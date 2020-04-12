You Can Quote Me : April 12, 2020

BURLINGTON, Vt. (WCAX) GOOD MORNING, EVERYONE. I'M DARREN PERRON.
RIGHT NOW ON CHANNEL 3'S "YOU CAN QUOTE ME," BERNIE SANDERS CAMPAIGN COMES TO AN END. THE VERMONT SENATOR DROPS OUT OF THE RACE FOR PRESIDENT. WE'VE GOT ANALYSIS AND REACTION. PLUS, HOW SANDERS AND HIS
SUPPORTERS WILL INFLUENCE THE ELECTION STILL.
ALSO, THE VERMONTILATOR, A NEW LOCAL CREATION THAT COULD REPLACE VENTILATORS. AND COVID-19 LEADS TO A LONGER STAY AT HOME ORDER IN VERMONT.
AND THAT'S WHERE WE BEGIN THIS MORNING.
AS EXPECTED, GOVERNOR PHIL SCOTT EXTENDED HIS STAY AT HOME ORDER UNTIL MAY 15th. HE SAYS VERMONTERS ARE SAVING HUNDREDS OF LIVES BY STAYING HOME AND THAT IT'S IMPORTANT NOT TO LET UP JUST YET. HE SAYS WHEN DATA SHOWS SIGNIFICANT IMPROVEMENT, IT COULD BE ADJUSTED.
AND THE STATE COULD PHASE IN THE
OPENING OF SOME BUSINESSES.
SOME RESTRICTIONS WERE EASED.
LODGING OPERATIONS WILL NOW BE
ABLE TO ACCEPT RESERVATIONS
AFTER JUNE 15th UNLESS, AS THE
GOVERNOR SAID, WE AREN'T OUT OF
THE WOODS YET.
THEN, THOSE RESERVATIONS WOULD
NEED TO BE CANCELLED.
I ASKED VERMONT'S COMMERCE
SECRETARY, LINDSAY KURRLE, ABOUT
THE FINANCIAL FALLOUT CAUSED BY
COVID-19.
SECRETARY KURRLE, THANK YOU FOR
JOINING US.
>> Kurrle: THANK YOU.
IT'S NICE TO BE WITH YOU,
DARREN.
>> Darren: APPRECIATE THAT.
THE STATE OF EMERGENCY NOW
THROUGH MAY 15th.
ANY PROJECTIONS YET ON THE
AMOUNT OF LOST BUSINESS OR
COMPANIES CLOSING PERMANENTLY
DUE TO THE ORDER?
>> Kurrle: NO, WE ARE TRYING TO
COMMUNICATE WITH VERMONT
EMPLOYERS TO THE BEST OF OUR
ABILITY, WE'VE SENT OUT A LOT OF
COMMUNICATIONS ASKING THEM TO
REACH OUT TO US AND LET US KNOW
OF WHAT THEY'RE ANTICIPATED
IMPACT IS, BOTH THE IMPACT
THEY'RE FEELING ALREADY AND
IMPACTS THEY'RE FEELING -- THEY
EXPECT TO FEEL DOWN THE ROAD.
IT'S REALLY HARD TO QUANTIFY IT,
AS YOU CAN IMAGINE, BECAUSE
THINGS ARE CHANGING SO QUICKLY,
BUT RIGHT NOW, EMPLOYERS ARE
REPORTING IN TO US OVER
$100 MILLION IN ADVERSE IMPACT.
SO I'M SURE THAT WE HAVEN'T EVEN
SCRATCHED THE SURFACE ON
IDENTIFYING ALL OF THE IMPACTS,
BUT JUST TO GIVE YOU A FEEL,
WE'VE HEARD FROM A NUMBER OF
EMPLOYERS, BUT THERE ARE MORE
THAN 26,000 EMPLOYERS IN VERMONT
AND THAT DOESN'T COUNT THE
SELF-EMPLOYED, SO WE TRULY HAVE
ONLY HEARD FROM A SMALL
FRACTION.
I WOULD SAY LESS THAN A TENTH,
SO -- YEAH.
MAYBE A LITTLE BIT MORE THAN A
TENTH, BUT WE HAVE A WAYS TO GO
IN TRYING TO FIGURE THAT OUT.
>> Darren: AND TO THEIR
EMPLOYEES, MORE THAN 70,000
VERMONTERS FILED UNEMPLOYMENT
CLAIMS SINCE MID MARCH.
MANY STILL WAITING TO GET THEIR
BENEFITS.
WE'RE TALKING ABOUT 20%
UNEMPLOYMENT RATE RIGHT NOW.
WHAT'S BEING DONE TO SPEED UP
THESE CLAIMS?
IS THAT NUMBER LIKELY TO GO UP
AND WHEN DO WE ANTICIPATE IT
GOING BACK DOWN TO, YOU KNOW --
I MEAN, WE WERE AT RECORD LOWS.
>> Kurrle: YEAH, WE SURE WERE.
YOU KNOW, WE WERE AT 2.1%, WHICH
WAS AN ALL-TIME LOW FOR VERMONT
AND NATIONALLY, AND HERE WE ARE
AT 20%.
