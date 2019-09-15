YCQM: September 15, 2019

BURLINGTON, Vt.Vt. Adj Gen. Brig. Gen Knight discusses probable deployment for the Vt. National Guard. Also Brenda Torpy, Champlain Housing Trust CEO talks about how new numbers show even with housing development happening in Chittenden County, the cost CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
>> Darren: GOOD MORNING,
EVERYONE.
I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME," THE RENT IS STILL
TOO HIGH.
PROPERTY TOO PRICEY.
CHITTENDEN COUNTY KEEPS ADDING
NEW HOUSES, BUT THE VACANCY RATE
IS NOT DROPPING.
WE'RE TAKING A LOOK AT WHY IS
THAT AND EFFORTS TO CHANGE IT.
>>> PLUS, AN EXPECTED DEPLOYMENT
FOR THE VERMONT NATIONAL GUARD.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS
MORNING.
CHANNEL 3 NEWS HAS LEARNED THE
GUARD RECEIVED NOTIFICATION OF
SOURCING BY THE ARMY.
THAT MEANS MONEY AND EQUIPMENT
SET ASIDE FOR A LARGE-SCALE
DEPLOYMENT INVOLVING THE VERMONT
AND NEW HAMPSHIRE NATIONAL
GUARDS.
>> WE HAVE PERHAPS ONE OF THE
MOST READY BRIGADES IN THE
NATIONAL GUARD.
>> AND THE 86th BRIGADE MADE UP
OF SOLDIERS FROM VERMONT, NEW
HAMPSHIRE, MAINE, CONNECTICUT,
AND COLORADO, JUST GOT NOTIFIED
IT'S NEARLY CERTAIN TO BE
DEPLOYED IN THE SPRING OR EARLY
SUMMER OF 2021.
HOW MANY GUARD MEMBERS ARE WE
TALKING ABOUT?
>> PROBABLY 2500.
>> Darren: 40% OF THE BRIGADE IS
IN VERMONT, SO IF YOU DO THE
MATH, POTENTIALLY HUNDREDS OF
VERMONTERS.
>> THAT'S A CERTAINTY, YES.
>> Darren: SECRECY SURROUNDS THE
LIKELY DEPLOYMENT FOR SECURITY
REASONS.
THE EXACT LOCATION AND TIMING
HAVEN'T BEEN REVEALED, BUT
BRIGADIER GENERAL GREG KNIGHT
TELLS ME TROOPS WILL BE DEPLOYED
IN SEVERAL LOCATIONS.
>> IT COULD BE AFGHANISTAN, A
LOT OF PLACES IN SOUTHWEST ASIA,
THE BALKANS, ANYWHERE IN EUROPE.
>> Darren: THE VERMONT NATIONAL
GUARD CONTINUOUSLY PREPARES FOR
DEPLOYMENT WITH RIGOROUS
TRAINING HERE AND IN MAY GOT
SPECIFIC COMBAT TRAINING IN
SIMULATED WAR ZONES AT THE JOINT
READINESS TRAINING CENTER AT
FORT POLK, LOUISIANA.
WHAT TYPE OF WARFARE IS
EXPECTED?
WILL OUR MEN AND WOMEN BE IN
HARM'S WAY?
>> THAT'S HARD TO SAY.
UNTIL WE KNOW WHAT THE MISSIONS
ARE GOING TO BE, IT'S REALLY
HARD TO CALCULATE RISK.
>> Darren: THIS UPCOMING MISSION
WOULD BE THE SECOND DEPLOYMENT
ON GENERAL KNIGHT'S WATCH.
HE WAS ELECTED ADJUTANT GENERAL
WHILE 70 GUARD MEMBERS WERE
DEPLOYED TO THE MIDEAST FOR A
YEAR, PROVIDING AIR AMBULANCE
SERVICE AND EVACUATIONS ON THE
BATTLEFIELD.
EVERYONE MADE IT HOME THIS
SPRING.
BEFORE THAT, MORE THAN 3,000
VERMONT MILITARY MEMBERS FOUGHT
IN THE GLOBAL WAR ON TERROR IN
IRAQ AND AFGHANISTAN.
40 WERE KILLED IN COMBAT, DOZENS
WERE INJURED AND HUNDREDS MORE
SUFFERED INVISIBLE WOUNDS LIKE
POST TRAUMATIC STRESS ORDER.
WHAT DID WE LEARN FROM THAT
DEPLOYMENT THAT CAN BE APPLIED
TO THIS UPCOMING?
>> WELL, WE TAKE THOSE LESSONS
LEARNED AND APPLY TO OUR
LEARNING AND ALL THE SENIOR
LEADERS, THAT INFORMATION GETS
PASSED ON.
DEPLOYMENTS ARE HARD.
THEY'RE HARD ON FAMILIES AND
SOLDIERS AND AIRMEN BECAUSE IN
MY UNIT, NOBODY COMES BACK THE
SAME.
>> Darren: GENERAL KNIGHT WAS
SAYS THE GUARD HAS MORE
RESOURCES FOR RETURNING PEOPLE
NOW, STRUGGLING TO RETURN TO
THEIR CIVILIAN LIVES AND HE SAYS
THAT AGAIN WILL BE A PRIORITY
AND THE GENERAL TELLS ME THE
GUARD WILL RETAIN ENOUGH TROOPS
IN VERMONT IN CASE OF A STATE
EMERGENCY.
