'VE DONE A LOT OF GOOD
AND EVEN JUST THE FACT THAT OVER
THIS 20-YEAR PERIOD, YOU KNOW,
OUR RATES HAVE TRACKED BELOW THE
RATE OF INFLATION ON AVERAGE.
AS A VERMONTER, I CAN'T THINK OF
ANY OTHER COST STRUCTURE THAT'S
TRACKED BLOT RATE OF
INFLATION -- BELOW THE RATE OF
INFLATION OVER THAT SIGNIFICANT
A PERIOD OF TIME, SO EVERYTHING
WE'VE DONE HAS BEEN ABOUT
DRIVING DOWN COST.
KINGDOM COMMUNITY WIND WAS ABOUT
GREAT RENEWABLE ENERGY AT A MUCH
MORE COST-EFFECTIVE VALUE FOR
VERMONTERS.
THE MERGER WAS ABOUT DELIVERING
OVER 144 MILLION IN SAVINGS AND
WE ARE GOING TO EXCEED THAT.
SO -- BUT ALL OF IT WAS BUILT ON
THIS FOUNDATION OF THIS AMAZING
TEAM AND THIS CULTURE THAT WE
BUILT TOGETHER.
>> Darren: YOU DID JUST MENTION
A COUPLE OF THINGS THAT WERE
CONTROVERSIAL.
>> Powell: YEAH.
>> Darren: AND STILL IS
CONTROVERSIAL, WIND ENERGY IN
VERMONT.
ANY REGRETS AT ALL ABOUT SOME OF
THE MOVES THAT HAD BEEN MADE
UNDER YOUR WATCH?
>> Powell: I LIVE A LIFE OF -- I
DON'T LOOK AT LIFE FROM A
PERSPECTIVE OF REGRETS.
I DEFINITELY ALWAYS FEEL LIKE
THERE'S -- THAT EVERY DAY THAT
GOES BY, YOU'RE ALWAYS LEARNING.
OH MY GOSH, OKAY, THAT'S THE
THING I BRING TO THE NEXT TIME I
DO SOMETHING LIKE THIS.
BUT NO, THOSE PROJECTS WERE
AMAZING PROJECTS FOR VERMONTERS
AND THE PART THAT WAS SO
IMPORTANT TO ME, TO US AS A
COMPANY, WAS WE STAYED IN CLOSE
CONTACT WITH OUR CUSTOMERS.
WE CONTINUED TO SURVEY THEM, WE
CONTINUED TO ASK THEM HOW THEY
FELT ABOUT WHAT WE WERE DOING,
AND IN THE CASE OF BOTH OF
THOSE, WE HAD STRONG CUSTOMER
SUPPORT.
SO THAT, TOO, GAVE US, ON THOSE
DAYS WHEN WE NEEDED IT TO FACE
SOME OF THE OPPOSITION TO
THINGS, THAT GAVE US THAT DEEP
WELL OF CONFIDENCE THAT WE KNEW
WE WERE DOING THE RIGHT THING
FOR CUSTOMERS AND WE KNEW THAT
VERMONTERS WANTED US TO BE
MOVING FORWARD.
>> Darren: YOU SAID YOU DON'T
LIKE TO LOOK BACK WITH ANY
REGRET, BUT IS THERE ANYTHING
YOU HAD HOPED YOU WOULD HAVE
ACCOMPLISHED BEFORE JANUARY THAT
YOU'RE JUST NOT GOING TO HAVE
TIME TO GET TO?
>> Powell: OH, I -- NO, I
CAN'T -- NO, I FEEL LIKE THIS
HAS BEEN AMAZING.
IT'S BEEN AN AMAZING RUN AND I
FEEL LIKE BETWEEN NOW AND
JANUARY, WE'LL PROBABLY ROLL OUT
ONE OR TWO MORE THINGS BECAUSE
THAT'S JUST THE WAY WE ROLL.
>> Darren: ANYTHING ON THE
HORIZON WE CAN EXPECT, ANY
PARTNERSHIPS OR --
>> Powell: WE'RE ALWAYS
CONTINUING TO LOOK.