I HEARD TODAY THAT NATIONALLY
WE'RE AT 10%, SO VERMONT IS
HIGHER THAN THAT.
YOU KNOW, STRUGGLING TO KEEP UP.
IMAGINE ANY ONE OF OUR
BUSINESSES SUDDENLY MULTIPLYING
THE VOLUME TIMES 40 OR TIMES 50,
WE WOULD STRUGGLE TO KEEP UP
OVERNIGHT.
SO IT'S NOT AN EXCUSE, IT'S A
REALITY.
IT'S A REALITY NATIONALLY AND
OTHER UNEMPLOYMENT INSURANCE
PROGRAMS ARE TRYING TO KEEP UP
AND KEEP THE PACE.
THE DEPARTMENT OF LABOR IS
WORKING AROUND THE CLOCK AND
MAKING CHANGES AND TRYING NEW
THINGS TO GET THE CALL VOLUME
DOWN AND TO GET THE TRAFFIC DOWN
THE BEST THEY CAN.
SO THEY'RE BRINGING IN SUPPORT.
WE'VE BEEN SO LUCKY BECAUSE SOME
VERMONT EMPLOYERS HAVE LENT
THEIR EMPLOYEES TO US AND LENT
THEIR INFRASTRUCTURE SO THAT WE
COULD EXPAND THE CAPACITY OF OUR
CALL CENTER TO TAKE THOSE CLAIMS
ON, AND AGAIN, IT'S NOT PERFECT
YET AND I KNOW IT'S REALLY
FRUSTRATING AND PEOPLE, YOU
KNOW, ARE ANXIOUS TO HAVE THEIR
MONEY.
UNDERSTANDABLY SO.
SO WE'RE DOING EVERYTHING WE CAN
TO IMPROVE THAT AND GET THE
MONEY OUT THE DOOR.
>> Darren: WE'RE GETTING REPORTS
OF MANY BUSINESSES STAYING OPEN
DESPITE THE ORDER.
OTHERS SAYING THIS ISN'T FAIR
SINCE THEY HAD TO CLOSE.
IS THERE ENFORCEMENT OF THESE
RULES?
>> Kurrle: THERE IS.
YOU KNOW, THE AGENCY OF COMMERCE
IS NOT RESPONSIBLE FOR
ENFORCEMENT.
OUR GOAL IS TO PROVIDE GUIDANCE
AND TO HELP PEOPLE COMPLY WITH
THE ORDER.
TO ANSWER YOUR QUESTION SPECIFIC
TO THE ENFORCEMENT, IT IS BEING
DONE.
THE WAY IT WORKS IS IF YOU HAVE
A COMPLAINT AND YOU ARE
OBSERVING SOMETHING THAT YOU'RE
CONCERNED ABOUT, IF YOU'RE
CONCERNED THAT YOUR SAFETY OR
OTHERS' SAFETY IS BEING PUT AT
RISK IF SOMEBODY HASN'T COMPLIED
WITH THE STAY HOME STAY SAFE
ORDER, THERE'S A LINK TO A
WEBSITE WHERE YOU CAN FILE A
COMPLAINT.
YOU CAN ACCESS THAT THROUGH OUR
WEBSITE, BUT I SUSPECT YOU ALSO
CAN FIND IT ON THE VERMONT STATE
POLICE WEBSITE.
AT ANY RATE, THE VERMONT STATE
POLICE TAKE IN THOSE, COLLECT
THOSE COMPLAINTS AND THEY PUSH
THEM OUT TO THE LOCAL
ENFORCEMENT AND ASK THEM TO STOP
AND ASK SOMEBODY WHO MAY BE
WORKING, WHO MAY BE LOOKS LIKE
THEY'RE OUT OF COMPLIANCE, TO
SEE IF THEY ARE AWARE OF THE
EXECUTIVE ORDER, OFFER THEM SOME
ADDITIONAL EDUCATION ABOUT
COMPLYING WITH THE ORDER, AND IF
IT DOESN'T STOP AFTER THAT TIME,
THEN CERTAINLY THOSE WILL GO TO
THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE.
BUT AS I MENTIONED, AGENCY OF
COMMERCE IS NOT RESPONSIBLE FOR
ENFORCEMENT, BUT WE TAKE OUR
GUIDANCE AND OUR EDUCATION
REALLY SERIOUSLY.
SO AS WE HAVE ALSO RECEIVED A
FAIR AMOUNT OF PEOPLE THAT ARE
REACHING OUT TO US AND WE GROUP
THOSE COMPLAINTS OR THAT
INFORMATION IS COMING IN TO US
TO LEARN WHERE WE NEED TO OFFER
MORE EDUCATION TO HELP PEOPLE
COMPLY.
I WOULD SAY TO THE FOLKS WHO ARE
FRUSTRATED WITH OTHERS
OPERATING, IF YOU'RE A BUSINESS
OWNER AND YOU'RE COMPLYING AND
YOU'RE MAKING THIS REALLY HARD
SACRIFICE TO HELP KEEP PEOPLE
ALIVE, IT'S GOT TO BE REALLY,
REALLY FRUSTRATING TO LOOK
AROUND YOU AND SEE YOUR
COMPETITOR STILL WORKING AND
ARGUABLY TAKING YOUR MARKET
SHARE.