HE WILL TALK MORE ABOUT THAT AS
MY INTERVIEW WITH THE GENERAL
CONTINUES NEXT.
WE WILL ALSO BE DISCUSSING WHY
CHITTENDEN COUNTY CAN'T GET A
HANDLE ON THE HIGH COST OF
HOUSING.
>> Darren: CHANNEL 3 NEWS BROKE
THE STORY ABOUT THE VERY LIKELY
DEPLOYMENT FOR THE VERMONT
NATIONAL GUARD.
HERE NOW IS MY ENTIRE INTERVIEW
WITH THE BRIGADIER GENERAL GREG
KNIGHT.
GENERAL, THANK YOU FOR JOINING
US.
THIS SEEMS LIKE A PRETTY LIKELY
DEPLOYMENT.
>> Knight: THAT'S TRUE.
AS WE SPOKE BRIEFLY LAST WEEK,
WE'VE RECEIVED A NOTIFICATION OF
SOURCING, AND WHAT A
NOTIFICATION OF SOURCING MEANS
IS THAT THE ARMY HAS IN ESSENCE
TURNED ON RESOURCES FOR US,
FUNDING, EQUIPMENT AND TRAINING,
TO GET US PREPARED FOR THE
EVENTUALITY OF A DEPLOYMENT AND
CURRENT TIMEFRAME LOOKS LIKE
SPRING OR SUMMER OF 2021.
>> Darren: HOW MANY GUARD
MEMBERS ARE WE TALKING ABOUT?
>> Knight: PROBABLY 2100.
IT'S IMPORTANT TO REMEMBER OUR
BRIGADE INCLUDES MAINE, NEW
HAMPSHIRE, CONNECTICUT,
MASSACHUSETTS, AND COLORADO AS
WELL AS VERMONT.
>> Darren: DO WE HAVE A HANDLE
ON HOW MANY VERMONTERS WILL BE
CALLED?
>> Knight: WE DON'T KNOW UNTIL
WE RECEIVE MORE FIDELITY ON WHAT
THE MISSION IS GOING TO LOOK
LIKE.
RIGHT NOW IT'S JUST A
NOTIFICATION OF SOURCES.
AS WE GETTING CLOSER, WE'LL GET
MANNING DOCUMENTS, LITERALLY
PUTTING NAMES TO FACES AND YOU
TAKE A LOOK AT WHAT THE UNITS
ARE DOING AS AN EYE SIGNED
POLITICIAN AND TASK ORGANIZE THE
BASED ON THAT.
>> Darren: SO 40% OF THE BRIGADE
IS IN VERMONT, SO IF YOU DO THE
MATH, IT SEEMS LIKE HUNDREDS OF
VERMONTERS.
>> Knight: THAT'S A CERTAINTY,
YES.
>> Darren: WHEREABOUTS WILL THEY
BE DEPLOYED?
>> Knight: WHAT WE KNOW RIGHT
NOW, DARREN, IS WE HAVE
INFORMATION BASED ON NOTICE OF
SOURCING THAT THERE WILL BE
THREE THEATERS, THREE AREAS OF
OPERATION, WHAT WE CALL COMBAT
AND COMMAND.
THE EUROPEAN COMMAND, CENTRAL
COMMAND AND AFRICA COMMAND.
>> Darren: IN LAYMAN'S TERMS,
WHERE IN THOSE REGIONS COULD
THEY POTENTIALLY GO?
>> Knight: WELL, IT COULD BE ANY
NUMBER OF PLACES.
IT DEPENDS ON WHERE THE NEED IS
AND, AGAIN, AS WE GET MORE
DETAIL ON WHERE THE MISSIONS ARE
GOING TO BE FOCUSED.
IT COULD BE AFGHANISTAN, IT
COULD BE A LOT OF DIFFERENT
PLACES IN SOUTHWEST ASIA, IT
COULD BE THE BALKANS, ANYWHERE
IN EUROPE, SO IT DEPENDS ON THE
NEED AND WHERE THE MISSIONS ARE
DERIVED.
>> Darren: HAVE NOTIFICATIONS
STARTED WITHIN THE VERMONT
GUARD, TO THEIR MEMBERS AND
FAMILIES?
>> Knight: YES, WE SENT OUT A
LETTER REGARDING THE
NOTIFICATION OF SOURCING,
EXPLAINING WHAT IT IS, WHAT IT
MEANS TO US AND I WENT TO THE
SISTER STATES IN THE BRIGADE.
>> Darren: WHAT TYPE OF WARFARE
IS EXPECTED?
WILL OUR MEN AND WOMEN BE IN
HARM'S WAY?
>> Knight: THAT'S HARD TO SAY.
AGAIN, UNTIL WE GET MORE DETAIL,
ANY DEPLOYMENT IS CHALLENGING.
IT'S HARD ON FAMILIES, HARD ON
EMPLOYERS, IT'S CERTAINLY HARD
ON STUDENTS AND SCHOOLS.
UNTIL WE KNOW WHAT THE MISSIONS
ARE GOING TO BE, IT'S HARD TO
CALCULATE RISK.
