YCQM Sept. 29, 2019

BURLINGTON, Vt. Darren: GOOD MORNING, EVERYONE, I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," THERE WERE NO
SIGNS OF FOLLOW-UP TO OUR
SPECIAL REPORT OF A FRANKLIN
COUNTY TEEN LOVED BY
CLASSMATES AND HIS FAMILY, WHO
TOOK HIS OWN LIFE.
HOW COULD THIS HAPPEN?
WHAT HIS PARENTS AND MENTAL
HEALTH EXPERTS SAY YOU SHOULD
DO NOW.
ALSO, THE LOUD CROWD.
A GROUP OF PARKINSON'S
PATIENTS LEARNING HOW TO KEEP
THEIR VOICES THROUGH A PROGRAM
AT UVM MEDICAL CENTER.
VERMONT'S HEALTH COMMISSIONER
DEFENDS HIS OPPOSITION TO
DECRIMINALIZING BUTE, A
TREATMENT FOR OPIOID
WITHDRAWAL.
AN IRAQI WAR VETERAN SENDS A
MESSAGE BEING TO NORWICH
CADETS.
VERMONT NATIONAL GUARD MEMBERS
ON THE GROUND IN SENEGAL,
PROVIDING MEDICAL TREATMENT
FOR PEOPLE DESPERATELY IN NEED
OF HEALTHCARE.
HOW THE GUARD SAYS THIS
MEDICAL MISSION WILL HELP IN
FUTURE DEPLOYMENTS.
AND AN ALLEGED HIJACKER WHO
HELD A VERMONT MAN FOR MORE
THAN TWO WEEKS ARRESTED.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
MORE THAN 30 YEARS AGO,
HIJACKERS TOOK CONTROL OF A
PLANE FLYING FROM GREECE TO
ROME, AND A BURLINGTON MAN WHO
HAS A HOME IN GREECE WAS ON
BOARD.
NOW A SUSPECT IN THE HIJACKING
IS IN POLICE CUSTODY FOR THE
1985 CRIME.
A 65-YEAR-OLD LEBANESE MAN WAS
ARRESTED FOR HIJACKING TWA
FLIGHT 847, AND KILLING A
YOUNG U.S. NAVY OFFICER.
POLICE HAVEN'T RELEASED HIS
NAME YET.
77-YEAR-OLD TOM CULL INCHES
WAS ON THAT PLANE --
CULLINS WAS ON THE PLANE AND
HELD HOSTAGE.
HE TELLS CHRISTINA HE'S BEEN
WAITING FOR THIS DAY FOR 34
YEARS.
>> GOOD.
I'M GLAD THEY GOT HIM, YOU
KNOW, AND HE WAS A MONSTER IN
MANY WAYS.
I SAW HIM DO HORRIBLE THINGS
TO WOMEN AND CHILDREN.
>> HORRIBLE THINGS TOM
CULLINS REMEMBERS WELL, BUT
HAVEN'T STOPPED HIM FROM
LIVING HIS LIFE.
DO YOU STILL THINK ABOUT THAT
DAY?
IF YOU DO, HOW DOES IT AFFECT
YOU EMOTIONALLY AND
PHYSICALLY?
>> I NEVER GO BACK.
I NEVER HAVE NIGHTMARES OR
THINK ABOUT IT.
WHEN A SITUATION LIKE THIS
HAPPENS, IT MAKES ME REMEMBER
IT.
THAT'S THE REASON PROBABLY
THAT I AM ALIVE.
I MADE IT THROUGH.
HOPEFULLY MADE IT THROUGH WITH
SOME DIGNITY.
>> CULLINS ONE OF MORE THAN
140 PEOPLE ABOARD TWA FLIGHT
847, WHEN HIJACKERS SEIZED
CONTROL OF THE PLANE SHORTLY
AFTER IT TOOK OFF FROM ATHENS.
THE BURLINGTON-BASED ARCHITECT
WAS ON HIS WAY HOME.
>> TWO GUYS CAME RUSHING UP
THE AISLE, ONE WITH A HAND
GRENADE, THE OTHER GUY WITH A
SILVER, AS IT TURNED OUT, 9 mm
PISTOL IN THEIR HAND.
AND, YOU KNOW, THE EVENTS
STARTED, WHICH WAS 72 HOURS ON
THE PLANE GOING FROM ATHENS TO
BEIRUT, TO ALGIERS, TO MEHRUT
TO ALGIERS AND BACK TO BEIRUT.
THAT WAS 72 HOURS.
AND THEN THEY LET OFF MOST OF
THE PEOPLE IN VARIOUS PLACES
ALONG THE WAY, PRIMARILY WOMEN
AND CHILDREN, AND KEPT 17 OF
US RED-BLOODED YOUNG AMERICAN
MALES AND TOOK US OUT IN
BEIRUT AND PUT US INTO
MODIFIED PRISONS.