JUST LIKE YOU SAW, WE JUST
LAUNCHED THAT REALLY COOL BUNDLE
WHERE YOU CAN BUNDLE ENERGY
TRANSFORMATION IN THIS, YOU
KNOW, THIS PRICING MODEL THAT'S
NOT BEING USED ANYWHERE ELSE IN
THE COUNTRY, SO YOU GET IT ALL
IN THIS NICE, YOU KNOW, FLAT,
GUARANTEED FEE BUT YOU'LL SEE US
CONTINUE TO INNOVATE.
THAT'S WHAT WE DO FOR
VERMONTERS.
WE'RE TRYING TO DRIVE DOWN
CARBON AND DRIVE DOWN COST.
>> Darren: MARY POWELL, THANK
YOU.
>> Powell: THANK YOU.
ALWAYS A PLEASURE TO TALK TO
YOU.
>> Darren: COMING UP, WHAT
EXACTLY ARE THE CHANGES THAT
VERMONTERS HAVE TO MAKE TO GO
ELECTRIC?
WE TEST DRIVE A COUPLE EVs TO
SEE HOW THEY RIDE.
AND WE TALK TO DRIVERS AND
DEALERS ABOUT WHAT YOU NEED TO
KNOW TO FIT THEM INTO YOUR LIFE.
>> Darren: SHE'S LIKELY TO MAKE
THE U.S. OLYMPIC RUGBY TEAM AND
OUR SCOTT FLEISHMAN GOT AN
INTERVIEW WITH HER.
HE'S IN THE NEWSROOM WITH WHAT'S
COMING UP.
GOOD MORNING.
>> Scott: GOOD MORNING.
THE WOMEN'S RUGBY TEAM HAS
ALREADY QUALIFIED FOR THE 2020
GAMES IN TOKYO.
BURLINGTON'S ALONNA SHOULD BE ON
THE ROSTER.
BEFORE LEAVING VERMONT, I WAS
ABLE TO CATCH UP WITH HER AND
SAT DOWN WITH ONE OF HER
WORKOUTS IN SHELBURNE TO TALK
ABOUT BEING AN OLYMPIC HOPEFUL
AND TELLS ME WHEN SHE FIRST
THOUGHT SHE HAD A CHANCE TO
PURSUE THIS SPORT
PROFESSIONALLY.
WE ALSO TAKE YOU TO ONE OF
SEVERAL DAIRY FARMS FROM ACROSS
NEW ENGLAND, OPENING ITS DOORS
TO TELL YOU THANKS.
LOOKS LIKE WE COULD BE IN FOR A
SOGGY SUNDAY.
DAVE HAS A CHECK OF THE FORECAST
AT THE TOP OF THE HOUR.
>> Darren: THANKS SO MUCH.
UP NEXT, WE TAKE YOU OUT ON THE
ROAD IN AN ELECTRIC CAR TO FIND
OUT WHAT IT'S REALLY LIKE TO OWN
ONE.
>> Darren: MANY OF YOU KNOW
ELECTRIC CARS PRODUCE FEWER
EMISSIONS AND SAVE YOU MONEY ON
GAS, BUT DO YOU KNOW WHAT IT'S
LIKE TO OWN ONE?
CAT VIGLIENZONI TAKES ONE FOR A
SPIN TO FIND OUT.
>> Cat: YOU'RE OKAY WITH ME
DRIVING THIS ONE?
>> YES.
>> Cat: BILL'S GOAL IS TO GET
ONE NEW PERSON TO DRIVE HIS
TESLA EACH DAY.
TUESDAY, IT'S ME.
>> IT HAS SOME GET UP AND GO.
>> Cat: IT DOES.
HE SAYS WHEN HE GOT THE CAR FOUR
YEARS AGO, HE WAS CONCERNED
ABOUT DISTANCE, BUT WITH MORE
CHARGING STATIONS COMING ONLINE
EACH DAY AND APPS TO MAKE IT
EASY TO FIT THEM INTO YOUR TRIP,
HE CAN NOW TIME HIS CHARGES IN
WITH BREAKS DURING LONG CAR
RIDES.