IF WE WERE TO FOLLOW WHAT SOME
OF OUR SISTER GUARD STATES ARE
DOING, I WOULD LOOK AT SECURITY
FORCES MISSION, WHAT WE CALL A
FORCE PROTECTION MISSION.
COULD BE AN ADVISORY ROLE.
IT COULD BE FULL SPECTRUM
OPERATIONS.
WE JUST DON'T KNOW RIGHT NOW.
>> Darren: BUT WHEN YOU'RE
TALKING ABOUT SECURITY LIKE
THAT, WHAT DOES THAT ENTAIL FOR
FOLKS WHO ARE NOT IN THE
MILITARY?
WHAT DOES THAT MEAN?
>> Knight: IT COULD BE PROVIDING
BASE SECURITY, RUNNING PATROLS,
ROUTE SECURITY, CONVOY SECURITY,
MAKING SURE THAT OPERATIONAL
NEEDS ARE MET SO THAT COMBATANT
COMMANDER, MAKE SURE YOU GOT THE
SECURITY AND FREEDOM TO MANEUVER
AS NEEDED.
>> Darren: HOW HAS THE VERMONT
NATIONAL GUARD BEEN PREPARING
FOR THIS POTENTIAL CALL-UP?
>> Knight: WE KIND OF -- WE STAY
IN A PRETTY HIGH STATE OF
READINESS AND THAT'S SIMPLY A
REQUIREMENT, SO I WOULD USE AS
AN EXAMPLE, AS WE TALKED ABOUT
BEFORE, TWO YEARS AGO, WE WERE
READY TO DEPLOY AND WE FULLY
EXPECTED, FOLLOWING OUR
ROTATION, TO DEPLOY.
I CAN'T SPEAK TO WHY THAT DIDN'T
HAPPEN.
MISSIONS CHANGE.
WE'RE IN A PRETTY DYNAMIC GLOBAL
ENVIRONMENT RIGHT NOW, SO THAT
BEING SAID, WE'RE STILL READY
AND WE GEARED UP AGAIN AND
WORKED OUR INDIVIDUAL TRAINING,
AND THEN SMALL UNIT COLLECTIVE
TRAINING AND EVENTUALLY, AGAIN,
WHAT WE DID TWO YEARS AGO, WENT
TO THE JOINT READINESS TRAINING
CENTERS IN FORT POLK, LOUISIANA.
>> Darren: AND THAT HAPPENED IN
MAY.
>> Knight: THAT HAPPENED IN MAY,
CORRECT.
>> Darren: SO FOLLOWING UP ON
THAT, IT SEEMS LIKE THIS IS AN
ON-AGAIN/OFF-AGAIN, ON AGAIN
POTENTIAL DEPLOYMENT.
CAN YOU ELABORATE ON WHY THAT
WAS, WHY VERMONT WAS SUDDENLY
OFF THE TABLE, BUT IS NOW BACK
ON?
>> Knight: THAT'S HARD TO SAY.
THOSE DECISIONS ARE MADE AT
ECHELONS ABOVE US.
THERE COULD HAVE BEEN A CHANGE
IN A MISSION SET WHERE A UNIT
BETTER ALIGNED WITH THAT MISSION
WAS GIVEN THE TASK, BUT ALL THAT
BEING SAID, WE'RE STILL READY
AND FOLLOWING THIS GRTC
ROTATION, WE HAVE PERHAPS ONE OF
THE MOST READY BRIGADES IN THE
NATIONAL GUARD.
>> Darren: WHAT AT FORT POLK
GOES ON?
WHAT KIND OF TRAINING HAPPENED
THERE TO PREPARE FOR THIS?
>> Knight: FORT POLK IS PROBABLY
THE MOST CHALLENGING TRAINING
ENVIRONMENT THAT YOU COULD
ENGAGE IN SHORT OF ACTUAL
COMBAT.
SO WHAT WE'RE PRESENTED WITH
THERE AS OPPOSING FORCE AND IT
IS A LIVING, THINKING ENEMY.
IT IS NOT A STATIC SCRIPT THAT
YOU RESPOND TO.
IT RESPONDS TO WHAT YOU DO, THIS
OPPOSING FORCE.
THAT PRESENTS CHALLENGES FOR
LEADERS.
IT MAKES YOU CHANGE YOUR PLANS.
IT MAKES YOU ADAPT ON THE FLY,
AND ALL OF THIS IS TAKING PLACE
IN AN ENVIRONMENT THAT YOU MAY
VERY WELL BE EXPERIENCING.
YOU'RE EXPOSED TO ALL THE
WEATHER CONDITIONS THAT YOU HAVE
TO DEAL WITH, ALL THE HARDSHIPS,
YOU HAVE TO PROVIDE LOGISTICS
FOR YOUR OWN SOLDIERS, FEED
THEM, FUEL THEM, ARM THEM, FIX
THEM IF THEY'RE INJURED.
IT'S A TOP TO BOTTOM EXERCISE OF
THE BRIGADE COMBAT TEAM.
THAT'S WHAT SETS IT APART.
IT'S IMPORTANT TO NOTE SINCE WE
ARE A MULTI-STATE BRIGADE, EVERY
PARTNER STATE IN THE BRIGADE WAS
AT JRTC WITH US.