THEY SEEMED RELATIVELY
PEACEFUL UNTIL, THIS IS A
SCARY THING, ONE TIME THERE
WAS A GLASSDOOR IN THIS JAIL
APARTMENT, AND THERE WAS A KID
4 YEARS OLD KNOCKING ON THE
DOOR AND THEY TOLD HIM GET
AWAY, GET AWAY.
HE WOULDN'T GO AWAY.
THEY OPENED THE DOO AND BLEW
OFF HIS -- DOOR AND BLEW OFF
HIS LEGS WITH AN AK-47 OR
SOMETHING.
SO WE KNEW, IT WAS A WAKEUP
CALL.
WE KNEW WE WERE IN SERIOUS
TROUBLE.
WE HAD EIGHT GUYS ALTOGETHER,
SO THE CAMARADERIE AND THE
SUPPORT BETWEEN ALL OF US WAS
REALLY GOOD.
I MEAN, IT WAS SAVING GRACE
WAS -- I REMEMBER THE TWO
FEELINGS I HAD, ONE WAS FEAR,
OUTRIGHT, JUST RIDICULOUS
FEAR, AND THE OTHER WAS ANGER.
>> DOES THIS ARREST RELIEVE
ANY OF THAT ANGER?
>> NO.
[ CHUCKLES ]
I'M SORRY TO SAY NO.
NO, I AM NOT SOMEBODY WHO GETS
ANGRY OR GETS IN FIGHTS, BUT
HE GOT ME ANGRY.
>> CULLINS SAID THE INTENSITY
OF THAT EMOTION GREW OVER THE
17 DAYS HE AND OTHER
PASSENGERS WERE HELD HOSTAGE
IN BEIRUT HIDEAWAYS AND
PARADED IN FRONT OF REPORTERS.
>> I WANT TO SEND MY VERY
BEST, MY LOVE TO MY FAMILY, TO
MY WIFE AND DAUGHTER.
WE'RE IN GOOD SHAPE.
WE'RE HEALTHY.
WE'RE STRONG.
WE'VE BEEN TREATED WELL, AND
GOD WILLING, WE'LL BE HOME
SOON.
>> WHAT YOU DON'T SEE AT THIS
PRESS CONFERENCE, THE
MILITANTS HOLDING A GUN AT
CULLINS'BACK.
HE SAID IT WAS THE
OVERWHELMING DESIRE TO GET
BACK TO HIS FAMILY THAT KEPT
HIM GOING IN THE WORST OF
TIMES.
>> NOT THAT I HAD ANY CONTROL,
BUT I KNEW WHAT WAS HAPPENING,
AND I KNEW THAT THEY DIDN'T.
[ CHEERING ]
>> AFTER 17 DAYS HELD HOSTAGE,
CULLINS'RETURN TO THE UNITED
STATES.
>> VERY IMPORTANT THING FOR ME
TO SAY HERE TO YOU PEOPLE,
ASIDE FROM THE THANKS IS FOR
ME TO TRY TO DEFINE TO YOU THE
DIFFERENCE BETWEEN A SURVIVOR
AND A HERO.
I'M A SURVIVOR, AND I FEEL
DAMNED GOOD ABOUT BEING A
[ LAUGHTER ]
[ APPLAUSE ]
>> ONE OF MY CONCERNS WHEN I
GOT BACK WAS HAVING YOUNG
PEOPLE HAVE A REALLY BAD
ATTITUDE ABOUT ARABS AND
MUSLIMS, SO I TOOK IT ON
MYSELF TO GO TO VARIOUS
SCHOOLS AND TALK ABOUT WHAT
HAD HAPPENED TO ME, AND THAT
THERE ARE REALLY BAD PEOPLE
ALL OVER THE WORLD, BUT NOT
ALL MUSLIMS OR ALL ARABS ARE
BAD.
I TRIED TO REALLY BRING THAT
HOME.
>> NOW MORE THAN THREE DECADES
AFTER THIS HAPPENED, DO YOU
FEEL SAFE FLYING?
>> A SITUATION LIKE THIS
SHOULD NOT STOP PEOPLE FROM
TRAVELING.
IF YOU DWELL ON IT, YOU ARE
CONTINUALLY BEING HELD
HOSTAGE.
>> YOU KEEP A LOT OF THIS
MATERIAL FROM THIS EXPERIENCE.
WHY IS THAT?
>> HISTORY OF OUR FAMILY, YOU
KNOW.
50 YEARS FROM NOW, OUR LITTLE
GRANDSON MIGHT BE INTERESTED,
OR MAY NOT.
SEEMED RESPONSIBLE TO HAVE A
RECORD OF IT.
>> CULLINS AND HIS FAMILY
STILL VISIT THEIR HOME IN
GREECE EVERY SUMMER, ANOTHER
IMPORTANT PIECE OF THEIR
HISTORY.
IN BURLINGTON, CHRISTINA
GASFORD, CHANNEL 3 NEWS.