SO I WOULD JUST PLEA WITH
VERMONT EMPLOYERS TO REALLY ASK
YOURSELF THE TOUGH QUESTION, IS
THE SERVICE I OFFER OR THE
PRODUCT THAT I SELL CRITICAL TO
THE COVID-19 RESPONSE OR TO THE
HEALTH AND SAFETY OF OUR
CITIZENS?
AND IF YOUR ANSWER IS NO, YOU
PROBABLY SHOULD STOP IN-PERSON
BUSINESS ACTIVITIES.
AND I KNOW IT'S REALLY HARD.
AGAIN, PEOPLE ARE BEING ASKED TO
SACRIFICE A GREAT DEAL, BUT IT'S
TRULY WORKING AND VERMONT IS
BEING LOOKED AT BY OTHER STATES
AS BEING VERY MUCH ON TOP OF
THIS AND WILLING TO MAKE THESE
SACRIFICES.
SO AGAIN, I WOULD JUST URGE
PEOPLE TO PLEASE COMPLY WITH THE
ORDER AND THINK ABOUT OTHERS
AROUND YOU.
I ALSO WOULD MENTION THAT PEOPLE
ARE OBSERVING WHEN YOU'RE
WORKING AND IT CAN'T NECESSARILY
HELP YOU IN THE LONG TERM WITH
RESPECT TO PEOPLE FEELING LIKE
YOU DIDN'T NECESSARILY DO YOUR
PART.
>> Darren: THE GOVERNOR EASED
SOME RESTRICTIONS ON BUSINESSES,
ANNOUNCING THAT LODGING
OPERATIONS WILL NOW BE ABLE TO
ACCEPT RESERVATIONS AFTER JUNE
15th.
DOES THIS INCLUDE AIRBNBs AND
OTHER HOME RENTALS?
AND FOR THOSE PEOPLE, I MEAN,
THEY DEPEND ON RENTALS, MANY OF
THEM DO.
THEY PAY TAXES ON THEM.
IS THERE HELP AVAILABLE FOR
THEM?
>> Kurrle: SO YES, IT DOES
EXTEND TO AIRBNB AND OTHER
RENTALS AND IT EXTENDS TO
CAMPGROUNDS, RV PARKS.
REALLY, YOU KNOW, I KNOW THIS
HAS BEEN REALLY DIFFICULT FOR
THEM AND HOPEFULLY IT DOES OFFER
THEM SOME HOPE THAT THERE'S
BUSINESS DOWN THE ROAD THAT WILL
HAPPEN.
AS FAR AS THE IMPACT, AGAIN, I
WOULD SAY THAT THESE FOLKS NEED
TO BE APPLYING FOR -- OR
THINKING ABOUT APPLYING FOR THE
EMERGENCY INJURY DISASTER LOAN,
THE SELF-EMPLOYED LOANS.
YES, I HOPE THAT IT WILL HELP
THESE FOLKS.
WE'RE ALSO WORKING REALLY
CLOSELY WITH VERMONT'S
CONGRESSIONAL DELEGATION.
THEY HAVE BEEN IN THE TRENCHES
WORKING ON BEHALF OF VERMONTERS
AND TRYING TO MAKE SURE THAT
THEY PUT MORE SUPPORTS INTO THE
NEXT STIMULUS PACKAGE THAT WILL
HELP MAYBE IN AREAS THAT THE
FIRST ROUND DIDN'T
NECESSARILY -- MAYBE THERE WAS
SOME VOIDS OR SOME HOLES, AND
WE'RE LEARNING ABOUT THOSE.
WE'RE LEARNING WHERE SOME
PROGRAMS REALLY HELP ONE
EMPLOYER, BUT MAY NOT BE THE
BEST FIT FOR ANOTHER EMPLOYER.
SO AGAIN, I THINK THAT THERE
ARE -- THERE IS HOPE THAT THERE
ARE TOOLS OUT THERE AND YOU CAN
CERTAINLY, AGAIN, GO TO OUR
WEBSITE.
WE HAVE A LOT OF INFORMATION
ABOUT IT.
WE WILL CONTINUE TO BOLSTER THE
COMMUNICATIONS ABOUT WHAT'S
AVAILABLE.
WE'VE REALLY TAKEN OUR TOURISM
AND MARKETING DEPARTMENT, WHO
HAVE IN THE PAST BEEN VERY
FOCUSED ON DRIVING PEOPLE TO
VERMONT, AND AS YOU CAN IMAGINE,
RIGHT NOW THIS IS REALLY
DIFFICULT FOR US NOT TO TRY TO
DRAW PEOPLE HERE TO SHARE OUR
BEAUTIFUL STATE.
INSTEAD, WE TURNED ALL OF OUR
RESOURCES INWARD AND WE'RE
TRYING TO COMMUNICATE TO
VERMONTERS ABOUT WHAT'S
AVAILABLE AND JUST KEEP THEM UP
TO DATE ON THE EXECUTIVE ORDERS
AND VARIOUS CHANGES.