>> Darren: HOW WILL THIS
DEPLOYMENT COMPARE TO
AFGHANISTAN WHERE WE SAW THE
LARGEST CALL-UP OF VERMONT
NATIONAL GUARD TROOPS SINCE
WORLD WAR II?
>> Knight: THE AFGHANISTAN
MISSION WAS A LITTLE BIT
DIFFERENT.
THE 86th BRIGADE BECAME WHAT WE
CALL A LANDOWNER WHERE THEY HAD
A SPECIFIC AREA OF OPERATIONS.
THIS MISSION IS GOING TO BE
TASKED AND ORGANIZED
DIFFERENTLY, ESPECIALLY KNOWING
THAT IN ALL LIKELIHOOD WE'RE
GOING TO END UP WORKING FOR
THREE DIFFERENT COMBATANT
COMMANDERS, SO THE MISSION WILL
BE SET UP A LITTLE DIFFERENT.
>> Darren: SO MEANING SOME OF
OUR MEN AND WOMEN WILL BE IN ONE
LOCATION, SOME OF OUR MEN AND
WOMEN IN OTHER LOCATIONS, SPREAD
OUT OVER THAT VAST AREA THAT YOU
TALKED ABOUT?
>> Knight: CORRECT.
>> Darren: WHAT DID WE LEARN
FROM THE DEPLOYMENT TO
AFGHANISTAN WHERE WE SAW NEARLY
200 OF OUR MEN AND WOMEN
WOUNDED, 40 WERE KILLED,
HUNDREDS MORE CAME BACK WITH
PTSD AND OTHER INVISIBLE WOUNDS.
WHAT DID WE LEARN FROM THAT
DEPLOYMENT THAT CAN BE APPLIED
TO THIS UPCOMING?
>> Knight: WELL, WE TAKE THOSE
LESSONS LEARNED AND WE APPLY
THEM TO TRAINING AND ALL OF OUR
SENIOR LEADERS AND ALL THE WAY
DOWN THROUGH NCO CORPS AS YOU
HAVE NEW SOLDIERS COMING TO THE
ORGANIZATION, THAT INFORMATION
GETS PASSED ON.
THAT CULMINATES IN AN EVENT LIKE
A JOINT READINESS TRAINING
CENTER.
ALL THOSE LESSONS LEARNED REALLY
RESIDE THERE AND OUR SOLDIERS
AND LEADERS ARE EVALUATED ON HOW
THEY HANDLE THAT.
THERE'S SOME OTHER THINGS THAT
COME WITH LESSONS LEARNED FROM
DEPLOYMENTS AND IT'S HOW WE TAKE
CARE OF OUR SOLDIERS WHEN
THEY'RE LEAVING AND HOW WE TAKE
CARE OF THEM WHEN THEY COME
BACK.
SO WE HAVE A VERY ROBUST YELLOW
RIBBON PROGRAM, A LOT OF
RESOURCES PUT INTO THAT TO HELP
THEM WITH REINTEGRATION, BECAUSE
IN MY VIEW, NOBODY COMES BACK
THE SAME.
DEPLOYMENTS ARE HARD.
THEY'RE HARD ON FAMILIES AND
THEY'RE HARD ON SOLDIERS AND
AIRMEN.
WE'VE GOT THAT IN PLACE NOW
PROBABLY MORE THAN WE HAVE IN
THE PAST.
WE'VE ALWAYS DONE A PRETTY GOOD
JOB WITH IT, BUT I THINK WE'RE
REALLY DOING A GOOD JOB NOW.
I WOULD LIKE EVERY VERMONTER TO
KNOW THAT EVEN THOUGH WE'RE
GOING TO HAVE A LARGE NUMBER OF
OUR FORCE DEPLOYED, WE WILL
STILL RETAIN ENOUGH RESPONSE
CAPABILITY HERE IN THE EVENT OF
CIVIL EMERGENCY.
THAT'S WHAT WE DO, THAT'S THE
DUAL ASPECT OF THE GUARD.
WE NEED TO BE HERE FOR
VERMONTERS AS WELL AS BE
PREPARED TO DO OUR FEDERAL
MISSION.
>> Darren: GENERAL, THANK YOU.
>> Knight: ABSOLUTELY.
THANKS, DARREN, APPRECIATE IT.
>> Darren: THE GENERAL TELLS ME
TROOPS WILL HAVE A NORMAL
TRAINING YEAR THIS YEAR AND ONCE
THEY GET DETAILS ABOUT THEIR
MISSIONS, WHAT THEY'LL BE DOING
WITH WERE, THEY WILL TAILOR
THEIR TRAINING FOR THOSE
MISSIONS.
THE DEPLOYMENT IS EXPECTED TO
LAST ABOUT A YEAR.
>>> NEXT, WE EXAMINE THE HOUSING
CRUNCH AND CRUNCH THE NUMBERS.
WHAT WILL IT TAKE TO REDUCE THE
COST TO RENT OR BUY IN
CHITTENDEN COUNTY?
YOU'RE WATCHING CHANNEL 3'S "YOU
CAN QUOTE ME."
WE'RE BACK IN A MOMENT.
>> Darren: NEW NUMBERS SHOW EVEN
WITH HOUSING DEVELOPMENT
HAPPENING IN CHITTENDEN COUNTY,
THE COST FOR YOU RENT OR BUY
PROBABLY ISN'T GOING DOWN.