>> Darren: STILL AHEAD, THERE
WERE NO SIGNS.
WHY A GRIEVING FAMILY SAYS YOU
SHOULD HAVE A CONVERSATION
WITH YOUR KIDS ABOUT SUICIDE
NOW.
AND THE LOUD CROWD WON'T LET
PARKINSON'S TAKE THEIR VOICES.
YOU'RE WATCHING CHANNEL 3'S
"YOU CAN QUOTE ME."
WE'RE BACK IN A MOMENT.
>> Darren: 120 PEOPLE DIED BY
SUICIDE LAST YEAR IN VERMONT;
5 WERE 18 OR YOUNGER.
IN 2017, 11% OF VERMONT HIGH
SCHOOLERS MADE A SUICIDE PLAN,
AND 5% WENT SO FAR AS TO
ATTEMPT IT.
SEPTEMBER IS SUICIDE AWARENESS
MONTH, AND A FRANKLIN COUNTY
FAMILY IS SHARING THE STORY OF
THEIR SON, A.J.
>> EVERYTHING THAT HE WAS
INTERESTED IN, HE WENT 100%.
>> A.J. HOLSHIEDER IT ALL.
GOOD LOOKS, GOOD GRADES, TONGS
OF FRIENDS, AND EXCELLED IN
SPORTS.
>> HE LOVED BEING OUTDOORS
FROM THE DAY I THINK HE COULD
WALK, THAT KID LIVED OUTSIDE.
>> Darren: WHEN HE WASN'T
SKIING, PLAYING SOCCER OR LA
CROSSE, HE WAS CRUISING IN HIS
BELOVED JEEP.
THE POPULAR 18-YEAR-OLD AT
BFA ST. ALBANS APPLIED TO
SEVEN COLLEGES AND WAS LOOKING
FORWARD TO SKI SEASON.
UNTIL.
>> NOVEMBER 30TH, 2018.
>> Darren: THE DAY THAT
CHANGED EVERYTHING.
>> MISS HIM EVERY DAY.
>> Darren: A.J. TOOK HIS OWN
LIFE.
>> THERE'S A HOLE.
THAT HOLE NEVER CAN BE FILLED
BY ANYONE OR ANYTHING.
>> Darren: A.J.'S BEDROOM
STILL LOOKS THE SAME, SPORTS
AND SKI MOUNTAIN MEMORABILIA
TAKE UP NEARLY EVERY INCH OF
WALL SPACE.
HIS WALLET STILL ON HIS DESK.
HIS DIRTY TOWEL STILL HANGING.
LIKE TIME STOOD STILL HERE.
>> LOSING A CHILD IS
DEVASTATING IN ITSELF, BUT
LOSING A CHILD BECAUSE THEY
TOOK THEIR LIFE IS, UM, IS A
HURT THAT WE DON'T KNOW HOW TO
EVEN BEGIN TO DESCRIBE.
>> Darren: BUT HIS DAD, MOM,
AND STEPFATHER ARE CHANNELLING
THAT HURT.
AND SHARING A.J.'S STORY TO
GET OTHER PARENTS TALKING
ABOUT SUICIDE WITH THEIR KIDS.
>> IT'S NOT ALWAYS OBVIOUS.
YOU'VE GOT TO TALK, YOU'VE GOT
TO TALK TO YOUR KIDS.
>> Darren: A.J. SHOWED NO
SIGNS OF DISTRESS, EVEN MAKING
FUTURE PLANS THE DAY HE SHOT
HIMSELF.
>> I THINK THAT'S WHAT MAKES
THIS EVEN HARDER.
>> YES.
>> IS A LOT OF TIMES PEOPLE
SAY THERE'S SIGNS AND PROBABLY
FOR A LOT OF PEOPLE, THERE
ARE.
BUT FOR US --
>> NO.
>> THERE WASN'T ANY.
>> Darren: MENTAL HEALTH
EXPERTS TELL US WHILE NOT THE
NORM, IT DOES HAPPEN, AND
PARENTS NEED TO BE PROACTIVE.
TACKLING THE TABOO TOPIC, MUCH
LIKE DRUGS, ALCOHOL, AND SEX.
>> THIS ONE IS MAYBE THE MOST
IMPORTANT OF ALL.
>> Darren: A.J. LEFT NO NOTE,
BUT HIS FAMILY PIECED TOGETHER
WHAT LIKELY CAUSED HIM TO DO
THIS.
THEY DISCOVERED A.J. BLEW OUT
HIS KNEE FOR A THIRD TIME THAT
DAY AT SCHOOL, AND HE WORRIED
HE WOULD NEVER SKI AGAIN.
A.J. HAD JUST RECOVERED FROM
TWO AND A HALF YEARS OF REHAB
FROM TWO OTHER ACL INJURIES.
>> SO HIS BODY HAD FAILED HIM,
AND THE THINGS THAT HE WANTED
TO DO.