>> Darren: SECRETARY KURRLE,
THANK YOU.
BE SAFE, STAY HEALTHY.
>> Kurrle: THANK YOU SO MUCH.
YOU TOO.
>> Darren: THANK YOU.
WE DID GET SOME GOOD NEWS ABOUT
THE SPREAD OF COVID-19 IN
VERMONT.
FINANCIAL REGULATION
COMMISSIONER MIKE PEACHECK SAYS
DATA SHOWS VERMONTERS ARE
FOLLOWING STAY AT HOME
RESTRICTIONS AND THE STATE IS
NOW EXPECTING A MILDER OUTBREAK
THAN FIRST PREDICTED.
THE STATE SAYS THAT WHILE 1,000
TO 5,000 VERMONTERS ARE EXPECTED
TO BE DIAGNOSED WITH COVID-19
AND HUNDREDS WILL BE
HOSPITALIZED, WE'LL HAVE THE
HOSPITAL BEDS NEEDED WHEN THE
PEAK HITS.
LIKELY IN THE NEXT FEW WEEKS.
BUT OFFICIALS WERE CAREFUL TO
SAY THESE NUMBERS CAN SHIFT IF
VERMONTERS DO NOT CONTINUE TO
SOCIAL DISTANCE.
BUT BECAUSE WE'RE IN BETTER
SHAPE THAN EXPECTED RIGHT NOW,
THE GOVERNOR SAYS THAT VERMONT
IS EVEN SHARING SOME PERSONAL
PROTECTIVE GEAR LIKE MEDICAL
MASKS WITH NEW HAMPSHIRE.
HE SAYS WE'RE NOT DECLARING
VICTORY BY ANY MEANS, BUT THAT
THIS NEW MODEL SHOWS WHAT WE'RE
DOING RIGHT NOW IS WORKING.
AND IT WAS PART OF THE REASON
FOR EXTENDING THE STATE OF
EMERGENCY.
>>> STILL AHEAD ON "YOU CAN
QUOTE ME," BERNIE SANDERS PULLS
THE PLUG ON HIS PRESIDENTIAL
CAMPAIGN.
WE'LL TALK TO A POLITICAL
ANALYST ABOUT HIS IMPACT ON THE
DEMOCRATIC PARTY AND WHAT'S
NEXT.
>>> I HAVE CONCLUDED THAT THIS
BATTLE FOR THE DEMOCRATIC
NOMINATION WILL NOT BE
SUCCESSFUL.
AND SO TODAY, I AM ANNOUNCING
THE SUSPENSION OF MY CAMPAIGN.
>> Darren: BERNIE SANDERS' DREAM
TO BECOME THE NEXT PRESIDENT IS
OVER.
THERE YOU HEARD THE VERMONT
SENATOR SUSPENDING HIS CAMPAIGN.
HE CONCLUDED HE HAD NO CHANCE TO
WIN AND DID NOT WANT TO TAKE
ATTENTION AWAY FROM THE FIGHT
AGAINST COVID-19.
ROGER GARRITY BEGINS OUR TEAM
COVERAGE THIS MORNING.
>> I WISH I COULD GIVE YOU
BETTER NEWS, BUT I THINK YOU
KNOW THE TRUTH.
>> Reporter: SENATOR BERNIE
SANDERS TELLING SUPPORTERS
WEDNESDAY THAT WITH A
300-DELEGATE DEFICIT TO JOE
BIDEN, THE PATH TO WINNING THE
DEMOCRATIC NOMINATION IS
VIRTUALLY IMPOSSIBLE.
SANDERS EMERGED FROM THE PACK OF
OVER 20 CANDIDATES TO BECOME THE
FRONT RUNNER AT THE START OF THE
YEAR AND CELEBRATED EARLY
PRIMARY SUCCESSES, BUT STARTING
WITH A LOPSIDED WIN IN SOUTH
CAROLINA, BIDEN RACED TO THE
LEAD, WINNING STATE AFTER STATE.
>> I BELIEVE WE CAN BEAT DONALD
TRUMP.
>> Reporter: SANDERS MAINTAINS
THAT HE WAS WINNING THE
IDEOLOGICAL BATTLE WITH THE
SUPPORT OF WORKING PEOPLE AND
YOUNG PEOPLE.
HE CALLED DROPPING OUT A VERY
DIFFICULT AND PAINFUL DECISION.
>> IF I BELIEVED WE HAD A
FEASIBLE PATH TO THE NOMINATION,
I WOULD CERTAINLY CONTINUE THE
CAMPAIGN, BUT IT'S JUST NOT
THERE.
>> Reporter: SANDERS MADE THE
ANNOUNCEMENT FROM HIS BURLINGTON
HOME.
NEIGHBORS WALKING BY REACTED TO
THE NEWS.
>> I THINK IT WAS TIME BECAUSE
HOPEFULLY IT WILL HELP THE PARTY
TO UNITE.
>> I'M NOT SURPRISED BECAUSE OF
HOW THE PAST FEW PRIMARIES HAVE
GONE, BUT I AM ALSO QUITE
DISAPPOINTED AS WELL.