CAT VIGLIENZONI LEARNED IT WILL
LIKELY BE YEARS BEFORE WE SEE
NEW DEVELOPMENTS PAY OFF BECAUSE
THERE'S BEEN SO MUCH PENT-UP
DEMAND.
>> Cat: ASK ALMOST ANYONE WHO'S
LOOKED FOR HOUSING IN CHITTENDEN
COUNTY, RENTING OR BUYING, AND
YOU'LL HEAR A SIMILAR REACTION.
>> NO, I THINK IT'S PRETTY BAD.
>> SHOCKED.
>> IT'S REALLY EXPENSIVE, SO I
LIVE WITH MY PARENTS.
>> IT'S STILL HIGH-PRICED IN
TERMS OF THE RELATIVE HOUSING IN
THE AREA.
>> Cat: AND THE DEMAND FOR
AFFORDABLE HOUSING IS AS STRONG
AS EVER.
>> THREE TIMES APPLICATIONS,
MORE THAN THREE TIMES
APPLICATIONS THAN WE HAVE HOMES
EVERY SINGLE MONTH.
>> Cat: BRENDA TORPY IS THE CEO
OF CHAMPLAIN HOUSING TRUST AND
SAYS THEY HAVE A WAIT LIST
THAT'S 850 FAMILIES LONG.
PART OF THE GOAL OF THE BUILDING
HOMES TOGETHER CAMPAIGN, WHICH
THEY WORKED ON ALONG WITH OTHER
REGIONAL PARTNERS, WAS TO HELP
FIX THAT AND OTHER HOUSING COST
CONCERNS.
IN THE LAST THREE YEARS, 2300
HOMES WERE ADDED IN CHITTENDEN
COUNTY.
THAT AVERAGES OUT TO ABOUT 760
OR SO A YEAR.
ONLY 280 OF THOSE WERE
CLASSIFIED AS AFFORDABLE FOR
PEOPLE WITH LOW OR MODERATE
INCOMES.
THE GOAL WAS 420, SO THAT'S
LAGGING.
AND DESPITE THOUSANDS OF NEW
SINGLE-FAMILY HOMES AND
CONDOMINIUM UNITS BEING ADDED,
THE VACANCY RATE STILL REMAINS
UNCHANGED AT 1.8%.
CHAMPLAIN HOUSING TRUST WAS 3 TO
5% IS IDEAL.
>> AT THAT POINT YOU HAVE ENOUGH
COMPETITION IN THE MARKET, IT
WOULD HELP TO STABILIZE RENTS,
BUT RIGHT NOW RENTS ARE STILL
GOING UP AND THEY'RE VERY HIGH.
>> Cat: I ASKED THE CHAMPLAIN
HOUSING TRUST WHICH COMMUNITIES
ARE DOING A GOOD JOB OF ADDING
HOUSING AND THEY POINTED TO
SOUTH BURLINGTON AS A STAR,
SAYING THE DOWNTOWN DEVELOPMENT
AREA THEY'RE ADDING IS EXACTLY
WHAT THE COUNTY NEEDS, BUT
DESPITE MORE HOUSING BEING ADDED
IN, THEY SAY THERE'S STILL A LOT
OF WORK TO DO.
THAT'S ALSO WHERE CHAMPLAIN
HOUSING TRUST SAYS DEVELOPMENTS
LIKE MARKET STREET OR IN
BURLINGTON, THE UPCOMING
CAMBRIAN RISE ARE A MODEL FOR
COMMUNITIES IN THE REST OF THE
COUNTY, SO AVOID SPRAWL AS MUCH
AS POSSIBLE, BUILD UP.
>> SO USE LAND WELL, WE HAVE TO
BUILD DENSELY.
>> Cat: THEY TELL ME THE HIGH
COST OF HOUSING IS FORCING THEM
TO MAKE SUFFICIENT CHOICES,
INCLUDING LEAVE.
>> I'M MOVING OUT TODAY AND THE
BIG REASON IS I CAN'T AFFORD TO
LIVE HERE AND DO WHAT I WANT TO
DO.
>> Cat: AND THE ONES WHO ARE
STAYING SAY THEY WANT TO FEEL
LIKE THEY'RE GETTING WHAT THEY
PAY FOR.
>> I KNOW A LOT OF FRIENDS THAT
HAVE A LOT OF MONEY FOR TINY
SPACES AND THERE'S SO MANY
STUDENTS IN TOWN THAT SOMEBODY'S
GOING TO FILL IT REGARDLESS WHAT
IT'S PRICED.
>> Cat: SO WHAT'S THE SOLUTION?
THE BUILDING HOMES CAMPAIGN SAYS
MORE DEVELOPMENT LIKE THIS, BUT
ALSO MORE FUNDING.
THEY WANT TO SEE MORE FUNDING
FOR LOCAL HOUSING TRUST FUNDS
AND FULL FUNDING FOR THINGS LIKE
THE VERMONT HOUSING AND
CONSERVATION BOARD AND THEY WANT
TO SEE BETTER ZONING FOR
COMMUNITIES TO ALLOW THEM TO
ADDRESS SOME OF THEIR HOUSING
DIFFICULTIES MORE EASILY.