>> I'M GOING TO WEST VIRGINIA
TOMORROW AND I'M NOT THINKING
ABOUT IT TODAY.
I'M GOING TO GET IN THE CAR AND
DRIVE TOMORROW.
>> Cat: ANOTHER CONCERN HE HEARS
ABOUT IN VERMONT IS HOW LONG HIS
CHARGE LASTS DURING WINTER.
HE SAYS YOU'RE NOT GOING TO GET
STRANDED IF YOU TURN ON THE
HEATER.
>> WHAT'S GREAT ABOUT THE
ELECTRIC CAR, IT USES ONLY THE
ENERGY IT NEEDS.
SO IF YOU'RE SITTING IN TRAFFIC,
IT IS ONLY HEATING THE CAR.
>> Cat: HE SAYS HE ALSO SAVES A
MAINTENANCE COSTS.
HE SAYS THE BATTERY HAS NEVER
HAD TO BE CHANGED AND WITH
REGENERATIVE BRAKING ON ELECTRIC
CARS, THE BRAKES TAKE LESS OF A
BEATING.
IN 100,000 MILES, HIS HAVE NEVER
BEEN SWAPPED.
>> 100,000 MILES, WE'VE CHANGED
THE TIRES AND WE'VE CHANGED
WINDSHIELD WIPERS AND WE'VE
ADDED WINDSHIELD WIPER FLUID.
IT'S A HUGE DIFFERENCE.
>> Cat: OVER AT BURLINGTON
HYUNDAI, THEY SAY THEIR
CROSSOVER BARELY NEEDS ANY TLC.
A REASON CUSTOMERS ARE LOOKING
AT DRIVING ONE OFF THE LOT.
>> WE OWN AN ELECTRIC PLUG-IN
HYBRID AND WE LIKE IT SO MUCH
THAT WE WANTED TO GET A FULL
ELECTRIC CAR.
>> Cat: HE SAYS CUSTOMERS ARE
ASKING FOR ELECTRIC OPTIONS.
WITH THE 258-MILE RANGE, IT'S AN
EASIER SELL.
OTHERS DON'T HAVE THAT.
HE SAYS THE BIGGEST CHALLENGE IS
STILL CLOSING THE AFFORDABILITY
GAP.
AN ELECTRIC KONA COSTS AT LEAST
$38,000, ABOUT 10,000 MORE THAN
THE GAS VERSION, AND DOESN'T
HAVE ALL-WHEEL DRIVE.
HE SAYS IT'S ALSO HARD TO
ADVERTISE THEM BROADLY WHEN
THERE AREN'T THAT MANY TO SELL
YET.
>> I DON'T THINK PEOPLE REALIZE,
YOU KNOW, IT'S INSTANT WITH
ELECTRIC.
YOU JUST -- YOU'RE GOING.
>> Cat: WE WANTED TO SEE HOW IT
DROVE.
LIKE MOST EVs, IT'S ZIPPY.
WHOO!
>> IT DOESN'T TAKE MUCH.
>> Cat: HE ALSO SAYS IT'S A FUN
RIDE AND WAS INITIALLY CONCERNED
ABOUT THINGS LIKE RANGE, BUT
SAYS HAVING ONE CHANGED HIS
MIND.
WHAT WOULD YOU TELL PEOPLE WHO
ARE SKEPTICAL OF ELECTRIC CARS?
THEY'RE USED TO THEIR GAS CAR.
>> SORE WE, BUT NOW THAT WE HAVE
ONE, WE WANT TO GO ALL ELECTRIC.
>> Darren: AND THAT TALK MORE
ABOUT GOING ELECTRIC, I'M JOINED
NOW BY DAVID ROBERTS, A CENTER
CONSULTANT AT DRIVE ELECTRIC
VERMONT.
WELCOME TO THE PROGRAM.
>> Roberts: THANK YOU, IT'S
GREAT TO BE HERE.
>> Darren: LET'S TAKE A LOOK AT
SOLE OF THE NUMBERS.
THERE'S A STEADY RISE IN THE
NUMBER OF ELECTRIC CARS
REGISTERED IN VERMONT.