>> I FEEL THAT THE OXYGEN HAS
BEEN SUCKED OUT OF THIS CAMPAIGN
BECAUSE EVERYONE IS FOCUSING ON
COVID.
THIS GIVES THE BIDEN CAMPAIGN
SOME MORE BREATHING ROOM AND TO
BECOME A LITTLE MORE PROMINENT.
>> Reporter: SANDERS ALSO
POINTED TO THE CORONAVIRUS
CRISIS AND WHAT HE SEES AS
FAILED LEADERSHIP BY PRESIDENT
TRUMP AS FURTHER REASON TO GET
OUT NOW.
>> I CANNOT IN GOOD CONSCIENCE
CONTINUE TO COUNT A CAMPAIGN
THAT CANNOT WIN AND WHICH WOULD
INTERFERE WITH THE IMPORTANT
WORK REQUIRED OF ALL OF US IN
THIS DIFFICULT HOUR.
>> Reporter: FOR SANDERS AT AGE
78, THIS IS VERY LIKELY HIS LAST
SHOT AT THE PRESIDENCY, BUT HE
DOES NOT BELIEVE THAT THE
PROGRESSIVE MOVEMENT ACROSS THE
COUNTRY IS OVER.
IN THE NEWSROOM, ROGER GARRITY,
CHANNEL 3 NEWS.
>> Darren: OUR WASHINGTON
REPORTER KYLE MIDURA SPOKE WITH
A POLITICAL SCIENTIST FROM
GEORGETOWN UNIVERSITY WHO SAYS
THIS WAS INEVITABLE AND DROPPING
OUT IS HOW SANDERS WILL STAY
RELEVANT.
>> Rom: SENATOR SANDY SANDERS
DID SAY I'M OUT, BUT I'M STAYING
ON THE BALLOT.
I WANT TO HAVE AS MANY DELEGATES
AS POSSIBLE COME CONVENTION TEAM
AND THAT MEANS HE WANTS VOTERS
TO VOTE IN THEIR PRIMARIES.
THE LONGER HE WISHES TO GET
DELEGATES, THE MORE DELEGATES
ARE GOING TO BE FRUSTRATED AND
ANGRY AT THE CAMPAIGN.
SO HE WANTS THEM TO GO TO THE
CONVENTION TO BE NICE ENOUGH TO
THE BIDEN TEAM THAT THEY WILL
EMBRACE HIM AND SOME OF HIS
IDEAS, BUT FORCEFUL ENOUGH THAT
HE CAN INSIST ON THEM.
>> Kyle: WILL THIS ALLOW THE
PARTY TO COME TOGETHER OR WILL
THEY REMAIN FRACTURED?
>> Rom: WHENEVER THERE'S A
BREAKOUT, IT'S MOST PAINFUL MEAL
AFTERWARD AND TIME DOES HEAL
SOME, SO BY BERNIE SANDERS
LEAVING NOW, THERE ARE MANY
MONTHS TO HEAL BEFORE THE
ELECTION IN THE FALL.
>> Kyle: DO WE HAVE ANY GOOD
EVIDENCE THAT SUGGESTS WHETHER
SENATOR SANDERS' SUPPORTERS WILL
COME ALONG FOR THE RIDE?
>> Rom: I WOULDN'T BE SURPRISED
IF THERE'S 70, 80, EVEN 90% OF
THOSE VOTERS.
HOWEVER, IT'S THE LAST 10 THAT
BIDEN REALLY NEEDS TO GET.
IN ORDER FOR THE DEMOCRATS TO
WIN THE PRESIDENCY THIS YEAR,
THAT CANDIDATE IS GOING TO NEED
TO HAVE EVERY SINGLE DEMOCRAT
SUPPORTING VOTE.
>> Kyle: DO YOU SEE VICE
PRESIDENT BIDEN AS THE EVENTUAL
NOMINEE IN A BETTER OR WORSE
POSITION TO BRING THAT SUPPORT
THAN HILLARY CLINTON WOULD HAVE
BEEN?
>> Rom: OH, I THINK BIDEN IS
BETTER POSITIONED THAN HILLARY
CLINTON WAS IN 2016.
>> Darren: SENATOR SANDERS SAYS
THE CORONAVIRUS CRISIS DESERVES
HIS FULL ATTENTION.
HE ALONG WITH THE REST OF THE
DELEGATION ARE EXPECTED TO
RETURN TO THE CAPITOL IN LATE
APRIL.
LEADERS HOPE TO HAVE ANOTHER
MASSIVE RELIEF PACKAGE READY TO
GO BY THAT TIME.
>>> NEXT, WE CHECK OUT A VERMONT
INVENTION THAT COULD HELP WITH
THE SHORTAGE OF VENTILATORS.
DON'T GO AWAY.
>> Darren: AS HOSPITALS AND
STATES SCRAMBLE TO GET
VENTILATORS, UNIVERSITY OF
VERMONT RESEARCHERS INVENTED A
SIMPLE AND CHEAP ALTERNATIVE.
THEY'RE CALLING IT THE
VERMONTILATOR.