>> IT'S HARD FOR AN ADULT TO
UNDERSTAND WHAT HAS HAPPENED
BECAUSE KIDS AT THAT AGE, THE
WAY THEIR MIND IS MADE UP,
THEY MAKE REALLY RASH
DECISIONS THAT ADULTS WOULDN'T
MAKE, WHICH IS EVEN MORE THE
REASON WHY WE REALLY NEED TO,
I MEAN, BE VERY HYPER
SENSITIVE TO PROBLEMS THAT
THEY ARE EXPERIENCING.
>> Darren: AND THEY ARE HOPING
TO HELP PARENTS START THE
DIALOGUE THROUGH THIS, A MUSIC
FESTIVAL CALLED "AFTERGLOW,"
A.J.'S SIGNATURE SKI MOVE IN
THE W THERE.
IN ADDITION TO SPORTS, A.J.
LOVED MUSIC.
OF ALL KINDS.
>> WE KNEW WE WANTED TO DO
SOMETHING IN HONOR OF A.J. TO
GIVE BACK TO THE COMMUNITY.
>> Darren: PROCEEDS GO TO
SUICIDE PREVENTION PROGRAMS IN
FRANKLIN COUNTY.
AND COUNSELORS WILL BE ON SITE
TO HELP PARENTS NAVIGATE THE
TOUGH CONVERSATION ABOUT
SUICIDE.
>> YOU THINK EVERYTHING RIGHT
NOW IS SO IMPORTANT.
IT'S JUST A POINT IN TIME, YOU
KNOW.
YOU MAY LOOK BACK ON THESE
TIMES WITH FOND MEMORIES SHALL
MAYBE NOT SO FOND MEMORIES,
BUT IT IS JUST A POINT IN
TIME.
YOU HAVE SO MUCH MORE LIFE TO
LIVE.
>> Darren: AFTERGLOW IS HELD
AT HARDAK HILL IN SAINT AL
BAMS WHERE A.J. SKIED AS A
KID.
THE EVENT RAISED ABOUT $40,000
FOR SUICIDE PREVENTION
PROGRAMS, FEATURED MULTIPLE
BANDS, VENDORS AND FAMILY
ACTIVITIES.
ABOUT 1400 PEOPLE SHOWED UP.
A.J.'S FAMILY SAID DONATIONS
ARE STILL COMING IN, AND THEY
PLAN TO CONTINUE THE MISSION
OF AFTERGLOW.
IF YOU OR SOMEONE YOU KNOW IS
STRUGGLING WITH THOUGHTS OF
SUICIDE, CALL THE NATIONAL
SUICIDE PREVENTION HOTLINE AT
1-800-273-TALK.
THAT'S 1-800-273-TALK.
-- 8255, AND WE'LL HAVE THIS
INFORMATION ON OUR WEBSITE,
TOO.
THE UVM MEDICAL CENTER WAS
AWARDED A GRANT FROM THE
PARKINSON'S VOICE PROJECT.
IT WILL ALLOW THEM TO KEEP
PROVIDING A VITAL PROGRAM TO
PARKINSON'S PATIENTS.
UP TO 90% OF THEM ARE AT HIGH
RISK OF LOSING THEIR ABILITY
TO SPEAK OR SWALLOW, AND THAT
CAN LEAD TO POTENTIALLY DEADLY
COMPLICATIONS.
KATHLEEN WENT TO SEE HOW THAT
IS FIGHTING BACK.
>> SAY THAT WITH YOUR BEST
VOICE.
>> ON THURSDAY AFTERNOONS AT
FANNY ALLEN, IT GETS LOUD.
>> I WANT TO HEAR REALLY GOOD
INTENT ON THIS.
READY?
MAY, ME, MY, MO, MOO!
AWESOME JOB, LOUD CROWD!
>> THE LOUD CROWD IS SHERRY,
BOB AND CAROL.
ALL OF THEM HAVE PARKINSON'S.
THEY ARE HERE TO MAKE SURE THE
DISEASE DOESN'T TAKE THEIR
VOICES AWAY.
>> AHHH \M
EXCELLENT.
I LIKE THE NICE WIDE OPEN
MOUTHS.
DO IT AGAIN.
\M AAHHH \M
>> CAROL BARRETT WAS
DIAGNOSED 12 YEARS AGO.
THE 77-YEAR-OLD RETIRED NURSE
GETS EMOTIONAL WHEN SHE
DESCRIBES THE PROGRESS SHE
NOTICED IN JUST ONE OR TWO
SESSIONS.
>> JUST MY VOICE, I COULD TALK
LOUDER, AND I HAVE A BIG
FAMILY, NINE OF US KIDS, AND I
TALK TO THEM ALL THE TIME.
THEY ALL NOTICED.
THEY DIDN'T KNOW IT DID THAT
SO QUICK.
AND IT'S JUST GOTTEN BETTER.
>> SOME EXERCISES SHE LIKES;
OTHERS, NOT SO MUCH.
>> AHHHHHHH!