IN SOUTH BURLINGTON, CAT
VIGLIENZONI, CHANNEL 3 NEWS.
>> Darren: CAT WILL HAVE MORE ON
THAT IN JUST A MOMENT.
SHE ALSO ASKED THE CHAMPLAIN
HOUSING TRUST ABOUT THE
AFFORDABLE HOUSING FOR THOSE WHO
DON'T QUALIFY FOR AFFORDABLE
HOUSING, BUT DON'T MAKE ENOUGH
TO BUY OR RENT A HOME
COMFORTABLY.
HERE NOW IS MORE ON THAT.
>> Cat: WHY HAVEN'T WE BEEN ABLE
TO GET THAT VACANCY RATE TO
MOVE?
>> I THINK THAT WE ARE STARTING
TO MAKE SOME HEAD WAY WITH THIS
CAMPAIGN OF BUILDING HOMES
TOGETHER.
WE'RE SEEING MORE COMMUNITIES IN
THE REGION WHO ARE REALLY
WILLING AND INTERESTED IN
BUILDING AT A HIGHER SCALE,
BUILDING AT A HIGHER DENSITY AND
MAKING THAT DIFFERENCE, BUT
WE'RE STILL A VERY ATTRACTIVE
AREA.
THERE'S A LOT OF JOBS HERE AND
PEOPLE ARE GOING TO COME, SO IF
WE'RE GOING TO KEEP UP WITH JUST
THE DEMOGRAPHIC GROWTH, BUT ALSO
ACCOMMODATE THE PEOPLE COMING IN
FOR JOBS.
THAT'S WHAT MAKES THIS A VITAL
PLACE TO LIVE AND WE ARE REALLY
GOING TO NEED TO KEEP UP THE
PRODUCTION.
>> Cat: HOW DO WE DO THAT WHEN
IT'S VERY DIFFICULT, MANY TIMES
TO, ADD HOUSING?
A LOT OF PEOPLE DON'T LIKE TO
SEE BIG NEW DEVELOPMENTS COME
IN.
>> YOU KNOW, WE'VE SEEN A GOOD
SHIFT AND I THINK IT'S FAIRLY
RECENT, BUT YOU'RE RIGHT.
CHANGE IS ALWAYS CHALLENGING AND
HARD FOR PEOPLE AND YOU HAVE TO
WORRY ABOUT LARGER DEVELOPMENTS,
BUT FOR EXAMPLE IN BURLINGTON,
THE CAMBRIAN RISE DEVELOPMENT
WHICH IS A DENSE NEIGHBORHOOD
WHERE BURLINGTON COLLEGE WAS AND
WE HAVE 76 AFFORDABLE APARTMENTS
OPENING THERE SOON, BUT THAT'S
GOING TO BE IN A MIXED INCOME
NEIGHBORHOOD OF OWNERSHIP,
RENTAL, ALL AGES.
IT'S GOING TO BE DENSE, BUT THAT
GOT PAST PLANNING AND ZONING.
SO WE'RE FINDING A SHIFT AND IT
TAKES A WHILE TO CATCH UP.
WE'VE SEEN SOUTH BURLINGTON
DEVELOP THEIR NEW CITY CENTER
AND PLAN FOR DENSITY AND ALSO
PLAN FOR AFFORDABILITY AND
THEY'RE BUILDING 60 AFFORDABLE
APARTMENTS.
IT'S THE SAME KIND OF THINKING
AND PLANNING THAT SAYS WE'RE
GOING TO ADD HOMES, BUT WE'RE
GOING TO MAKE SURE SOME ARE
AFFORDABLE AND MORE COMMUNITIES
ARE APPROACHING US IN CHITTENDEN
COUNTY ABOUT USING SOME OF THESE
TOOLS THAT OUR PARTNERS AT
REGIONAL PLANNING HAVE BEEN
HELPING COMMUNITIES TO LOOK AT.
THE UP-ZONING, INCLUSIONARY
ZONING WHICH PLANS FOR THE
AFFORDABILITY, THINGS LIKE
CREATING A TRUST FUND SO YOU CAN
OFFER INCENTIVES FOR THOSE
DEVELOPMENTS TO BE AFFORDABLE.
WE'RE SEEING THAT SHIFT AND I
THINK WE WILL CATCH UP IF WE
KEEP UP THE FACE WE SET
OURSELVES HERE -- THE PACE WE
SET OURSELVES HERE.
>> Cat: AND WE TALKED ABOUT
ADDING AFFORDABLE HOUSING, WHICH
WE KNOW AS CORE COMPONENT OF
BRINGING DIFFERENT PEOPLE WITH
DIFFERENT INCOMES INTO
CHITTENDEN COUNTY.
WHAT ABOUT THE PEOPLE WHO GET
STUCK BETWEEN -- YOU MAKE JUST
OVER THE CAP WHERE YOU'D BE IN
THE AFFORDABLE ZONE, BUT YOU'RE
BELOW WHERE YOU CAN COMFORTABLY
GO AFTER WHAT WE CALL A MIDDLE
CLASS HOME?
>> ABSOLUTELY.
THAT'S A SQUEEZE IN THE RENTAL
MARKET AND WE'VE BEEN WORKING ON
THAT BY RAISING NEW SOURCES OF
CAPITAL.