IT'S AN EMERGENCY VENTILATOR
THAT CAN BE PRODUCED QUICKLY AND
FOR A FEW HUNDRED BUCKS.
IT'S DIFFERENT THAN SOME OTHER
VENTILATORS BECAUSE IT USES AN
ALTERNATIVE WAY OF HELPING
PATIENTS BREATHE.
CALLED AIRWAY PRESSURE RELEASE
VENTILATION.
THAT'S DESIGNED TO EASE THE
DAMAGE TO PATIENTS' LUNGS.
ONE OF THE RESEARCHERS TOLD US
THEY DRAFTED THIS DESIGN QUICKLY
IN JUST A COUPLE OF WEEKS, ABOUT
THREE.
AND THEY'RE HOPING IT WILL SAVE
LIVES IN PLACES WHERE HOSPITALS
GET OVERWHELMED.
>> Bates: THE VERMONTILATOR WAS
NEVER TO BE USED IN A SITUATION
WHERE THERE'S AN AVAILABLE
COMMERCIAL VENTILATOR.
WE'RE LOOKING AT A SITUATION
WHERE THERE ARE PATIENTS DYING
WITHOUT AVAILABLE VENTILATOR
SUPPORT AND THIS WOULD BE THEIR
LIFE-SAVING MEASURE.
>> Darren: THEY'RE RIGHT NOW
LOOKING AT WHICH VERMONT
MANUFACTURERS COULD HELP THEM
PRODUCE THE VENTILATORS AND ARE
IN THE PROCESS OF GETTING FDA
EMERGENCY APPROVAL FOR THE
DESIGN.
ONCE THOSE ARE DONE, THEY CAN
BEGIN CREATING THEM OR SENDING
THE DESIGN OUT TO OTHERS.
CAT VIGLIENZONI DIVES DEEPER
INTO THIS CUTTING EDGE
TECHNOLOGY WITH ONE OF THE
INVENTORS.
>> Cat: WALKING THROUGH THE
VERMONTILATOR, AS IT'S CALLED,
WHAT IS IT AND WHY IS IT
IMPORTANT IN THIS PARTICULAR
DISEASE?
>> Bates: OKAY, WELL, THE
VERMONTILATOR IS THE RESPONSE
THAT OUR TEAM IS PUTTING
TOGETHER TO DEAL WITH THE
IMPENDING DISTINCT POSSIBILITY
THAT THERE ARE GOING TO BE
PATIENTS IN RESPIRATORY
FAILURE -- MEANING THEY CAN'T
BREATHE FOR THEMSELVES -- WITH
SEVERE COVID-19 DISEASE AND
THERE WON'T BE ENOUGH
VENTILATORS TO TREAT THEM.
AND THIS IS SOMETHING THAT HAS
BEEN PERCEIVED AS A PROBLEM AND
IS ACTUALLY BECOMING REALIZED
IN, I THINK, SOME PARTS OF THIS
COUNTRY LIKE NEW YORK AND
CERTAINLY OTHER PARTS OF THE
WORLD.
AND SO THE PREDICTIONS ARE --
SOME OF THEM ARE LIKE
ARMAGEDDON.
YOU CAN HAVE HUNDREDS OF
THOUSANDS OF PATIENTS WHO WILL
BE LEFT TO DIE IN HOSPITAL
CORRIDORS BECAUSE THEY CAN'T GET
VENTILATORS.
THESE ARE THE SORT OF IMAGES YOU
HAVE IN YOUR MIND ABOUT WHAT MAY
BE HAPPENING.
>> Cat: SO HOW DOES THIS
VERMONTILATOR WORK?
>> Bates: RIGHT, SO THE
VERMONTILATOR APPLIES A
PARTICULAR KIND OF MECHANICAL
VENTILATION.
IT APPLIES A LOAD ON AIRWAY
PRESSURE RELEASE, OFTEN CALLED
APRV, THE ACRONYM.
IT'S AN UNUSUAL WAY OF BREATHING
AND WHAT HAPPENS IS DURING
INSPIRATION, A FAIRLY HIGH
PRESSURE IS APPLIED TO THE
LUNGS, SO THE LUNGS ARE HELD
LIKE THEY'RE TAKING A DEEP
BREATH.
EXPIRATION IS BRIEF.
YOU ARE INSPIRATION AT A LONG
TIME AT A FIXED PRESSURE AND
EXPIRATION OCCURS OVER A BRIEF
PERIOD OF TIME, IN THE ORDER OF
HALF A SECOND, AND IT'S ENOUGH
TIME FOR THE LUNGS TO EXHALE A
LITTLE BIT OF CO 2 AND TAKE UP
OXYGEN DURING THE NEXT BREATH.
THE CRITICAL PART ABOUT THIS IS
THE INTERNAL STICKY SURFACES OF
THE LUNG DURING THIS BRIEF
EXPIRATION DON'T HAVE TIME TO
COME TOGETHER BECAUSE WHEN THEY
DO, THEY HAVE TO BE PEELED APART
DURING THE NEXT IREXPIRATION AND
THAT -- INSPIRATION, AND THAT
PEELING PROCESS WHICH HAS TO
TAKE PLACE, IF IT HAPPENS BREATH
BY BREATH BY BREATH IS
INCREDIBLY INJURIOUS TO THE
TISSUES UNDERLYING THE FLUID
LAYER AND THAT'S WHAT GIVES
RISE, ONE OF THE KEY MECHANISMS
TO THIS VENTILATOR-INDUCED LUNG
INJURY.