THE LATEST NUMBER FROM JULY
THOSE 3,288 AND THE NUMBER OF
EVs IN THE STATE INCREASED BY
676 VEHICLES OR 26% OVER THE
PAST YEAR.
WHY IS THAT?
>> Roberts: IT'S GETTING A LOT
EASIER TO GO ELECTRIC IN
VERMONT.
WE HAVE MORE MODELS, SO THERE'S
MORE THAN 40 MODELS AVAILABLE AT
CAR DEALERS AND WE HAVE BOTH THE
PLUG-IN HYBRID VARIETIES THAT
RUN ON BATTERY AND THEN RUN ON
GAS AS LONG AS YOU NEED, SO
THAT'S ABOUT 60% OF THE EVs IN
VERMONT ARE PLUG-IN HYBRIDS AND
THE REST ARE ALL ELECTRIC WHICH
ARE POWERED SOLELY BY THE
BATTERY AND IT'S EASIER FOR
PEOPLE TO CONSIDER THOSE AS THE
RANGE COMES UP.
THE KONA HAS OVER 200 MILES, THE
TESLA WITH OVER 300 RANGE.
>> Darren: THAT NUMBER MIGHT BE
HIGHER IF NOT FOR A COUPLE OF
THINGS THAT CAT BROUGHT UP AND
WE'RE TALKING ABOUT
ACCESSIBILITY BECAUSE OF
AFFORDABILITY AND THE FACT THAT
A LOT ARE NOT ALL-WHEEL DRIVE.
WE LIVE IN VERMONT.
HOW DO WE GET THERE?
>> Roberts: ON THE AFFORDABILITY
QUESTION, ABOUT TWO-THIRDS OF
THE VEHICLES PURCHASED IN
VERMONT ARE USED VEHICLES, SO WE
NEED TO GET MORE EVs INTO THE
USED MARKET TO REALLY BRING DOWN
THE COST.
WE'VE SEEN SOME, ABOUT 15% OF
THE EVZ REGISTERED IN THE -- EVs
REGISTERED IN THE LAST QUARTER
WERE USED VEHICLES, SO THERE ARE
SOME, THE NISSAN LEAF, THE OLDER
VEHICLES AVAILABLE FOR LESS THAN
$10,000, SO THAT'S A GREAT, MUCH
MORE AFFORDABLE WAY AND AS TIME
GOES ON, WE HAVE MORE INVENTORY
OUT THERE, IT'S GOING TO BE
EASIER TO FIND USED MODELS AND
WE ARE ALSO ARE LOOKING AT
INCENTIVES.
THERE'S A FEDERAL TAX CREDIT OF
UP TO $7500.
THERE'S UTILITY PROGRAMS AND
THEN THERE IS A STATE INCENTIVE
PROGRAM THAT LEGISLATORS
APPROVED EARLIER THIS YEAR WHICH
ISN'T AVAILABLE JUST YET, BUT
V-TRANS IS IN THE PROCESS OF
FIGURING OUT HOW TO IMPLEMENT
THAT AND WE EXPECT INCENTIVES ON
AN ALL-ELECTRIC VEHICLE THROUGH
THE STATE PROGRAM TO RUN BETWEEN
500 AND 5,000 -- 2500 AND
$5,000.
>> Darren: NO SURPRISE THAT MOST
EVs ARE REGISTERED IN CHITTENDEN
COUNTY.
DO THEY EVEN MAKE SENSE FOR, YOU
KNOW, SOMEONE WHO LIVES IN THE
RURAL PART OF THE STATE WHERE
THEY HAVE TO DRIVE A LONG
DISTANCE TO GET JUST ABOUT
ANYWHERE?
>> Roberts: SURE.
IT REALLY DEPENDS ON THE
INDIVIDUAL CIRCUMSTANCES WHAT'S
GOING TO BE BEST FOR SOMEONE.