>> THE ONE THAT'S FLOATING
KIND OF, WE DON'T LIKE THAT
ONE TOO MUCH.
[ LAUGHTER ]
THE OTHER ONES ARE EASY, THAT
ONE IS HARD.
>> 18, 19, 20!
>> LIKE A CONDUCTOR, THE
SPEECH PA NO THOL GIST --
PATHOLOGIST DIRECTS THEM
THROUGH EXERCISE.
>> A NICE!
LET'S FLIP IT AND DO SOME
READING
>> SHE SAID BEING IN A GROUP
COUNTER ACTS A DROP OF
DOPAMINE FROM PARKINSON'S
DISEASE.
>> WAIT A MINUTE.
DID EVERYONE USE THEIR BEST
VOICE?
>> SHE SAID MANY PARKINSON'S
PATIENTS DON'T REALIZE THEY
ARE TALKING TOO SOFTLY.
THE SPEAK OUT PROGRAM IS ONE
OF A FEW THE UVM MEDICAL
CENTER OFFERS TO HELP PATIENTS
REGAIN SPEAKING AND SWALLOWING
ABLTHSZ.
>> THERE YOU GO.
>> SHE'S PASSIONATE, BECAUSE
HER OWN GRANDFATHER HAD
PARKINSON'S.
DO YOU SEE YOUR GRANDFATHER IN
ANY OF YOUR PATIENTS?
>> ALL THE TIME.
>> WHILE THERE IS NO CURE, SHE
SAID THE EARLIER PATIENTS
START, THE BETTER.
>> WE KNOW THAT WITH
CONSISTENT EXERCISE, THESE
PATIENTS CAN MAINTAIN MUCH
HIGHER FUNCTION FOR MUCH
LONGER.
>> ALL RIGHT, CAROL, WAS THAT
YOUR BEST VOICE?
>> IT'S WHY BARRETT SAID SHE
TELLS EVERYONE SHE KNOWS ABOUT
IT.
>> IT REALLY WORKS.
>> NICE JOB!
>> IN COLCHESTER, CAT
VIGLIENZONI, CHANNEL 3 NEWS.
>> Darren: THE LOUD CLOUD
PROGRAM IS FREE, BUT YOU HAVE
TO COMPLETE THE SPEAK OUT
PROGRAM FIRST TO FIND OUT
WHICH IS BEST FOR YOU.
TALK TO YOUR DOCTOR.
VERMONT'S TOP HEALTH OFFICIAL
IS PUSH BACK TO POSSESSION OF
BUPRENORPHINE WITHOUT A
PRESCRIPTION, THAT'S A POPULAR
OPIOID TREATMENT DRUG.
HEALTH COMMISSIONER DR. MARK
LEVINE SAID HE WOULD SUPPORT
IT ELSEWHERE, BUT NOT HERE IN
VERMONT.
I ASKED HIM WHY.
>> THERE WAS A PUSH IN THE
LEGISLATURE THIS PAST SESSION
TO DECRIMINALIZE
BUPRENORPHINE.
THIS IS THE WIDELY USED OPIOID
TREATMENT DRUG.
IT'S BEEN TABLED UNTIL
LAWMAKERS RETURN.
PROPONENTS ARGUED IT WOULD
INCREASE ACCESS AND SAVE
LIVES, KEEPING THEM AWAY FROM
HEROIN OR FENTANYL, BUT YOU
CAME OUT AGAINST
DEKRILLIZATION.
WHY?
-- DECRIMINALIZATION.
>> IT IS A FAIRLY NUANCED
ARGUMENT BUT I WILL TRY TO
SIMPLIFY IT.
IN MOST SETTINGS WHERE
BUPRENORPHINE IS AVAILABLE TO
EVERYONE IN THE PUBLIC, IT IS
USUALLY THERE BECAUSE PEOPLE
HAVE BEEN A LITTLE BIT
DECEITFUL WITH THOSE WHO
PRESCRIBED IT TO THEM.
LIKE IN VERMONT, WE KNOW IF
THERE'S BUPRENORPHINE ON THE
STREETS, IT'S THERE BECAUSE
SOMEBODY TOOK THEIR
PRESCRIPTION AND MAY HAVE
RESERVED SOME FOR THEMSELVES,
BUT THEN EITHER SOLD OR LENT
OR WHATEVER, PROVIDED IT TO
SOMEONE ELSE.
THAT TENDS TO DESTABILIZE
THEIR OWN HEALTH, BECAUSE THEY
ARE NOT USING THEIR FULL DOSE,
IT CAUSES A LITTLE
FRAGMENTATION IN THE
RELATIONSHIP THEY HAVE WITH
THOSE WHO ARE PRESCRIBING THEM
THE BUPRENORPHINE TO HELP
THEM, AND IT CAN DESTABILIZE
THE PERSON WHO RECEIVES THE
BUPRENORPHINE.
SO THOSE ARE CONCERNS WE'VE
ALWAYS HAD.