YOU'RE RIGHT, THE GOVERNMENT
PROGRAMS CAP WHO WE CAN SERVE AS
LOW INCOME AND PEOPLE IN THE
MIDDLE ARE STUCK.
SO LAST YEAR AS AN EXAMPLE, WE
PURCHASED A RENTAL DEVELOPMENT
THAT WAS SERVING FAMILIES OF 105
APARTMENTS JUST TO KEEP IT
AFFORDABLE.
IT'S NOT GOVERNMENT RESTRICTED,
IT'S JUST THAT HAD IT SOLD INTO
THE PRIVATE RENTAL MARKET, THOSE
RENTS WOULD HAVE GONE UP
SUBSTANTIALLY AND WE WOULD HAVE
LOST THAT STOCK.
THAT'S NOT ADDING NEW, BUT OUR
EYES AS AN ORGANIZATION, IT'S IN
OUR STRATEGIC PLAN GOALS TO
REALLY ADDRESS THAT, WHAT PEOPLE
CALL THE MISSING MIDDLE, THAT
END OF SPECTRUM THAT'S NOT ABLE
TO COMPETE IN THE MARKET.
WE ALSO HAVE A HOME OWNERSHIP
PROGRAM CALLED SHARED EQUITY
HOME OWNERSHIP WHICH HELPS
PEOPLE WHO CAN'T JUMP INTO THE
MARKET TO PURCHASE A HOME.
BUY THROUGH US MUCH MORE
AFFORDABLY AND START BUILDING
EQUITY RIGHT AWAY.
AND WE WILL BE BUILDING
AFFORDABLE CONDOMINIUMS AT THAT
SAME SITE AT CAMBRIAN RISE IN
OUR NEXT PHASE OF DEVELOPMENT
AND WE'RE ALSO LOOKING AT
BUILDING IN WINOOSKI, SO WE HAVE
LOTS OF HOMES IN THAT PORTFOLIO
AND LOTS OF OPPORTUNITIES RIGHT
NOW.
WE WORK HARD TO ADDRESS THAT
MIDDLE, BUT YOU'RE RIGHT, WE
NEED TO DO A LOT MORE THERE AS
WELL.
>> Cat: SOME OF THE STATS THAT
STOOD OUT TO ME IN THE STUDY
JUST PUT OUT THIS MORNING WERE,
YOU KNOW, LOOKING AT HOW MANY
HAVE BEEN ADDED.
THERE WAS THAT ONE YEAR WHERE
THERE WAS ALMOST A THOUSAND
HOMES ADDED IN, BUT YET THAT
VACANCY RATE REMAINS PRETTY
UNCHANGED.
>> YES.
>> Cat: WAS THERE JUST A LOT OF
PENT-UP DEMAND WHERE IT'S GOING
TO TAKE YEARS FOR IT TO SETTLE
OUT?
>> YES, I THINK YOU MIGHT KNOW
THIS ANECDOTALLY AS WE DO.
A LOT OF PEOPLE HAVE ROOMMATES,
BUT THEY'VE BEEN IN THE
WORKFORCE FOR SEVERAL YEARS AND
WAITING TO HAVE AN APARTMENT OF
THEIR OWN.
PEOPLE COMING OUT OF COLLEGE AND
WANTING A FULL APARTMENT AND
MOVING UP.
SO PEOPLE -- YOUR POPULATION
ALWAYS HAS TO GROW TO HAVE YOUR
HOUSEHOLD FORMATION GROW, BUT
THERE IS A LOT OF PENT-UP.
WE HEAR A LOT AND CERTAINLY
PEOPLE COME OUT OF COLLEGE AND
HAVE HAD TO RENT FROM MIRE
PARENTS OR LIVE WITH THEIR
PARENTS UNTIL THEY CAN AFFORD TO
GET IN.
WHEN YOU HAVE A SHORTAGE AS LONG
AS WE HAVE, WHEN YOU FIRST
BUILD, THAT'S GOING TO COME
FIRST AND THAT DEMAND IS GOING
TO EAT THOSE UP.
>> Cat: HOW MANY YEARS DOES IT
TAKE FOR US TO START REALLY
SEEING SOME OF THE EFFORTS WE'VE
BEEN PUTTING IN PAY OFF?
>> I CAN'T MEASURE IT IN YEARS
BECAUSE IT DEPENDS ON IF WE KEEP
UP THE PRODUCTION OVER THOSE
YEARS.
IT'S REALLY ABOUT GETTING TO
THAT 5% VACANCY RATE ON THE
RENTAL SIDE AT LEAST AND IN HOME
OWNERSHIP MARKET, WE NEED TO
PRODUCE MORE HOMES AGAIN
AFFORDABLY.
THAT MARKET WAS AGAIN STALLED
AND PENT UP AFTER THE CRASH AND
IT'S TAKING SOME CATCHING UP.
>> Cat: HOW DO WE GET THERE IN
THE NEXT PHASE IF WE'RE LOOKING
AT REALLY BRINGING THAT VACANCY
RATE CLOSER TO THAT 5% YOU
MENTIONED?