EVs ARE CERTAIN CONCENTRATED IN
CHITTENDEN COUNTY, THAT'S WHERE
WE SEE THE HIGHEST ADOPTION, BUT
THEY ARE ACROSS THE STATE AND
88% OF VERMONT COMMUNITIES HAVE
AT LEAST ONE EV REGISTERED, SO
PEOPLE WHO ARE REALLY PILING ON
THE MICE, GOING ELECTRIC -- ON
THE MILES, GOING ELECTRIC CAN
SAVE THEM MORE MONEY BECAUSE
IT'S EQUIVALENT OF THE $1.50 A
GALLON GASOLINE.
SO THE MORE MILES YOU'RE PUTTING
ON YOUR ELECTRIC VEHICLE, THE
MORE YOU'RE SAVING.
THERE ARE MORE MODELS COMING
WITH ALL-WHEEL DRIVE AND HIGHER
GROUND CLEARANCE.
THERE'S A COUPLE OF PLUG-IN
HYBRIDS THAT ARE THERE NOW AND
MORE OPTIONS COMING IN THE NEAR
FUTURE.
>> Darren: SO IF YOU COULD GIVE
YOUR TOP THREE ADVANTAGES, TOP
THREE DISADVANTAGES TO OWNING
EV, WHAT WOULD THEY BE?
>> Roberts: TOP THREE ADVANTAGES
WOULD BE JUST FUN TO KRIEF.
WE HEAR ABOUT EV OWNERS WHO ONCE
THEY GO ELECTRIC, THEY REALLY
LOVE THE CAR.
THEY WOULDN'T CONSIDER GOING
BACK TO A GASOLINE ENGINE
VEHICLE.
THEY'RE QUIET.
AND THEN ON THE COST SAVING
SIDE, YOU CAN SAVE SUBSTANTIALLY
BOTH ON THE SAVINGS FROM
GASOLINE AS WELL AS MAINTENANCE
BECAUSE YOU'RE NOT NECESSARILY
DEALING WITH OIL CHANGES AND
BRAKES AS FREQUENTLY AND THINGS
LIKE THAT.
THEN GOOD FOR THE ENVIRONMENT.
WE KNOW CLIMATE CHANGE IS A
CRITICAL ISSUE FOR US TO BE
THINKING ABOUT, AND WHILE -- SO
THIS IS SORT OF BOTH A GOOD AND
A BAD THING AS FAR AS EVs GO.
THEY'RE MUCH BETTER THAN A
CONVENTIONAL GASOLINE VEHICLE,
BUT THEN THINKING ABOUT SOME OF
THE MAYBE DISADVANTAGES OR
CONSIDERATIONS, IT'S STILL A
CAR, SO IF FOLKS COULD MAYBE
THINK ABOUT AN ELECTRIC BIKE OR
WALKING OR BICYCLING OR TAKING
PUBLIC TRANSPORTATION, THAT'S
STILL GOING TO BE A MUCH BETTER
OPTION FOR PARTS OF THE WHOLE,
BUT FOR MANY PEOPLE, ESPECIALLY
IN RURAL PARTS OF THE STATE,
IT'S REALLY TOUGH TO MAKE THOSE
OTHER OPTIONS WORK.
SO ANOTHER ISSUE THAT SOME
PEOPLE ARE WORRIED ABOUT IS THE
COLD TEMPERATURES AND HOW THAT
AFFECTS THE RANGE.
WITH PROPER PLANNING, IT'S
USUALLY NOT A MAJOR ISSUE, BUT
IT'S IMPORTANT GOING IN TO KNOW
THAT YOU WILL GET LESS RANGE
ESPECIALLY ON REALLY COLD DAYS
DEPENDING ON THE VEHICLE AND HOW
YOU DRIVE IT, IT'S MAYBE 20 TO
50% REDUCTION IN RANGE.
SO IMPORTANT TO KEEP THAT IN
MIND.
>> Darren: DAVID ROBERTS, THANK
YOU SO MUCH FOR SHEDDING LIGHT
ON THIS FOR US.
THANK YOU ALL FOR WATCHING.
WE HAVE A LOT MORE NEWS AHEAD
RIGHT HERE ON CHANNEL 3.
HAVE A GOOD DAY, EVERYBODY.
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YCQM: October 6, 2019
BURLINGTON, Vt. (WCAX) GOOD MORNING,