AROUND THE COUNTRY, AND
THROUGH LITERATURE, MOST OF
THE LITERATURE SHOWS IF
SOMEBODY IS USING
BUPRENORPHINE, CALL IT, ON THE
STREETS, THEY ARE USING IT
BECAUSE THEY DON'T WANT TO
SUFFER FROM WITHDRAWAL, AND
THEY DIDN'T HAVE THEIR USUAL
DOSE OF AN INJECTABLE DRUG
LIKE HEROIN, SO THEY FOUND THE
BUPRENORPHINE AND IT GOT THEM
BY, AND THEY FELT MORE
COMFORTABLE.
SO THAT'S REALLY GOOD.
AND WE DIDN'T WANT TO SEE THAT
GO AWAY.
THE SECOND THING THAT'S REALLY
GOOD IS THAT PEOPLE WHO GET IT
THAT WAY, EVEN IF THEY ARE NOT
USING IT AS PART OF A
STABILIZATION REGIMEN TO GET
OFF OF HEROIN OR FENTANYL AND
BEGIN USING BUPRENORPHINE AND
BEGIN RECOVERY, THEY WOULD BE
MORE LIKELY EVENTUALLY TO USE
IT FOR RECOVERY.
SO THAT'S A REALLY GOOD THING.
BECAUSE THEY HAVE TRIED IT,
THEY SAID, OH, THIS STUFF IS
ACTUALLY OKAY.
EVEN THOUGH IT DOESN'T MAKE ME
HIGH, IT DOES ALLOW ME TO NOT
FEEL SO BAD WHEN I DON'T HAVE
MY DRUG.
SO THOSE ARE ALL GOOD THINGS.
THE THING WE WERE MOST
CONCERNED ABOUT IN VERMONT IS
THAT WE ARE THE ONLY STATE
THAT I'M AWARE OF WHERE THERE
IS NO WAITING LIST TO GET
MEDICATION-ASSISTED TREATMENT.
SO YOU CAN IMMEDIATELY GET
INTEGRATED INTO A SYSTEM OF
CARE IF YOU WANT TO WITHOUT
WAITING AROUND AND BEING TOLD
COME BACK IN THREE, SIX MONTHS
OR WHO KNOWS WHEN.
OTHER STATES CAN'T DO THAT.
AND THE ONLY OTHER PLACE IN
THE WORLD THAT'S DOING THAT TO
SOME DEGREE IS FRANCE.
SO WE WANTED TO LOOK AT THAT
KIND OF AN EXPERIENCE AND SAY
WHY SHOULD WE RISK
DESTABILIZING MULTIPLE
INDIVIDUALS WHEN WE CAN
ACTUALLY GET THEM INTO CARE AS
RAPIDLY AS POSSIBLE AND WE
WOULD RATHER ENCOURAGE THAT
KIND OF MORE SUPERVISED
SYSTEM, AND A SYSTEM WHERE
IT'S MUCH MORE SAFE THAN ONE
SYSTEM WHERE IT'S MORE
CHAOTIC, AND POTENTIALLY
DESTABILIZING.
>> Darren: COMMISSIONER, THANK
YOU.
>> THANK YOU FOR HAVING ME ON.
>> Darren: UP NEXT, WHY
VERMONT NATIONAL GUARD MEMBERS
TRAVELLED TO WEST AFRICA ON A
MEDICAL MISSION.
AND MEET THE MEDAL OF HONOR
RECIPIENT WHO SAVED AN ENTIRE
SQUAD FROM ENEMY ATTACK.
>> Darren: NOT ALL MISSIONS
FOR THE VERMONT NATIONAL GUARD
INVOLVE BATTLEFIELDS.
SOME TAKE THEM TO FAR AWAY
PLACES TO TAKE CARE OF PEOPLE.
>> IT WAS BIGGER THAN ANYTHING
I HAVE SEEN AND I WORK IN AN
E.R. BACK HOME.
>> SECOND LIEUTENANT ELI HOGAN
USUALLY WORKS AT THE
UVM MEDICAL CENTER.
THE E.R. NURSE WON'T FORGET
WHAT HE SAW ON HIS LATEST
MISSION.
A SEEMINGLY HEALTHY YOUNG
WOMAN WHO SUFFERED A
LIFE-ENDING STROKE.
>> YOU HAVE YOUNG PEOPLE
SUFFERING STROKES HERE, WHERE
BACK HOME IT'S IDENTIFIED A
LITTLE BIT EARLIER.
>> HERE IS SENEGAL, ABOUT 15
VERMONT ARMY AND AIR NATIONAL
GUARD MEMBERS TRAVELED TO THE
WEST AFRICAN NATION ON A
TWO-WEEK MEDICAL TRAINING
MISSION.
>> ONE OF THE MAIN TAKEAWAYS
FROM WORKING IN THIS TYPE OF
ENVIRONMENT IS HAVING OUR
MEDICAL PROFESSIONALS WORK
OUTSIDE THEIR COMFORT ZONE.