>> WE HAVE TO CONTINUE TO BUILD
UP THE FACE AND ENCOURAGE
MORE -- UP THE PACE AND
ENCOURAGE MORE COMMUNITIES TO
JOIN IN AND DO AN ANALYSIS AS
THESE COME ON LINE AND SEE HOW
THAT IS KEEPING PACE.
WE CERTAINLY NEED TO REALLY
AFFECT THE FOLKS BOTH AFFECTED
IN THE MARKET.
WE NEED TO CATCH UP ON THE
AFFORDABLE HOMES.
AS YOU SAW, TO MEET THE GOAL OF
AFFORDABLE PRODUCTION WITHIN OUR
GOALS, WE SHOULD BE AT ABOUT 420
RIGHT NOW AND WE'RE ONLY AT 280.
THAT'S WHERE WE'RE LAGGING
BEHIND AND PEOPLE ARE NOT --
THEN PEOPLE CAN'T AFFORD TO GO
INTO THE MARKET.
SO WE'RE GOING TO HAVE TO WORK
HARD ON BOTH SIDES.
>> Cat: AND HOW DO WE DO THAT,
TANGIBLY?
WHAT ARE THE STEPS WE TAKE?
>> VERY TANGIBLE STEPS FOR US ON
THE AFFORDABLE SIDE AND ON THE
MARKET SIDE, THREE YEARS AGO,
THE GOVERNOR LED FOR THE STATE
TO HAVE A BOND, $37 MILLION BOND
TO STIMULATE THE PRODUCTION OF
HOUSING AND THAT'S THE REASON
WE'RE ABLE TO UP OUR PRODUCTION
HERE, ESPECIALLY ON THE
AFFORDABLE SIDE, AND THAT IS
JUST ABOUT -- IT'S BEEN THREE
YEARS, SO NOT JUST HERE, BUT
AROUND THE STATE.
A LOT OF GREAT HOUSING HAS BEEN
PRODUCED AND WE ARE ADVOCATING
THAT THE STATE STEP UP AND DO
SOMETHING LIKE THAT AGAIN.
AND ALSO, FOR THE AFFORDABLE
SIDE, THE STATE HAS HOUSING AND
CONSERVATION TRUST FUND THAT
FUNDS OUR AFFORDABLE HOUSING AND
WE'D LIKE THAT TO BE FULLY
FUNDS.
IT HASN'T BEEN FULLY FUNDED FOR
SEVERAL YEARS, AND IF IT WAS,
THAT WOULD MAKE A BIG
DIFFERENCE.
WE COULD CONTINUE TO PRODUCE AT
A HIGHER RATE AND MAKE A DENT IN
THAT GAP.
>> Cat: WHAT COMMUNITY ARE GOOD
EXAMPLES OF -- YOU MENTIONED
GETTING MORE COMMUNITIES ON
BOARD.
WHAT ARE THE COMMUNITIES THAT
HAVE ALREADY GOTTEN ON BOARD AND
ARE SHOWING SOME PROMISE?
>> YES, CERTAINLY ON THAT
PRODUCTION SIDE, SOUTH
BURLINGTON HAS BEEN A STAR,
REALLY, DESIGNATING AN AREA AND
WORKING ON IT.
WINOOSKI, A LOT OF PEOPLE THINK
THEY'RE ALWAYS SO BUILT UP, BUT
THEY ARE LOOKING AT SITES,
THEY'RE REALLY LOOKING AT
INCREASING HOUSING AND
PROTECTING AFFORDABILITY BECAUSE
THAT'S BEEN A BIT OF AN
AFFORDABLE ALTERNATIVE TO
BURLINGTON.
WE'VE ALSO HAD TREMENDOUS
SUCCESS DEVELOPING IN SHELBURNE
IN PAST YEARS.
THE LAST PROJECT WE DID WITH
THEM, THEY REALLY, IT'S A HIGHER
DENSITY THAN THEY HAD HAD IN
THEIR VILLAGE, WHICH WAS GREAT
TO SEE.
THEN OUR NEXT COMMUNITY WE'RE
LOOKING AT IS COLCHESTER AND
COLCHESTER, AGAIN, HAS BEEN
LOOKING AT CREATING SOME -- IT'S
A BIGGER COMMUNITY,
GEOGRAPHICALLY, BUT THEY'VE BEEN
TRYING TO LOOK AT AFFORDABLE
RENTALS THERE TO SUPPORT THAT.
CHITTENDEN COUNTY COMMUNITIES
ARE REALLY STEPPING UP AND BEING
VERY CREATIVE AND WE WANT TO
SUPPORT THEM.
>> Darren: AND YOU CAN FIND A
LINK TO THAT HOUSING REPORT ON
OUR WEBSITE, WCAX.COM.
THAT WILL DO IT FOR CHANNEL 3'S
"YOU CAN QUOTE ME."
THE NEWS CONTINUES NEXT RIGHT
HERE.
TAKE CARE, EVERYBODY.
HAVE A GREAT SUNDAY.
WE'LL SEE YOU SOON.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
www.captionassociates.com
YCQM: September 15, 2019
BURLINGTON, Vt.Vt. Adj Gen. Brig. Gen Knight discusses probable deployment for the Vt. National Guard. Also Brenda Torpy, Champlain Housing Trust CEO talks about how new numbers show even with housing development happening in Chittenden County, the cost CAPTIONING PROVIDED BY