>> Cat: CAN YOU IN A DISTINCT
WAY DESCRIBE WHY THIS PARTICULAR
ONE IS SO SIGNIFICANT RIGHT NOW?
>> Bates: WHAT APRV IS SOMETHING
THAT CAN BE APPLIED IN A
MEDICALLY ADVISED WAY TO
PATIENTS WHO HAVE SEVERELY
INFLAMED LUNGS AND ARE IN A
CONDITION KNOWN AS ACUTE
RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME,
OR ARDS.
COVID-19 PATIENTS WHO ARE
SEVERELY ILL HAVE A FORM OF THIS
AND WHEN THE LUNGS BECOME VERY
INFLAMED, FIRST OF ALL, THEY
HAVE DIFFICULTY EXCHANGING
GASES, GETTING OXYGEN INTO THE
BLOOD, GETTING CO2 OUT, SO THE
LUNG IS NOT ABLE TO DO THE JOB
WHICH IT WAS DESIGNED BY
EVOLUTION.
THE OTHER THING THAT'S
CRITICALLY IMPORTANT IN A
SITUATION LIKE THIS IS THAT
WHEREAS PATIENTS IN THIS
CONDITION CAN'T BREATHE ON THEIR
OWN AND REQUIRE MECHANICAL
VENTILATION, MECHANICAL
VENTILATION ITSELF AS
DOUBLE-EDGED SWORD.
THEY NEED TO HAVE IT TO HELP THE
PATIENT BREATHE, BUT IF IT'S NOT
APPLIED IN THE RIGHT WAY, IT CAN
ESSENTIALLY RIP THE LUNGS OUT,
MAKE THE INJURY WORSE AND
EVENTUALLY BE FATAL.
MY OWN RESEARCH OVER THE LAST 20
YEARS HAS BEEN FOCUSED VERY
CLOSELY ON THIS PROBLEM, TRYING
TO UNDERSTAND WHAT REALLY IS
GOING ON AT THE BIOPHYSICAL
LEVEL IN THE LUNGS.
WHEN THIS COVID-19 PROBLEM CAME
ALONG, I WAS, JUST BECAUSE OF
WHAT I DO, VERY SET UP TO THINK
ABOUT IT AT THE SORT OF
THERAPEUTIC LEVEL.
THE BEGINNINGS OF THIS ACTUALLY
HAPPENED ON FRIDAY THE 13th OF
MARCH WHEN A COLLEAGUE OF MINE,
ONE OF MY CLINICAL COLLEAGUES,
TEXTED ME TO SAY THAT THE FIRST
PATIENT WHO WAS ON A VENTILATOR
WITH COVID-19 AT THE UNIVERSITY
OF VERMONT MEDICAL CENTER WAS
BEING VENTILATED WITH APRV AND
THE ATTENDING WHO WAS TREATING
THIS PATIENT.
I FOUND IT VERY INTERESTING IN
LIGHT OF WHAT I'D BEEN DOING AND
I STARTED TO THINK ABOUT IT THAT
WEEKEND, AND I CAME UP WITH THIS
NOTION FOR, IN PRINCIPLE, A VERY
SIMPLE WAY OF APPLYING THIS WITH
A PURELY MECHANICAL DEVICE
DRIVEN BY A ROTARY MOTOR IN THE
SIMPLEST POSSIBLE WAY AND I
THOUGHT IF WE'RE GOING TO MAKE
AN EMERGENCY VENTILATOR THAT'S
MEDICALLY ADVISED, WE NEED TO DO
SOMETHING, WE NEED TO DO A MODE
OF VENTILATION THAT MAKES SENSE
MEDICALLY AND WE NEED TO DO IT
IN A WAY THAT'S SIMPLE, ROBUST,
EASY TO USE, COULD BE MADE
QUICKLY, CHEAPLY, ALL THAT KIND
OF STUFF.
THE REAL CRITICAL TURNING POINT
FOR ME IN THIS PROCESS CAME A
FEW DAYS LATER WHEN JAY KATEL,
ONE OF THE ENGINEERS AT THE UVM
MODELING FACILITY, HE EMAILED ME
THINKING WE SHOULD GET INTO THE
VENTILATOR GAME.
I KNEW HIM FROM A PREVIOUS
PROJECT, AND HE SAID WOULD YOU
BE INTERESTED IN GETTING
INVOLVED?
I SAID, SURE, AND BY THE WAY, I
HAVE AN IDEA FOR HOW WE MIGHT DO
THIS.
I HAD WRITTEN DIAGRAMS DOWN AND
A SHORT DOCUMENT DESCRIBING IT.