>> LANGUAGE BARRIERS, LACK OF
SUPPLIES, LONG DAYS AND
NIGHTS, SOME OF THE OBSTACLES
THE TEAM IS FACING WHILE
TREATING A HOST OF ILLNESSES.
>> HIV, MALARIA, TUBERCULOSIS.
>> BONE FRACTURES, SNAKE
BITES, SEIZURES, DENTAL WORK,
EYE CARE, AND VARIOUS
EMERGENCY MEDICAL ISSUES.
ALONG WITH FIVE C-SECTIONS AND
NUMEROUS DELIVERIES.
NEARLY 600 PATIENTS SEEN SINCE
SEPTEMBER 13TH WHEN THE
VERMONTERS ARRIVED.
THEY ARE HELPING THE SEND
GELSEND A GEL ESE PEOPLE.
>> WE ARE SHARING INFORMATION,
SKILL SETS AND TAKE THINGS
HOME AS WELL.
>> THE UVM TEAM WILL USE WHAT
THEY LEARNED IN FUTURE
MISSIONS, WHERE THE LUXURIES
OF U.S. HEALTHCARE ARE NOT
AVAILABLE.
MOST OF THE VERMONTERS ARE
HEALTHCARE PROVIDERS, COMBAT
MEDICS, OR NURSES LIKE SECOND
LIEUTENANT HOGAN.
>> I WORK IN THE E.R. THAT WAS
ONCE SAID TO BE A THIRD-WORLD
COUNTRY.
I CAN HE WILL TELL YOU I HAVE
NOW WORKED IN E.R.'S IN THIRD
WORLD COUNTRIES AND THAT IS
MOST CERTAINLY NOT THE CASE.
>> Darren: MOST OF THE TEAM IS
HOME NOW, OR ON THEIR WAY.
YOU MAY REMEMBER CHANNEL 3
NEWS BROKE THE STORY THAT THE
GUARD IS EXPECTING A LARGE
DEPLOYMENT SOMETIME IN 2021.
NORWICH UNIVERSITY HOSTED A
DISTINGUISHED GUEST WHO
RECEIVED THE HIGHEST
RECOGNITION OF MILITARY VALOR.
THAT'S THE MEDAL OF HONOR.
HE IS THE ONLY LIVING IRAQ WAR
VETERAN TO GET IT.
HE TELLS OUR CHRISTINA GASFORD
HE'S HERE TO SHARE HIS STORY
WITH STUDENTS, BUT MORE
IMPORTANTLY TO TEACH THEM
ABOUT THE IMPORTANCE OF
SERVING THEIR COUNTRY.
>> I BELIEVE THAT THEY MAKE
THE FINEST OFFICERS IN THE
MILITARY.
I'VE KNOWN NORWICH GRADS
BEFORE I KNEW ABOUT NORWICH.
>> DAVID BELLAVIA SAID THAT'S
BECAUSE THE UNIVERSITY'S
REPUTATION IS REFLECTED IN THE
CHARACTER OF ITS STUDENTS.
>> THERE IS NO ACADEMY THAT I
HAVE, AND I HAVE BEEN TO ALL
OF THEM, THAT HAS THE INGRAINS
AN INDIVIDUAL AND COMMUNITY
LIKE NORWICH DOES.
I BELIEVE THEY MAKE THE FINEST
OFFICERS IN THE MILITARY.
>> THEY ARE PRINCIPLED,
DECENT, HUMBLE, EARNEST
LEADERS, AND AS A
NON-COMMISSIONED OFFICER,
THAT'S EXACTLY WHAT WE WANT IN
OUR COMMISSIONED OFFICERS.
AND THIS IS THE OLDEST
MILITARY INSTITUTION IN THE
COUNTRY.
>> ABOUT HALF OF THE STUDENTS
IN THE UNIVERSITY'S CORPS OF
CADETS GRADUATE AS OFFICERS,
AND PURSUE CAREERS IN THE
MILITARY.
THE FORMER STAFF SERGEANT
TRAVELS THE COUNTRY,
ENCOURAGING CIVILIANS TO
ENLIST.
>> VETERANS MAKE THE BEST
CITIZENS.
WE ARE OUTSTANDING HUSBANDS
AND WIVES, WE'RE GREAT FATHERS
AND MOTHERS.
WE'RE GREAT EMPLOYERS AND
EMPLOYEES.
YOU WILL BE A BETTER PERSON
FOR SERVE SERVING YOUR
COUNTRY.
THE SKILLS YOU HAVE PREPARE
YOU FOR ANYTHING THE WORLD CAN
THROW AT YOU.
I WANT EVERY YOUNG MAN AND
WOMAN OF FREE MIND TO JOIN THE
ARMY.
>> IN 2007, BELLAVIA WROTE A
BOOK CALLED "HOUSE TO HOUSE,"
DETAILING EXPERIENCES SERVING
AS A SQUAD LEADER FOR
OPERATION FAST AND FURIOUS.