I SENT IT TO HIM AND THIS WAS ON
A TUESDAY AFTERNOON, AND THEN
THE NEXT MORNING, LESS THAN 24
HOURS LATER, I GOT AN EMAIL FROM
CARL SILVER, ANOTHER ENGINEER
WHO WORKS CLOSELY WITH JAKE, TO
WHICH WAS ATTACHED A VIDEO
SHOWING A WORKING PROTOTYPE OF
THIS IDEA.
HE WAS VENTILATING A RUBBER
GLASS AND I WAS STUNNED.
I REALIZED AT THAT POINT WITH
THESE GUYS ON BOARD, WE MIGHT BE
ABLE TO DO SOMETHING.
WE'RE VERY CLOSE TO AN ACTUAL
PROTOTYPE.
THESE THINGS CAN PROBABLY BE
PRODUCED I WOULD GUESS FOR LESS
THAN A THOUSAND DOLLARS APIECE
AND THEY CAN BE MADE QUICKLY AS
WELL.
I WOULD TURN WE COULD CHURN OUT
HUNDREDS IF NOT MORE AT A WEEK.
>> Cat: AND WOULD THAT BE YOU
GUYS AT THE UNIVERSITY OF
VERMONT OR WORKING WITH ANOTHER
PARTNER TO MANUFACTURING THEM?
>> Bates: WELL, WORKING WITH
MANUFACTURING PARTNERS IN
VERMONT AND IT COULD GO FURTHER
THAN THAT.
ANYBODY AT THIS POINT WHO COULD
GET INTO THE GAME AND ARE GOING
TO PRODUCE THESE THINGS, WE
COULD SEND THE DRAWINGS TO THEM.
IN PRINCIPLE, OUR IDEA IS THEY
WOULD DEPLOY THESE THINGS
WHEREVER THEY'RE NEEDED.
>> Cat: SO IT WOULD HOPEFULLY
KEEP HOSPITALS FROM HAVING TO
MAKE THE DECISION THEN NOT IF
SOMEONE NEEDS A VENTILATOR, BUT
WHO GETS ONE BECAUSE WE DON'T
HAVE ENOUGH.
>> Bates: RIGHT.
THAT'S EXACTLY RIGHT.
THAT'S THE THING WE'RE TRYING TO
SOLVE.
>> Cat: ABSOLUTELY.
WHAT WAS KIND OF THE FEELING
WHEN YOU REALIZED THAT, LIKE,
ALL THIS COULD COME TOGETHER?
>> Bates: WELL, IT'S BEEN
OVERWHELMING, I HAVE TO SAY.
I MEAN, I'VE -- I'M A RESEARCH
SCIENTIST.
I'VE NEVER EXPERIENCED ANYTHING
LIKE THIS IN MY LIFE.
I MEAN, I WORK IN THE LAB, I
PUBLISH PAPERS, I WORK WITH MY
COLLEAGUES, I TRY AND ADVANCE
SCIENCE BRICK BY BRICK, BUILDING
THIS BIG WALL LIKE ALL MY
COLLEAGUES DO.
SO THIS HAS BEEN AN
UNPRECEDENTED OPPORTUNITY TO TRY
AND DO SOMETHING THAT I'VE NEVER
EXPERIENCED BEFORE AND PROBABLY
NEVER WILL AGAIN.
IN FACT, I GUESS I JOKED WITH
SOME OF MY FRIENDS THAT WHAT I
DO MIGHT ACTUALLY MATTER, YOU
KNOW.
SO WE'LL SEE.
I MEAN, THE BEST CASE SCENARIO
IS THAT THESE THINGS NEVER GET
USED BECAUSE THE NEED IS NOT
THERE, BUT WE HAVE A TERRIBLE
FEELING THAT IT -- THE NEED WILL
BE THERE AND WE'RE DOING OUR
BEST TO RESPOND TO IT.
AND AGAIN, IT'S ONE OF THESE
THINGS WHERE YOU REALIZE THAT
THERE'S A CHANCE ALL YOUR
EFFORTS WILL BE IN VAIN, BUT YOU
HAVE TO MAKE THAT DECISION, ARE
YOU IN OR ARE YOU OUT, AND WE
MADE THE DECISION WE'RE IN,
WE'RE GOING TO GIVE IT ALL WE'VE
GOT.
>> Darren: AND THAT WILL DO IT
FOR "YOU CAN QUOTE ME."
STAY WITH WCAX AS WE CONTINUE TO
BRING YOU THE LATEST INFORMATION
ABOUT COVID-19 IN OUR REGION.
AND IF YOU MISS OUR COVERAGE
HERE ON TV, GET IT ON THE GO BY
DOWNLOADING THE WCAX NEWS APP TO
YOUR PHONE THIS MORNING.
AND STAY WITH US.
THE CHANNEL 3 NEWS THIS MORNING
IS COMING UP NEXT.
THANK YOU FOR WATCHING.
TAKE CARE OF YOURSELF AND EACH
OTHER.
HAVE A GOOD DAY.
CAPTIONING PROVIDED BY
CAPTION ASSOCIATES, LLC
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You Can Quote Me : April 12, 2020
BURLINGTON, Vt. (WCAX) GOOD MORNING, EVERYONE. I'M DARREN PERRON.