HE RECEIVED THE MEDAL OF HONOR
THIS PAST JUNE, FOR THE
GALLANTRY HE SHOWED IN 2004,
SINGLE-HANDEDLY SAVING HIS
ENTIRE SQUAD UNDER INSURGENT
FIRE.
>> ON THAT NIGHT IN FALLUJAH,
YOU KNOW, THAT WAS JUST MY
TIME.
THAT WAS MY TURN TO DO WHAT MY
GUYS HAVE DONE FOR ME EVERY
SINGLE DAY.
EARNING THE AWARD IS ACTUALLY
LESS DAUNTING THAN WEARING IT.
>> IN WEARING IT, BELLAVIA
SAID HIS RESPONSIBILITY IS TO
EMBODY THE MEN AND WOMEN WHO
DIDN'T MAKE IT OUT OF IRAQ
ALIVE AND CARRY ON THEIR
LEGACY.
>> AND I SERVED IN 22
INFANTRY, PART OF THE FIRST
INFANTRY DIVISION.
I HAD THE GREATEST MEN I EVER
MELT IN MY LIFE.
MY OFFICERS -- MET IN MY LIFE.
MY SUBORDER NANTZ, MY
SOLDIERS, THESE WERE THE
GREATEST MEN I'VE EVER SERVED
WITH.
I LOVED THEM LIKE FAMILY.
THEY ARE THE REASON WHY I AM
ALIVE.
THE GUYS THAT WE LOST ARE THE
REASON WHY I'M ALIVE.
AND I HOLD THEM IN MY HEART
WITH EVERYTHING I DO, SO I'M
RUNNING AROUND THE COUNTRY
TALKING ABOUT THE ARMY, BUT
I'M REALLY TALKING ABOUT THEM.
VALOR, WHEN YOU DISSECT WHAT
IT IS, IT IS ALL BASED IN
LOVE, RIGHT?
YOU HAVE TO LOVE YOUR COUNTRY,
YOUR COMMUNITY, YOUR FAMILY.
THAT'S WHAT PROPELS YOU TO GET
THROUGH THINGS, IS, YOU KNOW,
THE MOST VIOLENT AND CRAZY
ENVIRONMENT, WHAT REALLY GETS
US THROUGH THE END STATE IS
LOVE, WHY DO WE DO IT, WHAT
SEPARATES US FROM THE CHINESE,
THE RUSSIANS, AL QAEDA?
WHAT ARE THEY FIGHTING FOR?
WE IN OUR MILITARY KNOW
CRYSTAL CLEAR WHAT IS AT
STAKE, WHY WE ARE DOING IT.
THERE IS A MILLION AND SEVEN
REASONS WHY PEOPLE ARE DIVIDED
OUT THERE, WHO YOU LOVE, WHAT
YOU LOOK LIKE, ETHNICITY, YOUR
POLITICS.
I DON'T CARE ABOUT ANY OF IT.
IF YOU ARE WILLING TO BE THERE
WITH ME, YOU ARE MY BROTHER,
YOU ARE MY SISTER, LET'S DO
THIS TOGETHER.
ANYTHING THAT'S ON THE OTHER
SIDE OF THAT DOOR, WE ARE
GOING IT DO IT TOGETHER.
>> I'M INSPIRED THAT HE WANTS
TO BE A POSITIVE CHANGE, AND
HE WANTS TO INFLUENCE OTHER
PEOPLE, EVEN IF HE DOESN'T
NECESSARILY REALIZE HE DOES,
OR THAT HE WANTS TO, BUT HE
WANTS TO KEEP MAKING SURE THAT
PEOPLE GET A BETTER EDUCATION
AND THAT THEY ARE INVOLVED AND
THEY STAY INVOLVED.
>> BELLAVIA KNOWS THE
SACRIFICE THAT ENTAILS ALL TOO
WELL, AND RESPECTS TODAY'S
MILITARY STUDENTS FOR THEIR
DEDICATION EVEN MORE BECAUSE
OF IT.
>> THESE YOUNG MEN AND WOMEN
ARE JOINING AT A TIME OF WAR,
YOU KNOW.
WHEN I WAS IN, THE TOWERS WERE
STILL STANDING.
AND WE INHERITED THE CHAOS.
THEY KNOW WHAT'S OUT THERE.
AND THEY ARE STILL WILLING TO
DO IT.
IT SPEAKS VOLUMES ABOUT
NORWICH GRADS.
>> THIS MARKS BELLAVIA'S FIFTH
VISIT TO NORWICH UNIVERSITY,
AND HE SAYS IT WON'T BE HIS
LAST.
IN NORTHFIELD, CHRISTINA
GASBERG, CHANNEL 3 NEWS.
>> MORE NEWS STRAIGHT AHEAD.
HAVE A WONDERFUL SUNDAY.
SEE YOU SOON.
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